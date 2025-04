11 najlepszych alternatyw DeepSeek w 2025 roku

Najlepszą rzeczą w szybkim rozwoju AI jest to, że konkurenci wciąż podnoszą pasek.

Każdy nowy model AI przesuwa limity, dając użytkownikom lepsze opcje i utrzymując firmy, dyrektorów generalnych i inwestorów na palcach.

DeepSeek AI jest tego najlepszym przykładem. W przeciwieństwie do ChatGPT i innych dużych modeli językowych, które rozwijają się dzięki miesięcznym subskrypcjom, DeepSeek AI oferuje darmową alternatywę typu open source, która rzuca wyzwanie tradycyjnemu modelowi przychodów AI.

DeepSeek AI oferuje również niższe zużycie pamięci, zmniejszając koszty uruchamiania zadań AI - co doceniają specjaliści ds. biznesu i analitycy danych.

Jeśli teraz ponownie rozważasz DeepSeek AI i szukasz wielu modeli AI, które są równie wydajne (i nie wypalą dziury w portfelu), nie jesteś sam. Oto lista 11 najlepszych alternatyw DeepSeek AI, które możesz wypróbować, aby zwiększyć swoją wydajność i pracę.

Czym jest DeepSeek AI?

DeepSeek AI to darmowa platforma AI o otwartym kodzie źródłowym, która wykorzystuje dane internetowe w czasie rzeczywistym do generowania spostrzeżeń, pomocy w pisaniu, analizowania trendów, a nawet radzenia sobie z zadaniami kodowania.

Opracowana przez Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co, Ltd. , firma DeepSeek została założona w 2023 roku i uruchomiła swojego chatbota i DeepSeek. ltd. *, firma DeepSeek została założona w 2023 roku i uruchomiła swojego chatbota i model DeepSeek-R1 w styczniu 2025 roku.

Oto przegląd możliwości DeepSeek AI:

Przetwarza i generuje tekst dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego, umożliwiając wszystko, od pomocy w pisaniu po dane powstania dokumentów technicznych ✅

Wsparcie dla wielu języków programowania i obsługa złożonych wyzwań związanych z kodowaniem , co czyni go potężnym narzędziem do tworzenia oprogramowania ✅

Przeprowadza analizę danych w czasie rzeczywistym , pomagając analitykom danych szybko i wydajnie wydobywać wnioski z dużych zbiorów danych ✅

Konkuruje z najlepszymi modelami AI, takimi jak Perplexity AI i Google Gemini, oferując porównywalne funkcje przy niższych kosztach ✅

Dlaczego warto wybrać alternatywę DeepSeek AI?

Możliwości AI DeepSeek zrobiły furorę, ale jeśli przejrzymy recenzje użytkowników, zaczniemy znajdować wiele wad. Oto największe wyzwania, które skłaniają ludzi do ponownego rozważenia:

1. Problemy z serwerem: Kiedy "Free" oznacza "niedostępny" 😥

DeepSeek AI może być oprogramowaniem typu open source i opłacalnym, ale jeśli kiedykolwiek próbowałeś go używać w godzinach szczytu, wiesz, z czym to się wiąże. Wielu użytkowników zgłasza częste przestoje serwera i powolne czasy reakcji.

2. Obawy związane z prywatnością: Kto patrzy? 👀

DeepSeek AI wywołało obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i etycznych praktyk AI. Chociaż nie ma konkretnych dowodów sugerujących obawy związane z bezpieczeństwem, firmy obsługujące wrażliwe dane klientów lub zastrzeżone informacje mogą wahać się przed włączeniem ich do swoich cykli pracy.

3. Ograniczony dostęp do API: Paywalle czające się w cieniu 👤

Jasne, chatbot internetowy jest darmowy, ale dostęp do klucza API? Nie tak bardzo. Jeśli jesteś deweloperem korzystającym z DeepSeek do automatyzacji opartej na AI, rozwoju oprogramowania lub konwersacyjnej AI, spodziewaj się, że szybko trafisz na paywall.

4. Luki w wydajności: Imponujące, ale nie niezrównane 📉

Chociaż DeepSeek wyróżnia się efektywnością kosztową, nadal pozostaje w tyle za narzędziami AI klasy premium, takimi jak najnowsze duże modele językowe OpenAI, jeśli chodzi o zaawansowane rozumowanie i optymalną wydajność.

5. Zależności sprzętowe: Nie każdy ma superkomputer 🧑‍💻

Tak, DeepSeek AI jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że można go uruchomić lokalnie - jeśli masz wysokiej klasy farmę GPU. W przeciwnym razie utkniesz z wersją internetową, która, jak już wzmiankowaliśmy, często ma niższą wydajność lub ograniczenie szybkości w porównaniu do innych narzędzi AI.

Alternatywy DeepSeek w skrócie

11 najlepszych alternatyw DeepSeek do użycia

DeepSeek AI może nie być twoją ulubioną herbatą i to jest w porządku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przestoje na serwerze, obawy o prywatność, czy też chęć wypróbowania czegoś nowego, wiele alternatyw dla DeepSeek AI może mu dorównać - a nawet go przewyższyć. Oto wyselekcjonowana lista:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i zarządzania wiedzą w oparciu o AI)

ClickUp to wszystko do pracy - jedna platforma, w której zarządzanie projektami, dokumentami i komunikacja w zespole zderzają się z automatyzacją i możliwościami wyszukiwania nowej generacji AI.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, asystent AI platformy, odpowiada na wszystkie pytania dotyczące obszaru roboczego, pobierając szczegóły z Dokumentów, zadań, a nawet komentarzy.

Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że wszystko jest do zrobienia teraz, ClickUp Brain zapewnia przejrzystość, sortując zadania na podstawie pilności, zależności i terminów. Możesz nawet zapytać: "Nad czym powinienem pracować w następnej kolejności?" i uzyskać odpowiedź opartą na AI. Zobacz magię ClickUp Brain poniżej!

Zapytaj ClickUp Brain o aktualizacje lub zadania do wykonania i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi

Oto więcej o tym, co ClickUp Brain zrobi dla Ciebie:

Automatyczne podsumowania = mniej czytania, więcej do zrobienia: Zawartość miejsca pracy jest przytłaczająca i nikt nie chce przewijać długich na kilometr wątków zadań. ClickUp Brain podsumowuje długie e-maile, aktualizacje projektów i notatki ze spotkań

Osobiste standupy bez spotkań: AI StandUp generuje krótkie aktualizacje statusu, dzięki czemu Teams mogą pozostać w zgodzie bez zbędnych synchronizacji

E-maile, materiały marketingowe i zawartość : Brain pisze doskonałe teksty marketingowe, od e-maili, przez zawartość prezentacji, po posty w mediach społecznościowych, gdy utkniesz w martwym punkcie

Automatyzacja w języku naturalnym: ClickUp przenosi automatyzację na wyższy poziom, pozwalając użytkownikom tworzyć cykle pracy po prostu opisując je w prostym języku angielskim

Użyj ClickUp Brain do tworzenia automatyzacji i pożegnaj się z ręcznymi aktualizacjami

Zarządzanie wiedzą ClickUp

Jednym z największych powodów, dla których profesjonaliści z branży Business, kierownicy projektów i analitycy danych uwielbiają ClickUp, jest możliwość łatwej centralizacji informacji.

Funkcja zarządzania wiedzą ClickUp AI sprawia, że wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym jest łatwe dzięki natychmiastowemu pobieraniu odpowiednich informacji z zadań, komentarzy, dokumentów i wiki. Pożegnaj się z niekończącym się wyszukiwaniem kontekstowym!

Po prostu zadawaj pytania i znajduj odpowiedzi wraz z zasobami, korzystając z systemu zarządzania wiedzą ClickUp AI

Oto jak to pomaga:

Importuj wiedzę zespołu : Bezpiecznie importuj dokumenty i wiedzę z dowolnego narzędzia

Używaj szablonów Wiki : Przyspiesz pracę swojego zespołu dzięki wielu szablonom wiki, które obejmują edycję na żywo i zintegrowane komentarze

Zaawansowane uprawnienia: Zachowaj kontrolę nad swoją wiedzą dzięki kompleksowym uprawnieniom i historii wersji

ClickUp Connected Search

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania wiedzą są jednak niekompletne bez funkcji ClickUp Connected Search.

Jeśli jesteś głęboko zaangażowany w krytyczny projekt i nagle potrzebujesz dokumentu sprzed dwóch miesięcy, który ledwo pamiętasz, połączone wyszukiwanie ClickUp wyświetli go w ciągu kilku sekund. Gdyby ten dokument był zakopany w Slacku lub zagubiony w wątku e-mail, albo spędziłbyś godziny na szukaniu, albo skończyłbyś prosząc współpracownika o ponowne wysłanie go.

Znajdź dokumenty i pliki za pomocą prostego wyszukiwania w różnych bazach danych, korzystając z ClickUp Connected Search

Połączone wyszukiwanie skanuje wszystkie zintegrowane aplikacje, od Google Drive po Jira i Salesforce, dostarczając odpowiednich informacji w ciągu kilku sekund. Dzięki tym funkcjom ClickUp oferuje zorganizowany, dostępny i użyteczny obszar roboczy.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie wiedzą oparte na AI : Uzyskaj inteligentne wyszukiwania, zautomatyzowane podsumowania i spostrzeżenia oparte na AI w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp AI Brain

Połączone wyszukiwanie dla ujednoliconego dostępu : Wyszukiwanie w Google Drive, Slack, Jira, Salesforce i innych zintegrowanych narzędziach, aby natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz

Współpraca w czasie rzeczywistym : Edytuj w : Edytuj w ClickUp Docs , przydzielaj zadania i komunikuj się ze swoim zespołem w jednym miejscu bez przełączania się między aplikacjami

Automatyzacja cykli pracy i ustalanie priorytetów zadań : Korzystaj z automatyzacji opartej na AI, aby aktualizować statusy, przydzielać zadania i organizować pracę na podstawie pilności

Wysoce konfigurowalny obszar roboczy: Spersonalizuj ClickUp do swoich konkretnych potrzeb w zakresie zarządzania projektami dzięki elastycznym kategoriom, etykietom i pulpitom

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji i niestandardowe opcje mogą wymagać czasu, aby je skonfigurować i opanować

ClickUp Brain jest dostępny tylko z płatnymi planami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp dostarcza wysoce zintegrowaną platformę do zarządzania projektami. Obsługuje zarówno proste, jak i złożone projekty. Wykorzystuje również AI w sposób, który zmniejsza poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów.

ClickUp dostarcza wysoce zintegrowaną platformę do zarządzania projektami. Obsługuje zarówno proste, jak i złożone projekty. Wykorzystuje również AI w sposób, który zmniejsza poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów.

2. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i generowania zawartości w oparciu o AI)

Google Gemini działa jak dodatkowy zestaw rąk w obszarze roboczym Google, zajmując się zajętą pracą, dzięki czemu nie musisz tego robić.

Jedną z zalet Gemini jest jego głęboka integracja z ekosystemem Google. Jeśli korzystasz już z Gmaila, Kalendarza lub Dysku, Gemini płynnie wpasowuje się w Twój cykl pracy i oferuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Chcesz wyodrębnić elementy działań z długiego wątku e-mail? Gemini może je podsumować. Chcesz szybko stworzyć oś czasu projektu? Gemini może wygenerować ustrukturyzowaną tabelę w Arkuszach i nakreślić kluczowe funkcje projektu.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Generuje listy zadań, raportowanie projektów i podsumowania w dokumentach, ograniczając pracę ręczną

Automatyzacja odpowiedzi e-mail i elementów działań w Gmailu w celu utrzymania projektów w ruchu

Wyodrębnia spostrzeżenia z długich łańcuchów e-maili i zamienia je w uporządkowane listy do zrobienia

Tworzy niestandardowe wizualizacje w Slides za pomocą generowania tekstu na obraz przy użyciu AI

Usprawnia ocenę ryzyka i prognozę poprzez analizę trendów danych w Sheets

Limity Google Gemini

Zaawansowane funkcje AI Gemini wymagają subskrypcji w obszarze roboczym Google

Działa najlepiej w ekosystemie Google, z ograniczonymi integracjami dla aplikacji spoza Google

Brak niestandardowego dostosowania AI do roli w porównaniu do niektórych konkurentów

Ceny Google Gemini

Free

Gemini Advanced: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Gemini?

Gemini dostarcza wspaniałych wrażeń. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika, oferuje doskonałą wydajność i jest pomocnym narzędziem. Dzięki chatbotowi AI można łatwo i w znacznie krótszym czasie zrobić wszystko, co do zrobienia.

Gemini dostarcza wspaniałych wrażeń. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika, oferuje doskonałą wydajność i jest pomocnym narzędziem. Dzięki chatbotowi AI można łatwo i w znacznie krótszym czasie zrobić wszystko, co do zrobienia.

3. Perplexity AI (najlepsze do wyszukiwania i badań opartych na sztucznej inteligencji)

via Perplexity AI

Tradycyjne wyszukiwarki często wymagają od użytkowników przeszukiwania wielu połączonych stron w celu znalezienia wiarygodnych informacji. Perplexity AI zmienia ten stan rzeczy, działając jako asystent badawczy oparty na sztucznej inteligencji, który zapewnia natychmiastowe, dobrze cytowane odpowiedzi.

Co więcej, w przeciwieństwie do standardowych wyszukiwarek, Perplexity AI czerpie z wielu źródeł w czasie rzeczywistym, podsumowuje kluczowe spostrzeżenia, a nawet udoskonala wyniki poprzez pytania uzupełniające.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Dostawca wyników wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji z cytatami źródłowymi dla przejrzystości

Wsparcie dla wielu LLM, w tym GPT-4, Claude 3 i własnych modeli

Oferuje indeksowanie stron internetowych w czasie rzeczywistym w celu wyszukiwania najnowszych informacji

Umożliwia dogłębne wyszukiwanie dzięki funkcji Pro Search, która udoskonala odpowiedzi za pomocą dalszych działań

Organizuje wyszukiwania w kolekcje, umożliwiając użytkownikom zapisywanie i kategoryzowanie spostrzeżeń

Limity Perplexity AI

Zmaga się z mniej udokumentowanymi tematami, czasami dostarczając informacje na poziomie powierzchownym

Brak zaawansowanych funkcji niestandardowych, które można znaleźć w niektórych narzędziach badawczych AI

Wyszukiwanie Pro i dostęp do LLM premium wymagają płatnej subskrypcji

Ceny Perplexity AI

Free

Pro : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2 : 4. 6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perplexity AI?

Wciąż zdarza mi się sięgać po Perplexity, gdy potrzebuję szybkiej odpowiedzi lub spójnego podsumowania niektórych myśli. Wydawało się, że nikt o nim nie słyszał przez jakiś czas, ale używam go częściej niż czegokolwiek innego

Wciąż zdarza mi się sięgać po Perplexity, gdy potrzebuję szybkiej odpowiedzi lub spójnego podsumowania niektórych myśli. Wydawało się, że nikt o nim nie słyszał przez jakiś czas, ale używam go częściej niż czegokolwiek innego

4. ChatGPT (najlepszy do pomocy i automatyzacji projektów opartych na AI)

via ChatGPT

To prawie oczywiste, że znasz ChatGPT, więc zbadajmy, jak może nam pomóc w zarządzaniu projektami.

W projektach chodzi o to, że trzeba koordynować i śledzić wiele terminów, zespołów i niekończących się aktualizacji. A to może bardzo szybko stać się przytłaczające, jeśli zostanie zrobione ręcznie.

ChatGPT upraszcza te wyzwania, działając jako wirtualny asystent projektu, który automatyzuje powtarzalne zadania, usprawnia podejmowanie decyzji i upraszcza komunikację.

Bonus: Zdolność ChatGPT do integracji z różnymi narzędziami biznesowymi dodatkowo czyni go cennym zasobem dla Teams korporacyjnych, które chcą poprawić wydajność.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Automatyzacja planowania projektów poprzez generowanie list zadań, harmonogramów i ocen ryzyka

Dostawca natychmiastowych odpowiedzi i spostrzeżeń, zmniejszający zależność od ręcznych badań

Podsumowuje raportowanie i notatki ze spotkań, usprawniając udostępnianie wiedzy w zespołach

Pomaga w przydzielaniu zadań, analizując obciążenie pracą i mocne strony zespołu

Wsparcie dla analityki predykcyjnej, pomagające menedżerom przewidywać ryzyko związane z projektem

Limity ChatGPT

Trudności z obsługą wysoce specyficznych, dostosowanych do potrzeb branży projektów

Dokładność zależy od jakości danych wejściowych, czasami wymagając ręcznej weryfikacji

Zaawansowane funkcje oparte na AI wymagają płatnej subskrypcji, aby uzyskać pełny dostęp

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (680+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 100 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

ChatGPT był najbardziej pomocnym narzędziem dla nas wszystkich w naszej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie kodu, proste zapytania czy analizę danych, jest to najlepsza dostępna opcja. Oczywiście, DeepSeek jest dostępny, ale od teraz ChatGPT jest znacznie bezpieczniejszą opcją.

ChatGPT był najbardziej pomocnym narzędziem dla nas wszystkich w naszej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie kodu, proste zapytania czy analizę danych, jest to najlepsza dostępna opcja. Oczywiście, DeepSeek jest dostępny, ale od teraz ChatGPT jest znacznie bezpieczniejszą opcją.

5. Meta Llama 3 (najlepsza dla rozwoju i eksperymentów AI typu open-source)

via Meta

Dla Business i deweloperów poszukujących konfigurowalnego modelu AI bez uzależnienia od dostawcy, Meta Llama 3 oferuje silną alternatywę open-source.

W przeciwieństwie do zastrzeżonych modeli, takich jak GPT-4 lub Claude, Llama 3 umożliwia organizacjom dostrajanie i wdrażanie modeli AI we własnej infrastrukturze, zapewniając większą kontrolę nad prywatnością danych i kosztami.

Bonus: Rozszerzona skalowalność, wielojęzyczny potencjał i integracja z platformami takimi jak AWS, Azure i Hugging Face sprawiają, że jest to elastyczny wybór dla projektów opartych na AI.

Najlepsze funkcje Meta Llama 3

Umożliwia niestandardowe dostosowanie i dostrojenie dzięki dostępności open-source dla firm

Usprawnia rozumowanie, kodowanie i zadania związane z wypełnianiem instrukcji dzięki wysokiej wydajności

Wsparcie dla funkcji multimodalnych, w tym modeli AI opartych na wizji

Optymalizuje wydajność dzięki grupowaniu zapytań (GQA) i kompresji tokenów

Zapewnia elastyczne i skalowalne wdrożenie na głównych platformach w chmurze

Meta Llama 3 limity

Brak natywnego wsparcia dla aplikacji czatu w czasie rzeczywistym w porównaniu do modeli zamkniętych

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, aby skutecznie dostroić i wdrożyć

Wciąż nadrabia zaległości w stosunku do zastrzeżonych modeli w obsłudze niuansowych zapytań

Ceny Meta Llama 3

Niestandardowe ceny

Meta Llama 3 oceny i recenzje

G2 : 4. 3/5 (140+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Meta Llama 3?

Używam go codziennie do uzupełniania modeli OpenAI i Anthropic jako niedrogiej alternatywy dla wąskich przypadków użycia. Łatwa dostępność i silna pozycja jako konkurent open-source.

Używam go codziennie do uzupełniania modeli OpenAI i Anthropic jako niedrogiej alternatywy dla wąskich przypadków użycia. Łatwa dostępność i silna pozycja jako konkurent open-source.

6. Claude AI (najlepsza do pomocy w programowaniu i eksploracji pomysłów)

via Claude AI

Claude AI, opracowany przez Anthropic, został zaprojektowany z silnym naciskiem na rozumowanie, bezpieczeństwo i etyczne wykorzystanie AI. W przeciwieństwie do wielu modeli AI koncentrujących się na szybkości i wszechstronności, Claude wyróżnia się w zadaniach wymagających logiki, pomocy w kodowaniu i dogłębnych dyskusjach filozoficznych, co znajduje odzwierciedlenie w interakcjach z użytkownikami.

Zdolność Claude do obsługi złożonych podpowiedzi przy jednoczesnym zachowaniu konwersacyjnego i ustrukturyzowanego stylu odpowiedzi sprawia, że jest to dobry wybór zarówno dla programistów, badaczy, jak i osób zajmujących się głębokim myśleniem.

Najlepsze funkcje Claude AI

Wsparcie dla zaawansowanego debugowania i generowania kodu z dużymi możliwościami programowania

Obsługuje długie dokumenty i wieloobrotowe rozmowy z dużym oknem kontekstowym (do 200 000 słów)

Interpretuje obrazy i wykresy dzięki ulepszonym funkcjom wizyjnym w nowszych modelach

Minimalizuje uprzedzenia i szkodliwe wyniki dzięki etycznemu dostosowaniu AI w oparciu o zasady konstytucyjne

Zapewnia dostęp do API dla dostawców w celu tworzenia niestandardowych aplikacji opartych na AI

Limity Claude AI

Wersja z darmowym dostępem ma ograniczoną liczbę wiadomości na sesję

Brak dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, co czyni go mniej niezawodnym do sprawdzania faktów z ostatnich wydarzeń

Problemy ze specjalistycznymi zapytaniami dotyczącymi domen, które wymagają głębokiej wiedzy kontekstowej

Ceny Claude AI

Free

Pro : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Teams : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Claude AI

G2 : 4. 5/5 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude AI?

Claude jest dobry w programowaniu. Często z niego korzystam. Uważam, że Claude jest bardziej otwarty na filozofię i odkrywanie pomysłów w bardziej akceptujący sposób.

Claude jest dobry w programowaniu. Często z niego korzystam. Uważam, że Claude jest bardziej otwarty na filozofię i odkrywanie pomysłów w bardziej akceptujący sposób.

7. Qwen 2.5 (najlepszy do ekonomicznego kodowania i automatyzacji AI)

Opracowany przez Alibaba Cloud, Qwen 2.5 jest stosunkowo nowy na rynku, ale zdobywa tłumy dzięki zaawansowanemu modelowi AI zaprojektowanemu do przetwarzania języka naturalnego, rozumowania i generowania kodu.

Ten chiński model AI konkuruje z modelami z najwyższej półki, takimi jak GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet i DeepSeek V3, zachowując przy tym znacznie niższy koszt w przeliczeniu na milion tokenów.

Qwen 2. 5 najlepszych funkcji

Wsparcie dla przetwarzania tekstu, obrazów i dźwięku z oknem kontekstowym 128 000 tokenów

Doskonale radzi sobie z kodowaniem z 92. 7% dokładności w HumanEval, przewyższając GPT-4o i DeepSeek V3

Elastyczność open-source pozwala programistom na dopracowanie i integrację z aplikacjami

Wielojęzyczność ze wsparciem dla 29 języków, w tym mandaryńskiego, arabskiego i hindi

Ekonomiczny, wyceniony na 0,38 USD za milion tokenów, co czyni go 10 razy tańszym niż GPT-4o

Limity Qwen 2.5

Zamknięty kod źródłowy dla wersji Enterprise, limitujący niestandardowe rozwiązania innych firm

Nieco słabsza wydajność w kreatywnym pisaniu w porównaniu do 3. 5 Sonetu Claude'a

Spadek wydajności powyżej 100 tys. tokenów w bardzo złożonych zadaniach

Ceny Qwen 2.5

Free

Dostęp API : 0,38 USD za milion tokenów

Plany Enterprise: Niestandardowy cennik

Qwen 2. 5 ocen i recenzji

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Qwen 2.5?

Tak. Modele Qwen są ogólnie zaskakująco dobre. Nawet gdy w LMSYS są one sparowane z dobrymi modelami komercyjnymi, często idą łeb w łeb i jest to w dużej mierze zależne od omawianego tematu.

Tak. Modele Qwen są ogólnie zaskakująco dobre. Nawet gdy w LMSYS są one sparowane z dobrymi modelami komercyjnymi, często idą łeb w łeb i jest to w dużej mierze zależne od omawianego tematu.

8. Elicit AI (najlepsze do badań akademickich i przeglądów literatury opartych na sztucznej inteligencji)

via Elicit AI

Elicit to oparty na AI asystent badawczy zaprojektowany w celu ułatwienia przeglądu literatury i automatyzacji żmudnych zadań badawczych.

Dzięki dostępowi do bazy danych zawierającej ponad 125 milionów artykułów naukowych, pomaga użytkownikom znaleźć odpowiednie badania, wydobyć kluczowe spostrzeżenia i zsyntetyzować wyniki.

Poznaj najlepsze funkcje

Znajduje odpowiednie dokumenty i dostarcza jednozdaniowe streszczenia dzięki wyszukiwarce opartej na AI

Wyodrębnia kluczowe punkty danych z dokumentów i organizuje je w ustrukturyzowane tabele

Generuje syntezy tematyczne w wielu artykułach w celu identyfikacji trendów badawczych

Umożliwia użytkownikom przesyłanie plików PDF i otrzymywanie zautomatyzowanych podsumowań i spostrzeżeń

Oferuje systematyczne cykle pracy z recenzjami, wsparcie dla badań akademickich i profesjonalnych

Poznaj limity

Streszczenia mogą nadmiernie upraszczać złożone wyniki badań

Ekstrakcja danych może nie zawsze nadawać priorytet najbardziej istotnym szczegółom

Ograniczone wsparcie dla urządzeń mobilnych, przez co aplikacja jest mniej dostępna dla badaczy w podróży

Elicit pricing

Podstawowy : Free

Plus : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 42 USD/miesiąc za użytkownika

Teams : 65 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Uzyskaj oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Elicit?

Pięknie podsumowuje artykuł i podaje próbkę, techniki, cele i inne istotne informacje w precyzyjny i jasny sposób.

Pięknie podsumowuje artykuł i podaje próbkę, techniki, cele i inne istotne informacje w precyzyjny i jasny sposób.

9. Hugging Face Transformers (najlepsze do uczenia maszynowego i wdrażania modeli NLP)

via Hugging Face Transformers

Hugging Face stało się GitHubem uczenia maszynowego, zapewniając platformę open-source, na której dostawcy i badacze mogą łatwo udostępniać, dostrajać i wdrażać modele przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Fajne jest to, że obsługuje ponad milion modeli i zestawów danych, co czyni go źródłem informacji dla entuzjastów AI i profesjonalistów poszukujących najnowocześniejszych wstępnie wytrenowanych modeli.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Zawiera ogromną kolekcję wstępnie wytrenowanych modeli, w tym GPT, BERT i RoBERTa

Dostawca biblioteki Transformers do płynnej implementacji modeli NLP w PyTorch, TensorFlow i JAX

Oferuje możliwości dostrajania, umożliwiając użytkownikom dostosowanie modeli do konkretnych przypadków użycia

Wsparcie dla Datasets i Przestrzenie, umożliwiające łatwy dostęp do zbiorów danych i możliwość prezentacji modeli AI w interaktywnych aplikacjach

Funkcje punktów końcowych wnioskowania do wdrażania modeli w skalowalnej infrastrukturze chmury

Limity Hugging Face

Dokumentacja może być skomplikowana dla początkujących nawigujących po konfiguracjach modeli

Niektóre funkcje wymagają płatnych planów, szczególnie w przypadku dostępu do wysokowydajnych GPU

Brak dużej dokładności wykrywania zawartości AI w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak Originality. AI

Ceny Hugging Face

Free

Pro : 9 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Od 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Hugging Face

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hugging Face?

Hugging face to świetna biblioteka do zrobienia prostych rzeczy. Fine funning na podstawie przesłanego zbioru danych. generowanie tekstu przy użyciu wstępnie wytrenowanego modelu itp.

Hugging face to świetna biblioteka do zrobienia prostych rzeczy. Fine funning na podstawie przesłanego zbioru danych. generowanie tekstu przy użyciu wstępnie wytrenowanego modelu itp.

10. Algolia AI (najlepsza do wyszukiwania i odkrywania opartego na sztucznej inteligencji)

via Algolia

Jeśli szukasz platformy wyszukiwania i odkrywania opartej na AI, która zapewnia szybkie, dokładne i skalowalne środowisko wyszukiwania, Algolia jest najlepszym rozwiązaniem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, Algolia wykorzystuje wyszukiwanie neuronowe, które łączy wyszukiwanie semantyczne i oparte na słowach kluczowych. Dzięki temu użytkownicy znajdują najbardziej trafne wyniki w ciągu milisekund. Jest szeroko stosowany w handlu elektronicznym, SaaS i branży medialnej w celu zwiększenia funkcji wyszukiwania w witrynach i aplikacjach.

Najlepsze funkcje Algolia

Dynamiczna zmiana rankingu w celu automatycznej optymalizacji wyników wyszukiwania na podstawie zachowania użytkownika

Personalizacja i synonimy AI w celu dostosowania wyników i poprawy wykrywalności

Skalowalna infrastruktura obsługująca miliardy wyszukiwań rocznie z 99,999% czasem działania

Rozszerzenie integracji z platformami takimi jak Shopify, Salesforce Commerce Cloud i Adobe Commerce

Limity Algolia

Ceny mogą być wysokie w porównaniu do innych rozwiązań wyszukiwania, zwłaszcza w przypadku operacji na dużą skalę

Złożone ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej w celu pełnej optymalizacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają wolniejsze czasy indeksowania w porównaniu z alternatywami, takimi jak Elasticsearch

Ceny Algolia

Build : Free do 10 tys. żądań wyszukiwania/miesiąc, 1 mln rekordów w zestawie

Rozwijaj się : Free do 10 tys. zapytań miesięcznie, następnie 0,50 USD za każdy kolejny 1 tys. zapytań

Premium : Niestandardowy cennik

Elevate: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Algolia

G2 : 4. 5/5 (400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 70 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Algolia?

Algolia to wysoce skalowalne rozwiązanie do wyszukiwania, które płynnie integruje się z innymi technologiami kompozytowymi. Pozwala na efektywną współpracę między zespołami produktowymi, marketingowymi i inżynieryjnymi, usprawniając proces zarządzania strategiami rankingowymi wyszukiwania.

Algolia to wysoce skalowalne rozwiązanie do wyszukiwania, które płynnie integruje się z innymi technologiami kompozytowymi. Pozwala na efektywną współpracę między zespołami produktowymi, marketingowymi i inżynieryjnymi, usprawniając proces zarządzania strategiami rankingowymi wyszukiwania.

11. Elasticsearch (najlepszy do wyszukiwania w przedsiębiorstwach i analiz w czasie rzeczywistym)

via Elasticsearch

Elasticsearch to potężny silnik wyszukiwania i analizy o otwartym kodzie źródłowym, oparty na Apache Lucene. Jest szeroko stosowany do wyszukiwania pełnotekstowego, analizy dzienników i danych wydarzeń oraz skalowalnego indeksowania danych.

Niektóre funkcje, które Cię ekscytują, obejmują trafność wyszukiwania opartą na AI i skalowalność w dystrybucji. Funkcje te są szczególnie przydatne dla organizacji zarządzających dużymi zbiorami danych, które wymagają możliwości wyszukiwania w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Elasticsearch

Obsługuje duże ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych dzięki dystrybucji i skalowalnej architekturze

Ulepsza ranking wyszukiwania dzięki trafności opartej na AI przy użyciu Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)

Przetwarza dzienniki, metryki i analizy biznesowe z wyszukiwaniem i analizą w czasie rzeczywistym

Płynna integracja z dostawcami chmury, bazami danych i narzędziami bezpieczeństwa

Wsparcie dla uczenia maszynowego, wykrywania anomalii i wyszukiwania geoprzestrzennego w celu uzyskania zaawansowanych informacji

Limity Elasticsearch

Stroma krzywa uczenia się, wymagająca zaawansowanej wiedzy do optymalnej konfiguracji

Wysokie zużycie zasobów, wymagające znacznych zasobów procesora i pamięci w przypadku dużych wdrożeń

Złożony model licencjonowania ze zróżnicowanymi cenami, utrudniający oszacowanie kosztów

Elasticsearch ceny

Standard : 95 USD/miesiąc za użytkownika

Gold : 109 USD/miesiąc za użytkownika

Platinum : 125 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 175 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (199+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (67+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Elasticsearch?

Jest niezwykle skuteczny w ujednolicaniu wszystkich źródeł danych w całej organizacji w celu usprawnienia wyszukiwania i organizacji. Ponadto, w porównaniu do swoich konkurentów, jest opłacalny.

Jest niezwykle skuteczny w ujednolicaniu wszystkich źródeł danych w całej organizacji w celu usprawnienia wyszukiwania i organizacji. Ponadto, w porównaniu do swoich konkurentów, jest opłacalny.

DeepSeek - szukasz lepszej opcji? ClickUp chętnie pomoże

Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o ClickUp Brain i o tym, że wszystko, co musisz zrobić, to zadać pytanie, a ono po prostu wie?

Cóż, Mike Coon, menedżer programu w DISH Network, może za to ręczyć:

Wszystko, co muszę zrobić, to wpisać pytanie typu: "Jakie są najnowsze informacje na temat tego projektu?" i otrzymuję w pełni sformatowaną listę wszystkiego, co wydarzyło się w dowolnym okresie czasu, który chcę zobaczyć. ClickUp Brain jest jak pełnoprawny członek naszego zespołu. To zabójcza aplikacja. Jest tak łatwa i oszczędza tyle czasu.

Wszystko, co muszę zrobić, to wpisać pytanie typu: "Jakie są najnowsze informacje na temat tego projektu?" i otrzymuję w pełni sformatowaną listę wszystkiego, co wydarzyło się w dowolnym okresie czasu, który chcę zobaczyć. ClickUp Brain jest jak pełnoprawny członek naszego zespołu. To zabójcza aplikacja. Jest tak łatwa i oszczędza tyle czasu.

Ale to tylko kolejny dzień w świecie ClickUp - gdzie AI i automatyzacja nie są tylko funkcją, ale są płynnie zintegrowane z pracą.

Po wdrożeniu ClickUp staje się on centrum mózgowym Twojego zespołu. Pozwala na automatyzację zadań, zarządzanie wiedzą, centralizację wyszukiwania i utrzymywanie projektów w ciągłym ruchu bez konieczności ciągłej wymiany informacji.

Gotowy, aby zamienić zamieszanie na jasność? Zarejestruj się na ClickUp już dziś!