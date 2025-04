Jak trenować ChatGPT na własnych danych w celu tworzenia niestandardowych rozwiązań

Wyobraź sobie, że zatrudniasz nowego członka zespołu, który jest genialny, ale nie ma pojęcia o twoim biznesie. Ma umiejętności, ale bez odpowiedniego kontekstu jego porady są chybione.

ChatGPT jest taki sam. Od razu po wyjęciu z pudełka jest kompetentny, ale brakuje mu kontekstu. Bez szkolenia udziela odpowiedzi na poziomie powierzchni, które nie do końca odpowiadają potrzebom użytkownika. Ale kiedy przeszkolisz go na własnych danych, stanie się ekspertem w branży, który mówi Twoim językiem, pamięta kluczowe szczegóły i dostarcza spostrzeżeń, które naprawdę mają znaczenie.

A co najlepsze? Nie musisz być ekspertem od AI. Przy odpowiednim podejściu możesz sprawić, że ChatGPT będzie działał waszym sposobem. Nie musisz się denerwować wielkimi słowami, takimi jak "klucz API" i "źródło danych". ' 🫣

Gotowy? Dowiedzmy się, jak trenować ChatGPT na własnych danych!

60-sekundowe podsumowanie ChatGPT jest wstępnie wyszkolony na ogólnych danych, ale potrzebuje danych specyficznych dla Twojego biznesu, aby dostarczać dopasowane, branżowe rozwiązania

Istnieje różnica między "szkoleniem" a "dostrajaniem", przy czym szkolenie jest łatwiejsze i szybsze

ChatGPT działa w czasie rzeczywistym i nie przechowuje informacji między sesjami

Istnieją dwa sposoby trenowania ChatGPT na własnych danych: niestandardowe instrukcje i niestandardowe GPT

Niestandardowe instrukcje pomagają kierować tonem i zachowaniem ChatGPT, ale może on wykonywać tylko jedno ustawienie instrukcji na raz

Niestandardowe GPT pozwalają spersonalizować zachowanie i bazę wiedzy ChatGPT za pomocą narzędzia GPT Builder

ClickUp Brain, asystent AI firmy ClickUp , oferuje inteligentniejszą alternatywę, łącząc automatyzację zarządzania projektami z asystentem AI, dostarczając odpowiedzi kontekstowe

Zrozumienie, co to znaczy trenować ChatGPT na własnych danych

ChatGPT jest szkolony na 570 GB danych uzyskanych z książek, tekstów internetowych, artykułów, Wikipedii i innych źródeł online - około 300 miliardów słów. Te statystyki ChatGPT podkreślają jego rozległą wiedzę w zakresie biznesu, technologii, historii, sportu i dowolnego ogólnego tematu.

Aby jednak stała się ona ekspertem w dziedzinie twojej firmy lub produktu, musisz wytrenować ją w oparciu o odpowiednie informacje, takie jak:

Podręczniki produktów : Dzięki temu zna Twoje funkcje od podszewki

Niestandardowe FAQ : Aby zapewnić dokładne, zgodne z marką wsparcie

Procesy wewnętrzne : Tak, aby dopasować się do sposobu pracy mojego zespołu

Studia przypadków : Aby zapewnić rzeczywiste, istotne spostrzeżenia

Dane specyficzne dla branży: Dzięki temu płynnie posługuje się językiem Twojej niszy

Przykład: Prowadzisz firmę SaaS oferującą oprogramowanie księgowe dla freelancerów. ChatGPT rozumie ogólną księgowość, ale nie zna funkcji oprogramowania, cyklu pracy ani narzędzi podatkowych. Bez szkolenia: Jeśli użytkownik pyta: "Jak wygenerować kwartalny raport podatkowy?", ChatGPT udziela ogólnej odpowiedzi na temat raportów podatkowych, ale nie wspomina o konkretnych krokach lub funkcjach automatyzacji oprogramowania. Ze szkoleniem: Przekazujesz mu podręczniki użytkownika, często zadawane pytania i wcześniejsze interakcje ze wsparciem. Teraz, gdy dostawca zadaje to samo pytanie, ChatGPT zapewnia przewodnik krok po kroku, w tym: Do którego menu przejść

Jakie filtry zastosować

Jak zautomatyzować przyszłe raportowanie podatkowe

Wyjaśnienie pojęcia "szkolenie" i "dostrajanie

Ludzie często mówią, że chcą 'wytrenować ChatGPT. ale jest on już wstępnie wytrenowany na rozszerzonych danych, więc nie można go ponownie wytrenować.

To, co możesz zrobić, to albo dostroić go, albo wytrenować na własnych danych. Oba terminy mogą brzmieć znajomo, więc znajomość różnicy może zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze.

Aspekt Szkolenie Dopracowanie Znaczenie Przekazywanie ChatGPT odpowiednich danych w czasie rzeczywistym w celu kształtowania odpowiedzi Praca z OpenAI w celu modyfikacji podstawowego modelu ChatGPT przy użyciu własnych danych Złożoność Niski - nie wymaga kodowania ani wiedzy technicznej Wysoki - Wymaga zaangażowania OpenAI, ustawień technicznych i mocy obliczeniowej Koszt i wysiłek Szybkość, opłacalność i elastyczność Drogie i czasochłonne Najlepsze dla Firmy wymagające elastycznych odpowiedzi AI w czasie rzeczywistym Firmy z wysoce wyspecjalizowaną i niezmienną wiedzą Przykład Firma SaaS przekazuje ChatGPT aktualizacje produktów przed udzieleniem odpowiedzi na zapytania klientów Firma zajmująca się badaniami medycznymi dostosowuje ChatGPT za pomocą tysięcy studiów przypadków, aby usprawnić analizę chorób

W jaki sposób ChatGPT przetwarza podpowiedzi na podstawie kontekstu bez ciągłego szkolenia?

Zamiast uczyć się na podstawie wcześniejszych konwersacji, chatbot ChatGPT działa w ramach jednej sesji i przetwarza podpowiedzi w czasie rzeczywistym. Oto jak to zrobić:

Okno kontekstowe: Podobnie jak tablica, zapamiętuje szczegóły podczas czatu, ale usuwa je po zapełnieniu

Brak konieczności przechowywania danych: Każda sesja rozpoczyna się od nowa, więc będziesz musiał ponownie wprowadzić szczegóły

Wzorce, a nie pamięć: Dostosowuje się do czatu, ale nie pamięta szczegółów następnym razem

Ciekawi Cię, w jaki sposób deweloperzy wykorzystują ChatGPT do tworzenia niestandardowych botów? To naprawdę dynamiczny proces! Skutecznie przekształcają ChatGPT we wszechstronnego redaktora kodu, szybko generując i udoskonalając logikę bota w interfejsie konwersacyjnym. Aby zapewnić kontekst, dostawcy przesyłają pliki, takie jak CSV lub JSON, umożliwiając ChatGPT przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych w celu uzyskania dostosowanych odpowiedzi. Aby uzyskać szczegółową kontrolę i zaawansowane niestandardowe funkcje, mogą zintegrować własny klucz API z kluczem API OpenAI, co pomaga im budować boty o wysoce wyspecjalizowanych funkcjach.

Trenowanie ChatGPT na niestandardowych danych

Oto dwa sposoby trenowania ChatGPT na niestandardowych danych, z których każdy oferuje różne poziomy złożoności i dostosowania:

Metoda 1: Niestandardowe instrukcje

Masz dość powtarzania się? Niestandardowe instrukcje pozwalają na szybkie przekazanie ChatGPT z góry informacji o Twoim biznesie i preferowanym stylu. W ten sposób reaguje tak, jak chcesz, konsekwentnie i bez wysiłku.

Oto prosty przewodnik dodawania niestandardowych instrukcji do ChatGPT:

1. Zaloguj się na swoje konto ChatGPT i kliknij ikonę profilu. Następnie kliknij Dostosuj ChatGPT

Przejdź do Niestandardowy ChatGPT

2. Wprowadź szczegóły dotyczące tego, co ChatGPT powinien wiedzieć i jak ma reagować.

Wydawanie niestandardowych poleceń

3. Jeśli nie zostało to jeszcze włączone, kliknij przełącznik obok Włącz dla nowych czatów.

4. Kliknij Zapisz.

Przykład: Powiedzmy, że pytasz ChatGPT o pomysły na aktywność dla małych dzieci używając podpowiedzi "Give me activity ideas for toddlers. "

❌ Bez włączonych niestandardowych instrukcji:

Ogólna odpowiedź

✅ Z włączonymi niestandardowymi instrukcjami:

Niestandardowa odpowiedź

⚠️Heads up! ChatGPT może wykonywać tylko jedno ustawienie niestandardowych instrukcji naraz. Chcesz się przełączyć? Będziesz musiał najpierw zaktualizować lub zastąpić istniejące.

Metoda 2: Niestandardowe GPT

Pomyśl o niestandardowych GPT jako o swoich mini ChatGPT, zbudowanych na własnych danych szkoleniowych. Dzięki kreatorowi GPT OpenAI możesz niestandardowo dostosowywać zachowanie, ton i wiedzę (nie jest wymagana znajomość kodowania)

Tak więc, zamiast ogólnego agenta AI, możesz stworzyć własnego chatbota AI, który rozumie Twoją branżę, biznes lub cykl pracy.

Potrzebujesz różnych asystentów AI do różnych zadań? Możesz tworzyć i przełączać się między wieloma GPT, aby uzyskać odpowiednie wsparcie AI dla różnych przypadków użycia ChatGPT.

⚠️ Notatka: Niestandardowe GPT są dostępne tylko dla użytkowników ChatGPT Plus i Enterprise.

Oto jak zacząć:

Krok 1: Stwórz niestandardowy GPT

1. W panelu po lewej stronie kliknij Explore GPTs.

Przejdź do Eksploruj GPT

2. Następnie przejdź do Create, aby zbudować niestandardowy GPT. Lub przejdź do Moje GPT > Utwórz GPT.

Przejdź do przycisku Utwórz

3. Kreator GPT ma podzielone ustawienie ekranu: Panel tworzenia to miejsce, w którym wprowadzasz podpowiedzi, aby zbudować swojego chatbota, podczas gdy Panel podglądu pozwala testować i udoskonalać go w czasie rzeczywistym.

Po prostu wpisz swoje instrukcje w pasku wiadomości na stronie Twórz i naciśnij Enter, aby zastosować zmiany.

Wprowadź instrukcje na stronie Utwórz

4. Narzędzie GPT Builder wygeneruje następnie sugestie w oparciu o Twoje instrukcje, w tym nazwę chatbota, zdjęcie profilowe i domyślne początki konwersacji.

Na przykład, stwórzmy AI do obsługi klienta dla sklepu eCommerce. Dostarcz konstruktorowi GPT jasną podpowiedź określającą rolę, zadania i styl interakcji GPT.

Przykładowa podpowiedź: Działaj jako asystent obsługi klienta e-commerce, pomagając użytkownikom w śledzeniu zamówień, rekomendacjach produktów i zasadach sklepu. Udzielaj szybkich, dokładnych i przyjaznych odpowiedzi, jednocześnie prowadząc klientów w kierunku rozwiązań, które poprawiają ich wrażenia z zakupów i zwiększają sprzedaż.

wsparcie eCommerce GPT

Możesz zaakceptować wstępne sugestie lub poprosić twórcę GPT o ich dostosowanie.

Pro Tip: Podnieś poziom swoich podpowiedzi dzięki kursom inżynierii podpowiedzi, aby Twój chatbot za każdym razem dostarczał precyzyjne, wysokiej jakości odpowiedzi.

5. Narzędzie GPT Builder przeprowadzi Cię przez kilka pytań, aby dostosować zachowanie Twojego chatbota. Możesz także dodać dodatkowe szczegóły, aby upewnić się, że w pełni rozumie Twoje potrzeby.

Dostosuj swój GPT, aby uzyskać lepszą wydajność

Jeśli nie masz pewności, jak udoskonalić zachowanie swojego chatbota, spróbuj najpierw przetestować go w panelu Preview.

6. Stale udoskonalaj swoje podpowiedzi, aż Twój chatbot będzie udzielał odpowiedzi zgodnych z Twoimi oczekiwaniami.

Krok 2: Konfiguracja niestandardowego GPT

Teraz, gdy podstawy są już skonfigurowane, możesz zagłębić się w zaawansowane ustawienia, aby jeszcze bardziej niestandardowo dostosować swój GPT.

1. Na stronie Create kliknij Configure.

Przejdź do Konfiguracja

2. Możesz zmienić nazwę i opis swojego chatbota w zależności od potrzeb. Oto jak zmodyfikować inne zaawansowane ustawienia:

Zdjęcie profilowe: Kliknij na zdjęcie profilowe. Prześlij własne lub użyj DALL-E, aby wygenerować nowe

Zmień zdjęcie profilowe swojego GPT za pomocą DALL-E

Instrukcje: Zaktualizuj automatycznie wygenerowane instrukcje lub dodaj nowe wytyczne dotyczące tego, jak powinien zachowywać się Twój chatbot lub czego powinien unikać

Zaktualizuj instrukcje i dodaj wytyczne

Początki rozmowy: Kliknij X, aby usunąć dowolną podpowiedź. Aby dodać nową, po prostu wpisz ją w pustym polu

Dodawanie i usuwanie początków konwersacji

Wiedza: Chcesz, aby Twój chatbot postępował zgodnie z Twoim przewodnikiem po stylu lub odnosił się do person klientów? Wystarczy przesłać odpowiednie dokumenty, a chatbot użyje ich jako przewodnika

Prześlij pliki PDF, dokumenty Word lub pliki CSV, aby pokierować swoim GPT

Krok 3: Zapisz niestandardowy GPT

1. Gdy będziesz zadowolony ze swojego chatbota, kliknij Create.

2. Następnie wybierz sposób udostępniania niestandardowego GPT: tylko za moim pośrednictwem, każdemu, kto ma połączony link, lub publicznie w sklepie GPT.

Zapisz niestandardowy GPT

3. Następnie kliknij Zapisz.

4. Na koniec kliknij Widok GPT, aby rozpocząć interakcję z wytrenowanym modelem.

Widok niestandardowego GPT

Twój ChatGPT, wraz z niestandardowymi GPT, które utworzysz, pojawi się w panelu bocznym na stronie głównej ChatGPT.

Niestandardowe GPT na panelu bocznym

5. Kliknij swój niestandardowy GPT i zacznij czatować. Zadaj mu pytanie związane z Twoim ustawieniem, aby zobaczyć, jak dobrze odpowiada.

Interakcja z niestandardowym GPT

chatboty AI często mają halucynacje, więc zawsze weryfikuj niestandardowe odpowiedzi GPT. Dbaj o ich dokładność, sprawdzając je i dostosowując w razie potrzeby.

Wdrażanie niestandardowych chatbotów

Po ustawieniu niestandardowego GPT, oto jak uczynić go kluczową częścią codziennych operacji biznesowych:

1. Udostępnianie niestandardowego chatbota AI

Kontroluj dostęp za pomocą tych ustawień:

Tylko ja: Zachowaj prywatny dostęp do testów lub użytku wewnętrznego

🔗 Każdy, kto ma link: Udostępnij go, kopiując link z lewego górnego rogu - idealny dla członków zespołu lub klientów

Udostępnianie niestandardowego chatbota innym użytkownikom

GPT Store: Upublicznij swojego chatbota, aby udostępnić go szerszej publiczności

2. Monitorowanie wydajności

Po uruchomieniu niestandardowego chatbota, aktywnie monitoruj końcową wydajność wytrenowanego modelu w rzeczywistych scenariuszach. Oto jak to zrobić:

Testuj w rzeczywistych scenariuszach : Regularnie zadawaj pytania lub przydzielaj zadania, aby zapewnić dokładne odpowiedzi

Śledzenie dokładności odpowiedzi : Sprawdzaj, czy dostawca dostarcza prawidłowych informacji i udoskonalaj słabe obszary

Zbieraj opinie: Wykorzystaj dane wejściowe użytkowników, aby wykryć luki i poprawić funkcje

3. Doskonalenie w czasie

Aktualizuj swój GPT wraz ze zmianami produktów, poprawkami procesów i zmianami w branży.

Jak edytować:

1. Otwórz panel boczny i wybierz swój GPT.

2. Kliknij jego nazwę w lewym górnym rogu.

3. Kliknij Edytuj GPT, aby wprowadzić aktualizacje.

Edytuj ustawienia swojego GPT

4. Dokonaj wszelkich niezbędnych zmian w ustawieniach GPT.

5. Kliknij Update, aby zapisać zmiany.

Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Aktualizuj

4. Szkolenie członków zespołu

Zachęć swój zespół do korzystania z chatbota, aby uzyskać szybsze wsparcie, płynniejsze planowanie i lepszy cykl pracy. Zapewnij przepływ informacji zwrotnych, aby z czasem móc go udoskonalić.

📮 ClickUp Insight: Ostatnio odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z ClickUp Brain's AI Knowledge Manager u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Najlepsze praktyki w zakresie skutecznego niestandardowego dostosowania

Chcesz przenieść swój niestandardowy GPT na wyższy poziom? Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

Wyjaśnij cele: Zdefiniuj, czy chodzi o wsparcie, sprzedaż czy zarządzanie projektami, aby miał odpowiedni ton i wiedzę

Maintainer Higiena danych : Prześlij instrukcje obsługi produktów, często zadawane pytania i zawartość branżową, aby uzyskać dokładne odpowiedzi

Zacznij od małego, a następnie skaluj: Pozwól mu najpierw obsługiwać proste zadania, takie jak śledzenie zamówień, zanim przejdzie do zwrotów i złożonych problemów

Zachowaj proste i skoncentrowane instrukcje: Bądź konkretny. "Pomóż dostawcom śledzić zamówienia i dostarczaj aktualizacje " jest lepsze niż "Pomagaj w rozwiązywaniu problemów z zamówieniami "

Zachowanie standardów etycznych: Zachowaj przejrzystość, szanuj prywatność i przestrzegaj zasad ochrony danych

Najczęstsze wyzwania podczas szkolenia ChatGPT

Korzystając z danych szkoleniowych, możesz uruchomić niestandardowego chatbota AI w ciągu kilku minut. Istnieje jednak kilka limitów ChatGPT, które należy wziąć pod uwagę:

Jakość i trafność danych: Niedostateczne dane szkoleniowe prowadzą do niedokładnych odpowiedzi, więc upewnij się, że informacje są istotne dla Twojej firmy

Wyzwania związane z integracją: Chociaż jest to rozwiązanie bez kodu, może nie pasować płynnie do istniejących przepływów pracy, szczególnie w przypadku obsługi klienta

Zagrożenia dla prywatności danych: Dane szkoleniowe są dostępne dla każdego, kto posiada połączone łącze, co może ujawnić poufne informacje

Problemy związane z bezpieczeństwem danych: OpenAI może wykorzystywać dzienniki konwersacji do ulepszania AI, potencjalnie narażając zastrzeżone dane na ryzyko

Nadmierne dopasowanie: Jeśli chatbot jest zbyt dostosowany do konkretnych danych, może mieć trudności z szerszymi, rzeczywistymi sytuacjami

Jeśli szukasz solidniejszych rozwiązań z lepszym niestandardowym dostosowaniem i większą kontrolą, rozważenie alternatyw ChatGPT może być idealnym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.

Dlaczego ClickUp Brain jest lepszą alternatywą?

Jeśli próbujesz zbudować niestandardowy GPT w pracy, ChatGPT może pomóc, ale jego dokładność może być trafiona lub chybiona. Często "halucynuje" losowe, nieprawidłowe informacje, zwłaszcza w przypadku konkretnych scenariuszy. Ponadto istnieje ryzyko związane z bezpieczeństwem danych - dane szkoleniowe mogą zostać wykorzystane w sposób, którego nie kontrolujesz.

To właśnie tutaj ClickUp Brain wyróżnia się jako inteligentniejsza alternatywa ChatGPT. Dzięki niemu Twoje cykle pracy, dokumentacja, czat i wyszukiwanie otrzymają ostateczną aktualizację opartą na AI. Oto jak to zrobić!

Czym jest ClickUp Brain?

ClickUp Brain to potężny asystent AI zintegrowany z platformą ClickUp, dzięki któremu dokumenty, ludzie i wiedza są połączone w jednym miejscu. Składa się z trzech kluczowych funkcji:

AI Project Manager : Do zarządzania i automatyzacji zadań związanych z projektem

AI Knowledge Manager : Wyciąganie wniosków z zadań i dostarczanie odpowiedzi uwzględniających kontekst

AI Writer: Do tworzenia dostosowanej zawartości, takiej jak e-maile, raportowanie itp

Korzyści z używania ClickUp Brain zamiast ChatGPT

Oto dlaczego ClickUP Brain pokonuje ChatGPT:

Odpowiedzi uwzględniające kontekst : ClickUp Brain pobiera spostrzeżenia z Twoich zadań, dokumentów i pulpitów, dostarczając odpowiedzi, które są istotne i dostosowane do konkretnego kontekstu pracy

Bezproblemowa integracja : Integruje się z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Google Drive, Figma i Salesforce, ułatwiając dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu

Automatyzacja cyklu pracy : Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz zautomatyzowane aktualizacje projektów, podsumowania i zarządzanie projektami, oszczędzając czas. ChatGPT nie posiada tych wbudowanych funkcji zwiększających wydajność

Bezpieczeństwo danych : Zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych, bez wykorzystywania Twoich informacji do szkolenia modeli - czego ChatGPT nie gwarantuje w pełni

Dostosowana zawartość: Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz narzędzia do pisania oparte na AI, które tworzą zawartość dostosowaną do konkretnych potrzeb Twojej pracy, w przeciwieństwie do ogólnych wyników ChatGPT

Jak wykorzystać ClickUp AI Brain do zwiększenia wydajności?

ClickUp Brain łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów: automatyzację zarządzania projektami z asystentem AI. Przyspiesza cykl pracy, zwiększa wydajność i sprawia, że praca staje się o wiele łatwiejsza.

Oto jak możesz to wykorzystać:

1. Pisz z asystentem dostosowanym do roli

ClickUp Brain pomaga tworzyć zawartość dostosowaną do Twojej roli, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym i wgląd w zadania z Twojego obszaru roboczego. Na przykład:

Menedżerowie projektów mogą generować briefy projektowe, aktualizacje zadań lub podsumowania klientów na podstawie danych w czasie rzeczywistym z obszaru roboczego

📢 Marketerzy mogą szybko przygotować zawartość lub tekst reklamowy dostosowany do SEO

Zespoły wsparcia klienta mogą tworzyć spersonalizowane odpowiedzi w oparciu o zadania i dane klientów

Przykładowe podpowiedzi: Jako ekspert w dziedzinie marketingu, napisz 1000-słowowy wpis na blogu na temat "7 przykładów marketingu ABM", korzystając z najnowszych informacji branżowych i danych dotyczących słów kluczowych. Wygeneruj brief projektu dla nowej kampanii marketingowej, w tym cele, oś czasu i przypisanych członków zespołu w oparciu o najnowsze dane dotyczące zadań.

2. Generowanie zawartości opartej na kontekście

ClickUp Brain pomaga tworzyć zawartość dostosowaną do kontekstu pracy, ułatwiając śledzenie i zachowanie spójności. Oto jak to działa:

Aktualizacje statusu e-mail : Pobiera w czasie rzeczywistym postęp zadań, kamienie milowe i terminy, aby generować precyzyjne aktualizacje projektów w e-mailach

Szybkie odpowiedzi : Pomoc w odpowiadaniu na zapytania klientów za pomocą dokładnych, zgodnych z marką wiadomości opartych na aktualizacjach zadań na żywo i wcześniejszych interakcjach

Szablony zadań i projektów : Automatycznie generuj szablony zadań i projektów, które wypełniają szczegóły, takie jak terminy, obowiązki i cele z bieżących zadań

Transkrypcje spotkań: Przekształca spotkania w przejrzyste podsumowania z kluczowymi elementami działania, aby pomóc Ci pominąć notatki i skupić się na tym, co ważne

Szybko transkrybuj i podsumowuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain

Przykładowe podpowiedzi: Wygeneruj e-mail z aktualizacją projektu, zawierający najnowsze postępy w realizacji zadań i nadchodzące kamienie milowe. Odpowiedz na e-mail klienta z aktualizacją statusu w oparciu o najnowsze zadanie projektu. Utwórz szablon briefu projektu z najnowszą osią czasu zadań i zakresem obowiązków. Transkrypcja tego spotkania i podsumowanie kluczowych elementów działania i kolejnych kroków.

3. Zoptymalizuj swoją bazę wiedzy

Korzystając z Menedżera Wiedzy ClickUp, ClickUp Brain automatycznie kategoryzuje, etykietuje i organizuje dokumenty, zadania, pliki PDF, wiki i komentarze w całym obszarze roboczym. Dzięki temu wiedza jest łatwo dostępna i dobrze zorganizowana bez żadnego wysiłku ręcznego.

Przykład: Podczas wprowadzania produktu na rynek, ClickUp Brain może pomóc Ci zorganizować specyfikacje produktu, oś czasu i notatki zespołu w Docs Hub. Potrzebujesz listy funkcji? Pobiera dane bezpośrednio z dokumentu projektu - bez konieczności przeszukiwania wielu plików.

Uzyskaj automatyczne aktualizacje aktywności zadań, spostrzeżenia i podsumowania dla określonych okresów za pomocą ClickUp Brain

Przykładowo, zadanie związane ze zbieraniem danych do premiery może zostać automatycznie oznaczone etykietą "Product Launch" i połączone z powiązanymi dokumentami, takimi jak plany marketingowe, dokumenty sprzedażowe i notatki ze spotkań. Zapewnia to łatwy dostęp do wszystkich informacji związanych z tym zadaniem.

Zwiększ swoje wyniki oparte na AI dzięki ClickUp Brain

Podczas gdy ChatGPT może udzielać ogólnych odpowiedzi, brakuje mu kontekstu, który jest kluczowy dla Twojej firmy, co prowadzi do ogólnych lub nieistotnych odpowiedzi. Trening na danych pomaga, ale nadal ma trudności z analizą kontekstu w czasie rzeczywistym.

Tutaj właśnie wkracza ClickUp Brain. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie zawartości marketingowej, śledzenie projektów, zarządzanie cyklami pracy czy odpowiadanie na zapytania klientów, ClickUp Brain rozumie Twój biznes, dostarczając za każdym razem dopasowane, trafne odpowiedzi.

Ponadto optymalizuje bazę wiedzy, organizując dokumenty, zadania i dane firmy, aby wszystko, czego potrzebujesz, było łatwo dostępne i aktualne.

Chcesz zwiększyć swoje doświadczenie z AI? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🙌