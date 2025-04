Jak używać negatywnych podpowiedzi Midjourney do lepszego generowania obrazów?

Jeśli obrazy generowane przez AI nie wychodzą prawidłowo, problemem może być nie to, o co prosisz, ale to, czego "nie" wykluczasz.

Generatory obrazów AI, w tym Midjourney, interpretują podpowiedzi dosłownie, więc nieokreślenie niechcianych elementów może prowadzić do zagraconych, nierealistycznych lub nieistotnych wyników. Określając to, co chcesz, musisz również powiedzieć modelowi AI, czego "nie" chcesz w projekcie.

Dodając negatywne podpowiedzi, zyskujesz większą kontrolę nad kompozycją, stylem i niepożądanymi zniekształceniami.

W tym wpisie na blogu omówimy moc negatywnych podpowiedzi w Midjourney.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd negatywnych podpowiedzi Midjourney: Podpowiedzi negatywne pomagają udoskonalić obrazy generowane przez AI, określając, jakie elementy należy wykluczyć

Użycie "-no" usuwa niechciane elementy, podczas gdy ujemne wagi zmniejszają ich obecność bez pełnej eliminacji

Podpowiedzi negatywne oszczędzają czas, ograniczając liczbę prób i błędów, zapewniając spójność stylu i dopracowując tła w celu uzyskania czystszych wizualizacji

Podpowiedzi negatywne mają również limity - nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami, zależą w dużej mierze od szkolenia, zmagają się ze złożonością i mają stromą krzywą uczenia się. Często potrzebne jest dostrojenie

Staraj się nie przeciążać modelu AI wieloma podpowiedziami i dostarczaj jasne instrukcje dotyczące stylu i nie tylko

ClickUp usprawnia procesy projektowania, oferując zaawansowane funkcje, umożliwiające Teams burzę mózgów, planowanie i efektywną realizację projektów.

Czym są podpowiedzi negatywne Midjourney?

Podpowiedzi negatywne to instrukcje, które określają, czego nie chcesz w swoim obrazie. Pomyśl o negatywnych podpowiedziach jak o filtrach, mówiąc AI, jakich elementów należy unikać w obrazie.

Na przykład, jeśli podpowiedź Mid journey brzmi: "tętniący życiem kampus uniwersytecki", może zawierać elementy takie jak studenci, ścieżki i inne istotne struktury.

Za pomocą podpowiedzi negatywnych można jednak wygenerować obraz z niezwykłą precyzją. Na przykład, jeśli dodasz "-no students " do podpowiedzi, nakażesz AI wykluczyć obrazy studentów, w wyniku czego uzyskasz czystszy, bardziej skoncentrowany obraz kampusu uniwersyteckiego, jak widać poniżej.

Dlaczego warto korzystać z podpowiedzi negatywnych Midjourney?

Czy nie można po prostu napisać kolejnej podpowiedzi, aby utworzyć nowy obraz? Byłoby to prostsze, ale nie dałoby takich samych wyników jak podpowiedź negatywna. Oto jak pomaga podpowiedź negatywna:

lepsza kreatywna kontrola

Modele projektowe AI, w tym Midjourney, działają w oparciu o prawdopodobieństwo statystyczne, generując obrazy na podstawie ogromnych zbiorów danych. Oznacza to jednak, że AI czasami wprowadza elementy, o które wyraźnie nie prosiłeś. Podpowiedź negatywna mówi Midjourney, aby unikał niechcianych szczegółów, udoskonalając obrazy.

spójność stylu

Midjourney czasami domyślnie przyjmuje określoną estetykę, taką jak anime lub cyberpunk, w zależności od swojego szkolenia. Jeśli chcesz stworzyć unikalny wygląd, negatywne podpowiedzi pomogą usunąć przeszkadzające style. Na przykład "-no comic book style" gwarantuje, że grafika nie będzie zawierać elementów ilustracyjnych w stylu komiksowym.

efektywność czasowa

Bez podpowiedzi negatywnych, może być konieczne wielokrotne regenerowanie obrazów, aby uzyskać pożądane wyniki. Podpowiedzi negatywne znacznie skracają ten proces prób i błędów, ponieważ instruujesz model AI, aby wykluczył określone elementy, oszczędzając czas edycji.

🖼️ Dopracowane tła i kompozycje

Czasami obrazy generowane przez AI zawierają niepotrzebne elementy tła, które zaśmiecają kompozycję. Na przykład, jeśli potrzebujesz prostego portretu, możesz dodać "-no background", aby skupić się wyłącznie na obiekcie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku fotografii produktowej, gdzie preferowany jest czysty wygląd.

Podpowiedzi negatywne w Midjourney odblokowują głębsze poziomy niestandardowe, ale nie są magicznymi pociskami. Negatywne podpowiedzi wymagają starannej inżynierii podpowiedzi i eksperymentowania, aby osiągnąć pożądane wyniki, tak jak trzeba napisać szczegółową podpowiedź ChatGPT lub Claude. ai, aby wygenerować znaczący tekst.

Jak działają negatywne podpowiedzi w Midjourney?

Czytając powyższe sekcje, mogłeś zauważyć, że użyliśmy "-no". co to oznacza w kontekście podpowiedzi negatywnych? Zasadniczo istnieją dwa główne sposoby korzystania z negatywnych podpowiedzi: (parametr -no) i negatywne wagi podpowiedzi. Poniżej przedstawiamy ich podział:

1. Parametr -no

Jest to najprostsza metoda usuwania niechcianych elementów. Wystarczy dodać "-no", a następnie obiekty, style lub kolory, których nie chcesz.

jak to działa? Midjourney skanuje swój zbiór danych, rozpoznaje wzorce związane z niechcianymi elementami i podejmuje wysiłek, aby wykluczyć je z ostatecznego obrazu.

przykład: Chcesz pogodną scenę nad jeziorem, ale nie chcesz w niej łodzi ani ludzi. Podpowiedź i dane wyjściowe będą wyglądać następująco:

Jednak nie zawsze jest to idealne - niektóre elementy mogą się wkraść z powodu skojarzeń kontekstowych. Jeśli tak się stanie, spróbuj użyć dodatkowych synonimów lub rozszerz listę wykluczeń.

2. Wagi podpowiedzi negatywnych

Podczas gdy "-no" całkowicie eliminuje element, ujemne wagi pozwalają zmniejszyć obecność elementu, a nie całkowicie go usunąć. Ta metoda jest przydatna, gdy chcesz wpłynąć na obraz bez wymuszania całkowitego wykluczenia.

jak to działa? Midjourney pozwala przypisywać dodatnie lub ujemne wagi do różnych pozycji podpowiedzi za pomocą składni "::". Waga 1 jest neutralna, wyższa liczba zwiększa znaczenie, a liczba ujemna zmniejsza obecność elementu.

Zasadniczo nie usuwasz całkowicie elementu za pomocą wag, ale mówisz Midjourney, aby podkreślił go.

przykład: Chcesz wygenerować obraz ruchliwej ulicy z samochodami, ale samochód nie powinien być w centrum uwagi. Podpowiedź wyglądałaby mniej więcej tak:

Midjourney interpretuje to jako: *'Uwzględnij samochód, ale uczyń go o połowę mniej ważnym niż ulica'. wynik? Ustawienie ulic, na których samochody wydają się mniejsze lub wtapiają się w tło.

Ale co zrobić, jeśli chcesz jeszcze bardziej zmniejszyć obecność samochodu, bez jego zakończonego usuwania? Użyj ujemnej wagi.

Tutaj Midjourney aktywnie minimalizuje samochody na obrazie. Może sprawić, że samochody będą ledwo widoczne, umieszczając je w zacienionym rogu lub całkowicie je usuwając, jeśli nie pasują do kompozycji (jak widać na powyższym obrazku).

Pro Tip: Jeśli chcesz, aby coś zostało całkowicie zakończone, same wagi ujemne mogą nie wystarczyć - może być konieczne połączenie ich z "-no" lub dostosowanie i dostosowanie do pożądanych wyników. Jeśli chcesz użyć wielu podpowiedzi, użyj podwójnego dwukropka (::), aby je oddzielić.

Możesz mieć wątpliwości, że "Hej, dlaczego nie mogę po prostu użyć don't i do zrobienia z tym? " Cóż, w porządku. Ale mamy wyjaśnienie.

Dlaczego "nie" nie działa?

Wiele osób zakłada, że napisanie "nie" lub "bez" w podpowiedzi sprawi, że Midjourney uniknie pewnych elementów. Ale to nie działa w ten sposób. Kiedy piszesz "nie uwzględniaj deszczu", AI z natury nie rozumie "nie" jako zaprzeczenia. Zamiast tego przetwarza całą frazę jako opis zawierający słowo "deszcz". "

Może to paradoksalnie doprowadzić do tego, że AI skupi się na koncepcji deszczu, nawet jeśli twoim zamiarem było jego wykluczenie.

Jak to naprawić: ❌ Podpowiedź: Zamek fantasy nie zawiera smoków. ✅ Podpowiedź: Zamek fantasy - bez smoków ✅ Podpowiedź: Magiczny zamek fantasy::1, smoki::-1

Druga i trzecia opcja zapewniają, że Midjourney właściwie rozumie, czego należy unikać, podczas gdy pierwsza może faktycznie stworzyć zamek z smokami.

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi negatywne Midjourney?

Oto kilka wskazówek, jak tworzyć skuteczne negatywne podpowiedzi Midjourney:

Zidentyfikuj niechciane elementy: Dowiedz się, czego nie chcesz na obrazie. Czy jest to kolor, obiekt lub styl? Gdy już to wiesz, dodaj "-no", a następnie niechciany element. Na przykład, "-no blurry details" lub "-no cartoonish style" może wyostrzyć wyniki

Bądź konkretny: Zamiast niejasnych terminów, takich jak "żadnych złych rzeczy", używaj precyzyjnych opisów, takich jak "żadnych przesyconych kolorów" lub "żadnych zniekształconych twarzy". im bardziej sprecyzujesz, tym lepiej Midjourney zrozumie twoje intencje

Eksperymentuj z kombinacjami i wagami: Jeśli generujesz futurystyczny pejzaż miejski, ale wciąż otrzymujesz drzewa, wypróbuj "trees::-0. 5, -no greenery" lub coś podobnego. W ten sposób zawęzisz obszar zainteresowania, zapewniając, że narzędzie AI będzie trzymać się twojej wizji

Prosta wskazówka: Używaj negatywnych podpowiedzi tylko wtedy, gdy jest to konieczne i do precyzyjnych wykluczeń, a nie ogólnych ograniczeń. Na przykład, zamiast mówić "Unikaj wyczyszczonych projektów", wybierz "Czysty, minimalistyczny układ z dużą ilością białej przestrzeni i wyraźnym punktem centralnym", aby osiągnąć zamierzony wygląd.

ponad 20 negatywnych podpowiedzi Midjourney dla różnych przypadków użycia

Zebraliśmy ponad 20 przykładów negatywnych podpowiedzi Midjourney w różnych scenariuszach, abyś mógł uniknąć wersji próbnej i błędów, podsycić swoje kreatywne pomysły i techniki oraz w pełni wykorzystać Midjourney.

Podpowiedź 1: Czysty zachód słońca na plaży

Przypadek użycia: Usuwanie bałaganu lub niepotrzebnych elementów w celu stworzenia czystszego obrazuPodpowiedź: 'Zachód słońca nad spokojną plażą, złote odcienie odbijające się na spokojnych falach - bez ludzi, śmieci, śladów stóp, łodzi, budynków, drewna dryfującego'

Podpowiedź 2: Minimalistyczna panorama miasta

Przypadek użycia: Unikanie rozpraszania uwagi w celu uzyskania nowoczesnej, czystej estetykiPodpowiedź: 'Futurystyczna panorama miasta nocą, świecące neonowe odbicia na mokrych ulicach - bez samochodów, pieszych, billboardów, graffiti, mgły'

Podpowiedź 3: Spokojny górski krajobraz

Przypadek użycia: Zwiększanie naturalnego piękna poprzez usuwanie sztucznych obiektówPodpowiedź: 'Majestatyczne ośnieżone góry, miękkie poranne światło, czyste niebo - bez linii energetycznych, domów, wyciągów narciarskich, ludzi, dróg, tablic reklamowych'

Podpowiedź 4: Spokojny leśny szlak

Przypadek użycia: Skupienie się na naturze bez wpływu człowiekaPodpowiedź: *"Kręta leśna ścieżka pokryta jesiennymi liśćmi, miękkie złote światło słoneczne przefiltrowujące przez drzewa - bez ławek, znaków, koszy na śmieci, ludzi, rowerów"

Podpowiedź 5: Senne nocne niebo

Przypadek użycia: Tworzenie oszałamiającej, wolnej od zakłóceń sceny niebieskiejPodpowiedź: "Galaktyka z żywymi mgławicami i niezliczonymi gwiazdami, głębokie fioletowe i niebieskie odcienie - bez satelitów, samolotów, świateł miejskich, tekstu, znaków wodnych "

Podpowiedź 6: Majestatyczny wodospad

Przypadek użycia: Zachowanie dziewiczej i nietkniętej naturyPodpowiedź: 'Kaskadowy wodospad w bujnej zielonej dżungli, mgła unosząca się z dołu - bez mostów, turystów, łodzi, znaków, ogrodzeń'

Podpowiedź 7: Elegancka fotografia produktowa

Przypadek użycia: Skoncentrowane ujęcia produktów komercyjnychPodpowiedź: "Elegancki czarny smartwatch na odblaskowej powierzchni, dramatyczne oświetlenie - bez tekstu, logo, odbić, bałaganu, rąk, ludzi "

Podpowiedź 8: Zamek fantasy

Przypadek użycia: Ulepszanie magicznego ustawienia bez nowoczesnych elementówPodpowiedź: 'Wielki średniowieczny zamek na zamglonym wzgórzu, świecące ciepłe pochodnie - bez linii energetycznych, nowoczesnych budynków, samochodów, anten, dróg'

Podpowiedź 9: Ogród Zen

Przypadek użycia: Zachowanie spokojnej i minimalistycznej estetykiPodpowiedź: 'Japoński ogród zen z grabionym piaskiem i drzewkami bonsai, delikatne oświetlenie otoczenia - bez posągów, znaków, ławek, ludzi, turystów'

Podpowiedź 10: Starożytne ruiny

Przypadek użycia: Zachowanie historycznego piękna bez nowoczesnych elementówPodpowiedź: 'Zarośnięte starożytne ruiny świątyni w gęstej dżungli, winorośl pnąca się po kamieniach - żadnych turystów, ogrodzeń, znaków, rusztowań, śmieci'

Podpowiedź 11: Doskonała fotografia żywności

Przypadek użycia: Jedzenie w centrum uwagi bez rozpraszania uwagiPodpowiedź: "Burger dla smakoszy na drewnianej tablicy, delikatne oświetlenie, unosząca się para - bez talerzy, rąk, przyborów, serwetek, bałaganu w tle "

Podpowiedź 12: Kosmiczny krajobraz

Przypadek użycia: Skupienie się na przestrzeni kosmicznej bez ziemskich zakłóceńPodpowiedź: 'Obca planeta ze świecącymi bioluminescencyjnymi roślinami, bliźniacze księżyce na niebie - bez statków kosmicznych, astronautów, satelitów, tekstu, znaków wodnych'

Podpowiedź 13: Fotografia uliczna w stylu vintage

Przypadek użycia: Uchwycenie historycznej autentyczności bez współczesnych zakłóceńPodpowiedź: 'Brukowana ulica z lat 40-tych, ciepłe odcienie sepii, delikatne wieczorne światła - bez nowoczesnych samochodów, ludzi z telefonami, billboardów, neonów'

Podpowiedź 14: Czyste ustawienia biurka

Przypadek użycia: Tworzenie estetycznego obszaru roboczego bez bałaganuPodpowiedź: "Nowoczesne minimalistyczne ustawienie biurka, elegancki laptop, ciepłe oświetlenie otoczenia - bez splątanych kabli, filiżanek kawy, książek, papierów, bałaganu "

Podpowiedź 15: Spokojna scena oceanu

Przypadek użycia: Wzbogacenie spokojnego widoku oceanu poprzez usunięcie rozpraszających elementówPodpowiedź: 'Rozległy horyzont oceanu pod różowym wschodem słońca, łagodne fale - bez łodzi, ludzi, budynków, śmieci, boi'

Podpowiedź 16: Dramatyczne chmury burzowe

Przypadek użycia: Skupienie się na potędze natury bez ingerencjiPodpowiedź: 'Ciemne chmury burzowe nad rozległym pustym polem, trzaskające błyskawice - bez budynków, samochodów, ludzi, znaków, anten'

Podpowiedź 17: Odosobnione wydmy pustynne

Przypadek użycia: Zachowanie nietkniętego i surowego pustynnego krajobrazuPodpowiedź: 'Złote wydmy ciągnące się w nieskończoność, miękkie światło o zachodzie słońca - bez śladów stóp, pojazdów, ludzi, znaków, budynków'

Podpowiedź 18: Magiczny, zaczarowany las

Przypadek użycia: Utrzymanie wciągającego i tajemniczego ustawienia fantasyPodpowiedź: 'Świecące grzyby w mglistym, zaczarowanym lesie, delikatne bajkowe światła - bez ludzi, nowoczesnych budynków, ogrodzeń, latarni ulicznych'

Podpowiedź 19: Fotografia luksusowych samochodów

Przypadek użycia: Podkreślenie samochodu bez zbędnych elementów rozpraszających uwagęPodpowiedź: 'Elegancki czarny samochód sportowy w miękkim oświetleniu studyjnym, wypolerowane odbicia - bez logo, ludzi, tła salonu, tekstu, znaków wodnych'

Podpowiedź 20: Widok tropikalnej wyspy z lotu ptaka

Przypadek użycia: Zachowanie dziewiczego, rajskiego ustawieniaPodpowiedź: 'Krystalicznie czyste, turkusowe wody otaczające bujną, zieloną wyspę, złote, piaszczyste plaże - brak łodzi, doków, hoteli, turystów, zanieczyszczeń'

Przyjrzyjmy się również kilku przykładom negatywnych podpowiedzi:

Podpowiedź 21: Zaczarowany las

Przypadek użycia: Tworzenie mistycznej sceny leśnejPodpowiedź: Starożytne drzewa::2, świecące grzyby::1. 5, delikatna mgła::-1

Podpowiedź 22: Cyberpunkowa aleja

Przypadek użycia: Uchwycenie futurystycznego miejskiego klimatuPodpowiedź: Oświetlona neonami aleja::3, odbicia deszczu::1. 5 , odległa linia horyzontu::-0. 5

Podpowiedź 23: Majestatyczny tygrys

Przypadek użycia: Prezentacja portretu potężnego zwierzęciaPodpowiedź: Biały tygrys::2 , przeszywające niebieskie oczy::1. 5 , miękka tekstura futra::1

Podpowiedź 24: Wojownik wikingów

Przypadek użycia: Przedstawienie historycznej siłyPodpowiedź: Wojownik wikingów::2, zbroja bojowa::1. 5, mgliste tło::1 - brak elementów sci-fi

Podpowiedź 25: Przytulna biblioteka

Przypadek użycia: Tworzenie ciepłej przestrzeni do czytaniaPodpowiedź: Drewniane półki na książki::2, ciepłe oświetlenie::1. 5, antyczne książki::1 - brak pustych półek:: -1

Najczęstsze błędy, których należy unikać dzięki negatywnym podpowiedziom Midjourney

Negatywne podpowiedzi mogą wydawać się supermocą, ale łatwo się potknąć, jeśli nie jesteś ostrożny. Oto kilka błędów, na które należy uważać:

przeładowanie podpowiedzi: Jednym z najczęstszych błędów jest przeładowanie podpowiedzi zbyt dużą liczbą wykluczeń. Na przykład dodanie "żadnych samochodów, drzew, ludzi, budynków, chmur lub zwierząt" może wydawać się dokładne, ale może zdezorientować AI, prowadząc do nieoczekiwanych lub nawet bezużytecznych wyników. Zamiast tego skup się na najbardziej krytycznych elementach, które chcesz wykluczyć i zachowaj zwięzłą listę

❗Losowość: Kolejną pułapką jest zbytnia ogólnikowość. Powiedzenie "-brak obiektów" nie daje AI wystarczającego kierunku. Jakiego rodzaju obiekty? Meble? Pojazdy? Zawsze bądź konkretny. Na przykład, jeśli tworzysz minimalistyczny krajobraz, użyj -no cars, buildings, or power lines, aby zapewnić przejrzystość

❗Ignorowanie konfliktów stylów: Podpowiedzi negatywne nie tylko usuwają obiekty; mogą również zmieniać styl. Na przykład, jeśli powiesz "-no anime", a AI nadal skłania się ku stylizowanej sztuce, może to być spowodowane innymi elementami podpowiedzi, które nieumyślnie wpływają na wynik. Upewnij się, że podpowiedź jest bardzo jasna co do stylu

Limity korzystania z Midjourney

Kiedy Midjourney został uruchomiony, jego możliwości wywołały zamieszanie na rynku generowania obrazów. Chociaż platforma AI w dużej mierze zmieniła proces generowania obrazów, ma ona swoje ograniczenia.

Trudności ze złożonymi scenami

Midjourney dobrze radzi sobie z obrazami pojedynczych obiektów, ale ma trudności z obsługą ruchliwych, wieloosobowych scen.

Przykład: Jeśli spróbujesz wygenerować zatłoczony rynek, grupę ludzi wchodzących w interakcję lub szczegółową bitwę, często coś pójdzie nie tak. Postacie mogą mieć brakujące kończyny, dziwne wyrazy twarzy lub dziwnie rozmieszczone obiekty. Oświetlenie i perspektywa również mogą sprawiać wrażenie, że obraz wygląda nienaturalnie.

Chociaż możesz poprawić obrazy Midjourney za pomocą lepszych podpowiedzi, uzyskanie wszystkiego we właściwy sposób wymaga wielu wersji próbnych i błędów.

Duża zależność od jasności podpowiedzi

Midjourney traktuje wszystko, co wpisujesz dosłownie, więc nieprecyzyjne lub szerokie podpowiedzi mogą prowadzić do zupełnie innych wyników niż oczekiwane. Jak wspomnieliśmy wcześniej, proces twórczy AI różni się od naszego.

Przykład: Prośba o "futurystyczne miasto" bez szczegółów może dać ci wszystko, od świecącej cyberpunkowej panoramy po opuszczony, zniszczony świat. AI nie "zgaduje", co masz na myśli, więc jeśli pominiesz ważne szczegóły, może to zmienić cały wygląd obrazu wygenerowanego przez AI.

Trudności z interpretacją abstrakcyjnych pojęć

Midjourney świetnie radzi sobie z tworzeniem rzeczy, które istnieją w prawdziwym świecie lub w ustawieniach fantasy, ale maga się z głębszymi, emocjonalnymi lub symbolicznymi pomysłami.

Przykład: Jeśli dodasz podpowiedź "uczucie samotności", AI prawdopodobnie wygeneruje tylko pojedynczą osobę siedzącą samotnie - prawdopodobnie nie uchwyci subtelności izolacji, tęsknoty lub melancholii.

Innymi słowy, nie jest ona w stanie w pełni uchwycić lub odczytać emocji, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Stroma krzywa uczenia się

Mimo że Midjourney jest łatwy w użyciu, uzyskanie dokładnych wyników może zająć trochę czasu. Funkcje takie jak negatywne podpowiedzi i wagi podpowiedzi wymagają praktyki. Wielu początkujących może mieć trudności z usuwaniem niechcianych elementów, tworzeniem spójnych stylów lub dostrajaniem obrazów.

Ponadto, w przeciwieństwie do innych narzędzi do projektowania, w których można korygować błędy, Midjourney nie ma opcji "edycji podpowiedzi". oznacza to, że musisz testować i ponownie wprowadzać podpowiedzi, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Limit danych szkoleniowych

Midjourney może jedynie generować obrazy w oparciu o to, na czym została przeszkolona. Jeśli spróbujesz stworzyć coś wyjątkowego - na przykład specyficzny styl sztuki kulturowej lub nietypowe ustawienie historyczne - AI może stworzyć bardzo ogólną wersję lub zakończyć się niepowodzeniem.

Przykład: Jeśli poprosisz o rzadki typ starożytnej architektury, może ona pomylić go z czymś bardziej powszechnym. Sprawia to, że jest mniej wiarygodna, gdy potrzebujesz czegoś bardzo specyficznego lub dokładnego kulturowo.

Chociaż Midjourney jest niezwykłym narzędziem, nie jest to rozwiązanie uniwersalne.

