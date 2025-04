11 najlepszych generatorów list AI do zarządzania zadaniami i listami rzeczy do zrobienia

Nie jest tajemnicą, że ludzie, którzy korzystają z list do zrobienia, rzadziej zwlekają. To proste przypomnienie, jak potężna może być organizacja zadań, aby pozostać na dobrej drodze.

Ale choć listy są bardzo pomocne, ich tworzenie i utrzymywanie często wydaje się być jeszcze jednym obowiązkiem na i tak już przytłaczającej liście priorytetów.

To właśnie wtedy zdałem sobie sprawę z prawdziwej mocy generatorów list AI. Te inteligentne narzędzia przewidują moje potrzeby, sugerują zadania w oparciu o moje nawyki i pomagają mi ustalać priorytety jak profesjonalista.

Przetestowałem wiele generatorów list AI, aby pomóc ci zrobić to samo. Czytaj dalej, aby poznać mój werdykt!

60-sekundowe podsumowanie Chcesz znaleźć idealnego partnera AI w zakresie wydajności? Oto krótkie podsumowanie najlepszych generatorów list AI i ich kluczowych zalet: ClickUp : Najlepsze do zarządzania zadaniami i współpracy z wykorzystaniem AI : Najlepsze do zarządzania zadaniami i współpracy z wykorzystaniem AI

Taskade : Najlepszy ze względu na prostotę i łatwość użycia

Trello : Najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami z wykorzystaniem AI

Notion AI : Najlepsze do użytku osobistego i zarządzania projektami

Trevor AI : Najlepszy do inteligentnego planowania zadań

TimeHero : Najlepszy do zarządzania czasem i dotrzymywania terminów

Taskaid : Najlepszy do ustalania priorytetów zadań na podstawie danych

Taskheat AI Assistant : Najlepszy do organizacji zadań i koncentracji

Todoist : Najlepsze do zarządzania pracą i prostoty

Motion : Najlepsze do inteligentnego zarządzania czasem i optymalizacji

Monday. com: Najlepsze do współpracy i zarządzania cyklem pracy

Czego należy szukać w generatorze list AI?

Wybierając narzędzia AI do tworzenia list zadań, zastanów się, co najlepiej wesprze twój cykl pracy i cele związane z wydajnością. Oto, o czym należy pamiętać przy wyborze najlepszego generatora list zadań AI:

Priorytetyzacja i organizacja zadań: Znalezienie narzędzia AI, które automatycznie sortuje zadania według priorytetów, terminów i kategorii, może znacznie odciążyć cię od pracy

Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz w zespole, wybierz narzędzie, które umożliwia łatwe udostępnianie plików i płynną pracę zespołową w różnych projektach

Możliwość dostosowania i elastyczność: Twoje potrzeby w zakresie zarządzania zadaniami są unikalne, więc idealne narzędzie powinno oferować elastyczność w zakresie niestandardowych cykli pracy, widoków i etykiet

Integracja i kompatybilność: Powinien integrować się z istniejącymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarz i oprogramowanie do zarządzania projektami. Wbudowany asystent pisania AI w takich narzędziach może również znacznie zwiększyć twoją wydajność

Cena i użyteczność: Wreszcie, upewnij się, że narzędzie pasuje do twojego budżetu i jest wystarczająco przyjazne dla użytkownika, aby utrzymać zaangażowanie bez dużego wysiłku z twojej strony

To tylko kilka przykładów tego, jak idealne narzędzie AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Mając to na uwadze, zbadajmy niektóre z najlepszych dostępnych obecnie opcji generatorów list AI.

Bonus: Obejrzyj to wideo, aby poznać nasze najlepsze wskazówki dotyczące ustalania priorytetów na liście rzeczy do zrobienia!

11 najlepszych generatorów list AI do wykorzystania w tym roku

Znalezienie odpowiednich narzędzi AI do codziennych zadań nie było łatwe, ale po miesiącach poszukiwań odkryłem kilka fantastycznych narzędzi do generowania list.

Oto 11 najlepszych aplikacji, które pomogą ci wybrać ulubiony generator list zadań oparty na sztucznej inteligencji:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i współpracy z wykorzystaniem AI)

Tworzenie list do zrobienia w ClickUp Lepiej zarządzaj zadaniami dzięki listom rzeczy do zrobienia w ClickUp

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy - jest wystarczająco potężna, aby poradzić sobie z indywidualnymi, codziennymi zadaniami i złożonymi projektami pracy, w które zaangażowany jest każdy dział. To nie tylko kolejna aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia; dzięki natywnej AI, takiej jak ClickUp Brain, jest to bardziej jak posiadanie inteligentnego asystenta, który dostosowuje się do twoich potrzeb.

Możesz wpisać ogólne żądanie, takie jak "Zaplanuj wprowadzenie produktu na rynek" lub "Zorganizuj wyjazd zespołu", a ClickUp Brain podzieli je na zadania do wykonania, zakończone nazwami zadań, opisami i terminami.

Zamiast tworzyć płaską listę, ClickUp Brain może strukturyzować zadania za pomocą podzadań, priorytetów i zależności.

Podziel ambitne projekty na zadania i podzadania dzięki ClickUp Brain

Na przykład, jeśli poprosisz o wygenerowanie kalendarza zawartości, nie będzie to tylko lista "Napisz posty na blogu". "Może utworzyć oddzielne zadania dla tworzenia, redagowania, edytowania i publikowania, przypisując im odpowiednie terminy.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wygenerować listy do zrobienia w oparciu o priorytety zadań, terminy i obciążenie pracą

Jeśli masz już projekty w ClickUp, ClickUp Brain może generować listy rzeczy do zrobienia w oparciu o wcześniejsze wzorce lub istniejące cykle pracy, dzięki czemu jego sugestie są bardziej dostosowane do sposobu pracy Twojego zespołu.

A co najlepsze? Po wygenerowaniu, lista rzeczy do zrobienia oparta na AI nie jest statyczna. Możesz przypisywać zadania członkom zespołu, ustawiać priorytety, śledzić postępy i automatyzować działania następcze - wszystko w ClickUp.

Zasadniczo ClickUp Brain eliminuje konieczność planowania i strukturyzowania zadań, dzięki czemu można od razu przejść do ich realizacji.

Podsumuj listy rzeczy do zrobienia i aktualizacje zadań za pomocą ClickUp Brain

AI może również przygotowywać podsumowania zadań i aktywności w oparciu o konkretne podpowiedzi dotyczące tonu, czytelności i odbiorców.

Funkcja Ask AI w ClickUp może również aktualizować dzienne lub tygodniowe postępy zespołu w zakresie udostępnianych zadań. Oznacza to, że menedżerowie mogą być na bieżąco bez konieczności ciągłego sprawdzania każdego zadania.

ClickUp AI Standups automatyzuje codzienne odprawy, zbierając aktualizacje pracy od członków zespołu w oparciu o preferowane odstępy czasu i formaty.

Łatwe generowanie automatycznych list AI dzięki ClickUp

Zarządzasz wieloma projektami? Sugeruję użycie ClickUp AI Custom Fields, aby dodać generowane przez AI podsumowania i aktualizacje projektów jako kolumny w zadaniach. Dzięki temu uzyskasz szybki przegląd wszystkich swoich projektów bez konieczności klikania na każde zadanie.

A jeśli wolisz tworzyć listy rzeczy do zrobienia ręcznie, listy zadań online i listy kontrolne ClickUp pomogą Ci precyzyjnie organizować zadania, niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi sprawami, czy śledzisz wieloetapowy projekt. Możesz tworzyć zadania z podzadaniami, ustawić terminy i przypisać je do członków zespołu, zapewniając jasną własność.

Zagnieżdżone listy kontrolne dzielą złożone cykle pracy - idealne do takich rzeczy jak listy kontrolne wdrażania, procesy zatwierdzania zawartości lub codzienne śledzenie zadań. Wbudowane funkcje, takie jak poziomy priorytetów, przypomnienia i komentarze w wątkach, pozwalają utrzymać wszystko w ruchu bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych na czacie, w e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe gubią się w cyfrowym szumie. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

ClickUp najlepsze funkcje

Automatycznie generuj przykłady list do zrobienia na podstawie istniejących zadań i terminów w obszarze roboczym

Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker , aby natychmiast generować elementy działań ze spotkań

Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać przejrzysty przegląd swoich zadań i projektów

Zarządzaj wszystkimi dokumentami w jednym miejscu, połącz je bezpośrednio z zadaniami i wykorzystaj je do uproszczenia cyklu pracy

Połącz ClickUp z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google i Trello, tworząc scentralizowany cykl pracy

Użyj ClickUp AI Brain jako generatora zawartości AI oprócz tworzenia i zarządzania swoimi listami rzeczy do zrobienia

Limity ClickUp

Choć aplikacje te są wysoce konfigurowalne, szeroki zakres funkcji może czasami sprawiać, że interfejs wydaje się przytłaczający

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Doceniam sposób, w jaki ClickUp może być używany do tworzenia prostych list rzeczy do zrobienia i skalowany do kompleksowego narzędzia do zarządzania zespołami i złożonymi projektami. Jest to doskonała platforma komunikacyjna z różnymi opcjami widoku zadań, kamieni milowych, decyzji, możliwości i przypomnień.

Doceniam sposób, w jaki ClickUp może być używany do tworzenia prostych list rzeczy do zrobienia i skalowany do kompleksowego narzędzia do zarządzania zespołami i złożonymi projektami. Jest to doskonała platforma komunikacyjna z różnymi opcjami widoku zadań, kamieni milowych, decyzji, możliwości i przypomnień.

2. Taskade (najlepszy ze względu na prostotę i łatwość użycia)

przez Taskade

Twój zespół przeprowadza burzę mózgów, pomysły przepływają, ale przechwytywanie i organizowanie wszystkiego wydaje się chaotyczne. Wejdź do Taskade - przyjaznego dla użytkownika narzędzia do pisania i planowania AI zaprojektowanego, aby pomóc Ci podzielić zadania na łatwe do zarządzania kroki.

Dzięki Taskade możesz efektywnie współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Zintegrowane funkcje czatu i wideo ułatwiają tworzenie list zadań, udostępnianie pomysłów i wspólną realizację projektów.

Wszystko to sprawia, że Taskade jest fantastyczną aplikacją do tworzenia list rzeczy do zrobienia, które rzeczywiście zostaną zrobione.

Najlepsze funkcje Taskade

Łącz listy rzeczy do zrobienia, zadania, notatki i konspekty w jednej przestrzeni, aby zoptymalizować cykl pracy

Uzyskaj konfigurowalne szablony list kontrolnych dostosowane do cykli pracy, takich jak planowanie projektów, listy zadań lub współpraca w zespole

Analizuj zadania i ustalaj ich priorytety na podstawie terminów i ważności

Dostosuj etykiety, kolory i terminy, aby lepiej organizować i śledzić swoje codzienne zadania

Ograniczenia Taskade

Początkowo interfejs Taskade wydawał mi się nieco przytłaczający, zwłaszcza jego wspomagane przez AI dane powstania zadań

Cennik Taskade

Free Forever

Taskade Pro: $10/miesiąc za użytkownika

Taskade for Teams: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (65+ opinii)

3. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami z wykorzystaniem AI)

via Trello

Trello od dawna jest cennym narzędziem dla tych, którzy rozwijają się w organizacji i uwielbiają widzieć duży obraz na pierwszy rzut oka. Znany ze swojego kultowego układu kart i tablic, Trello sprawia, że organizowanie i ustalanie priorytetów projektów jest intuicyjne i łatwe w zarządzaniu.

Teraz, dzięki funkcjom zarządzania zadaniami opartym na AI, Trello awansowało. Na przykład, pozwala teraz użytkownikom przechwytywać zadania z różnych źródeł, takich jak komendy głosowe za pośrednictwem Siri, wiadomości Slack i e-maile, i organizować je w scentralizowanej skrzynce odbiorczej. Funkcja ta pomaga zmniejszyć bałagan i zapewnia, że żadne zadanie nie pozostanie niezauważone.

Najlepsze funkcje Trello

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, Slack i Dropbox dla lepszej funkcji

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie terminów i wysyłanie przypomnień, z pomocą sztucznej inteligencji Butler

Elastyczne widoki projektów z Tablicą, Kalendarzem i Osią czasu, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Limity Trello

Trello w wersji Free nie oferuje tak zaawansowanych funkcji, jak wiele alternatywnych aplikacji

Ze względu na swój wizualny układ, Trello może stać się bałaganem podczas zarządzania złożonymi projektami z wieloma zespołami i zadaniami

Cennik Trello

Free Forever

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Startuje od $17. 5/miesiąc za użytkownika

Trello - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (13 500+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (23 100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Korzystam z Trello od wielu lat, zarówno jako osobistego organizatora list rzeczy do zrobienia, jak i narzędzia do zarządzania projektami z wieloma współpracownikami. Pozostałem przy nim przez cały ten czas pomimo uroku alternatyw, ponieważ Trello jest proste i bardzo łatwe w użyciu.

Korzystam z Trello od wielu lat, zarówno jako osobistego organizatora list rzeczy do zrobienia, jak i narzędzia do zarządzania projektami z wieloma współpracownikami. Pozostałem przy nim przez cały ten czas pomimo uroku alternatyw, ponieważ Trello jest proste i bardzo łatwe w użyciu.

4. Notion AI (najlepsze do użytku osobistego i zarządzania projektami)

via Notion

Notion AI podnosi wszechstronność obszaru roboczego Notion, oferując potężne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają wydajność i usprawniają cykle pracy.

Może tworzyć elementy działań z notatek ze spotkań lub długich dokumentów, pomagając szybko przekształcić dyskusje w wykonalne zadania.

Wypróbowałem go do streszczenia długich tekstów, takich jak notatki ze spotkań lub dokumenty projektowe, dzięki czemu mogłem skupić się na kluczowych punktach i stworzyć odpowiednie elementy do zrobienia. Narzędzia AI pomogły mi również edytować i dopracowywać opisy zadań, zapewniając jasność i precyzję.

Byłem pod wrażeniem tego, jak bez wysiłku usprawniło to burzę mózgów i zarządzanie zadaniami dla mnie i mojego zespołu.

🧠Fun Fact: Notion narodziło się w japońskim Kioto! Jego czysty, minimalistyczny design jest inspirowany japońską filozofią, doskonale łącząc prostotę i funkcję.

Najlepsze funkcje Notion AI

Szybko podsumowuj długie treści, aby wydobyć kluczowe wnioski z dokumentów, notatek ze spotkań lub aktualizacji projektów

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki tworzeniu zawartości z wykorzystaniem AI; szybsze redagowanie e-maili, tworzenie raportów lub tworzenie zarysów nowych projektów

Wstawiaj sugestie AI do obszaru roboczego Notion, gdzie możesz edytować i modyfikować zawartość wygenerowaną przez AI, dzięki czemu jest to idealne narzędzie do współpracy dla Teams

Ograniczenia Notion AI

Ograniczona funkcja w wersji Free, która ogranicza dostęp do zaawansowanych funkcji dla użytkowników nie korzystających z planu Premium

Zawartość generowana przez AI może wymagać ręcznej edycji w celu zapewnienia dokładności i trafności, szczególnie w przypadku specjalistycznych zadań

Notion AI ceny

Free Plan: Podstawowe funkcje do użytku osobistego

Plus : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Notion AI jest dostępne jako dodatek za $10/miesiąc na użytkownika

Notion AI oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

5. Trevor AI (najlepszy do inteligentnego planowania zadań)

via Trevor AI

Czy kiedykolwiek czułeś, że toniesz w zadaniach i terminach? Trevor AI rzuca ci koło ratunkowe, konsolidując wszystkie twoje zadania, terminy i priorytety w jednym miejscu. I nie chodzi tylko o organizację; zaawansowane funkcje planowania Trevora praktycznie optymalizują Twój czas.

Integruje się z kalendarzem, automatycznie synchronizując zadania i terminy - koniec z żonglowaniem między aplikacjami.

Na tym jednak nie koniec. Trevor AI uczy się twoich nawyków, codziennie przegląda twój harmonogram i wysyła pomocne zalecenia, aby poprawić twoją rutynę.

Najlepsze funkcje Trevor AI

Planuj zadania za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", korzystając z sugestii Trevora dotyczących planowania

Skorzystaj z trybu skupienia, aby podzielić zadania na mniejsze, możliwe do wykonania kroki i zastosować techniki blokowania czasu w celu nieprzerwanej pracy.

Ograniczenia Trevor AI

Zrozumienie tego narzędzia za jednym zamachem było dla mnie sporym wyzwaniem. Wymaga ono pewnej nauki dla nowych użytkowników, zwłaszcza podczas konfigurowania preferencji i cykli pracy

Czasami mogą wystąpić drobne problemy z synchronizacją z aplikacjami kalendarza lub oprogramowaniem do zarządzania zadaniami i pisania AI

Ceny Trevor AI

Free Plan

Plan Pro: 6 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Trevor AI

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

6. TimeHero (najlepszy do zarządzania czasem i dotrzymywania terminów)

via TimeHero

Co wyróżnia Tim eHero? Jest naprawdę elastyczny.

Zmieniły się harmonogramy lub priorytety? Żaden problem - TimeHero płynnie dostosowuje cały plan projektu w locie.

Jedną z najfajniejszych funkcji TimeHero jest to, że zapewnia menedżerom krystalicznie czysty widok harmonogramów i obciążeń ich zespołów w czasie rzeczywistym. Oznacza to inteligentniejszą alokację zasobów i płynniejszą współpracę.

A będzie jeszcze lepiej: Dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, inteligentne ustalanie priorytetów, automatyzacja zadań i proaktywne alerty o opóźnieniach, TimeHero usprawnia cykl pracy i niemal naturalnie zwiększa wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje TimeHero

Szybko dodawaj zadania i projekty za pomocą integracji, szablonów, powtarzających się zadań i przetwarzania języka naturalnego

Udostępnianie projektów i aktualizacji zespołowi w obszarach roboczych opartych na współpracy

Zautomatyzuj powtarzające się zadania za pomocą jednorazowego ustawienia, pozwalając TimeHero obsługiwać powtarzające się zadania jak w zegarku

Limity TimeHero

Chociaż automatyzacja pomaga ułatwić zarządzanie projektami, może nie w pełni zaspokoić potrzeby złożonych projektów wymagających ręcznego nadzoru

Ceny TimeHero

Podstawowe: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Osobiste: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 27 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje TimeHero

G2: 4. 4/5 (20 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 opinie)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TimeHero?

TimeHero to doskonała aplikacja zintegrowana z AI, która pomaga wiedzieć, na czym należy się natychmiast skupić. Przed TimeHero trudno było mi stwierdzić, które zadanie należy zrobić najpierw, mając kilka różnych zadań. TimeHero rozwiązało ten problem, organizując harmonogram moich codziennych zadań.

TimeHero to doskonała aplikacja zintegrowana z AI, która pomaga wiedzieć, na czym należy się natychmiast skupić. Przed TimeHero trudno było mi stwierdzić, które zadanie należy zrobić najpierw, mając kilka różnych zadań. TimeHero rozwiązało ten problem, organizując harmonogram moich codziennych zadań.

7. Taskaid (najlepszy do ustalania priorytetów zadań na podstawie danych)

via Taskaid

Czy kiedykolwiek chciałeś mieć super wydajnego osobistego asystenta do zrobienia listy rzeczy do zrobienia? Poznaj Taskaid, narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na sztucznej inteligencji. Zbudowany w oparciu o najnowocześniejszą technologię GPT, Taskaid wykracza poza podstawowe przypomnienia, oferując inteligentne planowanie, a nawet dostosowywanie harmonogramu w czasie rzeczywistym.

Taskaid integruje się z ulubionymi narzędziami AI do pisania i dostarcza wgląd w celu poprawy priorytetyzacji zadań. A dzięki analityce predykcyjnej pod maską, Taskaid może prognozować, kiedy zadania zostaną zakończone, a nawet oznaczać potencjalne opóźnienia zanim wykoleją twój postęp.

Ale to nie wszystko. Taskaid może również inteligentnie automatyzować priorytetyzację zadań, biorąc pod uwagę terminy, obciążenie pracą, a nawet dostępność twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Taskaid

Współpraca w czasie rzeczywistym z innymi członkami Teams w oparciu o ich dostępność

Analizuj trendy wydajności, aby zoptymalizować swój cykl pracy

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych możliwości w wersji Pro, odblokowując głębszy wgląd i ulepszone funkcje zarządzania zadaniami

Limity Taskaid

Dostęp do funkcji Pro aplikacji Taskaid wymaga subskrypcji

Cennik Taskaid

Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskaid

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Taskheat AI Assistant (najlepszy do organizacji zadań i skupienia)

Czy jesteś zmęczony wpatrywaniem się w niekończące się listy rzeczy do zrobienia, które nigdy nie wydają się być krótsze? Taskheat AI Assistant oferuje odświeżającą zmianę tempa. Zamiast zwykłej listy zadań, wykorzystuje unikalny interfejs schematu blokowego, który pozwala faktycznie zobaczyć, w jaki sposób zadania są ze sobą powiązane.

To wizualne podejście nie jest tylko ładne - to skuteczny sposób na ustalenie priorytetów i usprawnienie cyklu pracy, dzięki czemu zarządzanie zadaniami staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Taskheat AI Assistant

Automatyzacja przypomnień o zadaniach i łatwe śledzenie postępów

Uzyskaj inteligentne sugestie i spostrzeżenia, aby organizować zadania w oparciu o swoje wzorce pracy

Bądź na bieżąco ze swoimi zadaniami z dowolnego miejsca dzięki synchronizacji na Macu, iPadzie i iPhonie

Przypisuj zadania innym i współpracuj z Teams lub interesariuszami przy dużych projektach

Limity Taskheat

Obecnie aplikacja Taskheat dostępna jest wyłącznie na urządzeniach Mac i iOS. Ogranicza to dostępność dla użytkowników urządzeń z systemem Windows lub Android

Cennik Taskheat

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskheat

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

9. Todoist (najlepszy do zarządzania pracą i prostoty)

via Todoist

Todoist to popularne narzędzie do zarządzania zadaniami, znane ze swojej prostoty i wszechstronności. Świetnie nadaje się do zarządzania codziennymi zadaniami, nawet w przypadku złożonych projektów. Jedną z wyróżniających się funkcji są przypomnienia oparte na lokalizacji, które zapewniają, że nigdy nie przegapisz zadania, takiego jak przyniesienie mleka, gdy jesteś w supermarkecie.

Dzięki synchronizacji kalendarza i poczty e-mail, funkcji komend głosowych i konfigurowalnym szablonom, Todoist pomaga zachować porządek i wydajność.

Najlepsze funkcje Todoist

Twórz projekty i dziel je na możliwe do zarządzania zadania i podzadania

Kategoryzuj zadania za pomocą etykiet na podstawie kontekstu, priorytetu lub lokalizacji

Twórz niestandardowe filtry, aby wyświetlać zadania na podstawie terminów, priorytetów i etykiet

Przypisz poziomy priorytetów, aby skupić się na najważniejszych zadaniach

Śledź postępy i utrzymuj motywację, zdobywając punkty Karmy za zakończone zadania

Limity Todoist

Brakuje natywnych funkcji śledzenia czasu, co może być wadą dla użytkowników, którzy muszą monitorować czas spędzony na zadaniach

Platforma oferuje mniej opcji niestandardowych niż inne narzędzia, szczególnie w przypadku organizowania zadań w elastyczny wizualnie sposób

Todoist ceny

Dla początkujących: Free

Pro: $2/miesiąc za użytkownika

Business: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (750+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Podoba mi się elastyczność Todoist w organizowaniu zadań, z opcjami priorytetów, terminów, etykiet i projektów. Synchronizacja międzyplatformowa jest dużym plusem, pozwalając mi uzyskać dostęp do moich zadań z dowolnego urządzenia. Przypomnienia i powiadomienia są również bardzo przydatne, aby upewnić się, że o niczym nie zapomniałem.

Podoba mi się elastyczność Todoist w organizowaniu zadań, z opcjami priorytetów, terminów, etykiet i projektów. Synchronizacja międzyplatformowa jest dużym plusem, pozwalając mi uzyskać dostęp do moich zadań z dowolnego urządzenia. Przypomnienia i powiadomienia są również bardzo przydatne, aby upewnić się, że o niczym nie zapomniałem.

10. Motion (najlepszy do inteligentnego zarządzania czasem i optymalizacji)

via Motion

Organizowanie, planowanie i śledzenie zadań do wykonania może przyprawić o ból głowy, ale inteligentny system, taki jak Motion, upraszcza to wszystko. AI eliminuje domysły związane z zarządzaniem zadaniami, pomagając w ustalaniu priorytetów i efektywnym planowaniu.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to przełomowe narzędzie pozwalające zachować wydajność i być na bieżąco ze wszystkim.

Oto jak to działa: kiedy tworzysz projekt, po prostu wprowadź swoje zadania, priorytety, terminy i szacowany czas trwania. Następnie AI Motion przejmuje kontrolę, inteligentnie łącząc wszystko w zoptymalizowany, dostosowany do potrzeb harmonogram dnia lub tygodnia.

🧠Fun Fact: Listy dają naszemu mózgowi zastrzyk dopaminy za każdym razem, gdy odhaczamy kolejne zadania. Dlatego też zakończenie zadania jest jak wygrana na mini loterii!

Najlepsze funkcje Motion

Połącz swój kalendarz i pozwól AI automatycznie zarządzać zadaniami i nadawać im priorytety

Twórz unikalne procedury w oparciu o swoje nawyki w pracy

Niestandardowe listy zadań i cykle pracy dopasowane do konkretnych potrzeb

Ustaw zależności między zadaniami, tak aby zakończenie jednego z nich automatycznie wyzwalało kolejne

Ograniczenia ruchu

Chociaż narzędzie oferuje doskonałą funkcję, użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się podczas dostosowywania się do jego dynamicznego systemu planowania

Opcje niestandardowe dla widoków zadań były ograniczone

Cennik Motion

Indywidualnie: 19 USD/miesiąc

Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Motion

G2: 4. 0/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (50+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Motion?

Korzystam z aplikacji motion do zarządzania zadaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Jeśli kiedykolwiek muszę pamiętać o zrobieniu czegoś, mogę zanotować to naprawdę szybko z terminem i priorytetem i wiem, że nie muszę o tym pamiętać - Motion zajmie się planowaniem za mnie.

Korzystam z aplikacji motion do zarządzania zadaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Jeśli kiedykolwiek muszę pamiętać o zrobieniu czegoś, mogę zanotować to naprawdę szybko z terminem i priorytetem i wiem, że nie muszę o tym pamiętać - Motion zajmie się planowaniem za mnie.

Przeczytaj także: Recenzja aplikacji Motion: Czy AI Scheduling jest właśnie dla Ciebie?

11. monday. com (najlepsze do współpracy i zarządzania cyklem pracy)

Czy komunikacja Twojego zespołu utknęła w niekończących się wątkach e-mail i mylących arkuszach kalkulacyjnych? monday.com oferuje lepszy sposób.

Jest to platforma do zarządzania projektami oparta na współpracy, zaprojektowana w celu łączenia zespołów różnej wielkości, usprawniania cykli pracy i utrzymywania wszystkich na tej samej stronie. Dzięki wizualnemu i konfigurowalnemu interfejsowi można śledzić postępy, zarządzać zadaniami i sprawdzać, kto co robi.

Ale prawdziwa magia tkwi w możliwościach automatyzacji monday. com. Pomyśl: Konfigurowalne wyzwalacze i akcje, które obsługują te żmudne zadania, takie jak zadania, aktualizacje statusu i powiadomienia. Pozwala to Twojemu zespołowi zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i skupić się na celach strategicznych.

monday. com najlepsze funkcje

Wizualizuj zadania i śledź postępy za pomocą widoków tablicy, w tym Kanban, wykresu Gantta, kalendarza i tabeli

Zintegruj się z codziennymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Microsoft Teams, aby usprawnić swoje działania

Śledzenie czasu spędzonego nad zadaniami i generowanie szczegółowych raportów w celu analizy wydajności zespołu i efektywności projektów

Scentralizuj komunikację w zespole dzięki komentarzom, wzmiankom @ i załącznikom do plików w ramach zadań.

monday. com limity

Chociaż platforma jest elastyczna, nowi użytkownicy mogą początkowo uznać, że sama liczba niestandardowych opcji jest przytłaczająca

Wyższe etykiety cenowe ograniczają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, które mogą być nieodpowiednie dla mniejszych Teams lub startupów

monday. com ceny

Free Forever

Podstawowe: 9 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: $12/miesiąc za użytkownika

Pro: 19 USD/miesiąc za użytkownika

monday. com oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,000+ recenzji)

Termin "Kanban", kamień węgielny nowoczesnego zarządzania projektami, dosłownie oznacza "szyld" w języku japońskim. Został on zainspirowany sposobem, w jaki supermarkety uzupełniają swoje półki w oparciu o niestandardowe zapotrzebowanie klientów.

Automatyzacja zadań dzięki generatorom list AI

Zarządzanie zadaniami nie musi być przytłaczające. Generatory list rzeczy do zrobienia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ClickUp, zamieniają twoje pomysły w ustrukturyzowane plany działania, pomagając ci w organizacji zadań, ustawieniu priorytetów i rozbiciu złożonych projektów w kilka sekund.

Dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji możesz generować listy zadań w oparciu o cele projektu, automatycznie przypisywać terminy, a nawet otrzymywać inteligentne sugestie w celu optymalizacji cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz kalendarzem zawartości, śledzisz leady sprzedażowe, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, ClickUp AI pomoże Ci być na bieżąco.

Po co więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp i pozwól AI zająć się Twoją listą rzeczy do zrobienia!