10 najlepszych narzędzi AI dla działów zakupów w 2025 roku

Pogoń za dostawcami, przeglądanie niekończących się umów i analizowanie liczb - zaopatrzenie może przypominać chodzenie po linie. 🪢

Kiedy wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą, pojawiający się w ostatniej chwili problem z dostawcą lub nieoczekiwany koszt wytrąca wszystko z równowagi. Narzędzia AI dla działów zakupów usprawniają podejmowanie decyzji, zapewniają wgląd w dane, automatyzują powtarzalne zadania i minimalizują błędy ludzkie.

Jeśli chcesz zmniejszyć nieefektywność i podejmować lepsze decyzje zakupowe, oto 10 rozwiązań opartych na AI, które warto sprawdzić.

SAP Ariba (najlepsze dla kompleksowych cyfrowych rozwiązań zakupowych)

Ivalua (najlepsza pod względem elastycznych opcji niestandardowych w obszarze zakupów)

Zycus (najlepszy dla zaawansowanej analizy wydatków opartej na AI)

SynerTrade (najlepsze dla kompleksowych możliwości od źródła do umowy)

GEP SMART (najlepsze dla ujednoliconego źródła do płatności z zaawansowaną analityką)

JAGGAER (najlepsze dla wyspecjalizowanych narzędzi zakupowych i sourcingowych)

IBM Watsonx Procurement (najlepsze do zaawansowanej analizy predykcyjnej w decyzjach zakupowych)

Coupa (najlepsza do szybkiej transformacji procesów zakupowych)

Sievo (najlepsze do analizy zamówień i śledzenia oszczędności)

AI w zakupach sprawia, że proces jest szybszy, inteligentniejszy, bardziej wydajny, a nie bardziej skomplikowany. Wybór odpowiedniego narzędzia wymaga skupienia się na praktyczności, różnych warunkach korzystania z AI i długoterminowej wartości.

Oto, czego należy szukać w idealnym narzędziu. 💁

Automatyzacja: Repetytywne zadania, takie jak przetwarzanie faktur i zarządzanie dostawcami, powinny przebiegać bez stałego nadzoru

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym: AI powinna śledzić wydatki, oznaczać ryzyko i oferować analizy predykcyjne w celu wsparcia świadomego podejmowania decyzji

Bezproblemowa kompatybilność systemu: Platforma musi płynnie integrować się z istniejącymi cyklami pracy i systemami zarządzania zamówieniami

Skalowalność i elastyczność: Potrzeby Businessu zmieniają się, a narzędzie powinno radzić sobie ze zwiększonym wolumenem i dostosowywać się do ewoluujących strategii

Przyjazne dla użytkownika doświadczenie: Teams powinni łatwo poruszać się po platformie bez rozszerzenia szkolenia lub wiedzy technicznej

Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem: AI powinna monitorować zgodność dostawców, wykrywać potencjalne zagrożenia i upraszczać przestrzeganie przepisów

czy wiesz, że? Według badania 90% liderów ds. zakupów rozważało lub już korzysta z agentów AI w celu optymalizacji operacji w nadchodzącym roku.

Zbyt wielu dostawców, zbyt wiele umów i za mało czasu? AI może odciążyć Cię od tych obowiązków - automatyzacja zatwierdzeń, sygnalizowanie ryzyka i pomoc w znalezieniu najlepszych ofert bez niekończących się rozmów.

Oto najlepsze narzędzia AI, które upraszczają proces zaopatrzenia. 📝

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla procesów zakupowych i zarządzania projektami z wykorzystaniem AI)

Moja dzisiejsza praca jest zepsuta. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepowiązanych ze sobą narzędziach, które nas spowalniają.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji everything for work, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Pomaga zespołom zakupowym pracować szybciej, automatyzować żmudne zadania i organizować wszystko.

ClickUp Brain

Podkreślaj kluczowe warunki umowy i natychmiast porównuj oferty dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to zintegrowany asystent oparty na AI, który upraszcza procesy zakupowe i podejmowanie decyzji. Przetwarza oferty dostawców, wyodrębnia kluczowe szczegóły umowy i generuje wgląd w czasie rzeczywistym.

Menedżer ds. zakupów przeglądający oferty wielu dostawców może wykorzystać Brain do podkreślenia różnic cenowych, oznaczenia ukrytych opłat i porównania warunków. Skanuje również umowy pod kątem ryzyka, takiego jak niekorzystne klauzule odnowienia lub kary, zapewniając zespołom podejmowanie świadomych decyzji bez pomijania krytycznych szczegółów.

Poza analizą umów, ClickUp Brain przekształca śledzenie zakupów. Teams otrzymują natychmiastowe raportowanie wydatków, zestawienia wyników dostawców i wgląd w budżet bez konieczności przeszukiwania arkuszy kalkulacyjnych.

Uzyskaj wgląd w wydatki na zaopatrzenie i wydajność dostawców za pomocą ClickUp Brain

Jeśli kierownik ds. zakupów potrzebuje kwartalnego podsumowania wydatków, ClickUp Brain zestawia dane i przedstawia przejrzyste zestawienie, ułatwiając dostrzeżenie możliwości oszczędności. Usprawnia również komunikację z dostawcami, podsumowując wątki e-mail i przygotowując odpowiedzi.

Gdy dostawca prosi o zmianę warunków płatności, ClickUp Brain generuje profesjonalną odpowiedź na podstawie wcześniejszych umów, zachowując spójność w negocjacjach.

Użytkownicy ClickUp Brain mogą również wybierać spośród wielu LLM, w tym ChatGPT i Claude.

Automatyzacja ClickUp

Twórz niestandardowe automatyzacje do zarządzania cyklem zakupowym dzięki ClickUp Automations

Automatyzacja ClickUp eliminuje ręczne działania następcze i usprawnia cykl pracy w obszarze zakupów.

Gdy dostawca złoży ofertę, ClickUp automatycznie tworzy zadanie przeglądu, przypisuje je do odpowiedniego członka zespołu i powiadamia interesariuszy. Wnioski o zakup, zatwierdzenia i działania następcze odbywają się bez opóźnień, zmniejszając wąskie gardła i utrzymując projekty na właściwym torze.

ClickUp Dokumenty

Przechowuj i współpracuj nad umowami z dostawcami w ClickUp Docs

ClickUp Docs służy jako scentralizowany hub dla dokumentów zakupowych, ułatwiając przechowywanie umów i współpracę. Teams mogą edytować umowy w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i oznaczać współpracowników w celu uzyskania opinii.

Jeśli zespół prawny przegląda umowę z dostawcą, specjaliści ds. zaopatrzenia mogą przypisać ich bezpośrednio w Docs, zapewniając szybkie zatwierdzenia bez niekończących się łańcuchów e-maili.

Szablon zamówień ClickUp

Pobierz szablon Free Szablon zakupowy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić i zarządzać procesami zakupowymi.

Co więcej, szablon ClickUp Procurement to gotowy do użycia framework, który upraszcza zarządzanie łańcuchem dostaw, ułatwiając śledzenie, zarządzanie i monitorowanie każdej czynności związanej z zaopatrzeniem.

Dzięki narzędziom wizualnym i niekodowanym bazom danych wszystko pozostaje uporządkowane, a dostawcy i członkowie Teams płynnie współpracują. Niezależnie od tego, czy pozyskujesz surowce, czy obsługujesz złożone łańcuchy dostaw, ten szablon zapewnia płynne działanie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie zadań związanych z zakupami bez wysiłku: Twórz konfigurowalne Twórz konfigurowalne pulpity ClickUp , aby zarządzać wnioskami o zakup, zatwierdzeniami i statusami umów, jednocześnie monitorując wskaźniki KPI związane z zakupami

Płynna integracja narzędzi zakupowych: Połącz ERP, oprogramowanie księgowe i bazy danych dostawców z ClickUp, aby uzyskać ujednolicony cykl pracy

Wizualizacja postępów w zakupach: Mapa negocjacji z dostawcami, zatwierdzeń i kamieni milowych kontraktów dzięki Mapa negocjacji z dostawcami, zatwierdzeń i kamieni milowych kontraktów dzięki ClickUp Whiteboards

Synchronizuj kalendarze zamówień: Używaj Używaj widoku kalendarza ClickUp do śledzenia terminów ważności umów, terminów odnowienia i nadchodzących spotkań z dostawcami

Płynna współpraca nad zapytaniami ofertowymi: Tworzenie, edytowanie i przeglądanie ofert dostawców w czasie rzeczywistym za pomocą dokumentów i komentarzy

Standaryzacja ocen dostawców: Zbieraj szczegóły dotyczące dostawców, oceniaj propozycje i organizuj dane dostawców za pomocą Zbieraj szczegóły dotyczące dostawców, oceniaj propozycje i organizuj dane dostawców za pomocą formularzy ClickUp

ClickUp limit

Stroma krzywa uczenia się

Niektóre zaawansowane funkcje zamówień, takie jak złożone pulpity i automatyzacja, działają najlepiej w wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (10 040+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

🧠 Fun Fact: Chociaż historia zakupów jest w najlepszym razie niejasna, praktyki zakupowe istnieją już od dłuższego czasu! Sięgają one nawet 3000 lat p.n.e.. W Egipcie skrybowie odpowiedzialni za projektowanie piramid pełnili funkcję urzędników, używając papirusu do rejestrowania ilości pracy i materiałów potrzebnych do budowy.

2. SAP Ariba (najlepsze dla kompleksowych cyfrowych rozwiązań zakupowych)

przez SAP Ariba

Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest zarządzać zakupami w firmie z listy Fortune 500? SAP Ariba zapewnia to doświadczenie na wyciągnięcie ręki.

Będziesz mieć dostęp do ogromnej sieci ponad 4 milionów wstępnie zweryfikowanych dostawców na całym świecie, dzięki czemu sourcing stanie się dziecinnie prosty. Platforma wprowadza do tabeli inteligentne rozwiązania AI - pomyśl o wykrywaniu czkawek w łańcuchu dostaw przed ich wystąpieniem lub umożliwieniu robotom obsługi tych uciążliwych dopasowań faktur.

Ponadto, jeśli korzystasz już z systemów SAP, docenisz płynną integrację Ariba z istniejącym ustawieniem. Jest to idealne rozwiązanie, gdy trzeba monitorować duże wydatki budżetowe w wielu lokalizacjach.

Najlepsze funkcje SAP Ariba

Wykorzystaj rozwiązanie Discovery do zarządzania kontaktami i przetargami, dostarczając szczegółowych analiz wydatków

Zidentyfikuj najlepszych dostawców za pomocą możliwości SAP Business AI, aby dopasować ich do swoich unikalnych potrzeb

Automatyzacja zarządzania elementami poprzez importowanie arkuszy ofert Excel w celu przyspieszenia procesu

Kieruj zakupy w stronę preferowanych dostawców, upewniając się, że spełniają oni kryteria zakupowe

SAP Ariba limit

Stoi przed wyzwaniami związanymi z integracją z podstawowymi systemami bezpośredniego zaopatrzenia, co obejmuje złożone procesy, takie jak zarządzanie zapasami i planowanie produkcji

Brak wsparcia dla pogłębionej współpracy z dostawcami

Ceny SAP Ariba

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP Ariba

G2: 4. 1/5 (600+ recenzji)

Capterra: 3. 7/5 (75+ opinii)

do zrobienia? Oczekuje się, że globalny rynek zamówień jako usługi osiągnie wartość 15,12 mld $$a do 2031 r., wykazując złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 11,6% w latach 2024-2031.

3. Ivalua (najlepsze rozwiązanie dla firm oferujących elastyczne opcje niestandardowego zarządzania zakupami)

via Ivalua

Ivalua pozwala zbudować ekosystem zaopatrzenia, który odzwierciedla Twoje unikalne procesy biznesowe. Znajdziesz głębokie opcje konfiguracji, które dostosowują się do Twojego przepływu pracy - a nie na odwrót. Platforma doskonale radzi sobie ze złożonymi relacjami z dostawcami i wymogami zgodności z przepisami obowiązującymi w wielu regionach.

A jeśli martwisz się o skalowanie w przyszłości, Ivalua rozwija się wraz z Twoim Businessem. Jego modułowe podejście oznacza, że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla firm średniej wielkości, które chcą się rozwijać.

Najlepsze funkcje Avalua

Zarządzaj analityką zaopatrzenia, w tym wieloma katalogami dostawców w ujednoliconym pulpicie i funkcjami raportowania za pomocą technologii OLAP Cube

Skaluj moduły w górę lub w dół w oparciu o sezonowe wymagania i projektuj punkty kontrolne zgodności dla poszczególnych regionów

Zintegruj wszystkie aspekty procesu Source-to-Pay, w tym sourcing, zaopatrzenie, zarządzanie umowami i zarządzanie dostawcami

Automatyzacja wielu aspektów wdrażania dostawców, zmniejszająca zapotrzebowanie na ludzką inteligencję i przyspieszająca wdrażanie

Ivalua limit

Wyższe koszty początkowego ustawienia w porównaniu do konkurencji

Wymaga dedykowanego wsparcia IT dla zaawansowanych niestandardowych rozwiązań

Narzędzia analityczne wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, aby zmaksymalizować

Ceny Avalua

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Avalua

G2: 4. 3/5 (45+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań?

4. Zycus (najlepszy dla organizacji, dla których priorytetem jest zaawansowana inteligencja wydatków oparta na AI)

via Zycus

Zycus wyróżnia się w przekształcaniu złożonych danych dotyczących wydatków w przydatne informacje dzięki silnikowi AI. Dostrzeżesz wzorce wydatków, które zwykle są pomijane, podczas gdy kognitywny asystent zaopatrzenia pomaga przewidzieć ryzyko związane z dostawcami, zanim się pojawi.

Dla Teams tonących w danych zakupowych, Zycus oferuje odświeżające podejście do szczegółowej analityki. Szczególnie wyróżnia się możliwością automatycznego kategoryzowania wydatków i identyfikowania możliwości oszczędności w różnych działach.

Najlepsze funkcje Zycus

Monitoruj i oceniaj wydajność dostawców w odniesieniu do kluczowych wskaźników, aby wzmocnić relacje i usprawnić negocjacje

Zapewnij płynny przepływ danych i aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu Zycus z istniejącymi platformami ERP

Automatyzacja kontroli zgodności w ramach cykli pracy związanych z zakupami w celu spełnienia wewnętrznych zasad i zewnętrznych przepisów

Wykorzystaj solidne narzędzia do zarządzania umowami, aby usprawnić zakup usług i prowadzić uporządkowaną dokumentację kontraktową

Zycus limit

Przetwarzanie PDF czasami pomija ważne szczegóły

Limit opcji integracji z nowszymi systemami ERP

Podstawowym szablonom raportowania brakuje elastyczności

Zycus pricing

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Zycus

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Podczas oceny dostawców należy przyjrzeć się ich zdolnościom do tworzenia wartości dodanej, a nie tylko kosztom. Wiąże się to ze zrozumieniem rynku, analizą kategorii wydatków i budowaniem długoterminowych relacji z dostawcami.

5. SynerTrade (najlepsze pod względem kompleksowych możliwości od źródła do umowy)

przez SynerTrade

SynerTrade zapewnia potężne możliwości w zakresie "od źródła do kontraktu", koncentrując się na przepisach UE. Płynna obsługa transakcji w wielu walutach i specyficznych dla regionu wymogów podatkowych zapewnia zgodność i wydajność. Ponadto analiza wydatków oparta na AI odkrywa ukryte możliwości oszczędności, optymalizując strategię zakupów.

Platforma oferuje zaawansowane narzędzia negocjacyjne, które sprawiają, że wybór dostawcy jest bardziej strategiczny. Naprawdę wyróżnia się, gdy trzeba zachować zgodność na wielu rynkach europejskich.

Najlepsze funkcje SynerTrade

Przeprowadzaj wielorundowe zapytania ofertowe z automatyzacją punktacji i śledź wskaźniki zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw

Płynnie obsługuj transakcje w wielu walutach i twórz niestandardowe cykle pracy w celu zapewnienia zgodności z przepisami regionalnymi

Projektuj zaawansowane scenariusze aukcyjne na potrzeby strategicznego zaopatrzenia

Skorzystaj z funkcji Procure-to-Pay , aby usprawnić cały proces zaopatrzenia od zapotrzebowania do płatności

SynerTrade limit

System zarządzania dokumentami wydaje się niezgrabny

Ograniczona integracja z pozaeuropejskimi systemami płatności

Ceny SynerTrade

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SynerTrade

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

starożytni Rzymianie tworzyli umowy ze skrybami na potrzeby handlu z prywatnymi dostawcami. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii Wilhelm Zdobywca zainicjował system rejestrowania poboru podatków. Są to niektóre z wczesnych przykładów praktyk zakupowych.

6. GEP SMART (najlepsze rozwiązanie dla ujednoliconego źródła do płatności z zaawansowaną analityką)

przez GEP SMART

GEP SMART wykorzystuje złożoność procesów zakupowych i przekształca je w jasne, przydatne informacje. Platforma wyróżnia się możliwością ujednolicenia bezpośrednich i pośrednich procesów zakupowych.

Znajdziesz tu zaawansowane narzędzia do zarządzania kategoriami, które pomogą usprawnić relacje z dostawcami. Natywne funkcje mobilne umożliwiają zarządzanie zadaniami związanymi z zakupami z dowolnego miejsca. Dla organizacji korzystających z wielu systemów ERP, GEP SMART oferuje płynne możliwości integracji, które utrzymują spójność danych w różnych systemach.

najlepsze funkcje GEP SMART

Ujednolicenie zarządzania wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi oraz tworzenie przepływów pracy związanych z zakupami dla poszczególnych kategorii

Wykorzystaj zaawansowaną sztuczną inteligencję do dokładnej klasyfikacji faktur, usprawnienia procesów zakupowych i maksymalizacji oszczędności kosztów.

Wykorzystaj zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), aby wyeliminować powtarzalne zadania i zmniejszyć liczbę błędów popełnianych ręcznie

Identyfikuj i śledź możliwości oszczędzania kosztów dzięki automatyzacji śledzenia oszczędności

GEP SMART limit

Oś czasu wdrożenia przekracza średnią branżową, a niestandardowe raportowanie wymaga wiedzy technicznej

Funkcja wyszukiwania jest powolna i zawiera błędy

GEP SMART pricing

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje GEP SMART

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Opracuj ramy dla bieżącej oceny dostawców w oparciu o kryteria takie jak jakość, niezawodność, ceny i praktyki ESG. Korzystaj z tabel wyników, aby obiektywnie porównywać wyniki dostawców.

via JAGGAER

JAGGAER został stworzony dla organizacji o wysoce wyspecjalizowanych potrzebach zakupowych, w szczególności instytucji akademickich i organizacji badawczych. Platforma dostosowuje się do zarządzania cyklami budżetowania projektów edukacyjnych i wymagań zakupowych opartych na dotacjach.

Jego wyspecjalizowane cykle pracy sprawiają, że idealnie nadaje się do pozyskiwania sprzętu laboratoryjnego i materiałów badawczych oraz śledzenia złożonych hierarchii zatwierdzeń. Ponadto platforma zapewnia wsparcie w zakresie zgodności z wymogami sektora publicznego i audytów.

Najlepsze funkcje JAGGAER

Usprawnienie zakupów opartych na dotacjach w różnych działach przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami finansowania

Śledzenie wydatków w odniesieniu do wielu dotacji i źródeł finansowania dzięki zautomatyzowanym regułom alokacji

Generowanie kompleksowych raportów na potrzeby audytów w sektorze publicznym z wbudowanymi kontrolami zgodności

JAGGAER limit

Złożone opcje konfiguracji przytłaczają mniejsze instytucje

Integracja ze starszymi wersjami systemów wymaga niestandardowego dostosowania i ograniczonej elastyczności w standardowych szablonach raportowania

JAGGAER pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje JAGGAER

G2: 4. 4/5 (25+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (20+ opinii)

Pro Tip: Udokumentuj i egzekwuj zasady dotyczące zakupów, aby zapewnić spójność. Regularnie przeglądaj te zasady, aby dostosować je do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb organizacyjnych.

8. IBM Watsonx Procurement (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej analityki predykcyjnej w decyzjach zakupowych)

przez IBM Watsonx

IBM Watsonx Procurement został zaprojektowany z myślą o firmach, które w podejmowaniu decyzji zakupowych opierają się na spostrzeżeniach opartych na AI. Platforma analizuje nieustrukturyzowane dane dostawców, przewiduje zakłócenia i optymalizuje strategie zakupowe. Wykorzystuje uczenie maszynowe do prognozy ryzyka związanego z łańcuchem dostaw i identyfikacji potencjalnych możliwości oszczędności kosztów.

Najlepsze funkcjeIBM Watsonx Procurement

Twórz dynamiczne profile ryzyka dla dostawców i analizuj trendy wydajności oraz warunki rynkowe, aby przewidywać potencjalne zakłócenia, zanim się pojawią

Przekształcanie nieustrukturyzowanych danych zakupowych w istotne informacje za pomocą przetwarzania języka naturalnego

Optymalizacja poziomów zapasów w wielu lokalizacjach przy użyciu algorytmów prognozy popytu

Automatyzacja analizy umów i sprawdzania zgodności z przepisami dzięki zaawansowanym funkcjom rozumienia dokumentów

IBM Watsonx Procurement limit

Wymaga znacznej ilości danych dla optymalnej wydajności AI

Ma regionalne limity dla niektórych funkcji, takich jak notebook i rafinacja danych, co może mieć wpływ na globalne operacje zakupowe

ceny zamówień IBM Watsonx

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje rozwiązania IBM Watsonx Procurement

G2: 4. 4/5 (320+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

9. Coupa (najlepsze do szybkiej transformacji procesów zakupowych)

przez Coupa

Coupa eliminuje złożoność zakupów bez poświęcania funkcji. Platforma koncentruje się na szybkim wdrażaniu użytkowników za pomocą intuicyjnego interfejsu.

Zauważysz, jak inteligentne rozwiązania AI pracują cicho w tle, sugerując usprawnienia procesów i sygnalizując potencjalne oszczędności. Platforma doskonale radzi sobie z połączeniem wszystkich punktów styku z wydatkami - od wniosków o zakup po płatności faktur. Coupa to świetne rozwiązanie dla Teams zmęczonych przeskakiwaniem między narzędziami do zarządzania dostawcami- wszystko znajduje się pod jednym cyfrowym dachem.

Najlepsze funkcje Coupa

Wdrażaj oparte na społeczności benchmarki wydatków, aby negocjować lepsze umowy z dostawcami i identyfikować oszczędności

Połączenie zarządzania wydatkami, zaopatrzenia i zobowiązań w ramach jednej ujednoliconej platformy

Usprawnij wdrażanie dostawców dzięki automatyzacji procesów weryfikacji i zarządzania ryzykiem dostawców

Coupa limit

Zaawansowane funkcje są płatne w ramach rocznych cen premium

Ustawienie niestandardowych raportów wymaga wiedzy technicznej

Narzędzie oferuje ograniczoną elastyczność w zakresie modyfikacji cyklu pracy

Coupa pricing

Free

Zweryfikowano: 549 USD/rok

Wsparcie Premium: 499$+/rok

Zaawansowane: 4 800 USD/rok

Oceny i recenzje Coupa

G2: 4. 2/5 (530+ opinii)

Capterra: 4/5 (ponad 100 recenzji)

10. Sievo (najlepsze dla organizacji opartych na danych, koncentrujących się na analizie zamówień i śledzeniu oszczędności)

przez Sievo

Sievo wyróżnia się wyspecjalizowaną analityką zakupową. Platforma wyróżnia się w przekształcaniu surowych danych dotyczących zamówień w znaczące informacje na temat oszczędności dzięki zaawansowanym narzędziom do analizy wydatków. Dla teamów zaangażowanych w śledzenie i walidację oszczędności zakupowych, narzędzia Sievo do zarządzania cyklem życia oszczędności wypełniają lukę między projektowanymi a zrealizowanymi oszczędnościami, zapewniając przejrzystość i dokładność.

Najlepsze funkcje Sievo

Przekształcanie nieprzetworzonych danych zakupowych w użyteczne informacje dzięki automatyzacji klasyfikacji i wzbogacania

Śledzenie inicjatyw oszczędnościowych od identyfikacji do realizacji dzięki szczegółowemu monitorowaniu kamieni milowych

Generowanie dokładnych prognoz wydatków przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego i historycznych wzorców wydatków

Sievo limit

Koncentruje się głównie na analityce, a nie na transakcjach związanych z zakupami

Wdrożenie wymaga znacznego przygotowania danych i ograniczonych możliwości bezpośredniej realizacji zamówień

Ceny Sievo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sievo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w zarządzaniu operacyjnym (przypadki użycia i narzędzia)

ClickUp Brain dla wszystkich Twoich potrzeb zakupowych

Zespoły zakupowe mają do czynienia z wysokimi stawkami - budżetami, umowami i zarządzaniem powiązaniami z dostawcami, które nie mogą pozwolić sobie na błędy. Dlatego wydajność jest koniecznością.

Sztuczna inteligencja pomaga przebić się przez szum, ale odpowiedni system robi różnicę.

ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu: automatyzację, która eliminuje wąskie gardła, ograniczanie ryzyka, śledzenie kontraktów, które zapewnia bezpieczeństwo, oraz zarządzanie dostawcami, które pozostaje krystalicznie czyste.

Bez nadmiernych komplikacji. Bez marnowania czasu. Po prostu usprawniony sposób na efektywne, odpowiedzialne i łatwe w zarządzaniu zaopatrzenie.

