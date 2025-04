10 najlepszych narzędzi AI do generowania pomysłów na produkty w 2025 roku

Wszystko zaczyna się od pomysłu.

Wszystkie produkty, które odniosły powodzenie, mają jedną wspólną cechę: zaczęły się od świetnego pomysłu. Pomyśl o tym - twoja ulubiona aplikacja, ten zmieniający zasady gry gadżet kuchenny, a nawet ten dziwaczny element technologii, o którym nigdy nie wiedziałeś, że jest ci potrzebny.

Jednak biorąc pod uwagę, że 42% startupów upada z powodu braku potrzeb rynkowych, znalezienie odpowiedniego pomysłu na produkt może oznaczać wszystko. Posiadanie nowych lub różnorodnych pomysłów nie jest tylko miłym dodatkiem, ale koniecznością, ponieważ wciąż wprowadzasz innowacje.

W tym miejscu do gry wkraczają generatory pomysłów na produkty oparte na sztucznej inteligencji. Narzędzia te pomagają przełamywać kreatywne bloki, dostrzegać trendy i generować pomysły, które są niestandardowe.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć kolejną wielką rzecz, czy zaoszczędzić czas, odpowiednie narzędzie może mieć ogromne znaczenie.

W tym artykule poznasz 10 najlepszych narzędzi, które zainspirują Cię do stworzenia kolejnego przełomowego pomysłu.

Czego należy szukać w generatorach pomysłów na produkty?

Wybierając generator pomysłów na produkt, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Odpowiednie narzędzie może pomóc w pobudzeniu świeżych pomysłów, przezwyciężeniu bloków twórczych i skoncentrowaniu się na procesie tworzenia produktu.

Przy tak wielu opcjach kluczowe jest znalezienie takiego, które spełni Twoje potrzeby, a jednocześnie nie będzie Cię przytłaczać. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać:

Łatwość użycia: Znajdź narzędzie, które jest proste i intuicyjne, dzięki czemu możesz od razu zacząć generować pomysły bez konieczności uczenia się od nowa

Różnorodne sugestie: Poszukaj generatora, który oferuje różnorodne pomysły, ponieważ różne perspektywy mogą inspirować bardziej kreatywne, innowacyjne produkty

Ustrukturyzowana ideacja: Wybierz narzędzie, które zapewnia strukturę, aby kierować myśleniem i pomóc w ustalaniu priorytetów pomysłów w oparciu o wykonalność lub potencjalny wpływ

Opcje przyjazne dla budżetu: Weź pod uwagę swój budżet, wybierając narzędzie Free lub takie z jednorazową opłatą lub subskrypcją

Opinie użytkowników: Zapoznaj się z recenzjami przed dokonaniem commitu, aby sprawdzić, czy narzędzie spełnia obietnice i oferuje dobrą wartość

czy wiesz, że? Na początku XXI wieku firma Google wprowadziła "20% czasu", dając pracownikom jeden dzień na pracę nad projektami poza ich zwykłymi obowiązkami. Inicjatywa ta doprowadziła do powstania najważniejszych produktów, takich jak Gmail i Google News!

Chcesz dowiedzieć się, jak czerpać pomysły z AI? Zobacz tutaj. 👇🏼

10 najlepszych generatorów pomysłów na produkty

Oto krótka lista 10 najlepszych generatorów pomysłów na produkty, które pomogą pobudzić kreatywność i rozwinąć pomysły.

1. ClickUp (najlepsze do generowania pomysłów opartych na AI i automatyzacji cykli pracy)

Pozwól ClickUp Brain zilustrować Twój kolejny duży pomysł na produkt

Masz już podstawy swojego kolejnego wielkiego pomysłu, ale teraz potrzebujesz świeżych, praktycznych pomysłów. Może narzędzia, które będzie w stanie wykorzystać twój tok myślenia i wygenerować spójny plan?

ClickUp wkracza do akcji! To wszystko aplikacja do pracy, która przeniesie Twój pomysł z kilku linijek błyskotliwości do wykonalnego planu i realizacji.

Rozpocznij swoją ideację z ClickUp Brain. Pomyśl o nim jak o swojej drugiej komendzie. Jego sieć neuronowa pełni funkcję czegoś więcej niż tylko samodzielnego generatora pomysłów AI. ClickUp Brain połączy Twoje już istniejące zadania i notatki ze spotkań, aby dostarczyć Ci więcej istotnych pomysłów i szczegółów.

Narzędzie to pomaga generować pomysły na produkty bezpośrednio w ramach zarządzania projektami, ułatwiając prowadzenie sesji burzy mózgów i dostosowywanie się jako zespół. Uzyskujesz również dostęp do większej liczby podpowiedzi dostosowanych do roli i kontekstu zadania.

Po wygenerowaniu genialnego pomysłu na produkt, ClickUp nadal będzie u Twojego boku podczas jego wdrażania.

Twórz i współpracuj nad kolejnymi krokami swojego pomysłu w ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs możesz współpracować ze swoim zespołem, aby określić szczegóły, zbudować mapę drogową i dopracować plan. Dokumenty pozwalają zorganizować wszystko w jednym miejscu, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie, gdy wprowadzasz pomysł w życie. Na przykład, szablon mapy drogowej produktu ClickUp umożliwia ustrukturyzowanie i natychmiastowe uruchomienie pomysłu jako planu działania!

Burza mózgów z zespołem na ClickUp Chat

Potrzebujesz szybkiej informacji zwrotnej lub wkładu? ClickUp Chat jest idealny do dyskusji w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy omawiasz pomysły z zespołem, czy też otrzymujesz natychmiastowe wyjaśnienie kluczowych szczegółów. Wszystko to bez opuszczania platformy.

Aby zagłębić się w szczegóły, ClickUp Comments pozwala zostawiać szczegółowe notatki na temat zadań lub dokumentów. Możesz udostępniać swoje przemyślenia, zadawać pytania i skupiać się na rozmowie, upewniając się, że żaden pomysł ani szczegół nie zostanie utracony.

I nie zapomnij o @ wzmiankach! Ta funkcja umożliwia bezpośrednie oznaczanie członków zespołu w dyskusjach lub zadaniach, zapewniając, że właściwe osoby są stale zaangażowane i gotowe do działania. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, czy podejmowanie decyzji, wzmianki pomagają sprawnie posuwać sprawy do przodu.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj z map myśli opartych na AI , aby wizualnie podzielić złożone pomysły na produkty na możliwe do wykonania kroki

Polegaj na śledzeniu czasu i zarządzaniu kamieniami milowymi, aby monitorować postępy swojego pomysłu i dotrzymywać terminów

Oszczędzaj czas, pozwalając automatyzacjom automatycznie wykonywać powtarzalne zadania, takie jak przypomnienia i zadania

Uprość swój proces dzięki gotowym szablonom , które poprowadzą Cię przez proces generowania pomysłów

Usprawnij pracę zespołową dzięki integracjom takim jak Slack i Google Drive w celu lepszej komunikacji i zarządzania zasobami

Limity ClickUp

Poszczególne widoki, takie jak Gantt, mogą mieć ograniczone funkcje w aplikacji mobilnej

Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z przyswojeniem wiedzy

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

W ciągu ostatnich kilku lat przenieśliśmy całe nasze zarządzanie projektami, zarządzanie produktami i zarządzanie zasobami do ClickUp. Przejście na korzystanie z ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowany hub dla wszystkich naszych zespołów + użytkowników, którzy mogą organizować własną pracę, jednocześnie śledząc projekty innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi dostarczanych przez ClickUp jest świetny dla działu CS, sprzedaży i naszego zespołu ds. rozwoju, aby skutecznie i efektywnie zarządzać projektami w całej firmie!

Pro Tip: Zwiększ wydajność dzięki szablonom podpowiedzi AI ClickUp, aby przyspieszyć generowanie pomysłów, jednocześnie pozwalając skupić się na innych aspektach.

2. Feedough (najlepsza platforma do tworzenia innowacyjnych pomysłów dla startupów)

via Feedough

Feedough Idea Product Generator to przydatne narzędzie dla firm i osób prywatnych, które chcą generować kreatywne pomysły i udoskonalać swoje cykle pracy.

Zasilane przez AI, dostarcza dostosowane sugestie dotyczące rozwoju produktu, strategii wprowadzania na rynek i rozwiązań biznesowych, aby pomóc Ci znaleźć innowacyjne koncepcje.

Skierowany do przedsiębiorców i startupów, zapewnia również różne zasoby i ramy dla wsparcia procesu tworzenia pomysłów. Warto jednak zauważyć, że narzędzie koncentruje się przede wszystkim na generowaniu pomysłów i nie zawiera zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Feedough

Śledzenie pojawiających się trendów, które pomogą rozwinąć Twój Business

Uzyskaj szczere opinie użytkowników, aby przetestować swoje pomysły i dopracować je pod kątem powodzenia

Zbadaj konkurencję, aby znaleźć luki i przechytrzyć rynek

Zaplanuj podróż produktu od pomysłu do premiery dzięki narzędziom AI do tworzenia map drogowych

Limity Feedough

Feedough nie oferuje analizy wydajności ani raportowania

Brakuje funkcji współpracy umożliwiających udostępnianie pomysłów i pracę nad nimi z innymi osobami

Ceny Feedough

Free forever

Oceny i recenzje Feedough

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

3. Leiga (najlepsze do wizualizacji pomysłów)

via Leiga

Leiga to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomaga przedsiębiorcom i firmom przekształcać pomysły w rzeczywistość.

Narzędzia AI firmy Leiga ułatwiają generowanie pomysłów na produkty, pomagając w burzy mózgów poprzez podpowiedzi i sugestie oraz generując jasne, spójne historie użytkowników w oparciu o wymagania projektu, niezbędne do zdefiniowania funkcji produktu w zwinnym środowisku. Może nawet pomóc w generowaniu dokumentacji PRD, gdy masz już solidny pomysł na produkt.

Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem startupu, który stara się opracować idealną koncepcję produktu, czy biznesem, który chce pozostać na szczycie trendów rynkowych, Leiga Cię wspiera.

Najlepsze funkcje Leiga

Generowanie pomysłów na produkty za pomocą AI

Automatyzacja tworzenia PRD i historii użytkownika

Integracja z narzędziami takimi jak Jira, Figma i Slack w celu lepszej współpracy z zespołem

Uzyskaj dostęp do wtyczek JetBrains i VSCode, aby usprawnić cykl pracy

Limity Leiga

Leiga nie posiada aplikacji mobilnych, co oznacza, że większość pracy będzie musiała zostać zrobiona wyłącznie na pulpicie

Jest ono przeznaczone głównie do generowania pomysłów i planowania, co oznacza, że niektóre Teams mogą potrzebować dodatkowego oprogramowania do realizacji i śledzenia na późniejszych scenach

Plan Free ma limit 10 użytkowników i 20 pól niestandardowych

Ceny Leiga

Startup Plan: Free na zawsze

Standardowy plan: $10 miesięcznie

Professional Plan: $25 miesięcznie

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Leiga

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

4. NoteGPT (najlepsze do podsumowywania zawartości i tworzenia notatek)

via NoteGPT

Burza mózgów na temat pomysłów na produkty może być nieuporządkowana, ale NoteGPT utrzymuje wszystko w jednym miejscu. Pomaga uchwycić koncepcje, dopracować je w praktyczne spostrzeżenia i uporządkować je w celu łatwego dostępu.

Na przykład, jeśli dostarczysz NoteGPT słowa kluczowe, branże lub odbiorców docelowych, AI wygeneruje odpowiednie pomysły na produkty w oparciu o analizę ogromnego zbioru danych notatek i informacji.

Niezależnie od tego, czy opracowujesz nowe produkty, czy badasz ulepszenia, zapewnia, że Twoje pomysły są uporządkowane i gotowe do napędzania innowacji. Jest idealny dla każdego, kto zamienia szybkie myśli w wyczyszczone, zorganizowane plany.

Najlepsze funkcje NoteGPT

Analizuj trendy i potrzeby konsumentów, aby sugerować przełomowe koncepcje

Uzyskaj dostęp do ustrukturyzowanych podpowiedzi opartych na AI, aby udoskonalić proces burzy mózgów

Zidentyfikuj luki w istniejących rozwiązaniach, analizując notatki związane z opiniami użytkowników, punktami bólu i niezaspokojonymi potrzebami

Twórz persony użytkowników, a następnie generuj pomysły na produkty dostosowane do tych konkretnych person

Limity NoteGPT

UwagaGPT może nie pozwalać na głębokie dostosowanie generowanych pomysłów do konkretnych modeli biznesowych lub branż

Brakuje narzędzi do wsparcia całego cyklu życia rozwoju produktu po wygenerowaniu pomysłu

Cennik NoteGPT

Free: Limit użytkowania

Pro: $9. 99/miesiąc

Unlimited: $29/miesiąc

Pro Plus: $19 miesięcznie

Oceny i recenzje NoteGPT

G2 : Ocena niedostępna

Capterra: Ocena niedostępna

5. Ideanote (najlepsze do wspólnego zarządzania pomysłami i śledzenia innowacji)

via Ideanote

Ideanote to platforma do zarządzania pomysłami wspierana przez sztuczną inteligencję. Dostarcza scentralizowaną platformę, na której pomysły mogą być gromadzone, organizowane i priorytetyzowane, ułatwiając przejście od burzy mózgów do wdrożenia.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest to, że pozwala uruchamiać celowe kampanie pomysłów skoncentrowane na konkretnych wyzwaniach biznesowych. Można go również używać do śledzenia kluczowych wskaźników, identyfikowania najlepszych innowatorów i mierzenia zwrotu z inwestycji w wysiłki związane z innowacjami za pomocą konfigurowalnych pulpitów i raportów.

Wsparcie dla całego procesu tworzenia pomysłów dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, narzędziom dostosowanym do roli i integracjom.

Najlepsze funkcje Ideanote

Uzyskaj nieograniczony dostęp do gości i kolekcji pomysłów

Wizualizuj swoje pomysły za pomocą mapy drogowej produktu

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów, aby szybko rozpocząć proces tworzenia pomysłów

Wspieranie współpracy i interakcji dzięki funkcjom takim jak profile społecznościowe, powiadomienia i tabele wyników

Limity Ideanote

Funkcje współpracy mogą być niewystarczające w przypadku większych, bardziej złożonych projektów, które wymagają głębszego zaangażowania międzyfunkcyjnego

Narzędzie może nie integrować się z tak wieloma platformami innych firm, jak niektórzy użytkownicy mogliby preferować, co ogranicza elastyczność przy połączeniu z innymi systemami

Cennik Ideanote

To narzędzie do zarządzania pomysłami oferuje trzy plany cenowe:

Free: Limit użytkowania

Skala: $7/miesiąc

Ultimate: Począwszy od 899 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Ideanote

G2: 4. 7/5 (280+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 100 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Na początku XX wieku "burza mózgów" odnosiła się do chwilowego szaleństwa. Jednak później Alex Osborn, dyrektor ds. reklamy, przedefiniował to pojęcie, używając go do zachęcania do kreatywnego myślenia w ustawieniach grupowych. A reszta to już historia!

6. Taskade (najlepsze do zarządzania cyklem pracy w oparciu o AI)

przez Taskade

Niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy z zespołem, Taskade pomaga rejestrować pomysły i współpracować w jednym miejscu.

Jest ono wyposażone w asystenta AI, który może pomóc w burzy mózgów, przezwyciężaniu bloków twórczych i odkrywaniu nowych koncepcji. Możesz użyć komend takich jak /brainstorm, aby wygenerować pomysły na określony temat.

Po wygenerowaniu kilku pomysłów możesz skorzystać z funkcji zarządzania zadaniami Taskade, aby je uporządkować, nadać im priorytety i przypisać je członkom zespołu. Może to pomóc w przejściu z fazy generowania pomysłów do fazy planowania i realizacji.

Najlepsze funkcje Taskade

Szybkie przechwytywanie i organizowanie pomysłów za pomocą szablonów z możliwością dostosowania

Wizualnie organizuj i łącz pomysły za pomocą narzędzi do tworzenia map myśli na platformie

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym podczas burzy mózgów i opracowywania pomysłów

Uzyskaj dostęp do AI Project Studio do tworzenia map myśli i cyklu pracy

Ograniczenia Taskade

Przesyłanie wielu ciężkich dokumentów może powodować usterki i spowolnienia

Kluczowe funkcje, takie jak wykresy Gantta i śledzenie czasu, nie są jeszcze dostępne

Ilość miejsca jest ograniczona w planach niższego poziomu

Cennik Taskade

Free forever

Taskade Pro: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (60+ opinii)

7. Voilà (najlepsze do tworzenia zawartości opartej na AI)

via Voila

Nie możesz znaleźć odpowiedniego tonu dla swojego pomysłu? Voilà może być tym, czego potrzebujesz.

Voilà to oparty na AI generator pomysłów zaprojektowany, aby pomóc Teams i osobom indywidualnym tworzyć, pisać, podsumowywać i przeprowadzać burzę mózgów dla ich następnego wielkiego pomysłu.

Może czytać strony internetowe, artykuły, adresy URL i konwersacje e-mail oraz pomagać w podsumowywaniu, przepisywaniu, tłumaczeniu, odpowiadaniu lub tworzeniu nowej zawartości. Przydatna funkcja podczas wyszukiwania pomysłów!

Najlepsze funkcje Voila

Podsumowywanie lub analizowanie zawartości dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych

Manipuluj obrazami istniejących produktów lub scenariuszy, aby zbadać możliwości "co by było, gdyby".

Uzyskaj dostęp do biblioteki eksperckich, sprawdzonych w boju podpowiedzi do generowania pomysłów

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby pracować nad pomysłami

Limity Voila

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna jest bardziej skomplikowana w nawigacji niż wersja na pulpit

Wersja Free korzysta z podstawowej sztucznej inteligencji, co może mieć wpływ na dokładność wyników

Ceny Voila

Free forever

Premium: 8 USD/miesiąc

Ultimate: 16 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Voila

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

8. Docuopia (najlepsze do tworzenia i zarządzania dokumentami)

przez Docuopia

Potrzebujesz scentralizowanego miejsca do zarządzania swoją pracą i pomysłami? Docuopia oferuje uproszczone rozwiązanie do tworzenia, przechowywania i współpracy nad dokumentami.

Platforma pomaga utrzymać wszystko uporządkowane i dostępne, dzięki czemu Teams mogą szybko opracowywać pomysły bez chaosu. Po znalezieniu idealnego pomysłu platforma oferuje funkcje edycji tekstu, takie jak PRD Review, które pomagają odkryć potencjalne ulepszenia i śledzić dokumentację.

Najlepsze funkcje Docuopia

Automatyzacja cyklu pracy z dokumentami dla większej wydajności

Konwertuj tekst na diagramy za pomocą Diagram AI, aby uzyskać bardziej przejrzyste wizualizacje

Generowanie szkiców dokumentów wymagań produktowych (PRD) z wykorzystaniem AI

Limity Docuopia

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami dla większych Teams lub złożonych cykli pracy

Limit formatów dokumentów i niestandardowe opcje konfiguracji

Proces integracji narzędzi może być skomplikowany dla niektórych teamów

Ceny Docuopia

To narzędzie do pisania oferuje trzy plany cenowe:

Startup Plan: Free na zawsze

Standardowy plan: $10 miesięcznie

Docuopia - opinie i oceny

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

💡 Pro Tip: Użyj technik ideacji, takich jak SCAMPER, aby wygenerować nowe pomysły na produkty, które odpowiadają niestandardowym potrzebom klientów.

9. LA NPDT (najlepsze do przekształcania pomysłów w produkty gotowe do wprowadzenia na rynek)

via LA NPDT

LA New Product Development Teams to wiodąca firma zajmująca się rozwojem produktów, znana z wnoszenia świeżego spojrzenia na generowanie pomysłów i badania rynku.

Generator pomysłów na produkty oparty na sztucznej inteligencji może być Twoim asystentem w podróży do procesu innowacji i tworzenia pomysłów. W oparciu o określone dane wejściowe, takie jak branża, grupa docelowa i preferencje, może wygenerować listę unikalnych pomysłów na produkty, które mogą pomóc w zbudowaniu lub rozszerzeniu portfolio.

Jednak zauważalną wadą jest brak wersji próbnej, co może utrudniać ocenę narzędzia przed podjęciem decyzji o subskrypcji. Mimo to, oferuje ono cenne wsparcie dla firm chcących rozwijać nowe produkty i wyprzedzać trendy rynkowe.

Najlepsze funkcje LA NPDT

Wygeneruj podsumowanie swoich pomysłów w formacie PDF, aby mieć do nich łatwy dostęp

Poznaj pomysły na odświeżenie istniejących linii produktów dzięki świeżym, innowacyjnym koncepcjom Dostosuj generowanie pomysłów do konkretnych branż, aby uzyskać celowe wyniki

Limity LA NPDT

Brak opcji integracji z innymi narzędziami

Nie oferuje zaawansowanych funkcji do zrobienia czegoś bardziej złożonego

Cennik LA NPDT

1,99 USD za wygenerowanie pomysłu

Ocena i recenzje LA NPDT

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

10. MyMap (najlepsze do wizualizacji i organizowania pomysłów)

via MyMap

Dzięki MyMap otrzymujesz platformę, która zwiększa kreatywność i wydajność dzięki narzędziom AI i łatwym w użyciu szablonom.

Pomaga szybko organizować pomysły, wykorzystując kopilota AI do kategoryzacji i połączenia powiązanych koncepcji, oszczędzając czas i pozwalając skupić się na kreatywności.

Funkcje takie jak ConceptMap do nauki, NoteMap do notatek oraz StoryMap i ChatMap dodają AI do procesu burzy mózgów.

Jednak pomimo łatwości obsługi z różnymi opcjami mapowania, nie oferuje integracji z innymi narzędziami.

Najlepsze funkcje MyMap

Wybieraj pomysły za pomocą zaawansowanych algorytmów

Podziel złożone projekty na łatwe do wykonania zadania za pomocą narzędzia do tworzenia map myśli opartego na sztucznej inteligencji

Wsparcie w wielu językach dla większej elastyczności

Limity MyMap

Niektórzy użytkownicy mieli problem z anulowaniem subskrypcji

Nie oferuje zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, przez co nie nadaje się do większych, bardziej złożonych projektów

Ceny MyMap

Podstawowe: Free na zawsze

Pro: $20/miesiąc

Teams Pro: $25/miesiąc

Oceny i recenzje MyMap

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

Ożyw swoje pomysły dzięki ClickUp

Czy wiesz, że przeciętny człowiek ma około 6000 myśli dziennie? Przy tak dużej liczbie pomysłów nie jest zaskoczeniem, że te najlepsze czasami umykają uwadze.

Ale dzięki generatorowi pomysłów na produkt AI możesz je uchwycić i udoskonalić, ułatwiając wcielenie swoich myśli w życie. Ale oto zwrot akcji: podczas gdy wiele narzędzi pomaga w burzy mózgów, ClickUp wykracza poza zwykłe organizowanie myśli.

To rozwiązanie typu "wszystko w jednym", zmieniające rozproszone pomysły w plany, które można wykorzystać w praktyce. Po co więc tylko generować pomysły, skoro można je wcielić w życie?

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i zacznij przekształcać swoją wizję w rzeczywistość!