TidyCal vs. Calendly: Który terminarz spotkań jest najlepszy?

"Are you Free on Friday? "

"Czy czwartek jest do zrobienia? "

"17:00? "

"Może w południe? "

Czy Twoje telefony i e-maile do zrobienia harmonogramu spotkań wyglądają tak? Koordynowanie połączeń dla zespołu i klientów, zwłaszcza w wielu strefach czasowych, może przypominać próbę ucieczki z labiryntu z zawiązanymi oczami.

Oczywiście, istnieje Kalendarz Google. Trzeba jednak wymieniać się lub łączyć kalendarze, aby znaleźć dogodny czas dla wszystkich zaangażowanych. Polowanie na tę wygodę może być znaczącą niedogodnością w faktycznym prowadzeniu biznesu.

Potrzebujesz inteligentniejszych kalendarzy online do swoich usług. I zazwyczaj sprowadza się to do tego: TidyCal vs. Calendly. Obie obiecują uprościć planowanie, ale która z nich naprawdę zapewnia lepszą wartość dla Twoich potrzeb?

Przekonajmy się. Psst... jeśli żadne z tych narzędzi nie wydaje się odpowiednie, mamy również dodatkową trzecią opcję, która uprości zarządzanie kalendarzem: ClickUp!

Czym jest TidyCal?

TidyCal to narzędzie do planowania kalendarzy online stworzone przez AppSumo w celu uproszczenia procesu rezerwacji spotkań dla osób prywatnych i małych firm. Jego celem jest zaoferowanie przyjaznej dla budżetu alternatywy dla Calendly.

W 2021 roku TidyCal wkroczył na scenę z czymś, co sprawiło, że przedsiębiorcy podnieśli uszy: dożywotni dostęp, który wydawał się zbyt dobry, aby mógł być prawdziwy (Uwaga spoiler: nie był)

Podczas gdy większość narzędzi do planowania stara się być wszystkim dla wszystkich, TidyCal przyjął inne podejście. Aplikacja pozbyła się zbędnego balastu i skupiła się na przystępnej cenie i prostocie dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Narzędzie obsługuje wszystko, od konsultacji jeden na jeden po spotkania Teams, zapewniając podstawowe funkcje planowania bez przytłaczania użytkowników.

Funkcje TidyCal

Przeglądając różne aplikacje do planowania dnia na rynku, przekonasz się, że podejście TidyCal do planowania łączy w sobie prostotę z inteligentną funkcją. Każda funkcja rozwiązuje rzeczywiste wyzwania związane z planowaniem bez przytłaczania użytkowników.

Oto szczegółowe spojrzenie na to, co wyróżnia TidyCal:

1. Inteligentna integracja z kalendarzem

via TidyCal

Pamiętasz, jak dostałeś podwójną rezerwację, ponieważ twoje kalendarze nie były zsynchronizowane? TidyCal eliminuje ten koszmarny scenariusz dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi głównymi kalendarzami.

Platforma automatycznie aktualizuje dostępność we wszystkich połączonych narzędziach do planowania kalendarzy online w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli jesteś konsultantem zarządzającym zarówno spotkaniami z klientami, jak i osobistymi spotkaniami, TidyCal automatycznie blokuje czas we wszystkich kalendarzach, gdy ktoś rezerwuje sesję.

2. Konfigurowalne strony rezerwacji

via TidyCal

Strona rezerwacji to często pierwszy kontakt klienta z procesem biznesowym. TidyCal przekształca tę interakcję w płynne doświadczenie z następującymi funkcjami:

Niestandardowe czasy buforowe między spotkaniami, aby pomóc w przygotowaniach lub radzeniu sobie z przekroczeniami

Elastyczne okna dostępności, które dostosowują się do Twojego stylu pracy

Wiele typów rezerwacji dla różnych usług (idealne rozwiązanie dla trenerów oferujących zarówno 30-minutowe rozmowy zapoznawcze, jak i 60-minutowe sesje)

Markowe elementy pozwalające zachować profesjonalną tożsamość

3. Zarządzanie spotkaniami grupowymi

via Tidycal

Czy próbowałeś koordynować spotkanie z pięcioma osobami w trzech strefach czasowych? Przez większość czasu jest to bałagan. TidyCal radzi sobie z tym elegancko.

Funkcja planowania grupowego platformy nie tylko znajduje dostępne terminy - inteligentnie sugeruje przedziały czasowe, które działają w różnych strefach czasowych, uwzględnia godziny pracy każdego uczestnika, a nawet uwzględnia powtarzające się zobowiązania.

Jest to szczególnie cenne dla globalnych Teams zarządzających prezentacjami dla klientów lub cotygodniowymi synchronizacjami zespołu.

4. Automatyzacja powiadomień o wydarzeniach

via TidyCal

Po ustawieniu cyklu pracy, TidyCal zajmuje się żmudnymi zadaniami. Wysyła natychmiastowe e-maile z potwierdzeniami i załącznikami do kalendarza, dzięki czemu uczestnicy mogą łatwo zapisać wydarzenie.

Możesz niestandardowo ustawić sekwencje przypomnień, np. 24 godziny lub godzinę przed spotkaniem, dzięki czemu nikt nie zapomni się na nim pojawić. Wiadomości uzupełniające z podsumowaniami spotkań są również zautomatyzowane, dzięki czemu uczestnicy są na bieżąco.

Ponadto TidyCal zarządza powiadomieniami o zmianie harmonogramu, aby zapewnić, że kalendarz wszystkich użytkowników pozostaje dokładny i aktualny.

Ceny TidyCal

Free Plan

Poziom 1 (Standard): 39 USD (płatność jednorazowa)

Poziom 2 (Teams/Agencja): 79 USD (płatność jednorazowa)

Czym jest Calendly?

Calendly upraszcza planowanie spotkań dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i integracji z kalendarzami Google, Apple i Outlook.

Z biegiem lat Calendly rozwinęło się z podstawowego narzędzia do planowania w kompleksową platformę do automatyzacji planowania.

Dzięki rozbudowanemu ekosystemowi integracji Calendly można połączyć z ponad 100 popularnymi narzędziami Business. Pomogło to zyskać znaczną popularność, szczególnie wśród Enterprise i rozwijających się Teams.

Calendly głęboko integruje się z CRM, narzędziami marketingowymi i platformami sprzedażowymi, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla większych organizacji, które potrzebują możliwości planowania w celu usprawnienia procesu rezerwacji spotkań.

🧠 Ciekawostka: Calendly jest jednym z najczęściej wybieranych narzędzi do planowania, posiadając 21,45% udziału w rynku.

Funkcje Calendly

Jako jedno z wiodących rozwiązań do planowania zadań, Calendly oferuje funkcje, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla skalujących się teamów:

1. Zaawansowana automatyzacja cyklu pracy

via Calendly

Calendly wykracza poza planowanie i pomaga w automatyzacji całego cyklu pracy. Jeśli korzystasz z Calendly w swoim Business, gdy ktoś rezerwuje demo, oto co dzieje się automatycznie:

Najlepiej dopasowany przedstawiciel handlowy zostanie przydzielony na podstawie regionu i wiedzy specjalistycznej

Aktualizacje CRM z informacjami o potencjalnych klientach

Członkowie Teams otrzymują natychmiastowe powiadomienia Slack

Spersonalizowana sekwencja e-mail zaczyna angażować potencjalnego klienta

Wszystko to odbywa się bez żadnego ręcznego wysiłku. Calendly przekształca planowanie i usprawnia zadania przed i po spotkaniu w wydajny, zautomatyzowany proces.

2. Inteligentne planowanie Teams

via Calendly

Calendly jest faworytem do tworzenia wydajnego systemu zarządzania projektami. Dzieje się tak dzięki funkcjom takim jak dystrybucja w systemie round-robin dla zrównoważonego obciążenia pracą i zbiorowe planowanie w celu określenia najlepszego czasu dla wielu uczestników.

Calendly oferuje również inteligentny routing zespołów z uwzględnieniem stref czasowych, umiejętności lub obciążenia pracą. Narzędzia te doskonale sprawdzają się w ustawieniach sprzedaży i obsługi klienta, gdzie kluczowy jest szybki czas reakcji i efektywna alokacja zasobów.

🧠 Ciekawostka: Termin round-robin pochodzi od XVII-wiecznego francuskiego terminu Rond Ruban - odnoszącego się do metody podpisywania petycji w kółko, aby ukryć tożsamość pierwszego sygnatariusza i zapobiec odwetowi.

3. Kontrola na poziomie Enterprise

via Calendly

Calendly oferuje kompleksową kontrolę nad środowiskiem planowania dla organizacji, które wymagają silnego bezpieczeństwa i nadzoru.

Zawiera ono zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak pojedyncze logowanie SAML, szczegółową analitykę i narzędzia do raportowania w celu optymalizacji schematów spotkań. Calendly pozwala również na niestandardowe opcje etykiety lub białej etykiety, dzięki czemu można naprawdę dostosować stronę planowania do własnych potrzeb.

Jako administrator możesz z łatwością zarządzać dużym zespołem dzięki scentralizowanej kontroli i funkcjom zgodności z regulacjami branżowymi.

Ceny Calendly

Free Plan

Standard: $12/miesiąc za licencję

Teams: $20/miesiąc za licencję

Enterprise: $15k/rok

TidyCal vs. Calendly: Porównanie funkcji

Przejdźmy teraz do szczegółowego porównania Calendly i TidyCal, aby zobaczyć, w czym każde z tych narzędzi przoduje, a w czym nie. Zaczniemy od obszernej tabeli przedstawiającej ich kluczowe funkcje:

Funkcje TidyCal Calendly Integracja z kalendarzem Kalendarz Google, Outlook, iCal Kalendarz Google, Outlook, iCal, Exchange Typy spotkań Jeden na jednego, Grupa, Round-robin (podstawowy) Jeden na jednego, Grupa, Round-robin (zaawansowany), Zbiorowy Niestandardowe Podstawowy branding, typy spotkań Zaawansowany branding, Niestandardowe cykle pracy, Ankiety spotkań Funkcje Teams Podstawowe planowanie Teams Zaawansowany routing, Round-robin, analityka Integracje Podstawowy (ponad 10 integracji) Rozszerzenie (ponad 100 integracji) Dostęp API Limit Pełny dostęp do API Bezpieczeństwo Standardowe zabezpieczenia Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise Model cenowy Jednorazowa płatność Oparte na subskrypcji

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej każdemu kluczowemu aspektowi - i dowiedzieć się, który z nich jest lepszy od drugiego:

1. Interfejs użytkownika i doświadczenie

Obie platformy rozumieją, że zarządzanie harmonogramem nie powinno przyprawiać o ból głowy, ale podchodzą do tego nieco inaczej.

TidyCal zapewnia prostotę, dzięki czemu idealnie nadaje się dla małych Businessów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jego przejrzysty interfejs zmniejsza bałagan umysłowy, umożliwiając ustawienie harmonogramu pracy w ciągu kilku minut zamiast godzin. Skupia się na najważniejszych elementach i ma logiczny układ, który naturalnie prowadzi użytkownika przez cały proces.

Z drugiej strony, Calendly oferuje bardziej zaawansowany pulpit zaprojektowany z myślą o większych Teams i Enterprise. Oczywiście, krzywa uczenia się jest nieco bardziej stroma, ale warto to zrobić dla niestandardowych opcji i zaawansowanych funkcji przepływu pracy.

Interfejs świetnie radzi sobie z zarządzaniem wieloma członkami zespołu, złożonymi trasami i integracjami - bez poczucia przytłoczenia.

🏆 Zwycięzca: Remis. Bezkompromisowe podejście TidyCal powinno być twoim wyborem, jeśli jesteś solopreneur. Jeśli szukasz bardziej złożonego i zaawansowanego ustawienia, Calendly powinno być twoim wyborem.

2. Elastyczność i kontrola planowania

Obie platformy oferują solidną kontrolę planowania, ale z wyraźnymi różnicami.

TidyCal dostarcza proste, nieskomplikowane funkcje planowania, obejmujące podstawowe elementy, takie jak zarządzanie czasem buforowym i podstawowe zasady dostępności.

Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z przewidywalnymi harmonogramami, pozwalające na standardowy czas trwania spotkań i przerw bez zbędnej złożoności.

Calendly to krok naprzód dzięki zaawansowanemu silnikowi reguł, oferującemu dynamiczne czasy buforowania w oparciu o typy spotkań lub role uczestników. Niestandardowe wzorce dostępności wspierają bardziej złożone potrzeby, w tym godziny sezonowe, harmonogramy rotacyjne, płatne spotkania i niestandardowe limity spotkań na dzień.

Ten poziom niestandardowych ustawień sprawia, że Calendly jest szczególnie przydatne dla firm z wieloma członkami Teams i różnymi potrzebami w zakresie planowania w różnych działach lub strefach czasowych.

🏆 Zwycięzca: Calendly za zaawansowaną funkcję planowania

3. Zarządzanie Teams

Wraz z rozwojem biznesu, koordynacja procesu planowania pracy zespołu staje się coraz ważniejsza. Obie platformy oferują funkcje dla zespołów, ale z kluczowymi różnicami.

TidyCal dostarcza podstawowe funkcje dla zespołów, które dobrze sprawdzają się w przypadku małych grup. Oferuje tworzenie wydarzeń grupowych w celu prostego planowania zespołu i zarządzania uprawnieniami, dzięki czemu jest idealny dla małych firm z podstawowymi potrzebami w zakresie planowania.

Calendly oferuje jednak bardziej rozbudowane narzędzia do zarządzania zespołami. Zaawansowany system Teams automatycznie przydziela spotkania w oparciu o kryteria takie jak doświadczenie, dostępność czy strefa czasowa.

System round-robin zapewnia sprawiedliwą dystrybucję spotkań, a zaawansowana kontrola dostępu umożliwia hierarchiczne uprawnienia. Analityka Teams oferuje cenny wgląd w schematy spotkań i wykorzystanie członków, pomagając zoptymalizować większe operacje.

🏆 Zwycięzca: Calendly za funkcję sprawiedliwej dystrybucji, która znacznie usprawnia zarządzanie zespołem

4. Możliwości integracji

Narzędzie do planowania spotkań musi płynnie integrować się z innymi narzędziami do spotkań online w dzisiejszym połączonym świecie biznesu. Oto jak TidyCal i Calendly wypadają w tym aspekcie:

TidyCal oferuje niezbędne integracje kalendarza, koncentrując się na podstawowych potrzebach Business. Łatwo łączy się z głównymi usługami kalendarza i podstawowymi platformami do wideokonferencji. Chociaż opcje integracji są bardziej ograniczone niż w przypadku Calendly, spełniają one najczęstsze potrzeby małych Business i niezależnych profesjonalistów.

Z drugiej strony, Calendly może pochwalić się rozbudowanym ekosystemem integracji, połączonym z ponad 100 narzędziami Business. Oferuje zaawansowany dostęp do API dla niestandardowych integracji i obsługę webhooków dla zautomatyzowanych cykli pracy.

Jego głęboka integracja z CRM pozwala na szczegółowe śledzenie leadów i mapowanie podróży klienta, dzięki czemu jest idealny dla firm, które polegają na wielu narzędziach programowych i potrzebują zautomatyzowanego przepływu danych.

🏆 Zwycięzca: Calendly, za wieloaspektowe podejście do procesów biznesowych i projektowania cyklu pracy

5. Wartość w stosunku do ceny

TidyCal oferuje jednorazowy model płatności, dając użytkownikom dożywotni dostęp do wszystkich funkcji bez ponoszenia stałych kosztów. Takie podejście zapewnia wyjątkową wartość dla firm dbających o budżet i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które potrzebują niezawodnych narzędzi do planowania bez ciągłego zaangażowania finansowego. Korzystasz również z kompleksowego ustawienia funkcji, eliminując potrzebę przyszłych aktualizacji.

Calendly, z cennikiem opartym na subskrypcji i poziomami funkcji, jest przeznaczony dla rozwijających się organizacji o zmieniających się potrzebach. Chociaż miesięczna licencja może początkowo wydawać się wyższa, bardziej rozszerzone funkcje platformy i rozbudowane integracje mogą zapewnić znaczny zwrot z inwestycji dla większych Teams.

Wielopoziomowa struktura umożliwia organizacjom skalowanie w zależności od potrzeb, co może prowadzić do wyższych kosztów w miarę powiększania się teamów.

🏆 Zwycięzca: Remis. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność lub małych teamów (do 10 osób) najlepiej sprawdza się darmowy plan TidyCal. W przypadku płatnych planów, TidyCal pokrywa 90% potrzeb za 20% kosztów. W przypadku zespołów powyżej 10 osób lub zaawansowanego planowania, dodatkowe funkcje Calendly są warte inwestycji.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze znane użycie kalendarza pochodzi od Sumerów, którzy stworzyli pierwszy kalendarz księżycowy około 2000 r. p.n.e.. Chociaż od tego czasu przeszliśmy długą drogę, życie nadal polega na dobrym zarządzaniu naszymi harmonogramami!

TidyCal vs. Calendly na Reddit

Zajrzeliśmy na Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mówią o tych aplikacjach kalendarza.

Redditor w r/podcasting udostępniał swoje doświadczenia z możliwościami synchronizacji kalendarza TidyCal:

Używam tidycal. I tylko przeze mnie. Jednak tidycal (i jestem pewien, że wiele z tych innych opcji) pozwala na synchronizację kalendarzy z kalendarzem Google itp. Teoretycznie, gdyby Twój współgospodarz udostępniał Ci swój kalendarz, a Ty powiedziałbyś tidycalowi, żeby patrzył zarówno na Twój kalendarz, jak i na ich kalendarz, który udostępnili Tobie, to by działało.

Używam tidycal. I tylko przeze mnie. Jednak tidycal (i jestem pewien, że wiele z tych innych opcji) pozwala na synchronizację kalendarzy z kalendarzem Google itp. Teoretycznie, gdyby Twój współgospodarz udostępniał Ci swój kalendarz, a Ty powiedziałbyś tidycalowi, żeby patrzył zarówno na Twój kalendarz, jak i na ich kalendarz, który udostępnili Tobie, to by działało.

Podkreśla to proste podejście TidyCal do obsługi wielu kalendarzy - kluczowej funkcji, której wielu użytkowników szuka w aplikacjach do planowania, aby koordynować pracę z członkami zespołu lub klientami na różnych platformach kalendarzowych.

Z drugiej strony, Redditor na r/smallbusiness zaoferował przekonujące referencje dla Calendly:

*Konsultant ds. franczyzy tutaj! Calendly to absolutny niezbędnik w moim Businessie. Zarezerwowałem setki spotkań i mam bardzo wysoki wskaźnik odwiedzin dzięki automatycznym przypomnieniom z płatnej wersji. Możesz także zablokować godziny i połączyć je z kalendarzem Google, a on zaktualizuje Twoją dostępność, gdy ręcznie wprowadzisz rzeczy do kalendarza. Nigdy nie rezerwuję podwójnie. Tak łatwo jest zachęcić kogokolwiek do zarezerwowania połączenia, udostępniając swój linkDarmowa wersja jest świetna. Wersja płatna jest niesamowita!

*Konsultant ds. franczyzy tutaj! Calendly to absolutny niezbędnik w moim Businessie. Zarezerwowałem setki spotkań i mam bardzo wysoki wskaźnik odwiedzin dzięki automatycznym przypomnieniom z płatnej wersji. Możesz także zablokować godziny i połączyć je z kalendarzem Google, a on zaktualizuje Twoją dostępność, gdy ręcznie wprowadzisz rzeczy do kalendarza. Nigdy nie rezerwuję podwójnie. Tak łatwo jest zachęcić kogokolwiek do zarezerwowania połączenia, udostępniając swój linkDarmowa wersja jest świetna. Wersja płatna jest niesamowita!

Społeczność użytkowników aplikacji do planowania w serwisie Reddit wydaje się być zgodna w kilku kluczowych kwestiach:

TidyCal przemawia do użytkowników szukających prostoty i wartości

Calendly dominuje w ustawieniach profesjonalnych i Enterprise

Oba narzędzia skutecznie zapobiegają podwójnym rezerwacjom

Integracja z istniejącymi systemami kalendarzy jest kluczowa

Te rzeczywiste perspektywy wzmacniają to, co widzieliśmy w naszym porównaniu funkcji, ale dodają cenny kontekst na temat tego, jak te narzędzia sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.

czy wiesz, że Microsoft wezwał swoich pracowników do zrobienia 30-minutowych spotkań, co doprowadziło do 94% zadowolenia uczestników!

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla TidyCal vs. Calendly

Podczas gdy TidyCal i Calendly wyróżniają się podstawowymi funkcjami, ClickUp, najlepsza aplikacja do pracy, rewolucjonizuje zarządzanie czasem, oferując zakończone rozwiązanie dla obszarów roboczych. Oto dlaczego ClickUp jest jedynym narzędziem, którego potrzebujesz.

Wgląd w ClickUp: Niskowydajne zespoły są czterokrotnie bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do dziewięciu lub mniej platform. A co z używaniem jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat, a nawet kalendarze w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Byłem w stanie współpracować z innymi członkami mojego zespołu, korzystając z funkcji kalendarza, aby pokazać kolejność i plan ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w oparciu o potrzeby zespołu kierowniczego. Jest to niezwykle łatwe w użyciu dla każdego członka Teams.

Byłem w stanie współpracować z innymi członkami mojego zespołu, korzystając z funkcji kalendarza, aby pokazać kolejność i plan ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w oparciu o potrzeby zespołu kierowniczego. Jest to niezwykle łatwe w użyciu dla każdego członka Teams.

ClickUp's One-Up #1: Ulepsz zarządzanie kalendarzem

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko terminarza, ClickUp AI Calendar może służyć jako centralny hub do planowania. W przeciwieństwie do Calendly lub TidyCal, które koncentrują się głównie na planowaniu spotkań, ClickUp łączy w sobie funkcje zarządzania zadaniami i kalendarza, dając ci zakończony widok wszystkiego, nad czym pracujesz w jednym miejscu.

Dzięki połączeniu zadań, dokumentów i spotkań w jeden ujednolicony widok, możesz dokładnie zobaczyć, jak przebiega Twój dzień wraz z projektami. Ta zakończona integracja oznacza, że możesz blokować czas na priorytetową pracę, automatycznie tworzyć zadania z notatek ze spotkań i utrzymywać jedno źródło prawdy dla wszystkich swoich działań zawodowych.

Zacznij korzystać z ClickUp Calendar Zsynchronizuj wydarzenia z Kalendarza Google z ClickUp i wzmocnij swoje spotkania

ClickUp pozwala również na niestandardowe ustawienie kalendarza, priorytetów i integrację z innymi narzędziami, z których już korzystasz. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka głębszego poziomu organizacji, wykraczającego poza proste planowanie.

Możesz także łatwo przełączać się między widokami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi, używać filtrów do wyszukiwania zadań i korzystać z planowania metodą "przeciągnij i upuść". ClickUp oferuje zarządzanie zasobami, pozwalając monitorować obciążenie pracą i obciążenie zespołu bezpośrednio z kalendarza.

Pobierz szablon Zarządzaj i organizuj zadania, spotkania i wydarzenia w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp do planowania kalendarza

Zacznij od wcześniej istniejącego szablonu, aby zobaczyć moc Kalendarza ClickUp w akcji. Polecamy szablon ClickUp Calendar Planner, aby podnieść jakość spotkań Twojego zespołu. Oto, co oferuje:

Łatwe śledzenie codziennych, tygodniowych i miesięcznych zadań

Bądź na bieżąco z ważnymi terminami i kamieniami milowymi

Organizowanie projektów w łatwe do zarządzania części

Skutecznie monitoruj zasoby i obciążenie pracą zespołu

Dostosuj swój harmonogram zgodnie z potrzebami dzięki elastyczności

Uzyskaj wyczyszczoną widoczność ogólnego cyklu pracy i postępów

ClickUp's One-Up #2: Lepsze zarządzanie spotkaniami

ClickUp Meetings upraszcza zarządzanie spotkaniami dzięki funkcjom zaprojektowanym tak, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Możesz łatwo planować, śledzić i zarządzać spotkaniami bezpośrednio obok swoich zadań, co ułatwia utrzymanie porządku. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie agendy, przypisanie elementów działań czy udostępnianie notatek ze spotkań, wszystko to można znaleźć w jednym miejscu. Oto wszystko do zrobienia z ClickUp:

Szczegółowe notatki ze spotkań: Twórz kompleksowe notatki ze spotkań dzięki bogatym narzędziom do tworzenia i edycji notatek w ClickUp, umożliwiając uporządkowaną dokumentację dyskusji i decyzji

👀 Czy wiesz: Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz automatycznie przechwytywać i transkrybować rozmowy na platformach takich jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet bez konieczności ręcznego pisania ani słowa. TidyCal zapewnia również przejrzyste podsumowania po spotkaniach, podkreślając kluczowe punkty i elementy działań w celu łatwego odniesienia. A co najlepsze? Notatki ze spotkań są płynnie połączone z powiązanymi zadaniami, dokumentami i czatami w ClickUp.

Zarządzanie agendami: Twórz agendy spotkań i zarządzaj nimi szybciej, aby zapewnić efektywne pokrycie wszystkich tematów dyskusji dzięki Twórz agendy spotkań i zarządzaj nimi szybciej, aby zapewnić efektywne pokrycie wszystkich tematów dyskusji dzięki ClickUp Brain - natywnemu asystentowi AI ClickUp

Pozwól ClickUp Brain automatycznie napisać agendę spotkania w oparciu o kluczowe szczegóły

Śledzenie elementów działań: Konwertuj elementy spotkań bezpośrednio na przypisywalne zadania, zwiększając odpowiedzialność i możliwość śledzenia działań

Przypisywanie komentarzy: Odelegowane zadania wymagające działań bezpośrednio do członków zespołu z poziomu komentarzy

Pro Tip: Priorytetyzuj spotkania i oznaczaj je w zadaniach ClickUp na podstawie ich pilności lub typu (np. "spotkanie zespołu", "rozmowa z klientem" itp. ), abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze.

ClickUp's One-Up #3: Zaawansowane zarządzanie czasem

Narzędzia do zarządzania czasem w ClickUp to zaawansowana ścieżka w kierunku wydajności. Dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu, możesz z łatwością śledzić czas poświęcony na każde zadanie, zapewniając sobie kontrolę nad projektami.

Bezproblemowe śledzenie czasu na wszystkich urządzeniach dzięki ClickUp

Ponadto możesz ustawić szacowany czas i porównać go z rzeczywistym czasem zakończenia, co pomoże Ci poprawić dokładność przyszłych zadań. Dzielenie dużych projektów na zadania i podzadania ClickUp pozwala osiągnąć więcej - przy mniejszym stresie. Dodaj przypomnienia i terminy, a ustawisz wszystko tak, aby nie przekroczyć terminów.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy korzysta ze spersonalizowanych strategii zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje ClickUp AI do planowania i śledzenia czasu mogą pomóc w przekształceniu domysłów w decyzje oparte na danych. Może nawet zasugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Zbuduj niestandardowy system zarządzania czasem, który zminimalizuje rozpraszanie uwagi i dostosuje się do tego, jak faktycznie pracujesz!

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do planowania, ClickUp ujednolica cały cykl pracy:

Użyj widoku obciążenia pracą, aby zapobiec problemom z planowaniem w zespole

Wypróbuj widok Gantta, aby zobaczyć, jak spotkania wpisują się w oś czasu projektu

Polegaj na polach niestandardowych, aby śledzić miejsca, koszty i inne istotne szczegóły

Ale zaraz, co jeśli już korzystasz z Calendly? Nie ma problemu! ClickUp płynnie integruje się z istniejącym ustawieniem Calendly, więc nie musisz rezygnować z istniejącego wcześniej cyklu pracy podczas przechodzenia na platformę!

Uprość planowanie i zarządzanie spotkaniami dzięki integracji ClickUp z Calendly

Po połączeniu, spotkania zarezerwowane za pośrednictwem Calendly automatycznie synchronizują się z ClickUp, tworząc mapę wszystkich szczegółów istotnych dla Twoich zadań i projektów.

Wybierz ClickUp, aby uzyskać idealne rozwiązanie do tworzenia harmonogramów

Podczas gdy TidyCal i Calendly koncentrują się wyłącznie na planowaniu spotkań, ClickUp dostarcza ulepszony system rezerwacji kalendarza online, który łączy spotkania z szerszą strategią pracy.

Każde spotkanie staje się integralną częścią osi czasu projektu, z pełnym kontekstem i możliwościami śledzenia.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą organizacją, rozbudowane funkcje ClickUp zapewniają spełnienie Twoich potrzeb w zakresie planowania, jednocześnie utrzymując wszystko połączone w jednej centralnej platformie.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i pozbądź się wysiłku związanego z planowaniem spotkań - nawet jeśli będziesz działać lepiej!