11 najlepszych alternatyw dla Cursor AI

Jeśli używasz Cursor AI do kodowania, prawdopodobnie korzystasz z kluczowych funkcji, takich jak automatyczne zakończenie kodu, debugowanie i generowanie dokumentacji.

Ale bądźmy szczerzy; nie jest idealny.

Niezależnie od tego, czy chodzi o trudności z obsługą złożonego kodu, czy też ograniczone wsparcie językowe, być może zastanawiasz się nad zbadaniem opcji, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

W tym wpisie na blogu omówimy niektóre z najlepszych alternatyw dla Cursor AI, pokazując, jak wypadają w porównaniu i dlaczego mogą być uaktualnieniem, którego szukałeś. 👀

Cursor AI Limitations

Cursor AI oferuje ogromne możliwości dla programistów, ale ma kilka limitów, które mogą stanowić wyzwanie w tworzeniu oprogramowania, popychając cię w kierunku alternatyw.

Miesięczny limit 500 zapytań: Ogranicza to programistom pracę nad większymi lub bardziej złożonymi projektami, prowadząc do frustracji i zmuszając ich do korzystania z narzędzi o mniejszych ograniczeniach

Niska wydajność przy dużych bazach kodu: Cursor AI ma tendencję do opóźnień podczas obsługi złożonych, wieloplikowych projektów, co czyni go nieefektywnym dla większych zespołów programistycznych

Niedokładne sugestie: Użytkownicy raportowali, że Cursor AI czasami generuje nieistotne lub niepoprawne fragmenty kodu, co zakłóca przepływ rozwoju i prowadzi do czasochłonnych poprawek

Brak świadomości kontekstu: Chociaż Cursor AI może sugerować kod, ma trudności z utrzymaniem kontekstu w większych projektach, co prowadzi do niespójnych wyników

Limit integracji: Opcje integracji Cursor AI są mniej rozbudowane w porównaniu do niektórych konkurentów, co ogranicza elastyczność w niektórych środowiskach programistycznych

🧠 Ciekawostka: Termin "debugowanie" w programowaniu wywodzi się z prawdziwego incydentu z 1947 roku. Technik odkrył, że komputer Harvard Mark II działał nieprawidłowo z powodu ćmy, która utknęła w jednym z jego przekaźników mechanicznych. Aby naprawić problem, "błąd" musiał zostać usunięty, co doprowadziło do powszechnego użycia terminu "debugowanie" do opisania procesu identyfikacji i naprawy błędów w programie.

Alternatywy dla Cursor AI w skrócie

Problemy i limity Cursor AI podpowiedziały wielu osobom, by poszukać bardziej niezawodnych i bogatych w funkcje alternatyw. Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw Cursor AI, z których każda oferuje unikalne funkcje dostosowane do poprawy doświadczenia w kodowaniu. 💻

Narzędzie Wyróżniająca się funkcja Najlepsze dla ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami z konfigurowalnymi cyklami pracy i integracjami Teams poszukujący kompleksowej platformy do zarządzania projektami, współpracy i śledzenia projektów TabNine Zakończone kodowanie oparte na AI przy wsparciu wielu języków i zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE) Programiści dążący do zwiększenia wydajności kodowania dzięki sugestiom kontekstowym w różnych językach GitHub Copilot Sugestie kodu oparte na AI zintegrowane z popularnymi IDE Technicy poszukujący pomocy w kodzie w czasie rzeczywistym i automatycznego zakończenia w swoim środowisku programistycznym Codeium Zakończone kodowanie AI ze wsparciem dla wielu języków i IDE Programiści poszukujący wszechstronnego asystenta kodu, który płynnie integruje się z ich przepływem pracy OpenAI Codex Zaawansowana AI zdolna do zrozumienia i generowania złożonego kodu Deweloperzy i zespoły wymagające potężnego narzędzia do tworzenia aplikacji i obsługi złożonego generowania kodu CodeT5 Zoptymalizowany model generowania i rozumienia kodu w różnych językach Koderzy, którzy potrzebują specjalistycznego narzędzia do generowania kodu na podstawie prostych opisów lub rozumienia kodu IntelliCode Sugestie kodu oparte na AI i refaktoryzacja w Visual Studio Programiści korzystający z Visual Studio lub VS Code, którzy potrzebują inteligentnych rekomendacji kodu i poprawek błędów DeepCode Statyczna analiza kodu oparta na AI w celu identyfikacji luk i błędów Zespoły ds. rozwoju i bezpieczeństwa, których celem jest automatyczne wykrywanie i naprawianie problemów w bazie kodu Replit Ghostwriter Kodowanie wspomagane przez AI bezpośrednio na platformie Replit Osoby uczące się i programiści, którzy używają Replit i chcą sugestii opartych na AI, aby szybciej pisać, debugować i uczyć się kodu Eclipse Che IDE oparte na chmurze ze współpracującymi, kontenerowymi obszarami roboczymi Teams potrzebujące opartego na chmurze rozwiązania do wspólnego rozwoju ze zintegrowanymi przepływami pracy CI/CD Bolt. new Natychmiastowe środowiska deweloperskie oparte na chmurze ze wstępnie skonfigurowanymi szablonami Programiści wymagający szybkiego ustawienia środowisk programistycznych bez lokalnej instalacji lub konfiguracji

Ada Lovelace, często nazywana pierwszą na świecie programistką komputerową, napisała pierwszy algorytm przeznaczony do zrobienia na maszynie (Silnik Analityczny, zaprojektowany przez Charlesa Babbage'a) jeszcze w XIX wieku.

11 najlepszych alternatyw dla Cursor AI

Jeśli szukasz opcji wykraczających poza Cursor AI, te 11 alternatywnych narzędzi AI dla zespołów programistycznych zapewnia zakres funkcji dostosowanych do usprawnienia procesu kodowania i programowania.

Przyjrzyjmy się im bliżej. 👇

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami programistycznymi i współpracy zespołowej na jednej platformie)

ClickUp Brain

Bezproblemowe generowanie kodu przy użyciu języka naturalnego dzięki ClickUp Brain

ClickUp for Software Teams to dynamiczna alternatywa dla Cursor AI. Łączy w sobie sztuczną inteligencję, płynną integrację i elastyczne narzędzia do zarządzania projektami w celu usprawnienia przepływu pracy związanej z kodowaniem. Od generowania fragmentów kodu i śledzenia postępów po synchronizację z narzędziami takimi jak GitHub, ClickUp zapewnia, że proces kodowania jest wydajny i zorganizowany.

Sercem tej funkcji jest ClickUp Brain - narzędzie oparte na AI, które dostarcza precyzyjne fragmenty kodu, oszczędzając czas i redukując błędy. Specjalnie stworzone dla programistów, pełni funkcję setek ręcznie stworzonych, popartych badaniami podpowiedzi do generowania kodu, przeglądania go lub uruchamiania testów jednostkowych.

Pobierz ten szablon Twórz, śledź i wysyłaj projekty za pomocą szablonu procesu tworzenia oprogramowania ClickUp

Szablon ClickUp Software Development Template to praktyczne rozwiązanie pozwalające ujednolicić przepływ pracy w zespole i wyeliminować luki w komunikacji. Zamiast polegać na niekończących się spotkaniach i aktualizacjach statusu, szablon ten centralizuje proces rozwoju, zapewniając płynną współpracę od pomysłu do dostawy.

Dzięki wbudowanym folderom i konfigurowalnym cyklom pracy szablon został zaprojektowany z myślą o wsparciu każdej fazy tworzenia oprogramowania. Dodatkowo szablon ten pomaga w:

Planuj i organizuj: Twórz mapy drogowe produktów, zaległości i cykle pracy dostosowane do potrzeb Twojego zespołu

Usprawnienie realizacji: Zarządzanie sprintami, śledzenie wydań i prowadzenie badań użytkowników na jednej platformie

Usprawnienie komunikacji: Bezproblemowe udostępnianie postępów interesariuszom i członkom zespołu

Elastyczne metodologie: Dostosowanie do Scrum, Kanban lub hybrydowych cykli pracy z gotowymi strukturami

Najlepsze funkcje ClickUp

Bezproblemowa integracja z GitHub i GitLab: Połącz swoje repozytoria z ClickUp, aby automatycznie synchronizować commity, branchy i pull requesty bezpośrednio z zadaniami dzięki Połącz swoje repozytoria z ClickUp, aby automatycznie synchronizować commity, branchy i pull requesty bezpośrednio z zadaniami dzięki ClickUp Integrations

Podświetlanie składni: Użyj formatu bloków kodu w Użyj formatu bloków kodu w ClickUp Docs , aby udostępniać i organizować fragmenty kodu z podświetlaniem składni dla ponad 30 języków programowania

Usprawnij udostępnianie kodu dzięki podświetlaniu składni w ClickUp Docs

Konfigurowalne pulpity: Śledź i udostępniaj postępy w rozwoju dzięki Śledź i udostępniaj postępy w rozwoju dzięki ClickUp Dashboards , ustawiając cele kodowania i dodając niestandardowe karty, aby uzyskać wgląd w zadania, commity i kamienie milowe projektu

Zorganizowane informacje: Śledzenie kluczowych szczegółów kodowania poprzez dodanie Śledzenie kluczowych szczegółów kodowania poprzez dodanie niestandardowych pól ClickUp do zadań, takich jak języki programowania, status przeglądu kodu lub fazy testowania, w celu lepszej organizacji projektu

Gotowe szablony: Wykorzystaj różne Wykorzystaj różne szablony do tworzenia oprogramowania , aby zoptymalizować planowanie projektów, zarządzanie projektami w sprintach i śledzenie wydań

ClickUp limit

Wymaga czasu, aby efektywnie wykorzystać zaawansowane funkcje AI

Niektóre zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Posiada on szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programistycznych. Dla małych i rozwijających się teamów stanowi świetny sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, ClickUp AI to świetne narzędzie, które pomaga mojemu zespołowi wyszukiwać elementy.

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Posiada on szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programistycznych. Dla małych i rozwijających się teamów stanowi świetny sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, ClickUp AI to świetne narzędzie, które pomaga mojemu zespołowi wyszukiwać elementy.

2. TabNine (najlepszy dla programistów szukających szybkiego, opartego na AI zakończenia kodu w wielu IDE)

via TabNine

TabNine to asystent kodowania AI zaprojektowany, aby pomóc programistom przyspieszyć cykl pracy i poprawić jakość kodu. Dzięki zaawansowanym możliwościom zakończonego kodu, TabNine przewiduje i sugeruje pełne funkcje lub całe linie kodu podczas pisania, znacznie skracając czas spędzony na powtarzalnych zadaniach.

Oferuje zwiększoną prywatność, elastyczność i niestandardowe opcje wykraczające poza podstawowe sugestie dotyczące kodu. Niezależnie od tego, czy pracujesz z JavaScript, Python, czy bardziej niszowymi językami, takimi jak Rust lub Go, ten programista par AI płynnie integruje się ze środowiskiem, zachowując jednocześnie ścisłe protokoły bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje TabNine

Przyspiesz swój przepływ pracy dzięki sugestiom opartym na uczeniu maszynowym, które przewidują następną linię kodu

Wybierz między hostingiem lokalnym, w chmurze lub na serwerze, aby dostosować się do wymagań bezpieczeństwa Twojej firmy

Trenuj modele AI na swojej bazie kodu, aby uzyskać wysoce spersonalizowane i dokładne sugestie

Uzyskaj zakończoną prywatność kodu z zerową retencją danych i ochroną przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za własność intelektualną

TabNine limit

Program zużywa znaczną ilość pamięci RAM, często wymagając ponad 1 GB pamięci do wydajnego działania

Podczas pracy z frameworkami JavaScript UI sugestie są zwykle mniej dokładne lub czasami nieprawidłowe

TabNine pricing

Podstawowe: Free

Dev: $9/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje TabNine

G2: 4. 2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TabNine?

Szybko dostosowuje się do mojego stylu i formatów kodu, aktualizując się w celu dostosowania do zdefiniowanych przeze mnie zmiennych i funkcji.

Szybko dostosowuje się do mojego stylu i formatów kodu, aktualizując się w celu dostosowania do zdefiniowanych przeze mnie zmiennych i funkcji.

Jednym z pierwszych języków programowania wysokiego poziomu był Fortran (tłumaczenie formuł), stworzony w latach 50. ubiegłego wieku. Został zaprojektowany do zastosowań naukowych i inżynieryjnych.

3. GitHub Copilot (najlepszy do płynnego sugerowania kodu bezpośrednio w ramach cyklu pracy GitHub)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, wspierany przez OpenAI, obsługuje szerszy zakres języków programowania i generuje dokładny i zakończony kod, dzięki czemu jest wydajnym narzędziem dla programistów. Jako niezawodna alternatywa dla ChatGPT, Copilot pozwala szybciej opanować nowe języki programowania i frameworki, jednocześnie ciesząc się płynną integracją z istniejącym środowiskiem programistycznym.

Od pisania kodu po tworzenie testów, dokumentacji, a nawet aktualizacji wielu plików, Copilot pomaga skupić się na tym, co najważniejsze: rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu lepszego kodu. Jego zdolność do rozumienia podpowiedzi w języku naturalnym oznacza, że możesz pracować szybciej.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Generowanie kodu w wielu językach programowania, w tym Python, JavaScript, C++, Go i TypeScript

Płynna integracja z popularnymi edytorami kodu, takimi jak Visual Studio Code, JetBrains IDE i Neovim

Wczesne wychwytywanie i naprawianie błędów poprzez przeglądanie wykrytych błędów i sugestii generowanych przez AI

Spersonalizuj sugestie dotyczące kodowania, ucząc narzędzie swojego stylu i standardów projektu

Ograniczenia GitHub Copilot

Ma trudności ze zrozumieniem złożonych podpowiedzi i może ignorować dane wejściowe

Nie może analizować całej bazy kodu w Visual Studio, limitując swój zakres do pojedynczych plików

Cennik GitHub Copilot

Pro: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GitHub Copilot?

Zdolność do zakończenia składni podczas pisania kodu, analizowania komunikatów o błędach i prawie 100% daje mi ścieżkę naprzód, aby wyjaśnić i omówić opcje architektury.

Zdolność do zakończenia składni podczas pisania kodu, analizowania komunikatów o błędach i prawie 100% daje mi ścieżkę naprzód, aby wyjaśnić i omówić opcje architektury.

przeczytaj również: 9 kroków do napisania dokumentacji kodu

4. Codeium (najlepsze do zakończonego kodu w czasie rzeczywistym ze wsparciem dla wielu języków)

via Codeium

Codeium to zaawansowany asystent kodowania, który wykorzystuje AI w tworzeniu oprogramowania do generowania kontekstowych sugestii dotyczących kodu. Jego unikalna funkcja "Supercomplete" przewiduje następne działanie, a nie tylko następną linię kodu, dzięki czemu jest bardziej intuicyjna i przyszłościowa niż tradycyjne narzędzia autouzupełniania.

Dzięki wsparciu dla ponad 70 języków programowania i kompatybilności z głównymi IDE i platformami, Codeium dostosowuje się do potrzeb indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Codeium

Tworzenie wielowierszowych bloków kodu, w tym wywołań funkcji i obsługi wydarzeń, przy minimalnym nakładzie pracy

Automatyczna zmiana nazw zmiennych, usuwanie literówek i obsługa wydarzeń w edytorze

Zgodność z normą SOC2 Type 2 dla bezpiecznych i niezawodnych procesów kodowania

Integracja z IDE i platformami takimi jak Chrome, Safari, MacOS, iOS i Android w celu zapewnienia elastycznego środowiska programistycznego

Codeium limit

Ograniczona pomoc w debugowaniu złożonych błędów logicznych

Sporadycznie dostarcza nieistotne sugestie, zakłócając przepływ pracy w złożonym lub niekonwencjonalnym kodzie

Codeium pricing

Pro: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Pro Ultimate: 60 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Ultimate: 90 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Codeium oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Codeium?

Korzystam z Codeium już od jakiegoś czasu i szybko stało się ono niezbędnym narzędziem w moim procesie programowania. Funkcja zakończonego kodu AI jest niezwykle intuicyjna i znacznie przyspiesza mój proces kodowania.

Korzystam z Codeium już od jakiegoś czasu i szybko stało się ono niezbędnym narzędziem w moim procesie programowania. Funkcja zakończonego kodu AI jest niezwykle intuicyjna i znacznie przyspiesza mój proces kodowania.

Ciekawostka: Ludzki mózg ma około 86 miliardów neuronów, podczas gdy większość modeli AI ma znacznie mniej parametrów. AI może jednak przetwarzać i analizować dane znacznie szybciej niż nasz mózg, co czyni ją potężną w niektórych zadaniach.

5. OpenAI Codex (najlepszy do złożonych zadań kodowania i pracy z API)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, opracowany przez twórców ChatGPT, łączy język naturalny i programowanie, zamieniając pisemne podpowiedzi w wykonywalny kod. Wykorzystując zaawansowane możliwości przetwarzania języka GPT-3 i miliardy linii kodu z publicznych źródeł, Codex upraszcza zadania kodowania dla programistów na wszystkich poziomach.

Jego zdolność do szybkiego generowania odpowiednich fragmentów kodu czyni go przydatnym asystentem dla wydajności programistów.

Najlepsze funkcje OpenAI Codex

Praca z kilkunastoma językami programowania, w tym JavaScript, PHP, Swift i skryptami Shell

Zastosuj Codex do zadań takich jak transpilacja kodu, objaśnianie fragmentów lub refaktoryzacja projektów

Wykorzystuje 14 KB pamięci dla Pythona, dostarczając głębsze zrozumienie kontekstowe niż GPT-3

Użyj Codex, aby zasugerować biblioteki, API lub funkcje do określonych zadań, przyspieszając rozwój

OpenAI Codex limit

Kod wynikowy Codex może zawierać błędy lub może czasami nie mieć funkcji

Często zmaga się ze złożonymi zadaniami kodowania, które wymagają syntezy wielu komponentów

Ceny OpenAI Codex

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OpenAI Codex

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OpenAI Codex?

Jestem przyzwyczajony do kodowania AI, takich jak Github Copilot, które nie mają wsparcia dla R. Dzisiaj otrzymałem dostęp do Codex w wersji beta i jestem pod wrażeniem. Rozumie R bez konieczności informowania o tym, że używasz R.

Jestem przyzwyczajony do kodowania AI, takich jak Github Copilot, które nie mają wsparcia dla R. Dzisiaj otrzymałem dostęp do Codex w wersji beta i jestem pod wrażeniem. Rozumie R bez konieczności informowania o tym, że używasz R.

Termin "spam" oznaczający niechciane wiadomości e-mail wywodzi się ze skeczu Monty Pythona z lat 70-tych, w którym grupa Wikingów wielokrotnie skanduje "Spam" w restauracji, przytłaczając niestandardowych klientów. Internet przyjął ten termin, aby opisać przytłaczający zalew niechcianych wiadomości.

6. CodeT5 (najlepszy do dużych baz kodu i analizy kodu z wykorzystaniem AI)

via CodeT5

CodeT5 to open-source'owy model oparty na transformatorach, zaprojektowany specjalnie do zadań programistycznych.

Opracowany przez naukowców z Salesforce, opiera się na zasadach Google T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) i dostosowuje je do zadań związanych z kodem.

To narzędzie programistyczne wyróżnia się podsumowywaniem, generowaniem, udoskonalaniem, a nawet tłumaczeniem kodu na kod. Umożliwia to precyzyjne przetwarzanie elementów specyficznych dla języka, takich jak nazwy zmiennych i identyfikatory funkcji.

Najlepsze funkcje CodeT5

Zidentyfikuj zduplikowane sekcje kodu w dużych projektach, aby utrzymać swoją bazę kodu w czystości

Uzyskaj jasne wyjaśnienia, co robi fragment kodu, ułatwiając naukę nowych języków lub frameworków

Płynna konwersja kodu z jednego języka, takiego jak Python, na inny, taki jak JavaScript

Popraw czytelność lub zoptymalizuj funkcje, korzystając z funkcji inteligentnego udoskonalania

CodeT5 limit

CodeT5 może mieć trudności ze zrozumieniem złożonych baz kodu, co prowadzi do mniej dokładnych sugestii

Możliwość dostosowania modelu do określonych stylów kodowania lub niszowych języków programowania może być ograniczona

CodeT5 pricing

Free

CodeT5 oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CodeT5?

Za mało recenzji

7. IntelliCode (najlepszy dla użytkowników Visual Studio szukających sugestii opartych na AI w celu poprawy wydajności i dokładności kodowania)

via IntelliCode

Intellicode to oparty na AI asystent stworzony dla Visual Studio i Visual Studio Code, upraszczający kodowanie w dużych projektach. Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy wzorców kodu z rzeczywistych repozytoriów.

Uszeregowuje najbardziej istotne zakończenia na szczycie listy IntelliSense, aby skupić się na rozwoju zamiast przeszukiwać całe funkcje. To, co wyróżnia Intellicode, to jego zdolność do dostosowywania się do stylu kodowania i dostarczania przykładów użycia API z projektów open-source.

Najlepsze funkcje IntelliCode

Korzystaj z narzędzia w Visual Studio lub Visual Studio Code bez przerywania procesów

Uprość swoją bazę kodu, wykrywając powtarzające się bloki i poprawiając łatwość konserwacji

Uzyskaj inteligentne zakończone kody uszeregowane według trafności, dostosowane do Twojego projektu

Dowiedz się, jak programiści korzystają z określonych interfejsów API, korzystając z rzeczywistych przykładów z serwisu GitHub

IntelliCode limit

Ograniczone wsparcie dla mniej popularnych języków

W przypadku niektórych języków, takich jak Python, IntelliCode wymaga serwera językowego Microsoft Python do poprawnej funkcji

ceny IntelliCode

Free

Oceny i recenzje IntelliCode

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o IntelliCode?

*Ulepszenia IntelliCode dotyczą nie tylko zakończonych instrukcji. IntelliCode dostarcza również wskazówek dotyczących najbardziej odpowiedniego przeciążenia dla danego API, biorąc pod uwagę bieżący kontekst kodu. Koniec z niepotrzebnym przewijaniem!

*Ulepszenia IntelliCode dotyczą nie tylko zakończonych instrukcji. IntelliCode dostarcza również wskazówek dotyczących najbardziej odpowiedniego przeciążenia dla danego API, biorąc pod uwagę bieżący kontekst kodu. Koniec z niepotrzebnym przewijaniem!

🧠 Fun Fact: Pierwszy wirus komputerowy, nazwany Creeper, pojawił się w 1971 roku. Był to samoreplikujący się program zaprojektowany w celu zademonstrowania koncepcji wirusa i wyświetlał komunikat o treści: "Jestem creeper, złap mnie jeśli potrafisz!"

8. DeepCode (najlepszy do identyfikowania i naprawiania potencjalnych błędów lub problemów z bezpieczeństwem dzięki przeglądom kodu w czasie rzeczywistym i spostrzeżeniom)

via DeepCode

DeepCode, teraz zintegrowane jako Snyk Code, to oparte na AI narzędzie do przeglądu kodu, które koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa i jakości kodu. Dzięki wsparciu dla języków programowania takich jak JavaScript, TypeScript, Python, Java i C/C++, DeepCode wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy kodu pod kątem luk w zabezpieczeniach i problemów z jakością w czasie rzeczywistym.

Jego podejście oparte na prywatności zapewnia bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym korzystaniu z najwyższej jakości analiz opartych na sztucznej inteligencji, co czyni go dobrym narzędziem AI dla programistów.

Najlepsze funkcje DeepCode

Wykorzystanie kombinacji symbolicznych i generatywnych modeli AI do skanowania i edycji kodu w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach

Ciesz się szybkim cyklem rozwoju, podczas gdy DeepCode AI zapewnia bezpieczeństwo kodu dzięki natychmiastowym, trafnym rekomendacjom

Korzystaj z samodzielnie hostowanych modeli AI, które priorytetowo traktują prywatność i unikają wykorzystywania danych klientów do szkoleń

Pisanie i testowanie własnych reguł bezpieczeństwa kodu przy użyciu logiki DeepCode AI z autouzupełnianiem

Limity DeepCode

Chociaż DeepCode ma na celu identyfikację luk w zabezpieczeniach, może czasami oznaczać problemy, które nie wymagają ręcznej weryfikacji

Narzędzie wymaga połączenia z Internetem w celu uzyskania pełnej funkcji, co może stanowić limit w środowiskach z ograniczonym dostępem do Internetu lub jego brakiem

Ceny DeepCode

Teams: 25 USD/miesiąc (5-10 użytkowników)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DeepCode

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DeepCode?

Za mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas integracji AI z przepływem pracy programistycznej, dostosuj model do konkretnego środowiska kodowania. Użyj podpowiedzi kontekstowych i dostosuj parametry, aby zoptymalizować sugestie dla języka, frameworków i stylu kodowania w projekcie.

9. Replit Ghostwriter (najlepszy asystent kodowania w chmurze z funkcjami współpracy)

via Replit Ghostwriter

Ghostwriter by Replit został zaprojektowany, aby pomóc ci stać się lepszym programistą, koncentrując się na kreatywności i automatyzacji powtarzalnych zadań kodowania. Ghostwriter działa zarówno jako mentor, jak i współpracownik, rozumiejąc kontekst projektu i oferując odpowiednie rozwiązania.

Alternatywa Cursor AI wspiera 16 języków programowania i płynnie integruje się z internetowym IDE Replit, umożliwiając szybkie kodowanie w podróży.

Najlepsze funkcje Ghostwriter

Opisz swoje potrzeby w prostym języku angielskim, aby wygenerować całe funkcje

Podświetlaj nieznany kod, aby otrzymywać jasne wyjaśnienia krok po kroku

Nagrywanie notatek głosowych w celu szybkiego rozpoczynania projektów z dala od klawiatury

Uzyskaj spersonalizowaną pomoc w zakresie złożonego kodu lub nauki nowych pojęć programistycznych

ograniczenia Replit Ghostwriter

Ghostwriter, choć ogólnie pomocny, może czasami dostarczać sugestie, które nie są zgodne z intencjami dostawcy

Niektórzy użytkownicy raportowali, że Ghostwriter może czasami działać wolno, potencjalnie wpływając na wrażenia z kodowania

cennik Ghostwriter Replit

Replit Core: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Replit Ghostwriter

G2: 4. 5/5 (90+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Replit Ghostwriter?

Jestem zafascynowany faktem, że w końcu można tworzyć kod przy użyciu AI bezpośrednio w repo. Dzieje się to szybko, daje dobre wyniki, a przede wszystkim jest to rozwiązanie, które można wdrożyć od razu, a nie uruchamiać później na zewnętrznych serwerach, które trzeba umieć skonfigurować.

Jestem zafascynowany faktem, że w końcu można tworzyć kod przy użyciu AI bezpośrednio w repo. Dzieje się to szybko, daje dobre wyniki, a przede wszystkim jest to rozwiązanie, które można wdrożyć od razu, a nie uruchamiać później na zewnętrznych serwerach, które trzeba umieć skonfigurować.

Przyjazne przypomnienie: Zawsze sprawdzaj poprawność kodu wygenerowanego przez AI w kontekście istniejącej bazy kodu. Nawet w przypadku bardzo dokładnych sugestii, integracja ze starszymi wersjami systemów lub dużymi projektami może wprowadzić nieoczekiwane błędy lub problemy z wydajnością.

10. Eclipse Che (najlepsze IDE oparte na chmurze i zarządzanie obszarami roboczymi)

via Eclipse Che

Eclipse Che to oparty na chmurze obszar roboczy dla programistów i IDE, który upraszcza kodowanie, testowanie i debugowanie, co czyni go pretendentem do najlepszego edytora kodu w programowaniu opartym na chmurze.

Zaprojektowany jako platforma open-source, oferuje zdalne obszary robocze, do których można uzyskać dostęp z dowolnej przeglądarki, eliminując potrzebę lokalnych instalacji. Dzięki architekturze opartej na Kubernetes, Eclipse Che umożliwia skalowalne i bezpieczne zdalne programowanie.

Najlepsze funkcje Eclipse Che

Bezpośrednie połączenie z GitHub, GitLab lub Bitbucket w celu płynnej kontroli wersji

Konfiguracja IDE do pracy w sieciach z hermetyzacją i zgodność ze standardami FIPS

Używaj VS Code lub JetBrains IDE zdalnie dzięki bezpiecznym, skalowalnym ustawieniom Kubernetes

Uwierzytelnianie dostępu dla członków zespołu przy użyciu OpenID Connect i Kubernetes RBAC

Eclipse Che limit

Użytkownicy raportowali, że Eclipse Che może mieć opóźnienia i zawieszać się

Obszary robocze Eclipse Che mają domyślnie limity pamięci, co może ograniczać rozwój aplikacji wymagających dużej ilości zasobów

Ceny Eclipse Che

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Eclipse Che

G2: 4. 3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Eclipse Che?

Jest to dobre IDE, jeśli wiesz, co robisz. Działa świetnie z Javą, ale aby uzyskać wsparcie dla innych języków, trzeba zainstalować wiele wtyczek. Przyzwyczajenie się do interfejsu zajmuje trochę czasu, ale kiedy już to zrobisz, możesz zrobić z nim wiele rzeczy! Jest bardzo funkcjonalny i ma wiele opcji i ustawień, aby jak najlepiej umożliwić cykl pracy.

Jest to dobre IDE, jeśli wiesz, co robisz. Działa świetnie z Javą, ale aby uzyskać wsparcie dla innych języków, trzeba zainstalować wiele wtyczek. Przyzwyczajenie się do interfejsu zajmuje trochę czasu, ale kiedy już to zrobisz, możesz zrobić z nim wiele rzeczy! Jest bardzo funkcjonalny i ma wiele opcji i ustawień, aby jak najlepiej umożliwić cykl pracy.

11. Bolt. new (najlepszy do lekkiego kodowania w chmurze w celu usprawnienia rozwoju)

Bolt. new to oparta na AI platforma do tworzenia stron internetowych, która usprawnia dane powstania i wdrażania aplikacji typu full-stack bezpośrednio w przeglądarce. Integrując pomoc AI ze środowiskiem programistycznym StackBlitz w przeglądarce, Bolt. new pozwala generować kod, uruchamiać aplikacje i wdrażać je bez konieczności lokalnych ustawień.

Pozwala również na instalację pakietów npm, konfigurację backendów i integrację z bazami danych, takimi jak Supabase.

Nowe najlepsze funkcje

Modyfikuj i udoskonalaj swój kod bezpośrednio w IDE opartym na przeglądarce

Uruchamiaj aplikacje w środowiskach produkcyjnych dzięki zintegrowanym narzędziom do wdrażania

Udostępnianie mojej pracy interesariuszom za pośrednictwem adresu URL w celu ułatwienia współpracy i uzyskania opinii

Dodawaj pakiety npm i zarządzaj zależnościami bez opuszczania platformy

Nowe limity

Użytkownicy raportowali potencjalne problemy z bezpieczeństwem

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że Bolt. new może dodawać niepotrzebne zależności do projektów, potencjalnie komplikując proces rozwoju

Bolt. nowe ceny

Pro: 9 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Nowe oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bolt. new?

Za mało recenzji

Przyjazne przypomnienie: Podczas gdy AI może obsługiwać powtarzalne zadania i pomagać w wykrywaniu typowych błędów, nie należy polegać wyłącznie na niej przy podejmowaniu głębokich decyzji architektonicznych lub rozwiązywaniu krytycznych problemów. Zachowaj swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania systemów, bezpieczeństwa i skalowalności.

Więcej zrobione z ClickUp

Chociaż Cursor AI oferuje przydatne funkcje dla programistów, nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego projektu lub potrzeby kodowania. 11 narzędzi, które zbadaliśmy, zapewnia różne rozwiązania usprawniające kodowanie, zwiększające wydajność i poprawiające współpracę.

ClickUp wyróżnia się jako najbardziej wszechstronna i potężna opcja wśród tych alternatyw.

Zintegrowany asystent oparty na AI, Brain, konfigurowalne pulpity i formatowanie bloków kodu w Dokumentach usprawniają kodowanie, współpracę i śledzenie zadań, dzięki czemu ClickUp jest najlepszym wyborem dla programistów.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i usprawnij swój proces kodowania!