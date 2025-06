10 najlepszych schematów organizacyjnych w 2025 roku

Rzym nie został zbudowany w jeden dzień, ale nowi pracownicy pojawiają się z dnia na dzień, gdy firma zaczyna się rozwijać. Nagle zespół liczący 50 osób osiąga liczbę 500.

Wszystko wygląda świetnie, z wyjątkiem tego, że Jeff z działu marketingu gorączkowo próbuje dowiedzieć się, kto w dziale finansowym zatwierdza budżety.

Aby pomóc Jeffowi, pracownicy działu kadr mają do dyspozycji specjalne narzędzie zwane schematami organizacyjnymi.

Te potężne narzędzia wizualne pomogą Ci dokładnie zrozumieć, jak każdy pracownik wpisuje się w strukturę organizacyjną. Wyjaśniają, kto komu podlega, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania, i zapewniają, że nikt przypadkowo nie wyśle e-maila do stażysty z prośbą o aktualizację informacji dotyczących ważnego projektu.

Oto lista najlepszych narzędzi do tworzenia schematów organizacyjnych, która pomoże Ci wybrać odpowiednie dla siebie.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Wybierz jedno z 10 najlepszych programów do tworzenia schematów organizacyjnych, aby lepiej wizualizować strukturę firmy, informacje o pracownikach i powiązania między bezpośrednimi podwładnymi: ClickUp: Najlepsze narzędzie do tworzenia i wizualizacji schematów organizacyjnych oraz cykli pracy Lucidchart: Najlepsze do tworzenia dynamicznych i inteligentnych diagramów Creately: Najlepsze rozwiązanie do płynnej współpracy wizualnej Pingboard: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia szczegółowych profili pracowników Microsoft Visio: Najlepsze narzędzie do tworzenia diagramów opartych na danych SmartDraw: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia profesjonalnych wizualizacji przy ograniczonym budżecie Organimi: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia dynamicznych i konfigurowalnych schematów organizacyjnych OrgChart: Najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej integracji z systemami HR Miro: Najlepsze rozwiązanie do współpracy wizualnej i pracy zespołowej Sift: Najlepsze do tworzenia szczegółowych katalogów pracowników

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do tworzenia schematów organizacyjnych?

81% nowych pracowników czuje się przytłoczonych podczas wdrażania, a zapamiętywanie setek nazwisk i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania zdecydowanie nie pomaga.

Właśnie w tym momencie z pomocą przychodzą doskonałe narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych. Oto kilka funkcji, które powinno posiadać dobre narzędzie do tworzenia schematów organizacyjnych:

Personalizacja : wybierz układ hierarchiczny, matrycowy lub płaski, dodaj pola niestandardowe, dostosuj kolory i dostosuj układy do potrzeb swojej firmy. Na przykład, jeśli Twoja organizacja ma unikalne linie raportowania dla zespołów międzyfunkcyjnych, narzędzia te zapewniają ich wizualną reprezentację

Współpraca : Umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym i śledzenie wersji, aby wszyscy byli na bieżąco, co pozwala zespołom na płynną współpracę w oparciu o jeden, dokładny schemat

Integracja danych i przenoszenie : Uprość utrzymanie schematów dzięki płynnej integracji z platformami takimi jak HRIS, CRM lub ERP

Skalowalność : Upewnij się, że narzędzie rozwija się wraz z Twoją firmą, niezależnie od tego, czy jesteś start-upem rozrastającym się ze 100 do 1000 pracowników, czy przedsiębiorstwem zwiększającym skalę działalności przy zachowaniu przystępnych kosztów

Doświadczenie użytkownika: Wybierz intuicyjny interfejs, który jest łatwy w nawigacji. Jeśli stażysta może aktualizować schemat organizacyjny bez samouczka, oznacza to, że wybrałeś właściwe rozwiązanie

🟩 Zielona flaga: Jeśli stażysta może zaktualizować schemat organizacyjny bez żadnego szkolenia, wiesz, że wybrałeś zwycięzcę.

10 najlepszych programów do tworzenia schematów organizacyjnych

Oto nasze propozycje 10 najlepszych programów do tworzenia schematów organizacyjnych, które możesz wykorzystać do wizualizacji i usprawnienia struktury organizacyjnej:

1. ClickUp (najlepsze do tworzenia i wizualizacji schematów organizacyjnych i cykli pracy)

Dzisiejsza praca nie działa. 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. To ogromna ilość czasu poświęcona na coś, co powinno zająć zaledwie kilka minut!

ClickUp rozwiązuje ten problem, będąc aplikacją do wszystkiego, co dotyczy pracy. Łączy zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy i komunikację w jednym miejscu, wspomagane przez AI.

📮ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to, że spora ilość czasu jest marnowana na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych rozmów w e-mailach i czatach. 😱 Gdyby tylko istniała inteligentna platforma, która łączyłaby zadania, projekty, czat i e-maile (a do tego AI!) w jednym miejscu. Ale przecież istnieje: wypróbuj ClickUp!

ClickUp pozwala na mapowanie aktualnej struktury zespołu w organizacji dzięki elastycznym widokom.

Pomoże Ci to w planowaniu z wyprzedzeniem, a także zapewni jasność w dłuższej perspektywie:

Utwórz prosty widok listy w ClickUp z rolami pracowników (np. programista, projektant, tester) i poziomami zarządzania (np. indywidualny współpracownik, kierownictwo średniego szczebla, kierownictwo wyższego szczebla)

Określ konkretne role kierownicze (np. kierownik projektu, kierownik działu)

Określ relacje raportowania i połączenia horyzontalne za pomocą pól niestandardowych

Porozmawiaj z interesariuszami — działem kadr, kierownikami działów i menedżerami — aby zebrać informacje

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z formularzy ClickUp, aby zebrać te informacje od pracowników i opinie od liderów. Możesz również zapoznać się z dokumentami ClickUp, aby dokumentować i udostępniać wyniki zainteresowanym stronom. Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia uchwycenie każdego szczegółu i łatwe przekształcenie notatek w zadania, które można wykonać.

Gdy już zdobędziesz te informacje, nadszedł czas, aby zapisać je za pomocą jednego z najlepszych programów do tworzenia tablic dostępnych na rynku.

Tablice ClickUp to idealne narzędzie do tworzenia schematów organizacyjnych. Oto, jak sprawiają, że proces ten jest przyjemny, elastyczny i wydajny.

Zacznij od pustej tablicy ClickUp i naszkicuj schemat organizacyjny, używając kształtów i łączników. Przeciągaj i upuszczaj role w odpowiednie miejsca, łatwo dostosowując hierarchię w miarę rozwoju zespołu. Dodaj szczegóły, takie jak nazwiska, obowiązki i linki, aby uzyskać dodatkowy kontekst. Oznacz zespoły kolorami i współpracuj z innymi działami w celu raportowania międzyfunkcjonalnego, zapewniając płynność aktualizacji.

Możesz również osadzić dokumenty pracowników, aby zapewnić większą przejrzystość. Gdy wszystko będzie gotowe, udostępnij lub wyeksportuj, aby wszyscy byli na bieżąco! Jak to zrobić? Obejrzyj film instruktażowy, aby uzyskać przewodnik krok po kroku!

Podobnie, mapy myśli ClickUp pozwalają strukturyzować i udoskonalać schemat organizacyjny dzięki dynamicznemu, rozgałęzionemu układowi. Zacznij od centralnego węzła dla firmy lub działu, a następnie dodaj gałęzie dla zespołów, ról i linii raportowania. Przeciągaj i zmieniaj kolejność węzłów bez wysiłku w miarę ewolucji ról.

Rozpocznij pracę z ClickUp Tablice Narysuj działy, interesariuszy i obowiązki w jednym miejscu i połącz je za pomocą tablic ClickUp

Chcesz zaktualizować rolę? Wystarczy szybka edycja, a wszyscy zobaczą zmiany w czasie rzeczywistym. Przygotowujesz się do spotkania? Widoki prywatne pozwalają samodzielnie udoskonalić schemat przed udostępnieniem go zespołowi.

Co więcej, szablon schematu organizacyjnego ClickUp eliminuje konieczność rozpoczynania pracy od zera.

Dowiedz się więcej Zwiększ możliwości swojego zespołu dzięki szablonowi schematu organizacyjnego ClickUp

Niezależnie od tego, czy skalujesz start-up, czy restrukturyzujesz przedsiębiorstwo, ten szablon zapewnia przejrzystość wszystkich linii raportowania i powiązań między pracownikami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz, wizualizuj i współpracuj Uzyskaj odpowiedzi dotyczące obszaru roboczego, ról, zadań, dokumentów i nie tylko w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain , dzięki czemu łatwo dowiesz się, kto jest za co odpowiedzialny

Udostępniaj notatki, plany i aktualizacje oraz współpracuj nad nimi dzięki czatowi ClickUp

Twórz i uzyskuj dostęp do schematu organizacyjnego w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej ClickUp — idealnej dla zespołów zdalnych lub menedżerów będących w ciągłym ruchu

Zapomnij o przełączaniu się między zakładkami! Dzięki ponad 1000 integracji, w tym Zapier i Integromat, ClickUp łączy wszystkie Twoje technologie w jednym miejscu

Wybierz z rosnącej biblioteki gotowych szablonów, takich jak szablon schematu organizacyjnego, lub zaprojektuj własny, dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji diagramów organizacyjnych może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Ta recenzja G2 podkreśla wszechstronność ClickUp w organizowaniu zadań osobistych i służbowych, chwaląc pulpity, zarządzanie dokumentami i funkcje tablicy do płynnego planowania i tworzenia map wizji.

Przeczytaj również: Darmowe szablony schematów organizacyjnych w formatach PPT, Word i ClickUp

2. Lucidchart (najlepsze do tworzenia dynamicznych i inteligentnych diagramów)

Wyobraź sobie, że Twój zespół rozwija się tak szybko, że schemat organizacyjny nie nadąża za zmianami. Co tydzień musisz przerysowywać pola i ponownie łączyć nazwiska — to wystarczy, aby każdy stracił rozum.

Lucidchart rozwiązuje ten problem, łącząc schemat organizacyjny bezpośrednio z aktualnymi źródłami danych, dzięki czemu aktualizacje następują automatycznie.

Zespoły w Amazon i GE uwielbiają przejrzysty interfejs i funkcje współpracy, które pozwalają wszystkim użytkownikom na współtworzenie jednego, dynamicznego wykresu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Automatycznie aktualizuj schematy organizacyjne i diagramy ze źródeł takich jak Arkusze Google, eliminując ręczne przeróbki

Edytuj ten sam diagram jednocześnie z współpracownikami, dodając komentarze i historię wersji, aby wszyscy byli na bieżąco

Twórz profesjonalne wykresy szybciej dzięki podpowiedziom wspomaganym przez AI, formatowaniu warunkowemu i dynamicznym łącznikom

Uzyskaj dostęp do szablonów premium i bibliotek kształtów do wszystkiego, od schematów organizacyjnych po diagramy techniczne

Ograniczenia Lucidchart

W planie Free dostępnych jest tylko 60 kształtów na dokument i tylko trzy edytowalne dokumenty

Łączenie danych na żywo i zaawansowana integracja są dostępne tylko w planie Enterprise

Aby uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych i komputerowych, wymagany jest plan Enterprise

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Team : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2 : 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2100 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Użytkownik Capterra ceni sobie dostępność Lucidchart w przeglądarce, płynną integrację z Google Drive oraz obszerną bibliotekę szablonów, która upraszcza tworzenie diagramów procesów.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać analizę siły roboczej do stworzenia prosperującego miejsca pracy

3. Creately (najlepsze rozwiązanie do płynnej współpracy wizualnej i tworzenia diagramów)

Wyobraź sobie: Twój zespół prowadzi burzę mózgów, zarządza projektami i planuje strategie — a wszystko to przy ciągłym przełączaniu się między narzędziami i gubieniu pomysłów.

Creately eliminuje ten chaos dzięki inteligentnemu wizualnemu kanwie, która centralizuje zadania, diagramy i współpracę w jednym miejscu.

Dzięki ponad 1000 szablonów i diagramom wspomaganym przez AI, Creately ułatwia tworzenie schematów organizacyjnych, diagramów przepływu i planów projektów dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Creately

Wykorzystaj inteligencję wizualną opartą na AI, aby tworzyć diagramy z podpowiedziami i odkrywać nowe informacje

Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym dzięki edycji przez wielu użytkowników i historii wersji, aby zapewnić płynną pracę zespołową

Skorzystaj z obszernej biblioteki szablonów zawierającej ponad 1000 profesjonalnie zaprojektowanych opcji schematów organizacyjnych, wykresów Gantta i nie tylko

Korzystaj z dwukierunkowej synchronizacji danych za pomocą narzędzi takich jak Arkusze Google i Excel, zapewniających spójność aktualizacji na wszystkich platformach

Ograniczenia Creately

Plan Free ma ograniczone funkcje, co sprawia, że jest niepraktyczny dla zespołów o złożonych potrzebach

Podczas pracy z dużymi diagramami lub nadmierną ilością danych mogą wystąpić opóźnienia lub błędy

Interfejs mobilny jest mniej zoptymalizowany w porównaniu z wersją na pulpit

🧠 Czy wiesz, że: Pierwszy schemat organizacyjny został stworzony w 1854 roku przez Daniela McCalluma, szkocko-amerykańskiego inżyniera, w celu usprawnienia komunikacji i wyjaśnienia struktur władzy w New York and Erie Railroad. To przełomowe narzędzie stało się wzorem dla nowoczesnego zarządzania organizacyjnego.

Ceny Creately

Osobiste : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Team : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 89 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Ta recenzja G2 podkreśla, jak Creately zapewnia prostotę i przystępną cenę, oferując jednocześnie potężne narzędzia do współpracy — idealne dla zespołów, które chcą usprawnić cykl pracy.

4. Pingboard (najlepsze do tworzenia szczegółowych profili pracowników i połączeń wewnętrznych)

Pingboard rozwiązuje główny problem związany z zapamiętywaniem, kto jest kim w szybko rozwijającej się firmie, pełniąc jednocześnie funkcję oprogramowania do zarządzania bazą danych pracowników.

Pingboard nie tylko tworzy mapy struktur organizacyjnych, ale także przekształca je w interaktywne huby poprzez integrację szczegółowych profili pracowników. Profile te zawierają informacje o stażu pracy, biografie, a nawet kamienie milowe, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i pozostają w kontakcie.

Najlepsze funkcje Pingboard

Automatycznie generuj i aktualizuj schematy organizacyjne na podstawie zmian w bazach danych kadrowych

Dodaj biografie, dane kontaktowe, rocznice pracy i inne informacje do profili pracowników, aby usprawnić połączenia między zespołami

Wizualizuj struktury międzyfunkcyjne dzięki widokowi matrycy Teams, który ułatwia planowanie i prognozowanie zasobów

Zintegruj je płynnie z narzędziami takimi jak Google Workspace, Slack i Microsoft Teams

Ograniczenia Pingboard

Brak aplikacji komputerowej i ograniczone funkcje w wersjach mobilnych

Automatyczne aktualizacje mogą się opóźniać, a zmiany czasami pojawiają się dopiero po kilku dniach

Wyższe ceny bez planu Free, ograniczające dostępność dla mniejszych zespołów

Ceny Pingboard

Standard: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Pingboard

G2 : 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 590 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Recenzja GetApp pokazuje, jak Pingboard przekształcił trudną fuzję w płynniejszy proces, jasno mapując struktury zespołów i oferując natychmiastowy dostęp do profili pracowników, dzięki czemu wszystko stało się znacznie bardziej przejrzyste.

Przeczytaj również: Opanowanie struktur organizacyjnych: znaczenie, rodzaje i przykłady

5. Microsoft Visio (najlepsze rozwiązanie dla diagramów opartych na danych i użytkowników korporacyjnych)

za pośrednictwem Microsoft Visio

Czy kiedykolwiek próbowałeś zaktualizować złożony diagram, tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że jest nieaktualny w momencie zapisania?

Microsoft Visio rozwiązuje ten problem, łącząc diagramy bezpośrednio z źródłami danych w czasie rzeczywistym, takimi jak Excel i Microsoft 365, dzięki czemu wizualizacje są dokładne i aktualne.

Dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Microsoft, Visio upraszcza tworzenie profesjonalnych diagramów, takich jak schematy organizacyjne, przepływy procesów i mapy sieci.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Visio

Automatycznie generuj schematy organizacyjne na podstawie źródeł danych, takich jak Excel lub Exchange

Zintegruj je z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Teams, Power BI i OneDrive

Skorzystaj z bogatej biblioteki szablonów i kształtów do tworzenia schematów blokowych, schematów organizacyjnych i diagramów technicznych

Uzyskaj dostęp do funkcji bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, w tym zarządzania prawami do informacji (IRM), które zapewniają bezpieczną współpracę

Ograniczenia programu Microsoft Visio

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących, którzy nie znają narzędzi Microsoft

Ceny oparte na subskrypcji mogą być kosztowne dla użytkowników okazjonalnych

Ograniczone zaawansowane funkcje na platformach innych niż Windows

Ceny programu Microsoft Visio

Plan 1: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Plan 2: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (ponad 660 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3270 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Recenzent G2 docenia Visio za szczegółowe diagramy i schematy blokowe, płynną integrację z Office 365 oraz funkcje łączenia danych, choć zauważa pewne opóźnienia we współpracy.

Przeczytaj również: 4 przykłady struktury organizacyjnej opartej na matrycy (+ zalety i szablony)

6. SmartDraw (najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych wizualizacji przy ograniczonym budżecie)

Masz problem z drogimi licencjami na zaawansowane oprogramowanie do tworzenia diagramów? SmartDraw oferuje ekonomiczną alternatywę z kluczowymi funkcjami podobnymi do tych dostępnych w narzędziach premium do tworzenia profesjonalnych wizualizacji.

Łączy diagramy, tablice i integrację danych w jednej intuicyjnej platformie.

Niezależnie od tego, czy tworzysz plany pięter, schematy organizacyjne czy mapy procesów, SmartDraw upraszcza ten proces dzięki przyjaznym dla użytkownika szablonom i automatyzacji.

🧠 Czy wiesz, że: Startupy najczęściej upadają, gdy osiągną liczbę 11–50 pracowników, często z powodu wyzwań związanych ze skalowaniem działalności, zarządzaniem zasobami i utrzymaniem spójnej wizji podczas szybkiego wzrostu.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Automatycznie dostosowuj formatowanie i układy, aby uzyskać profesjonalnie wyglądające diagramy

Zintegruj z narzędziami takimi jak Google Workspace, AWS, Jira i Microsoft 365

Uzyskaj tysiące szablonów różnych typów diagramów, od schematów blokowych po plany pięter

Uzyskaj licencje na całą witrynę, dzięki czemu będą one przystępne cenowo dla dużych zespołów i przedsiębiorstw

Uzyskaj dostęp do narzędzia z dowolnego miejsca dzięki płynnej dostępności zarówno na pulpicie, jak i w chmurze

Ograniczenia programu SmartDraw

Brak zaawansowanych funkcji współpracy dostępnych u konkurencji, takich jak Lucidchart

Sporadyczne problemy ze stabilnością zgłaszane w przypadku większych, złożonych diagramów

Ograniczone możliwości dostosowywania zaawansowanych projektów

Ceny SmartDraw

Indywidualny : 9,95 USD/miesiąc

Team : 8,25 USD miesięcznie za użytkownika

Licencja na stronę: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SmartDraw

G2 : 4,6/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 110 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Recenzent GetApp podkreśla przyjazny dla użytkownika układ programu SmartDraw oraz dobrze zaprojektowane szablony do tworzenia schematów blokowych i diagramów, wyrażając jednocześnie chęć poznania kolejnych funkcji.

7. Organimi (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dynamicznych i konfigurowalnych schematów organizacyjnych)

Jeśli Twój zespół boryka się z problemami związanymi ze statycznymi schematami lub czasochłonnymi ręcznymi aktualizacjami, Organimi rozwiązuje te wyzwania dzięki automatyzacji i elastyczności.

To oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych jest przeznaczone dla firm poszukujących intuicyjnego narzędzia do tworzenia dostosowywalnych schematów i katalogów kluczowych interesariuszy.

Możesz tworzyć mapy ról, restrukturyzować organizację, zarządzać relacjami sprzedażowymi lub planować rozwój — bez względu na to, czym się zajmujesz, interfejs Organimi z funkcją "przeciągnij i upuść" oraz inteligentne funkcje ułatwiają wizualizację i utrzymanie struktury organizacji.

Najlepsze funkcje Organimi

Automatycznie importuj dane ze źródeł takich jak Excel i systemy HR, aby tworzyć wykresy

Dostosuj pola, branding i motywy, aby uzyskać dostosowane wizualizacje

Uzyskaj dostęp do diagramów matrycowych i struktur zarządzania dla złożonych organizacji

Umożliwia płynne udostępnianie poprzez linki, osadzanie lub formaty do druku

Korzystaj z tablic zdjęć i katalogów, aby wizualnie połączyć członków zespołu

Ograniczenia Organimi

Niektórzy użytkownicy mają trudności z tworzeniem struktur wielopoziomowych lub zaawansowanych niestandardowych dostosowań

Ustawienia integracji z narzędziami zewnętrznymi mogą wymagać dodatkowego wysiłku

Ceny Organimi

Podstawowy : 11 USD/miesiąc

Premium: 22 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Organimi

G2 : 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 130 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Użytkownik Reddit chwali Organimi za łatwość obsługi, szybką obsługę klienta i opcje dostosowywania, zwracając uwagę na płynny import plików CSV do tworzenia schematów organizacyjnych oraz przystępne plany aktualizacji.

Przeczytaj również: Jak stworzyć regulamin zespołu? Dzięki darmowym szablonom regulaminu zespołu

8. OrgChart (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej integracji z systemami HR i planowania zatrudnienia)

Zarządzanie stale zmieniającą się organizacją często może sprawiać wrażenie, że masz zbyt wiele zadań do wykonania jednocześnie.

Specjaliści HR i liderzy, którzy potrzebują uprościć swoje schematy organizacyjne bez większego wysiłku, mogą zapoznać się z OrgChart.

Dzięki możliwości płynnej synchronizacji z ponad 50 systemami HR i automatyzacji złożonych cykli pracy OrgChart ułatwia planowanie zatrudnienia, pozwalając Ci skupić się na budowaniu prężnego zespołu.

Najlepsze funkcje OrgChart

Zautomatyzuj tworzenie schematów organizacyjnych dzięki integracji z systemami HRIS, takimi jak Workday i ADP

Uzyskaj dostęp do niestandardowych wskaźników dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i raportowania

Symuluj zmiany organizacyjne i modeluj struktury po fuzji

Uzyskaj konfigurowalne opcje eksportu, w tym osadzanie w formacie PDF i SharePoint

Zapewnij bezpieczne udostępnianie i współpracę dzięki zaawansowanym kontrolkom

Ograniczenia OrgChart

Opanowanie formatowania i dostosowywania może zająć trochę czasu

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny OrgChart

Premium : 99 USD/miesiąc

Enterprise: 142 USD/miesiąc

Oceny i recenzje OrgChart

G2 : 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Użytkownik OrgChart podkreśla łatwość obsługi, elastyczność dostosowywania oraz pomocne zasoby wsparcia w zakresie ustawień zaawansowanych funkcji, aktualizacji wykresów i płynnego udostępniania.

9. Miro (najlepsze do wizualnej współpracy i kreatywnej pracy zespołowej)

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z naturalnym i skutecznym zgraniem zespołów, Miro może Ci w tym pomóc.

Jako wszechstronna platforma do współpracy wizualnej, doskonale pomaga zespołom w burzy mózgów, opracowywaniu strategii i płynnej realizacji planów — niezależnie od tego, czy jesteś projektantem UX tworzącym mapy cyklu pracy, menedżerem produktu ustalającym priorytety zaległych zadań, czy trenerem Agile prowadzącym sprinty.

Najlepsze funkcje Miro

Narzędzia typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia schematów organizacyjnych, map myśli i makiet

Korzystaj z interaktywnych szablonów do burzy mózgów, sprawnych cykli pracy i planowania strategii

Uzyskaj analizy oparte na sztucznej inteligencji AI, które przyspieszą podejmowanie decyzji i poprawią koordynację działań

Korzystaj ze współpracy w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom takim jak połączenia na żywo, prezentacje wideo i głosowanie punktowe

Zintegruj z ponad 160 narzędziami, w tym Google, Microsoft i Slack

Ograniczenia Miro

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących ze względu na rozbudowane funkcje

Funkcjonalność offline jest ograniczona i wymaga dostępu do Internetu

Ograniczenia wersji bezpłatnej mogą ograniczać dostęp do zaawansowanych narzędzi

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4,7 (ponad 7389 recenzji)

Capterra: 4,7 (ponad 1606 recenzji)

☕ Opinia użytkownika: Użytkownik Miro na G2 chwali intuicyjny interfejs, wszechstronne szablony i płynną integrację z Jira, podkreślając skuteczność tego narzędzia w zakresie współpracy w czasie rzeczywistym, burzy mózgów i usprawniania cyklu pracy z klientami i zespołami.

Przeczytaj również: Jak tworzyć i optymalizować schematy organizacyjne

10. Sift (najlepsze do tworzenia szczegółowych katalogów pracowników i uproszczonych schematów organizacyjnych)

Sift eliminuje złożoność procesu tworzenia schematów organizacyjnych, koncentrując się na łatwości obsługi i łączności między pracownikami.

Znane jako "katalog osób", Sift automatycznie generuje profile i schematy organizacyjne na podstawie istniejących danych HR i IT, zapewniając dokładność i prostotę.

Wybierz najlepsze funkcje

Zautomatyzuj generowanie schematów organizacyjnych zsynchronizowanych z systemami HR i IT

Dostosuj profile pracowników, dodając szczegółowe informacje, takie jak umiejętności, wykształcenie i odsetki

Skorzystaj z funkcji szybkiego wyszukiwania, aby znaleźć pracowników według nazwiska, roli lub działu

Uzyskaj dostęp do certyfikowanych aplikacji mobilnych na systemy iOS i Android oraz integracji z narzędziami takimi jak Slack i Teams

Dostosuj narzędzie do potrzeb firmy, używając kolorów i logo marki

Przejrzyj ograniczenia

Mniej zaawansowanych funkcji w porównaniu z niektórymi konkurentami

Wolniejsze wdrażanie aktualizacji, zgodnie z opiniami niektórych użytkowników

Brak planu Free; ceny mogą być wysokie dla większych organizacji

Przejrzyj ceny

Pakiet startowy : 200 USD/miesiąc

Pro : 300 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Przeglądaj oceny i recenzje

G2 : 4,8 (ponad 430 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

☕ Opinia użytkownika: Użytkownik Sift docenia szybki, przejrzysty interfejs, płynną integrację i doskonałą funkcję wyszukiwania, szczególnie przydatną do efektywnego przeglądania hierarchii zespołów.

Oto więcej narzędzi do tworzenia schematów organizacyjnych, które warto rozważyć w przypadku niszowych potrzeb:

ChartHop : Łączy schematy organizacyjne z analizą pracowników, oferując funkcje takie jak prognozowanie liczby pracowników, śledzenie DEI i konfigurowalne pulpity do raportowania

TeamOrgChart : automatycznie generuje aktualizowane na bieżąco schematy organizacyjne zintegrowane z Microsoft 365

Freshteam: Generuje schematy organizacyjne na podstawie danych pracowników, zawiera system śledzenia kandydatów oraz oferuje narzędzia do wdrażania nowych pracowników i zarządzania urlopami

Zmień swoją organizację z chaotycznej w uporządkowaną dzięki ClickUp

Tworzenie i utrzymywanie schematu organizacyjnego nie powinno przypominać układania puzzli z brakującymi elementami. Niezależnie od tego, czy Twój zespół się rozrasta, przechodzi restrukturyzację, czy po prostu potrzebuje lepszej widoczności ról i obowiązków, ClickUp zapewnia narzędzia, które ułatwią Ci to zadanie. Dzięki tablicom i szablonowi schematu organizacyjnego możesz wizualnie zaplanować strukturę swojego zespołu, z łatwością dostosować hierarchie i współpracować w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu.

Koniec z przestarzałymi arkuszami kalkulacyjnymi i nieuporządkowanymi diagramami. Funkcja przeciągania i upuszczania ClickUp pozwala udoskonalać schemat organizacyjny wraz z rozwojem zespołu, a ponad 1000 integracji i dostęp mobilny zapewniają wszystkim spójność, niezależnie od miejsca pracy.

Nic dziwnego, że ponad 3 miliony zespołów zaufało ClickUp w zakresie usprawniania cyklu pracy!

Chcesz skończyć z zabawą w "kto jest kim"? Załóż konto w ClickUp już dziś i pożegnaj się z domysłami.