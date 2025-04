11 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Viva Goals w 2025 r

Ustawienie realistycznych, osiągalnych celów jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych zadań w każdym Business. Cele kształtują oś czasu projektu, tworzą znaczące i strategiczne zadania oraz dają pracownikom tak bardzo potrzebny impuls, gdy widzą postęp.

To sekretny sos, dzięki któremu wszystko (i wszyscy) idzie do przodu.

Korzystanie z narzędzia do ustawiania celów może uczynić ten proces znacznie bardziej przejrzystym, a jeśli narzędzie to umożliwia również śledzenie postępów, to jeszcze lepiej. W końcu kto nie chciałby zobaczyć tych satysfakcjonujących kamieni milowych odhaczonych na liście?

Dla wielu osób takim narzędziem był Microsoft Viva Goals. Jednak wraz z ustawieniem Viva Goals na emeryturę, prawdopodobnie szukasz alternatywy, która wcale nie przypomina zmiany.

Aby Ci pomóc, zebraliśmy listę fantastycznych narzędzi do ustawiania i śledzenia celów - wyposażonych w funkcje AI i nie tylko - aby pomóc Ci przejść bez wysiłku.

Kto wie - Twoja "alternatywa" może po prostu okazać się "ulepszeniem". "

60-sekundowe podsumowanie Oto nasz wybór najlepszych alternatyw dla Viva Goals: ClickUp : Najlepsze do śledzenia celów, zarządzania zadaniami i OKR

Lattice : Najlepsze do dopasowywania celów do wpływu na organizację

15Five : Najlepsze do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i dostosowywania

Profit. co : Najlepsze do dostosowania OKR do strategii biznesowej

Betterworks : Najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanego ustalania celów i śledzenia wyników

Asana : Najlepsza do wspólnego zarządzania projektami i śledzenia zadań

Leapsome : Najlepsze do dopasowywania celów do nauki i wydajności

WorkBoard : Najlepsze do dopasowywania strategii do wymiernych wyników

Weekdone : Najlepsze rozwiązanie do uzgadniania celów w zespole i cotygodniowego śledzenia postępów

Baza pracowników : Najlepsze rozwiązanie dla dużych Enterprise koncentrujących się na komunikacji wewnętrznej

Workleap: Najlepsze do uproszczenia hybrydowych i zdalnych procesów HR

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Microsoft Viva Goals?

Jak wszyscy wiemy, świat zarządzania projektami porusza się z prędkością lightyeara. Czekanie do ostatniej chwili z przejściem na inne narzędzia to zły pomysł.

Jednak poza zapowiedzią przejścia na emeryturę, oto kilka codziennych przeszkód, z którymi już borykają się klienci Viva Goals:

Brak kompleksowego szkolenia w aplikacji : Narzędzie nie oferuje żadnych wskazówek podczas wdrażania nowego członka zespołu i brakuje w nim zaawansowanych funkcji analitycznych

Brak funkcji szybkiej ankiety pracowniczej : Pomiar morale zespołu wymaga zaprojektowania ankiety od podstaw

Ograniczone możliwości wyznaczania celów w oparciu o AI : Narzędzie nie sugeruje inteligentniejszych celów ani nie oferuje zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność

Zamieszanie związane z integracją: Ustalenie, które narzędzie do zrobienia czego i kiedy może być frustrujące w ekosystemie Microsoft

Są to problemy, które frustrują pracowników i prowadzą do marnowania 12% zasobów organizacyjnych.

11 najlepszych alternatyw dla Microsoft Viva Goals

Zmiana narzędzi może wydawać się uciążliwa - ale gdy obecne narzędzie jest wycofywane, jest to okazja do znalezienia czegoś lepszego.

Zrobiliśmy pracę domową i zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Microsoft Viva Goals

1. ClickUp (najlepsze do śledzenia celów, zarządzania zadaniami i OKR)

Przy tak wielu dostępnych opcjach oprogramowania do zarządzania projektami znalezienie narzędzia, które naprawdę się wyróżnia, może być trudne. ClickUp zapewnia jednak to, co najlepsze.

Najważniejsze funkcje oprogramowania do zarządzania projektami obejmują udostępnianie plików, integrację z pocztą e-mail, wykresy Gantta, śledzenie czasu i zarządzanie budżetem - i zgadnij co? ClickUp ma je wszystkie.

ClickUp to wszystka aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy i komunikację w jedną płynną platformę opartą na AI.

Sekretny sos ClickUp polega na uczynieniu celów osiągalnymi. Zamiast ustawiać wzniosłe cele, które znajdują się w dokumencie, do którego nikt nie zagląda, ClickUp Goals pomaga podzielić je na mniejsze, mierzalne cele.

Przekształć swoje cele wysokiego poziomu w mniejsze, mierzalne cele z ClickUp Goals

Podczas realizacji tych celów ClickUp wykonuje obliczenia za Ciebie, automatycznie obliczając Twój postęp.

Weźmy na przykład szablon OKRs ClickUp. Jest to wymarzony szablon dla planistów - wystarczająco ustrukturyzowany, aby nadać celom kręgosłup, ale wystarczająco elastyczny, aby dostosować się, gdy priorytety zmieniają się w połowie kwartału.

A jeśli szukasz większej przejrzystości, szablon celów SMART ClickUp pomoże Ci zdefiniować cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Dowiedz się więcej Szablon SMART ClickUp pomaga zdefiniować jasne cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę osobistych celów rozwojowych, czy osiągnięcie celów biznesowych, szablon ten organizuje cele w łatwe do zarządzania fragmenty, dzięki czemu można je realizować bez poczucia przytłoczenia. Ponadto pozwala wizualizować postępy, zapewniając motywację Tobie i Twojemu zespołowi.

Następnie przechodzimy do śledzenia postępów.

Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają widok z lotu ptaka na to, co się dzieje - kto co robi, gdzie trafiają zasoby i czy oś czasu może stać się mrzonką.

W przeciwieństwie do Viva Goals, ClickUp ułatwia wgląd w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

pro Tip: ClickUp pozwala na stworzenie niestandardowego pulpitu OKR od podstaw, aby mierzyć spersonalizowane cele i wskaźniki. Sprawdź ten przewodnik krok po kroku, aby rozpocząć.

Funkcja pulpitu w ClickUp znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Niestandardowe ustawienia pozwalają na wyświetlanie danych w sposób znaczący i łatwy do zrozumienia.

Funkcja pulpitu w ClickUp znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Niestandardowe ustawienia pozwalają na wyświetlanie danych w sposób znaczący i łatwy do zrozumienia.

Funkcja pulpitu w ClickUp znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Niestandardowe ustawienia pozwalają na wyświetlanie danych w sposób znaczący i łatwy do zrozumienia.

Funkcja pulpitu w ClickUp znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Niestandardowe ustawienia pozwalają na wyświetlanie danych w sposób znaczący i łatwy do zrozumienia.

ClickUp najlepsze funkcje

Widżety pulpitu : Uzyskaj ogólny przegląd postępów w realizacji celów i czasu spędzonego na projektach dzięki widżetom, takim jak paski postępu, wykresy kołowe i wykresy wypalenia, dzięki czemu wizualizacja danych jest prosta

Przypomnienia ClickUp : Bądź na bieżąco z terminami dzięki powiadomieniom wysyłanym od pięciu minut do trzech dni przed terminem wykonania zadań, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze

Różnorodne widoki : Organizuj zadania i zarządzaj nimi w preferowanym stylu - lista, tablica Kanban, wykres Gantta lub inne układy - dzięki czemu możesz pracować w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Automatyzacje ClickUp: Dzięki automatyzacjom ClickUp możesz wykonywać swoje zadania związane z pracą, takie jak dodawanie grupy interesariuszy jako osób obserwujących, przypisywanie komentarzy, wysyłanie e-maili i nie tylko

Wbudowane narzędzia do współpracy : Korzystaj z ClickUp Chat, aby udostępniać informacje zwrotne, współpracować nad zadaniami i utrzymywać wszystkich w zgodzie ze wspólnymi celami

Konfigurowalne funkcje zadań: Dostosuj cykl pracy za pomocą funkcji, takich jak niestandardowe statusy, poziomy priorytetów i zależności zadań, płynnie dostosowując się do dowolnego typu projektu

Limity usługi ClickUp

Łagodniejsza krzywa uczenia się: Rozszerzone funkcje ClickUp mogą wydawać się przytłaczające dla użytkowników, którzy szukają przede wszystkim prostego śledzenia celów

Ceny usługi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka na obszar roboczy miesięcznie

Oceny i recenzje usługi ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Ocena użytkownika: ClickUp na nowo definiuje wydajność dzięki kompleksowej platformie do zarządzania projektami i utrzymuje wszystko w jednym miejscu. Użytkownicy uwielbiają płynną integrację i konfigurowalne pulpity, które ożywiają ich projekty.

Przeczytaj również: Jak pisać skuteczne cele SMART?

2. Lattice (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania celów do wpływu na organizację)

via Lattice

Lattice to platforma do zarządzania wydajnością zaprojektowana, aby pomóc zespołom w ustawieniu, śledzeniu i osiąganiu OKR i celów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do szerszych celów biznesowych.

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i Microsoft Teams, zapewnia widoczność celów i możliwość ich realizacji.

Bonus: Dzięki funkcjom, które łączą ustawienie celów z przeglądami wydajności i spotkaniami 1:1, Lattice pomaga wspierać ciągłe dostosowanie i współpracę w zespołach.

Najlepsze funkcje usługi Lattice

Śledzenie celów w czasie rzeczywistym : Menedżerowie mogą szybko monitorować postępy i identyfikować wąskie gardła dzięki : Menedżerowie mogą szybko monitorować postępy i identyfikować wąskie gardła dzięki aplikacjom do śledzenia celów , utrzymując zespoły w zgodzie i na właściwym kursie

Integracja z codziennymi narzędziami : Płynnie integruje się z platformami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Jira i Salesforce, zapewniając, że cele pozostaną na pierwszym planie

Przejrzystość w całej organizacji : Teams mogą widzieć cele na wszystkich poziomach, poprawiając współpracę i przejrzystość priorytetów

OKR z możliwością działania: Umożliwia ustrukturyzowane podejście do celów, które dostosowują indywidualne role do celów organizacyjnych

Ograniczenia usługi Lattice

Powtarzalne ankiety : Automatyzacja ankiet, choć przydatna, może wydawać się zbędna i z czasem zmniejszać zaangażowanie pracowników

Ograniczone funkcje HRIS : Chociaż rozszerza się na HRIS, brakuje mu funkcji takich jak lista płac i zarządzanie świadczeniami, które są oczekiwane w pełnoprawnych platformach HR

Złożone ustawienia dla skomplikowanych potrzeb: Może nie być najlepszym rozwiązaniem dla firm z bardzo rozbudowanymi procesami oceny wydajności

Ceny usługi Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD/miesiąc za użytkownika

Zaangażowanie : Dodatek za 4 USD/miesiąc za użytkownika

Grow : Dodatek za 4 USD/miesiąc na użytkownika

Wynagrodzenie : Dodatek za 6 USD/miesiąc za użytkownika

HRIS Core: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Lattice

G2 : 4. 7/5 (3,890+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (180+ opinii)

Przegląd użytkowników: Użytkownicy często chwalą intuicyjny interfejs, łatwość wdrożenia i responsywną obsługę klienta, co czyni go silnym dodatkiem do każdego stosu technologii HR. Tymczasem niektórzy użytkownicy notują możliwość poprawy w zakresie niestandardowych rozwiązań i integracji z narzędziami innych firm.

Przeczytaj także: 11 darmowych szablonów OKR w programach Excel, Word i ClickUp

3. 15Five (najlepsze do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i dostosowywania)

via 15Five*

Ustawienie celów, śledzenie OKR i zarządzanie wydajnością poprawia się dzięki ciągłym informacjom zwrotnym i dostosowaniu, a to jest dokładnie to, co zapewnia 15Five.

Platforma zachęca do współpracy dzięki cotygodniowym odprawom, pomagając pracownikom i menedżerom pozostać w połączeniu i skupić się na krótko- i długoterminowych celach.

Dzięki funkcjom takim jak priorytety dla cotygodniowych zadań i celów powiązanych z firmowymi OKR, 15Five zapewnia, że wszyscy pracują nad tymi samymi wynikami.

15Pięć najlepszych funkcji

Cotygodniowe odprawy : Pomaga utrzymać spójną komunikację, śledzenie postępów i proaktywne reagowanie na wyzwania

Priorytety i cele : Połączone zadania tygodniowe z celami długoterminowymi w celu lepszego dostosowania do OKR

Spark AI : Oferuje rekomendacje oparte na danych w celu poprawy wydajności i zaangażowania zespołu

Funkcja przybijania piątki : Unikalny sposób publicznego wyróżniania i doceniania osiągnięć zespołu

Konfigurowalny interfejs: Dostosuj pulpity i formularze odpraw do konkretnych potrzeb swojego zespołu

ograniczenia 15Five

Słaba obsługa klienta : Użytkownicy często zgłaszają powolne i niepomocne reakcje na problemy

Trudne praktyki rozliczeniowe : Brak zwrotów za wstrzymane usługi, a zmiany w liczbie pracowników wyzwalają natychmiastowe opłaty

Stabilność platformy: Techniczne usterki i błędy, takie jak niedziałające funkcje podczas kluczowych cykli pracy, są częstymi problemami

ceny 15Five

Engage : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Perform : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Całkowita platforma: 16 USD/miesiąc za użytkownika

15Pięć ocen i recenzji

G2 : 4. 6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (890+ opinii)

Przegląd użytkowników: Klienci doceniają intuicyjne ustawienia, responsywne wsparcie i ciągłe innowacje, w tym ulepszenia oparte na AI. Niektórzy użytkownicy wspominają jednak o wyzwaniach związanych z wdrażaniem i zarządzaniem celami zawodowymi.

Przeczytaj również: Jak ustawić wskaźniki celów (z przykładami)

4. Profit. co (najlepsze do dostosowania OKR do strategii biznesowej)

Jeśli szukasz zakresu funkcji, Profit. co wykonuje przyzwoitą pracę w zakresie zarządzania zadaniami i śledzenia wydajności.

Platforma zawiera również narzędzia do tworzenia OKR krok po kroku i wbudowane szablony, które prowadzą użytkowników przez proces bez wysiłku.

Dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i rozszerzonym opcjom integracji, Profit. co zapewnia, że OKR pozostają wykonalne i dostosowane w różnych zespołach.

🧠 Czy wiesz: Wyczyszczone organizacje mogą zwiększyć wskaźnik wygranych w sprzedaży nawet o 38%, co dowodzi potęgi jasnych celów i płynnej współpracy w osiąganiu powodzenia.

Najlepsze funkcje Profit. co

Tworzenie OKR krok po kroku : Pomaga użytkownikom w ustawieniu mierzalnych i dopasowanych celów przy użyciu wbudowanych szablonów

Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym : Oferują praktyczny wgląd w postępy, pomagając Teams pozostać na dobrej drodze

Zarządzanie zadaniami i cyklami pracy : Połączone zadania z OKR i wsparcie dla widoku Kanban i listy w celu zapewnienia elastyczności

Funkcje angażowania pracowników : Obejmuje system nagród, kanał informacyjny i ankiety Puls w celu wspierania współpracy

Bezproblemowa integracja: Połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i Salesforce w celu ujednolicenia cyklu pracy

Ograniczenia Profit. co

Zagmatwany interfejs : Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w poruszaniu się po funkcjach i przełącznikach platformy

Zaśmiecone widoki : Niektóre ekrany mogą wydawać się przytłaczające, utrudniając skupienie się na kluczowych zadaniach

Ograniczone zarządzanie zadaniami przy dużym obciążeniu pracą: Może nie być idealnym rozwiązaniem dla Teams zarządzających złożonymi projektami

Ceny Profit. co

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Profit. co

G2 : 4. 7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 200 recenzji)

Przeczytaj również: Ponad 60 przykładów OKR - Jak pisać skuteczne OKR ?

5. Betterworks (najlepsze do ustrukturyzowanego dopasowywania celów i śledzenia wydajności)

via Betterworks

Kamienie milowe to świetny sposób na docenienie wysiłków i wkładu pracowników.

Dlatego Betterworks umożliwia użytkownikom ustawienie mierzalnych kamieni milowych w ramach większych celów, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność w zespołach.

Platforma wspiera również konfigurowalne ankiety do zbierania opinii pracowników i ułatwia menedżerom ocenę wydajności dzięki szczegółowym notatkom z postępów i wizualnym pulpitom.

Najlepsze funkcje Betterworks

Cele oparte na kamieniach milowych : Podziel cele na łatwe do zarządzania i mierzalne kroki, aby lepiej je śledzić

Konfigurowalne ankiety : Zbieraj anonimowe opinie pracowników, aby wprowadzać ulepszenia i wspierać przejrzystość

Szczegółowe śledzenie postępów : Dokumentuj comiesięczne aktualizacje i wizualizuj wyniki za pomocą intuicyjnych pulpitów

Zawartość e-learningowa : Dostęp do zasobów edukacyjnych w dowolnym momencie w celu wsparcia ciągłego rozwoju

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Łatwe przełączanie się między elementami, wykresami i pulpitami w celu usprawnienia nawigacji

Ograniczenia Betterworks

Brak przypomnień : Brak powiadomień, które podpowiedziałyby użytkownikom o zbliżających się terminach realizacji celów

Ograniczone wsparcie oparte na AI : Nie oferuje inteligentnych sugestii dotyczących OKR ani elementów do zrobienia

Wyzwania związane z nawigacją: Przełączanie się między celami indywidualnymi i zespołowymi może być uciążliwe

Ceny usługi Betterworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Przegląd użytkowników: Użytkownicy doceniają intuicyjny interfejs, dobrą obsługę klienta i narzędzia takie jak OKR i śledzenie 1:1. Niektóre opinie wskazują jednak na obszary wymagające poprawy, w tym ograniczone funkcje raportowania i wyzwania związane z modułami rozpoznawania.

Przeczytaj również: Przykłady celów rocznych, pięcioletnich i dziesięcioletnich do planowania celów długoterminowych

6. Asana (najlepsza do wspólnego zarządzania projektami i śledzenia zadań)

via Asana

Zarządzanie i śledzenie postępów może czasami stać się bardziej przytłaczające niż rzeczywisty postęp. To właśnie tutaj wkraczają narzędzia takie jak Asana.

Asana łączy cele firmy z codziennymi zadaniami, zapewniając zespołom jasną ścieżkę do naśladowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie terminów, czy dostosowywanie priorytetów, Asana utrzymuje wszystko (i wszystkich) na tej samej stronie.

Jego konfigurowalne pulpity i integracje z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive oznaczają, że możesz wreszcie porzucić te niechlujne arkusze kalkulacyjne i przyjąć interfejs współpracy.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Wspólne zarządzanie zadaniami : Udostępnianie zadań, dodawanie komentarzy i śledzenie aktualizacji w celu usprawnienia pracy zespołowej

Integracja z popularnymi narzędziami : Bezproblemowa współpraca z Google Drive, Microsoft Teams i Slack w celu ujednolicenia cyklu pracy

Niestandardowe pulpity : Wizualizuj dane projektu za pomocą dostosowywanych wykresów i aktualizacji w czasie rzeczywistym

Dostosowanie celów : Połącz zadania i projekty bezpośrednio z celami organizacyjnymi, aby uzyskać lepszą widoczność

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja ułatwia wdrażanie i korzystanie z aplikacji

Limity usługi Asana

Brak śledzenia czasu : Brak wbudowanych funkcji śledzenia czasu spędzonego na zadaniach

Przytłaczające dla nowych użytkowników : Mnogość funkcji może być zniechęcająca dla początkujących

Limit zadań: Zezwala tylko jednemu użytkownikowi na zadanie, co może utrudniać współpracę

Ceny usługi Asana

Personal : Free

Starter : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Asana

G2 : 4. 4/5 (ponad 10 700 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (13 200+ opinii)

Przeczytaj również: Ustawienie celów na potrzeby oceny wyników pracy

7. Leapsome (najlepsze do dostosowywania celów do nauki i wydajności)

via Leapsome

Dla organizacji, które mają trudności z synchronizacją ustawienia celów, informacji zwrotnych od pracowników i uczenia się, Leapsome może być łatwym wyborem.

Drzewa celów Leapsome umożliwiają połączenie celów indywidualnych, zespołowych i firmowych, co pomaga zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w organizacji.

Ponadto, dzięki ustawieniu celów opartemu na AI i płynnej integracji, takiej jak Jira, upraszcza złożone cykle pracy.

Najlepsze funkcje Leapsome

Drzewa celów : Połącz cele indywidualne, zespołowe i organizacyjne, aby uzyskać jasną ścieżkę do powodzenia

Ustawienie celów oparte na AI : Generuj OKR i cele rozwojowe w oparciu o najlepsze praktyki i kontekst

Zarządzanie wydajnością : Przeprowadzaj przeglądy 360° i uzgadniaj cele podczas spotkań 1:1 i odpraw

Narzędzia angażujące pracowników : Opinie, ankiety i pochwały zwiększające morale i usprawniające współpracę

Moduły szkoleniowe: Twórz skalowalne i zautomatyzowane ścieżki szkoleniowe na potrzeby rozwoju pracowników

Ograniczenia Leapsome

Wyzwania związane z nawigacją : Interfejs może być przytłaczający, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Warunki odnowienia : Zablokowane umowy i niejasne zasady odnawiania mogą frustrować organizacje o zmiennych potrzebach

Przeciążenie powiadomieniami: Nadmiar powiadomień może być rozpraszający dla niektórych użytkowników

Ceny usługi Leapsome

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leapsome

G2 : 4. 9/5 (ponad 1750 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

Ocena użytkownika: Leapsome wyróżnia się intuicyjnym interfejsem użytkownika, który płynnie dostosowuje się zarówno do potrzeb pracowników, jak i organizacji. Użytkownicy doceniają jego przejrzysty układ, upraszczający procesy takie jak ustawienie celów, śledzenie KPI i przeglądy. Niektórzy użytkownicy życzą sobie jednak większej elastyczności w zakresie niestandardowych ustawień i usprawnionych materiałów szkoleniowych.

8. WorkBoard (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania strategii do wymiernych wyników)

przez WorkBoard

Organizacje często mają trudności z wypełnieniem luki między strategią wysokiego szczebla a praktycznymi wynikami.

WorkBoard rozwiązuje ten problem, oferując narzędzia oparte na AI, które upraszczają realizację strategii i dostosowują cele w zespołach. Jego struktura oparta na OKR zapewnia jasność, odpowiedzialność i przejrzystość, umożliwiając Teams skupienie się na wynikach, a nie na rezultatach.

Bonus: Mapy cieplne, karty wyników i aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym w WorkBoard dają liderom widok z lotu ptaka na wydajność organizacji.

Najlepsze funkcje aplikacji WorkBoard

Oparte na AI opracowywanie OKR : Automatycznie generuj i udoskonalaj cele i kluczowe wyniki w oparciu o priorytety strategiczne

Mapy ciepła dla wyrównania : Wizualizacja ryzyka, postępu i zależności między Teams w czasie rzeczywistym

Karty wyników i pulpity : Prezentuj dane na żywo w celu szybkiego podejmowania świadomych decyzji podczas spotkań

Narzędzia przygotowawcze 1:1 : Wyposaż menedżerów w spersonalizowane spostrzeżenia, aby prowadzić znaczące rozmowy coachingowe

Współpraca między funkcjami: Uprość zarządzanie zależnościami i popraw koordynację między Teamsami

Limity WorkBoard

Złożoność interfejsu : Użytkownicy zgłaszają, że platforma może wydawać się nieporęczna i trudna w nawigacji

Przejrzystość cen : Obawy o warunki subskrypcji i wysokie bariery wyjścia mogą zniechęcać niektóre organizacje

Krzywa uczenia się: Rozbudowany zestaw funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny usługi WorkBoard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji WorkBoard

G2: 4. 7/5 (ponad 90 opinii)

Przeczytaj również: 11 darmowych szablonów do ustawiania i śledzenia celów w Excelu i ClickUp

9. Weekdone (najlepsze do uzgadniania zespołów i cotygodniowego śledzenia postępów)

via Weekdone

Może się tak nie wydawać, ale tydzień to długi czas - prawdopodobnie dlatego wiele krajów przechodzi na krótszy tydzień pracy.

Jeśli jednak nie pochodzisz z jednego z tych krajów, Weekdone integruje cotygodniowe planowanie i raportowanie postępów ze śledzeniem OKR, zapewniając, że wszyscy wiedzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji szerszych celów.

Ponadto Teams mogą dostarczać aktualizacje, przekazywać informacje zwrotne i świętować kluczowe wyniki, tworząc środowisko pracy oparte na współpracy i motywacji.

Najlepsze funkcje usługi Weekdone

Wizualizacja hierarchii OKR : Dostosuj cele firmowe, zespołowe i indywidualne za pomocą przejrzystego widoku drzewa

Cotygodniowe raportowanie postępów : Śledzenie zadań, planów i problemów w celu wczesnego identyfikowania wąskich gardeł

Narzędzia angażujące : Zachęcaj do współpracy poprzez polubienia, komentarze i pochwały aktualizacji

Konfigurowalne raportowanie : Generowanie zautomatyzowanych raportów dotyczących postępów z przydatnymi informacjami

Free OKR coaching: Uzyskaj dostęp do wskazówek ekspertów, aby skutecznie wdrożyć OKR

Ograniczenia usługi Weekdone

Problemy z wydajnością aplikacji : Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne działanie aplikacji mobilnej

Niestandardowa obsługa klienta : Zwrócono uwagę na limit wsparcia w krytycznych momentach

Krzywa uczenia się: Początkowe ustawienia i wdrożenie mogą stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Ceny usługi Weekdone

Free : Dla maksymalnie 3 użytkowników

Poziom: 10,80 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Weekdone

G2 : 4. 1/5 (35+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Przeczytaj również: Jak ustawić codzienne cele dla osobistej wydajności

10. Staffbase (najlepsze rozwiązanie dla dużych Enterprise koncentrujących się na komunikacji wewnętrznej)

via Staffbase

Duże organizacje często zmagają się z fragmentaryczną komunikacją, w której ważne aktualizacje, strategie lub inicjatywy kulturowe nie docierają skutecznie do wszystkich pracowników.

W jaki sposób Staffbase rozwiązuje ten problem? Oferując kompleksową chmurę komunikacyjną, która integruje wiele kanałów.

Rozwiązanie Staffbase, zaprojektowane z myślą o dużych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników, pomaga ujednolicić wysiłki związane z komunikacją za pośrednictwem intranetów, aplikacji, e-maili i zintegrowanych narzędzi.

Najlepsze funkcje Staffbase

Wielokanałowa komunikacja : Udostępnianie aktualizacji za pośrednictwem intranetów, wiadomości, postów społecznościowych i czatu

Narzędzia do ankiet : Zbieraj opinie pracowników za pomocą krótkich ankiet, aby mierzyć zgodność

Planowanie zawartości : Planuj kampanie redakcyjne i współpracuj nad zawartością przed publikacją

Pulpit analityczny : Śledzenie zaangażowania i identyfikacja zawartości, która rezonuje

Integracja z Microsoft 365: Płynne połączenie z SharePoint, Teams i Viva Connections

Limity bazy personelu

Koncentracja na rozwiązaniach dla przedsiębiorstw : Dostosowane głównie do dużych organizacji zatrudniających ponad 1000 pracowników

Ograniczona administracja mobilna : Brak dedykowanej aplikacji mobilnej dla administratorów

Podstawowe wsparcie: Dostępne jest tylko wsparcie przez e-mail

Ceny usługi Staffbase

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Staffbase

G2 : 4. 6/5 (225+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (75+ opinii)

Przegląd użytkowników: Użytkownicy Staffbase chwalą intuicyjną konstrukcję, łatwość obsługi i responsywną obsługę klienta, która zapewnia łatwe wdrożenie i bieżącą pomoc. Korzystają również z funkcji takich jak interaktywne planowanie zawartości i narzędzia do wypełniania luk komunikacyjnych.

Przeczytaj również: 6 strategii i technik ustawiania celów, aby rozwinąć swój Business

11. Workleap (najlepsze rozwiązanie do upraszczania hybrydowych i zdalnych procesów HR)

via Workleap

Większość pracodawców obawia się, że zespoły hybrydowe lub zdalne często tworzą luki w komunikacji, zaangażowaniu i śledzeniu wyników. Workleap ma na celu uproszczenie tych wyzwań.

Oferuje zintegrowaną platformę zaprojektowaną w celu zwiększenia zaangażowania pracowników, usprawnienia procesów przekazywania informacji zwrotnych i wsparcia działu HR w optymalizacji doświadczenia pracowników.

Dzięki narzędziom takim jak Officevibe do ankiet zaangażowania, Pingboard do wykresów organizacyjnych i możliwości śledzenia wydajności - Workleap zapewnia, że Teams pozostają wyrównane i poinformowane bez względu na to, gdzie pracują.

Najlepsze funkcje Workleap

Anonimowe opinie : Umożliwienie pracownikom udostępniania szczerych opinii bez obaw

Dostosowywane ankiety : Dostosuj ankiety do potrzeb organizacji

Analityka w czasie rzeczywistym : Uzyskaj przydatne informacje umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji

Bezproblemowa integracja : Połączenie z platformami Slack, Microsoft Teams i innymi

Scentralizowane wdrażanie: Uproszczenie i automatyzacja procesów zatrudniania nowych pracowników

Limity Workleap

Limit zaawansowanego raportowania : Może nie spełniać w pełni potrzeb większych organizacji

Przeszkody niestandardowe : Elastyczność niektórych funkcji jest ograniczona

Krzywa uczenia się: Wstępne ustawienia dla określonych narzędzi mogą wymagać czasu

Cennik usługi Workleap

Ankiety zaangażowania i informacje zwrotne : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Zarządzanie wydajnością : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Pingboard (wykresy organizacji) : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Zarządzanie nauczaniem : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Pełny pakiet: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Workleap

G2 : 4. 3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (60+ opinii)

Oto lista dodatkowych alternatyw dla Microsoft Viva Goals, które nie znalazły się na naszej liście 11 najlepszych, ale są bardzo pomocne dzięki swoim unikalnym funkcjom:

Wrike : Oferuje zaawansowane funkcje współpracy zespołowej z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, wykresami Gantta i integracją z ponad 400 aplikacjami w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Smartsheet : Łączy zarządzanie projektami z funkcjami arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu jest idealny dla zespołów zaznajomionych z programem Excel, ale potrzebujących zaawansowanych funkcji śledzenia

Ally. io: Specjalizuje się w dostosowywaniu i śledzeniu OKR, koncentrując się na płynnej integracji z istniejącymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Salesforce

Viva La ClickUp: Twoje cele właśnie się wyrównały

Ważne jest dla mnie, aby mieć puls na temat postępów w realizacji naszych większych celów. ClickUp szybko zapewnia mi widoczność na wysokim poziomie, której potrzebuję, a której nie mieliśmy z naszymi poprzednimi narzędziami.

Ważne jest dla mnie, aby mieć puls na temat postępów w realizacji naszych większych celów. ClickUp szybko zapewnia mi widoczność na wysokim poziomie, której potrzebuję, a której nie mieliśmy z naszymi poprzednimi narzędziami.

Jeśli martwisz się o przejście na pakiet Microsoft Viva, ClickUp zapewni Ci wsparcie.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne pulpity, ustawianie celów oparte na AI i wszechstronne widoki, ClickUp sprawia, że śledzenie i dostosowywanie celów jest łatwe - zmieniając to, co mogłoby być wyzwaniem, w szansę na rozwój.

Zarejestruj się w usłudze ClickUp już teraz i ciesz się płynniejszym cyklem pracy.