Gemini vs ChatGPT do pisania: Co jest lepsze?

Jest pogodny poniedziałkowy poranek. Na biurku czeka kawa, a w głowie rodzi się genialny pomysł. Jesteś gotowy, aby przekształcić go w angażujący wpis na blogu, atrakcyjną kampanię, a nawet kolejny wirusowy trend.

Jest jednak pewna przeszkoda. Potrzebujesz narzędzia do blogowania lub asystenta pisania, który wzmocni i przyspieszy twoją kreatywność.

Gemini i ChatGPT to dwa narzędzia AI z najwyższej półki w dziedzinie tworzenia treści. Niezależnie od tego, czy tworzysz idealny e-mail, przeprowadzasz burzę mózgów w mediach społecznościowych, czy pracujesz nad strategiczną ofertą, odpowiednie narzędzie AI może zrobić różnicę.

Ale które z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom? Porównujemy Google Gemini vs ChatGPT do pisania i tworzenia idealnej zawartości.

60-sekundowe podsumowanie szukasz najlepszego narzędzia AI do pisania? Google Gemini i ChatGPT* to najlepsi rywale: Google Gemini oferuje wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym, multimodalne wprowadzanie danych i płynną integrację z obszarami roboczymi Google, takimi jak Gmail i Dokumenty Google. Doskonale nadaje się do sprawdzania faktów i obsługi złożonych danych wejściowych, takich jak obrazy i dźwięk.

ChatGPT skupia się na kreatywnym generowaniu zawartości, automatyzacji i niestandardowych GPT dla spersonalizowanych zadań. Świetnie nadaje się do tworzenia blogów, streszczania dokumentów i generowania pomysłów na zawartość. Chcesz czegoś jeszcze lepszego? Wypróbuj ClickUp. ClickUp Brain AI, Docs i automatyzacja zadań łączą wszystko czego potrzebujesz w jednej platformie. Pisz, organizuj i zwiększaj swoją wydajność bez wysiłku - wszystko w ClickUp.

Czym jest Google Gemini?

Gemini (wcześniej znany jako Bard), wprowadzony na rynek na początku 2023 roku, jest odpowiedzią Google na ChatGPT OpenAI.

Zbudowany na LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Gemini jest asystentem konwersacyjnym opartym na AI zaprojektowanym do generowania tekstów, wyszukiwania w sieci w czasie rzeczywistym i przetwarzania multimodalnego.

Oznacza to, że od początku do końca jest szkolony w zakresie różnych typów danych. Z tego powodu Gemini może przetwarzać i rozumować w różnych formularzach wejściowych, takich jak tekst, obrazy, audio i wideo.

Dla przykładu, Gemini potrafi interpretować odręczne notatki, wykresy i diagramy w celu rozwiązywania złożonych problemów. Jego architektura pozwala mu przetwarzać tekst, obrazy, audio i klatki wideo jako przeplatające się sekwencje, co czyni go znacznie bardziej wszechstronnym.

🧠 Fun Fact: Przed Gemini, przełomowe rozwiązania AI od Google, takie jak AlphaGo i DeepMind, utorowały drogę innowacjom w zakresie konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Funkcje Gemini

To, co wyróżnia Gemini, to sposób, w jaki pobiera i przetwarza informacje. Zamiast polegać wyłącznie na wstępnie wyszkolonych danych statycznych, wchodzi w interakcje w czasie rzeczywistym, wykorzystując inteligencję konwersacyjną.

Poznajmy jego najważniejsze funkcje:

1. Funkcja #1: Rozszerzenia Gemini

Google stale dodaje nowe funkcje do Gemini, a najnowszym z nich jest Gemini Extensions. Narzędzie to pozwala Gemini pobierać dane z Gmaila, Dokumentów Google, Mapy Google i Dysku Google, a także innych narzędzi w obszarze roboczym Google.

Załóżmy, że planujesz wycieczkę służbową do Wielkiego Kanionu. Zamiast przełączać się między wieloma aplikacjami i zakładkami, zajmie się tym Gemini.

Wyciągnie daty, które działają dla każdego z Gmaila, wyszuka opcje lotów w czasie rzeczywistym, zarezerwuje szczegóły hotelu, wyśle wskazówki dojazdu za pośrednictwem map Google, a nawet zasugeruje wideo z YouTube do zrobienia.

To najlepsze narzędzie upraszczające planowanie.

2. Funkcja #2: Asystent z Gemini

Kolejną ekscytującą funkcją jest Asystent w Gemini. Łączy on w sobie spersonalizowaną pomoc z generatywnym AI. Możesz wchodzić z nim w interakcje za pomocą tekstu, głosu, a nawet obrazów. Asystent nie tylko słucha, ale także rozumie użytkownika i udziela pomocnych odpowiedzi.

Załóżmy, że chcesz opublikować swoje zdjęcie dyplomowe, ale nie możesz znaleźć idealnego podpisu.

Dzięki Asystentowi w Gemini możesz nałożyć obraz i poprosić go o wygenerowanie podpisu. Asystent przeanalizuje obraz i stworzy dla Ciebie spersonalizowany post. Jest to unikalne, pierwsze w swoim rodzaju narzędzie, którego marki nigdy wcześniej nie oferowały.

Pro Tip: Wykorzystaj multimodalne możliwości Google Gemini do skanowania odręcznych notatek lub diagramów w celu uzyskania szybkich spostrzeżeń - idealne do sesji burzy mózgów w projektach.

3. Funkcja #3: Przycisk "Google it" (G)

Kolejną przydatną funkcją jest przycisk "Google it". Po otrzymaniu odpowiedzi od Gemini możesz kliknąć ikonę "G", aby sprawdzić, czy odpowiedź jest poparta podobną zawartością w Internecie. Pomaga to szybko zweryfikować dokładność odpowiedzi.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego punktu, kliknij wyróżnione frazy na czacie. Możesz również udostępniać rozmowę, generując publiczny link. W ten sposób ktoś inny może zadać Gemini dodatkowe pytania, a ty możesz kontynuować rozmowę.

Ceny Gemini

Gemini Business : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Gemini Enterprise: 36 USD/miesiąc za użytkownika

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT, opracowany przez OpenAI i uruchomiony w listopadzie 2022 roku, to chatbot AI zaprojektowany do generowania tekstów podobnych do ludzkich.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie odpowiedzi na pytania, budowanie zawartości w szablonach ( kalendarze treści, marketing, tworzenie oprogramowania, cokolwiek wybierzesz), tłumaczenie języków, czy nawet kodowanie, ChatGPT z łatwością radzi sobie z różnorodnymi zadaniami.

Podstawowe funkcje, takie jak generowanie tekstu i proste dane powstania, są dostępne dla osób korzystających z darmowej wersji ChatGPT.

Uaktualnienie do wersji płatnej odblokowuje jednak zaawansowane narzędzia, w tym dostęp do Internetu i nieograniczoną liczbę danych powstania obrazów. Te ulepszenia sprawiają, że ChatGPT jest doskonałym wyborem do generowania i interakcji z zawartością tekstu.

Ostatnie wersje, takie jak GPT-4, podniosły pasek, obsługując złożone zadania bardziej efektywnie niż wcześniejsze iteracje. Ta ewolucja gwarantuje, że ChatGPT pozostaje cennym narzędziem do tworzenia angażującej, wysokiej jakości zawartości.

Funkcje ChatGPT

ChatGPT czerpie z ogromnych ilości danych i zaawansowanych modeli językowych AI, aby tworzyć naturalne i ludzkie odpowiedzi. Jest to idealne rozwiązanie dla różnych scenariuszy biznesowych, edukacyjnych i rozrywkowych.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, ChatGPT nie jest inteligentny - działa poprzez przewidywanie sekwencji tekstu na podstawie treningu.

Oto niektóre z jego najbardziej przydatnych funkcji:

1. Funkcja #1: Przykłady podpowiedzi

Jeśli kiedykolwiek wpatrywałeś się w pusty ekran, nie wiedząc od czego zacząć, ChatGPT's Prompt Examples może ci pomóc. Funkcja ta działa jak początek rozmowy, dając ci jasny kierunek od samego początku.

Możesz wybrać próbkę podpowiedzi AI do pisania, aby wygenerować znaczące i angażujące odpowiedzi.

Znalezienie odpowiedniej podpowiedzi jest jeszcze łatwiejsze dzięki szablonom, które pomagają stworzyć idealną podpowiedź w kilka sekund.

Weźmy na przykład szablon podpowiedzi do pisania ClickUp ChatGPT. Wykorzystuje on zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby zapewnić wgląd w styl pisania i preferowane tematy.

2. Funkcja #2: Automatyzacja zadań

ChatGPT pełni funkcję wirtualnego asystenta zdolnego do automatyzacji zadań i zwiększania wydajności. Może przygotowywać projekty e-maili, streszczać długie dokumenty lub generować pomysły na zawartość.

ChatGPT pozwala zautomatyzować proces tworzenia zawartości, oszczędzając czas i zachowując wysoką jakość. Jego zdolność adaptacji pozwala mu uczyć się na podstawie interakcji, dostarczając spersonalizowane odpowiedzi, które z czasem ulegają poprawie.

Opcja tworzenia niestandardowych GPT idzie o krok dalej, umożliwiając wyspecjalizowanym asystentom wykonywanie określonych zadań, takich jak kampanie marketingowe, marketing zawartości lub zarządzanie projektami.

3. Funkcja #3: Wyszukiwanie słów

Znalezienie idealnego słowa może podnieść jakość pisania, ale nie zawsze jest łatwe. ChatGPT wypełnia tę lukę, analizując kontekst twoich zdań, aby zasugerować precyzyjne, odpowiednie alternatywy.

W przeciwieństwie do tradycyjnego tezaurusa, ChatGPT nie tylko tworzy listę synonimów - identyfikuje słowa, które zwiększają przejrzystość i skutecznie przekazują twoje pomysły.

Funkcja ta okazuje się szczególnie przydatna w zadaniach takich jak copywriting, ponieważ pomaga pisarzom znaleźć słowa, które mają idealny ton i znaczenie. ChatGPT zapewnia, że twoje słowa pozostawiają właściwy wpływ, niezależnie od tego, czy przygotowujesz raportowanie, edytujesz powieść, czy piszesz e-mail.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : $20/miesiąc za użytkownika

Teams : $30/miesiąc za użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Gemini vs ChatGPT: Porównanie funkcji

Przyjrzeliśmy się już unikalnym funkcjom zarówno ChatGPT, jak i Google Gemini, które ułatwiają życie.

Ale odpowiedzmy na najważniejsze pytanie: Czy jedno jest lepsze? Oto krótkie spojrzenie.

Funkcje Google Gemini ChatGPT Możliwości generowania Informacyjne i szczegółowe odpowiedzi Kreatywna i angażująca zawartość Modele szkoleniowe Wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym z aktualnymi odpowiedziami Wstępnie wyszkolone, statyczne dane; mogą stać się nieaktualne Integracje Głęboka integracja z ekosystemem Google (Gmail, Dokumenty Google itp.) Niestandardowe GPT i wsparcie dla wprowadzania danych multimedialnych Możliwości multimodalne Przetwarza razem tekst, obrazy, audio i wideo Głównie oparte na tekście, z opcjonalnymi wtyczkami wizualnymi Funkcje asystenta Spersonalizowana pomoc za pomocą głosu, tekstu lub obrazów Automatyzacja zadań takich jak redagowanie e-maili i generowanie pomysłów Wyszukiwanie słów Sugestie kontekstowe zwiększające przejrzystość tekstu Pomaga znaleźć precyzyjne słowa na podstawie kontekstu Weryfikacja faktów Wbudowany przycisk "Google it" do weryfikacji dokładności Polega na użytkowniku w zakresie zewnętrznego sprawdzania faktów Przykłady podpowiedzi Dostawca inteligentnych podpowiedzi dla szybszego pisania Oferuje gotowe podpowiedzi i konfigurowalne szablony Automatyzacja zadań Optymalizuje wieloetapowe zadania w ekosystemie Google Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak streszczanie dokumentów Cena Business: $24/miesiąc; Enterprise: $36/miesiąc Free do $200/miesiąc; niestandardowy cennik dla Enterprise

Przeanalizujmy szczegółowo kilka kluczowych porównań:

Funkcja #1: Możliwości generowania

ChatGPT i Google Gemini doskonale nadają się do zrobienia tekstu, ale jak wypadają w porównaniu?

Na przykład, jeśli damy obu narzędziom AI podpowiedź, taką jak "Napisz esej na temat wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo ", możemy zauważyć pewne różnice.

Gemini zapewnia dokładną i wszechstronną odpowiedź, koncentrując się na bezpośrednim wpływie zmian klimatu na rolnictwo. Podkreśla, w jaki sposób rosnące temperatury, zmieniające się wzorce opadów i epidemie szkodników zagrażają globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Odpowiedź dotyka również społeczno-ekonomicznych konsekwencji dla drobnych rolników i społeczności wiejskich.

Takie podejście dodaje głębi tematowi i odzwierciedla zdolność Gemini do generowania szczegółowej, informacyjnej zawartości.

Z kolei ChatGPT tworzy przejrzyste, ustrukturyzowane eseje, które pozostają wierne tematowi, oferując jednocześnie kreatywne sformułowania i angażujące przykłady. Jego generatory konspektów są szczególnie pomocne w płynnym organizowaniu złożonych pomysłów.

Zwycięzca: Jeśli chodzi o wykorzystanie AI do copywritingu, jest remis - oba narzędzia wyróżniają się w dostarczaniu wysokiej jakości, znaczącej zawartości.

czy wiesz, że...? Adaptacyjne uczenie się ChatGPT poprawia odpowiedzi w czasie, analizując styl wprowadzania danych i preferencje użytkownika - jak posiadanie wirtualnego partnera do pisania.

Funkcja #2: Modele treningowe

Jedną z głównych różnic między ChatGPT i Google Gemini jest rodzaj używanych przez nie dużych modeli językowych (LLM). Gemini działa na architekturze PaLM 2, podczas gdy ChatGPT opiera się na architekturze Transformer.

Co to oznacza dla ciebie jako użytkownika? Mówiąc najprościej, odpowiedzi ChatGPT opierają się na starszych danych szkoleniowych, co może sprawić, że jego informacje z czasem staną się nieaktualne.

Z kolei Gemini pobiera dane z sieci w czasie rzeczywistym. Dzięki temu odpowiedzi Gemini są bardziej trafne i aktualne, co jest ogromną zaletą, jeśli potrzebujesz najnowszych informacji na temat tworzenia dokumentacji lub prowadzenia badań.

Zwycięzca: Gemini dzięki możliwości przeszukiwania sieci w czasie rzeczywistym dostarcza najbardziej aktualnych odpowiedzi.

Funkcja #3: Integracje

Jeśli chodzi o integracje, Gemini oferuje większą wygodę dla tych, którzy są już głęboko w ekosystemie Google. Dzięki rozszerzeniom Gemini można pobierać dane bezpośrednio z aplikacji i narzędzi Google, takich jak Gmail, Dokumenty Google i Mapa Google.

To sprawia, że jest to doskonała opcja dla użytkowników, którzy codziennie polegają na tych narzędziach.

ChatGPT oferuje jednak coś innego: niestandardowe GPT. Możesz tworzyć spersonalizowane wersje ChatGPT, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb. Ponadto narzędzie to wspiera wprowadzanie obrazów i poleceń głosowych, co zwiększa jego wszechstronność.

Które narzędzie wygrywa w tej kategorii?

Zwycięzca: ChatGPT ma przewagę w oferowaniu niestandardowych wersji dostosowanych do potrzeb użytkownika. Rozszerzenia Google Gemini są jednak ogromną pomocą dla osób, które często korzystają z pakietu narzędzi Google.

Gemini vs ChatGPT na Reddit

Użytkownicy Reddita mają silne opinie w debacie ChatGPT vs. Google Gemini. Na przykład, przewijając ' ChatGPT 4 czy Gemini Advanced? Co wybrać? Ten wątek rzuca odsetki za i przeciw obu narzędziom.

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Gemini Advanced jest lepszym wyborem dla kreatywności i pisania. Zdaniem jednego z użytkowników,

Myślę, że to [Gemini Advanced] jest najlepsze do pisania i kreatywności. Myślę, że jest znacznie lepszy niż GPT4 pod względem jakości pisania. Wypróbowałem go z fikcyjnymi historiami i jest o wiele bardziej kreatywny, mniej opiera się na banałach i lepiej rozumie narrację.

Myślę, że to [Gemini Advanced] jest najlepsze do pisania i kreatywności. Myślę, że jest znacznie lepszy niż GPT4 pod względem jakości pisania. Wypróbowałem go z fikcyjnymi historiami i jest o wiele bardziej kreatywny, mniej opiera się na banałach i lepiej rozumie narrację.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą oceną. Niektórzy Redditors uważają, że ChatGPT oferuje dokładniejsze i wysokiej jakości odpowiedzi. Uważają, że Gemini czasami brakuje precyzji.

W odsetkach użytkownik @frostybaby13 udostępniał swoje doświadczenia z oboma narzędziami. Używają ChatGPT Plus od maja 2023 roku do kreatywnego pisania i odgrywania ról, ale okazali się zaskakująco pomocni w wielu praktycznych zadaniach.

Korzystam z GPT+ od maja '23, wyłącznie do kreatywnego pisania i odgrywania ról. Ale pomógł mi również nauczyć się edytować wideo, gdy nigdy wcześniej nie dotykałem żadnego oprogramowania do edycji, sporządzać listy do mojego mieszkania o tym, że coś poszło nie tak, pomógł mi dostać się do mojego BIOS-u, aby zmienić ustawienie bezpieczeństwa, którego potrzebowałem do aktualizacji do Win 11, a co najważniejsze, pomógł mi zrozumieć, że mój przewlekle chory kot, u którego nagle pojawiły się pewne objawy, musi jak najszybciej udać się do weterynarza, a nie "poczekać kilka dni, aby zobaczyć", ponieważ prawdopodobnie problem z układem moczowym może okazać się krytyczny, jeśli nie zostanie szybko wyleczony.

Korzystam z GPT+ od maja '23, wyłącznie do kreatywnego pisania i odgrywania ról. Ale pomógł mi również nauczyć się edytować wideo, gdy nigdy wcześniej nie dotykałem żadnego oprogramowania do edycji, sporządzać listy do mojego mieszkania o tym, że coś poszło nie tak, pomógł mi dostać się do mojego BIOS-u, aby zmienić ustawienie bezpieczeństwa, którego potrzebowałem do aktualizacji do Win 11, a co najważniejsze, pomógł mi zrozumieć, że mój przewlekle chory kot, u którego nagle pojawiły się pewne objawy, musi jak najszybciej udać się do weterynarza, a nie "poczekać kilka dni, aby zobaczyć", ponieważ prawdopodobnie problem z układem moczowym może okazać się krytyczny, jeśli nie zostanie szybko wyleczony.

Zauważają oni jednak, że możliwości Gemini w zakresie kreatywnego pisania "są zdumiewające". "Podsumowując swoje doświadczenia, uważają, że każde narzędzie ma swoje mocne strony.

Przerzuciłbym się na Gemini natychmiast, gdybym zajmował się tylko kreatywnym pisaniem, ale z biegiem miesięcy przyzwyczaiłem się do GPT jako nowego "Google" i po prostu mówię mu o wszystkich moich problemach i czekam, aż powie mi, co mam zrobić. Nie "ufam" jeszcze Gemini, wiedząc, że popełnia podstawowe błędy logiczne.

Przerzuciłbym się na Gemini natychmiast, gdybym zajmował się tylko kreatywnym pisaniem, ale z biegiem miesięcy przyzwyczaiłem się do GPT jako nowego "Google" i po prostu mówię mu o wszystkich moich problemach i czekam, aż powie mi, co mam zrobić. Nie "ufam" jeszcze Gemini, wiedząc, że popełnia podstawowe błędy logiczne.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Gemini vs. ChatGPT

Prawdopodobnie zauważyłeś ich limity, jeśli badasz narzędzia AI, takie jak Google Gemini i ChatGPT. Chociaż oba oferują kreatywne i generatywne możliwości, często brakuje im faktycznej dokładności i wiarygodnych badań. Co najważniejsze, nie współpracują one z Twoimi cyklami pracy, więc używanie ich do pisania i dokumentowania oznacza ręczne wprowadzanie danych roboczych.

Technologia AI szybko się rozwija, ale w narzędziach takich jak te wciąż jest miejsce na ulepszenia.

Na szczęście istnieje alternatywa, która łączy w sobie wydajność, dokładność i wszechstronność: ClickUp. Narzędzie to upraszcza cykl pracy, jednocześnie skupiając się na dostarczaniu wysokiej jakości wyników dostosowanych do Twoich potrzeb.

Oto dlaczego aplikacja Wszystko do pracy wyróżnia się jako narzędzie do pisania:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Pisz szybciej, streszczaj i dopracowuj teksty oraz generuj odpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Wyobraź sobie, że skracasz swój czas pracy o połowę, jednocześnie skupiając się na kreatywnej, znaczącej pracy. Do zrobienia tego właśnie służy ClickUp Brain.

Ten oparty na AI asystent dostosowuje się do każdej roli i oferuje setki popartych badaniami narzędzi do różnych funkcji, od marketingu po obsługę klienta.

Dzięki ClickUp Brain możesz cieszyć się takimi funkcjami jak zaawansowane możliwości podsumowywania. Długie wątki komentarzy do zadań? ClickUp Brain skondensuje je w szybkie podsumowania, abyś mógł uchwycić kluczowe punkty w kilka sekund.

Punkty działania po spotkaniu są również jasne bez konieczności przeglądania rozszerzonych notatek.

Bądź bardziej pewny swojej komunikacji dzięki korekcie, skracaniu lub redagowaniu treści e-maili za pomocą ClickUp Brain

Dla pisarzy ClickUp Brain jest jak osobisty redaktor. Zapewnia, że zawartość jest jasna, zwięzła i angażująca.

Gemini eliminuje nawet potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi AI do pisania, oferując wstępnie ustrukturyzowane nagłówki, tabele i układy w celu usprawnienia procesu tworzenia zawartości. To sprawia, że jest to jeden z najlepszych generatorów zawartości AI skoncentrowanych na jakości i trafności.

ClickUp's One Up #2: Dokumenty ClickUp

ClickUp Docs wykracza poza proste tworzenie dokumentów, płynnie integrując się z cyklami pracy Twojego zespołu. Funkcje takie jak zagnieżdżone strony, zakładki i konfigurowalne opcje stylizacji podnoszą dokumentację na nowy poziom.

Zarządzaj niezbędnymi dokumentami i wspieraj współpracę w zespole dzięki ClickUp Docs

Współpraca jest łatwa dzięki edycji w czasie rzeczywistym, etykiecie komentarzy i przydzielaniu zadań - tak jak w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy tworzysz mapy drogowe, czy bazy wiedzy, ClickUp Docs zapewnia, że wszyscy pozostają w zgodzie i zachowują wydajność.

Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które muszą napisać wytyczne dotyczące marki, aby zachować spójny ton, format i dokładność we wszystkich materiałach.

ClickUp's One Up #3: Szablony ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie, które ułatwia obsługę zadań, projektów i cykli pracy. Jednak jego szeroki zakres funkcji może czasami wydawać się przytłaczający.

Właśnie dlatego ClickUp oferuje bibliotekę ponad 1000 gotowych do użycia szablonów projektów - od szablonów dla mediów społecznościowych po szablony dla HR i rekrutacji - dla każdego rodzaju zespołu lub projektu.

Jednym z najbardziej wartościowych szablonów dla twórców zawartości jest szablon do pisania treści ClickUp.

Pisanie zawartości jest często czasochłonnym i złożonym procesem z wieloma ruchomymi częściami. Dlatego też posiadanie odpowiednich narzędzi jest niezbędne do utrzymania organizacji i dotrzymania terminów.

Pobierz szablon Spraw, aby pisanie zawartości było łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki szablonowi do pisania treści ClickUp

Ten szablon został specjalnie zaprojektowany, aby uprościć cały proces pisania, pomagając skupić się na tym, co ważne.

Ten szablon ułatwia pracę, umożliwiając:

Planuj i ustalaj priorytety zadań, aby zapewnić wydajność i śledzenie cyklu pracy

Organizuj i przechowuj wszystkie szczegóły projektu w centralnym, wspólnym obszarze roboczym, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Optymalizacja komunikacji w zespole, dzięki czemu współautorstwo staje się płynnym doświadczeniem, szczególnie w przypadku większych projektów

Pokonaj blokadę pisarską poprzez dostarczenie jasnych wskazówek podczas całego procesu pisania

Zachowaj dokładność i spójność, upewniając się, że cała zawartość jest zgodna ze standardowym formatem

Niezależnie od tego, czy jesteś content marketerem, czy copywriterem, szablon do pisania treści ClickUp pozwoli Ci śledzić każdy aspekt projektu - wszystko w jednym miejscu!

Ale to nie wszystko!

Platforma oferuje również szablon ClickUp Writing Guidelines, który pomoże Ci ustanowić spójne standardy w całym zespole.

Bez względu na to, jaki rodzaj pisania wykonujesz, szablony ClickUp pomogą Ci wydajnie tworzyć wysokiej jakości treści.

Wybierz ClickUp, aby lepiej zoptymalizować swój cykl pracy

Przy podejmowaniu decyzji między ChatGPT a Google Gemini, najlepszy wybór zależy od konkretnych potrzeb. Każde narzędzie ma swoje mocne strony, a przełączanie się między nimi pozwala korzystać z obu w celu uzyskania precyzji na poziomie zdania.

Jednak niezależnie od tego, które AI wybierzesz, zawsze przestrzegaj jednej złotej zasady dla każdego pisania wspomaganego przez AI - sprawdzanie faktów, sprawdzanie faktów, sprawdzanie faktów. (Naprawdę nie można tego wystarczająco podkreślić)

Jednak dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje doświadczenie w pisaniu AI dzięki dodatkowym funkcjom, ClickUp Brain oferuje kompleksowe rozwiązanie. Optymalizuje cykl pracy, automatyzuje powtarzalne zadania i pozwala skupić się na generowaniu zawartości, którą naprawdę przyjemnie się czyta.

Dzięki ClickUp nie musisz żonglować osobnymi narzędziami do zarządzania projektami, projektowania aplikacji czy tworzenia danych. Wszystko działa płynnie, umożliwiając łatwą współpracę i bezproblemową nawigację.

Pisz jak burza - zarejestruj się za darmo na ClickUp już dziś!