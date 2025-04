12 najlepszych menedżerów plików w 2025 roku

Według firmy Gartner, prawie 50% pracowników cyfrowych codziennie zmaga się z marnowaniem czasu na zdezorganizowane systemy plików. Ale co by było, gdyby tak nie było?

Przedstawiamy nowoczesne menedżery plików: narzędzia zaprojektowane w celu usprawnienia cyfrowego obszaru roboczego, dzięki czemu nawigacja po plikach jest szybsza i inteligentniejsza.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz briefami dla klientów, zarządzasz bibliotekami multimediów, czy koordynujesz projekty zespołowe, te programy do organizacji plików są tutaj, aby uratować dzień (i twoje zdrowie psychiczne).

Od wyszukiwania opartego na AI po automatyzację, ta lista wyróżnia najlepsze menedżery plików, które pomogą Ci zorganizować pracę i zachować wydajność.

60-sekundowe podsumowanie Bez względu na to, ile masz plików lub jak złożony jest twój system, te menedżery plików mają rozwiązanie: ClickUp: Najlepszy do tworzenia, organizowania i udostępniania plików Najlepszy do tworzenia, organizowania i udostępniania plików

Total Commander: Najlepszy dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują zaawansowanego zarządzania plikami

Directory Opus: Najlepsze z konfigurowalnych rozwiązań do zarządzania plikami

xplorer²: Najlepszy do nowoczesnej i wydajnej organizacji plików

Q-Dir: Najlepszy do wielopanelowego widoku plików

Double Commander: Najlepszy do wieloplatformowego zarządzania plikami

X-plore: Najlepszy do mobilnego zarządzania plikami na Androidzie

FreeCommander: Najlepszy do przenośnego zarządzania plikami w systemie Windows

Explorer++: Najlepszy do lekkiego zarządzania plikami

Pliki: Najlepszy dla nowoczesnego systemu Windows

Dolphin File Manager: Najlepszy dla wszechstronnych użytkowników Linuksa

Windows File Manager: Najlepszy dla nostalgicznych entuzjastów zarządzania plikami

Czego szukać w menedżerach plików?

Wybór odpowiedniego menedżera plików może znacząco wpłynąć na codzienny przepływ pracy i wydajność. Najlepsze menedżery plików łączą intuicyjny design z zaawansowanymi funkcjami, które upraszczają złożone zarządzanie plikami i pomagają w cyfrowym porządkowaniu.

Oto kluczowe funkcje, które warto wziąć pod uwagę:

Możliwości wyszukiwania: Szukaj narzędzi, które oferują szybką lokalizację plików poprzez zaawansowane filtry wyszukiwania, w tym wyszukiwanie na podstawie zawartości i filtrowanie metadanych

Elastyczność interfejsu : Niestandardowy widok z wieloma panelami, zakładkami i szczegółowymi wyświetlaczami informacji o plikach, aby znacznie poprawić wydajność cyklu pracy

Operacje na plikach: Szukaj menedżerów, które oferują operacje wsadowe, zaawansowane narzędzia do zmiany nazw i funkcje porównywania plików wykraczające poza podstawowe funkcje kopiowania i przenoszenia

Integracja z chmurą: Używaj narzędzi, które łatwo integrują się z usługami w chmurze, ponieważ nowoczesne systemy plików często obejmują wiele platform

Funkcje bezpieczeństwa: Zapewnij sobie szyfrowanie plików, bezpieczne usuwanie i zarządzanie uprawnieniami, aby chronić wrażliwe dane

Wsparcie dla formatów: Poszukaj kompleksowego wsparcia dla formatów plików, w tym możliwości podglądu dla różnych typów dokumentów i multimediów

Skupienie się na tych podstawowych funkcjach pozwoli ci wybrać menedżera plików, który spełni twoje obecne potrzeby i skaluje się wraz z rosnącymi wymaganiami. Zapoznajmy się z najlepszymi menedżerami plików, które wyróżniają się w tych kluczowych obszarach.

Przeczytaj także: Jak organizować instrukcje obsługi i gwarancje

12 najlepszych menedżerów plików

Menedżer plików ma do zrobienia coś więcej niż tylko przenoszenie wszystkich plików. Najlepsze rozwiązania łączą w sobie potężne możliwości organizacyjne z intuicyjnym interfejsem i innowacyjnymi funkcjami, które dostosowują się do stylu pracy użytkownika.

Te najlepsze menedżery plików reprezentują najnowocześniejszą cyfrową organizację.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, organizowania i udostępniania plików)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Przekształca tradycyjne systemy plików dzięki funkcjom inteligentnej organizacji i współpracy. Pomyśl o nim jak o swojej cyfrowej siedzibie, w której pliki, zadania i współpraca zespołowa płynnie się łączą.

Sercem systemu zarządzania dokumentami ClickUp jest ClickUp Docs. Teams mogą współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym, tworzyć zagnieżdżone hierarchie dokumentów dla zorganizowanych baz wiedzy i osadzać pliki z Google Drive lub Dropbox.

Łatwe tworzenie nowego dokumentu ClickUp z dowolnej lokalizacji w obszarze roboczym

Możliwość tworzenia szablonów dokumentów zapewnia spójność, niezależnie od tego, czy opracowujesz SOP, czy tworzysz firmową wiki.

Przewodnik po hierarchii ClickUp zapewnia logiczną strukturę organizacyjną, która uzupełnia tę funkcję współpracy nad dokumentami. Obszary robocze zawierają całą organizację, podczas gdy przestrzenie dzielą ją na działy lub zespoły.

W ramach każdej Przestrzeni, Foldery grupują powiązane projekty, Listy organizują podobne elementy, a Zadania dzielą konkretne rezultaty.

Zorganizuj każdy plik bez wysiłku dzięki ClickUp Project Hierarchy, zapewniając łatwy dostęp zawsze, gdy tego potrzebujesz

Ten intuicyjny postęp pomaga Teams naturalnie organizować swoje pliki, pozostając jednocześnie wystarczająco elastycznym, aby dostosować się do różnych cykli pracy.

Szybkie znajdowanie plików staje się kluczowe w miarę powiększania się obszaru roboczego, a to jest miejsce, w którym ClickUp Connected Search błyszczy.

Zapomnij o klikaniu i grzebaniu w niekończących się folderach - niezależnie od tego, czy plik znajduje się w komentarzu do zadania, załączniku do dokumentu, czy jest przechowywany w zintegrowanej usłudze chmury, Connected Search natychmiast go znajdzie.

Uwolnij się od silosowych systemów dzięki ClickUp Connected Search, dzięki czemu wiedza będzie natychmiast dostępna dla wszystkich w Twojej organizacji

Co więcej, uczy się na podstawie wzorców wyszukiwania, aby dostarczać coraz bardziej trafne wyniki.

ClickUp Brain zwiększa inteligencję wyszukiwania, dostarczając odpowiedzi w czasie rzeczywistym na podstawie informacji w obszarze roboczym - niezależnie od tego, czy chodzi o zadania, dokumenty czy zespół.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich połączonych aplikacji dzięki ClickUp Brain bez opuszczania obszaru roboczego

Pomaga zrozumieć i wyciągnąć wnioski z plików, a nie tylko je znaleźć. Możesz podsumowywać zawartość dokumentów, analizować dane ze zintegrowanych aplikacji lub uzyskiwać szybkie odpowiedzi z różnych narzędzi zintegrowanych w obszarze roboczym.

Natywne integracje ClickUp z Google Drive, Dropbox i Microsoft Office zapewniają bezproblemową pracę istniejących narzędzi w ramach tego ulepszonego systemu.

Gemma Kuenzi, dyrektor artystyczny w Kredo Inc. podkreśla niesamowitą wszechstronność integracji ClickUp:

Używamy integracji z Toggl do śledzenia czasu. Korzystamy również z integracji Sharepoint do udostępniania plików. Dostępne integracje są ogromne i pozwalają nam zarządzać całą wydajnością za pomocą jednego interfejsu.

Używamy integracji z Toggl do śledzenia czasu. Korzystamy również z integracji Sharepoint do udostępniania plików. Dostępne integracje są ogromne i pozwalają nam zarządzać całą wydajnością za pomocą jednego interfejsu.

Co więcej? Automatyzacja ClickUp pozwala zautomatyzować zarządzanie plikami i zwolnić czas, aby skupić się na pracy, która porusza igłę - nie są potrzebne żadne umiejętności kodowania. Ustaw automatyczne zatwierdzanie plików, niestandardowe powiadomienia o aktualizacjach i twórz szablony zadań, które automatycznie organizują załączone pliki za pomocą prostych sekwencji if-then.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu!

ClickUp najlepsze funkcje

Przekształć dokumenty w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia, aby usprawnić realizację projektów

Chroń poufne informacje poprzez ustawienie niestandardowych uprawnień dostępu na poziomie dokumentu, folderu lub przestrzeni

Śledzenie zmian w dokumentach dzięki kompleksowej historii wersji i porównywaniu dokumentów obok siebie

Twórz niestandardowe statusy dokumentów, aby wizualizować postęp zawartości (wersja robocza, recenzja, zatwierdzone)

Generuj bogate osadzenia, aby dołączać wideo, kody i zawartość zewnętrznych aplikacji do dokumentów

Eksport dokumentów w wielu formatach (PDF, Word, HTML) z zachowaniem formatowania

Limity ClickUp

Złożona struktura obszarów roboczych wymaga przemyślanego ustawienia początkowego

Stroma krzywa uczenia się dla zaawansowanych możliwości automatyzacji dokumentów

ClickUp ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,900+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ recenzji)

Przeczytaj także: Dlaczego kontrola wersji dokumentów jest ważna?

2. Total Commander (najlepszy dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują zaawansowanych operacji na plikach)

via Total Commander

Total Commander wyróżnia się unikalnym podejściem do masowych operacji na plikach i wysoką wydajnością przetwarzania.

W przeciwieństwie do typowych menedżerów plików, oferuje on wojskowej klasy menedżer kolejek, który pozwala administratorom systemów i zaawansowanym użytkownikom zarządzać wieloma ciężkimi transferami plików bez obciążania systemu.

Jego solidne możliwości FTP pozwalają na maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń i automatyczne przywracanie przerwanych transferów, co czyni go niezbędnym do zarządzania zdalnymi serwerami.

Narzędzie multi-rename przekształca żmudne zadania organizacji plików w proste operacje oparte na regułach.

Wyróżniają go okna dialogowe do zarządzania plikami na dużą skalę: automatyzacja weryfikacji, sprawdzanie integralności i kolejkowanie operacji eliminują potrzebę ręcznego monitorowania transferów.

Możliwości te przekładają się bezpośrednio na odzyskane godziny wydajności dla Teams obsługujących codziennie ogromne operacje na plikach.

Najlepsze funkcje Total Commander

Nawigacja po złożonych strukturach plików za pomocą dwupanelowego interfejsu z przeglądaniem w zakładkach

Konfiguruj operacje na plikach w tle z dostosowywanymi limitami prędkości transferu

Wyszukiwanie zawartości tekstu w plikach PDF i archiwach

Wyodrębnij określone pliki z wielu archiwów jednocześnie

Porównaj zawartość plików w katalogach, aby zidentyfikować duplikaty i różnice

Limity Total Commander

Proces płatności wymaga kilku dni na dostarczenie klucza

Model shareware z obowiązkową 30-dniową wersją próbną

Cennik Total Commander

Licencja studencka/uczniowska: €31. 50 (~$34 USD)

Standardowa licencja: €42 (~$46 USD)

(Uwaga: Ceny w USD są przybliżone i mogą się różnić w zależności od aktualnych kursów walut)

Oceny i recenzje Total Commander

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Total Commander?

tak więc zastępuje mój eksplorator Windows i ulepsza go na wiele sposobów, na przykład:wyświetla znacznie więcej miniaturek (jestem grafikiem, więc przydatne jest dla mnie wyświetlanie miniaturek plików takich jak PSD, EPS, PDF itp...) z dodatkami w razie potrzeby ma wbudowane funkcje FTP jest konfigurowalny na niewyobrażalną liczbę sposobów jego funkcja wyszukiwania jest również znacznie bardziej wydajna. Na przykład często używam funkcji, gdy jesteś w katalogu, wpisz jedną lub dwie litery nazwy pliku, którego szukasz, a ukryje wszystkie pliki, które nie zawierają wpisanych liter, gdy je wpiszesz......jest to najczęściej używane oprogramowanie dla mnie, odkąd byłem w szkole 10-15 lat temu

tak więc zastępuje mój eksplorator Windows i ulepsza go na wiele sposobów, na przykład:wyświetla znacznie więcej miniaturek (jestem grafikiem, więc przydatne jest dla mnie wyświetlanie miniaturek plików takich jak PSD, EPS, PDF itp...) z dodatkami w razie potrzeby ma wbudowane funkcje FTP jest konfigurowalny na niewyobrażalną liczbę sposobów jego funkcja wyszukiwania jest również znacznie bardziej wydajna. Na przykład często używam funkcji, gdy jesteś w katalogu, wpisz jedną lub dwie litery nazwy pliku, którego szukasz, a ukryje wszystkie pliki, które nie zawierają wpisanych liter, gdy je wpiszesz......jest to najczęściej używane oprogramowanie dla mnie, odkąd byłem w szkole 10-15 lat temu

🧠 Fun Fact: NASA używała niestandardowych systemów zarządzania plikami do organizowania krytycznych danych podczas projektów eksploracji przestrzeni kosmicznej.

3. Directory Opus (najlepsze z konfigurowalnych rozwiązań do zarządzania plikami)

via Directory Opus

Jeśli szukasz menedżera plików klasy premium, nie szukaj dalej niż Directory Opus. Całkowicie zmienia on sposób zarządzania plikami w systemie Windows.

Ten potężny program łączy w sobie wysoką wydajność operacyjną z niestandardowymi funkcjami, dzięki czemu jest idealny dla użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad zarządzaniem plikami.

Wizualny system skryptów pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania, a inteligentne foldery automatycznie porządkują pliki w oparciu o konfigurowalne reguły i kryteria.

Wbudowane narzędzia do przetwarzania obrazów płynnie obsługują konwersje wsadowe, dzięki czemu są nieocenione przy zarządzaniu rozszerzonymi kolekcjami multimediów.

Pamięć oprogramowania specyficzna dla folderów zachowuje niestandardowe widoki i preferencje sortowania, usprawniając nawigację po złożonych strukturach projektów.

Najlepsze funkcje Directory Opus

Twórz niestandardowe paski narzędzi za pomocą konfiguracji komend metodą "przeciągnij i upuść

Zaprojektuj kompleksowe przepływy pracy związane z zarządzaniem plikami dzięki trybowi zastępowania Eksploratora

Ustawienie warunkowych filtrów plików na podstawie metadanych i właściwości plików

Przetwarzanie wielu operacji na plikach jednocześnie dzięki architekturze wielowątkowej

Niestandardowe tryby widoku, od prostych list po szczegółowe układy wielopanelowe

Ograniczenia Directory Opus

Ceny premium mogą nie odpowiadać zwykłym użytkownikom

Wsparcie tylko dla platformy Windows

Cennik Directory Opus

Pojedynczy: AUD 89 (~USD 58)

Dual: AUD 129 (~USD 84)

Five: 249 AUD (~ 162 USD)

notatka: Ceny w USD są przybliżone i mogą się różnić w zależności od aktualnych kursów walut.

Directory Opus - oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Directory Opus?

Nigdy nie miałem do czynienia z tak dużą liczbą plików, ale mam kilka plików PDF, których nazwy muszę zmieniać co miesiąc. Dzięki Directory Opus mogę ustawić sortowanie na "Ręczne", a następnie rozpocząć zmianę nazwy od góry, bez przeskakiwania plików podczas zmiany nazwy. I ma okno podglądu, więc nie muszę otwierać każdego pliku. Ma również wsparcie dla własnych etykiet (jeśli używasz NTFS), więc prawdopodobnie możesz oznaczyć foldery jako zakończone. I ma klucz skrótu, aby szybko umieścić wszystkie wybrane pliki w folderze z datą. Otrzymał wsparcie dla archiwów RAR.

Nigdy nie miałem do czynienia z tak dużą liczbą plików, ale mam kilka plików PDF, których nazwy muszę zmieniać co miesiąc. Dzięki Directory Opus mogę ustawić sortowanie na "Ręczne", a następnie rozpocząć zmianę nazwy od góry, bez przeskakiwania plików podczas zmiany nazwy. I ma okno podglądu, więc nie muszę otwierać każdego pliku. Ma również wsparcie dla własnych etykiet (jeśli używasz NTFS), więc prawdopodobnie możesz oznaczyć foldery jako zakończone. I ma klucz skrótu, aby szybko umieścić wszystkie wybrane pliki w folderze z datą. Otrzymał wsparcie dla archiwów RAR.

👀 Do zrobienia? Directory Opus może tworzyć wirtualne foldery, w których pliki są grupowane na podstawie metadanych, a nie lokalizacji, zapewniając nowe sposoby organizowania najważniejszych informacji.

4. xplorer² (najlepszy do nowoczesnego i wydajnego zarządzania plikami)

via xplorer²

xplorer² jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy potrzebują więcej możliwości niż oferują standardowe eksploratory plików. Jego dwupanelowy interfejs i zaawansowane funkcje wyszukiwania są szczególnie przydatne dla twórców zawartości i specjalistów IT.

Jako zaawansowany menedżer plików, xplorer² wypełnia lukę między tradycyjnym zarządzaniem plikami a nowoczesnym doświadczeniem użytkownika.

To, co wyróżnia xplorer², to przemyślane połączenie innowacyjnych funkcji i wydajnego systemu plików. Jego charakterystyczna funkcja "Sticky Selecting" zapobiega przypadkowemu odznaczeniu pliku podczas operacji masowych, podczas gdy wbudowane wykrywanie duplikatów plików pomaga utrzymać porządek na dysku.

xplorer² najlepsze funkcje

Jednoczesny widok i zarządzanie plikami w różnych katalogach, umożliwiając błyskawiczne porównywanie i przesyłanie danych

Toggl między nowoczesną wstążką i klasycznym interfejsem menu dla spersonalizowanego zarządzania plikami

Zastosuj kodowanie kolorami, aby wizualnie kategoryzować pliki, upraszczając nawigację i organizację zawartości cyfrowej

Szybko przeglądaj struktury katalogów za pomocą kolumn Miller i przeglądania w zakładkach, aby usprawnić zarządzanie plikami

ograniczenia xplorer²

Poziomy układ panelu może nie pasować do wszystkich cykli pracy

Domyślna konfiguracja wymaga niestandardowych ustawień

xplorer² ceny

Pro: $29. 95

Ultimate: $49. 95

xplorer² oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

5. Q-Dir (najlepszy do widoku wielopanelowego)

Podejdź do zarządzania plikami w odmienny sposób, korzystając nawet z czterech paneli jednoczesnego widoku w Q-Dir (Quad Directory Explorer).

Ta darmowa, lekka alternatywa dla Eksploratora plików Windows zapewnia kompleksowy widok wielu folderów jednocześnie, idealny dla użytkowników, którzy często pracują w różnych katalogach.

Tym, co wyróżnia Q-Dir jest jego wydajny, przenośny system Quadro-view. Program nie wymaga instalacji i może być uruchamiany z dowolnej lokalizacji, co czyni go doskonałym wyborem dla profesjonalistów IT, którzy przemieszczają się między różnymi systemami.

Najlepsze funkcje Q-Dir

Twórz natychmiastowe zakładki folderów, aby uzyskać szybki dostęp do często używanych katalogów

Zastosuj filtry kolorów do plików i folderów, poprawiając wizualną organizację i identyfikację plików

Natychmiastowe wyświetlanie kompleksowych informacji o rozmiarze folderów, pomagające efektywnie zarządzać przestrzenią dyskową

Zakładki do często odwiedzanych folderów dla szybkiego dostępu do katalogów

Płynne przenoszenie plików między panelami dzięki intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść"

Limity Q-Dir

Małe elementy interfejsu na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości

Limit możliwości przesyłania plików dla dużych operacji

Ceny Q-Dir

Free

Q-Dir oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Q-Dir?

W swoim czasie korzystałem z wielu różnych menedżerów plików, ale zawsze wracam do tego jednego do dziś. Robi o wiele więcej niż potrzebuję, ale zawsze robi to, czego potrzebuję. Jedynym problemem, którego nie mogę rozwiązać, jest to, że sam używam głównie widoku z dwoma panelami, ale prawy panel nie zapamiętuje, jak mam posortowane elementy. Zawsze sortuję alfabetycznie od A do Z. Wypróbuj to przez chwilę i zobacz, czy to tylko ja, czy rzeczywiście jest to problem. Nauczyłem się do tego przyzwyczajać i po prostu wciskam przycisk sortowania na co dzień, wciąż świetny menedżer!

W swoim czasie korzystałem z wielu różnych menedżerów plików, ale zawsze wracam do tego jednego do dziś. Robi o wiele więcej niż potrzebuję, ale zawsze robi to, czego potrzebuję. Jedynym problemem, którego nie mogę rozwiązać, jest to, że sam używam głównie widoku z dwoma panelami, ale prawy panel nie zapamiętuje, jak mam posortowane elementy. Zawsze sortuję alfabetycznie od A do Z. Wypróbuj to przez chwilę i zobacz, czy to tylko ja, czy rzeczywiście jest to problem. Nauczyłem się do tego przyzwyczajać i po prostu wciskam przycisk sortowania na co dzień, wciąż świetny menedżer!

Pro Tip: W przypadku menedżerów plików ze wsparciem dla dwóch paneli, przypisz jeden panel dla często używanych katalogów, a drugi dla bieżących zadań. Skraca to czas nawigacji i zwiększa wydajność.

6. Double Commander (najlepszy do użytku międzyplatformowego)

via Double Commander

Double Commander to rozwiązanie o otwartym kodzie źródłowym inspirowane Total Commander, które zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania plikami w systemach Windows, Linux i macOS.

Ten dwupanelowy menedżer plików łączy w sobie potężną funkcję wiersza poleceń z przystępnym interfejsem graficznym, dzięki czemu złożone operacje na plikach są proste dla użytkowników na wszystkich poziomach umiejętności.

To, co wyróżnia Double Commander, to skupienie się na praktycznych funkcjach. Każdy element menu służy określonemu celowi, oferując bezpośredni dostęp do zaawansowanych operacji, takich jak tworzenie dowiązań symbolicznych, masowa zmiana nazw i porównywanie plików - zadania zwykle zarezerwowane dla wiersza poleceń.

Najlepsze funkcje Double Commander

Twórz i zarządzaj dowiązaniami symbolicznymi i twardymi w wielu systemach plików

Wyodrębniaj wszechstronne formaty archiwów i zarządzaj nimi za pomocą jednego kliknięcia

Bezpieczne połączenie i przesyłanie plików za pomocą protokołów FTP, SFTP i SSH

Wykonywanie operacji na plikach w tle bez przerywania podstawowych zadań związanych z cyklem pracy

Natychmiastowe wyszukiwanie pełnotekstowe w wielu katalogach i typach plików

Edytuj pliki za pomocą wbudowanego edytora tekstu z podświetlaniem składni, aby szybko wprowadzać modyfikacje

Limity Double Commander

Problemy z wydajnością na macOS

Niespójne zachowanie podczas przewijania

Ceny Double Commander

Free

Oceny i recenzje Double Commander

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Double Commander?

Wypróbowałem Double Commander przez 1 minutę i w wyniku tego natychmiast usunąłem OneCommander i przeniosłem się na niego. FOSS jest niesamowity.

Wypróbowałem Double Commander przez 1 minutę i w wyniku tego natychmiast usunąłem OneCommander i przeniosłem się na niego. FOSS jest niesamowity.

7. X-plore (najlepszy do mobilnego zarządzania plikami na Androida)

Poruszanie się po rozszerzonych katalogach plików na telefonie może być szczególnie trudne. X-plore przekształca mobilne zarządzanie plikami dzięki wszechstronnemu, dwupanelowemu interfejsowi, czyniąc go potężnym narzędziem dla użytkowników Androida.

Ten bogaty w funkcje mobilny menedżer plików, opracowany przez Lonely Cat Games, przenosi możliwości zarządzania plikami na poziomie pulpitu na smartfony i tablety.

Tym, co wyróżnia X-plore, jest jego rozszerzenie funkcji w połączeniu z możliwością dostępu root.

Dwupanelowy interfejs z widokiem drzewa sprawia, że nawigacja jest intuicyjna, a wsparcie dla usług w chmurze, USB OTG i różnych formatów plików tworzy zakończone mobilne rozwiązanie do zarządzania plikami.

Najlepsze funkcje X-plore

Wbudowane przeglądarki obrazów, plików audio i PDF zwiększają wygodę i dostępność

Integracja pamięci masowej w chmurze z Google Drive i OneDrive usprawnia zarządzanie plikami

Wsparcie USB OTG umożliwia łatwy dostęp do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej w podróży

Funkcja mapy dysku wizualizuje alokację pamięci masowej w celu efektywnego zarządzania przestrzenią

Funkcje dostępu root umożliwiają eksplorację i modyfikację plików systemowych

Wsparcie dla transferu plików SSH ułatwia bezpieczne i wydajne przesyłanie plików (funkcja premium)

Limity X-plore

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają płatności

Interfejs może wydawać się skomplikowany na mniejszych ekranach

Ceny X-plore

Free

Funkcje premium dostępne dzięki darowiznom za pośrednictwem Sklepu Google Play

Oceny i recenzje X-plore

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

8. FreeCommander (najlepszy do przenośnego zarządzania plikami w systemie Windows)

via FreeCommander

FreeCommander oferuje elastyczną alternatywę dla Eksploratora Windows, koncentrując się na przenośności i praktycznych funkcjach obsługi plików.

Ta lekka, przenośna aplikacja do zarządzania plikami łączy w sobie podstawowe funkcje systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami dla zwykłych użytkowników i profesjonalistów IT.

FreeCommander oferuje prawdziwą przenośność - cały program można uruchomić bezpośrednio z pamięci USB lub płyty CD - dzięki czemu jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują spójnych możliwości zarządzania plikami na różnych komputerach z systemem Windows.

Najlepsze funkcje FreeCommander

Natychmiastowy podgląd złożonych typów plików za pomocą wszechstronnej przeglądarki wielu formatów

Z łatwością przekraczaj tradycyjne limity długości ścieżek wynoszące 255 znaków

Zastosuj potężne filtrowanie oparte na wyrażeniach regularnych, aby przeprowadzić zaawansowane, precyzyjne wyszukiwanie plików

Efektywna organizacja plików za pomocą elastycznego, dwupanelowego interfejsu z widokiem drzewa

Bezpośredni dostęp do ukrytych folderów systemowych i interfejsów panelu sterowania Windows

Łatwe połączenie i zarządzanie plikami na wielu platformach urządzeń mobilnych

Efektywna synchronizacja folderów w różnych lokalizacjach lokalnych i sieciowych

Odzyskaj przypadkowo usunięte pliki za pomocą zaawansowanych, zintegrowanych mechanizmów przywracania

Limity FreeCommander

Tylko platforma Windows

Limit opcji integracji z chmurą

FreeCommander ceny

Free (wersja 32-bitowa)

Pojedyncze pobranie: 10 USD (wersja 64-bitowa)

Roczny dostęp: 20 USD (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Dwuletni dostęp: 28 USD (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

FreeCommander oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

9. Explorer++ (najlepszy do lekkiego zarządzania plikami)

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows i szukasz kompaktowej, wydajnej alternatywy dla domyślnego systemu zarządzania plikami, nie szukaj dalej niż Explorer++.

Ta alternatywa o otwartym kodzie źródłowym zapewnia podstawowe możliwości zarządzania plikami i koncentruje się na szybkości i prostocie, dodając cenne funkcje wykraczające poza podstawową funkcję Microsoft Explorer.

Jego zakładkowy interfejs i przetwarzanie w tle zapewniają płynne działanie nawet podczas intensywnych operacji na plikach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników preferujących lekki, ale wydajny menedżer plików.

Explorer++ najlepsze funkcje

Zaimplementuj system zakładek, aby uzyskać szybki dostęp do często używanych katalogów i zwiększyć wydajność pracy

Wykonuj zaawansowane operacje na plikach, aby umożliwić ich łączenie i dzielenie w celu wszechstronnej obsługi

Uruchom menedżera plików bezpośrednio z dysków USB lub innych nośników, korzystając z przenośnych opcji konfiguracji

Niestandardowe preferencje użytkownika z opcjami przechowywania plików w rejestrze lub konfiguracji dla wygody

Ograniczenia Explorer++

Tylko prawdziwe monitorowanie folderów systemu plików

Tylko platforma Windows

Explorer++ ceny

Free

Explorer++ oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Pliki (najlepsze dla nowoczesnego systemu Windows)

via Pliki

Files na nowo wyobraża sobie zarządzanie plikami w systemie Windows z nowoczesnym wyglądem i ulepszonymi funkcjami wydajności. Ten zewnętrzny menedżer plików łączy w sobie nowoczesną estetykę z solidną funkcją, oferując świeże spojrzenie na sposób interakcji użytkowników z ich plikami i folderami.

To, co wyróżnia Files, to skupienie się na filozofii projektowania systemu Windows, przy jednoczesnym dodaniu funkcji, których brakuje w natywnym eksploratorze. Połączenie integracji z chmurą, przeglądania w zakładkach i bogatego podglądu plików tworzy nowoczesne środowisko zarządzania plikami, które jest naturalne dla użytkowników systemu Windows.

Pliki - najlepsze funkcje

Korzystaj z przejrzystego, nowoczesnego interfejsu z konfigurowalnymi układami, aby poprawić komfort użytkowania i personalizację

Dostęp do wbudowanego wsparcia podglądu dla dokumentów, multimediów i kodu dla szybkiego widoku bez otwierania plików

Zintegruj usługi w chmurze, takie jak OneDrive, Google Drive i iCloud, aby usprawnić zarządzanie plikami na różnych platformach

Zaimplementuj niestandardowy system etykiet z kodowaniem kolorami, aby uporządkować pliki w celu łatwego wyszukiwania i identyfikacji

Skorzystaj ze wsparcia Markdown i podświetlania składni, aby zwiększyć użyteczność dla programistów i pisarzy

Limity plików

Sporadyczne problemy z wydajnością

Wyzwania związane z synchronizacją z usługami w chmurze

Ceny plików

Free

Oceny i recenzje plików

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

11. Menedżer plików Dolphin (najlepszy dla użytkowników Linuksa)

via Dolphin

Dolphin, domyślny menedżer plików popularnej społeczności wolnego oprogramowania KDE, łączy w sobie lekką wydajność z bogatymi opcjami niestandardowymi.

Ten wszechstronny menedżer plików skutecznie nawiguje i zarządza plikami na różnych urządzeniach pamięci masowej, zachowując elastyczność w sposobie interakcji użytkowników z ich zawartością.

To, co wyróżnia Dolphin, to jego elastyczny charakter w połączeniu z funkcjami ukierunkowanymi na wydajność. Równowaga między prostotą i rozbudowanymi funkcjami sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników Linuksa, którzy chcą zaawansowanego menedżera plików, który rozwija się wraz z ich potrzebami.

Najlepsze funkcje Dolphin

Korzystaj z wielu trybów widoku (siatka, szczegółowy i widok drzewa), aby usprawnić nawigację i organizację plików

Wsparcie podzielonego widoku i przeglądania w zakładkach dla jednoczesnego dostępu do wielu katalogów

Dostęp do wszechstronnego menu prawego przycisku myszy z konfigurowalnymi akcjami do szybkiego zarządzania plikami

Korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania między widokami, aby uprościć przenoszenie lub kopiowanie plików bez wysiłku

Korzystaj z łatwych opcji kompresji i udostępniania plików, aby usprawnić współpracę i obsługę plików

Dostosuj konfigurację interfejsu, aby spersonalizować obszar roboczy zgodnie z własnymi potrzebami

Połączenie z różnymi urządzeniami pamięci masowej (dyski twarde, USB, karty SD) zapewnia wszechstronność w zarządzaniu plikami

Limity Dolphin

Tylko platforma Linux/KDE

Niektóre funkcje wymagają zależności KDE

Ceny Dolphin

Free

Oceny i recenzje Dolphin

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

12. Menedżer plików Windows (najlepszy dla nostalgicznych entuzjastów zarządzania plikami)

via Microsoft

Menedżer plików Windows to eksplozja przeszłości. Microsoft wskrzesił go z początków Windows 3.x i uczynił go projektem open-source na GitHub.

To klasyczne narzędzie przeznaczone jest dla fanów komputerów retro i tych, którzy cenią sobie prostotę zarządzania plikami w starym stylu.

Dzięki kultowemu, dwupanelowemu interfejsowi i prostej funkcjonalności, Menedżer plików Windows jest funkcjonalną, nostalgiczną alternatywą dla nowoczesnych eksploratorów plików.

Początkowo zaprojektowany na początku lat 90-tych, Windows File Manager został zmodernizowany do pracy w obecnych systemach Windows.

Chociaż może brakować mu krzykliwych funkcji dzisiejszych narzędzi, ten podstawowy menedżer plików zapewnia solidną wydajność dla podstawowych operacji na plikach i wyróżnia się jako okno na wczesne dni komputerów z systemem Windows.

Najlepsze funkcje Menedżera plików Windows

Nawiguj i zarządzaj plikami w dwóch panelach, ułatwiając obsługę operacji, takich jak kopiowanie i przenoszenie plików między katalogami

Pobierz i korzystaj z lekkiej aplikacji open-source bez obciążania zasobów systemowych

Kopiuj, przenoś, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki wydajnie i prosto, tak jak we wczesnych latach 90-tych

Ograniczenia Menedżera plików Windows

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak przeglądanie w zakładkach, zaawansowane wyszukiwanie lub integracja z chmurą, które można znaleźć w nowoczesnych menedżerach plików

Styl retro może wydawać się nieznany lub przestarzały dla użytkowników przyzwyczajonych do nowoczesnych eksploratorów plików

Skierowane głównie do entuzjastów, a nie profesjonalistów, którzy potrzebują zaawansowanych cykli pracy

Menedżer plików Windows - ceny

Free

Menedżer plików Windows - oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Pro Tip: Paruj menedżera plików, takiego jak Windows File Manager do lekkich operacji z ClickUp do zaawansowanego zarządzania projektami, aby pokryć wszystkie swoje bazy.

Wybierz swoją ścieżkę do lepszej organizacji plików

Odpowiedni menedżer plików może znacznie poprawić wydajność i organizację cyfrową. Wybierając odpowiednie narzędzia do zarządzania plikami, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące cyklu pracy, wielkość zespołu, cyfrowy ekosystem i konkretne wyzwania związane z wydajnością.

Poznaj różne rozwiązania, przetestuj różne interfejsy i porównaj funkcje, aby znaleźć idealne podejście do zarządzania plikami.

Skuteczna technologia zarządzania plikami powinna zwiększać wydajność, a nie komplikować pracę. Idealne rozwiązanie do organizacji cyfrowej uzupełnia istniejące możliwości, pozwalając Teams skupić się na głównych celach w sposób precyzyjny i wydajny.

Nasza rekomendacja? ClickUp to najlepszy centralny menedżer plików i hub wydajności dla profesjonalistów poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie cyfrowego obszaru roboczego. Jego solidna platforma przekształca tradycyjne zarządzanie plikami w inteligentny, adaptacyjny system.

Zarejestruj się w ClickUp, aby zmienić swoje doświadczenie w zarządzaniu plikami i odkryć, jak zorganizowany może być Twój cyfrowy obszar roboczy.