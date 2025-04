Najlepsze szablony Notability do wypróbowania w 2025 roku

Wybór odpowiedniego planera może być przytłaczający. Czy wybrać planer fizyczny czy cyfrowy? Czy zwykły kalendarz się sprawdzi, czy może potrzebujesz pełnego systemu do śledzenia celów i nawyków? Ale to nie musi być takie skomplikowane.

Notability, cyfrowa aplikacja do robienia notatek, oferuje różnorodne szablony planów - tygodniowych, miesięcznych, dziennych, do nauki, posiłków i podróży - które sprawiają, że planowanie jest przyjemne i skuteczne. Szablony Notability można zapisywać i pobierać w formacie PDF na iPada lub edytować online za pomocą aplikacji Notability.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy niektóre z najlepszych szablonów Notability, a także kilka alternatyw dla wygodnego planowania. Zaczynajmy!

Co wyróżnia dobry szablon Notability Planner?

Idealny szablon Notability różni się w zależności od potrzeb. Profesjonaliści potrzebują szablonu, który pomaga śledzić spotkania, projekty i osobiste zobowiązania w jednym miejscu. Cotygodniowy planer nauki, który pomaga zarządzać zadaniami szkolnymi, terminami i egzaminami w jednej zorganizowanej przestrzeni, sprawdzi się lepiej w przypadku studentów.

Niezależnie od celów, najlepsze szablony mają kilka cech wspólnych:

Możliwość dostosowania: Poszukaj estetycznych szablonów Notability z adaptacyjnymi układami, zakładkami i sekcjami, aby dopasować je do swojego unikalnego cyklu pracy i potrzeb w zakresie planowania

Przejrzystość: Szablon powinien oferować przejrzystą, intuicyjną strukturę dla zadań, terminów i notatek

Estetyczny wygląd: Wybierz szablony z eleganckimi układami i opcjami dodawania naklejek, kodów kolorów i elementów dekoracyjnych, aby plan był wizualnie wciągający

Załączniki: Odkryj darmowe lub płatne szablony, które umożliwiają integrację notatek audio, plików multimedialnych i dokumentów w celu dodania kontekstu do zadań i zwiększenia wydajności

Śledzenie postępów: Szablon powinien umożliwiać użytkownikom monitorowanie postępów w codziennych zadaniach, tygodniowych celach i długoterminowych planach za pomocą wizualnych pasków postępu i aktualizacji statusu

Free Notability Szablony Plannerów

Od organizatorów codziennych zadań po narzędzia do śledzenia długoterminowych celów - te szablony Notability są praktyczne i atrakcyjne wizualnie.

1. Szablon planera zadań

via Notability

Szablon Notability Assignment Planner oferuje wyczyszczony, zorganizowany format do planowania projektów. Dedykowane sekcje, takie jak "Szczegóły", "Zasoby", "Zadania" i "Free Przestrzeń" pomagają uchwycić wszystkie istotne szczegóły w celu powodzenia projektu.

W sekcji "Free Space" można dodawać pomoce wizualne, takie jak mapy myśli lub zapisywać pomysły do burzy mózgów. To spersonalizowane podejście pomaga skutecznie radzić sobie z zadaniami i osiągać powodzenie, co czyni go niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce pozostać zorganizowany i wydajny.

Idealny dla: Studentów, nauczycieli, profesjonalistów i freelancerów, którzy chcą zarządzać zadaniami i śledzić terminy.

2. Szablon planera tygodniowego

via Notability

Szablon planera tygodniowego Notability oferuje prosty, ale szczegółowy układ do planowania tygodniowego. Możesz śledzić zadania w sekcji "Do zrobienia" i nadawać priorytety obowiązkom akademickim lub związanym z pracą w przestrzeni "Zadania/Do przestudiowania". Szablon ten pomaga zrównoważyć wydajność z rozwojem osobistym przez cały tydzień.

Służy również jako świetne narzędzie do rozpoczęcia prowadzenia dziennika, pozwalając ci zastanowić się nad swoim postępem i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Idealny dla: Kierowników projektów i zapracowanych osób, które muszą organizować swój tydzień, ustalać priorytety zadań i śledzić postępy na pierwszy rzut oka.

3. Szablon do planowania sesji nauki

via Notability

Ten szablon do planowania sesji nauki pomaga studentom podejść do sesji nauki z precyzją i strukturą. Dzięki dedykowanym przestrzeniom na "Cele czasowe", "Cele nauki" i "Tematy/rozdziały", ten cyfrowy planer dla studentów pozwala wyraźnie nakreślić cele i obszary koncentracji przed zanurzeniem się w rutynę nauki.

W sekcji "Przed rozpoczęciem" możesz umieścić listę wszystkich zasobów i materiałów do nauki, upewniając się, że jesteś w pełni przygotowany do sesji. "Blokowanie czasu" umożliwia przydzielenie określonych przedziałów czasowych dla każdego tematu lub aktywności. Pozwala to na promocję skoncentrowanych, efektywnych okresów nauki przy jednoczesnym zminimalizowaniu czynników rozpraszających.

Idealny dla: Studentów i osób uczących się, którzy chcą pozostać zorganizowani, ustawić cele i zoptymalizować swoje sesje nauki.

4. Szablon planera dziennego

via Notability

Szablon Notability Daily Planner przekształca codzienne planowanie w system wydajności. Możesz wpisać na listę pięć najważniejszych celów na dany dzień i zaznaczyć pola po ich osiągnięciu. Sekcja "Ważne wydarzenia" śledzi kluczowe spotkania lub terminy, a lista do zrobienia oferuje prosty sposób zarządzania codziennymi zadaniami.

Niestandardowa przestrzeń na zdjęcia zachęca do kreatywności lub inspiracji, zapewniając wizualny impuls do codziennego planowania.

Idealny dla: Osób szukających narzędzia do codziennego planowania, aby śledzić spotkania i terminy zadań.

5. szablon planera z portretem cyfrowym na rok 2025

via Notability

Szablon 2025 Digital Portrait Planner od Notability łączy w sobie funkcję z przyjaznym dla użytkownika designem. Posiada dedykowane strony na miesięczne pulpity, ustawienie celów, rutyny, nawyki, ważne daty, notatki, planowanie posiłków i listy zakupów.

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż fitness za pomocą narzędzia do śledzenia nawyków, ustawiasz kwartalne cele zawodowe, czy organizujesz cotygodniowe posiłki dla rodziny, ten planner dostarcza narzędzia do planowania zarówno w skali mikro, jak i makro.

Jego orientacja pionowa zapewnia płynną nawigację, a uporządkowany design pomaga śledzić priorytety i płynnie organizować pomysły. Ten planer przekształca codzienne i długoterminowe planowanie w intuicyjny proces.

Idealny dla: Osób skoncentrowanych na celach, poszukujących rocznego cyfrowego planera do organizowania rutynowych czynności, śledzenia nawyków i tworzenia planów posiłków.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy działań i uporządkować swoje priorytety, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe spostrzeżenia i zadania giną w czatach, e-mailach lub rozłączonych planerach. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania, które można wykonać we wszystkich czatach, dokumentach, tablicach i nie tylko - upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Limity korzystania z szablonów Notability Planner

Chociaż Notability oferuje niezawodne cyfrowe planery, ma pewne wady:

❗️Współpraca: Notability zostało zaprojektowane przede wszystkim do użytku indywidualnego, co może stanowić wyzwanie w środowiskach współpracy. Na przykład, Teams próbujący udostępniać i edytować plannery w czasie rzeczywistym mogą napotkać problemy z synchronizacją, prowadzące do konfliktów wersji i zakłóceń cyklu pracy

❗️Integracja z kalendarzem: Integracja Notability z zewnętrznymi aplikacjami kalendarza nie zawsze przebiega bezproblemowo. Użytkownicy zgłaszali trudności z synchronizacją wydarzeń i przypomnień, z których wynikały nieodebrane spotkania lub konflikty w harmonogramie

❗️Pamięć: W miarę gromadzenia się plannerów z czasem rozmiary plików mogą rosnąć, potencjalnie wpływając na pamięć masową i wydajność urządzenia, zwłaszcza na urządzeniach z ograniczoną przestrzenią

❗️Limitowana wersja Free: Darmowa wersja Notability ogranicza liczbę edycji i dostępnych funkcji, co może utrudniać rozszerzenie działań związanych z notatkami i planami

❗️Problemy z obsługą: Aktualizacje, takie jak Notability 14, podobno utrudniły dostęp do podstawowych funkcji, prowadząc do mniej przyjemnego doświadczenia użytkownika

❗️Limity szablonów: Chociaż Notability oferuje wbudowane planery, mogą one nie spełniać potrzeb wszystkich użytkowników ze względu na ich podstawowy projekt, co podpowie użytkownikom, aby szukali bardziej niestandardowych opcji

Alternatywy dla szablonów Notability Planner

Jeśli potrzebujesz narzędzia do efektywnego planowania celów, współpracy w czasie rzeczywistym, śledzenia czasu i integracji z Kalendarzem, wypróbuj ClickUp.

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

W przeciwieństwie do szablonów Notability, które koncentrują się na podstawowym sporządzaniu notatek, ClickUp oferuje w pełni konfigurowalne szablony dla każdego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy jest to tygodniowy planer, dziennik czy oś czasu projektu.

Korzystanie z ClickUp pomogło nam w lepszym planowaniu, szybszym dostarczaniu i wydajnej strukturze naszych zespołów, a nasz zespół produkcyjny podwoił się, odkąd dołączyłem do firmy! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Jego zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia, śledzenie postępów i integracja z Kalendarzem Google, ułatwiają proces planowania, jednocześnie utrzymując wszystko zsynchronizowane.

Dzięki codziennym standupom obsługiwanym przez ClickUp Brain, możesz bez wysiłku śledzić postępy projektu w czasie rzeczywistym, otrzymywać automatyczne aktualizacje dotyczące zakończenia zadań i uzyskać wgląd w to, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi. Pomaga to zachować porządek, podejmować decyzje oparte na danych i zajmować się krytycznymi zadaniami.

Zobaczmy teraz kilka szablonów plannerów ClickUp:

1. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz ten szablon Zorganizuj swój dzień i osiągnij swoje cele dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner

Szablon ClickUp Daily Planner pomaga organizować, ustalać priorytety i śledzić zadania osobiste, zawodowe i zorientowane na cele. Szablon inteligentnie dzieli zadania na "Habit Tracker" i "Personal Tasks", dostarczając jasnych ram do radzenia sobie z rutynowymi i jednorazowymi czynnościami.

Dlaczego to pokochasz:

Organizuj, filtruj i ustalaj priorytety zadań za pomocą widoku listy

Sprawdzaj zakończone zadania i śledź nawyki dzięki widokowi tabeli

Oznaczaj kolorami kategorie, takie jak "Praca" lub "Rozwój osobisty" i monitoruj swoje postępy za pomocą Widoków Tablicy i Kalendarza

Idealny dla: Osób, które chcą organizować i zarządzać swoimi osobistymi i zawodowymi zadaniami w jednym miejscu.

2. Szablon dziennika ClickUp

Pobierz ten szablon Rejestruj swoje codzienne działania i zdobywaj cenne spostrzeżenia dzięki szablonowi dziennika ClickUp

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, które zadania pochłaniają najwięcej Twojego czasu i energii? Wprowadź szablon dziennika ClickUp, niezbędny dla profesjonalistów, którzy zarządzają wieloma zadaniami w ciągu dnia. Szablon ten wykracza poza zwykłe rejestrowanie - jest to strategiczne narzędzie do poprawy odpowiedzialności.

Dlaczego to pokochasz:

Konfigurowalna struktura dziennika: Zacznij od prostego dziennika, który zawiera kolumny dla daty, zadania, notatki i spędzonego czasu. Dodaj pola niestandardowe, aby kategoryzować zadania i podzadania

Priorytety i śledzenie postępów: Łatwe ustalanie priorytetów zadań i przeglądanie dzienników w celu wykrycia wąskich gardeł. Niezależnie od tego, czy śledzisz indywidualną wydajność, czy wyniki całego zespołu, ten szablon pomaga bez wysiłku odkrywać nieefektywności

Narzędzia do rozliczania Teams: Przypisuj zadania bezpośrednio w dzienniku, oznaczaj zakończone działania i rozliczaj członków zespołu z niedotrzymanych terminów

Idealny dla: Kierowników projektów do śledzenia postępów zespołu i promowania odpowiedzialności.

Porada profesjonalisty: Zastosuj kolorowe etykiety do zadań w oparciu o pilność lub kategorię, aby uzyskać szybki wizualny przegląd priorytetów dnia. Na przykład, możesz użyć koloru zielonego dla zadań związanych z "zakupami spożywczymi" i czerwonego dla "pilnych terminów". '

3. Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz ten szablon Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem dzięki szablonowi ClickUp Daily Hour Schedule

Jeśli zwykła lista zadań nie wystarcza, szablon harmonogramu ClickUp oferuje dynamiczny sposób organizacji dnia - godzina po godzinie. Szablon ten pomaga podzielić zadania na łatwe do zarządzania części i zaplanować, ile czasu należy poświęcić na każde zadanie.

Dlaczego to pokochasz:

Widok zadań w układzie godzinowym w jednym oknie, idealny do zarządzania harmonogramami i terminami

Zmieniaj kolejność zadań bez wysiłku, aby dostosować się do zmieniających się priorytetów dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Planuj i śledź codzienne zadania dzięki widokowi harmonogramu dziennego

Śledzenie nieobecności pracowników za pomocą Widoku Nieobecności

Idealny dla: Kierowników projektów lub zespołów, którzy chcą efektywnie planować zasoby i śledzić czas poświęcony na każde zadanie.

4. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Pobierz ten szablon Zwiększ przejrzystość zespołu i popraw odpowiedzialność dzięki szablonowi dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp

Jeśli jesteś menedżerem lub liderem zespołu, śledzenie jego codziennych działań może być czasochłonne. Szablon ClickUp Employee Daily Activity Reportage pozwala monitorować postępy zespołu, oceniać wydajność i pozostać w zgodzie bez codziennych spotkań jeden na jeden.

Dlaczego to pokochasz:

Uzyskaj przejrzysty przegląd wkładu, mocnych stron i obszarów wymagających poprawy każdego pracownika

Śledź zakończone zadania z czasem i datą w sekcji Accomplishments , aby świętować zwycięstwa

Umożliwiaj pracownikom sygnalizowanie wyzwań lub szukanie wsparcia w sekcji "Bieżące działania "

Przewiduj wąskie gardła i równoważ obciążenia pracą, promując wydajność i zapobiegając wypaleniu dzięki sekcji "Nadchodzące działania "

Idealny dla: Menedżerów, którzy muszą śledzić wydajność i wyniki pracowników.

5. Szablon do planowania projektów ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon do planowania projektów ClickUp: Kompleksowe rozwiązanie do planowania, śledzenia i realizacji projektów

Dzięki szablonowi ClickUp Project Planner Template możesz podzielić cały projekt na możliwe do zarządzania zadania, przypisać je odpowiednim członkom zespołu i śledzić postępy za pomocą wizualnych Tablic Kanban. Niezależnie od tego, czy jest to kampania marketingowa z napiętymi terminami, czy projekt skierowany do klienta wymagający wielu punktów styku, szablon pomaga zachować porządek.

Dlaczego to pokochasz:

Uzyskaj zakończone ramy budżetowania, alokacji zasobów i definiowania ról w zespole

Zamień swój plan w wizualną mapę drogową, podkreślając postępy i potencjalne wąskie gardła dzięki widokowi aktywności projektu

Łatwo monitoruj finanse, aby pozostać w zgodzie z budżetem dzięki Budget Tracker View

Śledzenie osi czasu projektu w celu optymalizacji harmonogramów i minimalizacji opóźnień dzięki Widokom Harmonogramu i Planu Podróży

Idealny dla: Kierowników projektów i Teams, którzy potrzebują kompleksowych ram do płynnego planowania, śledzenia i zarządzania projektami.

6. Szablon planera wakacyjnego ClickUp

Pobierz ten szablon Z łatwością planuj i zarządzaj urlopami pracowników za pomocą szablonu ClickUp Holiday Planner

Zarządzanie urlopami pracowników i harmonogramami zespołów nie musi być żonglerką. Szablon ClickUp Holiday Planner upraszcza ten proces, zapewniając płynną koordynację i zero chaosu w ostatniej chwili.

Dlaczego to pokochasz:

Uzyskaj od pracowników istotne szczegóły, takie jak rodzaj urlopu, dział i czas trwania, dzięki wbudowanemu Formularzowi wniosków urlopowych

Zatwierdzaj lub odrzucaj wnioski i kategoryzuj je według statusu za pomocą Widoku wakacji

Podkreśl nakładanie się, zależności i konflikty na łatwej do odczytania osi czasu dzięki widokowi kalendarza

Zarządzaj płatnymi i nieopłaconymi wnioskami, śledząc ich status - nowy, zatwierdzony lub odrzucony - dzięki widokowi urlopów

Organizuj wyjazdy integracyjne, centralizując logistykę, taką jak loty, hotele i rezerwacje

Idealny dla: Teamów HR, menedżerów lub administratorów odpowiedzialnych za koordynację czasu wolnego pracowników.

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp Calendar: Wizualny i angażujący sposób na zarządzanie zadaniami i osiąganie celów

Szablon ClickUp Calendar To-Do List pomaga bez wysiłku zaplanować tydzień, dwa tygodnie lub miesiąc z przejrzystym przeglądem nadchodzących zobowiązań. Pozwala na wczesne wykrycie i wyeliminowanie konfliktów w harmonogramie.

Szablon upraszcza również wysyłanie zaproszeń na spotkania dzięki wbudowanemu formularzowi. Możesz łatwo przeglądać i planować spotkania, a wszystko to w ramach jednej, scentralizowanej platformy.

Dlaczego to pokochasz:

Płynnie zmieniaj kolejność zadań na podstawie ich pilności lub ważności.

Ustal priorytety zadań i zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść"

Używaj emotikonów i naklejek, aby oceniać swoje postępy, wprowadzając zabawny element do swojej podróży po wydajność

Idealny dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą prostego, ale skutecznego sposobu na zarządzanie listą rzeczy do zrobienia w widoku kalendarza.

🧠 Czy wiesz, że...? 23% pracowników planuje wszystko w kalendarzu.

8. Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Pobierz ten szablon Wizualizuj swój rok i osiągaj cele dzięki szablonowi kalendarza rocznego ClickUp

Szablon ClickUp Annual Calendar Template stanowi centralny hub do mapowania rocznych celów biznesowych i zapewniania spójności we wszystkich działach.

Na przykład, jeśli głównym celem Twojej firmy jest wprowadzenie na rynek nowego produktu do końca roku, możesz podzielić go na mniejsze zadania, takie jak badania rynku, projektowanie produktów i kampanie marketingowe. W ten sposób każdy dokładnie wie, co i kiedy musi zostać zrobione!

Przypisuj zadania odpowiednim członkom zespołu, a z łatwością będziesz śledzić postępy dzięki automatycznym aktualizacjom na paskach postępu - dzięki czemu wszyscy będą zsynchronizowani i na bieżąco przez cały rok.

Dlaczego to pokochasz:

Etykieta zadań według kwartału dla płynnego planowania długoterminowego

Filtruj zadania według osi czasu, priorytetów lub działów, aby skupić się na tym, co najważniejsze

Uzyskaj codzienne aktualizacje standup i zadań bez przekopywania się przez pliki dzięki ClickUp Brain, potężnemu asystentowi ClickUp AI

Dostosuj oś czasu i śledź kamienie milowe dzięki elastycznemu widokowi kalendarza

Idealny dla: Teamów lub Businessów chcących stworzyć mapę rocznych celów, kamieni milowych i projektów.

9. Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Pobierz ten szablon Przejmij kontrolę nad swoim tygodniem dzięki szablonowi kalendarza tygodniowego ClickUp

Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp pomaga zwizualizować cały tydzień na pierwszy rzut oka. Możesz bez wysiłku zidentyfikować potencjalne konflikty w harmonogramie i proaktywnie dostosować swoje plany. Użyj emoji, aby ocenić swój poziom wydajności i przekształcić zakończone zadania w zabawne i angażujące doświadczenie.

Dlaczego to pokochasz:

Planuj tygodniowe zadania i aktywności dzięki Weekly Calendar View

Uzyskaj przegląd wszystkich zadań projektu dzięki Widokowi wszystkich zadań

Zidentyfikuj i dostosuj nakładające się zadania lub konflikty w harmonogramie

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy muszą zarządzać cotygodniowymi zadaniami, spotkaniami i terminami w przejrzystym, wizualnym formacie.

10. Szablon planera blogów ClickUp

Pobierz ten szablon Bloguj jak profesjonalista dzięki szablonowi ClickUp Blog Planner

Szablon ClickUp Blog Planner upraszcza cały proces tworzenia zawartości. Dzięki temu szablonowi możesz zarządzać pomysłami na posty na blogu w jednym miejscu, organizować je w kategorie, tematy i formaty oraz śledzić wydajność bloga. Pomaga to skutecznie planować i realizować strategię dotyczącą zawartości.

Dlaczego to pokochasz:

Przypisuj zadania członkom zespołu, przeglądaj zawartość na różnych scenach i komunikuj się bez wysiłku, aby wszystko było na bieżąco

Monitoruj cały proces pisania, od początkowego pomysłu do ostatecznej publikacji, zapewniając terminową dostawę

Monitoruj i przeglądaj wszelkie zmiany wprowadzone na blogu za pomocą widoku Revision Tracker

Utwórz harmonogram publikowania postów na blogu za pomocą widoku kalendarza

Idealny dla: Twórców zawartości, teamów marketingowych lub blogerów, którzy muszą organizować i śledzić pomysły na posty na blogu, wersje robocze i harmonogramy publikacji.

Użyj ClickUp do inteligentnego planowania

Chociaż Notability świetnie nadaje się do robienia notatek i osobistej organizacji, często nie radzi sobie ze złożonymi planami lub współpracą zespołową.

ClickUp oferuje potężne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, tworzenia harmonogramów i współpracy. Niezależnie od tego, czy koordynujesz wdrażanie produktu, nadzorujesz strategię mediów społecznościowych, czy monitorujesz kamienie milowe projektu, ClickUp zapewni płynne działanie każdego aspektu.

Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak statusy zadań do kategoryzacji pracy, automatyzacja w celu zmniejszenia liczby zadań wykonywanych ręcznie oraz aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli zsynchronizowani.

Po co więc ograniczać się do statycznych planerów i szablonów, skoro ClickUp może uprościć Twój proces i zwiększyć wydajność? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i poznaj bardziej efektywny sposób realizacji swoich celów.