5 kroków, które pomogą Ci pokonać „niedzielną depresję”

Niedziela jest bez wątpienia najbardziej niedocenianym dniem tygodnia.

Chcesz się wyspać? Zrób to w niedzielę.

Wybierasz się na brunch? Zrób to w niedzielę.

Chcesz uporządkować swoje życie? Już wiesz, jak to zrobić.

Ach, dotarliśmy do niedzielnego wieczoru. Do Monday pozostało już tylko kilka godzin.

Monday jest już tylko kilka godzin od nas. 😧

Ten niepokojący i niepożądany psuj zabawy nazywa się Sunday Scaries. Jest to niepokój, który odczuwamy, gdy zbliża się powrót do szkoły lub pracy.

Niedzielna depresja sprawia, że nienawidzimy początku tygodnia pracy, ponieważ nasze ukochane dwa dni wolne bez żadnych obowiązków dobiegają końca.

Czy możemy szczerze zgodzić się, że nasze dwa dni wolne są przyjemne? Istnieje cała lista (gdzieś tam) zadań i fałszywych obietnic, które złożyliśmy sobie w poprzednim tygodniu i które desperacko domagają się uwagi. 😅

Odpowiedzialność za regenerację sił I wydajność w niedziele spoczywa na nas.

Szczerze mówiąc, to nie nasza wina. Nasz tydzień pracy jest automatycznie ustawiony na rutynę, ponieważ nie pozwalamy sobie na zabawę od Monday do piątku.

Zadajmy sobie więc poważne pytanie: jak możemy raz na zawsze pozbyć się niedzielnej depresji?

Proszę o cierpliwość... Sugeruję, że najlepszym momentem na przygotowanie się do nadchodzącego Monday jest czas po ostatnim spotkaniu i przed piątkowym happy hour.

*siła świadomego planowania w piątek

Być może teraz myślisz: jak ona śmie proponować tak nudne zadanie w piątek?!

Zaufaj mi, nie sugeruję tego lekko. Istnieje sekretna moc świadomego planu w piątek, która jest niezwykła. 💫

Sekret? Będziesz o wiele bardziej wydajny! Jak często już w piątek jesteśmy w trybie weekendowym, czekając tylko, aż czas minie?

No dobrze, powiem to... tuż przed lunchem, kiedy mogę odliczać godziny na palcach jednej ręki.

Oto kilka powodów, dla których warto planować następny tydzień w piątek:

Jest czas, aby dopiąć wszystkie sprawy, które nie powinny zostać przeniesione na następny tydzień

Nie reagujesz na presję, upychając wszystko w napiętym harmonogramie, aby „zrobić sprawy gotowe”

Sunday Scaries nie obchodzi, czy mecz piłki nożnej potrwa dłużej, czy Netflix celowo opóźnił premierę nowego sezonu Twojego ulubionego serialu kryminalnego

Już sam ten ostatni powód powinien pomóc spojrzeć na sprawę z odpowiedniej perspektywy. 👏🏼

5 kroków do pokonania niedzielnej depresji

Jak więc świadomie planować? Czy słowo „plan” nie oznacza instynktownie „z zamiarem”?

Niekoniecznie. Jeśli jesteś podobny do mnie, to na pewno wypróbowałeś wiele, wiele systemów planowania, które kończyły się niepowodzeniem w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia.

Wprowadź: ClickUp.

Ta potężna platforma zwiększająca wydajność nie tylko skróci czas poświęcany na planowanie, ale także pomoże Ci trzymać się idealnego harmonogramu. Dzięki ClickUp możesz organizować zarówno listy zadań służbowych, jak i prywatnych w jednym miejscu!

ClickUp Strona Główna zapewnia panoramiczny widok wszystkich zadań i przypomnień:

Chcesz mieć wszystkie ważne zadania na widoku? Przeciągnij i upuść zadania do LineUp™️

Zorganizuj swoje zadania na dziś, zaległe, następne i zaplanowane dzięki funkcji Moja praca

Natychmiast zsynchronizuj swój kalendarz Google, aby uzyskać widok godzinowy. Następnie odhaczaj zadania i przypomnienia bezpośrednio z Agendy!

Teraz, gdy ustawiłyśmy już scenę dla naszego piątkowego planowania, porozmawiajmy o pięciu krokach pozwalających przezwyciężyć niedzielną depresję. Wystarczy poświęcić na to 30 minut pod koniec dnia.

Zastosujmy to w praktyce. Ustaw timer i zaczynamy! ⏲

1. Zastanów się nad bieżącym tygodniem

Zanim ustawimy się na powodzenie w przyszłym tygodniu, ważne jest, aby ocenić, jak dotychczas wyglądało nasze życie. Do tej refleksji przydatna jest funkcja szablonów ClickUp, która pozwala zapisać pytania do refleksji na potrzeby przyszłych sesji planowania.

Oto kilka pytań, od których warto zacząć:

Czy w tym tygodniu pojawiły się jakieś ekscytujące wyzwania?

Które zadania lub spotkania zajęły więcej czasu niż planowano?

Jakie mentalne bałagany mogę usunąć?

Na co natknąłem się, co może mieć wpływ na następny tydzień?

Jak rozpocząć następny tydzień we właściwy sposób?

2. Zapisz cel na każdy dzień roboczy

Jest jednak małe zastrzeżenie dotyczące tego kroku, o którym muszę wspomnieć, ponieważ bardzo ważne jest dążenie do równowagi. ⚖️

Cel ten musi być ŁATWY do osiągnięcia, ale nie tak łatwy jak „wstanie z łóżka”.

Tym celem codziennego zadania powinno być wsparcie w osiągnięciu postępu w realizacji większych celów życiowych. Możesz zaplanować cały dzień wokół tego codziennego zadania. Dzięki temu skupisz się na właściwej ścieżce. 🙌🏼

Funkcja Cel w ClickUp pomaga planować, zarządzać i śledzić postępy, łącząc połączone zadania i listy z celami.

Łatwo zarządzaj swoimi postępami, łącząc zadania i listy z celami

Łatwo zarządzaj swoimi postępami, łącząc połączone zadania i listy z celami

3. Zaplanuj przyjemne zajęcia na cały tydzień

Monday, wtorek, środa, czwartek i piątek. Pięć dni pełnych potencjału zabawy.

A jednak obecnie odmawiamy sobie tego przywileju! Oto kilka propozycji zajęć, które pomogą Ci zacząć:

Wydarzenie sportowe

Wieczór otwarty mikrofon

Klub komediowy

Wieczór gier z przyjaciółmi

Kreatywne zajęcia online

Zakupy w lokalnej dzielnicy

Koncert plenerowy

Spotkania towarzyskie dla zwierząt

Spaceruj spokojnie po okolicy, gdy niebo ma idealny, ciepły blask

Obiecaj mi, że od przyszłego tygodnia dodasz do niego trochę zabawy. 🙏🏼

Niezależnie od tego, czy chcesz wykonywać te czynności samodzielnie, czy z przyjaciółmi i rodziną, celem nie jest jeszcze większe obciążenie Twoich pracowitych dni, ale oderwanie się od codziennej rutyny.

Niech stanie się to aktywnością, na którą będziesz czekać z niecierpliwością. Istnieje różnica między „commit” a „terapią zakupową”. 😉

Pasek boczny: Jeśli chcesz zapisać pomysły na fajne miejsca spotkań lub zapisać linki do lokalnych wydarzeń, wypróbuj Notatnik w ClickUp. Niezależnie od tego, czy przeglądasz inne strony internetowe, czy platformę ClickUp, Twoje pomysły będą zawsze z Tobą!

Nie będę się zagłębiać w przełomowe rozszerzenie ClickUp Chrome Extension … zostawimy to na kolejny piątek. Zegar wciąż tyka! 👀

Szybko dodaj linki do zakładek, aby zapisać je na później w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome

Szybko dodaj linki do zakładek, aby zapisać je na później w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome

4. Zarezerwuj co najmniej 30 minut dziennie na naukę

Czuję, że zaczynasz się kręcić, ale jeśli się nad tym zastanowić, to już to robisz!

Słuchasz podcastów? Czy czytasz artykuły o poprawie wydajności? A może zatracasz się w atmosferze YouTube?

Zamiast bezmyślnie przewijać zawartość, która nie jest korzystna dla Twojego ogólnego zdrowia, poświęć trochę czasu na zapoznanie się z ekscytującymi tematami.

W dzisiejszym nowoczesnym świecie mamy dostęp do ogromnej biblioteki cyfrowej, która tylko czeka, aby ją wykorzystać. 💡

Pamiętasz notatnik ClickUp, o którym wspomniałem wcześniej? Zapisuj fragmenty tekstu i inne informacje, do których chcesz wrócić później!

5. Zaplanuj jedną rzecz do zrobienia w weekend

W ten sposób zataczamy koło i wracamy do weekendu: przez te dwa dni nie należy martwić się tym, co przyniesie Monday.

Jeśli odczuwasz zmęczenie w weekendy, może to wynikać z braku zdrowej równowagi między aktywnością fizyczną a korzystaniem z urządzeń elektronicznych.

Zrób coś wydajnego, co zmusi Cię do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jaka jest ta jedna rzecz, z której zrezygnowałeś, ponieważ skupiasz się na tym, co może pójść nie tak, zamiast na tym, co może pójść dobrze?

Weekend jest do tego idealny, ponieważ nie masz żadnych zobowiązań. To Twoja piaskownica, w której możesz tworzyć nowe wspomnienia podczas wolnego czasu! 😎

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym zmniejszania niepokoju w miejscu pracy 💜

Precz z niedzielną chandrą!

Oto pięciokrokowy przewodnik, który pomoże Ci pokonać niedzielną depresję.

Dzięki kilku kluczowym zmianom w planowaniu nadchodzącego tygodnia nigdy więcej nie będziesz musiał poświęcać niedzielnych wieczorów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i życzymy udanych planów!

Zostało nam jeszcze kilka minut na naszym timerze; czy chcesz również naprawić swoje powiązanie z Monday?

Od tego momentu głos zabierze Mandy. 🎙