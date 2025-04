Jak szybko i łatwo usunąć podkreślenia w pliku PDF

Czy kiedykolwiek otworzyłeś dokument PDF i poczułeś się zaatakowany przez neonowe pasemka krzyczące ze strony?

Niezależnie od tego, czy chodzi o "Ups, zły kolor!", czy "Kto podkreślił cały ten dokument? ", wiedza o tym, jak usunąć podkreślenia w pliku PDF, może uratować ci zdrowie - i oczy.

Poprawianie wyróżnionego tekstu jest często konieczne, aby skorygować błędy, wyczyścić zeskanowany PDF lub nadać blasku raportowaniu dla szefa.

Możesz łatwo zarządzać tymi zbyt entuzjastycznymi adnotacjami za pomocą oprogramowania takiego jak Adobe Acrobat Reader i innych narzędzi do adnotacji.

Niezależnie od tego, czy pracujesz na komputerze Mac, czy Windows, kilka prostych kroków może pomóc ci usunąć wybrane podkreślenia, wyczyścić określone sekcje, a nawet dostosować cały dokument. Gotowy do przejęcia kontroli nad swoim PDF-em? Do dzieła!

60-sekundowe podsumowanie Oto kroki, aby usunąć podkreślenia w pliku PDF: Krok 1: Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat lub innym narzędziu, takim jak Smallpdf, Xodo lub Sejda

Krok 2: Wybierz wyróżniony tekst, który chcesz usunąć

Krok 3: Kliknij ikonę kosza lub opcję usuwania, aby wyczyścić podkreślenie

Krok 4: Zapisz edytowany plik PDF

Aby usunąć podkreślenia na telefonie komórkowym, użyj aplikacji takich jak PDFGear, PDF Expert lub PDFelement

Limity korzystania z Adobe lub jakiegokolwiek innego PDF: Limity dotyczące ograniczeń plików, brak funkcji współpracy i ogromna krzywa uczenia się zaawansowanego oprogramowania

Skorzystaj z ClickUp Docs , aby bardziej kompleksowo zarządzać swoimi dokumentami i potrzebami współpracy

Bonusowe wskazówki dotyczące strategicznego wyróżniania: twórz kolorowe wyróżnienia dla przejrzystości, twórz kopie zapasowe oryginalnych plików i konwertuj je do edytowalnego formatu, takiego jak Docs

Metody usuwania podkreśleń w PDF

Usuwanie wyróżnionego tekstu jest prostsze niż jego dodawanie - wystarczy upewnić się, że korzystasz z odpowiednich narzędzi do wyszukiwania PDF, adnotacji i nie tylko.

Oto trzy przydatne narzędzia, dzięki którym można wyeliminować wybrane podkreślenia z pliku PDF:

Metoda 1: Korzystanie z programu Adobe Acrobat

Mówienie o plikach PDF bez wzmianki o Adobe Acrobat byłoby niemal przestępstwem. W końcu Adobe jest pionierem, który stoi za datą powstania Portable Document Format! Program Acrobat umożliwia dodawanie komentarzy do plików PDF, tworzenie notatek, modyfikowanie tła, a nawet edytowanie tekstu w celu przechowywania informacji zwrotnych w dokumentach.

To nie wszystko - program Acrobat ma asystenta AI, który umożliwia interakcję z plikami PDF za pomocą zapytań w języku naturalnym, uzyskiwanie szybkich odpowiedzi i generowanie podsumowań jednym kliknięciem.

Adobe Acrobat posiada aplikację komputerową na urządzenia z systemem Windows i Mac, a także aplikacje na telefony z systemem Android i iOS.

Aby usunąć podkreślenia w pliku PDF za pomocą programu Adobe Acrobat, wystarczy wykonać te proste kroki:

Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat

Kliknij wyróżniony tekst, aby go zaznaczyć

przez Adobe Acrobat

Znajdź przybornik i wybierz ikonę kosza aby usunąć podkreślenie

Zapisz i pobierz dokument bez podkreśleń

Możesz również użyć tego paska narzędzi, aby zmienić kolor wyróżnionego tekstu (wystarczy kliknąć ikonę w środku) lub dodać komentarz (ikona w lewym rogu menu).

Lewy panel boczny oferuje również dostęp do innych przydatnych narzędzi do różnych działań, ułatwiając zarządzanie adnotacjami i edycjami PDF.

Oto alternatywna metoda usuwania podkreśleń w programie Adobe Acrobat:

Zaznacz wyróżniony tekst

Przejdź do zakładki komentarzy po prawej stronie ekranu

Znajdź zakładkę komentarza dla podkreślenia, które chcesz usunąć

Najedź kursorem na trzy kropki w zakładce i wybierz Usuń z menu

Innym sprytnym sposobem na usunięcie wyróżnienia z artykułu w programie Acrobat Software jest zaznaczenie wyróżnionego tekstu i naciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze.

🧠 Ciekawostka: Tryb Płynny w programie Acrobat wykorzystuje AI do automatycznego formatowania plików PDF w celu ułatwienia czytania na mniejszych ekranach, takich jak smartfony! Dostosowuje rozmiar tekstu, reorganizuje układy i tworzy zwijane sekcje - zmieniając nawet najbardziej gęsty plik PDF w przyjazny dla urządzeń mobilnych.

Oprócz programu Adobe Acrobat możesz również użyć innych narzędzi do adnotacji, aby zakończyć pracę na komputerze!

1. Smallpdf. com

Smallpdf to elastyczne narzędzie online, które pozwala na zrobienie wielu różnych rzeczy z plikami PDF - łączenie plików, dzielenie ich i dodawanie podpisów online.

A jeśli chodzi o usuwanie podkreśleń z pliku PDF, jest to równie łatwe:

Wybierz opcję Adnotuj na stronie głównej Smallpdf

via Smallpdf

Prześlij plik PDF za pomocą opcji Wybierz pliki

Wybierz wyróżniony tekst, który chcesz usunąć z pliku

Teraz wybierz ikonę kosza, która się pojawi

Smallpdf ma bogatą w funkcje stronę internetową na pulpit i aplikację dla systemu Windows. Aplikację można również pobrać z odpowiednich sklepów z aplikacjami na urządzenia z systemem iOS i Android.

Do zrobienia? Dane CommonCrawl pokazują, że PDF jest trzecim najpopularniejszym formatem plików w sieci, po HTML i XHTML, co podkreśla jego szerokie zastosowanie w dystrybucji zawartości cyfrowej.

2. Xodo

Xodo to wszechstronna aplikacja, która umożliwia dodawanie adnotacji do plików PDF za pomocą tekstu (takich jak podkreślenia i przekreślenia), notatek, rysunków odręcznych i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie dokumentów, dodawanie komentarzy czy porządkowanie plików PDF, Xodo zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia. Jeśli przypadkowo przesadziłeś z podświetleniem lub po prostu chcesz wyczyścić plik PDF, usuwanie podświetleń w Xodo jest dziecinnie proste.

Oto jak to zrobić:

Prześlij plik PDF za pomocą opcji Wybierz plik

via Xodo

Wybierz wyróżnienie, którego chcesz się pozbyć

Naciśnij ikonę kosza, która pojawi się po zaznaczeniu tekstu

Xodo to narzędzie internetowe z dedykowaną aplikacją w sklepie Microsoft Store. W pełni funkcjonalną aplikację mobilną można pobrać na urządzenia z systemem Android i iOS.

Pamiętaj: Nie można usunąć wyróżnionego tekstu w dokumencie, jeśli jest on częścią oryginalnego zeskanowanego pliku PDF.

4. Sejda

Sejda posiada potężne możliwości OCR, dzięki czemu konwertowanie zeskanowanych dokumentów na przeszukiwalne i edytowalne pliki PDF jest łatwe. Jest to wygodne rozwiązanie do wyodrębniania tekstu z obrazu lub zeskanowanego pliku PDF, zapewniając większą elastyczność pracy z plikami!

Oto jak usunąć podkreślenia za pomocą aplikacji Sejda:

Wybierz przycisk Prześlij plik PDF

via Sejd a

Kliknij opcję Adnotacje w górnym menu

Wybierz podkreślenia, które chcesz usunąć z pliku PDF

Kliknij ikonę kosza i usuń podkreślenia

Sejda oferuje aplikację komputerową, która działa zarówno na komputerach Mac, jak i urządzeniach z systemem Windows.

Użytkownicy systemów Android i iOS muszą jednak polegać na platformie internetowej, ponieważ nie ma jeszcze dedykowanej aplikacji mobilnej dla Sejda.

💡 Pro Tip: Sejda PDF Editor umożliwia dodanie znaku wodnego lub podpisu elektronicznego do plików PDF dzięki niestandardowym opcjom. Możesz dostosować przezroczystość, obrót i położenie znaku wodnego, co czyni go funkcjonalnym i kreatywnym narzędziem do personalizacji dokumentów.

Metoda 3: Aplikacje mobilne do usuwania podkreśleń

Jeśli wolisz mieć dostęp do plików PDF na urządzeniu mobilnym, nie martw się - mamy dla Ciebie kilka fantastycznych aplikacji!

1. PDFGear

Oprócz wyróżniania, PDFGear umożliwia wypełnianie formularzy PDF poprzez dodawanie tekstu, znaczników wyboru i innych symboli. Obsługuje również podpisy oparte na obrazach, wprowadzanie danych z klawiatury i rysunki odręczne, ułatwiając zakończenie i podpisywanie dokumentów bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

Oto jak usunąć podkreślenie z pliku PDF w serwisie PDFGear:

Prześlij plik PDF do aplikacji

Pojedyncze kliknięcie wyróżnionego tekstu

via PDFGear

Kliknij przycisk Usuń w menu, które się pojawi

PDFGear jest dostępny zarówno w Google Play, jak i Apple App Store, zapewniając kompatybilność z szerokim zakresem urządzeń.

2. PDF Expert

Ta aplikacja mobilna łączy w sobie wszystkie niezbędne narzędzia do adnotacji z potężnymi funkcjami AI, aby pomóc ci bez wysiłku przekształcić dokument PDF. Jeśli korzystasz z urządzenia Apple, możesz pobrać PDF Expert z App Store i korzystać z jego szerokiego zakresu narzędzi.

Aby usunąć podkreślenia:

Prześlij plik PDF do aplikacji

Kliknij wyróżniony tekst

Wybierz Wyczyszczone , aby usunąć podkreślenia z pliku PDF

via PDF Expert

3. PDFelement

Kolejnym edytorem PDF dla użytkowników Androida opartym na AI jest PDFelement. Co najlepsze? Ta wszechstronna aplikacja działa bezproblemowo w systemach Windows, Mac i iOS, oferując te same solidne funkcje na różnych platformach.

Aby usunąć podkreślenia:

Prześlij plik PDF do aplikacji

Wybierz obraźliwe podkreślenia

Kliknij Usuń, gdy pojawi się opcja

przez PDFelement

Limity powyższych metod

Chociaż narzędzia te mogą być zrobione, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich limity przed utworzeniem konta lub naciśnięciem przycisku pobierania:

Ograniczenia użytkowania w wersjach Free lub próbnych : Narzędzia takie jak Sejda często mają dzienne limity użytkowania lub ograniczenia rozmiaru plików, takie jak zezwolenie na wykonanie tylko trzech zadań na godzinę i pracę z dokumentami do 50 MB lub 200 stron

Problemy z wydajnością w przypadku dużych plików : Niektóre programy mogą doświadczać wolniejszego przetwarzania lub problemów z wydajnością podczas obsługi dużych plików PDF, co prowadzi do opóźnień w ich ładowaniu lub edycji

Krzywa uczenia się dla zaawansowanych narzędzi : Chociaż Adobe Acrobat oferuje wszechstronny zestaw funkcji, jego opanowanie może wymagać dodatkowego czasu i wysiłku, szczególnie dla osób niezaznajomionych z profesjonalnym oprogramowaniem do edycji plików PDF.

Limit funkcji współpracy: Wiele z tych narzędzi zapewnia możliwość dodawania adnotacji i komentarzy, ale często brakuje im opcji współpracy w czasie rzeczywistym lub integracji z cyklami pracy zespołowej, co czyni je mniej idealnymi do wspólnych projektów

ClickUp jako alternatywa dla adnotacji w PDF

W przeciwieństwie do innych narzędzi, ClickUp to coś więcej niż tylko praca z plikami PDF - to wszystko do pracy. Od współpracy przy projektach do zrobienia szczegółowej dokumentacji i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym, ClickUp może zrobić to wszystko i jeszcze więcej.

"Ale jak poradzić sobie z wyróżnionym tekstem?" zastanawiasz się. Porozmawiajmy o ClickUp Docs!

ClickUp Dokumenty

ClickUp Docs to wszechstronne oprogramowanie do współpracy nad dokumentami, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w tym zakresie. Oto jak to pomaga:

Unikaj wysyłania niekończących się poprawek PDF z pytaniem *"Kto to podkreślił?" Zamiast tego, współpracuj nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym

Doświadcz wspólnej edycji na żywo w ClickUp Docs

Załącz czysty dokument PDF bezpośrednio do elementów akcji za pomocą ClickUp Docs, który płynnie integruje się z zadaniami dla lepszej organizacji i dostępności.

Wykorzystaj relacje do połączenia zadań ClickUp i ClickUp Docs

Uzyskaj dostęp do historii wersji i przywróć dokładnie te informacje, których potrzebujesz w dowolnym momencie

Korzystaj z możliwych do udostępniania łączy z dostosowywanymi uprawnieniami, aby wyeliminować kłopoty związane z nieporęcznymi załącznikami do wiadomości e-mail

Formatuj swoje dokumenty ClickUp za pomocą niestandardowych opcji, aby wyglądały na dopracowane i profesjonalne

Jeśli szukasz miejsca do przechowywania, zarządzania i udostępniania dokumentów bez chaosu związanego z nieuczciwymi podkreśleniami, ClickUp Docs może być rozwiązaniem, którego szukasz.

ClickUp Proofing

Połącz ClickUp Docs z cyklami pracy i korzystaj ze wszystkich informacji w jednym miejscu

Potrzebujesz więcej funkcji związanych z PDF? Możesz również dodawać adnotacje do obrazów, wideo i plików PDF za pomocą ClickUp Proofing.

Może to uratować życie podczas zarządzania i udoskonalania dokumentów - zwłaszcza jeśli próbujesz uniknąć chaosu związanego z nadmiernymi lub niewłaściwymi podkreśleniami. Możesz nawet umieszczać adnotacje bezpośrednio w dokumencie, zamiast zalewać go losowymi podkreśleniami i tajemniczymi komentarzami.

Bez zgadywania, bez zamieszania - po prostu czysta, praktyczna informacja zwrotna.

Oto jak to zrobić:

Znajdź problem, napraw problem: Znalazłeś sekcję, która została niepotrzebnie wyróżniona? Skorzystaj z narzędzia Proofing, aby wskazać go z wyraźnym komentarzem, takim jak "Usuńmy to podkreślenie - rozprasza uwagę!"

Współpracuj jak profesjonalista: Proofing zamienia przeglądanie w sport zespołowy. Możesz zaprosić współpracowników, klientów lub członków zespołu do przejrzenia PDF-a bezpośrednio w ClickUp. To sesja burzy mózgów dla Twoich dokumentów

Współpracuj z kolegami z zespołu i przekazuj sugestie za pomocą narzędzi ClickUp Proofing

Śledzenie postępów bez utraty koncentracji: Po oznaczeniu wyróżnienia do usunięcia, zaprogramuj je jako zadanie. Przypisz je sobie lub członkowi zespołu, śledź jego status i oznacz jako zrobione, gdy czyszczenie zostanie zakończone. Koniec z zapomnianymi edycjami!

Użyj funkcji adnotacji ClickUp, aby pracować lepiej i szybciej

Korzystaj z kontroli wersji: Ponieważ wszystkie opinie są przechowywane w jednym miejscu, nie ma ryzyka utraty śledzenia tego, co zostało zasugerowane lub zaktualizowane. Proofing utrzymuje wszystko uporządkowane i dostępne, nawet gdy PDF ewoluuje

Funkcja Proofing w ClickUp działa zarówno jako redaktor, jak i menedżer projektu, upraszczając recenzje PDF, zarządzając edycjami i zapewniając, że Twoje dokumenty są dopracowane i profesjonalne.

Klient ClickUp, Michael Holt, CEO (Chief Executive Officer) w EdgeTech, mówi:

Ostatnio doceniliśmy wpływ ClickUp na współpracę podczas pracy nad planem zawartości dla wprowadzenia produktu na rynek. Byliśmy w stanie zbudować i utrzymywać repozytorium zawartości za pomocą narzędzia Docs, które obejmowało hierarchiczną strukturę, wspólną edycję i potężne funkcje osadzania.

Szybki hack: Jeśli Twój zespół ma tendencję do nadmiernego wyróżniania plików PDF (lub debatuje nad tym, co zasługuje na wyróżnienie), narzędzie ClickUp Proofing może pomóc. Przypisz kolory adnotacji do członków zespołu i ustaw "limit wyróżnień" na stronę - to jak budżetowanie, ale dla zakreślaczy!

Wskazówki dotyczące zarządzania wyróżnionymi plikami PDF

Wiem, że skupiamy się na usuwaniu podkreśleń z plików PDF, ale jeśli wolisz uniknąć kłopotów z ich późniejszym usuwaniem, te osiem porad dotyczących świadomego zaznaczania może być właśnie tym, czego potrzebujesz!

bądź strategiczny z wyróżnieniami

Przed wyróżnieniem wielu stron, zadaj sobie pytanie: "Czy to naprawdę konieczne? " Mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o czytelność.

użyj kodowania kolorami

Jeśli chcesz wyróżnić wiele sekcji, przypisz każdemu kolorowi określony cel. Dzięki temu adnotacje w PDF będą uporządkowane i sensowne!

Na przykład:

Żółty dla głównych myśli

Niebieski dla referencji

Zielony dla elementów akcji

Sprawia to, że dokument jest uporządkowany i łatwy w nawigacji, nawet gdy jest w pełni opatrzony adnotacjami.

zanotuj swoje kody kolorów

Jeśli używasz kodowania kolorami, umieść małą notatkę lub wiadomość na początku dokumentu. Pomoże to każdemu, kto przegląda plik, zrozumieć cel każdego koloru.

regularnie przeglądaj podkreślenia

Ustawienie nawyku ponownego sprawdzania podkreśleń.

*Czy są one nadal aktualne?

*Czy niektóre z nich można usunąć?

Aktualizowanie plików PDF gwarantuje, że pozostaną one istotne i wartościowe; w przeciwnym razie mogą szybko stać się przytłaczające!

użyj oprogramowania PDF

Korzystaj z czytników PDF, aby łatwo zarządzać podkreśleniami. Pozwalają one edytować, przenosić lub usuwać podkreślenia z plików PDF bez żadnych kłopotów.

komunikacja w celu współpracy

Ustal podstawowe zasady, jeśli wiele osób zaznacza strony w tym samym dokumencie. Używaj narzędzi korekty do wyraźnych adnotacji.

konwersja plików PDF dla elastyczności

Potrzebujesz do zrobienia kompletnego remontu? Zaimportuj plik PDF do edytowalnego formatu, takiego jak Word, aby wprowadzić zmiany na dużą skalę. Po wyczyszczeniu zawartości, przekonwertuj ją do formatu PDF.

tworzenie kopii zapasowych oryginalnych plików

Przed dokonaniem znaczących zmian, zapisz kopię zapasową oryginalnego dokumentu, aby móc powrócić do nietkniętej wersji.

Korzystanie z narzędzi zaprojektowanych do zrobienia plików PDF dostępnymi dla osób niepełnosprawnych wzrosło o 450% w ciągu ostatniej dekady, odzwierciedlając rosnący nacisk na integrację.

Przeglądaj, dodawaj adnotacje i zarządzaj plikami PDF za pomocą ClickUp

Usuwanie podkreśleń z plików PDF nie musi być kłopotliwe. Dzięki narzędziom możesz oczyścić swoje dokumenty, naprawić błędy i poprawić czytelność.

Podczas gdy każde narzędzie ma swoje mocne strony i limity - takie jak darmowe użytkowanie lub krzywa uczenia się - rozwiązania do zarządzania dokumentami, takie jak ClickUp, upraszczają edycję, dodawanie adnotacji i współpracę nad plikami PDF.

Dzięki funkcji Proofing możesz precyzyjnie dodawać adnotacje do plików PDF, przekształcając informacje zwrotne w wykonalne zadania bez opuszczania platformy.

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi, które koncentrują się wyłącznie na edycji, ClickUp integruje się z Twoim cyklem pracy. Możesz łatwo połączyć edycję dokumentów z osią czasu projektu, zadaniami zespołu i ogólnymi celami.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i daj szansę zarządzaniu przepływem pracy!