11 najlepszych generatorów zadań AI do efektywnego zarządzania zadaniami

Czy zarządzasz projektami o wysokiej stawce, z wieloma zależnościami i napiętymi terminami, które wymagają podziału zadań, przypisania ich i ustawienia terminów? A gdyby tak zamiast robić to wszystko ręcznie, skorzystać z narzędzia, które wykona tę pracę w kilka sekund?

Cóż, jest to rzeczywistość, dzięki generatorom zadań AI!

Generatory zadań AI wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji tworzenia zadań, ustalania priorytetów pracy i optymalizacji harmonogramu. Ci asystenci wydajności sprawiają, że spędzasz mniej czasu na planowaniu i organizowaniu, a więcej na zrobieniu czegoś!

Rozpocznij automatyzację zadań za pomocą AI

Obejrzyj ten vlog, aby dowiedzieć się, jak możesz bez wysiłku automatyzować zadania i przejąć kontrolę nad zarządzaniem projektami jak profesjonalista!

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierownikiem projektu, czy soloprenerem, zebraliśmy 11 najlepszych generatorów zadań AI, z których możesz skorzystać.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto jedne z najlepszych generatorów zadań AI, które pomogą usprawnić cykl pracy, zautomatyzować powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność

ClickUp: Najlepszy do zarządzania projektami i współpracy opartej na AI ✅

Najlepszy do zarządzania projektami i współpracy opartej na AI Taskade: Najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym przy zarządzaniu zadaniami opartymi na AI ✅

Najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym przy zarządzaniu zadaniami opartymi na AI Asana: Najlepsza do usprawnienia zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy ✅

Najlepsza do usprawnienia zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy Jasper AI: Najlepszy do tworzenia zawartości i wspomagania zadań opartych na AI ✅

Najlepszy do tworzenia zawartości i wspomagania zadań opartych na AI Trello: Najlepsze do wizualizacji zadań za pomocą konfigurowalnych tablic ✅

Najlepsze do wizualizacji zadań za pomocą konfigurowalnych tablic Todoist: Najlepszy do osobistej wydajności i zorganizowanego planowania zadań ✅

Najlepszy do osobistej wydajności i zorganizowanego planowania zadań Wrike: Najlepszy do współpracy zespołowej i kompleksowych szablonów ✅

Najlepszy do współpracy zespołowej i kompleksowych szablonów Motion: Najlepszy do zarządzania zadaniami i czasem w oparciu o AI ✅

Najlepszy do zarządzania zadaniami i czasem w oparciu o AI ChatGPT: Najlepszy do kreatywnej i opartej na AI pomocy w zadaniach ✅

Najlepszy do kreatywnej i opartej na AI pomocy w zadaniach Copy.ai: Najlepszy do generowania zawartości i marketingowych cykli pracy ✅

Najlepszy do generowania zawartości i marketingowych cykli pracy TimeHero: Najlepszy do zarządzania zadaniami i przepływem pracy z wykorzystaniem AI ✅

Czego należy szukać w generatorze zadań AI?

Wybór odpowiedniego generatora listy zadań AI wiąże się z koniecznością spełnienia unikalnych potrzeb i zwiększenia wydajności. Dokonując wyboru, należy więc zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Automatyzacja zadań z wykorzystaniem AI: Szukaj generatora zadań AI, który oferuje więcej niż tylko dane powstania zadania. Powinien on pomagać w przydzielaniu zadań, ustawianiu terminów i dostosowywaniu harmonogramów w oparciu o dostępność, przepustowość, obciążenie pracą i priorytety

Niestandardowy cykl pracy : Generator list zadań AI powinien umożliwiać dostosowanie cyklu pracy w zależności od wymagań zespołu i projektu. Funkcje takie jak edytory typu "przeciągnij i upuść", konfigurowalne szablony i konfigurowalne potoki usprawnią zarządzanie zadaniami

: Generator list zadań AI powinien umożliwiać dostosowanie cyklu pracy w zależności od wymagań zespołu i projektu. Funkcje takie jak edytory typu "przeciągnij i upuść", konfigurowalne szablony i konfigurowalne potoki usprawnią zarządzanie zadaniami Priorytetyzacja zadań : Narzędzie AI do podziału zadań powinno analizować terminy, zależności i obciążenia pracą w celu priorytetyzować zadania dynamicznie. Zapewnia to, że zadania o dużym znaczeniu otrzymują uwagę, na którą zasługują

: Narzędzie AI do podziału zadań powinno analizować terminy, zależności i obciążenia pracą w celu priorytetyzować zadania dynamicznie. Zapewnia to, że zadania o dużym znaczeniu otrzymują uwagę, na którą zasługują Współpraca w czasie rzeczywistym : Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak udostępnianie obszarów roboczych, scentralizowane pulpity, komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, sprawiają, że wszyscy są na tej samej stronie. Jest to szczególnie pomocne dla zdalnych Teams

: Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak udostępnianie obszarów roboczych, scentralizowane pulpity, komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, sprawiają, że wszyscy są na tej samej stronie. Jest to szczególnie pomocne dla zdalnych Teams Integracje : W przypadku, gdy generator zadań AI nie posiada wbudowanych możliwości przypisywania zadań, priorytetów itp. powinien przynajmniej integrować się natywnie z preferowanymi narzędziami do zarządzania projektami,oprogramowanie do zarządzania zadaniamii innymi narzędziami zwiększającymi wydajność w celu zapewnienia skalowalności operacji

: W przypadku, gdy generator zadań AI nie posiada wbudowanych możliwości przypisywania zadań, priorytetów itp. powinien przynajmniej integrować się natywnie z preferowanymi narzędziami do zarządzania projektami,oprogramowanie do zarządzania zadaniamii innymi narzędziami zwiększającymi wydajność w celu zapewnienia skalowalności operacji Dostępność mobilna : Generator zadań AI, który jest dostępny na urządzeniach mobilnych, zapewni dostępność w podróży. Niezależnie od tego, czy jest oferowany za pośrednictwem responsywnych wersji internetowych, czy natywnych aplikacji, przyczyniają się one do poprawy cyklu pracy i dotrzymywania terminów

: Generator zadań AI, który jest dostępny na urządzeniach mobilnych, zapewni dostępność w podróży. Niezależnie od tego, czy jest oferowany za pośrednictwem responsywnych wersji internetowych, czy natywnych aplikacji, przyczyniają się one do poprawy cyklu pracy i dotrzymywania terminów Raportowanie i analityka: Raportowanie oparte na danych w połączeniu z analityką zapewnia widoczność wyników, postępu, wydajności i wąskich gardeł w celu zapewnienia powodzenia projektu

11 najlepszych narzędzi AI do generowania zadań

W oparciu o parametry wymienione powyżej, zebraliśmy 11 najlepszych generatorów list zadań AI do efektywnego zarządzania zadaniami. Przyjrzyjmy się im szczegółowo poniżej:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i współpracy z wykorzystaniem AI) ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które łączy inteligentną automatyzację z przyjaznym dla użytkownika wyglądem, umożliwiając praktyczne zarządzanie zadaniami.

Dowiedz się więcej

Generator zadań ClickUp Tasks AI

Platforma oferuje Zadania ClickUp do łatwego tworzenia, przydzielania i śledzenia zadań. Dzięki temu jesteś odpowiedzialny za zadanie niezależnie od jego objętości lub wielkości zespołu. Dodatkowo, Priorytet zadań ClickUp'a umożliwia nadawanie priorytetów zadaniom w oparciu o różne parametry, takie jak wpływ, pilność, zależności i inne.

Zacznij korzystać z ClickUp Brain za Free

ClickUp Brain

Masz również asystenta opartego na AI, ClickUp Brain , który automatycznie planuje i zarządza zadaniami. Gwarantuje to, że zespół pozostaje skoncentrowany na działaniach o dużym znaczeniu, nie tracąc przy tym żadnych terminów.

Jako w pełni funkcjonalny narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp robi wszystko - od generowania szczegółowych list zadań po optymalizację potoków zadań - aby pomóc Ci efektywnie zarządzać projektami.

Narzędzie to pomaga tworzyć zadania, które idealnie pasują do celów organizacyjnych, jednocześnie dotrzymując terminów!

Oto dlaczego użytkownicy uwielbiają ClickUp, aby usprawnić swoje zadania:

_Dla każdej organizacji zmagającej się z tym, jak zarządzać swoimi projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów

alfred Titus, _Brighten A Soul Foundation

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj nad zadaniami z innymi członkami zespołu za pomocą ClickUp Chat Zamień wszystkie wykonalne pomysły w rzeczywistość, wizualizując wszystkie swoje zadania za pomocą Tablica ClickUp Edytuj w czasie rzeczywistym i używaj tekstu do tworzenia i ideowania zadań, które można śledzić za pomocą ClickUp Dokumenty Niestandardowy cykl pracy zależny od konkretnych wymagań projektu

Wizualizuj swoje zadania w wielu widokach - Kalendarz, Tablica Kanban, Wykres Gantta, Lista do zrobienia itp.

Wybór z bogatej biblioteki gotowych do użycia szablonów do tworzenia zadań i zarządzania nimi

Integracja z ponad 1000 aplikacji, takich jak Slack, obszar roboczy Google, Zoom i inne

limity ClickUp

Nowi użytkownicy doświadczają niewielkiej krzywej uczenia się ze względu na kilka funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: $7/miesiąc na członka (w płatnych planach)

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,980+ recenzji)

4.7/5 (9,980+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,350+ opinii)

Pro Tip: Chcesz przyspieszyć zakończenie zadania? Rozpocznij każdy element na liście do zrobienia od czasownika oznaczającego działanie. Ta prosta poprawka sprawi, że lista będzie bardziej zwięzła i przejrzysta, pomagając ci dokładnie wiedzieć, co masz zrobić w następnej kolejności!

2. Taskade (najlepsza do współpracy w czasie rzeczywistym przy zarządzaniu zadaniami z wykorzystaniem AI)

via Taskade Taskade usprawnia cykl pracy, łącząc moc AI ze współpracą w czasie rzeczywistym. Generator list zadań AI pozwala teamom na efektywną burzę mózgów, planowanie i organizowanie podobnych zadań.

Jednocześnie funkcje współpracy pomagają poszczególnym osobom pracować razem jako zespół. Intuicyjna konstrukcja Taskade bez wysiłku tworzy lista zadań ułatwiając zespołom projektowym osiągnięcie ich celów.

Najlepsze funkcje Taskade

Generowanie konspektów i zadań za pomocą narzędzi AI do burzy mózgów

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym obszarom roboczym i tablicom

Wizualna organizacja zadań dzięki tablicom Kanban, listom oraz mapy myśli Śledzenie postępów zespołu dzięki wbudowanej analizie wydajności



Limity zadań

Brak zaawansowanych funkcji raportowania do szczegółowej analizy

Ograniczone opcje niestandardowe dla większych teamów

Ceny Taskade

Free

Taskade Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Taskade for Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4.6/5.0 (ponad 50 recenzji)

4.6/5.0 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (ponad 60 recenzji)

_Taskade przekształciło się z podstawowego narzędzia do zarządzania projektami w potężne narzędzie do automatyzacji AI, które pozwala budować wielu agentów AI, którzy mogą działać autonomicznie w zespołach. Można również budować cykle pracy, które obejmują takie opcje, jak transkrypcja zawartości bez korzystania z zewnętrznych narzędzi Użytkownik G2 3. Asana (najlepsza do usprawnienia zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy)

via Asana Asana to narzędzie do zarządzania projektami z możliwościami AI. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia śledzenie zadań , definiować terminy i monitorować postępy.

Asana AI pozwala użytkownikom wyodrębniać zadania z nieustrukturyzowanych pomysłów i odkrywać sposoby optymalizacji wydajności zespołu. Integruje się z popularnymi aplikacjami innych firm, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem dla firm z różnych branż.

Najlepsze funkcje Asany

Automatyzacja cykli pracy w celu skrócenia czasu i zmniejszenia wysiłku

Generowanie praktycznych zadań na podstawie abstrakcyjnych pomysłów i nieustrukturyzowanych danych

Uzyskaj wizualne wskazówki napostępu projektupoprzez wykresy Gantta i tablice Kanban

Tworzenie i używanie szablonów zadań dla powtarzających się zadań i wydarzeń

limity Asany

Interfejs komplikuje nawigację po zależnościach układania w stosy, co ogranicza zastosowanie w większych Enterprise

Nakładające się i nieustanne powiadomienia są przytłaczające i rozpraszające

Ceny Asany

Personal: $0

$0 Starter: $8.50/miesiąc za użytkownika

$8.50/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.21/miesiąc za użytkownika

$19.21/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise+: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Asana

G2: 4.4/5.0 (10,740+ recenzji)

4.4/5.0 (10,740+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (13,250+ opinii)

4. Jasper AI (najlepszy do tworzenia treści i wspomagania zadań z wykorzystaniem AI)

via Jasper AI Jeśli szukasz generatora list zadań AI skupiającego się na danych powstania i marketingu, to Jasper AI powinien być twoim wyborem. W końcu tworzenie zawartości jest jego główną ofertą.

Poza takimi możliwościami pisania, Jasper AI pełni również funkcję asystenta dla zarządzanie zadaniami . Od generowania kopii marketingowych po organizowanie briefów projektów, Jasper precyzyjnie organizuje wszystkie zadania.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Generowanie wysokiej jakości zawartości w różnych formularzach i formatach

Organizowanie cykli pracy za pomocą inteligentnych sugestii opartych na AI

Rozwijaj kreatywność dzięki burzy mózgów i generowaniu pomysłów z wykorzystaniem AI

Niestandardowy ton i styl zawartości dostosowany do preferencji odbiorców

limity Jasper AI

Brak szerszych możliwości zarządzania projektami i koncentruje się głównie na danych powstania

Posiadanie oddzielnego narzędzia, gdy dostępne są opcje wielofunkcyjne, może nie być uzasadnione

Ceny Jasper AI

Creator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4.7/5.0 (1,240+ recenzji)

4.7/5.0 (1,240+ recenzji) Capterra: 4.8/5.0 (1,840+ recenzji)

Jasper ułatwił mi szybkie tworzenie zawartości, która była dokładnie taka, jak chciałem. Dzięki Jasperowi mogę teraz skupić się na tworzeniu angażujących materiałów dla moich uczniów, zamiast zmagać się z żmudnymi zadaniami Użytkownik G2 5. Trello (najlepsze do wizualizacji zadań z konfigurowalnymi tablicami)

via Trello Trello to wizualna platforma do zarządzania projektami. Jej układ w stylu Kanban pozwala Teams podzielić projekty na łatwe do zarządzania zadania.

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" eliminuje wszelkie obciążenia poznawcze, ponieważ przypisywania zadań , aktualizować status zadań i sprawdzać postęp prac nad projektem. Oprócz Tablic Kanban, możesz wizualizować swój projekt jako interaktywne listy kontrolne i odhaczać zadania po ich zakończeniu!

Najlepsze funkcje Trello

Wizualna organizacja zadań na konfigurowalnych tablicach i listach Kanban

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą reguł automatyzacji Butler

Współpraca z członkami zespołu za pomocą udostępnianych tablic i funkcji komentarzy

Synchronizacja list zadań na różnych urządzeniach w celu zapewnienia płynnego dostępu do informacji

limity Trello

Nie oferuje zaawansowanego raportowania ani analiz

Ograniczona funkcja aktualizacji zadań w trybie offline

Ceny Trello

Free

Standard: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Premium: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5.0 (13,630+ recenzji)

4.4/5.0 (13,630+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (23,300+ recenzji)

6. Todoist (najlepszy dla osobistej wydajności i zorganizowanego planowania zadań)

via Todoist Todoist to aplikacja typu aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia która podwaja się jako generator zadań AI do użytku osobistego i zawodowego (zwłaszcza w małych Teams). Jego rekomendator oparty na sztucznej inteligencji pomaga w planowaniu zadań, umożliwiając zespołom skupienie się na zadaniach o wysokim priorytecie i ograniczonym czasie oraz rozważne przydzielanie czasu i zasobów.

Todoist oferuje takie funkcje, jak powtarzające się zadania, etykiety priorytetów i wprowadzanie danych w języku naturalnym, które zapewniają porządek. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się swoimi listami zadań, czy współpracujesz z innymi, Todoist sprawi, że wszystko zostanie zrobione.

Najlepsze funkcje Todoist

Organizowanie zadań przy użyciu etykiet, filtrów i języka naturalnego

Śledzenie wydajności i zwiększanie produktywności dzięki wbudowanemu pulpitowi analitycznemu

Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki intuicyjnemu planowaniu zadań

Dostęp do listy zadań z dowolnego miejsca, nawet w trybie offline

Najważniejszą zaletą Todoist jest wbudowany instrument współpracy. Instrument ten jest zakończonym rozwiązaniem do zarządzania pracą grupową, ponieważ można skutecznie koordynować pracę dla całej grupy Użytkownik G2 Todoist limit

Brak wbudowanych funkcji czatu i współpracy

Zaawansowane funkcje, takie jak powiadomienia i przypomnienia, wymagają subskrypcji premium

Ceny Todoist

Początkujący: $0

$0 Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Todoist

G2: 4.4/5.0 (ponad 800 recenzji)

4.4/5.0 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (2,530+ recenzji)

🔍 Do zrobienia 50% zakończonych elementów z listy rzeczy do zrobienia jest zrobionych w ciągu jednego dnia! Tak więc, jeśli do tej pory odkładałeś pomysł stworzenia listy, zacznij ją realizować od razu!

7. Wrike (najlepszy do współpracy zespołowej i wszechstronnych szablonów)

via Wrike Wrike to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane z myślą o złożonych projektach. Oferuje ono kilka szablonów do zarządzania zadaniami aby usprawnić rutynowe i powtarzalne czynności i szybciej uruchamiać projekty.

Generator list zadań zapewnia wsparcie dla dynamicznych formularzy wniosków, widoku wykresu Gantta i współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest odpowiedni dla zespołów wielofunkcyjnych. Dzięki rozbudowanym narzędziom do raportowania i integracji, Wrike umożliwia bezproblemowe planowanie, wykonywanie i monitorowanie zadań.

Najlepsze funkcje Wrike

Rozpoczynanie projektów dzięki szablonom zadań z możliwością personalizacji

Efektywna współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym pulpitom i obszarom roboczym

Spotkania z terminami projektów i optymalizacja alokacji zasobów za pomocą wykresów Gantta

Automatyzacja cykli pracy w celu zwiększenia wydajności i efektywności

limity Wrike

Sporadyczne opóźnienia, szczególnie w przypadku zarządzania dużymi projektami

Interfejs może łatwo przytłoczyć początkujących

Ceny Wrike

Free

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pinnacle: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5.0 (3,730+ recenzji)

4.2/5.0 (3,730+ recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (2,740+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Słynne Wykresy Gantta których używamy do usprawniania projektów, zostały pierwotnie wymyślone przez Karola Adamieckiego w latach 90-tych XIX wieku. Później zostały spopularyzowane przez Henry'ego Gantta w krajach zachodnich i stąd wzięła się ich nazwa!

8. Motion (najlepszy do zarządzania zadaniami i czasem w oparciu o AI)

via Ruch Motion łączy zarządzanie zadaniami z blokowaniem czasu, aby zwalczyć potężnego wroga: przełączanie kontekstu. Jego Automatyzacja zadań AI inteligentnie przygotowuje harmonogram zadań, ustawia dedykowane bloki czasowe, przypisuje priorytety, ustawia terminy projektów i zwiększa wydajność.

Jego minimalistyczny interfejs jest bardzo responsywny, a zmiany w planie są odzwierciedlane dynamicznie. Narzędzie może obsługiwać nakładające się priorytety i mapować wszystko względem kalendarza, co czyni go solidnym generatorem listy zadań.

Najlepsze funkcje

Synchronizacja zadań i kalendarzy w celu ujednolicenia widoku i usprawnienia zarządzania

Dynamiczna modyfikacja harmonogramów dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Zarządzanie różnymi priorytetami przy użyciu zaawansowanych algorytmów równoważenia zmiennych

Wygodne spotkanie z terminami dzięki intuicyjnym funkcjom blokowania czasu

/I love the AI time fill-ins. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, wypełnia moją przestrzeń tym, jaki projekt/zadanie musi zostać zrobione. Stosunkowo łatwo jest wdrożyć go w swoim zespole i połączyć kalendarze wszystkich osób Użytkownik G2

limity ruchu

Nie oferuje wielu widoków, jak inne generatory list zadań AI na tej liście

Automatyzacja AI wymaga dostrojenia w celu uzyskania optymalnej wydajności

Ceny Motion

Indywidualny: $34/miesiąc za użytkownika

$34/miesiąc za użytkownika Business Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Business Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.0/5.0 (ponad 90 opinii)

4.0/5.0 (ponad 90 opinii) Capterra: 4.3/5.0 (ponad 40 opinii)

💡 Pro Tip: Chcesz produktywnie ustalać priorytety zadań, ale potrzebujesz pomocy? Zapoznaj się z 10 najlepszych programów do planowania zadań dla menedżerów zadań abyś mógł poprawić wydajność swojego zespołu i dotrzymać każdego terminu!

9. ChatGPT (najlepszy dla kreatywnych i wspomaganych przez AI zadań)

via ChatGPT Chociaż ChatGPT nie jest tradycyjnym generatorem list zadań AI, jego wszechstronność sprawia, że kwalifikuje się jako pretendent na tej liście. Jego opanowanie przetwarzania języka naturalnego pozwala mu na burzę mózgów, tworzenie zawartości i przygotowywanie szczegółowych list zadań.

Kontekstowo rozumie szczegóły projektu i oferuje inteligentne rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chcesz napisać jasny i szczegółowy opis swoich zadań, czy też zoptymalizować wydajność poprzez grupowanie zadań, ChatGPT może zrobić to wszystko.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą komend w języku naturalnym

Dostawca natychmiastowych odpowiedzi i wsparcia w formie burzy mózgów

Dostosuj się do różnych projektów i branż dzięki elastycznym aplikacjom

Przejmij kontrolę nad organizacją cyklu pracy i oddelegowanymi zadaniami

limity ChatGPT

Wymaga szczegółowych podpowiedzi, aby zapewnić powodzenie wyników

Limit integracji z zewnętrznymi narzędziami

Ceny ChatGPT

Free

Plus: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie Pro: $200 miesięcznie

$200 miesięcznie Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5.0 (640+ recenzji)

4.7/5.0 (640+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (70+ opinii)

🧠 Do zrobienia: ChatGPT skrzyżowane 1 milion użytkowników w ciągu zaledwie pięciu dni !

10. Copy.ai (najlepsze do generowania zawartości i marketingowych cykli pracy)

via Copy.ai Copy.ai to kolejne świetne narzędzie oparte na AI dla zespołów marketingowych, które chcą generować wysokiej jakości zawartość dla wszystkich swoich projektów. Oprócz pisania, Copy.ai pomaga użytkownikom planować i organizować kampanie marketingowe oraz zarządzać powiązanymi zadaniami.

Jest to cenne narzędzie dla kreatywnych profesjonalistów, ponieważ generuje wciągające nagłówki, godne polubienia kopie w mediach społecznościowych i zawartość e-maili, która zwiększa współczynnik otwarć. Przekształć swoją kampanię marketingową w listę zadań do zrobienia dzięki Copy.ai.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generowanie angażującej zawartości marketingowej na różnych platformach

Niestandardowy ton i styl zawartości w oparciu o preferencje odbiorców docelowych

Oszczędność czasu dzięki szybkim wersjom roboczym reklam, blogów i postów w mediach społecznościowych

Używaj szablonów, aby sprawnie rozpocząć pracę nad pomysłem lub zadaniem

limity Copy.ai

Koncentruje się głównie na zadaniach związanych z zawartością

Brak głębi podczas generowania zawartości dla określonych branż

Copy.ai ceny

Free

Starter : $49 miesięcznie

: $49 miesięcznie Zaawansowany: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5.0 (ponad 180 recenzji)

4.7/5.0 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 60 recenzji)

11. TimeHero (najlepszy do zarządzania zadaniami i płynnym cyklem pracy w oparciu o AI)

via TimeHero Jak sama nazwa wskazuje, TimeHero wykorzystuje AI, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji harmonogramów.

Umożliwia wyczyszczenie terminów i oddelegowanie zadań w oparciu o terminy, możliwości zespołu i zrównoważone obciążenie pracą. Dynamicznie przydziela zadania członkom zespołu i przerabia harmonogramy w oparciu o zmieniające się priorytety.

Najlepsze funkcjeTimeHero

Automatyzacja przydzielania zadań członkom zespołu i tworzenia harmonogramów przy użyciu funkcji szablony ustalania priorytetów Wizualizacja cykli pracy w widokach Kanban i osi czasu

Dynamiczna zmiana harmonogramu zadań w oparciu o zmiany priorytetów

Płynna współpraca ze śledzeniem postępów zespołu

Przed TimeHero trudno mi było dojść do wniosku, które zadanie zrobić najpierw, mając kilka różnych zadań. TimeHero rozwiązało ten problem, organizując harmonogram moich codziennych zadań. Mogę szybko dowiedzieć się, co zacząć jako pierwsze i skończyć z listy. Użytkownik G2 limityTimeHero

Interfejs jest niepotrzebnie skomplikowany, z czego wynika stroma krzywa uczenia się

Niestandardowe raportowanie zadań w ograniczonym zakresie

CenyTimeHero

Podstawowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Premium: $27/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzjeTimeHero

G2: 4.5/5.0 (20+ recenzji)

4.5/5.0 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (20+ opinii)

Pro Tip: Twoja ściągawka do zrobienia listy rzeczy do zrobienia: Stwórz szczegółową listę rzeczy do zrobienia, wybierz jedną rzecz - tylko jedną rzecz i zacznij nad nią pracować. Wybierz następny element z listy do zrobienia. Płucz i powtarzaj!

Generuj i przydzielaj zadania szybko, aby osiągnąć najlepsze wyniki z ClickUp

Generatory list zadań AI zmieniły sposób, w jaki pracujemy i jak jesteśmy zorganizowani. Ich zdolność do oferowania inteligentnych rozwiązań do zarządzania zadaniami, planowania i współpracy sprawia, że są one niezbędnym narzędziem w stosie technologicznym każdej organizacji.

Podczas gdy wszystkie omówione powyżej narzędzia oferują coś wyjątkowego, ClickUp wyróżnia się jako najlepszy wybór. Dzięki wszechstronnym funkcjom, takim jak ClickUp Tasks i Brain, upraszcza dane powstania zadań i maksymalizuje wydajność.

Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się najpierw zakończyć najtrudniejsze zadania, czy też stopniowo nabierzesz rozpędu, wykonując mniejsze zadania, ClickUp spełni Twoje oczekiwania.Gotowy, aby przekonać się, jak zarządzanie zadaniami oparte na AI może usprawnić Twój cykl pracy? Zarejestruj się w ClickUp już teraz .