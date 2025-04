Jak wykorzystać wyszukiwanie jako usługę w celu uzyskania lepszych wyników?

Jaka jest pierwsza rzecz do zrobienia, gdy musisz coś wiedzieć, zrozumieć lub kupić? Wyszukujesz to w Google (lub pytasz ChatGPT). Google.com ma ponad 85 miliardów odwiedzin każdego miesiąca .

Jednak Google to tylko punkt zwrotny naszych zachowań związanych z wyszukiwaniem online. Dziś, niezależnie od tego, czy jesteś w lokalnym folderze plików, kupujesz parę słuchawek na stronie e-commerce, czy przeglądasz arkusz kalkulacyjny składający się z setek wierszy, wyszukiwanie jest naturalnym zachowaniem użytkownika.

W odpowiedzi na tę rosnącą potrzebę pojawiła się koncepcja wyszukiwania jako usługi. W tym wpisie na blogu dowiesz się, czym ona jest, jak działa i w jaki sposób możesz ją wykorzystać w swoim biznesie.

⏰ "Wyszukiwanie jako usługa" w 60 sekund

Search-as-a-service to oprogramowanie jako usługa, które umożliwia integrację funkcji wyszukiwania z dowolnym produktem cyfrowym, takim jak strony internetowe, blogi, platformy e-commerce itp.

Dostawca usługi wyszukiwania zajmie się indeksowaniem danych, obsługą zapytań, wynikami, trafnością, rankingiem i aktualizacjami. Będzie on również odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych, prywatność i zgodność z przepisami.

Usługa wyszukiwania jako usługi przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i małym firmom, oferując każdemu produktowi cyfrowemu najbardziej wydajną funkcję bez obciążeń związanych z budowaniem jej we własnym zakresie.

Aby zintegrować wyszukiwanie jako usługę z narzędziami cyfrowymi:

Wybierz dostawcę odpowiedniego do Twoich potrzeb

Ustawienie i integracja narzędzia search-as-a-service

Niestandardowe środowisko wyszukiwania

Rozważenie wyszukiwania opartego na AI

Testowanie wyników wyszukiwania

Monitorowanie i ulepszanie pod kątem zoptymalizowanego wyszukiwania

**Co to jest Search-as-a-Service?

Search-as-a-Service to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia firmom integrację potężnych funkcji wyszukiwania z ich aplikacjami bez konieczności budowania i utrzymywania infrastruktury we własnym zakresie.

Zasadniczo można podłączyć zewnętrzne oprogramowanie do swoich systemów i umożliwić użytkownikom przeszukiwanie danych.

Załóżmy na przykład, że posiadasz witrynę e-commerce. Masz już dane dotyczące nazw produktów, opisów, cen, powiązanych produktów itp. Korzystając z wyszukiwania jako usługi, możesz zintegrować rozwiązanie innej firmy, aby umożliwić swoim klientom wyszukiwanie tego, czego chcą.

Dlaczego wyszukiwanie jako usługa ma znaczenie

Zbudowanie solidnej wyszukiwarki nie jest łatwe. Obejmuje złożone procesy indeksowania, tworzenia etykiet, tworzenia rankingów, personalizacji i dostarczania wyników wyszukiwania. Tworzenie czegoś takiego może być intensywne, kosztowne i czasochłonne.

Jednak wewnętrzne wyszukiwanie w witrynie jest jednym z filarów dobrego doświadczenia klienta. Im szybciej klient znajdzie to, czego szuka, tym większe prawdopodobieństwo, że to kupi. Im szybciej pracownik znajdzie potrzebne informacje, tym większa będzie jego wydajność.

Rozwiązanie Search-as-a-service godzi te dwie rzeczy. Daje organizacjom możliwość nadania swoim produktom najbardziej wydajnej funkcji bez konieczności budowania jej we własnym zakresie!

Więcej zalet oferty search-as-a-service omówimy w dalszej części tego wpisu.

Wyszukiwanie jako usługa a tradycyjne rozwiązania wyszukiwania

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia usługi wyszukiwania jako usługi, zobaczmy, jak wypada ona w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wyszukiwania.

Tradycyjnie organizacje budowały i wdrażały pasek wyszukiwania w produktach. Na przykład, podobnie jak w przypadku budowania przepływu płatności w witrynie e-commerce, kodowano również wyszukiwanie. Wiązało się to z kilkoma wyzwaniami, które można skutecznie pokonać dzięki wyszukiwaniu jako usłudze.

Parametr Tradycyjne rozwiązania wyszukiwania Search-as-a-Service Zaprojektowane, opracowane i wdrożone we własnym zakresie Subskrypcja plug-and-play do usługi Szybkie działanie Szybkość Wymaga trochę czasu na rozwój i konfigurację infrastruktury Szybka integracja przy minimalnym ustawieniu Skalowalność Wymaga ręcznego skalowania i zarządzania zasobami Automatycznie dostosowuje się do rosnącego zapotrzebowania Koszt Wysokie koszty początkowe infrastruktury Wycena "pay-as-you-go", brak kosztów początkowych sprzętu Wymagana bieżąca wewnętrzna konserwacja i aktualizacje Zarządzanie przez dostawcę usług, minimalne koszty utrzymania Zaawansowane funkcje Zaawansowane funkcje Każda nowa funkcja wymaga dodatkowego rozwoju Dostawca usług dodaje AI, uczenie maszynowe itp. aby pozostać konkurencyjnym Wydajność Możliwe problemy z wydajnością przy dużym ruchu lub złożonych zapytaniach Zoptymalizowane pod kątem szybkości i niezawodności

różnice między tradycyjnymi rozwiązaniami wyszukiwania a wyszukiwaniem jako usługą

Jak działa wyszukiwanie jako usługa

Widzieliśmy, że search-as-a-service różni się od tradycyjnych modeli, z których organizacje korzystały do tej pory. Ale jak to naprawdę działa?

Zasadniczo, search-as-a-service jest zewnętrzną aplikacją, którą integrujesz ze swoją stroną internetową, aplikacją, platformą e-commerce, wewnętrznymi systemami angażowania pracowników itp. To tak, jak integracja GMail/Apple/X w celu uwierzytelnienia lub a implementacja generatywnego AI .

Po zintegrowaniu wszystkiego, oto wszystko do zrobienia w ramach usługi search-as-a-service:

Indeksowanie danych: Na początku aplikacja indeksuje dane, tj. zbiera i organizuje informacje, które będą wyszukiwane, niezależnie od tego, czy są to produkty w sklepie internetowym, posty na blogu, czy recenzje klientów - w indeks, który można przeszukiwać. Tradycyjnie była to funkcja biznesowej bazy danych.

Obsługa zapytań: Gdy użytkownik wprowadza zapytanie wyszukiwania, usługa wykonuje przetwarzanie zapytania, indeksowanie, wyszukiwanie informacji i ranking oparty na trafności.

Wykonanie wyszukiwania: Następnie usługa wyświetla wyniki wyszukiwania, które są najbardziej trafne dla zapytania.

Na przykład, jeśli użytkownik wyszukuje "słuchawki bezprzewodowe" w witrynie e-commerce, zobaczy najbardziej trafne elementy. Jeśli "redukcja szumów" jest popularną funkcją, usługa wyszukiwania może nadać priorytet produktom z tym atrybutem.

Relewancja i ranking: Z biegiem czasu, w miarę interakcji większej liczby użytkowników, silnik uczy się udoskonalać ranking pod kątem trafności, czyniąc go bardziej intuicyjnym i dokładnym. W Spotify, jeśli wpiszesz "jazz", wyniki wyszukiwania nie tylko wyświetlą najbardziej odpowiednie albumy jazzowe, ale także te, które najprawdopodobniej spodobają Ci się na podstawie Twojej historii słuchania.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa zawartość lub istniejąca zawartość jest aktualizowana, wyszukiwarka automatycznie odzwierciedla te zmiany w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu użytkownicy zawsze widzą aktualne informacje bez konieczności ręcznej interwencji.

W porządku, więc zewnętrzne narzędzie pomaga użytkownikom "wyszukiwać"? Tak. Co jeszcze?

Kluczowe funkcje wyszukiwania jako usługi

Proste słowo "wyszukiwanie", w kontekście doświadczeń cyfrowych, kryje w sobie szeroki zakres potężnej technologii. Oto kilka kluczowych funkcji.

🛠️ Możliwość dostosowania: Search-as-a-service pozwala na niestandardowe dostosowanie wyników wyświetlanych użytkownikowi. Wyniki wyszukiwania można uszeregować na podstawie trafności, preferencji użytkownika i dostępności produktów.

Można również ustawić je w taki sposób, aby wyniki sponsorowane pojawiały się na górze. Ta elastyczność gwarantuje, że użytkownicy najpierw zobaczą najbardziej trafne wyniki, poprawiając zaangażowanie i współczynniki konwersji.

🛠️ Personalizacja: Dobry produkt typu search-as-a-service oferuje spersonalizowane wyniki wyszukiwania w oparciu o posiadane dane, takie jak wcześniejsze zakupy, historia wyszukiwania, preferencje itp. Możesz także mieć dynamiczne wyniki, takie jak punkty sprzedaży znajdujące się najbliżej lokalizacji użytkownika.

🛠️ Wyszukiwanie szczegółowe: Ta funkcja pozwala użytkownikom filtrować wyniki, aby szybko znaleźć to, czego szukają.

Na przykład, jeśli szukasz plannera na stronie e-commerce, pozwoli ci to filtrować pod kątem datowania/nieaktualności, twardej oprawy/miękkiej okładki/oprawy w kółka/, stron z linijką/kropkami i tak dalej.

🛠️ Wielojęzyczne wsparcie: Nowoczesne narzędzia typu search-as-a-service mogą również obsługiwać wielojęzyczne zapytania, umożliwiając obsługę globalnej publiczności bez konieczności inwestowania w oddzielne wyszukiwarki językowe.

🛠️ Wyszukiwanie w wielu źródłach: Dobre narzędzia search-as-a-service pozwalają na integrację wielu źródeł danych. Na przykład, jeśli korzystasz z usługi wyszukiwania jako usługi dla wewnętrznej platformy pracowników, możesz zintegrować ich kalendarze, Dysk Google, narzędzia do zarządzania projektami, systemy biletowe, bazę wiedzy itp.

🛠️ Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): Wraz z pojawieniem się NLP, uczenia maszynowego i AI, search-as-a-service może obsługiwać zapytania w języku naturalnym (zamiast zmuszać użytkowników do wybierania dokładnego słowa w indeksowanych danych). Mają również bardziej kontekstowe zrozumienie danych z różnych źródeł.

Zobaczmy, jak to działa w praktyce.

Wspólne przypadki użycia dla Search-as-a-Service

Kto potrzebuje dobrej wyszukiwarki dla swoich produktów? Cóż, każdy, ponieważ usługa wyszukiwania jako usługa zapewnia szybkie, trafne i inteligentne możliwości wyszukiwania, które poprawiają wrażenia użytkownika, usprawniają operacje i szybko się skalują.

Niektóre z typowych przypadków użycia obejmują następujące elementy.

Wyszukiwanie produktów : Witryny e-commerce, zwłaszcza w małych firmach, które nie mają zasobów do tworzenia tradycyjnych narzędzi wyszukiwania

: Witryny e-commerce, zwłaszcza w małych firmach, które nie mają zasobów do tworzenia tradycyjnych narzędzi wyszukiwania Wyszukiwanie zawartości : Pisanie bloga z przepisami? Uruchomienie nowego magazynu? Tworzenie platformy dla influencerów? Potrzebujesz solidnego narzędzia do wyszukiwania w witrynie

: Pisanie bloga z przepisami? Uruchomienie nowego magazynu? Tworzenie platformy dla influencerów? Potrzebujesz solidnego narzędzia do wyszukiwania w witrynie Wyszukiwanie ofert pracy : Kandydaci mogą znaleźć najlepsze dla nich oferty pracy, a rekruterzy mogą znaleźć idealnego kandydata dzięki usłudze wyszukiwania jako usługi

: Kandydaci mogą znaleźć najlepsze dla nich oferty pracy, a rekruterzy mogą znaleźć idealnego kandydata dzięki usłudze wyszukiwania jako usługi Wyszukiwanie w Enterprise : Business, organizacje zawodowe i firmy konsultingowe mogą korzystać z usługi search-as-a-service, aby szybko znaleźć odpowiedzi w ogromnym szyku dokumentów, umów, arkuszy kalkulacyjnych, e-maili isystemy zarządzania wiedzą Zarządzanie projektami : Teams projektowe mogą korzystać z usługi search-as-a-service, aby pomóc im znaleźć igłę w stogu siana

: Business, organizacje zawodowe i firmy konsultingowe mogą korzystać z usługi search-as-a-service, aby szybko znaleźć odpowiedzi w ogromnym szyku dokumentów, umów, arkuszy kalkulacyjnych, e-maili isystemy zarządzania wiedzą

Jeśli to pobudziło twoją wyobraźnię o tym, jak możesz wykorzystać wyszukiwanie jako usługę w swoich działaniach, oto elementarz!

Jak wdrożyć wyszukiwanie jako usługę

Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep e-commerce, platformę z zawartością, czy bazę wiedzy Enterprise, wdrożenie wyszukiwania jako usługi jest proste!

1. Wybór odpowiedniego dostawcy usługi wyszukiwania jako usługi

Możliwości Twojego produktu wyszukiwania zdefiniują możliwości Twojego Businessu. Pierwszym krokiem jest więc wybór dostawcy, który będzie odpowiadał konkretnym potrzebom Twojej platformy. Kilka kluczowych pytań, które należy zadać:

Czy istnieje automatyczny indeks danych w czasie rzeczywistym?

Czy posiada możliwości NLP do lepszego zrozumienia zapytań wyszukiwania?

Czy jest w stanie do zrobieniaPDF?

Czy można niestandardowo dostosować ranking, aby lepiej prezentował własne produkty/usługi?

Czy dobrze radzi sobie z wymogami bezpieczeństwa, prywatności i poufności?

Czy eliminuje silosy informacyjne i dobrze integruje się ze wszystkimi istniejącymi narzędziami, nawet jeśli są to starsze wersje technologii?

Instancja, Połączone wyszukiwanie ClickUp pozwala zintegrować dziesiątki aplikacji, w tym Slack, Zoom, Google Drive i HubSpot. W ten sposób, na przykład, menedżer ds. marketingu może wyświetlić kampanię e-mail, odpowiednie segmenty użytkowników i powiązane wcześniejsze konwersacje bezpośrednio w aplikacji ClickUp .

Bonus: Jak ClickUp Connected Search eliminuje silosy .

2. Ustawienie i integracja usługi

Po wybraniu dostawcy, ustawienia są często dość proste. Możesz zarejestrować się online i rozpocząć samodzielną integrację usług. Dobre narzędzia do wyszukiwania jako usługi oferują gotowe do użycia interfejsy API, pulpity i komponenty interfejsu użytkownika, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest łatwe.

integracja z narzędziami Enterprise za pomocą jednego kliknięcia w celu zapewnienia połączenia z wyszukiwarką

Jeśli korzystasz już z ClickUp do zarządzania projektami, jest to jeszcze łatwiejsze. ClickUp Connected Search wykorzystuje integracje oparte na API, aby zapewnić dostęp do wiedzy organizacyjnej w jednym miejscu - lub do jedno źródło prawdy .

3. Niestandardowy sposób wyszukiwania

Dostosuj reguły rankingu, utwórz niestandardowe filtry i zoptymalizuj interfejs użytkownika, aby uzyskać lepszą użyteczność i spójne środowisko wyszukiwania. Na przykład możesz:

Zdefiniować trafność : Dostosować sposób rankingowania własnych wyników wyszukiwania w oparciu o czynniki takie jak dopasowanie słów kluczowych, historia użytkownika lub popularność zawartości

: Dostosować sposób rankingowania własnych wyników wyszukiwania w oparciu o czynniki takie jak dopasowanie słów kluczowych, historia użytkownika lub popularność zawartości Włączyć wyszukiwanie fasetowe : Umożliwienie użytkownikom filtrowania wyników według atrybutów takich jak cena, marka, lokalizacja lub innych niestandardowych parametrów

: Umożliwienie użytkownikom filtrowania wyników według atrybutów takich jak cena, marka, lokalizacja lub innych niestandardowych parametrów Ustawienie autouzupełniania : Podczas wpisywania tekstu przez użytkowników, podsuwaj sugestie lub zapytania typu "czy miałeś na myśli", zwiększając efektywność wyszukiwania

: Podczas wpisywania tekstu przez użytkowników, podsuwaj sugestie lub zapytania typu "czy miałeś na myśli", zwiększając efektywność wyszukiwania Skróty klawiaturowe: Włącz niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do połączonych stron lub przechowywanie tekstu na później

Dostosowane doświadczenie wyszukiwania z ClickUp

4. Rozważ wyszukiwanie oparte na AI

Gdy już będziesz mieć podstawy wyszukiwania jako usługi, rozważ wdrożenie Wyszukiwarki AI aby użytkownicy mogli znaleźć odpowiedzi. Rozszerza to również możliwości zastosowania. Dzięki usłudze wyszukiwania opartej na AI możesz pozwolić swoim użytkownikom zapytać: "Czy te spodnie będą na mnie pasować?" lub "Ile kalorii jest w tej paczce chipsów?"

odpowiedzi na wyciągnięcie ręki dzięki ClickUp Brain_ ClickUp Brain wprowadza inteligentne wyszukiwanie do Enterprise Baza wiedzy AI . Analizuje dane projektu i przedstawia kontekst, aby dostarczać spersonalizowane i kontekstowe wyniki wyszukiwania. Kierownik projektu może zapytać ClickUp Brain: "Ile zgłoszeń ma wysoki priorytet?" lub "Jakie jest obciążenie pracą Bena w tym tygodniu?"

Bonus: Jak korzystać z narzędzi AI

5. Testowanie wyników wyszukiwania

Sprawdź, jak dobrze działa implementacja wyszukiwania jako usługi. Uruchom różne wyszukiwania, w tym typowe zapytania, wyszukiwania niszowe i przypadki brzegowe, aby upewnić się, że wyniki są trafne i dokładne.

6. Monitorowanie i ulepszanie

Ustawienie monitorowania kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas odpowiedzi, dokładność i zaangażowanie użytkowników.

Obserwuj również trendy użytkowników, takie jak najczęściej wyszukiwane terminy, klikane wyniki i miejsca, w których użytkownicy mogą napotykać problemy (np. zapytania z zerowym wynikiem). Wykorzystaj te spostrzeżenia do optymalizacji wyszukiwania.

Zalety wyszukiwania jako usługi

Wyszukiwanie jako usługa (SaaS) oferuje kilka unikalnych korzyści dla wszelkiego rodzaju Business.

Szybkość: Tradycyjne usługi aplikacji wyszukiwania wymagają długiego czasu ustawień, niestandardowych konfiguracji i dedykowanych zasobów do rozwoju. Wyszukiwanie jako usługa jest niemal natychmiastowe.

efektywność kosztowa: Podobnie jak wszystkie narzędzia Software-as-a-Service (SaaS), Search-as-a-service oferuje modele płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, skalując się tylko w oparciu o wykorzystywane zasoby. Pozwala to firmom działać z przewidywalną strukturą kosztów, unikając wysokich kosztów początkowych i bieżących wydatków na utrzymanie.

Integracje: Search-as-a-service może integrować się z dowolną liczbą oprogramowania, w tym z rozwiązaniami do przechowywania danych (takimi jak Google Drive lub Dropbox), systemami zarządzania zawartością (takimi jak WordPress), narzędziami do zarządzania relacjami z klientami (takimi jak HubSpot lub Salesforce) oraz platformami do przesyłania wiadomości (takimi jak e-mail lub Slack).

Narzędzia te korzystają z integracji opartych na API i AI-as-a-service (sztuczna inteligencja jako usługa) dzięki czemu można je wygodnie dodawać lub usuwać, gdy nie są już potrzebne.

Bezpieczeństwo i zgodność: Dostawcy usług Search-as-a-service inwestują w funkcje bezpieczeństwa i zgodności, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu, kontrola udostępniania, uwierzytelnianie oraz zgodność z normami SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i PCI DSS.

Niezawodność: Platformy Search as a Service są zaprojektowane tak, aby oferować wysoką niezawodność i czas pracy bez przestojów, poparte solidnymi umowami o poziomie usług (SLA). Dostawcy zazwyczaj korzystają z redundantnych systemów, dystrybucji baz danych i zaawansowanych narzędzi monitorujących, aby zapewnić dostępność usługi nawet w okresach dużego ruchu lub awarii systemu.

Wyczyszczone, wyszukiwanie jako usługa jest lepszym modelem niż budowanie własnej wyszukiwarki - ze względu na wydajność, koszty, dokładność i ochronę danych. Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony wyzwań.

Wyzwania związane z wyszukiwaniem jako usługą

Największe wyzwania związane z wyszukiwaniem jako usługą są często wewnętrzne. Na przykład, dobre wyszukiwanie opiera się prawie całkowicie na dobrej jakości danych. Jeśli organizacja nie posiada wysokiej jakości danych - danych strukturalnych, takich jak np relacyjna baza danych lub niestrukturalnych, takich jak pliki PDF - nawet najpotężniejsze narzędzie wyszukiwania może zrobić tylko tyle.

Przed wdrożeniem usługi wyszukiwania jako usługi należy upewnić się, że dane są uporządkowane. Rozważ reengineering procesów biznesowych aby zorganizować cykle pracy związane z danymi. Następnie należy przewidzieć i złagodzić następujące czynniki.

Nadmierna personalizacja: Podczas projektowania doświadczenia wyszukiwania możesz ulec pokusie zbytniego dostosowania, np. prezentowania zbyt wielu sponsorowanych wyników lub automatycznego sortowania według ceny zamiast trafności. Może to stworzyć frustrujące doświadczenie użytkownika.

Dostosuj tylko to, co jest absolutnie konieczne. Daj użytkownikowi możliwość niestandardowego dostosowania wyników.

Złożoność: Wraz z rozwojem Twojego biznesu, użytkownicy będą wyszukiwać coraz bardziej złożone zapytania, w tym słowa kluczowe z długiego ogona, wieloetapowe zadania lub wyszukiwania między projektami.

Upewnij się, że Twoje narzędzie typu search-as-a-service indeksuje w czasie rzeczywistym, uczy się na podstawie doświadczeń i konsekwentnie optymalizuje.

Niesamowicie wysokie oczekiwania użytkowników: Użytkownicy często oczekują znacznie więcej, niż może zapewnić jakiekolwiek narzędzie, wyszukiwanie jako usługa nie jest wyjątkiem. Użytkownicy oczekują natychmiastowych, doskonałych wyników wyszukiwania, ale osiągnięcie tego poziomu dokładności wymaga dopracowania systemu w czasie.

Po stronie użytkownika, zapewnij mu dokładny onboarding, aby upewnić się, że ma realistyczne oczekiwania. Po stronie produktu, upewnij się, że konsekwentne dostrajanie jest włączone.

Skalowalność: Teoretycznie model oprogramowania jako usługi powinien oferować nieograniczone dynamiczne skalowanie. W praktyce może to jednak zależeć od niezawodności i infrastruktury dostawcy. W wyniku tego wydajność wyszukiwarki może nie nadążać za zwiększoną ilością danych i zapytaniami użytkowników.

Omów wydajność i skalowalność z dostawcą na samym początku. Przeprowadź również symulację kosztów skalowania dla oczekiwanych poziomów wzrostu i upewnij się, że mieści się to w budżecie.

Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi do ClickUp

Poszukiwanie odpowiedzi jest obecnie drugą naturą każdej osoby. Niezależnie od tego, czy chodzi o najbliższą restaurację, czy o informację prasową napisaną w Dokumentach Google, wyszukiwanie jest obecnie najczęstszym sposobem, w jaki szukamy rzeczy.

Odnoszący sukcesy Business zrozumie i umożliwi to wszystkim swoim interesariuszom, w tym klientom, pracownikom, udziałowcom i dostawcom.

Jako wszechstronna platforma wydajności, ClickUp jest wyposażony w solidną funkcję wyszukiwania od razu po wyjęciu z pudełka. Dzięki ClickUp możesz przeszukiwać dowolne zadania, plany, dokumenty, użytkowników, wydarzenia, komentarze i nie tylko, aby natychmiast znaleźć potrzebne informacje.

Zapisałeś coś poza ClickUp? Nie ma sprawy. Zintegruj swoje zewnętrzne narzędzie z ClickUp w ciągu kilku sekund i przeszukuj również tam! Nie uwierzysz, dopóki tego nie zobaczysz. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !