11 najlepszych aplikacji budowlanych do wypróbowania w 2025 roku

Projekty budowlane wymagają wiele uwagi i wysiłku. Od tworzenia planów po zarządzanie budżetem i dostarczanie projektów na czas - wszystko wymaga szczegółowego planu i perfekcyjnego wykonania.

dobra wiadomość jest taka, że istnieje narzędzie, które nadaje się do wszystkiego! Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie kosztami, zachowanie zgodności z przepisami bezpieczeństwa, czy też utrzymanie synchronizacji zespołu, odpowiednie narzędzia mogą ułatwić pracę.

Właśnie dlatego zebraliśmy 11 najlepszych aplikacji budowlanych, które mogą pomóc we wszystkich aspektach projektów budowlanych - projektowaniu, zarządzaniu zadaniami, komunikacji i nie tylko.

Zacznij więc odkrywać i znajdź najlepsze dopasowanie!

Oto 11 najlepszych aplikacji budowlanych, które mogą pomóc usprawnić projekty i poprawić współpracę.

ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami budowlanymi i komunikacji Fieldwire: Najlepsza do zarządzania pracami na budowie Procore: Najlepszy do zarządzania ryzykiem AutoCAD: Najlepszy do edycji rysunków budowlanych 2D GasBuddy: Najlepszy do wyszukiwania paliwa po niższych cenach Buildertrend: Najlepszy do zarządzania teamami w terenie i planowania projektów PlanGrid Build: Najlepszy do tworzenia rysunków budowlanych LetsBuild: Najlepszy do inspekcji na miejscu i komunikacji z zespołem Autodesk Construction Cloud: Najlepszy do zarządzania projektami budowlanymi Contractor Foreman: Najlepszy do kalkulacji kosztów pracy i zarządzania wydatkami Raken: Najlepszy do śledzenia czasu i zarządzania załogą

Czym są aplikacje budowlane?

Aplikacje budowlane to cyfrowe rozwiązania do zarządzania budową. Ich zakres obejmuje zarówno proste narzędzia do zarządzania dokumentami, jak i narzędzia do projektowania oraz solidne platformy do zarządzania projektami budowlanymi, które obsługują kompleksowe planowanie i realizację projektów.

Aplikacje budowlane pomagają zarządzać wieloma projektami poprzez:

🤖 Automatyzację rutynowych procesów, takich jak planowanie, raportowanie i przydzielanie zadań

utrzymywanie zespołów, wykonawców i klientów na tej samej stronie dzięki aktualizacjom projektu w czasie rzeczywistym i scentralizowanej komunikacji

przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem, takich jak umowy, pozwolenia i plany w jednym miejscu dla łatwego dostępu

wyrównywanie zespołów, osi czasu, zasobów i rezultatów w celu płynnej realizacji projektu

🧠 Czy wiesz, że 35% profesjonalistów z branży budowlanej wydaje ponad 14 godzin tygodniowo na działania niezwiązane z wydajnością, takie jak wyszukiwanie informacji o projekcie, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie z błędami i przeróbkami.

Korzyści z używania aplikacji budowlanych

Oto kluczowe zalety aplikacji budowlanych:

Lepsza współpraca i widoczność projektu

Aplikacje budowlane oferują wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym dzięki raportowaniu i pulpitom. Osoby zarządzające projektami budowlanymi mogą na bieżąco śledzić postępy na placu budowy w aplikacji i monitorować szczegóły projektu, takie jak zużycie materiałów, wydajność zespołu i obciążenie pracą.

🌻 Przykład: Jeśli konkretna ekipa jest przepracowana lub postęp jest opóźniony w jednym obszarze, aplikacja zapewnia widoczność umożliwiającą natychmiastowe wprowadzenie zmian.

Ulepszone zarządzanie zasobami i kosztami

Możesz uzyskać dostęp do kluczowych funkcji zarządzania zasobami, aby zobaczyć obciążenie pracą każdego członka zespołu i śledzić zasoby i wydatki w czasie rzeczywistym. Aplikacje budowlane pomagają również w widoku kosztów poniesionych na projekt i porównaniu kosztów budżetowych z rzeczywistymi w celu zidentyfikowania odchyleń i wprowadzenia niezbędnych korekt.

🌻 Przykład: Załóżmy, że kosztowny zespół zajmujący się płytami gipsowo-kartonowymi pracuje w nadgodzinach, zwiększając ogólne koszty. Można dokonać przeglądu obciążenia pracą i zmniejszyć liczbę nadgodzin, przesuwając zadanie do dostępnego zespołu malarskiego. W ten sposób można zapewnić optymalną alokację zasobów i obniżyć koszty bez obniżania jakości projektu.

Kierowane podejmowanie decyzji

Aplikacje budowlane pomagają podejmować decyzje w oparciu o dane na podstawie różnych raportów i analiz. Przykładowo, można analizować historyczne trendy w zakresie kosztów i robocizny w celu planowania bieżących projektów. Można również tworzyć raporty analizy ryzyka w celu łagodzenia zagrożeń, zmniejszania ich wpływu na projekt i unikania opóźnień w dostawie.

🌻 Przykład: Jeśli aplikacja oznaczy warunki pogodowe jako ryzyko dla projektu zewnętrznego, można proaktywnie zmienić harmonogram zadań, takich jak wylewanie betonu, aby zapobiec opóźnieniom i uszkodzeniom.

Czytaj więcej: 6 popularnych metod realizacji projektów budowlanych dla architektów

Czego należy szukać w aplikacjach budowlanych?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes budowlany i szukasz klientów, czy też jesteś ekspertem w branży budowlanej i szukasz rozwiązań do projektowania technicznego lub zarządzania kosztami, do wszystkiego znajdziesz odpowiednią aplikację budowlaną. Oto lista tego, czego należy szukać w aplikacjach budowlanych:

📌 Planowanie i harmonogramowanie projektu: Wybierz aplikacje, które ułatwiają ustawienie i śledzenie osi czasu projektu, ustalanie priorytetów zadań, śledzenie postępów i monitorowanie zależności

Zarządzanie zasobami: Szukaj platform, które pokazują obciążenie pracą, dostępne materiały i sprzęt w czasie rzeczywistym

Budżetowanie i zarządzanie kosztami: Wybierz oprogramowanie budowlane, które pomaga śledzić koszty projektu w czasie rzeczywistym - od materiałów po robociznę, przygotowanie terenu i szersze wydatki administratora. Powinno ono umożliwiać porównywanie budżetu z kosztami, aby pomóc w dokonywaniu korekt w odpowiednim czasie

Zarządzanie dokumentami: Wybierz aplikację, która centralizuje wszystkie dokumenty związane z projektem, takie jak zdjęcia z placu budowy, przepisy, inspekcje bezpieczeństwa, dzienniki i plany. Powinna ona umożliwiać śledzenie zmian i dostęp do najnowszych wersji dokumentów

Możliwości na miejscu: Wybierz narzędzia, które działają dobrze zarówno w wersji mobilnej, jak i stacjonarnej. Powinno mieć funkcję offline, aby zespoły na miejscu mogły uzyskać dostęp do dokumentów, aktualizować postępy i składać raporty nawet bez dostępu do Internetu

Funkcje kontroli jakości: Szukaj aplikacji, które pomagają śledzić problemy, analizować ryzyko, tworzyć listy kontrolne i dokumentować standardy jakości. Pomoże to proaktywnie wykrywać i naprawiać problemy związane z projektem oraz rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa

Automatyzacja cyklu pracy: Wybierz aplikację budowlaną, która pozwala na automatyzację rutynowych zadań i niestandardowe przepływy pracy. Na przykład automatyzacja procesów zatwierdzania projektów, ustawienie alertów w przypadku zbliżania się do progów budżetowych, zmiana statusów zadań itp.

📖 Czytaj więcej: Jak znaleźć i utrzymać klientów w biznesie budowlanym

11 najlepszych aplikacji budowlanych

1. ClickUp (najlepsza do zarządzania projektami budowlanymi i komunikacji)

Planuj, śledź i zarządzaj wszystkimi projektami budowlanymi w jednym miejscu dzięki ClickUp

Budowanie od podstaw jest wystarczająco trudne. Jeśli dodamy do tego błędną komunikację, rozproszone dokumenty, opóźnienia, niedotrzymane terminy i kradzieże materiałów, robi się jeszcze trudniej.

Jak temu zaradzić? Wszechstronna aplikacja do zarządzania budową, taka jak ClickUp . Pomaga zarządzać osią czasu, przypisywać zadania, śledzić postępy w czasie rzeczywistym i wizualizować projekty za pomocą pulpitów i widoków niestandardowych. ClickUp do zarządzania budową centralizuje wszystko od przedsprzedaży i koncepcji do zamknięcia. Możesz współpracować nad planami, tworzyć rysunki projektów i cykle pracy oraz przekształcać swoje plany w praktyczne elementy dzięki Zadania ClickUp .

wizualizuj pracę tak, jak chcesz, dzięki ClickUp Views_

Dźwignia Ponad 15 widoków projektów ClickUp aby podsumować swoje plany, takie jak Widok kalendarza dla planowania zadań, widok listy dla zarządzania zasobami, Tablica dla postępu zadań i wykresy Gantta dla osi czasu.

Oto jak dodać widoki projektów w ClickUp 👇

Jedną z najważniejszych kwestii w projektach budowlanych jest terminowa dostawa, a Zarządzanie czasem ClickUp funkcja pomaga efektywnie zarządzać osią czasu budowy. Użyj śledzenia czasu, aby szacować czasy zadań, planować czas za pomocą wykresów Gantta, widoków kalendarza, obciążenia pracą i osi czasu oraz rejestrować godziny za pomocą arkuszy czasu pracy

Śledź, zarządzaj i efektywnie przydzielaj czas, aby zapobiec opóźnieniom dzięki ClickUp Time Management

To nie wszystko! ClickUp oferuje również obszerną bibliotekę szablonów do zarządzania budową aby utrzymać koordynację zespołu, śledzić zasoby i pomóc w utrzymaniu budżetu.

Na przykład Szablon do zarządzania budową ClickUp pozwala planować i wizualizować cykle życia projektów, śledzić postępy, dostosowywać zasoby i zapewniać terminową realizację projektów. Szablon oferuje również niestandardowe statusy i pola, dzięki czemu można dodawać szczegóły, takie jak poziomy zaufania i procentowe paski postępu, a także śledzić postęp zadań.

Oto krótki przegląd funkcji ClickUp, aby ułatwić pracę.

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity w czasie rzeczywistym : Widok postępu projektu i wydajności zespołu w czasie rzeczywistym niestandardowy Pulpity ClickUp Wykresy Gantta : Zarządzaj priorytetami zadań, śledź zależności i dostrzegaj blokady drogowe za pomocą Wykresy Gantta ClickUp Niestandardowe statusy : Twórz niestandardowe etykiety, aby określić postęp zadania, takie jak 'WIP,' 'Zakończone', 'Wstrzymane', 'W trakcie zatwierdzania' itp.

: Widok postępu projektu i wydajności zespołu w czasie rzeczywistym niestandardowy Pulpity ClickUp Automatyzacja : Automatyzacja cykli pracy, takich jak zatwierdzanie projektu, zmiana statusu zadania, generowanie dziennych raportów postępu i nie tylko, dzięki funkcji Automatyzacja ClickUp Czat w czasie rzeczywistym : Komunikuj się płynnie, informuj wszystkich o aktualizacjach i usprawnij współpracę dzięki ClickUp Chat Dokumentacja : Dokumentuj środki bezpieczeństwa w miejscu pracy, standardy kontroli, instrukcje na miejscu i wytyczne dla całego zespołu projektowego za pomocą Dokumenty ClickUp Szablony : Twórz budżety za pomocą szablony budżetów budowlanych , poprawić wydajność pracy, prowadzić spotkania i zapewnić terminowe dostawy projektów

: Automatyzacja cykli pracy, takich jak zatwierdzanie projektu, zmiana statusu zadania, generowanie dziennych raportów postępu i nie tylko, dzięki funkcji Automatyzacja ClickUp

ClickUp limity

Szeroki szyk funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,300+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

_ClickUp był przełomem w zarządzaniu zadaniami związanymi z zakończoną pracą dla klienta. Potrzebowałem narzędzia do organizowania zadań, zamiast trzymać wszystko w głowie, a Excel po prostu nie dawał rady. ClickUp okazał się skutecznym i przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem dla mojego Businessu Recenzja Capterra 2. Fieldwire (najlepszy do zarządzania pracą na miejscu)

via Fieldwire Oprogramowanie Fieldwire do zarządzania projektami pozwala zespołom na miejscu na dostęp do zdjęć, planów, zadań, dokumentów projektowych i wszystkiego innego na smartfonach.

Umożliwia firmom budowlanym i wykonawcom tworzenie zadań połączonych z określonymi lokalizacjami, ustalanie priorytetów zadań i udostępnianie RFI (Request for Information) w czasie rzeczywistym. Można korzystać z niestandardowych cykli pracy, formularzy inspekcji i funkcji raportowania w celu uruchomienia przed przekazaniem projektu.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Wprowadzanie zadań i list kontrolnych, edytowanie informacji i generowanie raportów za pomocą aplikacji mobilnej

Śledzenie postępu zadań i wydajności dzięki zdjęciom i datom

Usprawnienie nawigacji po specyfikacjach, dystrybucja pakietów dokumentów i zarządzanie specyfikacjami budowlanymi

Limity Fieldwire

Usunięcie projektu z urządzenia jest trudne i wymaga wykonania wielu kroków

Funkcja offline jest powolna. Przesyłanie plików zajmuje dużo czasu, co może być wyzwaniem dla zespołów pracujących na miejscu

Ceny Fieldwire

Podstawowy : $0

: $0 Pro : $54 za użytkownika/miesiąc

: $54 za użytkownika/miesiąc Business : $74 za użytkownika/miesiąc

: $74 za użytkownika/miesiąc Business Plus: $104 za użytkownika/miesiąc

Fieldwire oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (200+ recenzji)

: 4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (85+ recenzji)

🧠 Czy wiesz, że wiele aplikacji do zarządzania budową jest teraz zintegrowanych z technologia dronów . Drony dostarczają dane lotnicze w czasie rzeczywistym, które synchronizują się z tymi aplikacjami w celu tworzenia zaktualizowanych map projektów, oszczędzając godziny ręcznych inspekcji.

3. Procore (najlepszy do zarządzania ryzykiem)

via Procore Procore to oprogramowanie do zarządzania projektami dla podwykonawców dostawca inteligentnego zarządzania ryzykiem w projektach, od etapu poprzedzającego budowę do zamknięcia. Możesz przewidywać ryzyko za pomocą modelowania predykcyjnego, priorytetyzować ryzyko i wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym do interesariuszy.

To zarządzanie projektami budowlanymi narzędzie usprawnia również dokumentację, wspiera automatyzację i ułatwia zadania administracyjne zdalnym zespołom. Najważniejszym elementem narzędzia jest funkcja szacowania budżetu, która automatycznie oblicza koszty robocizny i materiałów.

Najlepsze funkcje Procore

Ocena potencjalnego ryzyka związanego z projektem przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego i wysyłanie alertów do zespołów odpowiedzialnych za aktualizacje

Rysowanie znaczników, łączenie obrazów, plików i zadań z określonymi rysunkami oraz porównywanie różnych wersji rysunków w celu podejmowania świadomych decyzji

Dostęp do ponad 100 raportów i tworzenie niestandardowych raportów opartych na osobach i na poziomie portfolio

Limity Procore

Ma stromą krzywą uczenia się; wymaga wiedzy technicznej, aby zacząć z niego korzystać

Rozwiązywanie problemów lub usterek wymaga wsparcia ze strony zbyt wielu zespołów, co sprawia, że proces jest czasochłonny

Ceny Procore

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Procore

G2 : 4.6/5 (3200+ recenzji)

: 4.6/5 (3200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Procore?

_Procore to niesamowite narzędzie, które skutecznie usprawnia procesy dokumentowania i wprowadzania danych oraz jest proste w użyciu, gdy już się je opanuje. Procore jest używany codziennie w naszym projekcie przez wszystkich, w tym konsultantów, podwykonawców i cały zespół zarządzający. Jednak jego opanowanie i zrozumienie może być skomplikowane Recenzja G2 4. AutoCAD (najlepszy do edycji rysunków konstrukcyjnych 2D)

via AutoCAD AutoCAD to internetowy edytor DWG (format plików oznaczający rysunki) i przeglądarka DWG, która umożliwia tworzenie rysunków projektów przy użyciu podstawowych narzędzi i komend kreślarskich. Możesz precyzyjnie tworzyć konstrukcje budowlane 2D i 3D, blueprinty i plany. Najlepsze jest to, że oferuje wstępnie ustawioną bibliotekę gotowych do użycia materiałów, które pomagają rozpocząć pracę i zapewniają większą wydajność projektu.

Najlepsze funkcje programu AutoCAD

Wizualizacja i projektowanie projektów w 2D i 3D z integracją sprzętową

Edycja projektów za pomocą edytora WYSIWYG (narzędzie wizualizujące końcowy wynik)

Tworzenie animowanych sekwencji kroków, sprzętu i załogi dlawydajność budowy AutoCAD limits

Według kilku użytkowników nie nadaje się do projektowania 3D

Jego licencje są drogie

Ceny AutoCAD

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AutoCAD

G2 : 4.4/5 (1400+ recenzji)

: 4.4/5 (1400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AutoCAD?

_Program jest przydatny do daty powstania rysunków 2D, w celu twardego szkicowania w komputerze - w zasadzie odręcznego rysowania w formacie cyfrowym Recenzja Capterra 5. GasBuddy (najlepszy do wyszukiwania paliwa po niższych cenach)

via GasBuddy Nie wszystkie aplikacje wykorzystywane w projektach budowlanych są wyspecjalizowane dla tej branży. Na przykład GasBuddy, pierwotnie zaprojektowany w celu znalezienia tańszego paliwa, może również pomóc zespołom budowlanym w zarządzaniu kosztami paliwa.

Budowlańcy i pracownicy na polach mogą sprawdzać ceny gazu na najbliższych stacjach. Aplikacja ma również funkcje premium, takie jak konkursy, które pomagają wygrać darmowe paliwo, zrealizować nagrody i zaoszczędzić więcej na paliwie.

Najlepsze funkcje GasBuddy

Widok trendów cen paliwa według regionu z informacjami o paliwie

Rejestrowanie zakupów paliwa w celu łatwego śledzenia dzięki dziennikowi paliwa

Uniwersalny kalkulator do planowania kosztów paliwa

Limity GasBuddy

Czasami pokazuje nieprawidłowe ceny

Czasami aplikacja lokalizuje odległe stacje benzynowe

Cennik GasBuddy

GasBuddy oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Użyj free kalkulatory emisji dwutlenku węgla do obliczania wpływu projektów budowlanych na środowisko. Zidentyfikuj obszary o wysokiej emisji i opracuj strategie minimalizacji śladu węglowego.

6. Buildertrend (najlepszy do zarządzania teamami w terenie i harmonogramowania projektów)

via Buildertrend Jeśli jesteś firmą budowlaną próbującą scentralizować swoją dokumentację budowlaną, Buildertrend może Ci pomóc. Zapewnia on szybki widok wszystkiego - od raportowania projektu po zdjęcia, harmonogramy i dane finansowe - oraz umożliwia usprawnienie operacji związanych z projektem.

Aplikacja planowanie budowy pomaga użytkownikom tworzyć harmonogramy, zarządzać zależnościami i synchronizować aktualizacje w celu łatwej zmiany harmonogramu.

Buildertrend najlepsze funkcje

Zarządzanie finansami budowy, zleceniami zakupu i zmian, kalendarzami i fakturami w jednym miejscu

Oszczędzanie na kosztach materiałów dzięki rabatom i programom rabatowym oraz zarządzanie relacjami z dostawcami

Ograniczenia Buildertrend

Oprogramowanie nie posiada funkcji automatycznego zapisywania i pokazuje "niezapisane zmiany" nawet po zapisaniu pliku. Usterka ta może skutkować utratą danych

Nie ma możliwości śledzenia wielu stawek wynagrodzenia, co utrudnia śledzenie płatności freelancerów

Buildertrend ceny

Niestandardowy cennik

Buildertrend oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (150+ recenzji)

: 4.2/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Buildertrend?

Podoba mi się to, że mogę niestandardowo dostosować platformę do moich konkretnych potrzeb, od formularzy po raportowanie. Szczerze mówiąc, czasami chciałbym mieć jeszcze więcej możliwości integracji z innymi programami, z których korzysta moja firma Recenzja Capterra 7. PlanGrid Build (najlepszy do rysunków budowlanych)

via Plangrid PlanGrid Build firmy Autodesk Construction Cloud to narzędzie do rysowania konstrukcji. Jednak jego funkcje są teraz dostępne w Autodesk Build, który pomaga w zarządzaniu budową.

Wszystko jest dostępne w jednej aplikacji, od planowania i tworzenia planów po śledzenie postępów projektu, raportowanie i zarządzanie projektami. Ponadto rysunki można edytować we współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje PlanGrid Build

Tworzenie inteligentnych rysunków w celu wizualizacji planów budowy

Kontrola kosztów za pomocą narzędzi do zarządzania budżetem i wydatkami oraz prognozy

Przeprowadzanie analiz ryzyka opartych na AI w celu wykrycia potencjalnych problemów

Limity PlanGrid Build

Wysoka cena, która może nie być odpowiednia dla małych Teams

Oprogramowanie ma trudności z ładowaniem dużych pakietów arkuszy i nie pozwala na przewijanie między arkuszami lub plikami

Cennik PlanGrid Build

PlanGrid nie jest już dostępny w sprzedaży. Jego funkcje są dostępne za pośrednictwem Autodesk Build, którego cena zaczyna się od 145 USD miesięcznie.

PlanGrid Build oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

📖 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w budownictwie (przypadki użycia i narzędzia)

8. LetsBuild (najlepsze do inspekcji na budowie i komunikacji w zespole)

via LetsBuild LetsBuild oferuje dwie wydajności:

Aproplan do usuwania usterek, kontroli jakości i kontroli bezpieczeństwa, zapewniający zgodność z przepisami i ograniczający liczbę przeróbek

Geniebelt do planowania i zarządzania projektami, usprawniający śledzenie postępów i alokację zasobów w celu utrzymania projektów na czas i w ramach budżetu

Pomaga przeprowadzać mobilne inspekcje na placu budowy, identyfikować i rejestrować typy problemów, postępy i terminy; załączać obrazy w celu uzyskania szczegółowych informacji; mierzyć plany w trybie redaktora; i przerabiać rysunki.

LetsBuild umożliwia sprawną komunikację między Teams, podwykonawcami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Dostarcza również wizualizacje placu budowy w czasie rzeczywistym i aktualne rysunki do raportowania, tworzy 6-tygodniowe osie czasu, wykrywa opóźnienia i przeciążenia oraz dostosowuje osie czasu za pomocą wykresów Gantta na żywo.

Najlepsze funkcje LetsBuild

Tworzenie i synchronizacja list prac 24/7 z powiadomieniami push w czasie rzeczywistym

Rejestrowanie problemów na budowie i naprawianie ich, zanim wpłyną negatywnie na wyniki prac

Rób zdjęcia i twórz raporty jednym kliknięciem dla każdej usterki

Limity LetsBuild

Ograniczone opcje raportowania i integracji

Aplikacja internetowa może ulec awarii podczas obsługi dużych zestawów danych

Cennik LetsBuild

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LetsBuild

G2 : 4.1/5 (20 recenzji)

: 4.1/5 (20 recenzji) Capterra: 4.2/2 (100+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LetsBuild?

Platforma jest łatwa w użyciu, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają i nie mają pełnej wiedzy na temat zarządzania projektami, ale wymaga pewnych zmian, aby stać się bardziej potężnym narzędziem i być używana jako jedno zarządzanie projektami. Recenzja Capterra

via Autodesk Construction Cloud Autodesk oferuje ujednoliconą platformę dostępu do wszystkich danych projektu - plików, zdjęć, modeli Revit, RFI, arkuszy i raportów - w jednym miejscu. Oferuje koordynację BIM (Building Information Modeling) w celu edycji modeli, wykrywania wad i przeróbek. Sekcja zgłoszeń jest szczególnie przydatna podczas udostępniania rysunków warsztatowych.

Zarządzanie projektami Autodesk zapewnia inwestorom i wykonawcom wgląd w projekt w czasie rzeczywistym. Posiada również funkcje zarządzania kosztami, które pomagają w szacunki budowlane , prognoza ryzyka kosztowego i łagodzenie ryzyka finansowego.

Najlepsze funkcje Autodesk Construction Cloud

Przeprowadzanie analizy ryzyka w czasie rzeczywistym, usprawnianie ofertowania i automatyzacja rutynowych zadań dzięki AI firmy Autodesk

Śledzenie projektów i wizualizacja zmian projektowych dzięki funkcjom współpracy projektowej

Używanie szablonów do dokumentowania przepisów bezpieczeństwa i tworzenia raportów z incydentów

Limity Autodesk Construction Cloud

Wykresy Gantta nie zrobienia synchronizacji aktualizacji na żywo

Ustawienie projektów z uprawnieniami użytkowników, powiązaniami logicznymi itp. może być czasochłonne

Cennik Autodesk Construction Cloud

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Autodesk Construction Cloud

G2 : 4.4/5 (3900+ recenzji)

: 4.4/5 (3900+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Autodesk Construction Cloud?

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobra; na początku miała czkawkę, ale ACC poświęcił więcej zasobów i wsparcia serwera, aby zapewnić, że przerwy są rzadkie, a żądania użytkowników są odpowiednio uwzględniane Recenzja Capterra 10. Contractor Foreman (najlepszy do zarządzania kosztami pracy)

via Brygadzista wykonawcy Contractor Foreman jest najlepszy do obsługi finansów projektu i śledzenia wydatków. Umożliwia śledzenie kosztów i danych finansowych na poziomie szczegółowym, szacowanie narzutów indywidualnych i zbiorczych oraz zarządzanie ofertami i zleceniami zmian.

Umożliwia śledzenie załogi, tworzenie harmonogramów pracowników i prowadzenie dokumentacji projektu. Ponadto oprogramowanie posiada sieć wsparcia, która oferuje sugestie dotyczące maksymalnego wykorzystania oprogramowania do zarządzania budową.

najlepsze funkcje #### Contractor Foreman

Tworzenie szacunków i udostępnianie ich klientom za pomocą baz danych kosztów w czasie rzeczywistym

Śledzenie rachunków, kojarzenie rachunków z PO i generowanie faktur dla klientów

Tworzenie pakietów ofertowych, wysyłanie zaproszeń do składania ofert i przyznawanie ofert

Automatyzacja aktualizacji zmian zleceń

Limity dla brygadzistów wykonawców

Funkcje szacowania są podstawowe i ograniczone

Aplikacja mobilna ma sporadyczne usterki

Ceny na platformie Contractor Foreman

Podstawowy : 49 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 49 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Plus : $155/miesiąc

: $155/miesiąc Pro : $212/miesiąc

: $212/miesiąc Unlimited: $312/miesiąc

Contractor Foreman oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (245+ recenzji)

: 4.5/5 (245+ recenzji) Capterra: 4.5/6 (600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Contractor Foreman?

To, co najbardziej podoba mi się w Contractor Foreman, to szeroki zakres modułów, które pozwalają na wiele różnych opcji zarządzania projektami. Jednak ze względu na tak wiele funkcji może to być nieco przytłaczające, gdy po raz pierwszy wejdziesz do programu Recenzja Capterra

via Raken Raken świetnie sprawdza się w zarządzaniu polem. Umożliwia rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym, śledzenie czasu pracy i generowanie codziennych raportów z postępów. Członkowie Teams mogą z niego korzystać, aby brać codziennych notatek , przesyłać obrazy i prowadzić dzienniki.

Raken wyróżnia się łatwością obsługi i możliwością śledzenia godzin, materiałów, sprzętu i wydajności za pomocą dziennych i migawkowych raportów. Karty czasu pracy można wykorzystać do scentralizowanego śledzenia czasu, zbiorczego przypisywania godzin do załogi i zatwierdzania przesłanych kart czasu pracy w podróży.

Raken najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych segmentów raportów z dokumentacją zdjęciową, notatkami i nagraniami głosowymi na tekst

Widok list kontrolnych bezpieczeństwa i obserwacji w jednym miejscu za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym

Uzyskaj widoczność sposobu wykorzystania sprzętu dzięki kodom kosztów i funkcjom godzin użytkowania w porównaniu z czasem bezczynności

Limity Raken

Brak opcji masowej edycji lub automatycznego wypełniania. Na przykład, trzeba wprowadzić te same dane dla 50 lub 100 urządzeń

Brak opcji wielokrotnego wyboru lub rozwijanych menu dla ankiet

Cennik Raken

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Raken

G2 : 4.6/5 (80+ recenzji)

: 4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (230+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Raken?

Uwielbiam to, że możemy niestandardowo dostosowywać nasze kody kosztów i śledzić obowiązujące klasyfikacje płac. Nasi pracownicy w terenie są powiadamiani, że ich karty czasu pracy są gotowe i bardzo łatwo jest im wejść i zatwierdzić. Galeria każdego projektu jest bardzo łatwa w użyciu i przesyłaniu, a integracja z One Drive jest niesamowita dla naszego zespołu. Byłoby jednak miło, gdyby było więcej funkcji, które można dostosować Recenzja Capterra Przekazuj projekty na czas z najlepszą aplikacją budowlaną

Kończąc naszą listę najlepszych aplikacji budowlanych, jesteśmy pewni jednego - nie można oczekiwać powodzenia projektu budowlanego bez odpowiedniej technologii.

Wszystkie aplikacje, które tutaj omówiliśmy, są świetne dzięki funkcjom śledzenia, planowania, zarządzania finansami i współpracy. Jeśli jednak szukasz wszechstronnego rozwiązania, które sprawdzi się w przypadku budowlańców, pracowników budowlanych i osób zarządzających projektami, musi to być ClickUp.

ClickUp wyróżnia się skutecznymi funkcjami zarządzania osią czasu, wydajną współpracą, śledzeniem i raportowaniem w czasie rzeczywistym, zaawansowaną automatyzacją, a także ogromną biblioteką szablonów. Wszystkie te funkcje pomagają zamknąć projekty budowlane na czas i bez przekraczania budżetów. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i poznaj jego funkcje już dziś!