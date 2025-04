Jak ustawić zasady Teams, które napędzają powodzenie?

To nie jest zawsze dramatyczne, gdy zespół zaczyna się rozpadać. W rzeczywistości zwykle zaczyna się tak cicho, że ledwo się to zauważa. 👀

Czasami jest to niedotrzymany termin. A może niedbale napisany e-mail, który pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Ktoś myśli: "To nie moja praca", podczas gdy ktoś inny zakłada: "Oni się tym zajmą"

I tak po prostu małe pęknięcia zamieniają się w ziejące dziury. Terminy się piętrzą, komunikacja słabnie, postęp się zatrzymuje, a odpowiedzialność? Nigdzie jej nie ma.

To, czego potrzebujesz, to odpowiednie ramy (czytaj podstawowe zasady), aby stworzyć wyrównanie, poprawić wydajność i zapewnić, że umiejętności twojego zespołu przełożą się na powodzenie.

Zastanówmy się, w jaki sposób tworzenie jasnych, wykonalnych zasad zespołowych może przekształcić potencjał w rzeczywisty postęp.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Zasady Teams poprawiają komunikację, podejmowanie decyzji i ogólną wydajność

Rodzaje zasad zespołowych obejmują podstawowe wartości, wytyczne dotyczące komunikacji, procesy decyzyjne, zasady dotyczące procesów pracy, środki odpowiedzialności i ramy rozwiązywania konfliktów

Aby stworzyć skuteczne zasady zespołowe:

Zdefiniuj jasny cel i ustal KPI, aby zmierzyć powodzenie Zdefiniuj role, obowiązki i osoby bezpośrednio odpowiedzialne (DRI) Ustal priorytety i skategoryzuj zasady, aby zaprowadzić porządek Zrozum swój proces pracy, znajdź wąskie gardła i stwórz zasady ich dotyczące Ustanowienie wyczyszczonych zasad dla pętli informacji zwrotnych Zbuduj mechanizm zarządzania konfliktami



Dlaczego zasady Teams mają znaczenie

Na pierwszy rzut oka zasady zespołowe mogą wydawać się kolejną listą do zrobienia i zakazów. Prawda jest jednak taka, że zapewniają one ramy dla interakcji między członkami zespołu, utrzymując wszystkich na tej samej stronie i pracując na rzecz wspólnych celów.

Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu zasad panujących w zespole. 🗃️

1. Eliminacja nieporozumień: Dzięki zdefiniowaniu ról i obowiązków, każdy wie nad czym ma pracować. Nie ma nieporozumień co do tego, kto czym się zajmuje, co zwiększa wydajność dzięki jasnym oczekiwaniom.

2. Promocja spójności i uczciwości: Wszyscy przestrzegający tych samych zasad tworzą równe pole gry. Zapobiega to faworyzowaniu, zapewniając, że wszyscy są traktowani jednakowo, niezależnie od ich roli lub stażu pracy.

3. Zapewnienie siatki bezpieczeństwa dla skutecznej komunikacji: Wytyczne określają, jak i kiedy należy się komunikować, ułatwiając skuteczne rozwiązywanie niejasności lub pilnych spraw.

4. Kształtowanie kultury zespołu: Pozytywne zachowania, takie jak szacunek, wyczyszczona komunikacja i efektywne rozwiązywanie problemów są pielęgnowane poprzez dobrze zdefiniowane zasady, promocję kultury zaufania i ciągłego doskonalenia.

Ciekawostka: Jeff Bezos spopularyzował ten pomysł że Teams powinny być na tyle małe, aby można je było nakarmić dwiema pizzami. Mniejsze Teams często potrzebują mniej zasad, dzięki czemu współpraca przebiega sprawniej.

Rodzaje zasad Teams

Aby ustawić swój zespół na powodzenie, potrzebujesz różnych zasad. Poniżej znajdują się główne typy, które należy wziąć pod uwagę. 📑

1. Podstawowe wartości i wytyczne dotyczące zachowania

Określają one podstawowe oczekiwane zachowania i postawy podczas scena rozwoju teamu tworząc formularz stanowiący podstawę funkcjonowania grupy. Tworzą środowisko, w którym kwitnie szacunek i zaufanie.

Przykład: Wdrożenie zasad podkreślających inkluzywność, takich jak zapewnienie równego wkładu wszystkich członków teamu podczas sesji burzy mózgów i uznanie różnych perspektyw.

2. Wytyczne dotyczące komunikacji

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla wysokiej funkcji Teams zapewniając, że wiadomości są przekazywane w sposób wyczyszczony i podpowiedzi.

Przykład: Zachęcaj do regularnych spotkań kontrolnych, takich jak cotygodniowe spotkania Teams lub codzienne stand-upy, w celu rozwiązywania wszelkich wyzwań i udostępniania powodzeń. Nakazanie, aby informacje zwrotne były zawsze konstruktywne i przekazywane w ciągu 48 godzin od zidentyfikowania problemu.

3. Procesy decyzyjne

Ustanowienie jasnych wytycznych dotyczących decyzji tworzy solidny porozumienie w sprawie pracy zespołowej i pozwala uniknąć nieporozumień związanych z autorytetem. Zasady te podkreślają, kto ma ostatnie słowo, określają, w jaki sposób gromadzone są dane wejściowe lub jakie kroki należy podjąć przed podjęciem decyzji.

Przykład: Ustawienie zasady, że decyzje związane z budżetem wymagają wkładu dwóch interesariuszy i zatwierdzenia przez kierownika. Wprowadzenie systemu głosowania w przypadku niekrytycznych decyzji, aby uniknąć długich dyskusji i zapewnić szybsze podejmowanie decyzji.

4. Zasady procesu pracy

Zasady procesu pracy zapewniają każdemu członkowi zespołu wydajną i zsynchronizowaną pracę. Są to podstawowe, codzienne wytyczne operacyjne, które określają, w jaki sposób praca jest zrobiona.

Przykład: Zdecyduj, w jaki sposób powinno odbywać się przekazywanie zadań. Gdy jeden z członków zespołu zakończy swoją część projektu, powinien pozostawić szczegółowe podsumowanie i kolejne kroki w opisie zadania. Egzekwowanie zasady, że pliki i zasoby muszą być przesyłane do centralnego folderu ze standardowymi konwencjami nazewnictwa w celu poprawy dostępności.

5. Zarządzanie czasem i etykieta spotkań

Zasady te zapewniają, że zespół pozostaje wydajny, zaangażowany i skoncentrowany bez marnowania godzin na niepotrzebne zadania lub przeciążenie spotkaniami.

Przykład: Ustawienie zasady, zgodnie z którą członkowie zespołu blokują czas na skupienie w swoich kalendarzach, aby zapobiec niepotrzebnym spotkaniom. Ustanowienie zasad komunikacji asynchronicznej, takich jak nagrywanie podsumowań spotkań i udostępnianie ich osobom, które nie mogą uczestniczyć w nich na żywo.

6. Zasady rozwiązywania konfliktów

Zasady rozwiązywania sporów pomagają zachować profesjonalizm i zminimalizować zakłócenia.

Przykład: Stwórz 24-godzinną zasadę ochłonięcia przed eskalacją problemów, aby umożliwić bardziej przemyślane rozmowy i lepsze rozwiązywanie problemów.

Jak stworzyć skuteczne zasady Teams

Tworzenie zasad zespołowych jest niezbędne, aby wszyscy pracowali wydajnie. Zrobione w przemyślany sposób, wytyczne te mogą pomóc zespołowi w utrzymaniu koncentracji, rozwiązywaniu konfliktów i osiąganiu wspólnych celów przy minimalnych tarciach.

Oto jak stworzyć skuteczne zasady, które będą znaczące i trwałe

Krok #1: Zacznij od jasno określonego celu

Zasady Teams są podstawą funkcjonowania zespołu. Aby naprawdę z nich skorzystać, musisz ustalić ich cel. Pomóż swojemu zespołowi zrozumieć, dlaczego te zasady są niezbędne lub jakim konkretnym wyzwaniom będą służyć.

Bez jasnego celu, zasady są tylko słowami na papierze.

Oto jak to zrobić:

Zidentyfikuj bolączki: Zwróć uwagę na problemy takie jak niedotrzymane terminy, niewłaściwa komunikacja lub niejasny proces decyzyjny

Zwróć uwagę na problemy takie jak niedotrzymane terminy, niewłaściwa komunikacja lub niejasny proces decyzyjny Zdefiniuj cele: Zajmij się wyzwaniami za pomocą możliwych do wykonania celów, takich jak poprawa oś czasu lub zwiększenie odpowiedzialności

Zajmij się wyzwaniami za pomocą możliwych do wykonania celów, takich jak poprawa oś czasu lub zwiększenie odpowiedzialności Ustal KPI: Śledzenie postępów za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak procent zadań zakończonych na czas

Ustaw i śledź cele swojego zespołu bez wysiłku dzięki ClickUp Goals ClickUp Goals umożliwia tworzenie celów wysokiego poziomu i ustawienie mniejszych, mierzalnych celów. Cele te mogą być wartościami numerycznymi, konkretnymi zadaniami lub prostymi prawdami/fałszami.

Załóżmy, że chcesz stworzyć zasady efektywnego zarządzania czasem. Możesz utworzyć cel pod tytułem "Zasady zarządzania czasem", dodać termin realizacji i przypisać właściciela (który będzie odpowiedzialny za śledzenie postępów).

W ramach tego celu możesz ustawić mniejsze kroki, takie jak "Zdefiniuj wytyczne dotyczące blokowania czasu" lub "Utwórz czas buforowy na opóźnienia" I z Zadania ClickUp można łatwo tworzyć indywidualne elementy działań dla każdego kroku i przydzielać pracę odpowiednim członkom zespołu.

Gdy każde zadanie zostanie zakończone, cel zostanie automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlić postęp.

📮ClickUp Insights: Prawie 20% respondentów naszego badania wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie .

Tak duża liczba wiadomości może oznaczać, że zespół nieustannie kipi od szybkich wymian - co jest świetne dla szybkości, ale także może prowadzić do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat i ClickUp Assigned Comments, Twoje rozmowy są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, zwiększając widoczność i zmniejszając potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

Krok #2: Zdefiniuj role i obowiązki

Definiowanie ról nie oznacza nadawania tytułów stanowisk. Chodzi o wyjaśnienie, kto co robi, kiedy i w jaki sposób. Przypisanie bezpośrednio odpowiedzialnych osób (DRI) sprawia, że jest to jeszcze bardziej precyzyjne.

Oto jak można skutecznie zdefiniować role:

Mapuj swoje cykle pracy: Zrób listę wszystkich powtarzających się zadań i projektów, którymi zajmuje się twój zespół. Dla każdego z nich zapytaj: _Kto jest jego właścicielem? Kto to wspiera?

Zrób listę wszystkich powtarzających się zadań i projektów, którymi zajmuje się twój zespół. Dla każdego z nich zapytaj: _Kto jest jego właścicielem? Kto to wspiera? Przydziel DRI: Zdecyduj, kto będzie ostatecznym właścicielem (lub DRI) zadania, decyzji lub rezultatu. Na przykład, w przypadku wprowadzania produktu na rynek, DRI dla "zawartości marketingowej" może być menedżer ds. zawartości

Zdecyduj, kto będzie ostatecznym właścicielem (lub DRI) zadania, decyzji lub rezultatu. Na przykład, w przypadku wprowadzania produktu na rynek, DRI dla "zawartości marketingowej" może być menedżer ds. zawartości Dokumentuj wszystko: Zbuduj podręcznik zespołu z uporządkowanymi sekcjami dla różnych ról, obowiązków, DRI itp. Celem jest przechowywanie i organizowanie wszystkich istotnych informacji zespołu w jednym miejscu, aby zapewnić do nich łatwy dostęp

Stwórz scentralizowany hub polityk i procedur z ClickUp Docs ClickUp Docs to wszechstronne narzędzie w ramach platformy, które umożliwia tworzenie, organizowanie i udostępnianie dokumentów zespołowi. Pozwala ono dokumentować zasady, role i obowiązki w scentralizowanej przestrzeni.

Możesz łatwo organizować sekcje dotyczące podstawowych wartości, podejmowania decyzji i praktyk komunikacyjnych za pomocą bogatych narzędzi do formatowania Docs, dzięki czemu podręcznik jest dostępny dla wszystkich członków zespołu.

Użyj ClickUp Assign Comments w Docs, aby zwiększyć odpowiedzialność i własność zadań

Jeśli sekcja dokumentu wymaga sprawdzenia lub zatwierdzenia, możesz @wzmiankować członka zespołu i zostawić komentarz ClickUp Przypisany komentarz dla nich. Na przykład, dokumentując obowiązki DRI, można przypisać im etykiety w celu potwierdzenia szczegółów lub wprowadzenia zmian.

💡 Pro Tip: Możesz niestandardowy Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp aby rozpocząć pracę bez wymyślania koła na nowo! Szablon ten zapewnia uporządkowany układ, dzięki czemu wszystkie kluczowe informacje są uporządkowane i łatwe do znalezienia.

Krok #3: Priorytetyzacja i kategoryzacja reguł

Patrząc z szerszej perspektywy, prawdopodobnie będziesz musiał udokumentować setki reguł. Jednak nie każda reguła będzie miała krytyczne znaczenie. Niektóre reguły mogą być po prostu "miłe dla oka"

Należy więc ustalić priorytety reguł, aby zapobiec ich przytłoczeniu. Oto kilka wskazówek do zrobienia tego:

Pogrupuj je: Podziel zasady na kategorie, takie jak "Komunikacja", "Terminy" i "Rozwiązywanie konfliktów"

Podziel zasady na kategorie, takie jak "Komunikacja", "Terminy" i "Rozwiązywanie konfliktów" Uszereguj według wpływu: Zapytaj, co jest nienegocjowalne w każdej kategorii. Na przykład, zasada taka jak "Odpowiadaj na e-maile klientów w ciągu 24 godzin" będzie miała wyższą rangę niż "Używaj wypunktowań w prezentacjach"

Zapytaj, co jest nienegocjowalne w każdej kategorii. Na przykład, zasada taka jak "Odpowiadaj na e-maile klientów w ciągu 24 godzin" będzie miała wyższą rangę niż "Używaj wypunktowań w prezentacjach" Zachowaj porządek: Celuj w 5-7 kluczowych zasad. Jeśli będzie ich więcej, ryzykujesz, że reguły staną się tapetą

Krok #4: Opracowanie ram dla zasad procesu pracy

Ramy zasad procesu pracy pokazują, w jaki sposób zadania przechodzą przez zespół. Bez odpowiednich ram praca może stać się chaotyczna, a wąskie gardła mogą spowolnić postęp.

Oto jak możesz je stworzyć:

Wizualizuj proces: Określ, w jaki sposób zadania są przydzielane, zakończone i przekazywane do następnej sceny. Z Tablica ClickUp możesz w zrozumiały sposób wizualizować cykle pracy swojego zespołu. Możesz tworzyć diagramy i schematy blokowe, aby pokazać, jak zadania przechodzą z jednej sceny do drugiej

Burza mózgów i współpraca wizualna dzięki tablicom ClickUp

Znajdź wąskie gardła: Analizuj, gdzie występują opóźnienia. czy proces zatwierdzania przeciąga projekty? Podkreśl te obszary i podejmij niezbędne działania

Analizuj, gdzie występują opóźnienia. czy proces zatwierdzania przeciąga projekty? Podkreśl te obszary i podejmij niezbędne działania Twórz reguły: Twórz reguły, aby wyeliminować wąskie gardła i przyspieszyć operacje. ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, może pomóc w szybkiej burzy mózgów, opracowaniu i dopracowaniu zasad zespołu. Na przykład, możesz wprowadzić podpowiedź typu "Zaproponuj zasady zespołu dotyczące dostarczania znaczących informacji zwrotnych" i określić pożądany ton lub strukturę

Podpowiedź ClickUp Brain, aby wygenerować projekt zasad drużyny

Krok #5: Zbuduj pętlę sprzężenia zwrotnego

Zasady udzielania informacji zwrotnej tworzą strukturę i zapewniają, że wkład nie zostanie przeoczony lub odrzucony. Zasady te zapewniają wspólne zrozumienie tego, co stanowi konstruktywną informację zwrotną i jak ją dostarczać/odbierać.

Aby stworzyć skuteczne zasady udzielania informacji zwrotnej, wykonaj następujące kroki:

Ustal oczekiwania dotyczące częstotliwości udzielania informacji zwrotnej: Ustal kiedy i w jaki sposób informacja zwrotna powinna być dostarczana. Użyj Przypomnienia ClickUp aby śledzić terminy przekazywania informacji zwrotnych i upewnić się, że są one przekazywane we właściwym czasie. Na przykład, jeśli informacja zwrotna jest wymagana co tydzień lub po każdym kamieniu milowym, ustaw Przypomnienie dla członków zespołu, aby przejrzeli i przekazali swoje uwagi

Ustal kiedy i w jaki sposób informacja zwrotna powinna być dostarczana. Użyj Przypomnienia ClickUp aby śledzić terminy przekazywania informacji zwrotnych i upewnić się, że są one przekazywane we właściwym czasie. Na przykład, jeśli informacja zwrotna jest wymagana co tydzień lub po każdym kamieniu milowym, ustaw Przypomnienie dla członków zespołu, aby przejrzeli i przekazali swoje uwagi Określ formaty przekazywania informacji zwrotnych: Określ najbardziej odpowiedni format przekazywania informacji zwrotnych na różne okazje. Na przykład, regularne sesje informacji zwrotnej mogą być najbardziej odpowiednie dla trwających projektów, podczas gdy anonimowe ankiety mogą być bardziej skuteczne w przypadku zbierania opinii szerszego zespołu

Określ najbardziej odpowiedni format przekazywania informacji zwrotnych na różne okazje. Na przykład, regularne sesje informacji zwrotnej mogą być najbardziej odpowiednie dla trwających projektów, podczas gdy anonimowe ankiety mogą być bardziej skuteczne w przypadku zbierania opinii szerszego zespołu Zadbaj o równowagę: Nie dopuść do tego, by informacja zwrotna stała się nadmiernie krytyczna. Ważne jest, aby stworzyć przestrzeń, w której konstruktywna krytyka jest podawana wraz z prawdziwym uznaniem i pozytywnym wzmocnieniem efektywnej współpracy w zespole ### Krok #6: Ustanowienie mechanizmów rozwiązywania konfliktów

Nieporozumienia są nieuniknione, nawet w zgranych Teams. Zbudowanie jasnego mechanizmu rozwiązywania konfliktów daje pewność, że zespół za każdym razem wyjdzie z nich silniejszy.

Oto jak to zrobić:

Stwórz bezpieczną przestrzeń: Podkreśl znaczenie kultury, w której zachęcamy do mówienia. Zacznij od normalnego traktowania nieporozumień, przedstawiając je jako naturalną i zdrową część pracy zespołowej, jeśli są traktowane z szacunkiem

Podkreśl znaczenie kultury, w której zachęcamy do mówienia. Zacznij od normalnego traktowania nieporozumień, przedstawiając je jako naturalną i zdrową część pracy zespołowej, jeśli są traktowane z szacunkiem Zdefiniuj kroki eskalacji: Rozwińinstrukcje krok po kroku dotyczące rozwiązywania problemów. Na przykład: Krok 1: Porozmawiaj bezpośrednio z osobą, której dotyczy problem (np. "Hej, poczułem X w związku z Y; czy możemy o tym porozmawiać?") Krok 2: Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zaangażuj lidera zespołu lub menedżera Krok 3: W przypadku powtarzających się problemów, zaplanuj formalną sesję mediacji z działem HR lub neutralnym mediatorem

Rozwińinstrukcje krok po kroku dotyczące rozwiązywania problemów. Na przykład:

Fun Fact: W 2017 r, Notatka o kulturze Netflixa podkreślono politykę "wolności i odpowiedzialności", kładąc nacisk na zaufanie zamiast mikrozarządzania. Norma ta została uznana za zasługę innowacyjnych i wydajnych Teams.

Krok #7: Wdrożenie zasad

Następnie musisz przedstawić te zasady zespołowi i stworzyć wspólne zrozumienie oczekiwań. Oto jak to zrobić.

Zacznij od zorganizowania spotkania inauguracyjnego, na którym wyjaśnisz uzasadnienie każdej zasady. Użyj przykładów z życia wziętych, aby uczynić je bardziej zrozumiałymi i zachęcić członków zespołu do zadawania pytań.

Pomoże to wszystkim poczuć się włączonym w proces i wzmocni przejrzystość od samego początku. Do być graczem zespołowym każdy członek powinien rozumieć zasady i aktywnie angażować się w ich przestrzeganie.

Po ustaleniu zasad, upewnij się, że rozpoznajesz i doceniasz tych, którzy konsekwentnie ich przestrzegają.

Doceniaj Teams lub osoby, które się wyróżniają, na przykład te, które przestrzegają protokołów komunikacji lub etykiety spotkań. Na przykład, jeśli zespół konsekwentnie przestrzega zasad dotyczących komunikacji, podkreśl jego wysiłek podczas spotkania zespołu lub spotkania całej firmy.

Automatyzacja przypomnień i nie tylko dzięki niestandardowym automatyzacjom ClickUp

Aby upewnić się, że zasady są przestrzegane, dokonaj automatyzacji tam, gdzie to możliwe. Z Automatyzacja ClickUp w ClickUp Automations można ustawić przypomnienia i akcje, które wyzwalacz po spełnieniu określonych warunków. Można na przykład utworzyć automatyzację do wysyłania przypomnień na 24 godziny przed terminem wykonania zadania lub automatycznie aktualizować priorytet zadania, gdy zbliżają się terminy.

W przypadku przesłania pierwszego szkicu podręcznika zespołu, można ustawić automatyzację, aby przypisać go do redaktora w celu sprawdzenia. Usprawnia to egzekwowanie reguł.

Monitoruj przestrzeganie zasad i wydajność zespołu za pomocą pulpitów ClickUp

Następnie śledź przestrzeganie zasad za pomocą Pulpity ClickUp .

Na przykład, jeśli masz zasadę, że wszystkie cotygodniowe zadania powinny być zakończone do piątku, Pulpity mogą pokazywać procent zadań zakończonych na czas, zapewniając jasny widok tego, jak dobrze zespół dotrzymuje terminów.

Wyzwania w stosowaniu reguł Teams

Reguły Teams brzmią świetnie w teorii, ale mogą być trudne do wdrożenia w praktyce. Wyzwania te nie zawsze są oczywiste, dopóki nie zagłębisz się w nie po kolana.

Omówmy kilka typowych wyzwań związanych ze stosowaniem zasad (i jak można im zaradzić). 🔎

Opór przed zmianą

Zmiany nie są łatwe. W ludzkiej naturze leży trzymanie się tego, co znane (lub status quo), a nowe pomysły lub normy zespołowe często może wydawać się niepotrzebną biurokracją.

☑️ Rozwiązanie: Aby temu zaradzić, należy w przejrzysty sposób przedstawić cel każdej normy i sposób, w jaki poprawi ona cykl pracy lub komunikację w zespole. Zaangażuj członków Teams w proces, zbierając opinie i dostosowując je w razie potrzeby.

W ten sposób poczują się bardziej zaangażowani i otwarci na zmiany, zamiast się im opierać.

Limit akceptacji ze strony kierownictwa

Menedżer, który jest "zbyt zajęty", aby trzymać się protokołów zespołu, wysyła wiadomość, że zasady nie są ważne.

☑️ Rozwiązanie: Zaangażuj liderów od samego początku w proces tworzenia zasad, aby zwiększyć ich poparcie. Gdy aktywnie uczestniczą oni w tworzeniu zasad, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wesprą ich wdrożenie.

Konflikt o zasady

Nie wszyscy będą zgadzać się z każdą zasadą. Niektórzy mogą czuć, że są poddawani mikrozarządzaniu. Inni mogą uważać, że zasady są niesprawiedliwe. Prowadzi to do napięć, które mogą wpływać na wydajność pracy zespołowej.

☑️ Rozwiązanie: Stwórz przestrzeń do otwartych rozmów. Jeśli ktoś uważa, że jakaś zasada nie jest sprawiedliwa, poproś go o zaproponowanie alternatywy. Wykorzystaj dane, aby uzasadnić swoje zdanie.

Na przykład, jeśli zasada została wprowadzona w celu zmniejszenia liczby niedotrzymanych terminów, udostępnianie informacji o tym, jak często terminy były niedotrzymywane przed dodaniem zasady. A jeśli konflikt nadal trwa? Poproś neutralną stronę lub trenera o mediację w dyskusji.

Celem nie jest wygrana. Celem jest znalezienie rozwiązania, z którym wszyscy mogą żyć.

Nadmierne komplikowanie zasad

Gdy istnieje zbyt wiele ograniczeń, członkowie zespołu mogą czuć się, jakby chodzili na skorupkach jaj, co może zmniejszyć kreatywność i motywację.

☑️ Rozwiązanie: Skoncentruj się na najbardziej efektywnych i ważnych zasadach, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celów zespołu. Zasady powinny być proste, wykonalne i zgodne z ogólnymi celami zespołu, aby były łatwe do opanowania i celowe.

Niezdolność do dostosowania zasad do teamów zdalnych

Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej, zasady zespołu zaprojektowane do współpracy osobistej mogą nie przekładać się dobrze na środowiska wirtualne. Może to prowadzić do nieporozumień lub niejasnych oczekiwań, zwłaszcza w procesach komunikacji lub cyklu pracy.

☑️ Rozwiązanie: Dostosowanie norm pracy zespołu do pracy zdalnej. Na przykład, ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących spotkań online, zdefiniowanie odpowiednich kanałów komunikacji i efektywne korzystanie z narzędzi do współpracy.

Upewnij się, że wirtualny zespół członkowie mają dostęp do tych samych zasobów i wytycznych, co zespoły stacjonarne, dzięki czemu wszyscy są zgodni.

Najlepsze praktyki dotyczące zasad i odpowiedzialności zespołu

Zasady nie powinny wydawać się obowiązkiem. Dzięki tym najlepszym praktykom możesz opracować wytyczne, które będą respektowane przez wszystkich i pozwolą zbudować spójny zespół.

Zaangażuj członków teamu

Jeśli dyktujesz zasady odgórnie, spodziewaj się oporu. To dlatego, że pracownicy są bardziej skłonni przestrzegać zasad, które pomogli stworzyć.

Na przykład, jeśli opracowujesz zasadę dotyczącą czasu odpowiedzi na e-maile, zapytaj członków zespołu, co wydaje się realistyczne. Być może dla niektórych 24 godziny to dobry czas, podczas gdy inni sugerują nadanie priorytetu krytycznym prośbom.

Porada dla profesjonalistów: Użyj Formularzy ClickUp, aby zbierać pomysły bezpośrednio od członków zespołu.

Edytuj i podglądaj swoje formularze bez wysiłku dzięki ClickUp Forms

Testuj reguły za pomocą fazy pilotażowej

Przed wdrożeniem reguł w całym zespole, przetestuj je na mniejszą skalę.

Na przykład, pilotuj nową zasadę komunikacji w jednym dziale przez miesiąc. Wykorzystaj informacje zwrotne, aby udoskonalić podejście przed szerszym wdrożeniem, zapewniając płynniejsze przyjęcie.

Wzmocnij zasady wizualnie

Korzystaj z wizualnych przypomnień, takich jak infografiki lub pulpity zespołu, aby pamiętać o zasadach.

Na przykład, wyświetl skrócony przewodnik po protokołach komunikacyjnych we współdzielonych obszarach roboczych lub wirtualnych hubach. Wskazówki wizualne ułatwiają przestrzeganie i zapamiętywanie norm.

Zrównoważ elastyczność ze strukturą

Podczas gdy zasady dodają strukturę do cyklu pracy, powinno być również miejsce na wyjątki.

Na przykład, jeśli regułą jest "odpowiadanie na e-maile w ciągu 24 godzin", należy wyraźnie zaznaczyć, że pilne problemy powinny być traktowane priorytetowo, nawet jeśli oznacza to niewielkie opóźnienie w innym miejscu.

Ustaw skuteczne zasady Teams i zainspiruj powodzenie dzięki ClickUp

Tworzenie i wdrażanie zasad zespołowych to dopiero początek. Prawdziwa wartość leży w tym, jak je dostosujesz i rozwiniesz, aby zbudować zespół o wysokiej wydajności.

Dzięki ClickUp proces ten staje się bardziej usprawniony i oparty na współpracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie celów i wskaźników KPI, czy też prowadzenie kompleksowego zbioru zasad i automatyzację rutynowych kontroli, ClickUp zapewnia narzędzia do tworzenia i wdrażania zasad zespołowych, które naprawdę napędzają powodzenie.

Więc śmiało zarejestruj się w ClickUp już dziś!