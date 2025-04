Notebook LM vs. Obsidian: Która aplikacja do robienia notatek jest lepsza?

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że toniesz w morzu notatek? Notatki ze spotkań rozrzucone w jednej aplikacji, listy zadań zespołu zapisane w dzienniku i wielkie pomysły, które prześlizgują się przez palce, zanim zdążą nabrać kształtu.

To może być przytłaczające.

Wszystko może zmienić odpowiednia aplikacja do notatek. Narzędzia takie jak NotebookLM i Obsidian usprawniają cykl pracy, łączą myśli i wprowadzają porządek w chaosie.

W tym wpisie na blogu porównamy te dwa narzędzia i zbadamy ich unikalne funkcje, mocne strony i różnice, aby pomóc Ci zdecydować, które z nich pasuje do Twojego stylu. A jeśli żadne z nich nie wydaje się być "tym jedynym", trzymaj się - mamy opcję z dziką kartą, która może skraść show.

Weźmy udział w debacie Notebook LM vs. Obsidian i znajdźmy idealne dopasowanie do twoich potrzeb w zakresie notatek.

Czym jest NotebookLM?

przez Notebook LM Opracowany przez Google Labs, NotebookLM to innowacyjne narzędzie AI do tworzenia notatek, które stanowi przejście od statycznych repozytoriów notatek do dynamicznych, interaktywnych systemów wiedzy.

Przekształca się w eksperta poprzez wgrywanie plików PDF, wideo, dokumentów i stron internetowych. Podsumowuje przesłane pliki i generuje kreatywne wyniki oparte na materiałach użytkownika, zakończone odpowiednimi źródłami.

Ponadto, ponieważ jest to Twój Notebook, Twoje dane nigdy nie są wykorzystywane do trenowania algorytmu NotebookLM.

Najlepsze funkcje NotebookLM

NotebookLM oferuje kilka funkcji, które pomagają studentom, badaczom, freelancerom i firmom zwiększyć wydajność.

Zobaczmy jak można używać NotebookLM aby usprawnić swój cykl pracy:

Funkcja #1: Przegląd audio

Wyobraź sobie, że Twoje dokumenty zamieniają się w rozmowy w stylu podcastu pomiędzy dwoma głosami AI. Możesz słuchać tych dyskusji "Deep Dive" za pomocą jednego kliknięcia, wchłaniając przesłane informacje w podróży.

NotebookLM skanuje transkrybowane rozmowy, aby wskazać konkretne informacje, oszczędzając ci kłopotów z przeczesywaniem długich plików audio w poszukiwaniu kluczowych szczegółów. Umożliwia także wygenerowanie publicznego łącza audio i udostępnianie go zespołowi.

Funkcja #2: Pozyskiwanie cytatów

NotebookLM pobiera odpowiedzi na pytania z cytatami, które są połączone bezpośrednio z oryginalnymi źródłami. Oznacza to, że zawsze będziesz wiedzieć, skąd pochodzą informacje, bez marnowania czasu na ręczne sprawdzanie faktów w wyszukiwarkach.

Jego kluczową funkcją jest to, że odpowiedzi na czacie opierają się wyłącznie na źródłach dostarczonych przez dostawcę, chyba że poprosimy o zrobienie czegoś kreatywnego, na przykład przepisanie historii.

Notatka: NotebookLM obsługuje obecnie różne typy źródeł, w tym Dokumenty Google, Slajdy Google, pliki PDF, pliki Markdown, adresy URL stron internetowych, adresy URL publicznych filmów wideo na YouTube i pliki audio.

Funkcja #3: Analiza wielu dokumentów

Notebook LM może analizować kilka artykułów i dokumentów jednocześnie, pomagając znaleźć wspólne tematy, różne opinie i nowe trendy wśród różnych źródeł.

To jak posiadanie supermocnego asystenta badawczego, który może szybko zrozumieć wiele informacji, oszczędzając czas i wysiłek.

Funkcja #4: Ustrukturyzowane formaty dla projektów pisania

NotebookLM zamienia nieuporządkowane notatki w uporządkowane dokumenty. Wybierz ustawienie notatek i poproś narzędzie o stworzenie czegoś nowego. Narzędzie sugeruje formaty, takie jak konspekt tematyczny lub przewodnik do studiowania.

Możesz wpisać niestandardowe instrukcje, aby nadać swoim notatkom kształt biuletynu e-mail, konspektu scenariusza, planu marketingowego i nie tylko. Po zakończeniu szkicu można go wyeksportować do Dokumentów Google w celu ostatecznej edycji.

Ceny NotebookLM

Free (obecnie w fazie beta)

Czym jest Obsidian?

przez ObsydianObsydian to elastyczna, skoncentrowana na prywatności aplikacja do robienia notatek z wieloma wtyczkami i motywami, które dostosowują się do sposobu myślenia i pracy użytkownika. Przechowuje notatki lokalnie na urządzeniu, umożliwiając szybki dostęp do nich, nawet w trybie offline.

Obsidian najlepsze funkcje

Kilka funkcji w Obsidian sprawia, że robienie notatek jest bezproblemowe. Poznajmy je razem:

Funkcja #1: Listy do zrobienia

Obsidian pozwala zaprojektować standardowy format listy rzeczy do zrobienia i podzielić zadania na sekcje, takie jak spotkania z klientami, plany treningowe lub kreatywne projekty.

Pozwala również śledzić i zarządzać zadaniami w całym skarbcu Obsidian. Możesz wysyłać zapytania do zadań, oznaczać je jako zrobione z dowolnego miejsca i korzystać z funkcji takich jak terminy do zrobienia, powtarzające się zadania, daty zakończenia, podzbiory list kontrolnych i zaawansowane filtrowanie.

Funkcja #2: Widok wykresu

Widok wykresu w Obsidian zapewnia widok całego skarbca z lotu ptaka, pokazując, jak wszystkie notatki są ze sobą powiązane.

Każda notatka pojawia się jako węzeł, a linie reprezentują połączone między nimi linki. Możesz powiększać określone klastry, filtrować według etykiet lub połączonych elementów, a także niestandardowo dostosowywać wygląd, aby ułatwić wizualną eksplorację złożonych pomysłów.

Funkcja #3: Wizualizacja Canva

Obsidian ma wbudowane narzędzie o nazwie "Canva", które pozwala mapować pomysły jako karty na tablicy. Możesz przesuwać, grupować i łączyć te karty w dowolny sposób, tworząc nieliniową reprezentację swoich myśli.

Można osadzić notatki samoprzylepne online , obrazy, pliki PDF, wideo, audio i artykuły bezpośrednio do niego. Co więcej, pliki Canva są przechowywane lokalnie w otwartym formacie JSON, dzięki czemu można je łatwo zintegrować z innymi narzędziami, aplikacjami, skryptami i innymi aplikacjami Szablony Obsidian .

Funkcja #4: Różnorodne opcje publikacji

Teraz możesz przekształcić swoje zwykłe notatki tekstowe i obrazy w stronę internetową, którą można udostępniać. Obsidian Publish pozwala stworzyć publiczną wiki, bazę wiedzy lub cyfrowy ogród, udostępniając swoje przemyślenia i informacje online.

Możesz w pełni niestandardowy wygląd swojej strony Obsidian Publish za pomocą CSS i Javascript. Inne funkcje obejmują podgląd po najechaniu kursorem w celu szybkiego wyświetlenia połączonych stron i szybką edycję tekstu, a wszystko to dzięki prostocie Markdown.

Możesz także używać stron ułożonych w stos, aby przeglądać połączone strony w poziomych panelach, podobnie jak przeglądanie gazet, oraz linków wstecznych, które automatycznie wyświetlają listę stron odnoszących się do przeglądanego widoku.

Ceny Obsidian

Do użytku osobistego: Free Forever na zawsze

Użytek komercyjny: $50/rok na użytkownika

Synchronizacja (dodatek): 5 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

Publikowanie (dodatek): 10 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

NotebookLM vs. Obsidian: Porównanie funkcji

Na pierwszy rzut oka, rozróżnienie pomiędzy NotebookLM i Obsidian może być trudne tylko na podstawie ich kluczowych funkcji. Poniższa tabela zawiera przegląd ich kluczowych różnic.

Funkcja NotebookLM Obsidian Asystent AI ✅ ❌ Współpraca w czasie rzeczywistym ✅ ✅ Graf wiedzy ❌ ✅ Backlinking ❌ ✅ Aplikacja mobilna ✅ ✅ Synchronizacja między urządzeniami ✅ ❌ Funkcja offline ❌ ✅ Wsparcie dla Markdown ❌ ✅ Sprawdzanie pisowni ✅ ✅ Wsparcie API ❌ ✅ osadzanie z witryn innych firm ✅ ✅ ✅

Przejdźmy teraz do szczegółów.

Funkcja #1: UI i organizacja badań

NotebookLM upraszcza cykl pracy, pomagając łączyć dokumenty i wyodrębniać kluczowe informacje, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań takich jak nauka lub burza mózgów. NotebookLM może na przykład podsumowywać rozdziały, odpowiadać na pytania i tworzyć pomoce naukowe, które pomagają skupić się na nauce.

Obsidian z kolei oferuje konfigurowalny system skarbców z funkcjami takimi jak podzielone widoki. Pozwala to na pracę nad wieloma notatkami obok siebie, co jest doskonałym rozwiązaniem do wielozadaniowości i odkrywania połączeń między pomysłami.

Zwycięzca 🏆

Oba narzędzia AI są świetne, więc wybierz to, które najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy!

Jeśli cenisz sobie podsumowania oparte na AI i automatyzację, NotebookLM błyszczy

błyszczy Ale jeśli niestandardowe ustawienia i kontrola są dla ciebie obowiązkowe, Obsidian wysuwa się na prowadzenie

Funkcja #2: Backlinkowanie i zarządzanie wiedzą

NotebookLM system zarządzania wiedzą koncentruje się na łączeniu źródeł. Podczas podsumowywania lub odpowiadania na pytania, łączy odpowiedzi z ich oryginalnymi źródłami po surfowaniu w Internecie. Ta przejrzystość sprawia, że jest on bardzo przydatny dla badaczy lub każdego, kto musi śledzić, skąd pochodzą ich informacje.

Z kolei Obsidian przyjmuje podejście graficzne. Umożliwia tworzenie "sieci" powiązanych ze sobą myśli i pomysłów, idealnych do budowania osobistych wiki lub długoterminowych systemów wiedzy. Dzięki funkcji Canvas można zobaczyć, jak wszystko łączy się ze sobą z widoku z góry.

Zwycięzca 🏆

Znowu remis!

NotebookLM jest świetny do śledzenia źródeł, idealny dla naukowców i badaczy

jest świetny do śledzenia źródeł, idealny dla naukowców i badaczy Obsidian wyróżnia się narzędziami wizualnymi, idealnymi do budowania połączonych systemów wiedzy

Funkcja #3: Współpraca w Teams

Jeśli Twój zespół korzysta z obszaru roboczego Google, NotebookLM bezproblemowo zintegruje się z Twoimi cyklami pracy. To narzędzie AI umożliwia przesyłanie prezentacji marketingowych, generowanie podsumowań lub spostrzeżeń i udostępnianie ich bezpośrednio współpracownikom, odblokowując jego zdolność do zwiększania spójności i wydajności.

Z drugiej strony Obsidian jest bardziej dostosowany do indywidualnego użytku. Chociaż udostępnianie skarbców jest możliwe za pomocą wtyczek lub narzędzi innych firm, nie są one tak płynne, jak funkcje współpracy NotebookLM.

Obsidian oferuje jednak całą historię wersji dla każdej notatki, ułatwiając śledzenie zmian, co jest szczególnie pomocne, gdy zaangażowanych jest wielu użytkowników.

Zwycięzca 🏆

NotebookLM wychodzi na prowadzenie! W przypadku zespołów, płynna integracja NotebookLM z obszarem roboczym Google i funkcje współpracy narzędzia AI odblokowują pełną moc udostępnianej wydajności. Obsidian błyszczy w przypadku indywidualnych cykli pracy, ale nie radzi sobie z natywną współpracą zespołową.

Funkcja #4: Funkcjonalność offline i przechowywanie danych

NotebookLM działa prawie całkowicie w chmurze, polegając na serwerach Google do analizowania i organizowania dokumentów. Oznacza to, że do korzystania z jego funkcji potrzebne jest połączenie z Internetem.

Choć jest to korzystne z punktu widzenia dostępności i współpracy, NotebookLM może nie zadowolić użytkowników, którzy potrzebują silnych funkcji offline lub martwią się o prywatność danych.

Z kolei Obsidian jest pierwotnie offline. Wykorzystuje otwarte, niezastrzeżone pliki, które zapobiegają blokowaniu i zachowują przesłane dane. Takie podejście zapewnia spokój o prywatność i zapewnia możliwość kontynuowania pracy bez połączenia z Internetem.

Zwycięzca 🏆

Obsidian wygrywa w tym obszarze. Jego konstrukcja offline-first i wykorzystanie niezastrzeżonych formatów plików zapewniają, że użytkownicy zachowują pełną własność swoich danych podczas pracy bez połączenia z Internetem.

NotebookLM vs. Obsidian na Reddit

Kiedy badaliśmy NotebookLM vs Obsidian, użyliśmy Reddit aby poznać opinie użytkowników.

As jeden użytkownik pisze:

Wszystko, co wrzucam do Obsidiana jest moje, na zawsze i jeśli tak zdecyduję, całkowicie prywatne i lokalne. Wszystko, co umieszczam w NotebookLM, nie jest moje tak długo, jak Google zdecyduje, i jest dalekie od prywatnego, niezależnie od tego, czego chcę. Czynnik "fajności" jest dla mnie nieistotny, jeśli nie mogę mieć pewności, że moje dane są bezpieczne i na zawsze moje.

Z drugiej strony, inny Redditor chwali użyteczność NotebookLM dla osób uczących się, którym brakuje czasu:

W tej chwili trawię białe księgi bezpieczeństwa jak szalony. Często mam wiele źródeł i zazwyczaj są one mylące. Podaję wszystkie informacje, jakie mam, słucham przeglądu, a następnie kwestionuję je jak szalony. Pytam o przykłady z pokrewnych pól, które lepiej rozumiem, pytam o FAQ, a następnie pytam o backtesting.

Ponieważ jestem pełnoetatowym studentem z dwiema pracami, wiele z tych rzeczy robię w autobusach, między zajęciami, na zmiany itp. To tak, jakbym miał pełnoetatowego administratora badań nad bardzo konkretnym tematem.

Chociaż NotebookLM i Obsidian mają wiele innych recenzji użytkowników na Reddicie, oba narzędzia mają swoją część krytyków. Więc, do zrobienia, gdzie wylądujesz w tej bitwie? Narzędzia AI do robienia notatek ?

Wstrzymaj tę myśl, ponieważ chcemy, abyś zapoznał się z platformą wydajności typu "wszystko w jednym".

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla NotebookLM vs. Obsidian

Zarówno NotebookLM, jak i Obsidian są doskonałe na swój sposób. Ale co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko notatek? Co jeśli chcesz połączyć notatki z zarządzaniem projektami, współpracą w zespole i śledzeniem projektów w jednym miejscu?

Wejdź ClickUp solidny NotebookLM vs. Alternatywa dla Obsidian . To zakończona potęga wydajności, która podnosi jakość życia i pracy.

Poznajmy razem jego funkcje. 👇

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie wiki, baz wiedzy, list kontrolnych lub szczegółowych notatek dostosowanych do preferencji użytkownika. Możesz także korzystać z intuicyjnych opcji stylizacji, takich jak banery, tabele i edycja tekstu sformatowanego.

Ponadto, zagnieżdżone strony i linki zwrotne pomagają tworzyć wzajemnie połączone strony system zarządzania dokumentami z dodatkową możliwością powiązania ich z zadaniami i projektami, aby utrzymać przepływ pracy.

Płynnie twórz, współpracuj i organizuj swoje pomysły dzięki ClickUp Docs

A oto przełom: możesz przekształcić dowolną notatkę w zadanie, przypisać je sobie lub członkowi zespołu i śledzić postępy bez opuszczania dokumentu. **To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą, aby ich pomysły i zadania znajdowały się w tej samej przestrzeni

**Udostępnianie dokumentów na platformie jest równie proste. Wygeneruj adres URL do udostępniania i kontroluj uprawnienia, aby zdecydować, kto może edytować - Twój zespół, zewnętrzni interesariusze lub opinia publiczna.

ClickUp's One Up #2: Notatnik ClickUp

Wyobraź sobie, że możesz bez wysiłku przechwytywać ulotne myśli, połączone ze sobą informacje i zadania do wykonania bez zakłócania cyklu pracy. Notatnik ClickUp sprawia, że staje się to rzeczywistością dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu do szybkiego sporządzania notatek w ramach istniejącego cyklu pracy.

Błyskawiczne przechwytywanie i organizowanie pomysłów za pomocą ClickUp Notepad, dzięki czemu notatki są dostępne i zsynchronizowane na wszystkich urządzeniach

Twoje notatki znajdują się na tej samej platformie, co Twoje zadania, kalendarze i cele, co ułatwia dostosowanie wysiłków zespołu bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.

Ponadto notatki są domyślnie prywatne, dzięki czemu nikt inny w obszarze roboczym nie może ich zobaczyć. Pozwala to na zapisywanie osobistych przemyśleń bez obawy o udostępnianie poufnych informacji.

Porada dla profesjonalistów: Używaj Rozszerzenie ClickUp dla Chrome do przechwytywania notatek z dowolnego miejsca w sieci. Możesz zapisać tylko potrzebne informacje, takie jak ważne połączenia lub fragmenty, jednym kliknięciem, bez zakłócania cyklu pracy.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Połącz notatki ze sztuczną inteligencją, a stworzysz system, w którym wszystko jest kontekstowo istotne. Właśnie to ClickUp Brain wnosi do tabeli.

Ten asystent AI pomaga pracować mądrzej i szybciej, od burzy mózgów po szlifowanie istniejących pomysłów.

Uzyskaj dostęp do całej wiedzy swojej firmy dzięki ClickUp Brain

Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp Brain jest możliwość połączenia notatek z zadaniami i projektami. Oznacza to, że notatki nie są już odizolowanymi pomysłami znajdującymi się w próżni. Zamiast tego możesz zanotować pomysł podczas spotkania i przekształcić go w Zadanie dla dedykowanego członka zespołu.

Szybszy dostęp do spostrzeżeń i działań z notatek ze spotkań dzięki ClickUp Brain

To, co sprawia, że jest to szczególnie potężne narzędzie do robienia notatek, to łatwość, z jaką można dopracować swoje myśli.

Zamiast przeszukiwać niechlujne notatki lub nieustrukturyzowane pomysły, pozwól ClickUp Brain do zrobienia ciężkiego liftingu. Wyobraź sobie, że zapisujesz kluczowe punkty podczas spotkania i w ciągu kilku sekund otrzymujesz profesjonalny e-mail lub gotowy do udostępniania szkic zawartości. To jest właśnie moc ClickUp Brain. 💪

💡 Pro Tip: Używaj szczegółowych podpowiedzi, aby uzyskać lepsze wyniki z ClickUp Brain. Na przykład: "Przekształć notatki na temat bloga" lub "Napisz e-mail na temat aktualizacji" Sprecyzuj zadania i obserwuj, jak bez wysiłku przekształcają twoje pomysły w uporządkowaną zawartość!

ClickUp's One Up #4: Połączone wyszukiwanie Połączone wyszukiwanie ClickUp ujednolica pliki, dokumenty i narzędzia w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, czego potrzebujesz, bez względu na to, gdzie są przechowywane.

Ponadto integracja z ulubionymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, Slack i Figma, sprawia, że cały stos technologiczny jest na wyciągnięcie ręki, a wszystko to z jednego paska wyszukiwania w ClickUp.

Wyszukiwanie plików i informacji w ClickUp i połączonych aplikacjach za pomocą funkcji Connected Search

Z czasem staje się ono coraz bardziej wydajne. W miarę korzystania dostosowuje się do Twoich potrzeb i dostarcza spersonalizowane, bardziej trafne wyniki.

Można na przykład dodawać niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do połączonych plików, i zapisywać tekst do późniejszego wykorzystania w celu intuicyjnego wyszukiwania.

Moja firma używa ClickUp jako głównego programu do zarządzania zadaniami. Wszyscy członkowie zespołu, w tym kadra zarządzająca, korzystają z ClickUp codziennie dla wielu działów: operacyjnego, HR, sprzedaży i marketingu. Dokumenty ClickUp zawierają wszystkie zasady i procedury naszej firmy. Pulpit nadzoruje zadania i projekty naszych klientów i wewnętrznej firmy. Automatyzacja pomaga uniknąć podwajania wysiłków. Ich uniwersalna funkcja wyszukiwania, która umożliwia przeszukiwanie zintegrowanych programów, oszczędza czas. Mój zespół skorzystał z nowych funkcji AI podczas tworzenia podręczników procedur i podsumowywania obciążenia pracą, codziennych zadań i innych szczegółów

Cathy Baillargeon, założycielka/CEO, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5: Gotowe szablony

Po co wymyślać koło na nowo, skoro ClickUp oferuje ponad 1000 gotowych do użycia szablonów do tworzenia swoich strategie tworzenia notatek ustrukturyzowane i profesjonalne?

Weź Szablon notatek ze spotkania ClickUp instancja.

Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Jest pełen funkcji, które pomogą Ci dostarczyć najlepszą pracę w krótszym czasie:

Połącz swoje dokumenty i zadania, aby łatwo odwoływać się do powiązanych informacji podczas pracy

Importowanie poprzedniej zawartości z innych aplikacji w celu uzyskania bogatego formatu i wspólnej edycji

Szablon bazy wiedzy ClickUp to kolejny fantastyczny szablon umożliwiający przejście od notatek ze spotkań do udostępniania wiedzy w całym zespole. Dzięki sekcjom na artykuły, często zadawane pytania i zasoby, doskonale nadaje się do organizowania i udostępniania wiedzy w całym zespole.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Knowledge-Base-Template-2.png Oprogramowanie do zarządzania wiedzą osobistą - szablon bazy wiedzy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Pobierz szablon /%cta/

Aby dać Ci więcej, integruje się z Connected AI , dzięki czemu połączenie wiedzy z cyklami pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Rób notatki w inteligentny sposób dzięki ClickUp

Zarówno NotebookLM, jak i Obsidian to solidne narzędzia. Możesz zebrać wszystkie swoje notatki i przemyślenia oraz wizualizować je w sposób, który uznasz za odpowiedni.

Ale co się dzieje, gdy potrzeby ewoluują, Teams się rozrastają, a przełączanie się między wieloma narzędziami staje się kłopotliwe?

Wtedy właśnie potrzebujesz rozwiązania, które skaluje się razem z Tobą. ClickUp to idealne narzędzie do zwiększania wydajności, notatek, zarządzania projektami i realizacji zadań.

Dlatego jesteśmy aplikacją do wszystkiego, do pracy! Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się sam.