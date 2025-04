Podpowiedzi ChatGPT dotyczące wydajności HR i podejmowania decyzji

Jako specjalista ds. zasobów ludzkich masz nie tylko pełne ręce roboty - są one przepełnione. W jednej chwili gonisz za rekrutacją na ostatnią chwilę. W następnej wdrażasz nowych członków Teams, zarządzasz zaangażowaniem i dbasz o to, by lista płac działała jak w zegarku.

Chociaż nie możemy zmniejszyć listy do zrobienia z dnia na dzień, możemy uczynić ją mądrzejszą. Ten post to ściągawka z ponad 50 podpowiedziami ChatGPT dla HR, stworzona, aby zdjąć ciężar z Twoich barków.

Możliwości tworzenia podpowiedzi ChatGPT dla specjalistów HR są nieograniczone. Dzięki temu powtarzalne zadania, takie jak tworzenie opisów stanowisk i SOP, usprawnianie procesów HR i poprawianie relacji z pracownikami (poprzez analizę danych i nastrojów) stają się znacznie łatwiejsze.

Jeśli chcesz usprawnić życie swoich specjalistów HR, czytaj dalej.

Zrozumienie ChatGPT i jego funkcji

Pomyśl o ChatGPT jak o współpracowniku, który jest zawsze gotowy do pomocy (i nigdy nie potrzebuje przerwy na kawę). Stworzony przez OpenAI, jest przeszkolony z ogromnej puli wiedzy, co czyni go profesjonalnym wielozadaniowcem.

Potrzebujesz pomocy w odpowiadaniu na pytania, upraszczaniu pojęć, opracowywaniu zasad lub pisaniu e-maili? To narzędzie AI ma wszystko pod kontrolą.

Oto jak działa ChatGPT przetwarza dane wejściowe, tworząc odpowiedzi, które trafiają w sedno. Wyniki można udoskonalać, podając konkretne podpowiedzi i prowadząc dalsze rozmowy.

Im bardziej precyzyjne dane wejściowe, tym lepsze wyniki. Przypadki użycia ChatGPT są tak różnorodne, jak szwajcarski scyzoryk. Od niekończącej się papierkowej roboty po żonglowanie zatrudnianiem, wdrażaniem i aktualizacjami zasad, ChatGPT jest tutaj, aby pomóc.

Szybko zrozumiemy, jak to zrobić:

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): Pomaga w tworzeniu jasnych, profesjonalnych i spersonalizowanych dokumentów, takich jak opisy stanowisk, listy ofertowe i ankiety z odpowiedziami podobnymi do ludzkich znaczące i szczegółowe podpowiedzi ChatGPT* Przetwarzanie danych : Pomaga interpretować zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane dane, ułatwiając śledzenie satysfakcji pracowników, wskaźników KPI i nie tylko, aby podejmować mądre decyzje

Pomaga w tworzeniu jasnych, profesjonalnych i spersonalizowanych dokumentów, takich jak opisy stanowisk, listy ofertowe i ankiety z odpowiedziami podobnymi do ludzkich : Pomaga interpretować zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane dane, ułatwiając śledzenie satysfakcji pracowników, wskaźników KPI i nie tylko, aby podejmować mądre decyzje Burza mózgów: Generuje świeże koncepcje dotyczące ofert pracy, polityk, szkoleń, utrzymania pracowników, a nawet pytań podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych

Przykład: L'Oréal, zatrudniający ponad 80 000 pracowników i 5 milionów kandydatów rocznie, usprawnił zatrudnianie, wykorzystując konkretne podpowiedzi w celu dostrojenia AI.

Firma opracowała trzy kluczowe pytania oparte na kompetencjach, takie jak "Opowiedz nam o czasie, w którym poniosłeś porażkę - czego się nauczyłeś?", do zrobienia lepszej oceny dopasowania kandydata. Koncentrując się na potencjale, a nie na tradycyjnych kryteriach, zwiększyli wydajność i spersonalizowali proces, prowadząc do 82% wskaźnik ofert pracy dla rozmów kwalifikacyjnych.

Podpowiedzi ChatGPT dla HR

Chcesz, aby ChatGPT był skuteczny w e-mailach rekrutacyjnych, planach onboardingu lub projektach polityk?

Wszystko zaczyna się od właściwego doboru podpowiedzi. Musisz opanować sztukę inżynierii podpowiedzi aby uzyskać niestandardowe i odpowiednie wyniki. Oto biblioteka podpowiedzi, która pomoże ci poradzić sobie z wszelkiego rodzaju zadaniami HR i pobudzi twoją kreatywność.

Podpowiedzi dla rekrutacji i zatrudniania

1. Utwórz oś czasu rekrutacji w celu zatrudnienia (rola). Uwzględnij kamienie milowe dla ogłoszenia o pracę, selekcji, rozmów kwalifikacyjnych i listu z ofertą

2. Utwórz szczegółowy opis stanowiska dla (rola) w (branża)

3. Lista najlepszych platform do promocji (rola) w (branża), skierowanych do kandydatów z (kraje) z ponad (lata doświadczenia) w podobnych rolach

4. opracuj kampanię na LinkedIn, Tablicach ogłoszeń i Instagramie, aby promować (rolę) w (firmie)_

5. Zaprojektowanie bezstronnego procesu rozmowy kwalifikacyjnej, który poprowadzi nas do przeprowadzenia skutecznych wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych dla (rola) i (branża)

💡 Pro Tip: Użyj prostej karty wyników, aby ocenić wszystkich kandydatów na podstawie tych samych umiejętności. Pozwala to zachować sprawiedliwość i koncentrację.

6. Utwórz listę 10-15 pytań wstępnych, aby ocenić umiejętności kandydata i jego dopasowanie do (roli) podczas składania aplikacji

Utwórz listę behawioralnych pytań na rozmowę kwalifikacyjną, aby ocenić potencjał przywódczy kandydata ubiegającego się o (rolę)

8. Utwórz kompleksową ocenę w celu oceny (umiejętności) dla (roli), w tym zadania takie jak (np. próbki pisania, wyzwania związane z kodowaniem)

9. Utwórz profesjonalny szablon e-maila, aby zaprosić zakwalifikowanych kandydatów do rundy finałowej

10. Sporządzenie listu ofertowego dla wybranego kandydata, zawierającego:

Data dołączenia

Okres obowiązywania umowy

Wynagrodzenie

Korzyści

Okres próbny

Czas pracy

Obowiązki

11. w jaki sposób dostosowujesz pracowników do kultury firmy na etapie rekrutacji?

12. przejrzyj CV kandydata na (rolę) i zidentyfikuj osiągnięcia, mocne strony i luki

Dodatkowe podpowiedzi:

**Stwórz listę 10 najważniejszych pytań, które kandydaci mogą zadać na temat naszej firmy podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej

✅ Stwórz skuteczny program poleceń pracowniczych, aby zachęcić wykwalifikowanych pracowników do polecania naszej firmy

✅ Opracowanie listy kontrolnej do oceny niezależnych rekruterów lub agencji rekrutacyjnych najbardziej odpowiednich dla (branża/nisza)

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące wdrażania nowych pracowników

13. Utwórz listę kontrolną "dnia 1", obejmującą zadania takie jak ustawienie stacji roboczych, zalogowanie się do systemów i spotkanie z kluczowymi osobami

14_. Opracuj listę kontrolną dotyczącą wdrażania pracowników zdalnych, zapewniając im dostęp do wszystkich systemów, przejrzyste kanały komunikacji i wirtualne wprowadzenie do ich zespołów

15. Stwórz ciepły, przyjazny e-mail powitalny dla (imię i rola), który sprawi, że będą podekscytowani pierwszym dniem i wprowadzi ich do zespołu

16. Stwórz 30-60-90 dniowy angażujący program onboardingowy dla nowo zatrudnionej osoby, który obejmuje:

Wyczyszczone cele na każdy miesiąc

Tygodniowe kamienie milowe

Umiejętności i wiedza do rozwinięcia

Odprawy i sesje informacji zwrotnych

Przegląd na koniec kwartału

17. przygotowanie łatwego do czytania podręcznika z zasadami firmy, możliwościami rozwoju kariery, korzyściami i ciekawymi szczegółami dotyczącymi kultury pracy

18. Zaproponuj programy szkoleniowe online i offline, aby przeszkolić nowych pracowników w zakresie wymaganych (ustawień umiejętności). Spróbuj uwzględnić:

Budżet szkoleniowy

Czas trwania programów szkoleniowych

Działania związane z rozwojem pracowników

Ustawienie umiejętności do szkolenia

Pakiet benefitów

19. Tworzenie serii zautomatyzowanych e-maili w ramach procesu wdrażania z informacjami o programach szkoleniowych, zasadach firmy i najczęściej zadawanych pytaniach

20. napisanie scenariusza wideo wprowadzającego, w którym przedstawieni zostaną kluczowi członkowie zespołu i przegląd firmy_ 20

21. Napisz krótki, przyjazny scenariusz dla dyrektora generalnego lub menedżera, aby powitać nowo zatrudnioną osobę na wideo 21

22. Stwórz szybką, prostą ankietę, aby zebrać szczere opinie od nowych pracowników na temat ich doświadczeń związanych z wdrożeniem 22

Dodatkowe podpowiedzi:

✅ Zaprojektuj zabawne ćwiczenie przełamujące lody, aby pomóc nowym pracownikom poznać się w pierwszym tygodniu pracy

✅ Stwórz prosty, czytelny przegląd świadczeń pracowniczych, w tym opieki zdrowotnej, płatnego czasu wolnego i innych korzyści

**Zaproponuj sposoby zbierania opinii pracowników na temat szkoleń, kultury i procesów

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące zaangażowania i utrzymania pracowników

wymień działania angażujące pracowników w celu promowania budowania zespołu i współpracy_

24. Utwórz kompleksową ankietę mierzącą satysfakcję pracowników z pracy

Dodatkowe instrukcje: Wyjaśnij, czy ankieta powinna zawierać pytania otwarte czy zamknięte

25. Opracuj program motywacyjny, aby nagradzać nadzwyczajne wyniki (teamu)

26. zaproponuj unikalne inicjatywy w zakresie różnorodności i integracji, aby zwiększyć zaangażowanie_

Spostrzeżenia obejmujące: Wyzwania stojące przed obecną siłą roboczą i obszary wymagające poprawy

27. jak stworzyć kulturę firmy, która zachęca do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym?

28. zidentyfikuj luki w naszych obecnych zasadach dotyczących miejsca pracy i zaproponuj ulepszenia

Co należy załączyć: Załącz swoje aktualne zasady obowiązujące w miejscu pracy. Jeśli ich nie masz, po prostu zanotuj punkty.

29. Utwórz przejrzysty program uznaniowy, aby zachęcić zasłużonych pracowników

30. stworzenie rocznego kalendarza wypełnionego zabawnymi działaniami i wydarzeniami angażującymi pracowników na każdy miesiąc

Po ciężkim kwartale, okażmy (działowi/zespołowi) trochę miłości! Zaproponuj programy odnowy biologicznej, inicjatywy zmniejszające stres lub korzyści, które pomogą im się zregenerować

32. podziel się zabawnymi sposobami na dostosowanie rozwoju kariery do celów każdego pracownika

Dodatkowe podpowiedzi:

✅ Jakie są kreatywne, niepieniężne sposoby uznawania osiągnięć pracowników w pracy zdalnej?

✅ Jakie strategie najlepiej sprawdzają się w ponownym angażowaniu pracowników, którzy stracili motywację?

**Jakie czynniki zwiększają lojalność pracowników? Uszereguj je!

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące oceny wyników i informacji zwrotnych

33. Stwórz przewodnik krok po kroku dotyczący przeprowadzania bezstronnych ocen wyników wraz z planem zarządzania wynikami

34. Utworzenie formularza samooceny dla pracowników w (dziale/zespole), który zostanie zakończony przed spotkaniem w sprawie oceny wyników pracy

35. Określ strukturę oceny wyników, która będzie przypominać sensowną rozmowę - świętuj zwycięstwa, omawiaj rozwój i ustaw przyszłe cele dla (zespołu/działu)

36. jakich wskaźników KPI powinniśmy używać do mierzenia powodzenia (zespołu/działu/procesu rekrutacji)?

37. zaproponuj programy szkoleniowe dla pracownika w (dziale/zespole) w oparciu o wyniki analizy wydajności i luk w umiejętnościach. (dodaj dane)_

38. Utworzenie szablonu oceny wyników, który można wypełnić w celu przekazania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikowi lub w celu rozwoju przywództwa

Uwagi do uwzględnienia: Ton informacji zwrotnej i aspekty, na których powinna się ona skupiać, takie jak wydajność, kluczowe osiągnięcia i obszary wymagające poprawy.

39. Zalecenie narzędzi i ram do przeprowadzania skutecznych ocen wyników

40. zaproponuj sposoby na to, aby ocena wyników była rozmową dwukierunkową

41. jak przekazywać wrażliwe informacje zwrotne pracownikom bez demotywowania ich?

Dodatkowe podpowiedzi:

**Stwórz prowokujące do myślenia pytania samooceny, które zachęcą pracowników do refleksji zarówno nad rozwojem osobistym, jak i zawodowym

✅ Jakie są niekonwencjonalne sposoby pomagania pracownikom w przygotowaniu się do oceny wyników, takie jak prowadzenie dziennika lub odgrywanie ról?

✅ Zaproponuj moduły mikroszkoleniowe lub zasoby edukacyjne, które mogą uzupełniać informacje zwrotne udostępniane podczas oceny wyników pracy

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące polityki i danych powstania dokumentów

42. opracowanie uczciwej i konkurencyjnej strategii/polityki wynagrodzeń w celu zatrudniania i zatrzymywania wyjątkowych pracowników

43. Opracowanie polityki dla agencji rekrutacyjnych i indywidualnych rekruterów w celu wdrożenia jej w procesie zatrudniania 43

44. stworzenie kompleksowej polityki miejsca pracy dla pracowników zdalnych_ 44

45. Opracowanie szablonu umowy o zachowaniu poufności dla pracowników z (branży) w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa tajemnic firmy

46. Opracowanie jasnych i bezstronnych zasad postępowania w przypadku konfliktów w miejscu pracy. Najczęstsze konflikty, z którymi się spotykamy, to - (dodaj konflikty)

47. Opracowanie kompleksowej polityki urlopowej dla naszej organizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA

48. jakie zasady możemy wprowadzić, aby promować lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym naszych pracowników?

Spostrzeżenia, które należy uwzględnić: Wyjaśnienie aspektów płatnych, bezpłatnych, urlopów i zwolnień chorobowych

49. Opracowanie polityki dla teamów HR w zakresie zarządzania i dostępu do dokumentacji pracowniczej, upewniając się, że jest ona zgodna z przepisami prawa pracy

50. Opracowanie szczegółowego kodeksu postępowania dla (typ organizacji), koncentrującego się na takich aspektach jak profesjonalizm, różnorodność i integracja 50

Dodatkowe podpowiedzi:

**Napisz politykę dotyczącą nękania w miejscu pracy, która określa niedopuszczalne zachowania, procedury raportowania i konsekwencje

**Lista wszystkich polityk, które powinniśmy stworzyć dla naszej organizacji w (branża, kraj).

✅ Opracowanie wyczyszczonego i bogatego w informacje dokumentu przedstawiającego szczegóły firmowego programu pomocy pracownikom (EAP) dla pracowników na (stanowisko/rola)

➡️ Read More: ChatGPT Podpowiedzi dotyczące zarządzania projektami

Podpowiedzi ChatGPT dla analityki i raportowania HR

51. opracowanie listy wskaźników do pomiaru powodzenia procesu onboardingu

52. wykorzystanie analiz HR do zidentyfikowania luk w umiejętnościach naszych pracowników i dostosowania programów szkoleniowych

53. analizowanie danych w celu optymalizacji naszej strategii wynagrodzeń, aby zapewnić konkurencyjność

54. Utworzenie formularza oceny w celu pomiaru skuteczności programów szkoleniowych i rozwojowych 54

55. Określ wskaźniki rotacji pracowników i zaproponuj sposoby ich obniżenia 55

Spostrzeżenia, które należy uwzględnić: Przekazywanie danych o pracownikach i ich stażu w organizacji oraz instruowanie w celu zidentyfikowania przyczyn większej rotacji

56. Pomóż mi obliczyć koszt zatrudnienia dla (konkretnej roli) w naszej organizacji

Spostrzeżenia do uwzględnienia: Dane rekrutacyjne, w tym koszty ogłoszeń, koszty nieobsadzonych pozycji, szkolenia i koszty okresu próbnego

57. Analiza danych dotyczących siły roboczej, aby pomóc mi w tworzeniu strategicznych planów zatrudnienia na przyszłość

Spostrzeżenia obejmujące: Istniejące dane dotyczące siły roboczej, w tym role zawodowe, liczba obsadzonych wakatów i luki w umiejętnościach

Dodatkowe podpowiedzi:

✅ Pomóż nam śledzić zwrot z inwestycji w nasze kampanie rekrutacyjne

zaproponuj sposoby zastosowania analityki predykcyjnej HR w celu prognozy przyszłych potrzeb w zakresie talentów i trendów dotyczących siły roboczej

tworzenie kompleksowych raportów HR podsumowujących kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźnik rotacji, absencja i zaangażowanie pracowników

To podsumowanie najlepszych podpowiedzi HR, które mogą pomóc w rekrutacji, onboardingu, relacjach z pracownikami, ocenie wyników i analityce.

Pamiętaj: ChatGPT jest konwersacyjnym narzędziem AI. Musisz podpowiedzieć mu w tę i z powrotem z powtórzeniami, aby uzyskać ukierunkowane i odpowiednie rozwiązania dla swoich zapytań HR.

Zamiast tego dostępne są Alternatywy ChatGPT które oferują znacznie więcej funkcji do zarządzania zadaniami i konkretnymi cyklami pracy HR.

Wzmocnienie funkcji HR za pomocą ClickUp

ChatGPT świetnie nadaje się do obsługi poszczególnych zadań HR, ale zarządzanie całym procesem HR może szybko stać się przytłaczające. Kiedy narzędzia nie mają ze sobą połączenia, potęguje to chaos.

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko asystenta AI; potrzebujesz platformy, która wiąże wszystko razem

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji. Jest to wszystko aplikacja do pracy, z solidnym pakietem do zarządzania zasobami ludzkimi, który upraszcza zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników. Ponadto integruje funkcje AI, aby ułatwić pracę

Dzięki ClickUp możesz zautomatyzować cykl pracy, śledzić zadania i stworzyć płynne doświadczenie dla swoich pracowników - od rekrutacji po szkolenia.

W wyścigu ChatGPT vs ClickUp ten drugi wygrywa dzięki swojemu zintegrowanemu podejściu.

Tworzenie zadań HR, które uruchamiają się same dzięki ClickUp Brain

Zacznijmy od ClickUp Brain, do zrobienia czegoś więcej niż tylko generowanie zawartości. Onboarding, szkolenia, zarządzanie zadaniami? Uprość każdy aspekt za pomocą kilku kliknięć.

Oto jak to zrobić:

Automatyzacja procesów wdrażania: Koniec z ręcznym ustawianiem każdego zadania dla nowego pracownika. Twórz spersonalizowane przepływy pracy dla każdego pracownika, od powitania go na pokładzie po śledzenie postępów w pierwszych tygodniach.

Podpowiedź do wypróbowania: _Generowanie cyklu pracy dla nowego menedżera ds. marketingu, w tym udostępnianie dokumentów, początkowe zadania szkoleniowe i wprowadzanie zespołu

<a href="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true" data-segment-button-clicked="Wypróbuj ClickUp Brain" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true">Wypróbuj ClickUp Brain</a>

</div> </div>

Wykorzystanie ClickUp Brain do wygenerowania przepływu pracy związanego z wdrożeniem do pracy

Łatwe zarządzanie szkoleniami: Harmonogramy szkoleń, przypomnienia i dane powstania mogą być chaotyczne. Nasze AI pozwala na automatyzację sesji szkoleniowych, wysyłanie przypomnień, a nawet generowanie niestandardowych materiałów szkoleniowych.

Propozycja do wypróbowania: _Utwórz 2-tygodniowy plan szkoleniowy dla nowych pracowników obsługi klienta, obejmujący codzienne zadania, zasoby i przypomnienia

<a href="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true" data-segment-button-clicked="Wypróbuj ClickUp Brain" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true">Wypróbuj ClickUp Brain</a>

</div> </div>

ClickUp Brain

Konfigurowalne szablony: Potrzebujesz konkretnych zadań onboardingowych lub dokumentów szkoleniowych? Zamiast wymyślać koło na nowo, po prostu podpowiedź ClickUp Brain, a on natychmiast wygeneruje to, czego potrzebujesz.

📌Propozycja do wypróbowania: _Stwórz szablon oceny wyników pracowników, zawierający sekcje dotyczące mocnych stron, obszarów wymagających poprawy i celów, które można zrealizować

<a href="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true" data-segment-button-clicked="Wypróbuj ClickUp Brain" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true">Wypróbuj ClickUp Brain</a>

</div> </div>

Poproś ClickUp Brain o stworzenie szablonu oceny wydajności pracowników

Śledź i mierz postępy: Nasze AI nie poprzestaje na ustawieniu zadań - śledzi je! Monitoruj postępy we wdrażaniu i szkoleniu bez otwierania wielu aplikacji. Wszystko jest w jednym miejscu, co ułatwia dotrzymywanie terminów.

📌Promocja do wypróbowania: Śledzenie postępu zadań wdrożeniowych mojego nowego pracownika i cotygodniowe podsumowanie jego zakończonych i oczekujących zadań.

<a href="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true" data-segment-button-clicked="Wypróbuj ClickUp Brain" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true">Wypróbuj ClickUp Brain</a>

</div> </div>

ClickUp Brain

Najlepsza część? Nie musisz spędzać dni na koordynowaniu, śledzeniu i wysyłaniu przypomnień. ClickUp AI zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze: na swoich ludziach.

Automatyzacja powtarzalnych zadań HR dzięki ClickUp Automations

Wszyscy wiemy, jak czasochłonne mogą być zadania HR, zwłaszcza gdy masz do czynienia z tymi samymi powtarzalnymi rzeczami dzień po dniu. Na szczęście, Automatyzacja ClickUp są tutaj, aby znacznie ułatwić życie.

Oto jak to działa:

Nigdy więcej ręcznych działań następczych: Nigdy nie przegap przypomnień o rozmowach kwalifikacyjnych, terminach i działaniach następczych - zapomnij o zapominaniu!

Nigdy nie przegap przypomnień o rozmowach kwalifikacyjnych, terminach i działaniach następczych - zapomnij o zapominaniu! Szybsze zatwierdzanie: Wnioski urlopowe lub aktualizacje zasad? Automatyzacja zatwierdzeń i pominięcie korespondencji zwrotnej

Wnioski urlopowe lub aktualizacje zasad? Automatyzacja zatwierdzeń i pominięcie korespondencji zwrotnej Łatwe zarządzanie dokumentami: Automatycznie organizuj dokumenty pracowników, twórz wyzwalacze, które powiadamiają odpowiednią osobę o pojawieniu się nowych dokumentów

Automatycznie organizuj dokumenty pracowników, twórz wyzwalacze, które powiadamiają odpowiednią osobę o pojawieniu się nowych dokumentów Bezproblemowe delegowanie zadań: Przypisuj i śledź zadania bez kiwnięcia palcem. Niech ClickUp zdecyduje, kto i kiedy otrzyma zadanie

Jeśli wśród ponad 100 gotowych automatyzacji nie znajdziesz dokładnie tego, czego szukasz, nie martw się - możesz zbudować własną!

Twórz niestandardowe automatyzacje dla zadań HR dzięki ClickUp Automations

Kreator automatyzacji AI pozwala błyskawicznie zbudować automatyzację z wyzwalaczami i akcjami. Po prostu powiedz AI, czego chcesz i obserwuj, jak działa! Co więcej, możesz edytować wszystko przed publikacją, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Testuj 👉 Stwórz automatyzację, która wyzwala wiadomość powitalną dla nowych pracowników, przydziela im zadania na pierwszy tydzień i ustawia przypomnienia o cotygodniowych odprawach. Dostosuj czas wysyłania powitalnego e-maila natychmiast po dodaniu do systemu i wysyłaj przypomnienia o zadaniach w każdy poniedziałek.

Aby wszystko było jeszcze prostsze, przygotowaliśmy Szablon podpowiedzi HR ChatGPT z ponad 140 podpowiedziami, które można wykorzystać w praktyce.

<a href="https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6360287" data-segment-button-clicked="Pobierz ten szablon" data-segment-link-url="https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6360287">Pobierz ten szablon</a>

</div> </div>

Szablony podpowiedzi ChatGPT

Oto jak to pomaga:

Pogrupowane dla wygody: Przestań przekopywać się przez niekończące się opcje. Od napisania podręcznika pracownika po stworzenie planu rozwoju kariery, każde zadanie ma swoją dedykowaną grupę

Przestań przekopywać się przez niekończące się opcje. Od napisania podręcznika pracownika po stworzenie planu rozwoju kariery, każde zadanie ma swoją dedykowaną grupę Gotowe do użycia pomysły: Pomiń burzę mózgów. Każda podpowiedź jest przygotowana tak, aby zapewnić praktyczne rozwiązania bez zgadywania

Pomiń burzę mózgów. Każda podpowiedź jest przygotowana tak, aby zapewnić praktyczne rozwiązania bez zgadywania Stała jakość wyników: Nigdy więcej chybionych wyników. Te podpowiedzi zostały opracowane w taki sposób, aby za każdym razem dostarczać jasne, dopracowane odpowiedzi

Chcesz wiedzieć, jak to jest lepsze od samego ChatGPT?

Podczas gdy ChatGPT jest świetny w generowaniu odpowiedzi, nadal musisz wymyślać podpowiedzi od podstaw i organizować je samodzielnie. Dzięki temu szablonowi, wszystko jest gotowe - bez zgadywania, bez szukania i szukania, po prostu natychmiastowe wyniki specyficzne dla twojego biznesu.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony podpowiedzi AI dla ChatGPT 🎙️ Usłysz to od naszych klientów: Centrum kariery Miami University zaadoptowało ClickUp aby usprawnić swój HR i operacyjny cykl pracy , osiągając:

Poprawa organizacji : Usprawnione procesy, prowadzące do lepszego zarządzania usługami związanymi z karierą.

: Usprawnione procesy, prowadzące do lepszego zarządzania usługami związanymi z karierą. Plan Powodzenia: Ustanowienie ustrukturyzowanego podejścia do stania się wiodącym centrum kariery w Stanach Zjednoczonych.

"Jesteśmy na dobrej drodze, aby stać się wiodącym centrum kariery w Stanach Zjednoczonych. To nasza misja. ClickUp jest niezbędny do zapewnienia, że mamy plan na powodzenie." Michael Turner, Associate Director, Career Communities at Miami University

Rozwiązywanie problemów i kwestie etyczne

Teraz uzbroiliśmy cię w niekończące się podpowiedzi, aby twoja gra HR była wystarczająco silna, aby przywrócić "ludzkie" w "zasobach ludzkich" Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że istnieją pewne limity ChatGPT i względy etyczne, których nie możemy zignorować:

Prywatność i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z AI w HR

Podczas korzystania z ChatGPT do zadań HR, oto ChatGPT hack który pomoże: utrzymać poufne informacje o pracownikach z dala od podpowiedzi.

Chociaż ChatGPT nie przechowuje danych, zawsze mądrze jest unikać udostępniania danych osobowych, takich jak pensje, adresy lub dane kontaktowe.

**Jeśli przygotowujesz dokumenty onboardingowe, użyj symboli zastępczych zamiast prawdziwych nazwisk i bezpiecznie zapisz ostateczny dokument w narzędziu zgodnym z RODO, takim jak ClickUp. W ten sposób zachowasz wydajność i prywatność pracowników.

Zapewnienie uczciwości i ograniczanie uprzedzeń dzięki ChatGPT

AI jest tylko tak bezstronna, jak dane, z których się uczy, co oznacza, że mogą wkraść się niezamierzone uprzedzenia.

Przykład: Załóżmy, że używasz ChatGPT do sprawdzania kandydatów. Jeśli nie jest zaznaczona, może faworyzować niektóre życiorysy nad innymi z powodu historycznych uprzedzeń w danych. Dlatego zawsze sprawdzaj i udoskonalaj dane wyjściowe, aby zapewnić uczciwe i sprawiedliwe procesy dla wszystkich.

/## Nadmierne poleganie na AI

AI w HR może pomóc w wielu powtarzalnych zadaniach, ale wiąże się z własnym ustawieniem dylematów etycznych. Polegając na AI w takich kwestiach jak zatrudnianie lub promocja, należy pamiętać, że AI uczy się na podstawie danych z przeszłości, które czasami niosą ze sobą ukryte uprzedzenia.

Przykład: ChatGPT może sugerować wymagania dotyczące stanowiska lub pytania na rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o nieaktualne lub stronnicze dane.

Choć AI świetnie sprawdza się w usprawnianiu procesów, nigdy nie powinna zastępować instynktu czy osądu.

Zawsze ufaj swojemu przeczuciu - AI może być szybka, ale ludzka intuicja jest niezastąpiona.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony ChatGPT usprawniające cykl pracy

Zmniejsz obciążenie pracą HR o połowę dzięki ClickUp

Dzięki tej bibliotece podpowiedzi ChatGPT możesz uprościć swoje procesy HR. Nie musisz już zmagać się z podpowiedziami, aby uzyskać dokładne odpowiedzi.

Chociaż lista podpowiedzi jest rozszerzona, nadal potrzebujesz ustawienia takiego jak ClickUp, aby uporządkować odpowiedzi ChatGPT dotyczące rekrutacji, szkoleń, onboardingu i polityki firmy. Narzędzie, które może zautomatyzować oddelegowanie, zatwierdzenia, dokumenty, cykle pracy - krótko mówiąc, wszystko, co zajmuje większość dnia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak może to zmniejszyć obciążenie pracą w dziale HR? Zarejestruj się za Free już dziś!