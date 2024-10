7 darmowych szablonów ChatGPT usprawniających cykl pracy

Termin zbliża się wielkimi krokami, a wszystkie pomysły wydają się zbędne. Nagle spoglądasz na pusty dokument i szukasz słów. Otwierasz ChatGPT, wpisujesz kilka podpowiedzi i masz nadzieję, że magicznie rozwiąże twój problem.

Ale tak się nie dzieje. W końcu, jak każde narzędzie AI, jest tylko tak dobre, jak instrukcje, które dajesz. W tym miejscu szablony ChatGPT mogą kierować tobą i algorytmem.

Szablony zapewniają ustrukturyzowane podpowiedzi, aby zmaksymalizować potencjał narzędzia, niezależnie od tego, czy przygotowujesz proste e-maile, czy organizujesz rozszerzone projekty. Koniec z kłopotliwym tworzeniem podpowiedzi od zera!

W tym artykule przyjrzymy się siedmiu darmowym szablonom podpowiedzi ChatGPT, które odmienią twój cykl pracy. Zaczynajmy! 💪

**Co to są szablony ChatGPT?

Szablony ChatGPT to predefiniowane podpowiedzi, które zapewniają skuteczny sposób interakcji z ChatGPT OpenAI i osiągania lepszych wyników. Służą one jako ramy, które pomagają w generowaniu celowych lub odpowiednich odpowiedzi lub zawartości skutecznie z narzędzia.

Istnieje kilka szablonów dostosowanych do różnych potrzeb. Kilka przykładów ich zastosowania obejmuje data powstania zawartości burza mózgów, edycja, programowanie, analiza i wiele innych. Oto kilka potrzeb, które szablony te spełniają:

Tworzenie zawartości: Aby pomóc w pisaniu artykułów, postów w mediach społecznościowych, e-maili itp.

Aby pomóc w pisaniu artykułów, postów w mediach społecznościowych, e-maili itp. Strategia dla kampanii marketingowych: Burza mózgów na temat pomysłów na kampanię, w tym tematów, grup docelowych i strategii komunikacji; również śledzenie wskaźników kampanii do analizy danych

Burza mózgów na temat pomysłów na kampanię, w tym tematów, grup docelowych i strategii komunikacji; również śledzenie wskaźników kampanii do analizy danych Rekrutacja i zatrudnianie: Tworzenie opisów stanowisk, typowych pytań na rozmowy kwalifikacyjne i list kontrolnych dotyczących wdrażania

Tworzenie opisów stanowisk, typowych pytań na rozmowy kwalifikacyjne i list kontrolnych dotyczących wdrażania Zarządzanie projektami: Tworzenie kart projektów i oś czasu oraz przydzielanie zasobów

Tworzenie kart projektów i oś czasu oraz przydzielanie zasobów Optymalizacja SEO: Pisanie bogatych w słowa kluczowe tytułów i meta opisów

Szablony te można nawet modyfikować, aby zwiększyć ich skuteczność.

**Co składa się na dobry szablon ChatGPT?

ChatGPT, jak każde inne narzędzie, jest tylko tak skuteczne, jak sposób jego użycia. Jak działa ChatGPT? ? Musisz dać mu odpowiednie podpowiedzi, aby wygenerować wysokiej jakości dane wyjściowe. To, co wyróżnia świetny szablon ChatGPT, to jego praktyczność, elastyczność i łatwość użycia.

Przyjrzyjmy się niektórym elementom dobrego szablonu: 👇

Wyczyszczony: Powinien zawierać jasne instrukcje lub podpowiedzi, które określają pożądane dane wyjściowe bez żadnych niejasności

Powinien zawierać jasne instrukcje lub podpowiedzi, które określają pożądane dane wyjściowe bez żadnych niejasności Specyficzność: Powinien koncentrować się na konkretnym zadaniu lub rodzaju zawartości, zapewniając, że odpowiedzi są odpowiednie i celowe

Powinien koncentrować się na konkretnym zadaniu lub rodzaju zawartości, zapewniając, że odpowiedzi są odpowiednie i celowe Zwięzłość: Powinien być zwięzły i rzeczowy, dostarczając nowych podpowiedzi, które zawierają wystarczającą ilość szczegółów

Powinien być zwięzły i rzeczowy, dostarczając nowych podpowiedzi, które zawierają wystarczającą ilość szczegółów Elastyczność: Powinien być konfigurowalny, podpowiedź do zbadania różnych pomysłów lub kątów w jego strukturze

Powinien być konfigurowalny, podpowiedź do zbadania różnych pomysłów lub kątów w jego strukturze Trafność: Powinien być zgodny z zamierzoną grupą odbiorców lub celem, zapewniając, że zawartość będzie rezonować z docelową grupą demograficzną

7 Free ChatGPT Szablony

Niezależnie od tego, czy tworzysz strategie marketingowe, organizujesz projekty, czy burzę mózgów w poszukiwaniu świeżych pomysłów na kreatywne pisanie, mamy dla Ciebie szablon.

Oto lista 7 darmowych szablonów ChatGPT Szablony podpowiedzi AI dla ChatGPT, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i pracować wielozadaniowo jak profesjonalista.

1. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingowego

Twórz nagłówki marketingowe, opisuj funkcje produktów i pisz skrypty wideo dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingowego oferuje 600+ podpowiedzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wysiłków marketingowych. Dzięki tej kolekcji uzyskasz kreatywne pomysły i praktyczne strategie dotyczące wszystkiego, od content marketingu po kampanie e-mail. Pomaga również korzystać z ChatGPT w mediach społecznościowych .

Podpowiedzi są elastyczne, więc możesz znaleźć odpowiednią dla każdego wyzwania marketingowego, przed którym stoisz. Można ich również używać bezpośrednio w ClickUp aby pozostać zorganizowanym i śledzić swoje kampanie.

💡 Przykładowa podpowiedź: "Rozwiąż potencjalne obawy lub zastrzeżenia młodych dorosłych dotyczące zrównoważonej mody i zapewnij im pewność"

✨ Idealne dla: osób zajmujących się marketingiem zawartości, menedżerów mediów społecznościowych i szefów marketingu

🧠 **Do zrobienia? Rozwój oprogramowania, marketing i niestandardowa obsługa klienta to trzy pola, które mają najwyższy wskaźnik przyjęcia i inwestycji w AI.

2. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu HR

Wygeneruj szczegółowe przewodniki po procesie wdrażania pracowników, a nawet system oceny pracowników dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu HR to kompleksowe źródło informacji dla specjalistów HR, którzy chcą ulepszyć swoje praktyki dzięki spostrzeżeniom opartym na AI. Dzięki ponad 140 podpowiedziom obejmującym kluczowe tematy HR, pomaga wymyślać pomysły i strategie dostosowane do potrzeb organizacji.

Możesz również łatwo dostosować je do różnych zadań, takich jak pisanie opisów stanowisk lub planowanie inicjatyw zaangażowania pracowników. Dzięki temu możesz w przemyślany sposób dostosować podpowiedzi do kultury i celów swojej firmy.

Szablon integruje się również z ClickUp Brain ułatwiając burzę mózgów i tworzenie zawartości bezpośrednio z AI. Mając wszystko w jednym miejscu, możesz zarządzać swoimi zadaniami HR i tworzyć dokumenty w sposób bardziej wydajny i oparty na współpracy.

💡 Przykładowa podpowiedź: "Stwórz opis stanowiska dla redaktora wideo, który przyciągnie wykwalifikowanych kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem"

✨ Idealne dla: specjalistów HR, kierowników ds. ludzi i kultury, pracowników działu L&D

🧠 **Do zrobienia? 38% liderów HR zbadało lub wdrożyło rozwiązania AI w celu poprawy wydajności procesów w swojej organizacji.

3. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla inżynierów

Wygeneruj wszystko, od funkcji języka programowania po algorytmy do rozwiązywania problemów za pomocą szablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu inżynieryjnego dostarcza ustrukturyzowany sposób, w jaki inżynierowie oprogramowania mogą radzić sobie z wyzwaniami programistycznymi. Jest to pomocne narzędzie dla podpowiedzi inżynierskie , poprawiając rozwiązywanie problemów i usprawniając zarządzanie projektami.

Dzięki 200+ podpowiedziom obejmującym różne tematy inżynieryjne, możesz generować świeże pomysły na projekty, pisać kod , być na bieżąco z najnowszymi trendami i tworzyć rozwiązania złożonych problemów.

💡 Przykładowa podpowiedź: "Chcę opracować system, który może wykrywać samochody ze zdjęć przy użyciu uczenia maszynowego" lub "Chcę, abyś napisał kod dla tej aplikacji, aby działała szybciej i wydajniej"

✨ Idealne dla: Inżynierów ds. rozwoju oprogramowania, osób zajmujących się Front-endem i Back-endem, kierowników działu inżynierii

4. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla finansów

Pobierz szablon

Twórz podpowiedzi, aby zwiększyć swoją wiedzę finansową dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for Finance

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu finansowego to świetny sposób na uproszczenie zarządzania finansami. **Dzięki ponad 150 dostosowanym podpowiedziom, możesz przełamać trudne koncepcje finansowe w łatwy do zrozumienia sposób

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z danym tematem i chcesz użyć ChatGPT do badań lub chcesz zbudować plan finansowy, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele, znajdziesz podpowiedzi, które poprowadzą Cię krok po kroku.

💡 Przykładowa podpowiedź: "Potrzebuję pomocy w zrozumieniu podstaw wczesnego inwestowania, takich jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne, oraz tego, jak można je wykorzystać do osiągnięcia długoterminowych celów finansowych"

✨ Idealny dla: Millenialsów i GenZ, którzy chcą zbudować plan finansów osobistych i dobrze zrozumieć swoje pieniądze

5. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania

Pobierz szablon

Szablon ClickUp ChatGPT Prompts for Writing pomaga autorom pisać biografie, blogi, a nawet książki

The ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu to Twój asystent i kumpel w pisaniu z ponad 200 podpowiedziami zaprojektowanymi, aby pomóc pisarzom o różnym doświadczeniu. Dzięki wyjątkowej zdolności przetwarzania języka naturalnego (NLP) możesz tworzyć zawartość, która pasuje do Twojego stylu i preferencji tematycznych.

Generuje kreatywne pomysły na wszystko - od artykułów, przez posty na blogach, po perswazyjne artykuły. Pomaga również poprawić styl pisania i niestandardowo dostosować każdą podpowiedź, aby dopracować szczegóły, takie jak typ dokumentu lub odbiorcy, tak aby zawartość była trafna i angażująca. Integracja z ClickUp sprawia, że wygodnie jest włączyć ją do swojego cyklu pracy.

Przykładowa podpowiedź: "Chcę napisać atrakcyjny blog o odpowiedniej długości, aby zaangażować pracowników służby zdrowia. Upewnij się, że blog wyróżnia się na tle konkurencji" lub "Szukam technik pisania jasnych i zwięzłych opisów produktów, aby przekazać funkcje odbiorcom z pokolenia Z".

Idealne dla: osób zajmujących się pisaniem zawartości, kierowników ds. marketingu, kierowników ds. marki

Przeczytaj również: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych

6. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do zarządzania projektami

Pobierz szablon

Generuj pomysły na projekty dla potrzeb swojej firmy dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management

The ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu zarządzania projektami oferuje niesamowitą kolekcję ponad 190 podpowiedzi, dzięki którym zarządzanie projektami będzie płynniejsze i bardziej spersonalizowane. Pomaga generować pomysły, tworzyć zadania i budować oś czasu, a wszystko to dostosowane do potrzeb projektów.

Integracja z ClickUp Brain umożliwia generowanie zawartości bezpośrednio na platformie. Dzięki temu wszystko znajduje się w jednym miejscu, co pomaga w szybkim i płynnym zarządzaniu. Kolejną świetną funkcją, która wyróżnia ten szablon, jest jego integracja z Niestandardowe widoki ClickUp .

Oznacza to, że możesz wizualizować oś czasu i postęp zadań w przejrzysty sposób, utrzymując wszystkich w zespole na tej samej stronie.

Podsumowując, szablon ten oferuje potężne połączenie dostosowanych podpowiedzi, płynnej integracji AI i elastycznych opcji wizualizacji, co czyni go solidnym wyborem do efektywnego zarządzania projektami.

💡Przykładowe podpowiedzi: "Muszę stworzyć plan projektu rozwoju strony internetowej, aby być zorganizowanym i na bieżąco" lub "Szukam strategii, aby zapewnić powodzenie projektu i zminimalizować ryzyko związane z przeprojektowaniem produktu"

✨ Idealne dla: Kierowników projektów, kierowników działów i osób, które chcą usprawnić swój cykl pracy

7. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla zarządzania produktem

Pobierz szablon

Zrozum potrzeby klientów i stwórz dokumentację produktu dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu zarządzania produktem oferuje ponad 130 celowych podpowiedzi, które obejmują wszystko, od procesu burzy mózgów po rozwój strategii. Jest to świetne narzędzie dla menedżerów produktu, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i tworzyć produkty, które wszyscy pokochają

**Jedną z największych zalet tego szablonu jest to, że koncentruje się on na opiniach klientów. Znajdziesz tu podpowiedzi zaprojektowane w celu zidentyfikowania punktów bólu i opracowania funkcji, które naprawdę rozwiązują problemy użytkowników. Nacisk na projektowanie zorientowane na użytkownika pomaga tworzyć produkty, z których klienci będą chętnie korzystać.

💡 Przykładowa podpowiedź: "Muszę opracować mapę drogową wprowadzenia na rynek produktu do pielęgnacji skóry; uwzględnij kluczowe kamienie milowe i punkty opinii klientów" Ta podpowiedź poprowadzi Cię przez oś czasu, funkcje i potrzeby klientów za jednym zamachem.

idealne dla: Product Managerów, Design Managerów, Head of Product, Założycieli

Odblokuj pełny potencjał ChatGPT dzięki ClickUp

Dzięki tym siedmiu darmowym szablonom ChatGPT jesteś na dobrej drodze do zwiększenia wydajności swojego zespołu. Pomoże ci to zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach, generować świeże pomysły i organizować zawartość bez przytłoczenia.

Gdy połączysz te szablony z ClickUp, uzyskasz idealny duet zapewniający wysoką wydajność. Połączysz swój zespół na kompleksowej platformie do zarządzania projektami i utrzymasz swoje projekty na właściwym torze. A co najlepsze? Są Free!

Po co więc czekać? Zmień sposób swojej pracy już teraz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !