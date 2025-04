10 najlepszych minimalistycznych aplikacji do zrobienia listy w 2025 roku

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisać listę rzeczy do zrobienia na karteczce samoprzylepnej i zgubić ją kilka minut później? A może spędziłeś więcej czasu na organizowaniu zadań niż na ich zakończeniu?

W pogoni za wydajnością, wielu z nas wpada w pułapkę zbyt skomplikowanych systemów lub niekończących się aplikacji pełnych funkcji, które sprawiają, że zarządzanie zadaniami wydaje się pracą na pełen etat.

To właśnie tutaj minimalistyczne aplikacje do zrobienia listy rzeczy do zrobienia błyszczą. Zaprojektowane z myślą o prostocie i skupieniu, aplikacje te eliminują czynniki rozpraszające, pomagając zachować porządek i ukończyć to, co znajduje się na liście.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem żonglującym terminami, profesjonalistą balansującym spotkania, czy kimś, kto próbuje pamiętać o podlewaniu roślin, aplikacja bez bałaganu może sprawić, że zarządzanie zadaniami będzie odświeżająco proste. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym minimalistycznym aplikacjom do tworzenia list rzeczy do zrobienia.

Czego szukać w minimalistycznej aplikacji do tworzenia list do zrobienia?

Najlepsza minimalistyczna aplikacja

aplikacje do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

koncentrują się na praktycznych funkcjach, które pomagają zarządzać zadaniami bez zbędnych dodatków.

Z 51% dni roboczych często spędzanych na zadaniach o niskiej wartości, posiadanie aplikacji, która pomaga ustalić priorytety i wyeliminować czynniki rozpraszające, może znacznie poprawić wydajność. Poszukaj narzędzi, które zwiększają wydajność, pozostając jednocześnie wiernym etosowi minimalizmu.

Niektóre z kluczowych funkcji minimalistycznej listy do zrobienia obejmują:

Wiele list rzeczy do zrobienia: Tworzenie różnych list do pracy, zadań osobistych lub konkretnych projektów

Tworzenie różnych list do pracy, zadań osobistych lub konkretnych projektów powtarzające się zadania: automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak płacenie rachunków lub cotygodniowe spotkania

automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak płacenie rachunków lub cotygodniowe spotkania Widok kalendarza: Wizualizacja zadań wraz z terminami i spotkaniami

Wizualizacja zadań wraz z terminami i spotkaniami Tryb skupienia: Tryb bez rozpraszania uwagi, który blokuje niepotrzebne elementy podczas pracy

Tryb bez rozpraszania uwagi, który blokuje niepotrzebne elementy podczas pracy Timer Pomodoro: Wbudowany timer pomaga efektywnie zarządzać sesjami pracy i przerwami

Wbudowany timer pomaga efektywnie zarządzać sesjami pracy i przerwami Priorytetyzacja zadań: Organizuj zadania według ważności lub pilności za pomocą znaczników priorytetów

Organizuj zadania według ważności lub pilności za pomocą znaczników priorytetów Kodowanie kolorami : Przypisywanie kolorów do zadań lub list w celu lepszej organizacji wizualnej

: Przypisywanie kolorów do zadań lub list w celu lepszej organizacji wizualnej Synchronizacja międzyplatformowa : Bezproblemowy dostęp do list w aplikacjach mobilnych, komputerowych lub internetowych

: Bezproblemowy dostęp do list w aplikacjach mobilnych, komputerowych lub internetowych Integracja z zadaniami lub kalendarzem Google: Synchronizacja z popularnymi narzędziami usprawniającymi planowanie

Funkcje te sprawiają, że minimalistyczna aplikacja internetowa zapewnia wsparcie dla wydajności, zachowując jednocześnie czystość i prostotę.

➡️ Czytaj więcej: Dowiedz się, jak tworzyć, zarządzać i maksymalizować swoją wydajność poprzez

płynną synchronizację zadań z Kalendarzem Google

🗓️

10 najlepszych minimalistycznych aplikacji do zrobienia listy

Przejdźmy od razu do rzeczy - o to właśnie chodzi w minimalizmie. Niezależnie od tego, czy szukasz

listy do zrobienia dla osób z ADHD

lub chcesz usprawnionego rozwiązania do organizowania i zakończenia zadań, te aplikacje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci skutecznie osiągnąć swoje cele.

Oto dziesięć najlepszych minimalistycznych aplikacji do zrobienia:

1. ClickUp (najlepsza do zarządzania zadaniami z wykorzystaniem AI)

uprość zadania dzięki listom do zrobienia, które możesz niestandardowo dostosować według statusu, osób przypisanych i priorytetu za pomocą

ClickUp Tasks ClickUp to Twój partner w zakresie wydajności, zaprojektowany do zrobienia wszystkiego, od prostych list rzeczy do zrobienia po złożone projekty. Lista rzeczy do zrobienia online ClickUp zapewnia, że nigdy nie przegapisz żadnego zadania. Pomaga tworzyć, niestandardowe i organizować listy zgodnie z własnymi potrzebami dzięki funkcjom takim jak ustalanie priorytetów zadań, przypomnienia i szablony list kontrolnych.

Zadania ClickUp

upraszcza tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i organizowanie list dzięki funkcjom takim jak ustalanie priorytetów, przypomnienia i szablony. Możesz uzyskać dostęp do swoich zadań na dowolnym urządzeniu i przekształcić je w praktyczne cykle pracy za pomocą formatu, kodowania kolorami i połączonych elementów.

Integracja ClickUp z AI,

ClickUp Brain

automatyzacja danych powstania zadania i sugerowanie podzadań na podstawie kontekstu. To

Aplikacja AI do zrobienia listy zadań

dostarcza nawet codzienne podsumowania, aby upewnić się, że nic nie umknie uwadze.

Dowiedz się więcej

Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp

jest idealny do organizowania codziennej rutyny przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji. Podziel zadania na możliwe do zarządzania podzadania, przypisz terminy i kategoryzuj je za pomocą niestandardowych pól, takich jak "priorytet", "lokalizacja" lub "licznik pasm"

Aby lepiej się skupić, ustaw cykl pracy tak, aby był zgodny z długoterminowymi celami i świętuj małe zwycięstwa kamieniami milowymi.

Pobierz ten szablon

Fun Fact: Technika Pomodoro, używana przez profesjonalistów w dziedzinie wydajności na całym świecie, została nazwana na cześć kuchennego timera w kształcie pomidora. Dzięki konfigurowalnym cyklom pracy ClickUp, z łatwością zintegruj tę zabawną technikę z codzienną rutyną, aby dzień był bardziej skoncentrowany. ⏰

Najlepsze funkcje ClickUp

Przełączanie między różnymi

Widoki tablicy ClickUp

takimi jak tablice Kanban, wykresy Gantta lub klasyczny widok listy, aby uzyskać szerszy obraz wszystkich swoich list

Osiągaj wszystkie cele dla codziennych, tygodniowych i specyficznych dla projektu zadań dzięki

Cele ClickUp

Twórz dokumenty dla wszystkich swoich list z zakładkami, tabelami i nie tylko dzięki aplikacji

Dokumenty ClickUp

ponad 15 konfigurowalnych widoków zadań, w tym Kanban, kalendarz i format wykresu Gantta

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i nie tylko

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla początkujących, którzy nie są zaznajomieni z platformami oferującymi wiele funkcji

Zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia AI, wymagają dodatkowych płatnych dodatków

Ceny ClickUp

Free Forever: Podstawowe funkcje zarządzania zadaniami

Podstawowe funkcje zarządzania zadaniami Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: $7/miesiąc na użytkownika (dodane do dowolnego płatnego planu)

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

💡 Pro Tip: Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby to Twoje cotygodniowe zadania kierowały Tobą, a nie odwrotnie? Z

Szablon zadań do zrobienia ClickUp

zamień chaos w przejrzystość. Ustal priorytety zadań, podziel je na mniejsze części i śledź swoje postępy w jednym, łatwym w użyciu narzędziu.

2. Todoist (najlepszy do płynnego przechwytywania zadań i wprowadzania danych w języku naturalnym)

via Todoist Todoist jest idealny dla użytkowników, którzy chcą szybkiego i intuicyjnego sposobu organizowania swoich zadań przy minimalnym tarciu. Funkcja wprowadzania danych w języku naturalnym pozwala szybko dodawać zadania, takie jak "Prześlij raportowanie do piątku", bez konieczności nawigowania po menu.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób zarządzających osobistymi projektami lub zespołów potrzebujących prostego, ale wydajnego menedżera zadań. Aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia oferuje elastyczność dzięki konfigurowalnym filtrom, etykietom i integracji z kalendarzem, ułatwiając ustalanie priorytetów i zakończenie zadań.

Najlepsze funkcje Todoist

Automatyzacja powtarzających się obowiązków dzięki niestandardowym harmonogramom i przypomnieniom

Widok zadań wraz z terminami dzięki zintegrowanym widokom kalendarza

Płynna współpraca dzięki udostępnianym obszarom roboczym i przypisywaniu zadań

Todoist limit

Dodawanie podzadań wymaga dodatkowych kroków, co może zakłócać cykl pracy

Ograniczone możliwości niestandardowe w planach Free i niższych poziomach w porównaniu do konkurencji

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business: $6/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

recenzja i ocena Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

3. TickTick (najlepszy dla wydajności opartej na skupieniu z wbudowanym timerem Pomodoro)

via TickTick TickTick to potęga wydajności dzięki unikalnemu połączeniu narzędzi do zarządzania zadaniami i zwiększania koncentracji. Jego matryca Eisenhowera i konfigurowalne filtry sprawiają, że ustalanie priorytetów zadań jest bezproblemowe, a funkcje takie jak powtarzające się przypomnienia i statystyki nawyków zapewniają spójność.

Pracujesz w zespole? Aplikacja umożliwia śledzenie pilnych zadań, nad którymi pracujesz wspólnie, co pozwala na bezproblemowe śledzenie czasu.

Ta aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia ma zintegrowane narzędzia, takie jak timer Pomodoro i widok kalendarza, które pomagają ograniczyć przeskakiwanie między aplikacjami przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Najlepsze funkcje TickTick

Wizualna organizacja harmonogramów dzięki zaawansowanym formatom kalendarza, w tym widokom agendy i miesięcznym

Budowanie nawyków wydajności za pomocą narzędzia do śledzenia ze szczegółowymi spostrzeżeniami i raportowaniem

Synchronizacja z kalendarzami innych firm w celu usprawnienia cyklu pracy bez wysiłku

limity TickTick

Migracja z innych narzędzi wymaga ręcznego odtworzenia zagnieżdżonych zadań

Limit zaawansowanych funkcji w wersji Free w porównaniu do Premium

Ceny TickTick

Free: Podstawowe zarządzanie zadaniami

Podstawowe zarządzanie zadaniami Premium: $2.99/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

recenzja i ocena TickTick

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

🔍 Do zrobienia **Przeciętny pracownik wydaje średnio 9% swojego roku przełączanie się między aplikacjami. Kompleksowe rozwiązanie TickTick, w tym wbudowany timer Pomodoro, pomaga skupić się bez niepotrzebnego przełączania.

4. Notion (najlepsza do zarządzania wieloma listami do zrobienia w jednym obszarze roboczym)

via Notion Notion łączy zarządzanie zadaniami, współpracę i tworzenie dokumentów w wysoce konfigurowalnym obszarze roboczym. Jest to idealne rozwiązanie dla osób i zespołów, które chcą scentralizować swój cykl pracy, od zarządzania osobistymi zadaniami po prowadzenie złożonych projektów.

Widok wszystkich ważnych zadań według statusu, osób przypisanych lub terminów, aby być na bieżąco z projektami dzięki usprawnionemu cyklowi pracy.

Ta lista do zrobienia ma elastyczną strukturę, która umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów, łączenie baz danych i integrowanie zadań z dokumentami w celu zapewnienia płynnej organizacji.

Najlepsze funkcje Notion

Elastyczna wizualizacja zadań za pomocą widoków kalendarza, Kanban lub osi czasu

Lepsza współpraca dzięki integracjom takim jak Slack, GitHub i Zapier

Automatyzacja cykli pracy i generowanie spostrzeżeń za pomocą narzędzi opartych na AI

Notion limitations

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących, szczególnie przy ustawianiu złożonych systemów

Limit integracji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google w porównaniu do innych platform

Ceny Notion

Free

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i ocena Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 800 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 400 opinii)

➡️ Czytaj więcej: Odkryj gotowe do zrobienia szablony list zadań, aby uprościć zarządzanie zadaniami i zwiększyć wydajność dzięki 20 darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia w ramach projektu . 📋

5. Microsoft Do zrobienia (najlepsze do bezproblemowej integracji w ekosystemie Microsoft)

via Microsoft Microsoft Do zrobienia jest idealny dla użytkowników już osadzonych w ekosystemie Microsoft. Oferuje bezproblemową integrację z narzędziami takimi jak Outlook i Microsoft 365.

Zaprojektowana z myślą o prostocie, ta aplikacja do zrobienia pomaga organizować osobiste zadania lub współpracować z zespołami poprzez udostępnianie list. Dzięki funkcji "Mój dzień" można tworzyć spersonalizowane plany dzienne, a przypomnienia i terminy sprawiają, że nic nie zostanie przeoczone.

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Zarządzanie zadaniami w jednym miejscu dzięki synchronizacji z Outlookiem i narzędziami Microsoft 365

Bezproblemowy dostęp do list i ich aktualizacja w aplikacjach internetowych, komputerowych i mobilnych

Uproszczenie pracy zespołowej dzięki udostępnianym listom do przypisywania i śledzenia zadań

Microsoft do zrobienia

Pełna funkcja w dużym stopniu zależna od ekosystemu Microsoft

Ograniczone możliwości niestandardowego oznaczania zadań i brak funkcji śledzenia czasu

Ceny Microsoft do zrobienia

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

recenzja i ocena Microsoft do zrobienia

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 900 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że Średnio pracownicy sprawdzają swoje telefony do zrobienia 96 razy dziennie . Korzystaj z przypomnień Microsoft do zrobienia i synchronizacji między urządzeniami, aby być na bieżąco z zadaniami bez rozpraszania uwagi.

6. Any.do (najlepsze do zarządzania zadaniami osobistymi, rodzinnymi i zespołowymi w jednym miejscu)

via Any.do zrobienia Any.do do zrobienia upraszcza zarządzanie zadaniami dzięki intuicyjnemu projektowi i wszechstronnym funkcjom, przeznaczonym dla osób indywidualnych, rodzin i zespołów. Dostarcza narzędzi do obsługi wszystkiego, od organizowania swoich listy priorytetów do planowania projektów rodzinnych lub zarządzania cyklami pracy zespołu.

Ta aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia ma wysoki poziom niestandardowych ustawień, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi zadaniami na swój sposób za pomocą kolorowych etykiet, list i skutecznych funkcji integracji.

Dzięki funkcjom takim jak udostępnianie list, przypomnienia WhatsApp i sugestie zadań oparte na AI, Any.do zwiększa zarówno wydajność, jak i współpracę.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Organizowanie zadań rodzinnych za pomocą udostępnianych tablic na zakupy spożywcze, wakacje lub główne projekty

Wizualizacja postępów dzięki tablicom Kanban, widokom kalendarza i niestandardowym cyklom pracy

Usprawnij współpracę w Teams dzięki tablicom Unlimited iszablony list kontrolnych dla Teams

Any.do zrobienia limit

Brak integracji z Kalendarzem Apple w aplikacji na Maca, co ogranicza synchronizację między platformami

Zadania w widoku kalendarza są ustalone na 30-minutowe przedziały bez możliwości regulacji czasu trwania

Ceny Any.do zrobienia

Free

Premium: $4.99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$4.99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Rodzina: $8.33/miesiąc (do 4 członków) (rozliczane rocznie)

$8.33/miesiąc (do 4 członków) (rozliczane rocznie) Teams: $4.99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

recenzja i ocena Any.do zrobienia

G2: 4.2/5 (190+ recenzji)

4.2/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 170 recenzji)

7. Google Tasks (najlepsza do bezproblemowej integracji z obszarem roboczym Google)

via Zadania Google Google Tasks to proste i lekkie narzędzie do zarządzania listami rzeczy do zrobienia, idealne dla użytkowników, którzy polegają na obszarze roboczym Google. 82% osób nie posiada dedykowanego lub zorganizowanego systemu zarządzania czasem. Google Tasks pomaga rozwiązać ten problem dzięki intuicyjnej integracji bezpośrednio z Gmailem i Kalendarzem Google, dzięki czemu zarządzanie zadaniami nie wymaga wysiłku.

Jego głęboka integracja z Gmailem, Kalendarzem Google i Dokumentami Google ułatwia tworzenie, przypisywanie i zarządzanie zadaniami śledzenie swoich zadań bezpośrednio w tych aplikacjach. Dzięki funkcjom takim jak terminy, powiadomienia i podzadania, Google Tasks upraszcza zarządzanie zadaniami bez zbędnej złożoności.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Dzielenie większych celów na podzadania dla lepszej organizacji i przejrzystości

Zarządzanie zadaniami bezpośrednio z panelu bocznego w aplikacjach obszaru roboczego Google

Dostęp i aktualizacja list zadań w podróży dzięki wsparciu aplikacji mobilnych

limity Google Tasks

Brak samodzielnego zaawansowanego śledzenia czasu lub szczegółowych funkcji analizy zadań

Ograniczone narzędzia programistyczne do lokalnej integracji i testowania zadań

Ceny Google Tasks

Free: Dołączone do produktów Google dla obszarów roboczych

Ocena i ocena Google Tasks

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Chcesz uprościć swój cykl pracy, ale masz ograniczony budżet? Znajdź szablony list zadań dostosowane do organizowania cyklu pracy bez wysiłku dzięki tym free lista zadań i szablony zadań .💹

8. Things (Najlepszy dla użytkowników Apple szukających prostego, ale potężnego menedżera zadań)

via Rzeczy Things to aplikacja premium do zarządzania zadaniami zaprojektowana wyłącznie dla urządzeń Apple. Oferuje bezproblemowe doświadczenie dla użytkowników w ekosystemie aplikacji iOS.

Ta wydajna aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia łączy w sobie prostotę i solidną funkcję, dzięki czemu jest idealna dla osób, które cenią sobie czysty, wolny od zakłóceń interfejs.

Od planowania codziennych pilnych zadań po organizowanie długoterminowych celów, Things utrzymuje wszystko w porządku dzięki kluczowym funkcjom, takim jak podzadania, terminy i wprowadzanie w języku naturalnym w celu szybkiego wprowadzania zadań.

Najlepsze funkcje Things

Skup się na codziennych priorytetach dzięki intuicyjnemu widokowi "Today View", który usprawnia planowanie

Dzielenie projektów na możliwe do wykonania kroki za pomocą wbudowanej funkcjilista kontrolna do zarządzania projektami Dodawaj szczegółowe notatki do zadań dzięki wsparciu Markdown dla lepszego kontekstu



Ograniczenia

Ograniczona integracja z platformami automatyzacji, takimi jak Make czy Zapier

Wymaga oddzielnych zakupów dla każdego urządzenia Apple, co zwiększa koszty

Ceny Things

Mac: $34.99/użytkownika (jednorazowy zakup)

$34.99/użytkownika (jednorazowy zakup) iPhone i Apple Watch: 6,99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy)

6,99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy) iPad: 13,99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy)

13,99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy) Vision Pro: 20,99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy)

recenzja i ocena Things

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (140+ recenzji)

💡 Pro Tip: Sprawdź praktyczne przykłady list do zrobienia aby uporządkować zadania i być na szczycie swoich priorytetów, dzięki czemu zadania zostaną zakończone szybko i w lepszym skupieniu. Zapoznaj się z szablonami list do zrobienia, które spełniają wymagania Twojej branży. ⌛

9. Workflowy (najlepszy do tworzenia minimalistycznych list i konspektów)

via Workflowy Workflowy jest przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują czysty, wolny od zakłóceń interfejs podczas zarządzania złożonymi zadaniami lub burzy mózgów.

Wyróżnia się unikalną strukturą opartą na punktorach, umożliwiając użytkownikom zagnieżdżanie zadań i informacji w nieskończoność. Funkcje Workflowy są dostosowane do każdego, kto uwielbia tworzyć hierarchiczne mapy swoich myśli, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie projektów, notatki czy kreatywne przedsięwzięcia.

Aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia oferuje takie funkcje, jak tablice Kanban, kopie na żywo i natychmiastowe wyszukiwanie globalne, które zapewniają elastyczność bez przytłaczania.

Najlepsze funkcje Workflowy

Hierarchiczna organizacja zadań i pomysłów z nieskończonym zagnieżdżaniem dla maksymalnej elastyczności

Natychmiastowa lokalizacja zadań dzięki globalnemu wyszukiwaniu we wszystkich dokumentach i listach

Aktualizowanie elementów w czasie rzeczywistym za pomocą kopii lustrzanych w wielu lokalizacjach

Limity Workflowy

Podstawowy projekt wizualny listy do zrobienia może wydawać się zbyt minimalistyczny dla użytkowników poszukujących bardziej dopracowanych pulpitów

Widoczność użycia punktorów nie jest intuicyjna, co może być mylące dla użytkowników Free

Ceny Workflowy

Basic: Free

Free Pro: $6.99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

recenzja i ocena Workflowy

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

4,5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

🧠 Fun Fact: Osoby osiągające najlepsze wyniki używają technik zarządzania czasem, takich jak matryca Eisenhowera, aby skutecznie ustalać priorytety. Nieskończone zagnieżdżanie i aktualizacje w czasie rzeczywistym Workflowy pomagają w sortowaniu zadań i podejmowaniu działań.

10. Remember The Milk (najlepsze do prostego udostępniania zadań i przypomnień)

via Pamiętaj o mleku Remember The Milk to przyjazna dla użytkownika aplikacja do zrobienia, idealna dla zapracowanych osób, które chcą odciążyć swoje umysły od zadań i zarządzać osobistymi zadaniami skutecznie. Jego znakiem rozpoznawczym jest prostota połączona z inteligentnymi przypomnieniami.

Zaprojektowana z myślą o płynnej synchronizacji na wszystkich urządzeniach, funkcja współpracy aplikacji umożliwia udostępnianie list i oddelegowanie zadań, co czyni ją idealną dla małych zespołów.

Dzięki elastycznym przypomnieniom opartym na lokalizacji, wysyłanym za pośrednictwem e-maila, tekstu lub powiadomień w aplikacji, aplikacja bez trudu utrzymuje cię na właściwym torze. Ta aplikacja jest niezawodnym towarzyszem, jeśli cenisz sobie prostotę i szybkie ustawienia nad skomplikowanymi funkcjami.

Najlepsze funkcje The Milk

Przypomnienia w wiadomościach e-mail, tekstach i powiadomieniach aplikacji, aby być na bieżąco

Automatyczna synchronizacja zadań na wszystkich urządzeniach dla płynnych aktualizacji

Szybkie dodawanie zadań za pomocą języka naturalnego w celu szybszego utworzenia listy

Pamiętaj o limicie na mleko

Limit opcji integracji w porównaniu do innych aplikacji

Brak scentralizowanego zarządzania kontem zespołu; wymagane indywidualne zakupy

Ceny The Milk

Free: Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje Pro: $4.16/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Recenzja i ocena The Milk

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

