10 najlepszych generatorów podsumowań opartych na AI

Czy kiedykolwiek utknąłeś w 30-stronicowym raporcie o północy, zastanawiając się, dlaczego każda linijka sprawia wrażenie, jakby brała udział w konkursie na "Najbardziej rozwlekłe zdanie roku"?

Zaufaj mi, byłem tam. Właśnie wtedy zacząłem badać generatory podsumowań oparte na AI.

Mój zespół w ClickUp i ja spędziliśmy tygodnie testując te generatory podsumowań AI, rzucając na nie wszystko, od raportów i postów na blogu po eseje akademickie.

Oto moje uczciwe, bezsensowne zestawienie 10 najlepszych generatorów podsumowań AI, które są warte twojego czasu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto moja lista 10 najlepszych dostępnych obecnie generatorów podsumowań AI.

ClickUp (najlepszy do podsumowań i zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI) Notta (najlepszy transkrybent spotkań i streszczacz tekstów online) Hypotenuse AI (najlepszy generator podsumowań bogatych w słowa kluczowe dla marketingu) Semrush AI Summarizer (najlepsze darmowe narzędzie do podsumowań AI przyjazne dla SEO) QuillBot (najlepszy parafrazator oparty na AI i narzędzie do pisania dla profesjonalistów) Anyword (najlepszy generator tekstów marketingowych oparty na AI) AI Summarizer (najlepsze narzędzie do streszczania tekstów) Jasper AI (najlepszy generator streszczeń dla Business) Any Summary (najlepszy generator szybkich podsumowań AI dla dowolnego dokumentu) Wordtune (najlepsze podsumowania AI generowane dla wideo na YouTube)

Czego powinieneś szukać w streszczaczu tekstów AI?

Idealne narzędzie do podsumowywania powinno być dostosowane do cyklu pracy, obsługiwać złożoną zawartość i zapewniać dokładne i wnikliwe podsumowania.

Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Dokładność i trafność : Upewnij się, że generator podsumowań AI wyodrębnia kluczowe punkty bez utraty kontekstu lub pomijania krytycznych szczegółów

: Upewnij się, że generator podsumowań AI wyodrębnia kluczowe punkty bez utraty kontekstu lub pomijania krytycznych szczegółów Możliwość dostosowania : Poszukaj opcji narzędzia podsumowującego, aby dostosować długość podsumowania, ton lub skupienie w oparciu o odbiorców lub cel

: Poszukaj opcji narzędzia podsumowującego, aby dostosować długość podsumowania, ton lub skupienie w oparciu o odbiorców lub cel Łatwość użytkowania : Priorytetem jest przyjazny dla użytkownika interfejs i bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Word czy Slack

: Priorytetem jest przyjazny dla użytkownika interfejs i bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Word czy Slack Wszechstronność zawartości : Wybierz generator podsumowań, który obsługuje różne formaty podsumowań artykułów, w tym pliki PDF, e-maile i transkrypcje

: Wybierz generator podsumowań, który obsługuje różne formaty podsumowań artykułów, w tym pliki PDF, e-maile i transkrypcje Szybkość i skalowalność : Upewnij się, że narzędzie do generowania podsumowań może szybko przetwarzać duże ilości zawartości, szczególnie w środowiskach o szybkim tempie pracy

: Upewnij się, że narzędzie do generowania podsumowań może szybko przetwarzać duże ilości zawartości, szczególnie w środowiskach o szybkim tempie pracy Bezpieczeństwo danych : Wybierz narzędzie do podsumowań AI z silną polityką prywatności i szyfrowaniem w celu ochrony poufnych informacji

: Wybierz narzędzie do podsumowań AI z silną polityką prywatności i szyfrowaniem w celu ochrony poufnych informacji Koszt a zwrot z inwestycji: Oceń, czy zaoszczędzony czas uzasadnia koszty, szczególnie w przypadku każdego narzędzia do podsumowywania klasy Enterprise

💡 Pro Tip: Zanim zdecydujesz się na wybór narzędzia do streszczania AI, przetestuj jego wydajność na różnych typach zawartości, które odpowiadają Twoim potrzebom. Wiele narzędzi oferuje wersje próbne Free. Skorzystaj z okazji, aby ocenić dokładność, szybkość i możliwość dostosowania z pierwszej ręki.

10 najlepszych obecnie generatorów streszczeń AI

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w podsumowującym tekście AI, przyjrzyjmy się 10 najlepszym opcjom, które spełniają te kryteria:

1. ClickUp (najlepszy do podsumowań opartych na AI i zarządzania dokumentami)

Dla tych, którzy wiedzą ClickUp jako przede wszystkim narzędzie do zarządzania projektami i produktywności, jestem tutaj, aby powiedzieć ci, że ClickUp działa bajecznie jako narzędzie podsumowujące AI.

Oto jak możesz wykorzystać asystenta AI ClickUp AI ClickUp Brain aby generować doskonałe podsumowania.

ClickUp Brain

ClickUp Brain to Narzędzie do pisania oparte na AI i asystent AI zaprojektowany, aby pomóc Teams i osobom indywidualnym przetwarzać informacje, podejmować decyzje i zarządzać cyklami pracy bardziej efektywnie.

Opierając się na przetwarzaniu języka naturalnego, może z łatwością analizować zawartość, generować podsumowania, wydobywać kluczowe spostrzeżenia, a nawet sugerować możliwe do wykonania kroki w oparciu o zadania i dokumenty.

Na przykład, wprowadziłem długi, 15-stronicowy raport o statusie do ClickUp AI Writer for Work, spodziewając się niejasnych wyników. Zamiast tego otrzymałem wyczyszczone podsumowanie z sugestiami dotyczącymi kolejnych kroków. Nie tylko zaoszczędziło mi to czasu, ale także zapewniło mi najwyższą przejrzystość.

Błyskawicznie uchwyć najważniejsze informacje dzięki dopasowanym podsumowaniom ClickUp Brain.

💡 Pro Tip: Jeśli jesteś ciekawy, jak korzystać z funkcji AI, zapoznaj się z tym pomocnym poradnikiem przewodnik po generowaniu podsumowań i aktualizacji .

Dokumenty ClickUp

Wcześniej pracowałem z zespołem, który był znany z niekończących się sesji burzy mózgów, które prowadziły do fantastycznych, ale rozproszonych notatek. Dokumenty ClickUp pomógł w tym.

Jest to narzędzie do współpracy nad dokumentami w ClickUp, przeznaczone dla Teams do tworzenia, edytowania i udostępniania zawartości w czasie rzeczywistym. Przygotowywanie propozycji, zarządzanie wiki zespołu i organizowanie protokołów ze spotkań stało się nieskończenie łatwiejsze.

Twórz podsumowane, gotowe do zrobienia listy rzeczy do zrobienia z briefów projektów w ClickUp Docs

To, co jest tutaj wyjątkowe, to nie tylko to, że możesz pisać wspólnie (wiele narzędzi to robi!); to fakt, że AI aktywnie działa w twoich dokumentach. Wrzuciłem do niego 12 stron notatek z burzy mózgów, a to, co wróciło, było skoncentrowanym, praktycznym przeglądem.

I nic dziwnego, że nie jestem jedyną osobą, która miała takie doświadczenie. Michael Holt, dyrektor generalny EdgeTech , mówi:

_Nasze ostatnie docenienie wpływu ClickUp na współpracę miało miejsce podczas pracy nad planem zawartości dla wprowadzenia produktu na rynek. Byliśmy w stanie zbudować i utrzymywać repozytorium zawartości za pomocą narzędzia docs, które obejmowało hierarchiczną strukturę, wspólną edycję i potężne funkcje osadzania

Michael Holt, CEO EdgeTech

Udostępnianie i edytowanie dokumentów wybranym członkom zespołu za pomocą ClickUp Docs

To, co wyróżnia ClickUp, to nie tylko najlepsze funkcje ClickUp Brain clickUp Docs to nie tylko możliwość udostępniania i edytowania dokumentów, ale także to, jak płynnie wszystko ze sobą łączy. Dzięki temu, że Dokumenty są bezpośrednio połączone z zadaniami, nic nie zostaje pominięte.

👀 Quick Hack: ClickUp może działać jako hub multimedialny! Pozwala załączyć do zadań pliki takie jak nagrania, obrazy, a nawet całe prezentacje. ClickUp to nie tylko narzędzie do podsumowywania - to zakończony ekosystem, który sprawia, że każda informacja może zostać wykorzystana.

ClickUp najlepsze funkcje

Podsumowywanie długich raportów i spotkań w zwięzłe, przydatne informacje dzięki ClickUp Brain

Dostosuj podpowiedzi i szablony do ról, aby generować podsumowania odpowiednie dla branż takich jak marketing, sprzedaż i zarządzanie projektami

Uzyskaj przydatne spostrzeżenia w formie wypunktowanych podsumowań, sugerując kolejne kroki w celu zapewnienia jasności i kierunku działania

Integruj długie eseje jako podsumowania bezpośrednio z zadaniami, usprawniając cykl pracy i zapewniając, że krytyczne elementy działań nie zostaną pominięte

Limity ClickUp

Wymaga płatnego planu, aby odblokować niektóre funkcje AI

Użytkownicy nowi w ekosystemie ClickUp mogą napotkać krzywą uczenia się ze względu na liczbę oferowanych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Notta (najlepszy program do transkrypcji spotkań i streszczania tekstów online)

przez Notta Notta to narzędzie AI do podsumowań, które robi więcej niż tylko podsumowanie; to pełnoprawny asystent transkrypcji i wydajności.

Funkcja transkrypcji spotkań na żywo tego generatora podsumowań, obsługiwana przez bota AI, umożliwia generowanie transkrypcji w czasie rzeczywistym po prostu poprzez wklejenie linku do zaproszenia na spotkanie.

Funkcja AI Notes (dawniej AI Summarizer) wyróżnia się tworzeniem zwięzłych podsumowań bezpośrednio z transkrypcji. Notta zapewnia również wsparcie dla ponad 100 języków transkrypcji i tłumaczeń na wiele języków, co okazało się nieocenione, gdy współpracy nad dokumentami z międzynarodowymi kolegami.

Notta najlepsze funkcje

Umożliwia transkrypcję na żywo spotkań na platformach takich jak Zoom i Google Meet, zapewniając natychmiastowy dostęp do kluczowych punktów

Eksport plików w wielu formatach, takich jak DOCX, PDF, SRT i MP3

Wyświetlanie oryginalnego i przetłumaczonego tekstu obok siebie, co pomaga w efektywnej współpracy międzyjęzykowej

Wyodrębnianie najważniejszych punktów z gęstych transkrypcji, oszczędzając czas na dokumentację po spotkaniu

Limity Notta

Wydajność narzędzia do podsumowywania w dużej mierze zależy od czystości dźwięku, z trudem radząc sobie w hałaśliwym otoczeniu lub z mówcami o silnym akcencie

Udoskonalenia po transkrypcji wymagają eksportowania do zewnętrznych edytorów tekstu, co przerywa cykl pracy

Ceny Notta

**Free

Pro: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Business: $27.99/użytkownika miesięcznie

$27.99/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Notta oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak dostępnych ocen

3. Hypotenuse AI (Najlepszy generator podsumowań bogatych w słowa kluczowe dla marketingu)

przez Hypotenuse AI Hypotenuse AI może podsumować gęstą zawartość, taką jak białe księgi i długie formularze na blogu, jednocześnie integrując słowa kluczowe. Jego zdolność do niestandardowego podsumowania w oparciu o ton i styl jest imponująca.

Na przykład, Hypotenuse nadaje się do zrobienia, jeśli potrzebujesz formalnego podsumowanie projektu dla raportu skierowanego do klienta lub wersję konwersacyjną do wewnętrznej burzy mózgów. Jest to szczególnie przydatne dla marketerów lub strategów zawartości, którzy chcą używać AI do tworzenia dokumentacji .

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Uzyskiwanie wyników dostosowanych do kontekstu zawodowego, konwersacyjnego lub twórczego

Generowanie dobrze ustrukturyzowanych podsumowań, które łączą kluczowe tematy, a nie tylko wyodrębniają zdania

Excel w e-commerce i marketingu z opisami produktów lub gotowymi do kampanii podsumowaniami z osadzonymi słowami kluczowymi

Ograniczenia AI Hypotenuse

Zmaga się z dokumentami akademickimi lub głęboko technicznymi, często nie wychwytując zawiłych szczegółów bez ręcznych wskazówek

Ograniczenie do języka angielskiego, co może zrazić użytkowników pracujących w środowiskach wielojęzycznych

Ceny Hypotenuse AI

Indywidualnie: $29/50,000 słów miesięcznie

Teams: $59/120,000 słów miesięcznie

$59/120,000 słów miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4.7/5 (60+ recenzji)

4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych ocen

4. Semrush AI Summarizer (Najlepsze darmowe narzędzie do podsumowywania AI przyjazne dla SEO)

przez Semrush AI Ten podsumowujący AI jest naturalnym rozwiązaniem, jeśli jesteś już częścią ekosystemu Semrush. Użyj go, aby skondensować raporty SEO i analizy słów kluczowych w strawne prezentacje.

Jedną z najmocniejszych stron tego narzędzia podsumowującego jest jego integracja z ogromną bazą danych Semrush. Na przykład, podczas podsumowywania audytu witryny, AI automatycznie kontekstualizuje wyniki, łącząc je z szerszymi trendami SEO. Taka głębia analizy jest trudna do znalezienia w samodzielnych podsumowaniach.

Pro Tip: Połącz ten podsumowujący z narzędziem Keyword Magic Tool, aby odkryć powiązane słowa kluczowe i zwiększyć trafność swoich podsumowań.

Semrush AI podsumowanie tekstu najlepsze funkcje

Dopasowanie podsumowań zawartości do optymalizacji słów kluczowych, zapewniające lepszą widoczność w rankingach wyszukiwania

Możliwość wykonywania kolejnych kroków, takich jak celowanie w nieefektywne słowa kluczowe, bezpośrednio w podsumowaniach

Tworzenie ujednoliconego cyklu pracy dla specjalistów SEO poprzez integrację podsumowania tekstu AI z innymi narzędziami Semrush

Ograniczenia podsumowania tekstu AI Semrush

Wysoce skuteczny w SEO i marketingu, ale nieodpowiedni do projektów kreatywnych, akademickich lub technicznych

Najlepsza funkcja jako część większego pakietu Semrush, co czyni go niepraktycznym dla użytkowników poszukujących samodzielnych rozwiązań do podsumowywania

Semrush AI podsumowanie tekstu ceny

Free

Podsumowanie tekstu Semrush AI oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

5. QuillBot (najlepszy parafrazator oparty na AI i narzędzie do pisania dla profesjonalistów)

przez QuillBot QuillBot jest idealny do szybkich, zwięzłych podsumowań i zadań parafrazowania. Narzędzie oferuje dwa tryby podsumowania, Klucz Zdań i Tryb Akapitu, które pozwalają na elastyczność zależnie od wymaganego poziomu szczegółowości.

QuillBot wyróżnia się przystępną ceną i wielozadaniowością. Oprócz streszczania, QuillBot pełni również funkcję sprawdzania gramatyki, generator akapitów i asystent pisania, dzięki czemu jest idealny dla studentów, pisarzy i profesjonalistów, którzy żonglują różnymi zadaniami.

QuillBot najlepsze funkcje

Opcja wyróżniania zdań pozwala szybko zidentyfikować najważniejsze fragmenty długich dokumentów

Podsumowywanie tekstów bezpośrednio ze stron internetowych w celu przyspieszenia cyklu pracy badawczej

Dostęp do parafrazowania i wykrywania plagiatu w celu usprawnienia procesu pisania

Limity QuillBot

Użytkownicy Free-tier napotykają ograniczenia dotyczące długości tekstu, co utrudnia przetwarzanie dłuższych materiałów

W porównaniu z zaawansowanymi narzędziami, wyniki nie są dopracowane i nie nadają się do profesjonalnych lub kreatywnych zastosowań

Ceny QuillBot

**Free

Premium: $9.95/użytkownika miesięcznie

QuillBot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Anyword (Najlepszy generator tekstów marketingowych oparty na AI)

przez Anyword Przetestowałem Anyword w kampanii wprowadzającej produkt, w której potrzebowałem podsumowań dostosowanych do różnych grup demograficznych i platform. Anyword wygenerował profesjonalne podsumowanie postu na LinkedIn, wyrazistą wersję przyjazną dla Twittera i swobodną odmianę tonu dla Instagrama.

Jedną z najpotężniejszych funkcji Anyword jest możliwość personalizacji podsumowań. Sprawia to, że narzędzie jest szczególnie pomocne dla firm, które chcą zachować głos marki w wielu kanałach komunikacji, jednocześnie dostosowując się do niuansów różnych odbiorców.

Pro Tip: Korzystaj z funkcji "Content Ideation" wraz z podsumowaniami, aby generować nową zawartość dla blogów lub mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Anyword

Precyzyjne tworzenie podsumowań opartych na osobach, dostosowanych do kadry kierowniczej, młodych profesjonalistów lub niszowych odbiorców

Wykorzystywanie wskaźników predykcyjnych, takich jak współczynniki klikalności i wyniki zaangażowania, do podejmowania decyzji marketingowych opartych na danych

Optymalizacja zawartości dla różnych platform dzięki podsumowaniom idealnym dla tweetów, nagłówków reklam lub dłuższych formatów

Limity Anyword

Wymaga krzywej uczenia się, aby skutecznie interpretować wskaźniki predykcyjne, co może przytłoczyć początkujących użytkowników

Struktura cenowa premium pozycjonuje ją jako inwestycję dla profesjonalnych marketerów, a nie do użytku indywidualnego lub na małą skalę

Ceny Anyword

Starter: 39 USD dla marketerów indywidualnych i freelancerów

39 USD dla marketerów indywidualnych i freelancerów Data-driven : 79 USD dla małych Teams marketingowych

: 79 USD dla małych Teams marketingowych Business : 349 USD dla dużych teamów marketingowych z ponad 10 użytkownikami

: 349 USD dla dużych teamów marketingowych z ponad 10 użytkownikami Enterprise: Ceny niestandardowe

Anyword oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1000 recenzji)

4.8/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

7. AI Summarizer (najlepszy do zwięzłego streszczania tekstów)

przez Summarizer AI AI Summarizer to podstawowe narzędzie, które stawia na prostotę i dostępność.

To Narzędzie AI do streszczania dokumentów jest dobre dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i podstawowego rozwiązania, takich jak studenci podsumowujący notatki z wykładów lub zwykli czytelnicy destylujący artykuły online.

W przypadku profesjonalnych ustawień, brak opcji niestandardowych i udoskonaleń czyni go mniej konkurencyjnym w porównaniu do narzędzi takich jak ClickUp.

Pro Tip: Prześlij duże raporty techniczne i użyj funkcji "Niestandardowy fokus", aby podsumować określone sekcje, takie jak streszczenia wykonawcze lub załączniki.

Najlepsze funkcje AI Summarizer

Wyodrębnianie kluczowych informacji z plików PDF i połączonych stron internetowych w celu podsumowania artykułów naukowych, raportów lub wiadomości

Określanie długości podsumowania lub skupienie się bardziej na sekcjach takich jak wprowadzenie lub wnioski

Przesyłanie dużych plików do 50 MB dla szczegółowych raportów i obszernych dokumentów

Ograniczenia AI Summarizer

Nie pozwala użytkownikom na dostosowanie długości, tonu lub ostrości podsumowania, przez co wyniki są mniej wszechstronne

Brak integracji lub możliwości eksportu, co ogranicza użyteczność w profesjonalnym środowiskuoprogramowanie do obiegu dokumentów AI Summarizer pricing

Free

Plan tygodniowy: $3.99

$3.99 Plan miesięczny: $6.99

AI Summarizer oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Jasper AI (Najlepszy generator podsumowań dla firm)

przez Jasper AI Jasper AI to narzędzie, które łączy streszczanie z solidnym generowaniem zawartości. Jest skuteczne w projektach o wysokiej stawce, takich jak tworzenie streszczeń wykonawczych z długich raportów z badań rynkowych lub destylowanie wytycznych marki w praktyczne wnioski dla Teams.

Jedną z funkcji, która mnie wyróżniała, były możliwości optymalizacji zawartości. Na przykład, Jasper podsumował gęstą białą księgę, skondensował zawartość i zasugerował ulepszenia fraz dla lepszej czytelności.

Kolejną zaletą Jaspera jest jego wszechstronność w różnych formatach zawartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o podsumowanie e-booków, biuletynów, czy nawet strategii mediów społecznościowych, Jasper dostosowuje swój ton, strukturę i skupienie.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Dostosowanie tonu, długości i stylu do konkretnych potrzeb odbiorców

Ulepszanie zawartości poprzez restrukturyzację i polerowanie w celu uzyskania lepszej przejrzystości i wpływu

Połączenie tego narzędzia z Grammarly, Dokumentami Google i platformami CMS w celu usprawnienia cyklu pracykontrola wersji Limity Jaspera

Wymaga od użytkowników zapoznania się z podpowiedziami i zaawansowanymi ustawieniami w celu osiągnięcia optymalnych wyników

Jego koszt sprawia, że jest poza zasięgiem użytkowników szukających podstawowych lub zwykłych możliwości podsumowania

Ceny Jasper

Creator: 39 USD za licencję miesięcznie

39 USD za licencję miesięcznie Pro: 59 USD za licencję miesięcznie

59 USD za licencję miesięcznie Business: Niestandardowy cennik

Jasper oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1200+ recenzji)

4.7/5 (1200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ opinii)

9. Any Summary (Najlepszy szybki generator podsumowań AI dla dowolnego dokumentu)

przez Podsumowanie Jeśli szukasz lekkiego i prostego narzędzia do szybkich zadań podsumowujących, Any Summary może pomóc.

Jedną z jego mocnych stron jest szybkość. Nawet w przypadku umiarkowanie długiej zawartości (np. artykułów o długości 3000 słów), narzędzie przetworzyło i utworzyło streszczenia w ciągu kilku sekund.

Pro Tip: Przetestuj funkcję zgodności z przeglądarką, aby generować podsumowania bezpośrednio z artykułów online lub wklejonych adresów URL.

najlepsze funkcje #### Any Summary

Generuje streszczenia bez zbędnych kroków i rozpraszania uwagi

Narzędzie to umożliwia szybkie przetwarzanie tekstów o średniej długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań związanych z podsumowywaniem na miejscu

Precyzyjne przechwytywanie podstawowych pomysłów, co czyni go przydatnym do użytku osobistego, takiego jak przeglądanie długich lektur lub przygotowywanie punktów do dyskusji

Wszelkie limity podsumowań

Brak zaawansowanych opcji, takich jak dostosowanie tonacji, integracje lub funkcje eksportu, co zmniejsza jego atrakcyjność dla profesjonalnych użytkowników

Zaprojektowany do jednorazowych podsumowań, bez możliwości skalowania do większych projektów lub użytku zespołowego

Ceny Any Summary

**Free

Plus: 99,99 USD rocznie

Oceny i recenzje Any Summary

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Wordtune (Najlepsze streszczenia AI generowane dla wideo z YouTube)

przez Wordtune Wordtune to intuicyjny asystent pisania, który pomaga dopracować zawartość, jednocześnie ją kondensując. Okazał się on szczególnie pomocny przy streszczaniu długich wideo z YouTube, e-maili, propozycji projektów lub szkiców blogów, ponieważ nie tylko tworzył zwięzłe wersje, ale także szlifował język i poprawiał przejrzystość.

To, co czyni Wordtune wyjątkowym, to opcje przeformułowania. Kolejną funkcją jest integracja w czasie rzeczywistym z platformami takimi jak Dokumenty Google, co zapewnia płynne pisanie. Sprawia to, że Wordtune jest odpowiedni dla profesjonalistów, studentów i pisarzy dążących do uzyskania dopracowanych wyników bez poświęcania kontekstu.

Najlepsze funkcje Wordtune

Dostosowywanie streszczeń do formalnego, swobodnego lub zwięzłego stylu komunikacji w celu dopasowania do odbiorców

Ulepszanie i dopracowywanie streszczeń bezpośrednio w Dokumentach Google, oszczędzając czas na edycję tam i z powrotem

Ulepszaj swoje teksty, zmieniając ich brzmienie i przejrzystość, a także dokonując podsumowań

Limity Wordtune

Ograniczenia liczby słów i funkcji w warstwie Free utrudniają korzystanie z aplikacji użytkownikom korzystającym z większych dokumentów

Wiele wyróżniających się funkcji, takich jak zaawansowane opcje tonacji, jest zablokowanych za subskrypcją, co ogranicza wartość dla zwykłych użytkowników

Ceny Wordtune

**Free

Zaawansowany: $6.99/miesiąc (rozliczany rocznie)

$6.99/miesiąc (rozliczany rocznie) Unlimited: $9.99/miesiąc (rozliczane rocznie)

$9.99/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Wordtune

G2: 4.6/5 (ponad 170 recenzji)

4.6/5 (ponad 170 recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ opinii)

ClickUp: Najlepsze narzędzie do podsumowywania AI

Kiedy po raz pierwszy zacząłem eksperymentować z narzędziami AI do podsumowywania, miałem listę kontrolną: musiało to zaoszczędzić mi czas, zintegrować się z moim cyklem pracy i nie pozostawiać mnie w szamotaninie, aby później połączyć kropki.

Każde narzędzie z tej listy obiecywało, że je dostarczy, ale dopiero gdy użyłem ClickUp, zdałem sobie sprawę, czego mi brakowało - narzędzia do podsumowywania, które nie tylko przetwarzało informacje, ale pomagało mi "coś z nimi zrobić"

Każdy wgląd staje się częścią większego planu, każde zadanie ma scentralizowany hub, a każdy projekt posuwa się naprzód bez konieczności żonglowania wieloma platformami.

Dla kogoś takiego jak ja, kto zawsze balansuje między tuzinem różnych priorytetów, ClickUp jest mniej jak narzędzie, a bardziej jak rozszerzenie mojej pracy.

Ty też możesz zarejestrować się w ClickUp i doświadcz podsumowania AI, które daje podobne wyniki.