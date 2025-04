13 najlepszych narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą w 2025 r

Śledzenie tego, czego się uczysz, tworzysz i odkrywasz, może wydawać się żonglowaniem zbyt wieloma piłeczkami jednocześnie. Pomysły się gubią, notatki piętrzą, a cenne spostrzeżenia umykają.

Jeśli ty również gubisz się w morzu notatek, folderów i zakładek, starając się znaleźć potrzebne informacje, nie jesteś sam.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do zarządzania wiedzą osobistą (PKMS). Narzędzia te pomagają organizować, łączyć i pobierać wiedzę bez wysiłku, zamieniając chaos w uporządkowany system dostosowany do unikalnego cyklu pracy. ✅

Niniejszy post opisuje, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania wiedzą osobistą zmienia sposób myślenia, uczenia się i pracy. Zaczynajmy!

**Co to jest osobisty system zarządzania wiedzą?

System zarządzania wiedzą osobistą (PKM) to narzędzie do zarządzania i organizowania informacji. Pomyśl o nim jak o osobistym asystencie cyfrowym lub osobistym asystencie badawczym - zbierającym, kategoryzującym i przechowującym wiedzę z artykułów naukowych, książek, projektów, webinariów i nie tylko.

Narzędzia te wykraczają poza zwykłe przechowywanie, umożliwiając efektywne pobieranie i wykorzystywanie tych informacji, zarówno do nauki, podejmowania decyzji, jak i realizacji projektów.

Ostatecznie system PKM sprawia, że niezbędna wiedza jest dostępna i w zasięgu ręki, poprawiając zdolność do bardziej efektywnego uczenia się i zwiększając ogólną wydajność. 🎯

Rodzaje narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o systemy PKM.

Różne narzędzia zaspokajają różne potrzeby

zarządzanie wiedzą

potrzeb, a wybór właściwego zależy od sposobu przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Przyjrzyjmy się różnym kategoriom narzędzi do zarządzania wiedzą o produktach:

Specjalistyczne narzędzia PKM: Zaprojektowane z myślą o niszowych cyklach pracy, narzędzia te zaspokajają określone potrzeby, takie jak zarządzanie cytatami, briefami projektów lub zarządzanie sprawami prawnymi. Są idealne dla użytkowników, którzy potrzebują dostosowanych rozwiązań dla unikalnych wyzwań związanych z zarządzaniem wiedzą 🧵 Narzędzia PKM w stylu Zettelkasten: Inspirowane przez modelMetoda Zettelkasten, narzędzia te wykorzystują dwukierunkowe połączenia do nieliniowego łączenia pomysłów i informacji. Zachęcając do połączeń między pozornie niepowiązanymi danymi, wywołują kreatywne spostrzeżenia i odkrycia 🔗 Narzędzia PKM do notatek i współpracy: Te osobiste narzędzia do zarządzania wiedzą dostarczają kompleksowy zestaw funkcji. Są idealne zarówno do indywidualnej, jak i udostępnianej wiedzy, umożliwiając zarządzanie pomysłami podczas współpracy z innymi nad zadaniami poprzez notatki, zarządzanie zadaniami i funkcje współpracy zespołowej 📝 Narzędzia PKM oparte na sztucznej inteligencji (AI): Z pomocą sztucznej inteligencji (AI), takie osobiste narzędzia do zarządzania wiedzą automatyzują kluczowe aspekty zarządzania wiedzą. Od łączenia informacji i generowania spostrzeżeń po automatyczne organizowanie notatek, narzędzia PKM oparte na sztucznej inteligencji pozwalają skupić się na zadaniach o wysokiej wartości 🦾

Korzyści z używania osobistego narzędzia do zarządzania wiedzą

Korzystanie z osobistego systemu zarządzania wiedzą jest bardzo korzystne. Pomogło mi to skutecznie odfiltrować szum od kluczowych informacji, pozostać zorganizowanym i śledzić wiedzę, którą zdobyłem w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Oto jak to pomaga:

Zachowaj i analizuj wiedzę: Prowadząc rejestr swoich spostrzeżeń w czasie, osobiste systemy zarządzania wiedzą pozwalają dostrzec wzorce i zapewniają łatwo dostępne historyczne zrozumienie dla lepszego podejmowania decyzji 📚

Prowadząc rejestr swoich spostrzeżeń w czasie, osobiste systemy zarządzania wiedzą pozwalają dostrzec wzorce i zapewniają łatwo dostępne historyczne zrozumienie dla lepszego podejmowania decyzji 📚 Filtrowanie szumu i skupienie się na tym, co ważne: Narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą pomagają oddzielić krytyczne informacje od nieistotnych elementów rozpraszających, ułatwiając skupienie się na tym, co naprawdę ważne 🎧

Narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą pomagają oddzielić krytyczne informacje od nieistotnych elementów rozpraszających, ułatwiając skupienie się na tym, co naprawdę ważne 🎧 Zwiększ wydajność i współpracę: Narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą optymalizują cykl pracy i zapewniają, że Teams pozostają w zgodzie. Dzięki udostępnianym bazom wiedzy wszyscy mają dostęp do tych samych informacji, co zmniejsza zamieszanie i zachęca do wspólnego uczenia się 🤗

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania wiedzą osobistą?

Po przeanalizowaniu wielu narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą dostępnych na rynku, wraz z moim Teamsem opracowaliśmy listę elementów, których należy szukać w oprogramowaniu PKM.

Przeanalizujmy tę listę po kolei.

Łatwość obsługi: Szukaj narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą z prostą nawigacją i funkcjami przyjaznymi dla początkujących ✅

Szukaj narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą z prostą nawigacją i funkcjami przyjaznymi dla początkujących ✅ Możliwości tworzenia repozytorium: Priorytetem są narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą, które pozwalają na stworzenie scentralizowanej bazy wiedzy osobistej i związanej z pracą ✅

Priorytetem są narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą, które pozwalają na stworzenie scentralizowanej bazy wiedzy osobistej i związanej z pracą ✅ Możliwości wyszukiwania: Wybieraj narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą z silnymi możliwościami wyszukiwania, które umożliwiają szybką lokalizację i dostęp do konkretnych informacji ✅

Wybieraj narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą z silnymi możliwościami wyszukiwania, które umożliwiają szybką lokalizację i dostęp do konkretnych informacji ✅ Funkcje współpracy: Wybierz narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą, które promują współpracę i usprawniają udostępnianie pracy rówieśnikom i członkom zespołu. Niektóre ważne funkcje współpracy, których należy szukać, obejmują kontrolę wersji, edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie itp. ✅

Wybierz narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą, które promują współpracę i usprawniają udostępnianie pracy rówieśnikom i członkom zespołu. Niektóre ważne funkcje współpracy, których należy szukać, obejmują kontrolę wersji, edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie itp. ✅ Możliwości integracji: Wybierz narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą, które są w stanie płynnie zintegrować się z istniejącym systemem cyklu pracy ✅

🧠 Ciekawostka: Termin "osobiste zarządzanie wiedzą" został po raz pierwszy wprowadzony w dokumencie roboczym w 1999 roku przez Jasona Franda i Carol Hixon.

13 najlepszych programów do zarządzania wiedzą osobistą

Oto moja krótka lista 13 najlepszych oprogramowanie do zarządzania wiedzą, wraz z ich najlepszymi funkcjami, limitami, cenami i ocenami.

1. ClickUp (najlepsza baza wiedzy oparta na AI)

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy wraz ze swoim zespołem za pomocą ClickUp DocsClickUp to coś więcej niż tylko platforma do zarządzania zadaniami lub wydajnością; to niezastąpione narzędzie do budowania i zarządzania osobistą bazą wiedzy dostosowaną do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy organizujesz projekty robocze, burze mózgów, czy przechowujesz badania, ClickUp zapewnia elastyczność i narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania informacjami.

Dokumenty ClickUp

Sercem tej funkcji jest Dokumenty ClickUp , które w połączeniu z wbudowanymi możliwościami AI ClickUp Brain zmienia sposób przechwytywania, połączenia i wykorzystania wiedzy.

Twórz dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, korzystaj ze stylów i formatów oraz narzędzi do edycji w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala tworzyć i strukturyzować bazę wiedzy w sposób dostosowany do cyklu pracy poprzez edycję w czasie rzeczywistym i narzędzia do edycji w czasie rzeczywistym współpracę nad dokumentami .

Dzięki nieograniczonej hierarchii i opcjom folderów mogłem organizować wszystko, od dokumentacji projektu i notatek z badań po osobiste spostrzeżenia i materiały referencyjne. Etykiety, połączone i konfigurowalne formaty ułatwiły mi zbudowanie skalowalnej i sieciowej bazy wiedzy.

ClickUp Brain

podnieś zarządzanie wiedzą osobistą na wyższy poziom dzięki ClickUp Brain_

Integracja ClickUp Brain z Dokumentami przenosi zarządzanie wiedzą osobistą na wyższy poziom. Dzięki funkcjom opartym na AI możesz streszczać długie teksty, generować pomysły na zawartość, a nawet analizować trendy w swoich danych, aby opracować lepsze strategie zarządzania wiedzą .

Na przykład, gdy tworzyłem ClickUp Doc, aby śledzić spostrzeżenia z raportu badawczego firmy, Brain podkreślał kluczowe punkty lub sugerował dodanie powiązanej zawartości. Zapewniło to, że baza wiedzy pozostaje kompleksowa i dostępna.

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą osobistą - szablon bazy wiedzy ClickUp

Jeśli chcesz łatwiej zacząć, możesz skorzystać z szablonu Szablon bazy wiedzy ClickUp powinien pomóc.

Ten konfigurowalny i przyjazny dla początkujących szablon bazy wiedzy dostarcza ramy do tworzenia i organizowania cyfrowej biblioteki informacji. Ułatwia również przechowywanie i udostępnianie wiedzy w firmie.

Oto, co pokochasz w tym szablonie:

Połączony z innymi szablonami ClickUp, takimi jak Zarządzanie projektami, Zarządzanie produktami i Marketing

Pomoc w zrozumieniu informacji zawartych w bazie wiedzy dzięki dedykowanej sekcji FAQ

Wideo instruktażowe i instrukcje onboardingu zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników

Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Płynna integracja bazy wiedzy z ponad 1000 narzędzi, w tym Google Drive, Slack itp.

Uproszczenie procesu tworzenia scentralizowanej bazy wiedzy dzięki ponad 1000 szablonów

Dostęp, zarządzanie i udostępnianie bazy wiedzy w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp

Połącz dokumenty bezpośrednio z zadaniami, celami i projektami, tworząc płynne powiązanie między wiedzą a pracą

Korzystaj z widoków Tablicy, Listy lub Kalendarza, aby uporządkować swoją bazę wiedzy w sposób odpowiadający Twojemu cyklowi pracy

Łączenie różnych funkcji, takich jak notatki, zarządzanie zadaniami i współpraca na jednej platformie

Limity ClickUp

ClickUp posiada tak wiele funkcji, że może minąć trochę czasu, zanim zorientujesz się, jak z nich korzystać, aby jak najlepiej zaspokoić swoje potrzeby

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

💡 Pro Tip: Znajdowanie właściwych informacji w rozproszonych narzędziach i aplikacjach jest kłopotliwe. ClickUp do zrobienia z tym problemem fragmentarycznych cykli pracy z jego Connected AI innowacja. Zbieranie informacji z obszaru roboczego i platform innych firm w jednym miejscu, uzyskiwanie odpowiedzi opartych na AI w celu usprawnienia cyklu pracy i scentralizowania wiedzy.

2. Obsidian (najlepszy do tworzenia powiązanej osobistej bazy wiedzy)

via ObsidianObsidian to potężne, oparte na markdown narzędzie do zarządzania wiedzą osobistą (PKM), zaprojektowane, aby pomóc uczniom skutecznie organizować i łączyć swoje pomysły. Aplikacja umożliwia zapisywanie notatek i graficzną wizualizację powiązań między nimi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie osobistej wiki, tworzenie map myśli, czy rozwijanie drugiego mózgu, Obsidian oferuje niezrównaną elastyczność i kontrolę, co czyni go doskonałym wyborem dla studentów pragnących poprawić swoją wydajność i naukę.

Oprócz budowania osobistej bazy wiedzy i wiki, podoba mi się również to, że Obsidian podwaja się jako oprogramowanie do udostępniania wiedzy umożliwiając bezpieczne publikowanie osobistych wiki w sieci.

Najlepsze funkcje Obsidian

Burza mózgów, badania i tworzenie map pomysłów dzięki funkcji Canva

Rozszerz funkcje za pomocą wtyczek stworzonych przez społeczność lub spersonalizuj interfejs, aby dopasować go do swojego cyklu pracy i preferencji

Bezpieczne przechowywanie danych na urządzeniu i dostęp do nich w dowolnym momencie, nawet bez połączenia z Internetem

Obsydian limit

Rozbudowane opcje niestandardowe i składnia Markdown mogą wydawać się przytłaczające dla początkujących

Obsidian koncentruje się na indywidualnych cyklach pracy bez wbudowanych funkcji współpracy zespołowej

Ceny Obsidian

Personal: Free forever

Free forever Komercyjny: $50/rok za użytkownika

$50/rok za użytkownika Synchronizacja (dodatek): $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Publikowanie (dodatek): $10/miesiąc na użytkownika

Obsydialne oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (20+ recenzji)

3. Roam Research (najlepszy do tworzenia uporządkowanej bazy wiedzy)

via Roam Research Innym świetnym narzędziem PKM do robienia notatek jest Roam Research . To popularne wśród badaczy, pisarzy i osób uczących się przez całe życie narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o nieliniowym myśleniu i organizacji pomysłów. Roam pomaga uczniom stworzyć "sieciowy system myślowy", łącząc koncepcje i notatki, aby odzwierciedlić naturalny sposób działania mózgu.

Dwukierunkowe łączenie w Roam umożliwia tworzenie sieci połączonych notatek i szybkie identyfikowanie relacji między różnymi fragmentami informacji.

Najlepsze funkcje Roam Research

Generowanie codziennych notatek, które pomagają śledzić myśli i pomysły na co dzień

Odwoływanie się i ponowne wykorzystywanie fragmentów tekstu w różnych notatkach

Przechowywanie notatek jako zwykłych plików tekstowych, co ułatwia ich czytanie i udostępnianie

Roam Research limit

Projekt Roam Research nie jest estetyczny

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że cena jest wyższa niż w przypadku innych narzędzi ze względu na brak opcji Free

Ceny Roam Research

Pro: $15/miesiąc

$15/miesiąc Believer: $8.33/miesiąc

oceny i recenzje Roam Research

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Notion (najlepszy do budowania bogatej w multimedia bazy wiedzy)

via NotionNotion to wszechstronne narzędzie do zarządzania wiedzą osobistą dla Teams i organizacji. Pomaga wspólnie z zespołem zbudować prostą i użyteczną bazę wiedzy.

Oprócz tekstu, pozwala na dodawanie lub przeciąganie i upuszczanie obrazów, wideo, plików audio, a nawet połączonych stron w bazie wiedzy.

Od zarządzania danymi klientów i burzy mózgów po śledzenie kamieni milowych projektu, Notion AI ułatwia znajdowanie odpowiednich informacji z bazy. Podoba mi się również sposób, w jaki Narzędzie do pisania AI jest dostawcą funkcji edycji notatek i podsumowań w celu rozszerzenia bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Notion

Udostępnianie wiedzy, przydzielanie zadań i współpraca w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym narzędziom dla Teams i projektów

Tworzenie i łączenie ustrukturyzowanych baz danych w celu zarządzania projektami, śledzenia klientów i organizowania zasobów

Dostęp do ponad 20 000 szablonów do tworzenia firmowych wiki, notatek ze spotkań itp.

Notion limitations

Limit funkcji bez aktywnego połączenia z Internetem utrudnia wydajność podczas podróży lub awarii.

Korzystanie z aplikacji mobilnej Notion może wydawać się nieporęczne i powolne

Ceny Notion

Free

Plus: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI: Dodaj do dowolnego planu za $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Notion

G2: 4.7/5 (5,800+ recenzji)

4.7/5 (5,800+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 400 recenzji)

5. Document360 (najlepszy do tworzenia konfigurowalnych baz wiedzy)

via Document360 Innym oprogramowaniem typu "wszystko w jednym" do tworzenia baz wiedzy z możliwością dostosowania jest Document360 .

To oprogramowanie pomaga spersonalizować bazę wiedzy za pomocą markowych kolorów. Pomaga tworzyć dynamiczne, przeszukiwalne i wielojęzyczne podręczniki użytkownika, SOP, instrukcje obsługi i inne dokumenty.

Document360 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów pragnących usprawnić procesy dokumentacyjne, oferujące przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przeznaczony zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Ponadto oferuje Funkcje AI upraszczające obsługę całej dokumentacji potrzeb.

Najlepsze funkcje Document360

Lepszy kontekst i trafność dokumentacji dzięki informacjom zwrotnym od AI w czasie rzeczywistym

Uzyskaj wgląd w zachowanie użytkowników i skuteczność zawartości, aby zoptymalizować strategie zarządzania wiedzą

Połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Zendesk i Intercom, w celu stworzenia spójnego cyklu pracy na różnych platformach

Limity Document360

Kilka funkcji jest dostępnych tylko za pośrednictwem kosztownych dodatków

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni wykorzystać rozszerzenie możliwości platformy

Ceny Document360

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Document360

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

6. Evernote (najlepszy do tworzenia przyjaznej dla dźwięku bazy wiedzy)

via EvernoteEvernote to kompleksowe narzędzie do zarządzania wiedzą osobistą (PKM) i tworzenia notatek, zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom w przechwytywaniu, organizowaniu i uzyskiwaniu dostępu do informacji na różnych urządzeniach.

Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ono zapisywanie losowych myśli i przechowywanie ważnych plików i dokumentów w celu stworzenia bazy wiedzy. To, co podoba mi się w Evernote, to funkcja nagrywania notatek audio do celów osobistych i zawodowych.

Najlepsze funkcje Evernote

Digitalizacja fizycznych dokumentów bezpośrednio w Evernote, aby mieć łatwy dostęp do odpowiednich dokumentów, dokumentów i list

Szybka lokalizacja informacji w notatkach za pomocą zapytań w języku naturalnym

Łatwa synchronizacja informacji na różnych urządzeniach, aby mieć do nich dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

Evernote limit

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna jest mniej przyjazna dla użytkownika niż wersja na pulpit

Wersja Free oferuje ograniczone obciążenie pamięci masowej

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc na użytkownika

$14.99/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $17.99/miesiąc za użytkownika

$17.99/miesiąc za użytkownika Teams: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8000 recenzji)

7. TiddlyWiki (najlepszy do tworzenia nieliniowych baz wiedzy)

via TiddlyWikiTiddlyWiki to unikalne, otwarte narzędzie do zarządzania wiedzą osobistą (PKM), które umożliwia profesjonalistom przechwytywanie, organizowanie i udostępnianie informacji w nieliniowych ramach.

Pomaga planować i zarządzać listami do zrobienia, esejami, powieściami, projektami itp.

Pełniąc funkcję samodzielnego pliku HTML, działa wydajnie na różnych platformach bez skomplikowanych instalacji.

Najlepsze funkcje TiddlyWiki

Możliwość korzystania z narzędzia w różnych językach - TiddlyWiki oferuje ponad 20 języków jako wtyczki

Możliwość niestandardowego rozszerzenia i modyfikacji interfejsu i funkcji w celu dostosowania do własnych potrzeb

Uzyskaj pomoc od tętniącej życiem społeczności użytkowników i programistów

Limity TiddlyWiki

Współpraca Teams w czasie rzeczywistym jest problemem ze względu na to, że narzędzie zostało zaprojektowane głównie do użytku indywidualnego

Zarządzanie zadaniami za pomocą dużych plików może powodować problemy z wydajnością

Ceny TiddlyWiki

Free

Oceny i recenzje TiddlyWiki

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Tettra (najlepsza do zarządzania wiedzą w całej firmie)

via TettraTettra jest dobry oprogramowanie do budowania scentralizowanej bazy wiedzy i zarządzania ogólną wiedzą firmy. Za pomocą prostego edytora Tettra można tworzyć nową dokumentację lub eksportować istniejącą zawartość z narzędzi takich jak Dokumenty Google, Notion itp.

Odpowiednia dla rozwijających się organizacji, Tettra oferuje funkcje takie jak sugestie zawartości oparte na AI i weryfikacja przepływów pracy w celu utrzymania dokładności i możliwości publicznego udostępniania wiedzy.

Najlepsze funkcje Tettra

Uzyskaj odpowiedzi na pytania zespołu od asystenta AI Tetra, Kai

Weryfikacja zawartości według ustalonego harmonogramu z pomocą ekspertów merytorycznych dzięki automatyzacji wiedzy

Dodawanie multimediów i plików połączonych w bazie wiedzy

Limity Tetra

Dostawca ma ograniczone funkcje formatu w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania wiedzą osobistą

Użytkownicy mogą uznać subskrypcję Professional za zbyt kosztowną

Ceny Tettra

Podstawowy: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Skalowanie: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $7200/rok dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Tettra

G2: 4.6/5 (ponad 110 recenzji)

4.6/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: N/A

9. Guru (najlepszy do tworzenia scentralizowanej bazy wiedzy typu "wszystko w jednym")

via GuruGuru to platforma do zarządzania wiedzą oparta na AI, która przekształca zbiorową wiedzę firmy w jedną, scentralizowaną i aktualną wiki dla pracowników.

Funkcja wyszukiwania AI zapewnia natychmiastowe, spersonalizowane odpowiedzi na pytania pracowników, umożliwiając im powrót do przydzielonych im zadań z jasnością.

Guru umożliwia Teams utrzymanie jednego źródła prawdy, zapewniając, że informacje są dokładne, aktualne i łatwe do odzyskania - cechy, które są integralną częścią poprawy operacji i podejmowania świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje Guru

Tworzenie spersonalizowanego intranetu, który służy jako scentralizowany hub dla informacji firmowych

Połączenie z istniejącymi aplikacjami, czatami i dokumentami za pośrednictwem AI

Dostawca funkcji kontroli dostępu opartych na rolach

Guru limit

Guru dostarcza niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie w porównaniu do innego oprogramowania

Istnieją szanse na nieaktualną lub zduplikowaną zawartość wraz z rozwojem bazy wiedzy

Ceny Guru

Free

All-in-one: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje guru

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

10. Bloomfire (najlepszy do skalowalnego zarządzania wiedzą)

via BloomfireBloomfire to skalowalna platforma zarządzania wiedzą oparta na AI dla małych i międzynarodowych przedsiębiorstw każdej wielkości. Zaprojektowana w celu centralizacji i demokratyzacji informacji w organizacjach, platforma pomaga profesjonalistom efektywnie zdobywać, organizować i udostępniać wiedzę.

W jaki sposób? Poprzez tworzenie bezpiecznych i przeszukiwalnych repozytoriów.

Dostarcza narzędzia do tworzenia i moderowania zawartości, aby zapewnić publikację tylko najbardziej istotnych i dokładnych treści, umożliwiając zespołom podejmowanie wiarygodnych decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Bloomfire

Znajdowanie istotnych informacji dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania, która indeksuje każde słowo we wszystkich rodzajach zawartości, w tym wideo

Promocja udostępniania wiedzy i współpracy poprzez interaktywne dyskusje i fora

Śledzenie wskaźników zaangażowania i uzyskiwanie wglądu w wydajność zawartości dzięki dedykowanemu pakietowi analitycznemu

Limity Bloomfire

Funkcja wyszukiwania może wyświetlać zbyt wiele wyników, pozostawiając użytkowników zdezorientowanych

Nie jest dostępna wersja próbna ani wersja Free

Ceny Bloomfire

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bloomfire

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

11. Bear (Najlepszy do robienia i organizowania notatek)

via niedźwiedź_Niedźwiedź to aplikacja do robienia notatek w Markdown z dopracowanym, minimalistycznym interfejsem, który pozwala planować i organizować tydzień, projekty, a nawet wiki.

Do notatek można dodawać tekst, zdjęcia, tabele i inne elementy, a następnie eksportować je w formatach takich jak PDF, DOCX, HTML i innych. Co więcej, udostępnianie notatek innym osobom, w tym rodzinie, przyjaciołom lub współpracownikom, jest bardzo proste.

Najlepsze funkcje

Szybkie i spójne stylizowanie notatek za pomocą Markdown

Przypinanie ważnych etykiet dzięki ponad 250 opcjom tagów

Rysowanie i wstawianie szkiców w dowolnym miejscu w procesie tworzenia notatek

Niedźwiedzie limity

Działa tylko na urządzeniach Apple i iOS

Dostęp do podstawowych funkcji, takich jak opcje eksportu, wymaga subskrypcji, w przeciwieństwie do innych aplikacji do robienia notatek

Ceny Bear

Free

Bear Pro: $2.99/miesiąc

Oceny i recenzje Bear

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: N/A

12. Logseq (najlepszy do indywidualnego zarządzania wiedzą)

via LogseqLogseq to stawiająca na prywatność, open-source'owa platforma do osobistego zarządzania wiedzą. Zbudowana wokół struktury opartej na konspektach, pozwala użytkownikom organizować myśli, notatki i pomysły w przejrzystym, hierarchicznym formacie.

Dzięki możliwości tworzenia sieciowej bazy wiedzy za pomocą dwukierunkowych połączeń i etykiet, Logseq odzwierciedla sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania złożonymi projektami, pisania i uczenia się.

Najlepsze funkcje Logseq

Wizualizacja notatek i ich połączeń za pomocą widoku wykresu

Dostosuj swój cykl pracy za pomocą ponad 150 motywów i ponad 30 wtyczek dostępnych za pośrednictwem aktywnej społeczności open-source Logseq

Przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu dzięki podejściu offline-first

Logseq limit

Wraz ze wzrostem ilości danych, Logseq może zacząć działać nieprawidłowo

Aplikacja mobilna wciąż ewoluuje i obecnie ma ograniczone funkcje

Ceny Logseq

Free

Oceny i recenzje Logseq

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

13. Mem.ai (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą w oparciu o AI)

via Mem.aiMem.ai to oparte na AI osobiste narzędzie do zarządzania wiedzą dla naukowców, menedżerów, twórców zawartości i przedsiębiorców. Pomyśl o tym Narzędzie AI jako osobisty asystent -porządkuje notatki, podsumowuje spostrzeżenia, przygotowuje dostosowaną zawartość i znajduje odpowiedzi na pytania.

Ponadto platforma integruje się z różnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, umożliwiając użytkownikom konsolidację informacji z różnych źródeł w ujednolicony obszar roboczy.

Najlepsze funkcje Mem.ai

Automatyczna kategoryzacja i łączenie powiązanych notatek za pomocą AI w celu odkrywania połączeń

Bezproblemowe wyszukiwanie informacji na podstawie kontekstu i zawartości dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania

Zarządzanie złożonymi informacjami za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Mem.ai limit

Oferuje ograniczone funkcje offline

Pomoc AI jest zależna od połączenia z Internetem

Ceny Mem.ai

Mem: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Mem Teams: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Mem.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Efektywne zarządzanie wiedzą osobistą z ClickUp

Nowoczesne narzędzia PKM oferują różne funkcje dostosowane do różnych potrzeb, od notatek i zarządzania zadaniami po zaawansowane analizy oparte na AI. W wyniku tego użytkownik pozostaje zorganizowany i skoncentrowany w dzisiejszym świecie przeładowanym informacjami.

Jako aplikacja do wszystkiego, do pracy, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wiedzą osobistą i zawodową. ✅

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie złożonymi projektami, burzę mózgów, czy organizowanie osobistego systemu wiedzy, ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność i funkcje zwiększające wydajność - wszystko na jednej platformie.

Wyposażona w różnorodne funkcje, od ClickUp Docs i Brain po szablony i integracje, platforma optymalizuje cały proces zarządzania wiedzą bez wysiłku.

Gotowy, aby przejąć kontrolę nad swoją wiedzą i zmaksymalizować swój potencjał? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować swój idealny system PKMS!