Facebook Workplace vs Slack: Które narzędzie komunikacji jest lepsze?

Wybór odpowiedniego narzędzia do współpracy jest jak znalezienie odpowiedniego członka zespołu - musi ono pasować do stylu zespołu i utrzymywać projekty na właściwym torze.

Być może korzystasz z Workplace od Meta, a teraz zdajesz sobie sprawę, że nadszedł czas, aby znaleźć coś nowego, ponieważ platforma przechodzi do wersji tylko do odczytu. To trochę ból głowy, prawda? Zmiana narzędzi, testowanie nowych i zaangażowanie wszystkich może być przytłaczające.

Jeśli Slack jest na twoim radarze, nie jesteś sam. Wiele teamów rozważa go jako kolejny krok.

Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, porównajmy Facebook Workplace ze Slackiem i przedstawmy świetną alternatywę: ClickUp .

Co to jest Facebook Workplace?

przez Miejsce pracy Facebook Workplace to narzędzie do współpracy zaprojektowane w celu ułatwienia zespołom komunikacji i efektywnej współpracy. Stworzone przez Meta, odzwierciedla interfejs Facebooka, ułatwiając nawigację użytkownikom zaznajomionym z mediami społecznościowymi.

Platforma umożliwia połączenie członków zespołu poprzez funkcje takie jak czaty grupowe, rozmowy wideo i aktualizacje projektów.

🧠 Fun Fact: Workplace by Meta został początkowo opracowany jako wewnętrzne narzędzie dla pracowników Facebooka w celu poprawy komunikacji i współpracy. Jego powodzenie w firmie zainspirowało jego publiczną premierę w 2016 roku.

Facebook Workplace funkcje

Workplace jest pełen narzędzi poprawiających komunikację i wydajność w organizacjach. Oto bliższe spojrzenie na niektóre z jego kluczowych funkcji. 👇

Funkcja #1: Wideo na żywo

Łatwe organizowanie sesji na żywo w całej organizacji

Wideo na żywo zmienia sposób, w jaki firmy udostępniają aktualizacje i organizują wydarzenia. Niezależnie od tego, czy jest to ogłoszenie firmy, czy dyskusja panelowa, wideo na żywo sprawia, że proces jest interaktywny i dostępny.

Transmisja z wieloma gospodarzami

Ćwicz sesje na żywo przed ich upublicznieniem

Korzystaj z zewnętrznych aplikacji innych firm, aby ulepszyć swoje transmisje na żywo

Dodawanie zamkniętych napisów dla lepszej dostępności

Dołączanie ankiet i sesji pytań i odpowiedzi podczas wydarzeń na żywo

Podziel wideo na rozdziały, aby ułatwić nawigację

workplace był jednym z pierwszych narzędzi dla przedsiębiorstw do zrobienia streamingu wideo na żywo.

Funkcja #2: Grupy

Dołączanie do grup utworzonych w organizacji

Grupy wspierają współpracę, zapewniając dedykowane przestrzenie dla zespołów do omawiania projektów, burzy mózgów i dzielenia się opiniami.

Funkcja nauki w grupach pomaga konsolidować materiały edukacyjne w ustrukturyzowane przewodniki. Przewodniki te mogą obejmować:

Zasoby szkoleniowe

Zawartość rozwojową

Quizy do samooceny

Funkcja #3: Kanał wiadomości

Widok postów i aktualizacji od członków zespołu w kanale aktualności

Kanał aktualności personalizuje Twoje doświadczenia, nadając priorytet postom od osób i grup, które są dla Ciebie najważniejsze.

Funkcje obejmują:

Niestandardowe ustawienie, które posty mają być wyświetlane jako pierwsze

Ukrywanie nieistotnych postów w celu udoskonalenia kanału

Otrzymywanie rekomendacji grupowych na podstawie aktywności

Możesz obserwować współpracowników lub kadrę kierowniczą i wyświetlać posty udostępniane przez nich całej organizacji. Dostosuj swój kanał w dowolnym momencie, obserwując lub przestając obserwować poszczególne osoby.

Pro Tip: Zachęć Teams do przyjęcia wspólnego glosariusza lub systemu dokumentacji, aby zredukować liczbę komentarzy luk w komunikacji w miejscu pracy spowodowane żargonem lub niejasnymi terminami. Wyczyszczone normy komunikacji, takie jak preferowane kanały aktualizacji i oczekiwania dotyczące czasu reakcji, mogą również skutecznie wypełnić luki.

Funkcja #4: Biblioteka wiedzy

Dostęp do wszystkich zasobów firmy z jednego miejsca

Biblioteka wiedzy centralizuje niezbędne zasoby firmy, takie jak zasady HR, materiały wdrożeniowe i przewodniki dla zespołów.

Kluczowe funkcje:

Organizowanie zawartości w kategorie i podkategorie

Używanie narzędzi formatu dla łatwej czytelności

Automatyczne tłumaczenie zawartości na różne języki

Możesz również ulepszyć swoje system zarządzania wiedzą wykorzystując osadzone wideo, tabele, obrazy i wstępnie ustawione szablony, takie jak listy zasobów lub strony tytułowe.

Cena Facebook Workplace

Core Plan: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Dodatki: Ulepszony administrator i wsparcie: $2/miesiąc na użytkownika Enterprise live: $2/miesiąc na użytkownika

Workplace for Good: Free dla organizacji charytatywnych non-profit

**Co to jest Slack?

przez Slack Slack jest aplikacją typu aplikacja do przesyłania wiadomości biznesowych stworzona, aby pomóc Teamsom komunikować się i współpracować bardziej efektywnie. Centralizuje komunikację, organizując rozmowy w kanały, ułatwiając śledzenie trwających dyskusji, udostępnianie plików i integrację narzędzi w jednym miejscu.

Narzędzie eliminuje również bałagan związany z wątkami e-mail i pomaga zespołom skupić się na zadaniach.

slack powstał jako narzędzie do komunikacji wewnętrznej dla twórców gry wideo Glitch. Choć gra nie odniosła sukcesu, Slack został przekształcony w samodzielny produkt i wprowadzony na rynek w 2013 roku.

Funkcje Slack

Slack oferuje zakres funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia współpracę w czasie rzeczywistym i zwiększyć wydajność. Oto kilka głównych funkcji. 👇

Funkcja #1: Kanały

Tworzenie kanałów do różnych celów komunikacyjnych

Kanały są miejscem, w którym odbywa się większość pracy zespołowej. Potraktuj je jako konwersacje grupowe utworzone wokół dowolnego tematu, projektu lub celu, pozwalające na przechowywanie wszystkich istotnych konwersacji i zasobów w jednym miejscu.

Na przykład, możesz utworzyć kanał poświęcony uruchomieniu nowej strony internetowej lub opracowaniu nowej aplikacji mobilnej.

Kanały umożliwiają również dodawanie lub usuwanie członków zespołu w zależności od potrzeb, a także wsparcie w udostępnianiu aktualizacji, świętowaniu kamieni milowych i podejmowaniu decyzji grupowych.

Funkcja #2: Połączenie

Współpraca z zewnętrznymi partnerami i współpracownikami

Slack Connect ułatwia współpracę z zewnętrznymi zespołami lub organizacjami, nie dając im pełnego dostępu do obszaru roboczego. Funkcja ta umożliwia tworzenie kanałów połączonych z klientami, konsultantami lub innymi partnerami.

Po połączeniu kanału między organizacjami, obie strony mogą uczestniczyć w rozmowie i odwoływać się do wcześniejszych dyskusji w tej samej przestrzeni.

Zapewnia również, że zewnętrzni współpracownicy mają dostęp tylko do kanałów, których potrzebują, dzięki czemu wewnętrzny obszar roboczy pozostaje bezpieczny.

czy wiesz, że "Slack" to skrót od Searchable Log of All Conversation and Knowledge.

Funkcja #3: Huddles

Połączenia audio i wideo w Slack

Huddles pomaga Teams połączyć się poprzez rozmowy audio/wideo w ramach kanału lub bezpośredniej wiadomości.

Możesz udostępniać ekrany, używać zabawnych reakcji, aby utrzymać dobry nastrój, a także zapisywać połączone linki lub dokumenty udostępniane podczas huddle do wykorzystania w przyszłości.

Huddles rozpoczynają się jako połączenia wyłącznie audio, ale w razie potrzeby mogą łatwo przejść do wideo. Ponadto są one dostępne na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i iPadach, więc możesz dołączyć do dyskusji bez względu na to, gdzie jesteś.

Funkcja #4: Atlas

Widok informacji o pracowniku z obszaru roboczego Slack

Slack Atlas to katalog pracowników, który pomaga zrozumieć współpracowników poza ich imionami i rolami.

Zapewnia bogate, przeszukiwalne profile, które wyświetlają umiejętności, projekty i cele zespołu, dając lepsze poczucie tego, kto nad czym pracuje i jak się z nimi połączyć. Funkcja ta obejmuje również dynamiczny schemat organizacyjny, który ułatwia poruszanie się po strukturze firmy.

Aplikacja synchronizuje się z systemami kadrowymi firmy, aby zapewnić aktualność danych profilu.

Ceny Slack

Free

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Podczas gdy Facebook Workplace i Slack wykazują podobieństwa, każda platforma ma unikalne funkcje dostosowane do różnych potrzeb zespołu.

Porównajmy ich wyróżniające się możliwości, aby zobaczyć, który z nich najlepiej pasuje do twoich celów. 🎯

Funkcja Facebook Workplace Slack Współpraca społecznościowa w stylu Facebooka, komunikacja grupowa i wydajność Intuicyjny dla użytkowników mediów społecznościowych, przejrzysty, zorganizowany i konfigurowalny Wiadomości błyskawiczne, czaty grupowe i wątki Wiadomości w czasie rzeczywistym, kanały i czaty prywatne Rozmowy wideo i głosowe na żywo, rozmowy grupowe, rozmowy głosowe 1:1 i grupowe rozmowy głosowe/wideo Udostępnianie plików_ Proste udostępnianie plików z podglądem Zaawansowane udostępnianie z integracjami aplikacji innych firm rozbudowany ekosystem aplikacji z ponad 2 000 integracji Slack Integracje Ograniczone integracje Rozbudowany ekosystem aplikacji z ponad 2 000 integracji Slack Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise i zgodność z GDPR Silne bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu i SSO

Facebook Workplace vs. Slack

Funkcja #1: Komunikacja i współpraca

Wydajna komunikacja jest podstawą każdej platformy współpracy, a zarówno Workplace, jak i Slack są dostawcami solidnych rozwiązań, ale ich podejścia różnią się.

Facebook Workplace

Workplace wykorzystuje znane elementy mediów społecznościowych, takie jak grupy i kanał wiadomości, aby informować użytkowników bez zbędnego bałaganu.

Slack

Slack organizuje komunikację za pośrednictwem kanałów, dzięki czemu wszystko jest dostępne i łatwe do śledzenia. Oferuje również połączenia audio-wideo za pośrednictwem huddles, dzięki czemu dyskusje w czasie rzeczywistym są proste.

🏆 Zwycięzca: Slack za opcje komunikacji w czasie rzeczywistym, takie jak huddles i elastyczne kanały do skoncentrowanej współpracy.

Funkcja #2: Współpraca zewnętrzna

Współpraca z zewnętrznymi teamami ma kluczowe znaczenie dla Businessu, który współpracuje z klientami, partnerami lub dostawcami.

Facebook Workplace

Facebook Workplace to wyłącznie oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej . Nie zapewnia dedykowanych funkcji do zrobienia współpracy z zewnętrznymi Teams lub interesariuszami.

Slack

Funkcja połączenia Slack jest specjalnie stworzona do współpracy zewnętrznej. Umożliwia ona tworzenie udostępnianych kanałów, które łączą zespół z zewnętrznymi partnerami, zapewniając płynną komunikację przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obszaru roboczego.

🏆 Zwycięzca: Slack za bezpieczne i dobrze zintegrowane możliwości współpracy zewnętrznej.

Funkcja #3: Zarządzanie wiedzą

Efektywne udostępnianie wiedzy ma kluczowe znaczenie dla wydajności, a obie platformy zapewniają różne rozwiązania.

Facebook Workplace

Biblioteka wiedzy Workplace to scentralizowany hub zasobów dla materiałów firmowych, takich jak zasady, przewodniki wdrażania i instrukcje dla zespołów. Oferuje opcje osadzania wideo, korzystania z szablonów i automatycznego tłumaczenia zawartości.

Slack

Atlas firmy Slack jest dostawcą solidnego katalogu pracowników z profilami zawierającymi umiejętności, cele zespołu i powiązania. Integruje się z systemami HR, aby zapewnić dokładność i aktualizację informacji.

Interaktywny schemat organizacyjny pomaga użytkownikom zrozumieć relacje organizacyjne i znaleźć odpowiednich współpracowników do współpracy.

🏆 Zwycięzca: Facebook Workplace za wszechstronną i przyjazną dla użytkownika bibliotekę wiedzy.

Funkcja #4: Hosting wydarzeń

Hostowanie wydarzeń jest niezbędne do udostępniania aktualizacji, angażowania Teams i ułatwiania dyskusji na dużą skalę.

Facebook Workplace

Facebook Workplace oferuje funkcję wideo na żywo zaprojektowaną z myślą o interaktywnych wydarzeniach.

Teams mogą prowadzić transmisje z wieloma prezenterami, angażować uczestników poprzez sesje pytań i odpowiedzi oraz ankiety, a także dzielić nagrania na rozdziały w celu lepszej dostępności na żądanie.

Slack

Slack nie zawiera wbudowanych funkcji hostingu wydarzeń ani transmisji na żywo.

🏆 Zwycięzca: Facebook Workplace ze względu na wbudowane funkcje hostingu wydarzeń i interaktywnego wideo na żywo.

Funkcja #5: Dostępność i wsparcie dla urządzeń

W hybrydowym środowisku pracy kluczowa jest dostępność na różnych urządzeniach.

Facebook Workplace

Workplace oferuje aplikacje internetowe i mobilne, umożliwiając Teams pozostanie w połączeniu w podróży. Jego interfejs odzwierciedla znany projekt Facebooka, zmniejszając krzywą uczenia się nowych użytkowników.

Slack

Slack jest dostępny na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i iPadach, zapewniając stały dostęp w dowolnym miejscu.

🏆 Zwycięzca: Obie platformy zapewniają dostępność dzięki solidnemu wsparciu dla urządzeń.

Facebook Workplace vs. Slack na Reddicie

Redditowicze udostępniali różne opinie na temat Facebook Workplace i Slack, podkreślając ich mocne strony i limity.

Slack jest popularnym wyborem do zarządzania różnorodnymi teamami i projektami:

Pomagam prowadzić ligę społecznościową/org. W zeszłym roku udało mi się przekonać wszystkich do korzystania ze Slacka. Pomogło to uporządkować rozmowy między wszystkimi sprawami związanymi z ligą, otwartą grą, sprawami klubowymi, marketingiem. \Było to również pomocne w udostępnianiu i współpracy nad dokumentami dotyczącymi polityki,

Użytkownik Reddit

Facebook Workplace napotyka jednak problemy z zaufaniem ze względu na powiązanie z Meta, co zniechęca niektórych użytkowników do rozważania go do celów biznesowych:

Nikt nie powierzy Facebookowi swoich informacji biznesowych,

inny Redditor

Pomimo mocnych stron Slack nie jest idealny.

Redditors często wzmiankują

wyzwania związane z nawigacją i funkcją wyszukiwania, które mogą zakłócać cykl pracy.

Wciąż nie wiadomo, która platforma jest ostatecznym zwycięzcą, ponieważ obie mają unikalne zalety i wady. Ale po co iść na kompromis, skoro można mieć narzędzie, które łączy płynną komunikację z solidnymi funkcjami współpracy?

Tak, mówimy o wszystkiej aplikacji do pracy - ClickUp! 🤩

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Facebook Workplace vs. Slack

ClickUp ma wszystko to, co kochasz i mnóstwo dodatków, które usprawnią pracę Twojego zespołu.

Oto dlaczego jest to najlepsza alternatywa do rozważenia. 🥇

ClickUp's One Up #1: Czat

Rozpocznij czat w czasie rzeczywistym w ClickUp, aby zapewnić przepływ komunikacji

Jeśli chodzi o współpracę,

ClickUp Chat

z łatwością połączy Twój Teams.

Koniec z przełączaniem się między aplikacjami do przesyłania wiadomości i platformami do zarządzania pracą - wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia pracy, znajduje się bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp.

Rozmowy wątkowe

Koncentruj rozmowy dzięki wątkom w ClickUp Chat

Rozmowy w wątkach na czacie utrzymują dyskusje w porządku.

Możesz tworzyć osobne wątki dla każdego projektu lub tematu, dzięki czemu dyskusje pozostaną skoncentrowane i łatwe do śledzenia. Koniec z przewijaniem niepowiązanych ze sobą wiadomości na czacie w miejscu pracy - tylko uporządkowane, zorganizowane rozmowy, które pomogą Ci pozostać przy swoich zadaniach.

Szybkie wyszukiwanie

Szybko przeszukuj historię czatu ClickUp, aby znaleźć wiadomości, gdy ich potrzebujesz

Ogromna ilość wiadomości w aplikacji komunikacyjnej może utrudniać znalezienie tego, czego potrzebujesz.

Ale dzięki potężnej funkcji wyszukiwania Chat możesz szybko zlokalizować poprzednie rozmowy, zadania, pliki lub wiadomości - koniec z niekończącym się przewijaniem wątków. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.

Komunikacja oparta na AI

ClickUp AI Chat jest wyposażony w narzędzia AI, które sprawiają, że komunikacja jest inteligentniejsza i bardziej wydajna. Oto niektóre z jego możliwości oszczędzających czas. 🤖

Sugestie AI: Automatycznie poprawia jasność wiadomości, ton i sformułowania, aby pomóc ci komunikować się pewniej i wyraźniej

Automatycznie poprawia jasność wiadomości, ton i sformułowania, aby pomóc ci komunikować się pewniej i wyraźniej Automatyczne podsumowanie: Podsumowuje długie wątki czatu, aby podkreślić kluczowe punkty i elementy działania, oszczędzając czas

Podsumowuje długie wątki czatu, aby podkreślić kluczowe punkty i elementy działania, oszczędzając czas Zamiana głosu na tekst: Natychmiastowo transkrybuje wiadomości głosowe na tekst, umożliwiając ich odczytanie bez konieczności odtwarzania dźwięku

Natychmiastowo transkrybuje wiadomości głosowe na tekst, umożliwiając ich odczytanie bez konieczności odtwarzania dźwięku Tworzenie zadań: Przekształca dyskusje na czacie w możliwe do wykonania zadania za pomocą jednego kliknięcia, dzięki czemu dalsze działania nie wymagają wysiłku

Połączenia głosowe i wideo

Rozpocznij rozmowę wideo lub audio bezpośrednio w ClickUp Chat z SyncUps

Potrzebujesz czatu na żywo ze swoim zespołem? SyncUps w ClickUp Chat pozwala na prowadzenie rozmów audio i wideo bezpośrednio w czacie - czy to z członkiem zespołu, czy z całą załogą.

Możesz szybko nawiązać połączenie, aby coś wyjaśnić lub omówić zadanie twarzą w twarz bez przerywania przepływu pracy.

Możliwość dostosowania powiadomień

Dostosuj powiadomienia ClickUp Chat, aby być na bieżąco z tym, co ważne

Zachowaj kontrolę nad powiadomieniami na czacie, dzięki czemu będziesz otrzymywać tylko te aktualizacje, które mają znaczenie.

Możesz niestandardowo ustawić globalne powiadomienia dla swojej przeglądarki, telefonu komórkowego, skrzynki odbiorczej i e-maila. Oznacza to, że możesz otrzymywać powiadomienia o @ wzmiankach lub ważnych aktualizacjach, ale zachować spokój, gdy nie ma pilnej potrzeby.

Jeśli chodzi o indywidualne czaty, możesz jeszcze bardziej spersonalizować ustawienia.

Wycisz czaty grupowe, dla których nie potrzebujesz ciągłych aktualizacji, i zachowaj powiadomienia dla czatów, które wymagają Twojej uwagi.

Zajmij się elementami akcji

Bądź na bieżąco z zadaniami swojego zespołu dzięki FollowUps w ClickUp Chat

FollowUps są tutaj, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte. Możesz przypisywać wiadomości do członków zespołu bezpośrednio w Chat, upewniając się, że elementy działań są śledzone i realizowane.

Gdy przypiszesz komuś wiadomość, będzie ona widoczna w jego panelu FollowUps po prawej stronie czatu.

Załóżmy, że rozmawiasz ze swoim zespołem marketingowym na temat nowej kampanii.

Ktoś wzmiankuje, że pewna zawartość wymaga ostatecznej weryfikacji. Szybko przypiszesz tę wiadomość do osoby odpowiedzialnej za recenzję, a teraz pojawi się ona w jej sekcji FollowUps - łatwa do śledzenia i kontynuowania.

ClickUp's One Up #2: Zarządzanie projektami

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie zaprojektowane w celu uproszczenia współpracy, zwiększenia wydajności i śledzenia każdego zadania.

Niezależnie od tego, czy mój zespół pracuje w biurze, czy zdalnie, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania projektami

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp

oferuje narzędzia umożliwiające usprawnioną komunikację i zarządzanie zadaniami.

Weźmy na przykład magię nagrywania krótkich, skoncentrowanych materiałów wideo w celu przekazania kluczowych punktów lub dostarczenia walkthroughs z

ClickUp Clip

. W ten sposób można pominąć długie e-maile i przejść od razu do sedna.

Twórz szybkie wideo, aby uprościć złożone pomysły za pomocą ClickUp Clips

Dzięki aplikacji Clip możesz:

Nagrywać swój ekran lub kamerę internetową bezpośrednio na platformie

Podświetlać wizualnie kroki w procesie lub zadaniu

Natychmiastowe udostępnianie wideo lub załączanie ich do zadań

Na przykład, jeśli członek zespołu potrzebuje pomocy w poruszaniu się po nowej osi czasu projektu, możesz nagrać szybkie wideo wyjaśniające jej układ i strukturę.

Asynchroniczna komunikacja wideo

nigdy nie była łatwiejsza!

Co więcej,

ClickUp Assign Comments

spraw, aby informacje zwrotne były przydatne.

Wykorzystaj ClickUp Assign Comments do przypisywania zadań bezpośrednio w komentarzach

Komentarze to nie tylko notatki - można je przypisywać jako zadania do konkretnych członków zespołu. Zauważyłeś ulepszenie lub potrzebujesz kogoś do dopracowania pomysłu? Przypisz komentarz bezpośrednio za pomocą wzmianki @, aby było jasne, kto jest odpowiedzialny.

Komentarze te utrzymują wszystko powiązane z pierwotnym zadaniem, eliminując ryzyko utraty ważnych informacji zwrotnych w długim wątku.

ClickUp's One Up #3: AI

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain

to inteligentny asystent oparty na AI, w pełni zintegrowany z Twoim obszarem roboczym, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej. Pomyśl o nim jako o rozwiązującym problemy, zaprojektowanym w celu uproszczenia codziennych zadań, które Cię spowalniają.

Ten asystent nie tylko sugeruje ulepszenia - aktywnie współpracuje z Tobą przy takich zadaniach, jak podsumowywanie raportów, pisanie odpowiedzi na e-maile lub zawartości marketingowej oraz burza mózgów.

Na przykład, może wyodrębnić kluczowe punkty po spotkaniu i stworzyć jasne, zwięzłe podsumowanie w ciągu kilku sekund.

Co więcej, ClickUp Brain integruje się bezpośrednio z istniejącymi cyklami pracy. Bez dodatkowych zakładek, bez zbędnych narzędzi - po prostu inteligentniejsze sposoby pracy w ramach platformy, z której już korzystasz.

Pro Tip: Użyj ClickUp Brain, aby przeprowadzić burzę mózgów strategia komunikacji wprowadzając cele i dane odbiorców. Może zasugerować skuteczne ramy, pomysły na komunikaty i metody dostosowane do Twoich potrzeb.

Organizuj informacje i usprawnij współpracę w zespole dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs

doskonale współpracuje z aplikacją Brain, zapewniając przestrzeń do współpracy przy tworzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu zawartości.

Użyj go do tworzenia, edytowania i przechowywania wszystkiego, od planów zespołu po przewodniki onboardingowe. Dzięki edycji w czasie rzeczywistym i łatwemu łączeniu zadań, wszyscy (i wszystko) są na tej samej stronie - dosłownie.

Udoskonal swoje pisanie dzięki ClickUp Brain w dokumentach

A kiedy wprowadzisz Brain do Dokumentów? Tworzenie zawartości osiąga zupełnie nowy poziom.

ClickUp Brain pomaga generować tekst, dopracowywać pomysły i edytować wersje robocze z precyzją opartą na AI. Potrzebujesz szybkiej pomocy przy tworzeniu wpisu na bloga lub przeformułowaniu trudnego zdania? Jest do Twojej dyspozycji.

Dokumenty sprawdzają się również jako baza wiedzy, przechowując wszystkie zasoby w jednym dostępnym hubie.

Teams mogą szybko znaleźć odpowiedzi, pozostać w zgodzie i utrzymać płynność pracy - koniec z przekopywaniem się przez foldery lub poszukiwaniem informacji.

ClickUp i droga do lepszej pracy zespołowej

Jeśli chodzi o współpracę zespołową, narzędzia takie jak Facebook Workplace i Slack wyrzeźbiły swoją przestrzeń.

Jednak żadne z nich nie oferuje prawdziwie kompleksowego rozwiązania, które równoważy zarządzanie projektami, śledzenie zadań i narzędzia do głębokiej współpracy pod jednym dachem.

ClickUp bierze to, co najlepsze z obu światów i wzmacnia to. Dzięki wszechstronnym funkcjom, takim jak asynchroniczne aktualizacje wideo, pomoc oparta na AI i konfigurowalne przepływy pracy w zarządzaniu projektami - ClickUp umożliwia zespołom inteligentniejszą, a nie cięższą pracę.

Po co żonglować wieloma aplikacjami, skoro jedna platforma zrobi wszystko? Zrób krok naprzód i zarejestruj się w ClickUp już dziś !