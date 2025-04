Strefa czasowa Efficient Meeting Planner: Łatwe planowanie spotkań w różnych regionach

W połączonym świecie rozmowy przekraczają granice. Niezależnie od tego, czy zamykasz transakcje na różnych kontynentach, czy rozmawiasz z klientami na całym świecie, każda interakcja ma kluczowe znaczenie. Dlatego opanowanie wyczucia czasu jest wszystkim.⏰

Rozwiązanie? Planer spotkań w strefie czasowej! Uwzględniają one odpowiednie godziny pracy, dostępność uczestników i różnice regionalne, upraszczając spotkania. 🧘

Chcesz utrzymać dyskusje, warsztaty i przeglądy na wysokim poziomie, bez względu na lokalizację Twojego zespołu? Dzięki planerom stref czasowych możesz płynnie zarządzać globalnymi projektami w różnych strefach czasowych. ⏳

Ale przy tak wielu opcjach wybór idealnego narzędzia jest wyzwaniem. Aby pomóc Ci podjąć decyzję, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do planowania spotkań, które spełnią Twoje specyficzne wymagania biznesowe. 🚀

10 najlepszych planerów stref czasowych spotkań

**Czego należy szukać w planerze stref czasowych spotkań?

Zanim omówimy najlepsze opcje, oto pięć kluczowych elementów, których należy szukać w planerze stref czasowych spotkań:

Obsługa wielu stref czasowych : Wybierz planer, który dostosowuje się do globalnych stref czasowych i czasu letniego. Powinien on ułatwiać wizualizację spotkań w czasie lokalnym

: Wybierz planer, który dostosowuje się do globalnych stref czasowych i czasu letniego. Powinien on ułatwiać wizualizację spotkań w czasie lokalnym Oferuje integrację z kalendarzem : Poszukaj narzędzi, które płynnie synchronizują się z istniejącymi aplikacjami kalendarza. Preferuj integracje z Kalendarzem Google lub Outlookiem, aby zapobiec podwójnym rezerwacjom i zoptymalizować planowanie

: Poszukaj narzędzi, które płynnie synchronizują się z istniejącymi aplikacjami kalendarza. Preferuj integracje z Kalendarzem Google lub Outlookiem, aby zapobiec podwójnym rezerwacjom i zoptymalizować planowanie Dostawca konfigurowalnych zaproszeń : Wybierz planer ze spersonalizowanymi zaproszeniami i szablonami wiadomości, aby każde zaproszenie było dostosowane do twoich potrzeb

: Wybierz planer ze spersonalizowanymi zaproszeniami i szablonami wiadomości, aby każde zaproszenie było dostosowane do twoich potrzeb Elastyczność planowania : Wybierz narzędzie, które pozwala uczestnikom sugerować, głosować lub rezerwować godziny, które są dla nich najlepsze. Minimalizuje to zakłócenia stref czasowych i ogranicza komunikację w obie strony

: Wybierz narzędzie, które pozwala uczestnikom sugerować, głosować lub rezerwować godziny, które są dla nich najlepsze. Minimalizuje to zakłócenia stref czasowych i ogranicza komunikację w obie strony Przyjazny dla użytkownika design: Wybierz planer z przejrzystym, intuicyjnym interfejsem i łatwą nawigacją. Poszukaj opcji, które upraszczają widok i porównywanie harmonogramów w celu znalezienia dogodnych terminów spotkań

10 najlepszych planerów stref czasowych spotkań do wykorzystania w 2024 roku

Mając na uwadze te kluczowe elementy, zebraliśmy dziesięć najlepszych planerów stref czasowych spotkań. Każde narzędzie upraszcza koordynację, dzięki czemu można zaplanować spotkania w odpowiednim czasie, dzięki czemu zarządzanie jest dziecinnie proste! 🍃

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania spotkaniami i czasem)

natychmiastowe mapowanie zadań, planów, a nawet kamieni milowych projektu dzięki ClickUp Calendar View_

Po pierwsze, mamy ClickUp - najlepsze narzędzie do zarządzania spotkaniami typu "wszystko w jednym". ClickUp, ekspert w dziedzinie planowania projektów, koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu wydajności i efektywności pracy zespołów różnej wielkości.

Jeśli chcesz mieć planer bez bałaganu, to to wszechstronne narzędzie jest prawdziwym przełomem. Specjalizuje się w zarządzaniu zadaniami, planowaniu, współpracy w czasie rzeczywistym i mapowaniu stref czasowych - wszystko na jednej platformie. Widok kalendarza w ClickUp służy do obsługi globalnych interakcji i usprawnia planowanie dzięki wizualizacji zadań, spotkań i terminów. Dodatkowo, interfejs "przeciągnij i upuść" ułatwia aktualizację godzin pracy lub dostępności bezpośrednio w kalendarzu.

Zintegruj go z kalendarzem Google lub Outlook, a nie będziesz już musiał przełączać się między kalendarzami. ClickUp oferuje również Integracje z Calendly które są idealne do synchronizacji zadań z istniejącymi wydarzeniami w kalendarzu

ClickUp mapuje nawet obowiązki związane z zadaniami, organizuje kalendarz i zapewnia natychmiastową synchronizację stref czasowych.

Ponadto ClickUp oferuje swoim użytkownikom kompleksowe oprogramowanie do wszystkich czynności związanych z pracą zdalną.

zwiększ wydajność pracy zdalnej i zoptymalizuj obciążenie pracą zespołu dzięki oprogramowaniu do zarządzania zdalnymi zespołami ClickUp Oprogramowanie ClickUp do zdalnego zarządzania zespołem zapewnia płynną współpracę w pracy zdalnej. Jego wyróżniające się funkcje obejmują natychmiastowe śledzenie czasu i widoki obciążenia pracą, które utrzymują odpowiedzialność zespołów i optymalizują obciążenia.

Rozwiązanie to umożliwia również liderom przydzielanie zasobów, zarządzanie harmonogramami, utrzymanie wydajności i łatwe pokonywanie różnic stref czasowych. Ponadto jest idealne do prowadzenia skutecznych spotkania cadence dla Twojego Teams.

ClickUp pełni również funkcję doskonałych narzędzi do zarządzania spotkaniami.

Twórz linki do spotkań, rób notatki na żywo i ustawiaj elementy akcji natychmiast dzięki ClickUp Meetings ClickUp Meetings dostarcza wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs do zarządzania procesem planowania.

Automatycznie dostosowuje godziny spotkań do godzin pracy interesariuszy.

Ponadto tworzenie połączeń spotkań jest tak proste, jak wpisanie prostej komendy. Upraszcza to koordynację i sprawia, że projekty posuwają się naprzód nawet wtedy, gdy członkowie zespołu znajdują się w różnych lokalizacjach.

Funkcja robienia notatek pomaga skupić się podczas dyskusji, a zautomatyzowane przypomnienia utrzymują dzień na właściwym torze.

Pro Tip: Potrzebujesz pomocy w stworzeniu niestandardowego rozwiązania dla wszystkich stref czasowych? ClickUp oferuje wiele gotowych szablonów komunikacyjnych, które można aktywować za pomocą kilku kliknięć. 📈

Świetnym przykładem jest Szablon komunikacji i spotkań w zespole ClickUp , który zawiera wstępnie zaprojektowane agendy spotkań, notatki i działania następcze. 📨

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu możesz ustawić dokładny termin realizacji projektu i przypisać obowiązki, aby uprościć cykl pracy, gdy Twój zespół połączy się z różnych miast! 🔁

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp oferuje narzędzia do sprawnego planowania wszystkiego i podejmowania szybkich i skutecznych decyzji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizowanie punktów akcji i zadań na spotkaniach za pomocą Zadania ClickUp . Dodawaj komentarze i przypisuj je do właścicieli zadań, aby nic nie zostało przeoczone w Twoich projektach w różnych strefach czasowych

Burza mózgów i wizualizacja pomysłów podczas telekonferencji dzięki narzędziom Canva do edycji na żywo, takim jak Tablica ClickUp Rejestruj godziny pracy i obciążenia zespołu za pomocą ClickUp Śledzenie czasu pracy Zapisuj notatki z dyskusji i agendę nadchodzących spotkań za pomocą Dokumenty ClickUp Automatyzacja codziennych stand-upów, aktualizacji i podsumowań dzięki ClickUp Brain aby uniknąć długich podsumowań zakończonych prac i spodziewanych blokad

Komunikuj się z członkami zespołu w różnych trybach za pomocą Czat ClickUp -Czatuj w ramach zadań, wysyłaj bezpośrednie wiadomości lub prowadź rozmowy grupowe w kanałach, śledź zadania za pomocą FollowUps lub ustaw połączenia audio i wideo za pomocą SyncUps

Ustaw spotkania bez wysiłku dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji ClickUpszablony harmonogramów limity ClickUp

Pełne wykorzystanie rozszerzonych funkcji ClickUp może wymagać dłuższej nauki dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

💭 Bonus: Zainteresowany narzędziem do planowania AI? Sprawdź Motion vs. ClickUp dla dogłębnego porównania tych dwóch rozwiązań. ✅

2. World Time Buddy (Najlepszy do łatwego wizualnego porównywania stref czasowych)

via World Time Buddy Potrzebujesz zaproszeń na spotkania w różnych strefach czasowych? World Time Buddy zrobi to za pomocą trzech kliknięć. Jego przejrzysty interfejs pomaga ustawić precyzyjny czas trwania spotkania. Ponadto ten zegar światowy planuje wydarzenia w kalendarzu z uwzględnieniem czasu lokalnego i trzech innych stref czasowych.

World Time Buddy pozwala eksportować dane bezpośrednio do Google, Outlook lub iCal. Tworzy połączenia do spotkań i szkice wiadomości e-mail. Planujesz wydarzenie? Narzędzie natychmiast wizualizuje odliczanie, tytuł i opis.

Najlepsze funkcje World Time Buddy

Natychmiastowa aktualizacja terminów spotkań i zaproszeń w popularnych kalendarzach, takich jak Kalendarz Google i Outlook

Umożliwienie członkom zespołu dostępu do planów przed ich sfinalizowaniem za pomocą dedykowanego widoku

Dostęp do narzędzia za darmo i bez obowiązkowego logowania

limity World Time Buddy

Brak integracji z aplikacjami do połączeń wideo i konferencyjnych

Nie uwzględnia dostępności zespołu, co prowadzi do zrobienia bałaganu i planowania poza platformą

Ceny World Time Buddy

Free to use

Ocena i recenzje World Time Buddy

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Chcesz uprościć planowanie spotkań dzięki edytowalnemu kalendarzowi za darmo? Dowiedz się jak stworzyć kalendarz w Arkuszach Google aby śledzić najlepsze czasy na połączenie z zespołem! 🗓️

3. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (najlepsze do optymalizacji kalendarza i blokowania czasu)

via Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Następne na tej liście jest Clockwise, narzędzie kalendarza stworzone w celu wizualizacji harmonogramów i usprawnienia zarządzania czasem. To intuicyjne narzędzie pomaga planować spotkania pamiętając o istniejących commitach.

Ten planer spotkań umożliwia połączenie wielu kalendarzy z tym samym kontem, dzięki czemu nie przegapisz żadnego spotkania.

Clockwise ma inteligentny kalendarz, który eliminuje ręczny wysiłek - idealny do spotkań zespołowych i szybkiego wprowadzania sugestii dotyczących czasu.

Najlepsze funkcje Clockwise

Automatyczne wstawianie kluczowych zadań w wolne przestrzenie kalendarza dzięki funkcjom AI

Umożliwienie innym rezerwowania czasu pracy bez konieczności wysyłania e-maili za pośrednictwem narzędzia do planowania spotkań

Przegląd czasu spędzonego na różnych rodzajach aktywności

Ograniczenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Dość drogie rozwiązanie dla małych zespołów i osób indywidualnych

Koncentruje się na zarządzaniu kalendarzem i oferuje limit integracji - bez integralnych elementów wydajności, takich jak zarządzanie zadaniami

Ceny zgodne z ruchem wskazówek zegara

Free

Teams: $6.75/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$6.75/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business: 11.50/miesiąc za użytkownika

11.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G2: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

4.7/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

4. Konwerter stref czasowych (najlepszy do szybkiej i podstawowej konwersji czasu)

via Konwerter stref czasowych Chcesz znaleźć idealne godziny spotkań? Time Zone Converter jest dostawcą czystego i prostego rozwiązania. Platforma ta pokazuje dokładny czas w dowolnym miejscu na świecie w różnych strefach czasowych.

A co najlepsze? Zawiera nawet inteligentne korekty czasu letniego!

Zegar światowy pokazuje godziny pracy, nadgodziny, czas osobisty i godziny snu, dzięki czemu cała komunikacja z zagranicznymi klientami i przyjaciółmi odbywa się w odpowiednim czasie.

Najlepsze funkcje konwertera stref czasowych

Dodawanie i dostosowywanie różnych stref czasowych za pomocą funkcji przeciągania

Uprość planowanie strefy czasowej dzięki szacowanym czasom lokalnych świąt i godzin pracy w aplikacji

ograniczenia aplikacji Time Zone Converter

Brak funkcji planowania spotkań na świecie i działa tylko jako przegląd stref czasowych

Wymaga zakupu w celu uzyskania dostępu offline do narzędzia

Ceny Time Zone Converter

Free

Aplikacja Windows: $3.25 na użytkownika (jednorazowy zakup)

$3.25 na użytkownika (jednorazowy zakup) Aplikacja MacOS: $5.99 na użytkownika (jednorazowy zakup)

Strefa czasowa Converter ocena i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Każda strefa czasowa (najlepsza do globalnego śledzenia czasu)

via Każda strefa czasowa Every Time Zone to jeden z najbardziej wszechstronnych planerów spotkań. Planer spotkań z zegarem światowym prezentuje 17 stref czasowych na każdej scenie planowania.

Tworzy natychmiastowe zaproszenia na spotkania i połączenia iCal do dodawania wydarzeń, dzięki czemu wszyscy w zespole są na bieżąco. Planer spotkań pomaga śledzić dostępność zespołu poprzez mapę ich stref czasowych i godzin pracy.

Każda strefa czasowa generuje optymalne godziny pracy dla uczestników spotkań, dzięki czemu można organizować wydarzenia, takie jak webinaria i warsztaty, aby połączyć zespół.

Najlepsze funkcje Every Time Zone

Proste planowanie dzięki wizualnej reprezentacji wielu stref czasowych

Promocja pracy zdalnej i elastycznej dzięki harmonogramom spotkań opartym na strefach czasowych

Wykorzystaj widoki oznaczone kolorami, aby szybko poznać najlepszy czas na kontakt ze współpracownikami w różnych lokalizacjach

Wszystkie strefy czasowe

Może być kosztowną opcją w porównaniu do innych narzędzi

Funkcje spotkań i śledzenia czasu są dostępne tylko w planie cenowym premium

Ceny dla każdej strefy czasowej

Free

Every Time Zone Pro (do 3 użytkowników): $39/rok

$39/rok Every Time Zone Pro (do 15 użytkowników): $119/rok

$119/rok Every Time Zone Pro (więcej niż 15 użytkowników): Cena niestandardowa

Ocena i recenzje Every Time Zone

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Doodle (najlepsza do uproszczenia planowania grupowego i ankietowania)

via Doodle Szukasz planera spotkań online z przyjaznym dla użytkownika interfejsem? Doodle to klasyczny wybór. Znany z funkcji planowania grupowego, Doodle oferuje możliwe przedziały czasowe i unikalne połączenia spotkań.

Doodle posiada również ankiety grupowe, w których uczestnicy mogą głosować i sugerować godziny. Jego interaktywny i angażujący układ prezentuje strefy czasowe i szczegóły spotkania.

Najlepsze funkcje Doodle

Zbieranie płatności, gdy niestandardowi klienci rezerwują czas 1:1 z tobą za pomocą zintegrowanej strony kasy

Pobieranie szczegółów dostępności z Kalendarza Google, Microsoft Office 365 i iCal

Wysyłanie zaproszeń na spotkania z gotowymi do użycia połączeniami konferencyjnymi i plikami kalendarza

limity Doodle

Może być drogie do użytku profesjonalnego, zwłaszcza dla Teams

Wymaga planu premium, jeśli potrzebujesz podstawowych niestandardowych ustawień, takich jak branding i funkcje, takie jak przypomnienia i zaawansowane planowanie

Ceny Doodle

Free

Pro: $14.95/miesiąc za użytkownika

$14.95/miesiąc za użytkownika Teams: Od $19.95/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników)

Doodle ocena i recenzje

G2: 4.4/5 (2000+ recenzji)

4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1800 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Poznaj 10 najlepszych alternatyw dla Doodle jeśli korzystałeś z tego narzędzia i potrzebujesz listy kompleksowych wyborów, które są równie przyjazne dla użytkownika i wydajne. 🎯

7. Pizzatime, dawniej Spacetime.am (najlepsze dla wydarzeń integracyjnych i kultury zdalnej)

via Pizzatime Chcesz zwiększyć morale i pracę zespołową podczas spotkań? Pizzatime (dawniej Spacetime) wnosi odświeżające podejście do planów wydarzeń i spotkań.

Narzędzie to wysyła zaproszenia na spotkania i organizuje wirtualne aktywności, takie jak pizza party i warsztaty budowania zespołu. Pomaga organizować wydarzenia takie jak wirtualne pokoje ucieczki, a nawet zarezerwować komika stand-up.

Ten planer spotkań rozwija poczucie wspólnoty wśród pracowników, angażując ich w relaksujące wydarzenia.

Najlepsze funkcje Pizzatime

Rozwijaj zdrową kulturę pracy zdalnej dzięki integracyjnemu planowaniu wydarzeń

Ułatwienie zaangażowania zespołu poprzez oferowanie różnorodnych zajęć grupowych

Oszczędność czasu i wysiłku związanego z zarządzaniem wieloma danymi kontaktowymi dla dostaw

Limity czasu na pizzę

Przedkłada planowanie wydarzeń i catering nad funkcje związane ze spotkaniami

Dość kosztowne dla małych Teams. Sprawia to, że nadaje się bardziej na jednorazowe wydarzenia, takie jak rekolekcje lub uroczystości

Ceny Pizzatime

Zamówienia: Zaczyna się od 25 USD za uczestnika (minimum 250 USD)

Zaczyna się od 25 USD za uczestnika (minimum 250 USD) Dodatkowe wydarzenia: Od 49 USD za uczestnika

Ocena i recenzje Pizzatime

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. SavvyCal (najlepszy do spersonalizowanego planowania)

via SavvyCal SavvyCal to narzędzie do planowania spotkań zaprojektowane z myślą o łatwej i elastycznej rezerwacji spotkań. Planer spotkań zapewnia przyjazne dla użytkownika funkcje, które zmniejszają obciążenie odbiorcy związane z planowaniem, ponieważ uczestnicy wybierają godziny, które najlepiej dla nich działają.

Narzędzie posiada funkcje integracji głównych kalendarzy, zarządzania strefą czasową i spersonalizowanych połączeń.

SavvyCal zapewnia profesjonalną obsługę rezerwacji i ustawienie buforów spotkań dla lepszej kontroli. Jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych Teams i profesjonalistów pracujących z klientami.

Najlepsze funkcje SavvyCal

Poszanowanie prywatności użytkowników dzięki funkcjom bezpieczeństwa, które maskują szczegóły dostępności

Usprawnienie planowania i oszczędność czasu dzięki opcji nakładania kalendarzy odbiorców

Ogranicz liczbę spotkań zarezerwowanych na dzień, tydzień lub miesiąc

Hostowanie połączonych harmonogramów we własnej niestandardowej domenie dla profesjonalnego wrażenia (tylko w planie Premium)

Limity SavvyCal

Cennik nie jest odpowiedni dla osób prywatnych i użytkowników indywidualnych

Koncentruje się na integracji z aplikacjami kalendarza, a nie na popularnych narzędziach wydajności innych firm

Ceny SavvyCal

SavvyCal Basic: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika SavvyCal Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje SavvyCal

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Microsoft FindTime (najlepszy do planowania w ramach Microsoft 365)

via Microsoft Microsoft FindTime to dodatek do Outlooka, który pomaga Teams i klientom znaleźć najlepsze godziny spotkań.

Zaprojektowany dla ekosystemu Microsoft 365, umożliwia użytkownikom proponowanie preferowanych przedziałów czasowych i prostą opcję głosowania. Preferencje te są przekazywane w czasie rzeczywistym w zaproszeniu na spotkanie, co ułatwia podejmowanie decyzji.

Ankiety do głosowania oferują różne opcje, w tym "do zrobienia", "preferowane" i "nie ma mowy" Integracja z Outlookiem utrzymuje znane środowisko i ułatwia bezproblemową adopcję.

Najlepsze funkcje Microsoft FindTime

Zwiększenie frekwencji w połączeniach konferencyjnych i uwzględnienie preferencji dzięki funkcji głosowania

Natychmiastowe aktualizacje e-mail i płynne planowanie dzięki rozwiązaniu zintegrowanemu z aplikacją Outlook

Pozwól uczestnikom proponować alternatywne godziny

limity Microsoft FindTime

Dostępne tylko z subskrypcją premium Microsoft

Ma ograniczone funkcje i kompatybilność z aplikacjami internetowymi i mobilnymi

Ceny usługi Microsoft FindTime

W ramach usługi Microsoft 365, której cena zaczyna się od 7,2 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Microsoft FindTime

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Arrangr (najlepszy do elastycznego planowania jeden na jeden i grupowego)

via Arrangr Arrangr to intuicyjne narzędzie zyskujące popularność dzięki inteligentnym funkcjom kalendarza, które sprawiają, że planowanie jest wydajne i błyskawiczne. To Alternatywa zgodna z ruchem wskazówek zegara jest idealny do angażowania klientów i współpracowników, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Platforma oferuje strony rezerwacji, na których odbiorcy rezerwują czas z wyprzedzeniem.

Zaproszenia "jeden na jeden" umożliwiają dodawanie konkretnych okien i terminów spotkań. Ponadto przyjazny dla użytkownika projekt Arrangr pomaga odbiorcom natychmiast porównać ich harmonogramy.

Najlepsze funkcje Arrangr

Przygotowywanie wszystkich informacji podczas wysyłania zaproszeń dzięki automatycznie utworzonym połączeniom do spotkań online

Ankietowanie uczestników o preferowane godziny i lokalizacje

Personalizacja zaproszeń za pomocą gotowych szablonów wiadomości

Ograniczenia

Niestandardowe możliwości ze względu na limit integracji

Brak narzędzi do raportowania i funkcji umożliwiających wgląd w schematy spotkań i zaangażowanie odbiorców

Ceny Arrangr

Basic: Free

Free Pro+: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Dodatki: Zaczynają się od $1.49/miesiąc na użytkownika

Arrangr ocena i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Oto recenzja Calendly wraz z cennikiem aby dowiedzieć się, jak Calendly sprawdza się jako narzędzie do planowania. 📝

