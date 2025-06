Jak szybko osiągnąć cele biznesowe

Gemma Hart pracuje zdalnie z tak wielu kawiarni, jak tylko uda jej się znaleźć. Od czasu ukończenia studiów wiele lat temu Gemma zdobyła doświadczenie na wielu stanowiskach związanych z HR, ale obecnie skupia się na rozwijaniu swojej marki osobistej i nawiązywaniu kontaktów z czołowymi ekspertami w dziedzinie wydajności i rozwoju zawodowego. Skontaktuj się z nią na Twitterze: @GemmaHartTweets .

Aby Twoja firma mogła się rozwijać, musisz mieć cele.

Być może chcesz zatrudnić kolejnych 5 osób do końca roku lub osiągnąć kolejny kamień milowy w finansach. Niezależnie od tego, jakie są Twoje aspiracje, ustawienie celów to świetny sposób na pracę nad tym, czego pragniesz.

Rozwój firmy wymaga dużo pracy. Możesz mieć wrażenie, że musisz zajmować się wszystkim naraz. Wiesz, że Twoja firma musi się rozwijać, ale nie wiesz, jak to osiągnąć, nie mówiąc już o znalezieniu czasu! Rozumiemy to. Ustawienie celów biznesowych to jedno, a ich osiągnięcie to zupełnie inna sprawa.

Na szczęście osiągnięcie celów biznesowych jest więcej niż możliwe – potrzebujesz tylko odpowiednich narzędzi!

W tym artykule podzielimy się z Tobą sposobami na szybkie osiągnięcie celów biznesowych.

Wybierz świetne oprogramowanie do śledzenia celów

Aby rozwijać firmę i szybko osiągać cele, pracownicy muszą być zaangażowani. Muszą wiedzieć, za jakie zadania są odpowiedzialni i jak mogą przyczynić się do powodzenia przedsięwzięcia.

Firma Staples przeprowadziła ankietę wśród 300 małych firm i odkryła, że 80% z nich nie śledzi swoich celów biznesowych, a 77% nie realizuje swojej wizji. Ustalenie jasnych celów, oczekiwań i aktualizacji dotyczących bieżących projektów to świetny sposób na zapewnienie wszystkim jednakowego poziomu wiedzy. W tym miejscu przydaje się oprogramowanie do śledzenia celów!

Rodzaje celów w funkcji "Cele" ClickUp

Rodzaje celów w funkcji "Cele" ClickUp

ClickUp to jedna z najlepszych dostępnych aplikacji do śledzenia celów. Pozwala zarządzać wszystkimi celami biznesowymi, projektami i zespołami w jednym miejscu. Dzięki wszystkim funkcjom, od czatu i list rzeczy do zrobienia po zarządzanie wirtualnymi zespołami i śledzenie postępów, nie ma szybszego sposobu na osiągnięcie celów biznesowych.

Dzięki ClickUp nie ma potrzeby przełączania się między platformami, otwierania wielu kalendarzy ani logowania się do wielu aplikacji. ClickUp to kompleksowa aplikacja spełniająca wszystkie Twoje potrzeby organizacyjne. Planuj i twórz niestandardowe widoki, zadania, kalendarze, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, osie czasu, cele i wiele więcej, aby mieć pewność, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów!

Pracuj samodzielnie lub z zespołem, korzystając z jednego uporządkowanego pulpitu. Kalendarze i przypomnienia można synchronizować w całej aplikacji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i realizują przydzielone zadania. To idealny sposób na komunikację, organizację i osiąganie celów w całej firmie.

Co więcej, możesz również importować inne zadania z istniejących aplikacji, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. ClickUp to idealna aplikacja do wyznaczania celów. Oszczędza czas, jest przyjazna dla użytkownika i bardziej wydajna niż kiedykolwiek.

Ustal cele SMART

Ustalenie celów jest jedną z najważniejszych rzeczy, które należy zrobić przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Ustalenie celów pomaga w dążeniu do konkretnych zamierzeń, takich jak zwiększenie zysków, budowanie autorytetu marki, poprawa retencji pracowników i utrzymanie kursu na długoterminowy rozwój firmy. Bez ustalonych celów może się okazać, że Twoja firma nie ma kierunku i nie jest skoncentrowana na swoich zadaniach. Zalecamy ustalenie celów SMART:

Specific (konkretny): ważne jest, aby być konkretnym! Niejasne cele nie są przydatne dla nikogo, a już na pewno nie pomagają w skutecznym rozwoju firmy. Dlatego ustalając cele dla swojej firmy, pamiętaj, aby były one jak najbardziej konkretne.

Mierzalne: musisz być w stanie zmierzyć swoje cele. Nie da się tego wystarczająco podkreślić. Na przykład: wysłać 50 e-maili sprzedażowych lub stworzyć 2-3 treści tygodniowo. Są to cele mierzalne, które można śledzić i poprawiać.

Osiągalne: czasami ustawienie celów może być demotywujące. Może to brzmieć sprzecznie z intuicją, ale taka jest prawda. Powodem tego jest fakt, że wiele osób wyznacza sobie cele nieosiągalne. Jeśli chcesz szybko rozwijać swoją działalność, upewnij się, że Twoje cele są osiągalne. Chociaż wspaniale jest mierzyć wysoko i mieć wielką wizję swojej firmy, aby osiągnąć sukces, potrzebujesz krótkoterminowych celów, które są bardziej osiągalne. Pomoże Ci to również osiągnąć szybkie zwycięstwa, które motywują wszystkich i utrzymują tempo.

Ristotne: upewnij się, że Twoje cele są zgodne z szerszym planem biznesowym i że są to cele, do których warto obecnie dążyć.

Time-based: często zdarza się, że planowane są spotkania, wyznaczane są cele, a potem nic się nie dzieje. Jeśli chcesz, aby Twoja firma szybko się rozwijała, musisz zabrać się do pracy. Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie motywacji i osiągnięcie celów biznesowych jest ustalenie terminów ich realizacji. Pomaga to skuteczniej dotrzymywać terminów i osiągać cele szybciej niż w innym przypadku.

Podziel swoje cele na mniejsze części

Teraz, gdy masz już zarys pracy z celami SMART, nadszedł czas, aby podzielić swoje cele na możliwe do wykonania kroki. Może to zająć trochę czasu i wymagać dodatkowego wysiłku, ale uwierz nam, że na dłuższą metę warto.

Dobrym sposobem na rozbicie celów biznesowych jest stworzenie szczegółowego planu działania i/lub szablonu streszczenia, który zawiera wszystkie cele biznesowe oraz poszczególne kroki niezbędne do ich osiągnięcia. Lubimy myśleć o tym etapie jako o nakreśleniu pierwszych kroków. Czasami, aby szybko rozwinąć działalność, wystarczy robić małe postępy każdego dnia. Nawet niewielkie, codzienne osiągnięcia mogą mieć duże znaczenie.

Ustawianie mierzalnych celów w ClickUp

Ustawianie mierzalnych celów w ClickUp

ClickUp pozwala wizualizować postępy w realizacji celów w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Śledź swoje postępy, grupując cele w folderach i wizualnie śledząc postępy za pomocą znaczników procentowych. Możesz też tworzyć cele liczbowe, takie jak "Napisz 5 postów na blogu w tym tygodniu", a ClickUp uporządkuje cele w cele liczbowe, ułatwiając śledzenie i organizację.

Aby wszystko było naprawdę proste, możesz użyć funkcji śledzenia celów "Prawda/Fałsz", dzięki której użytkownicy mogą kliknąć "Prawda" lub "Fałsz" obok różnych zadań, informując innych, czy opłacono miejsce lub przygotowano ulotki.

Najlepsza organizacja wizualna!

Jeśli szukasz prostego sposobu na synchronizację wszystkich zadań i efektywną realizację celów biznesowych, nie ma lepszej aplikacji niż ClickUp.

Jak to się mówi, praca zespołowa to praca marzeń. Ale dzięki ClickUp synchronizacja zadań i współpraca są tak łatwe, że praca zespołowa naprawdę jest marzeniem!

Commit do swoich celów

Skuteczne ustalanie celów wymaga zaangażowania i poświęcenia. Nie można po prostu wyznaczyć celów, a następnie nie pracować nad ich osiągnięciem. Zalecamy zaangażowanie jak największej liczby osób z zespołu.

W ten sposób możesz delegować konkretne zadania konkretnym osobom i zobowiązać się do osiągnięcia celu jako zespół.

Szukaj odpowiedzialności i wsparcia

Rozwijająca się firma wymaga zatrudniania pracowników, pozyskiwania klientów, zarządzania zapasami i wykonywania wielu innych obowiązków.

Dla wielu osób są chwile, kiedy wszystko to może wydawać się przytłaczające. Dlatego niezwykle pomocne może być poszukiwanie odpowiedzialności i wsparcia.

"Wszyscy potrafimy znaleźć milion wymówek, aby nie zrobić tego, co sobie postanowiliśmy, więc [...] partner odpowiedzialny za motywację pomaga nam trzymać się planu i rozwijać działalność" – mówi Galindo, przedsiębiorca. Posiadanie mentora, przyjaciela lub członka rodziny, który będzie nas wspierał, może pomóc nam zachować motywację i skupienie.

Widok obciążenia pracą w ClickUp

Widok obciążenia pracą w ClickUp

Jak widać na powyższym pulpicie, ClickUp oferuje świetny sposób na wizualizację śledzenia celów i śledzenie postępów pracowników. W dużych firmach trudno jest nadążyć za różnymi zespołami, nie mówiąc już o poszczególnych pracownikach.

Czy osiągają swoje cotygodniowe cele? Czy wywiązują się ze swoich obowiązków? Czy potrzebują pomocy w czymś?

ClickUp pozwala właścicielom firm i menedżerom śledzić postępy swoich pracowników. Jest to nie tylko pomocne w szybkim osiąganiu celów, ale także poprawia odpowiedzialność i pozwala menedżerom przydzielać zadania i oferować pomoc w razie potrzeby. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje całkowicie zdalnie, czy w biurze, pulpit ClickUp jest idealnym miejscem do integracji zespołu i zapewnienia, że wszyscy pracują nad osiągnięciem tego samego celu.

Regularnie weryfikuj cele i zadania

Często po osiągnięciu pierwszych celów biznesowych kuszące jest usiąść i odpocząć. Jest to jednak najlepszy moment, aby ponownie ocenić to, co udało się osiągnąć, sprawdzić, co zadziałało, a co nie, oraz zaktualizować cele, aby zapewnić sobie dalszy postęp.

Regularne stawianie sobie nowych wyzwań i doskonalenie celów biznesowych w ten sposób zapewni Twojej firmie konkurencyjność, elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb konsumentów oraz dalszy sukces.

Tygodniowe karty wyników ClickUp (pokazane powyżej) to łatwy sposób na przegląd postępów w realizacji celów. Każda karta wyników zawiera wizualizację danych w formie procentowej, która szybko i łatwo pokazuje, jaki postęp został osiągnięty w realizacji konkretnego celu w danym tygodniu. To przejrzysty, zwięzły i satysfakcjonujący sposób mierzenia postępów zespołu!

Śledzenie postępów w realizacji wielu powiązanych celów poprzez grupowanie ich w folderach w ClickUp

Śledzenie postępów w realizacji wielu powiązanych celów poprzez grupowanie ich w folderach w ClickUp

Ustalaj codzienne cele

Kiedy prowadzisz firmę, łatwo jest dać się wciągnąć w wir obowiązków i przejść w tryb przetrwania, aby wszystko było zrobione. Nie zawsze jest to najskuteczniejszy sposób pracy i może oznaczać, że Twoje cele zostaną zepchnięte na dalszy plan.

Ustalanie celów na każdy dzień to świetny sposób, aby zachować koncentrację, wydajność i motywację do działania. Codzienne ustalanie celów pomaga zespołom ustalić priorytety zadań, które należy wykonać. Nie ma miejsca na odkładanie spraw na później lub odkładanie trudnych zadań na koniec tygodnia. Dzięki codziennemu ustalaniu celów duże cele firmy można podzielić na małe, osiągalne cele na każdy dzień. Realizując te małe cele, szybciej osiągniesz większe cele!

Dzięki ClickUp możesz tworzyć foldery pulpitu nawigacyjnego, aby śledzić cykle sprintów, cotygodniowe karty wyników pracowników i liczne cele zespołów. Cele dzienne można śledzić, łącząc zadania z celem. ClickUp automatycznie śledzi postępy w realizacji każdego zadania. To świetny sposób na wyznaczanie i śledzenie celów dziennych, monitorowanie postępów oraz utrzymanie motywacji i dyscypliny przez cały dzień.

Podsumowanie

Prowadzenie odnoszącej sukcesy firmy, która stale się rozwija, wymaga ciężkiej pracy i cierpliwości. Niestety, nie da się osiągnąć wszystkich celów z dnia na dzień. Jednak dzięki ustawieniu osiągalnych celów możesz szybciej zrealizować swoje marzenia i osiągnąć długoterminowy wzrost i powodzenie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoją wydajność na wyższy poziom!