10 najlepszych programów do zarządzania audytami usprawniających audyty wewnętrzne

Kiedy komitet audytu chce aktualizacji, łatwo jest czuć się przytłoczonym, próbując utrzymać wszystko w ryzach.

Jest jednak coś, co może ułatwić ci pracę. Oto oprogramowanie do zarządzania audytem!

Narzędzia te pomagają efektywniej planować, realizować i audytować projekty poprzez automatyzację wielu ręcznych zadań, które zazwyczaj spowalniają pracę. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad raportem z audytu wewnętrznego, audytem rocznym, śledzeniem zgodności czy zarządzaniem listami kontrolnymi audytu, oprogramowanie utrzymuje wszystko w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zgodność i bezpieczeństwo.

Oprogramowanie do zarządzania audytami wewnętrznymi umożliwia planowanie i przeprowadzanie audytów, przypisywanie zadań, dokumentowanie ustaleń i generowanie szczegółowych raportów z audytów.

To tak, jakby mieć dodatkowego członka zespołu, który nigdy nie przegapi terminu i dokładnie sprawdzi każdy szczegół. W tym artykule wraz z moim Teamsem przedstawiliśmy listę 10 najlepszych programów do zarządzania audytami wewnętrznymi, wraz z ich najlepszymi funkcjami, limitami i cenami.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie podsumowanie 10 najlepszych programów do zarządzania audytami, które usprawnią audyty i pozwolą zaoszczędzić czas:

ClickUp: Najlepsze dla konfigurowalnych cykli pracy audytów i śledzenia zadań SafetyCulture (iAuditor): Najlepszy do zarządzania inspekcjami i raportowania w czasie rzeczywistym SAP: Najlepszy do integracji na dużą skalę i zarządzania ryzykiem TeamMate: Najlepszy do niestandardowych rozwiązań i angażowania interesariuszy Pentana by Ideagen: Najlepszy do nieograniczonych audytów i elastycznych cykli pracy MetricStream: Najlepsze rozwiązanie do analiz opartych na AI i audytów opartych na ryzyku AuditBoard: Najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania ryzykiem i zwiększania wydajności Workiva: Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego raportowania finansowego i współpracy w czasie rzeczywistym AuditBond by Diligent: Najlepsze dla skalowalnych cykli pracy i zintegrowanej analityki Onspring: Najlepsza automatyzacja GRC bez użycia kodu i elastyczność

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania audytami

Przez lata korzystałem z wielu programów do zarządzania audytami, aby znaleźć to, które działa najlepiej dla mnie.

Najlepsze oprogramowanie do audytu wewnętrznego zazwyczaj ma następujące funkcje:

Analiza i mapa ram prawnych : Dobre oprogramowanie do zarządzania audytem powinno być w stanie analizować ramy regulacyjne i tworzyć mapy nakładających się wymagań.

: Dobre oprogramowanie do zarządzania audytem powinno być w stanie analizować ramy regulacyjne i tworzyć mapy nakładających się wymagań. Analiza danych do analizy luk : Obecne mechanizmy kontrolne prawdopodobnie nie spełniają wszystkich wymogów zgodności. W takim przypadku oprogramowanie do audytu wewnętrznego powinno przeprowadzić analizę luk, aby ujawnić niedociągnięcia i zasugerować kroki, które należy podjąć

: Obecne mechanizmy kontrolne prawdopodobnie nie spełniają wszystkich wymogów zgodności. W takim przypadku oprogramowanie do audytu wewnętrznego powinno przeprowadzić analizę luk, aby ujawnić niedociągnięcia i zasugerować kroki, które należy podjąć Śledzenie działań naprawczych : Gdy już wiesz, gdzie masz braki, oprogramowanie powinno śledzić twoje wysiłki naprawcze. Niezależnie od tego, czy naprawiasz kontrole, czy wdrażasz nowe zasady, pomoże ci to zobaczyć postęp - i uniknąć paniki "Czy o czymś zapomniałem?"

: Gdy już wiesz, gdzie masz braki, oprogramowanie powinno śledzić twoje wysiłki naprawcze. Niezależnie od tego, czy naprawiasz kontrole, czy wdrażasz nowe zasady, pomoże ci to zobaczyć postęp - i uniknąć paniki "Czy o czymś zapomniałem?" Docieranie do interesariuszy w celu uzyskania dowodów : Ręczne poszukiwanie dowodów audytu? Nie, dziękuję! Odpowiednie oprogramowanie do audytu powinno obsługiwać żądania w jednym systemie, utrzymując wszystko w porządku, abyś nie przeszukiwał zagubionych e-maili lub zapomnianych wiadomości na czacie

: Ręczne poszukiwanie dowodów audytu? Nie, dziękuję! Odpowiednie oprogramowanie do audytu powinno obsługiwać żądania w jednym systemie, utrzymując wszystko w porządku, abyś nie przeszukiwał zagubionych e-maili lub zapomnianych wiadomości na czacie Współpraca z zespołem audytowym : Gdy twój zespół audytowy jest rozproszony w różnych strefach czasowych, komunikacja jest kluczem. Oprogramowanie do zarządzania audytem powinno zapewniać bezpieczną platformę do współpracy - utrzymując wszystkich na tej samej stronie bez niekończących się łańcuchów e-maili

: Gdy twój zespół audytowy jest rozproszony w różnych strefach czasowych, komunikacja jest kluczem. Oprogramowanie do zarządzania audytem powinno zapewniać bezpieczną platformę do współpracy - utrzymując wszystkich na tej samej stronie bez niekończących się łańcuchów e-maili Przydzielanie zadań, powiadamianie i eskalacja: Pamiętanie o terminach jest trudne - zwłaszcza gdy nadchodzi sezon audytów. Oprogramowanie powinno przydzielać zadania, wysyłać delikatne (lub nie tak delikatne) przypomnienia i eskalować zaległe zadania

10 najlepszych programów do zarządzania audytami

Teraz, gdy omówiliśmy już, czego należy szukać w oprogramowaniu do audytu wewnętrznego, wraz z moim zespołem w ClickUp zbadaliśmy i stworzyliśmy listę narzędzi, które naprawdę zrobiły na nas wrażenie swoją funkcją.

Narzędzia te wykraczają poza podstawy i zapewniają funkcje, które sprawiają, że audyty wewnętrzne są mniej nerwowe. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. ClickUp (najlepsze dla konfigurowalnych cykli pracy audytu i śledzenia zadań) ClickUp to aplikacja Wszystko do pracy, która zapewnia, że proces audytu jest doskonały przez duże P.

Nasza podróż zaczyna się od Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu każdym etapem audytu.

Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp

Możesz łatwo śledzić spostrzeżenia, zarządzać procesami zgodności i tworzyć powtarzalne cykle pracy, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas podczas przyszłych audytów. Od organizowania danych z audytu po współpracę z interesariuszami, ta lista kontrolna ClickUp upraszcza cały proces.

Po sporządzeniu listy kontrolnej, funkcje zarządzania zadaniami ClickUp pomogą Ci zakończyć poszczególne elementy działań.

Zarządzanie zadaniami ClickUp Zarządzanie zadaniami ClickUp jest tutaj przełomem (a także ogromnym powodem, dla którego ClickUp jest narzędziem do zarządzania audytami w moim zespole) - przydzielanie zadań audytowych, ustawianie terminów i śledzenie postępów nigdy nie było łatwiejsze.

Więcej, Automatyzacja ClickUp pomaga uniknąć powtarzalnej pracy poprzez automatyzację działań następczych i przypomnień. Może eskalować zaległe zadania, utrzymując odpowiedzialność zespołu.

Pozostań na dobrej drodze w procesie audytu zgodności z ClickUp Reminders

Potrzebujesz miejsca do przechowywania wszystkich dokumentów i raportów z audytów?

ClickUp Docs Dokumenty ClickUp umożliwia organizowanie i udostępnianie dowodów z audytów, polityk zgodności i raportów z audytów wewnętrznych w jednej bezpiecznej lokalizacji. Umożliwia również monitorowanie zmian w dokumentach za pomocą śledzenia wersji, zapewniając, że każda zmiana jest rejestrowana.

Utwórz scentralizowane repozytorium dla swoich wewnętrznych dowodów z ClickUp Docs

Współpraca jest również ułatwiona, niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołem audytowym w różnych strefach czasowych, czy koordynujesz działania z zewnętrznymi interesariuszami.

ClickUp Chat

Funkcja czatu w czasie rzeczywistym, ClickUp Chat pozwala na płynną komunikację z zespołem. Możesz teraz załączać pliki i udostępniać aktualizacje i opinie bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami za pomocą Czatu.

uprość komunikację z audytorami zgodności i usprawnij proces audytu

Tablice ClickUp

Jeśli potrzebujesz wizualnej reprezentacji planu audytu, Tablice ClickUp pozwalają na wspólne tworzenie map strategii, oferując szeroki widok.

Twórz kompleksowy plan ograniczania ryzyka dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp Dashboards

Wreszcie, dla tych, którzy chcą natychmiastowego wglądu, Pulpity ClickUp zapewnia analitykę w czasie rzeczywistym, pomagając śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak postęp audytu, otwarte zadania i status zgodności.

Śledź postępy audytu zgodności w wielu obszarach dzięki ClickUp Dashboards

Jeśli nadal obawiasz się, że pominiesz jakieś zadania, aplikacja Szablon audytów korporacyjnych ClickUp przekształca platformę w wydajny narzędzie do zarządzania zgodnością dla zadań audytowych.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami : Tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań bez wysiłku. Możesz nawet ustawić powtarzające się zadania do regularnych audytów i otrzymywać automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach

: Tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań bez wysiłku. Możesz nawet ustawić powtarzające się zadania do regularnych audytów i otrzymywać automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach Przechowywanie dokumentów : Przechowuj wszystkie dokumenty związane z audytem, raportowanie i dowody w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs. Dodatkowo, funkcja kontroli wersji zapewnia przejrzystą ścieżkę audytu

: Przechowuj wszystkie dokumenty związane z audytem, raportowanie i dowody w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs. Dodatkowo, funkcja kontroli wersji zapewnia przejrzystą ścieżkę audytu Automatyzacja : Automatyzacja cykli pracy związanych z audytem, takich jak przydzielanie zadań i przypomnienia o działaniach następczych, ogranicza liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zapewnia płynność procesu

: Automatyzacja cykli pracy związanych z audytem, takich jak przydzielanie zadań i przypomnienia o działaniach następczych, ogranicza liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zapewnia płynność procesu Tablice : Wizualnie mapuj cykle pracy audytu i współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pomocą tablic ClickUp - idealnych do burzy mózgów i udoskonalania strategii

: Wizualnie mapuj cykle pracy audytu i współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pomocą tablic ClickUp - idealnych do burzy mózgów i udoskonalania strategii Raportowanie i pulpity : Zyskaj wgląd w postępy audytu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom, umożliwiającym śledzenie wskaźników KPI, zaległych zadań i statusu zgodności na pierwszy rzut oka

: Zyskaj wgląd w postępy audytu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom, umożliwiającym śledzenie wskaźników KPI, zaległych zadań i statusu zgodności na pierwszy rzut oka Narzędzia do współpracy: Komunikuj się ze swoim zespołem bezpośrednio w ClickUp za pomocą funkcji czatu, udostępniaj pliki i informuj wszystkich na bieżąco bez przełączania się między aplikacjami

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się : Rozszerzenie funkcji ClickUp może wymagać czasu, aby je opanować

: Rozszerzenie funkcji ClickUp może wymagać czasu, aby je opanować Funkcje mobilne: Aplikacja mobilna ClickUp jest przydatna, ale czasami może być mniej responsywna niż wersja desktopowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

**Oczekuje się, że globalny rynek oprogramowania do zarządzania audytami osiągnie wartość 2 987 mln USD do 2029 r . Ta ogromna liczba nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, jak kluczowe są audyty dla działów finansowych.

2. SafetyCulture (iAuditor) (najlepszy do zarządzania inspekcjami i raportowania w czasie rzeczywistym)

via SafetyCulture Funkcje SafetyCulture (iAuditor) mogą być warte poznania, jeśli Twój Business wymaga częstych inspekcji. Narzędzie to upraszcza przeprowadzanie regularnych audytów, oznaczanie problemów i ich rozwiązywanie - jednocześnie utrzymując zespół na tej samej stronie.

Wygodne jest to, że SafetyCultur umożliwia ustawienie konfigurowalnych list kontrolnych w ciągu kilku minut. Aplikacja działa przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, co oznacza, że można przeprowadzać inspekcje, rejestrować dane i przypisywać działania naprawcze za pomocą telefonu.

Najlepsze funkcje SafetyCulture (iAuditor)

Kontrolne listy kontrolne : Przekształcanie papierowych list kontrolnych lub arkuszy kalkulacyjnych Excel w inteligentne, konfigurowalne formularze inspekcji za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

: Przekształcanie papierowych list kontrolnych lub arkuszy kalkulacyjnych Excel w inteligentne, konfigurowalne formularze inspekcji za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" Działania naprawcze : Przypisywanie kolejnych zadań na podstawie oznaczonych elementów inspekcji, ustawienie priorytetów i przypisywanie terminów - nawet użytkownikom nieposiadającym konta iAuditor

: Przypisywanie kolejnych zadań na podstawie oznaczonych elementów inspekcji, ustawienie priorytetów i przypisywanie terminów - nawet użytkownikom nieposiadającym konta iAuditor Raportowanie w czasie rzeczywistym : Natychmiastowe generowanie markowych raportów po inspekcji i udostępnianie ich Teams lub klientom bezpośrednio z aplikacji

: Natychmiastowe generowanie markowych raportów po inspekcji i udostępnianie ich Teams lub klientom bezpośrednio z aplikacji Funkcja Heads Up : Komunikuj ważne aktualizacje i udostępniaj angażujące wiadomości wideo zespołom, bez względu na to, gdzie się znajdują

: Komunikuj ważne aktualizacje i udostępniaj angażujące wiadomości wideo zespołom, bez względu na to, gdzie się znajdują Pulpit analityczny: Widok wydajności w czasie rzeczywistym i trendów w zespołach z automatyczną synchronizacją między urządzeniami mobilnymi i platformą pulpitu

Ograniczenia SafetyCulture (iAuditor)

Limit możliwości offline : Chociaż iAuditor działa dobrze w trybie online, niektórzy użytkownicy zauważyli ograniczenia funkcji podczas przeprowadzania inspekcji w obszarach o słabym połączeniu

: Chociaż iAuditor działa dobrze w trybie online, niektórzy użytkownicy zauważyli ograniczenia funkcji podczas przeprowadzania inspekcji w obszarach o słabym połączeniu Ograniczenia dotyczące urządzeń: Liczba dozwolonych urządzeń na konto premium jest ograniczona, a użytkownicy nie mogą jej łatwo zwiększyć bez aktualizacji planu

Ceny SafetyCulture (iAuditor)

Free : $0 za użytkownika

: $0 za użytkownika Premium : 24 USD za licencję miesięcznie

: 24 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

SafetyCulture (iAuditor) oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (120+ recenzji)

: 4.6/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (190+ recenzji)

3. SAP (najlepszy do integracji na dużą skalę i zarządzania ryzykiem)

via SAP Jeśli Twoja organizacja jest głęboko zakorzeniona w ekosystemie SAP, SAP Audit Management może być Twoim rozwiązaniem dla procesów audytu.

SAP (Systems, Applications, and Products) to ekosystem, który odnosi się do sieci współpracujących ze sobą produktów, usług, partnerów i niestandardowych klientów związanych z SAP.

Koncentrując się na integracji, narzędzie to z łatwością współpracuje z aplikacjami SAP Risk Management i SAP Process Control. Podoba mi się, że upraszcza ono zadania takie jak dokumentacja, tworzenie raportów z audytów i organizacja elektronicznych dokumentów roboczych.

SAP Audit Management może jednak nie być odpowiedni dla mniejszych Businessów lub tych korzystających z systemów ERP innych niż SAP. I choć oferuje niestandardowe rozszerzenia, użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z szerokim zakresem funkcji SAP, muszą się wiele nauczyć.

Najlepsze funkcje SAP

Integracja z ekosystemem SAP : Płynnie integruje się z SAP Risk Management i Process Control, oferując ujednolicone rozwiązanie audytowe dla organizacji już korzystających z narzędzi SAP

: Płynnie integruje się z SAP Risk Management i Process Control, oferując ujednolicone rozwiązanie audytowe dla organizacji już korzystających z narzędzi SAP Możliwości mobilne : Umożliwia audytorom przechwytywanie dokumentacji i tworzenie raportów z audytów za pomocą urządzeń mobilnych z intuicyjnym interfejsem "przeciągnij i upuść

: Umożliwia audytorom przechwytywanie dokumentacji i tworzenie raportów z audytów za pomocą urządzeń mobilnych z intuicyjnym interfejsem "przeciągnij i upuść Planowanie audytu i zarządzanie zasobami : Usprawnia planowanie audytu, alokację zasobów i harmonogramowanie w celu optymalizacji wykorzystania personelu

: Usprawnia planowanie audytu, alokację zasobów i harmonogramowanie w celu optymalizacji wykorzystania personelu Automatyzacja raportowania : Szybkie generowanie wyników audytu za pomocą szablonów i redukcja powtórnych ustaleń dzięki automatyzacji śledzenia problemów

: Szybkie generowanie wyników audytu za pomocą szablonów i redukcja powtórnych ustaleń dzięki automatyzacji śledzenia problemów Ocena ryzyka w czasie rzeczywistym: Dostawca analizuje audyty w czasie rzeczywistym, pomagając audytorom wybrać problemy o wysokiej wartości i uzyskać głębszy wgląd w ryzyko

Limity SAP

Limit przydatności dla systemów innych niż SAP : Choć doskonałe dla użytkowników SAP, może wymagać dodatkowych narzędzi dla Business korzystających z innych systemów ERP

: Choć doskonałe dla użytkowników SAP, może wymagać dodatkowych narzędzi dla Business korzystających z innych systemów ERP Drogi dla mniejszych organizacji : Ze względu na rozszerzenie funkcji, koszt może być zaporowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, co sprawia, że lepiej nadaje się dla większych Enterprise

: Ze względu na rozszerzenie funkcji, koszt może być zaporowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, co sprawia, że lepiej nadaje się dla większych Enterprise Krzywa uczenia się: Chociaż interfejs użytkownika jest intuicyjny, opanowanie pełnego zakresu funkcji, szczególnie dla nowych użytkowników, może zająć trochę czasu

Ceny SAP

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SAP

G2 : 4.2/5 (60+ recenzji)

: 4.2/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (310+ recenzji)

4. TeamMate (najlepszy do niestandardowych zastosowań i angażowania interesariuszy)

via TeamMate Podobało mi się, że konfigurowalne cykle pracy i integracje TeamMate pozwalają na wykorzystanie go w szerokim zakresie branż. Co więcej, TeamMate+ Audit dostarcza kompleksowe rozwiązanie do zarządzania audytami wewnętrznymi, w tym oceną ryzyka, planem audytu, jego realizacją i śledzeniem problemów, a wszystko to z poziomu jednej platformy.

Najlepsze funkcje TeamMate

Dostosowywane przepływy pracy : Konfiguracja cykli pracy, szablonów i pulpitów audytu w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb organizacji i dostosowania w miarę rozwoju zespołu

: Konfiguracja cykli pracy, szablonów i pulpitów audytu w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb organizacji i dostosowania w miarę rozwoju zespołu Zaangażowanie interesariuszy : Tworzenie raportów z audytów, które są wizualne, zwięzłe i dostosowane do zaangażowania interesariuszy w celu zwiększenia wpływu audytu

: Tworzenie raportów z audytów, które są wizualne, zwięzłe i dostosowane do zaangażowania interesariuszy w celu zwiększenia wpływu audytu Wgląd w dane : Wykorzystaj narzędzia do analizy danych, aby przeprowadzić testy 100% pokrycia i zidentyfikować ukryte ryzyko dzięki zaawansowanym narzędziom do audytu wspomaganego komputerowo (CAAT)

: Wykorzystaj narzędzia do analizy danych, aby przeprowadzić testy 100% pokrycia i zidentyfikować ukryte ryzyko dzięki zaawansowanym narzędziom do audytu wspomaganego komputerowo (CAAT) Połączona pewność : Przeprowadzanie ocen ryzyka i testów kontrolnych w jednej aplikacji, udostępnianie informacji wysokiego poziomu między Teams przy jednoczesnym zachowaniu niezależności

: Przeprowadzanie ocen ryzyka i testów kontrolnych w jednej aplikacji, udostępnianie informacji wysokiego poziomu między Teams przy jednoczesnym zachowaniu niezależności Integracja z MS Office i SAP: Płynna integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania danymi, generowania raportów i zapewnienia płynnej współpracy

Limity TeamMate

Limit gotowych raportów : Chociaż zintegrowane raporty platformy są wysoce konfigurowalne, to liczba dostępnych pól jest nieco ograniczona, co wymaga od użytkowników poświęcenia czasu na tworzenie własnych

: Chociaż zintegrowane raporty platformy są wysoce konfigurowalne, to liczba dostępnych pól jest nieco ograniczona, co wymaga od użytkowników poświęcenia czasu na tworzenie własnych Powolna obsługa klienta : Użytkownicy raportowali długi czas reakcji na problemy związane ze wsparciem, co może spowolnić wdrożenie lub rozwiązywanie problemów

: Użytkownicy raportowali długi czas reakcji na problemy związane ze wsparciem, co może spowolnić wdrożenie lub rozwiązywanie problemów Brakujące funkcje z TeamMate AM: Niektóre funkcje starszej platformy TeamMate AM nie zostały jeszcze zintegrowane z TeamMate+, co frustruje wieloletnich użytkowników

Cennik TeamMate

Ceny niestandardowe

TeamMate Audit Solutions oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (220+ recenzji)

: 4.2/5 (220+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (50+ recenzji)

5. Pentana od Ideagen (najlepsza do nieograniczonych audytów i elastycznych cykli pracy)

via Pentana Niezależnie od tego, czy zastępujesz procesy ręczne, czy przestarzałe oprogramowanie, Pentana firmy Ideagen oferuje zakończony system audytu z nieograniczoną liczbą audytów i bez ukrytych kosztów.

Jedną z wyróżniających się funkcji Ideagena jest możliwość odzwierciedlenia struktury organizacji, dzięki czemu nawigacja po wszechświecie lokalizacji, procesów i podmiotów jest łatwa.

Warto jednak zauważyć, że kilku użytkowników zauważyło problemy z użytecznością raportów pulpitu, powołując się na zamieszanie związane ze sposobem etykietowania raportów. Dodatkowo, brak powiadomień o alertach w raportach pulpitu był częstym zarzutem wśród użytkowników.

Najlepsze funkcje Pentana by Ideagen

Unlimited audits : Zakończenie dowolnej liczby audytów rocznie bez dodatkowych kosztów, oferując elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającego się ryzyka

: Zakończenie dowolnej liczby audytów rocznie bez dodatkowych kosztów, oferując elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającego się ryzyka Elastyczne cykle pracy : Postępuj zgodnie z dowolnymi ramami audytu dzięki przepływom pracy krok po kroku, w tym wsparciu dla zwinnych sprintów i standardów IIA

: Postępuj zgodnie z dowolnymi ramami audytu dzięki przepływom pracy krok po kroku, w tym wsparciu dla zwinnych sprintów i standardów IIA Dopasowanie do organizacji : Łatwe poruszanie się po systemie, który jest mapą hierarchii lokalizacji, procesów i podmiotów w celu lepszego pokrycia kontroli

: Łatwe poruszanie się po systemie, który jest mapą hierarchii lokalizacji, procesów i podmiotów w celu lepszego pokrycia kontroli Ujednolicona reakcja na ryzyko : Integracja z Ideagen Risk Management ujednolica raportowanie audytu i ryzyka, zapewniając kompleksowy nadzór

: Integracja z Ideagen Risk Management ujednolica raportowanie audytu i ryzyka, zapewniając kompleksowy nadzór Angażujące raportowanie: Prezentuj szybkie, szczegółowe raportowanie i pulpity, które przyciągają uwagę interesariuszy, sprawiając, że dane z audytu są łatwe do przyswojenia

Ograniczenia Pentana by Ideagen

Użyteczność raportów pulpitu : Użytkownicy stwierdzili, że etykieta raportowania według dat audytu, a nie planów audytu, jest myląca i nieefektywna

: Użytkownicy stwierdzili, że etykieta raportowania według dat audytu, a nie planów audytu, jest myląca i nieefektywna Brak powiadomień o alertach : Brak powiadomień o alertach w raportach pulpitu utrudnia użytkownikom bycie na bieżąco z ważnymi zmianami

: Brak powiadomień o alertach w raportach pulpitu utrudnia użytkownikom bycie na bieżąco z ważnymi zmianami Ogólne wrażenia użytkownika: Niektórzy użytkownicy zgłosili niezadowolenie z ogólnej funkcji i doświadczenia użytkownika funkcji raportowania pulpitu nawigacyjnego

Ceny Pentana by Ideagen

Ceny niestandardowe

Pentana by Ideagen oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (70+ opinii)

: 4.3/5 (70+ opinii) Capterra: Za mało recenzji

6. MetricStream (najlepszy do analiz opartych na AI i audytów opartych na ryzyku)

via MetricStream Oprogramowanie do audytu wewnętrznego MetricStream wyróżnia się tym, że oferuje oparte na ryzyku podejście do audytów wewnętrznych, które jest zgodne z celami organizacyjnymi i wielowymiarowym ryzykiem. Jedną z wyróżniających się funkcji MetricStream jest zarządzanie problemami oparte na AI, które wykorzystuje uczenie maszynowe do szybkiej identyfikacji problemów audytowych i rekomendowania planów działania.

Ponadto oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania różnymi działaniami związanymi z zarządzaniem, ryzykiem i zgodnością (GRC).

Chociaż MetricStream wyróżnia się dostarczaniem satysfakcjonujących narzędzi do zarządzania ryzykiem i audytu, jego stroma krzywa uczenia się i niestandardowe wyzwania mogą stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników. Ponadto niektórzy użytkownicy stwierdzili, że funkcje raportowania są ograniczone, zwłaszcza podczas generowania raportów specyficznych lub ad-hoc.

Najlepsze funkcje MetricStream

/AI-powered issue management: Wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania problemów audytowych, klasyfikowania ich i rekomendowania planów działania, przyspieszając proces ich rozwiązywania

Scentralizowane środowisko audytu : Definiowanie i utrzymywanie jednostek podlegających audytowi, zarządzanie relacjami między elementami danych i aktualizowanie bibliotek audytów w miarę rozwoju biznesu

: Definiowanie i utrzymywanie jednostek podlegających audytowi, zarządzanie relacjami między elementami danych i aktualizowanie bibliotek audytów w miarę rozwoju biznesu Planowanie audytu w oparciu o ryzyko : Przeprowadzanie oceny ryzyka przy użyciu scentralizowanej struktury ryzyka w celu optymalizacji planów audytu i skupienia się na obszarach wysokiego ryzyka

: Przeprowadzanie oceny ryzyka przy użyciu scentralizowanej struktury ryzyka w celu optymalizacji planów audytu i skupienia się na obszarach wysokiego ryzyka Śledzenie czasu i zarządzanie zasobami : Korzystaj z wykresów Gantta i raportów czasu pracy, aby efektywnie przydzielać zasoby i śledzić harmonogramy audytów w czasie rzeczywistym

: Korzystaj z wykresów Gantta i raportów czasu pracy, aby efektywnie przydzielać zasoby i śledzić harmonogramy audytów w czasie rzeczywistym Kompleksowe raportowanie audytów: Generowanie konfigurowalnych raportów z audytu z dostępem w czasie rzeczywistym do danych audytu, śledzenie czasu i intuicyjne pulpity

Limity MetricStream

Krzywa uczenia się : Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników, często wymagając rozszerzenia szkolenia i wdrożenia

: Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników, często wymagając rozszerzenia szkolenia i wdrożenia Wyzwania niestandardowe : Chociaż jest wysoce konfigurowalny, wdrażanie niestandardowych cykli pracy i raportów może być technicznie wymagające i może wymagać wsparcia z zewnątrz

: Chociaż jest wysoce konfigurowalny, wdrażanie niestandardowych cykli pracy i raportów może być technicznie wymagające i może wymagać wsparcia z zewnątrz Limity raportowania: Generowanie doraźnych lub specyficznych raportów może być uciążliwe, wymagając dodatkowego wysiłku w celu wyodrębnienia i sformatowania potrzebnych danych

Ceny MetricStream

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MetricStream

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. AuditBoard (najlepsze do wspólnego zarządzania ryzykiem i zwiększania wydajności)

via AuditBoard AuditBoard to połączenie zespołów audytu i ryzyka z interesariuszami, danymi i procesami w celu wykrycia i zarządzania większą liczbą ryzyk. Kładąc nacisk na podejście "połączonego ryzyka", platforma AuditBoard płynnie integruje działania związane z audytem, zgodnością i ryzykiem.

Jednak niektórzy użytkownicy wyrazili frustrację z powodu braku opcji lokalnej i sporadycznych zakłóceń spowodowanych aktualizacjami funkcji.

Najlepsze funkcje AuditBoard

Wspólne zarządzanie ryzykiem : Płynne połączenie Teams, interesariuszy i danych z audytu, ryzyka i zgodności dla kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem

: Płynne połączenie Teams, interesariuszy i danych z audytu, ryzyka i zgodności dla kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem Wzrost wydajności : Klienci zgłaszają 281% zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat dzięki automatyzacji cykli pracy, niestandardowym modułom i specjalnie zaprojektowanym narzędziom, które ułatwiają procesy audytu i zgodności

: Klienci zgłaszają 281% zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat dzięki automatyzacji cykli pracy, niestandardowym modułom i specjalnie zaprojektowanym narzędziom, które ułatwiają procesy audytu i zgodności Przyjazny dla użytkownika interfejs : Przejrzysty i intuicyjny projekt platformy ułatwia użytkownikom nawigację i niestandardowe pola, zapewniając płynną obsługę

: Przejrzysty i intuicyjny projekt platformy ułatwia użytkownikom nawigację i niestandardowe pola, zapewniając płynną obsługę Integracja z modułami SOX i zarządzania ryzykiem : AuditBoard integruje audyt i zapewnienie SOX, zapewniając skuteczny, oparty na ryzyku audyt w różnych działach

: AuditBoard integruje audyt i zapewnienie SOX, zapewniając skuteczny, oparty na ryzyku audyt w różnych działach Niestandardowa obsługa klienta: Wysoko chwalony za responsywną i pomocną obsługę klienta, zapewniającą, że zespoły maksymalizują wartość platformy

Limity AuditBoard

Brak opcji lokalnej : AuditBoard działa wyłącznie w chmurze, co może być wadą dla organizacji, które wymagają rozwiązań lokalnych

: AuditBoard działa wyłącznie w chmurze, co może być wadą dla organizacji, które wymagają rozwiązań lokalnych Zakłócenia aktualizacji funkcji : Niektórzy użytkownicy raportowali drobne zakłócenia podczas aktualizacji funkcji, ale problemy te są zazwyczaj szybko rozwiązywane

: Niektórzy użytkownicy raportowali drobne zakłócenia podczas aktualizacji funkcji, ale problemy te są zazwyczaj szybko rozwiązywane Utrata początkowej funkcji przy niektórych aktualizacjach: Użytkownicy odnotowali, że przyjęcie nowych modułów, takich jak Risk Oversight, początkowo doprowadziło do pewnej utraty funkcji, choć z czasem wprowadzono ulepszenia

Ceny AuditBoard

Ceny niestandardowe

AuditBoard oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,010+ recenzji)

: 4.6/5 (1,010+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (310+ recenzji)

8. Workiva (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego raportowania finansowego i współpracy w czasie rzeczywistym)

via Workiva Workiva to oparta na chmurze platforma, która łączy audyt, ryzyko, ESG i raportowanie finansowe pod jednym cyfrowym dachem. Myślę, że jej zdolność do integracji danych z różnych źródeł i oferowania zautomatyzowanych cykli pracy stawia ją na tej liście.

Dzięki tysiącom gotowych do użycia szablonów, automatyzacji zadań audytowych i możliwości współpracy między działami, Workiva jest idealna dla organizacji, które muszą zarządzać złożonymi audytami.

Chociaż Workiva oferuje rozszerzenie funkcji, niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z wydajnością, w tym opóźnienia i wolne prędkości przesyłania.

Najlepsze funkcje Workiva

Współpraca w czasie rzeczywistym : Planowanie, testowanie i raportowanie prac audytowych na jednej platformie, eliminując e-maile i rozproszone pliki na pulpicie

: Planowanie, testowanie i raportowanie prac audytowych na jednej platformie, eliminując e-maile i rozproszone pliki na pulpicie Analityka audytowa : Dostęp do pełnych ustawień populacji z potężną analityką danych, umożliwiającą audytorom szybką identyfikację wyjątków i usprawnienie procesów

: Dostęp do pełnych ustawień populacji z potężną analityką danych, umożliwiającą audytorom szybką identyfikację wyjątków i usprawnienie procesów Automatyzacja cykli pracy : Automatyzacja gromadzenia dowodów, oceny ryzyka i zadań raportowania w celu zaoszczędzenia czasu i skupienia się na pracy przynoszącej wartość dodaną

: Automatyzacja gromadzenia dowodów, oceny ryzyka i zadań raportowania w celu zaoszczędzenia czasu i skupienia się na pracy przynoszącej wartość dodaną Zintegrowane raportowanie finansowe : Połączenie audytu, ESG i raportowania finansowego w celu zapewnienia większej przejrzystości i ograniczenia pracy ręcznej

: Połączenie audytu, ESG i raportowania finansowego w celu zapewnienia większej przejrzystości i ograniczenia pracy ręcznej Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja ułatwia audytorom współpracę, udostępnianie dokumentów i generowanie raportów w czasie rzeczywistym

Limity Workiva

Problemy z wydajnością : Niektórzy użytkownicy zgłaszali powolne prędkości przesyłania i usterki podczas przełączania się między stronami, szczególnie na platformie NextGen

: Niektórzy użytkownicy zgłaszali powolne prędkości przesyłania i usterki podczas przełączania się między stronami, szczególnie na platformie NextGen Wysoki koszt : Koszty subskrypcji Workiva są wyższe w porównaniu do innych programów do zarządzania audytami, co może być wadą dla mniejszych organizacji

: Koszty subskrypcji Workiva są wyższe w porównaniu do innych programów do zarządzania audytami, co może być wadą dla mniejszych organizacji Krzywa uczenia się: Platforma wymaga więcej zasobów szkoleniowych ze względu na rozszerzenie funkcji, co może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Workiva ceny

Ceny niestandardowe

Workiva oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1 170+ recenzji)

: 4.6/5 (1 170+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (40+ recenzji)

9. AuditBond by Diligent (najlepsze pod względem skalowalnych cykli pracy i zintegrowanej analityki)

via AuditBond Wypróbowałem AuditBond By Diligent, a jego koncentracja na wydajności jest widoczna w standardowych szablonach, matrycach ryzyka wielokrotnego użytku i funkcjach automatyzacji. Ponadto, jest on zbudowany tak, aby skalować się wraz z organizacją.

Wbudowane najlepsze praktyki AuditBond, pulpity w czasie rzeczywistym i funkcje analityczne umożliwiają zespołowi dostarczanie na czas spostrzeżeń, które napędzają strategiczne zmiany. Jednak początkowa krzywa uczenia się jest obecna podczas korzystania z tego narzędzia, szczególnie dla Teams niezaznajomionych z zaawansowanymi funkcjami analitycznymi.

AuditBond by Diligent najlepsze funkcje

Skalowalne cykle pracy : Automatyzacja i standaryzacja cykli pracy audytu, od planowania do raportowania, z szablonami wielokrotnego użytku, matrycami ryzyka i rolowaniem projektów

: Automatyzacja i standaryzacja cykli pracy audytu, od planowania do raportowania, z szablonami wielokrotnego użytku, matrycami ryzyka i rolowaniem projektów Zintegrowana analityka : Analizuj 100% swoich danych dzięki wbudowanym konektorom do platform takich jak SAP, Oracle i Concur, zapewniając pełną widoczność kontroli operacyjnych i zgodności z przepisami

: Analizuj 100% swoich danych dzięki wbudowanym konektorom do platform takich jak SAP, Oracle i Concur, zapewniając pełną widoczność kontroli operacyjnych i zgodności z przepisami Pulpity w czasie rzeczywistym : Śledzenie statusów audytów, ustaleń i wysiłków naprawczych w spersonalizowanych pulpitach, zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji

: Śledzenie statusów audytów, ustaleń i wysiłków naprawczych w spersonalizowanych pulpitach, zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji Współpraca i raportowanie : Lepsza przejrzystość i współpraca dzięki wbudowanym e-mailom, przypomnieniom i raportowaniu jednym kliknięciem, aby na bieżąco informować interesariuszy

: Lepsza przejrzystość i współpraca dzięki wbudowanym e-mailom, przypomnieniom i raportowaniu jednym kliknięciem, aby na bieżąco informować interesariuszy Zarządzanie problemami: Konsolidacja problemów w ramach audytów i automatyzacja działań następczych, przypomnień i powiadomień w celu zapewnienia terminowego rozwiązania

AuditBond by Diligent limitations

Krzywa uczenia się : Niektórzy użytkownicy zauważyli krzywą uczenia się podczas wdrażania bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak analityka i uczenie maszynowe

: Niektórzy użytkownicy zauważyli krzywą uczenia się podczas wdrażania bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak analityka i uczenie maszynowe Limity mobilne i offline: Chociaż oferuje aplikacje mobilne i funkcje offline, niektórzy użytkownicy napotkali problemy podczas prowadzenia prac terenowych w obszarach o słabym połączeniu

Ceny AuditBond by Diligent

Ceny niestandardowe

AuditBond by Diligent oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (130+ recenzji)

: 4.3/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

10. Onspring (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji i elastyczności GRC bez użycia kodu)

via Onspring Osoby niekodujące! Ten system zarządzania audytami może Ci się spodobać. Onspring to oparta na chmurze platforma GRC (Governance, Risk, and Compliance), która umożliwia biznesowi wyjście poza arkusze kalkulacyjne i ręczne procesy.

Dzięki środowisku bez kodu, Onspring pozwala użytkownikom nietechnicznym tworzyć aplikacje, rekordy i cykle pracy poprzez konfiguracje typu "przeciągnij i upuść", eliminując potrzebę posiadania zasobów programistycznych.

Onspring wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i kompleksowym wsparciem, choć niektórzy użytkownicy zauważają, że krzywa uczenia się może być stroma i że ma ograniczone funkcje w porównaniu z poprzednimi narzędziami na liście.

Najlepsze funkcje Onspring

Administracja bez użycia kodu : Łatwe tworzenie aplikacji, cykli pracy i raportów bez konieczności posiadania wiedzy technicznej lub zasobów programistycznych

: Łatwe tworzenie aplikacji, cykli pracy i raportów bez konieczności posiadania wiedzy technicznej lub zasobów programistycznych Raportowanie w czasie rzeczywistym : Automatyzacja centralizacji danych, analiz i raportowania w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji w ramach programów GRC

: Automatyzacja centralizacji danych, analiz i raportowania w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji w ramach programów GRC Kompleksowy pakiet GRC : Od ryzyka izarządzanie zgodnością po audyty i nadzór nad dostawcami, Onspring zaspokaja wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem na jednej platformie

: Od ryzyka izarządzanie zgodnością po audyty i nadzór nad dostawcami, Onspring zaspokaja wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem na jednej platformie Bezproblemowa integracja : Połączenie Onspring z istniejącymi systemami, umożliwiając jedno źródło prawdy dla wysiłków związanych z ryzykiem i zgodnością w całym przedsiębiorstwie

: Połączenie Onspring z istniejącymi systemami, umożliwiając jedno źródło prawdy dla wysiłków związanych z ryzykiem i zgodnością w całym przedsiębiorstwie Autoryzacja FedRAMP: Onspring GovCloud jest dostawcą bezpiecznej, zgodnej z przepisami platformy dla agencji federalnych do zarządzania ich potrzebami GRC

Limity Onspring

Krzywa uczenia się : Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z konfiguracją platformy pod kątem indywidualnych potrzeb, a niektórzy mogą napotkać wyzwania związane z raportowaniem

: Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z konfiguracją platformy pod kątem indywidualnych potrzeb, a niektórzy mogą napotkać wyzwania związane z raportowaniem Podstawowe funkcje po wyjęciu z pudełka: Standardowe oprogramowanie może początkowo wydawać się podstawowe i wymagać dalszego niestandardowego dostosowania do konkretnych potrzeb biznesowych

Ceny Onspring

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Onspring

G2 : 4.7/5 (60+ recenzji)

: 4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (90+ recenzji)

Audit's a Wrap-ClickUp Makes Your Life Easier

Jak powiedział kiedyś były prezydent USA Ronald Reagan: "W audycie ufamy, ale weryfikujemy"

Aby zaoszczędzić czas, możesz teraz przyspieszyć proces audytu dzięki ClickUp.

Zaufaj mi, kiedy nadejdzie czas audytu, funkcje takie jak konfigurowalne cykle pracy, śledzenie czasu, przechowywanie dokumentów i automatyzacja pomogą Ci upewnić się, że wszystko jest w jednym miejscu i że jesteś w pełni zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i najlepszymi praktykami.

Odzyskaj swój czas i zmniejsz stres związany z audytami - oto jedyna szansa, aby nie spędzić kolejnego weekendu przed ekranem laptopa. Zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś!