50+ zabawnych faktów związanych z moją pracą do udostępniania na spotkaniach i w e-mailach

‼️ Zastrzeżenie: Dodawanie zabawnych faktów do spotkania Teams może nie zawsze być opcją, ale może pomóc poprawić atmosferę w pomieszczeniu. Złota zasada? Zawsze bierz pod uwagę kontekst. 🫡

Długie, nudne spotkania? Gotowe, zrobione, zoned out. I bądźmy szczerzy - Twój Teams prawdopodobnie też.

Dlatego właśnie potrzebujesz zabawnych faktów. Dorzuć kilka zaskakujących, dziwacznych lub wręcz zabawnych ciekawostek i obserwuj, jak wszyscy wracają do koncentracji. Punkty bonusowe za stanie się komunikatorem, którego wszyscy chcą słuchać.

Ale zabawne fakty nie są już tylko na spotkania. Używaj ich do urozmaicania e-maili, rozpoczynania sesji burzy mózgów, a nawet poprawiania nastroju podczas rozmów zespołowych. Dzięki nim praca staje się mniej męcząca.

Przyjrzyjmy się więc kilku odsetkom, zabawnym faktom na temat pracy - bo kto powiedział, że wydajność nie może być zabawna?

Czym są zabawne fakty?

Zabawne fakty to odsetki, zabawne informacje, które udostępniasz grupie ludzi. Rozjaśniają one nastrój i tworzą atmosferę pozytywne środowisko pracy to sprawia, że wszyscy lepiej się wiążą.

Zabawne fakty mogą zmusić cię do powiedzenia: "O, to jest fajne!" lub "Czekaj, naprawdę?" Są zaskakujące, dziwaczne, a czasem po prostu zabawne. Pomyśl o nich jako o małych początkach rozmowy, które wywołają uśmiech nawet u najbardziej zmęczonego współpracownika w twoim zespole.

Nie wspominając już o tym, że podwajają one również rolę pytania przełamujące lody które można zadać podczas pracy zdalnej lub w ramach budowania zespołu aktywności. Stanowią one ucieczkę od zwykłej rutyny pracy i życia zawodowego.

Korzyści z używania zabawnych faktów na spotkaniach

Udostępnianie zabawnych faktów w pracy ma o wiele więcej korzyści, niż można sobie wyobrazić:

1. Zmienia dynamikę spotkania zespołu

Wyobraź sobie, że masz 11. spotkanie w ciągu dnia ze swoim zespołem. Wszyscy są wyczerpani i chcą rozmawiać o wszystkim, tylko nie o pracy. Pod koniec ostatniego spotkania, udostępnianie żart o pracy :

Menadżer: Czego nauczyłeś się na tym spotkaniu?

Ja: Bateria mojego laptopa działa długo i mogę spać z otwartymi oczami 👀

Świetny sposób na ułatwić bardziej wydajne spotkania zespołu rzeczywiście.

2. Obniża niepokój i stres związany ze spotkaniami

Gdy spotkania robocze koncentrują się na trudnych lub drażliwych tematach, zespół może czuć się zaniepokojony udostępnianiem swoich przemyśleń.

Przełam lody zabawnym faktem o tym, jak trudne jest życie zawodowe, ustaw otwarty i ciepły ton i zachęć wszystkich do bardziej otwartego zaangażowania. Wykorzystanie odsetków w odpowiednim momencie to właśnie to, czego potrzebuje Twój zespół!

3. Poprawia zapamiętywanie informacji

Zabawne fakty są zaprojektowane tak, aby wywoływać emocje - śmiech, zaskoczenie lub ciekawość. Kiedy informacja jest powiązana z reakcją emocjonalną, staje się bardziej zapamiętywalna .

Zabawne fakty stanowią również przerwę od zwykłego przepływu spotkania, zapobiegając zmęczeniu poznawczemu i pomagając zespołowi lepiej zapamiętać informacje.

4. Wzmacnia więzi w zespole

Udostępnianie zabawnych faktów przełamuje formalności często spotykane w profesjonalnym ustawieniu. Oddawanie się osobistym rozmowom lub żartom pomaga nawiązywać znajomości w pracy zwiększając zadowolenie pracowników i satysfakcję z pracy.

Zabawne fakty dotyczące spotkań i e-maili w mojej pracy

Oto kilka zabawnych faktów dotyczących pracy, które możesz udostępniać swojemu zespołowi, aby zachować lekkość:

Zabawne fakty o pracy

1. Leonardo da Vinci jest uznawany za autora pierwszego w historii CV.

2. Twoje krzesło biurowe jest bardziej aktywne niż myślisz. Średnio obraca się o 12.5 km rocznie.

przez Giphy 3. Chcesz dostać promocję? Wykorzystaj swoje poczucie humoru. Badanie wykazało, że kadra kierownicza uważa, że humor jest ważny dla rozwoju kariery.

4. We Włoszech, tylko 3% siły roboczej pracuje ponad 50 godzin . Francja zachowuje zimną krew z 35-godzinny tydzień pracy . Tymczasem mieszkańcy Korei Północnej pracują prawie, a czasem ponad 56 godzin. Porozmawiajmy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i środowisku pracy!

5. Istnieje termin zwany "odznaką kawową", w którym pracownicy przychodzą do pracy na krótki okres - wystarczający na wypicie kawy - a następnie wychodzą, robiąc absolutne minimum, aby spełnić wymagania dotyczące obecności w biurze (Return to Office - RTO).

przez memecrunch

6. Jeśli chcesz dobić targu, usiądź po lewej stronie potencjalnego klienta . Mówi się, że więcej transakcji zawiera się siedząc w tej pozycji.

7. Czy wiesz, że "E" jest gwiazdą angielskiego alfabetu? Pojawia się w 11% wszystkich słów ! 'A' nie jest daleko w tyle, pojawiając się 8,5% razy. Ale biedne "Q" jest nieśmiałe, pojawiając się w zaledwie 0,2% słów.

8. Słowo "Boss" pochodzi od Holenderskiego słowa "baas, co oznacza "mistrz" Był to powszechny tytuł kapitana statku w XIX wieku.

9. Słowo "zatrudniać" pochodzi z łaciny i oznacza "angażować"

10. 80% miejsc pracy jest obsadzanych poprzez networking, a nie CV.

Zabawne fakty na temat wydajności

1. Możesz zwiększyć swoją wydajność o 14% po prostu pijąc wystarczającą ilość wody . Spadek nawodnienia o 1% pogarsza wydajność poznawczą.

2. Microsoft wprowadził Clippy'ego w latach 90. jako asystenta wydajności. Szybko jednak stał się najbardziej irytującym asystentem w historii, zmuszając miliony ludzi do nauczenia się, jak go wyłączyć za pomocą kodu źródłowego.

via Artsy 3. Jeśli śpisz od 7,5 do 9 godzin na dobę, możesz być nawet o 20% większą wydajność w pracy.

4. Muzyka jest najlepszym przyjacielem w nudnych, powtarzalnych zadaniach - zwiększa wydajność! Ale w przypadku ciężkiej pracy umysłowej może spowolnić. Sztuczka? Wybierz odpowiednie utwory, które pozwolą Ci przetrwać dzień.

5. Pracownicy z dostępem do biurek stojących bardziej wydajni niż ci, którzy siedzą przez cały dzień.

6. The Maszyna Eudaimonia to najlepsze ustawienie biurowe z pięcioma fajnymi przestrzeniami, z których każda została zaprojektowana do określonego rodzaju pracy. Ten inteligentny projekt już teraz zwiększa wydajność i może całkowicie zmienić sposób, w jaki pracujemy w przyszłości.

przez Medium 7. Nasza uwaga jest krótsza niż u złotej rybki, mniej niż 9 sekund .

8. Przeciętny pracownik biurowy to przerywany raz na trzy minuty co powoduje spadek wydajności o 15%.

9. Dania ma jeden z najkrótszych tygodni pracy, wynoszący 37,2 godziny, a mimo to wciąż jest jednym z krajów najbardziej wydajnych krajów .

10. Praca powyżej 40 godzin tygodniowo przynosi coraz mniejsze zyski, co oznacza, że każda dodatkowa godzina przynosi mniejszą wydajność.

11. A 90-minutowy czas skupienia po którym następuje 20-minutowa przerwa, może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników.

12. Badania pokazują, że Wtorek jest najbardziej wydajnym dniem tygodnia dla pracowników. Jak to jest z tymi wtorkami bez spotkań?

13. Ludzie, którzy kochają ogrodnictwo, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i koncentracją.

przez Giphy

Zabawne fakty na temat technologii

1. 64% ludzi zaufałoby robotowi bardziej niż swojemu menedżerowi .

2. Martin Cooper z Motoroli wykonał pierwszy telefon komórkowy do swojego rywala, dr Joela S. Engela, w 1973 roku. A było to prawie 50 lat temu!

przez Giphy 3. Początkowo YouTube był zaprojektowany jako serwis randkowy . Jego użytkownicy mieli przesyłać wideo omawiające ich wymarzonych partnerów.

4. Przed iPhone'em Apple opatentowało telefon z klapką w kształcie jabłka.

5. Sztuczna inteligencja (AI) może dodać 15,7 biliona dolarów do światowej gospodarki do 2030 roku czyli więcej niż PKB większości krajów razem wziętych.

6. Robot barista Crown Digital napędzany AI może zaparzyć 200 filiżanek kawy na godzinę.

via Crown Digital 7. Każda reklama iPhone'a jest ustawiona na godzinę 9:41 - moment, w którym Steve Jobs wypuścił pierwszego iPhone'a w 2007 roku.

8. Termin "Wi-Fi" nie oznacza niczego . To tylko chwytliwy termin marketingowy.

9. Termin "Bug" oznaczający usterkę systemu został spopularyzowany po tym, jak ćma spowodowała awarię wczesnego komputera.

Ciekawostki na temat e-maili i komunikacji

1. 99% ludzi korzystających z e-maili sprawdza swoją skrzynkę odbiorczą 20 razy dziennie.

2. W 2004 r, Bill Gates był najczęściej spamowanym człowiekiem na świecie otrzymując codziennie cztery miliony e-maili ze spamem.

3. 23% wszystkich otwarć e-maili ma miejsce w ciągu godziny od ich dostarczenia . Po 24 godzinach mniej niż 1% osób otwiera e-mail.

4. Termin "Spam" w e-mailach pochodzi ze skeczu Monty Pythona, w którym grupa Wikingów wielokrotnie śpiewała "Spam" w restauracji.

5. Słyszałeś kiedyś o burzach e-mailowych? Jest to tak zwana "burza odpowiedzi", gdy ktoś wysyła kontrowersyjne lub źle skierowane wiadomości do dużej grupy.

przez Giphy 6. Ludzie zapamiętują tylko 10% tego, co czytają , 20% tego, co słyszą i 90% tego, do zrobienia.

7. Sprawdzanie e-maili faktycznie uwalnia dopaminę. Odpowiadaj na e-maile, ale pamiętaj, że może to być uzależniające.

8. 65% pracowników używa emoji regularnie, aby uniknąć nieporozumień, a 78% użytkowników otworzy e-mail lub wiadomość, jeśli zawiera emoji.🌻

9. "123456" pozostaje jednym z najczęściej używanych i niezabezpieczonych haseł e-mail.

10. Słaba komunikacja jest bardziej katastrofalna niż myślisz, kosztując duże firmy 62,4 miliona dolarów rocznie .

Zabawne fakty na temat działań z zakresu budowania zespołu

1. Praca w teamach wyzwala oksytocynę , substancję chemiczną mózgu połączoną ze szczęściem. Zasadniczo, twój mózg dostaje mini-imprezę za każdym razem, gdy współpracujesz.

2. Jedną z popularnych aktywności team-buildingowych jest wyzwanie polegające na zrzuceniu jajka, w którym Teams współpracują, aby zapobiec rozbiciu surowego jajka po upadku z dużej wysokości. W końcu nic tak nie zbliża zespołu jak wspólna misja uratowania jajka przed katastrofą.

3. Aktywności Teams, które pobudzają do działania śmiech wyzwalają uwalnianie endorfin w mózgu . Zwiększa to więzi społeczne, więc za lodołamaczami kryje się nauka 🧊

4. Izolacja pracowników zmniejsza wydajność o 21% . Dlatego tak ważne jest silne poczucie przynależności.

5. Teams mieszane wiekowo znacznie przewyższają w podejmowaniu decyzji teams składające się wyłącznie z młodzieży.

Ciekawostki na temat narzędzi do wirtualnych spotkań

1. Nadużywanie narzędzi do wirtualnych spotkań prowadzi do zmęczenia Zoomem, co powoduje niepokój, zmęczenie i zmartwienia. Zaplanuj wirtualne działania budujące zespół mądrze.

2. Czy wiesz, że nieusunięcie filtrów na platformach do wirtualnych spotkań wynika z nieoczekiwanych sytuacji, takich jak słynny incydent z "kocim prawnikiem"? Pewien prawnik przypadkowo uczestniczył w sesji sądowej z włączonym filtrem kociaka, a internet nigdy mu tego nie zapomniał.

via Business Insider 3. Tęsknisz za rozmowami przy kawie po wideokonferencji? HubSpot odkrył, że przesiadywanie na Zoomie przez dodatkowe dziesięć minut odtwarza ten nieformalny, swobodny czas na czacie. To jest jak firmy utrzymują zaangażowanie swoich zdalnych pracowników .

Zabawne fakty na temat kultury pracy

1. Skupianie się wyłącznie na zabawie może prowadzić do niezdrowej dynamiki w miejscu pracy. Badania pokazują, że zabawa nie jest synonimem zdrowej kultury.

2. Dzisiaj, tylko 23% pracowników zdecydowanie ufa swoim liderom .

3. Dobrze prosperujące kultury organizacyjne są 8 razy bardziej skłonne do tworzenia świetnej pracy i 2 razy bardziej skłonne do odnotowywania wzrostu przychodów.

4. Gdy członkowie Teams czują, że ich głos ma znaczenie, ich wydajność wzrasta 4,6-krotnie.

5. W Finlandii spotkania biznesowe mogą odbywać się w saunie. W rzeczywistości udostępnianie sauny klientom lub partnerom jest pozytywnym znakiem.

Zabawne fakty na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

1. Przyszłość zarządzania pracą i życiem prywatnym może koncentrować się bardziej na zarządzaniu poziomem energii pracowników niż tylko na zarządzaniu czasem.

2. Eksperci sugerują, że "równowaga między życiem zawodowym a prywatnym" może zostać przedefiniowana jako "nawigacja między życiem zawodowym a prywatnym" ze względu na płynny charakter równoważenia obowiązków osobistych i zawodowych.

3. Na całym świecie pracownicy umysłowi uwielbiają pracę zdalną, ponieważ zwiększa ona ich równowagę między pracą a życiem prywatnym o 25,7% w porównaniu z życiem biurowym.

przez Giphy 4. Pracownicy ze zrównoważonym harmonogramem praca-życie rzadziej biorą nieplanowane urlopy.

Jak ClickUp może sprawić, że spotkania i e-maile będą przyjemnością?

Spójrzmy prawdzie w oczy - spotkania i e-maile nie zawsze są najbardziej ekscytującymi częściami dnia pracy. Ale nie musi tak być. Spotkania ClickUp zapewnia elastyczność w ożywianiu notatek. Użyj pogrubionego tekstu, aby podkreślić kluczowe wnioski, oznacz kolorami elementy działań, a nawet dodaj emoji lub zabawny fakt, aby utrzymać lekką atmosferę spotkania.

Organizuj pracę lepiej dzięki ClickUp Meetings

Wyobraź to sobie: sesja burzy mózgów, podczas której zespół dzieli się pomysłami i wymienia dziwacznymi, zabawnymi faktami - to odsetkowy sposób na zaangażowanie zespołu i sprawienie, by Twoje notatki były bardziej zapadające w pamięć.

Czasami dyskusje podczas spotkań prowadzą do konkretnych elementów działań. Na ratunek możesz teraz przypisywać komentarze w ClickUp i przypisuj etykiety członkom zespołu bezpośrednio w notatkach. Jest to proste, możliwe do śledzenia i zapewnia wszystkim odpowiedzialność bez niekończących się działań następczych.

Mówiąc o burzy mózgów, świetne pomysły potrzebują świetnej przestrzeni do rozwoju. Dla tych wielkich sesji pomysłów, Tablice ClickUp sprawiają, że kreatywność przepływa bez wysiłku. Wizualizuj, organizuj i ożywiaj pomysły swojego zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Współpracuj wizualnie ze swoim zespołem dzięki ClickUp Whiteboards

Co więcej? Narysuj połączenia, wrzuć grafikę wektorową lub obrazy, a nawet wrzuć zabawny fakt, aby nadać luźny ton. Gdy pomysły zaczną płynąć, przydzielaj zadania na bieżąco, aby nic nie umknęło uwadze.

A jeśli wolisz wysyłać e-maile, ClickUp również Ci w tym pomoże.

Zarządzaj wszystkimi e-mailami w jednym miejscu - wysyłaj, odbieraj, a nawet zamieniaj je w zadania za pomocą jednego kliknięcia Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp . Koniec z szukaniem połączonych stron lub żonglowaniem platformami. Wszystko, czego potrzebujesz, jest tam, gdzie tego potrzebujesz!

Zarządzaj projektami w podróży dzięki ClickUp's Email Project Management

Na przykład opinia klienta na temat projektu może natychmiast stać się zadaniem zakończonym terminami i przypisanymi członkami zespołu. To nie wszystko! Możesz nawet zaplanować automatyzację e-maili lub wyzwalacz odpowiedzi w oparciu o wydarzenia związane z zadaniami, oszczędzając godziny spędzone tam i z powrotem.

A jeśli chcesz utrzymać przepływ konwersacji, weź w swoje ręce ClickUp Chat .

Niezależnie od tego, czy udostępniasz aktualizacje projektu, koordynujesz zadania, czy po prostu rzucasz szybką notatkę, wszystko pozostaje w jednym miejscu.

Uzyskaj zakończony obraz całej swojej pracy dzięki ClickUp Chat

Wyobraź sobie, że jesteś w środku projektu i ktoś potrzebuje natychmiastowych wyjaśnień. Zamiast nawigować po wielu kanałach lub przełączać się na zupełnie nowe narzędzie, możesz po prostu użyć ClickUp Chat (to po prostu ma więcej sensu!)

Co więcej, każdy wątek czatu może być połączony bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu kontekst pozostaje jasny, a decyzje są łatwe do przywołania w razie potrzeby.

A wszystkie osobiste notatki, losowe pomysły lub zabawne fakty, na które natkniesz się podczas przeglądania? Dokumenty ClickUp to idealne miejsce, aby wszystko uporządkować. Osadzaj zakładki, dodawaj tabele lub formatuj swoje dokumenty w dowolny sposób.

💡 Pro Tip: Dla tych momentów, kiedy chcesz wywołać rozmowę lub poprawić nastrój w zespole, Szablony lodołamaczy ClickUp są koniecznością. To prosty sposób na dodanie odrobiny zabawy i utrzymanie silnych relacji w zespole.

Spraw, by spotkania były zabawne, angażujące i efektywne dzięki ClickUp

Jeśli chcesz, aby twoje spotkania lub e-maile były angażujące, nie zapomnij o udostępnianiu zabawnych faktów, kiedy tylko możesz. Ale aby naprawdę przenieść swoje profesjonalne interakcje na wyższy poziom, skorzystaj z ClickUp, narzędzia, które łączy zabawę z funkcjonalnością.

ClickUp to nie tylko narzędzie do zrobienia gotowych rzeczy (choć jest w tym niesamowity) - to narzędzie, dzięki któremu współpraca nie wymaga wysiłku. Wyobraź sobie burzę mózgów z zespołem przy użyciu gotowych szablonów, czat w czasie rzeczywistym bez utraty kontekstu i zarządzanie zadaniami pod jednym dachem.

A co najlepsze? Łatwo jest zacząć i nie trzeba być technicznym czarodziejem, aby to rozgryźć. Zarejestruj się w ClickUp już dziś -to jest Free, to jest zabawa, i to po prostu może zmienić sposób pracy na zawsze!