Poprawa opieki nad pacjentem i wydajności dzięki najlepszym narzędziom AI w służbie zdrowia

Dzisiejsze systemy opieki zdrowotnej zmagają się z ogromnymi wyzwaniami, od obsługi ogromnych ilości danych pacjentów po utrzymanie opieki na najwyższym poziomie.

Ręczne wykonywanie tych zadań może obniżyć wydajność, zagrozić produktywności i zwiększyć ryzyko błędów.

Na szczęście wyspecjalizowane narzędzia AI dla służby zdrowia mogą uratować sytuację.

AI zmieniła zasady gry w branży opieki zdrowotnej poprzez automatyzację procesów, poprawę dokładności danych i optymalizację cykli pracy.

Jednak przy tak wielu dostępnych narzędziach znalezienie odpowiedniego nie jest łatwe.

Po szeroko zakrojonych badaniach i testach, wraz z zespołem ClickUp AI zidentyfikowaliśmy dziesięć najlepszych narzędzi AI dla służby zdrowia, z których każde oferuje zaawansowane funkcje i doskonałe ceny.

Sprawdźmy je jeden po drugim!

**Czego należy szukać w narzędziach AI dla służby zdrowia?

Szukając najlepszych narzędzi AI dla służby zdrowia, nie można pominąć kilku niezbędnych funkcji.

Oto kluczowe funkcje, które powinny być priorytetem w skutecznym narzędziu AI dla służby zdrowia:

Scentralizowany pulpit : Wybierz narzędzia AI, które oferują scentralizowany widok dokumentacji pacjentów, klinicznych cykli pracy i zadań administracyjnych, dając pracownikom służby zdrowia natychmiastowy dostęp do wszystkich kluczowych informacji

: Wybierz narzędzia AI, które oferują scentralizowany widok dokumentacji pacjentów, klinicznych cykli pracy i zadań administracyjnych, dając pracownikom służby zdrowia natychmiastowy dostęp do wszystkich kluczowych informacji Funkcje zarządzania projektami: Wybierz narzędzie AI, które pomaga śledzić projekty, cele, harmonogramy, zadania i terminy, a także szybko wyświetla krytyczne informacje

Wybierz narzędzie AI, które pomaga śledzić projekty, cele, harmonogramy, zadania i terminy, a także szybko wyświetla krytyczne informacje Integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR) : Zalecam korzystanie z narzędzi AI, które płynnie integrują się z istniejącymi systemami EHR. Pomoże to zachować spójność dokumentacji medycznej pacjentów i zminimalizować ilość wprowadzanych danych

: Zalecam korzystanie z narzędzi AI, które płynnie integrują się z istniejącymi systemami EHR. Pomoże to zachować spójność dokumentacji medycznej pacjentów i zminimalizować ilość wprowadzanych danych Wsparcie decyzji klinicznych : Wybierz narzędzia AI, które pomagają w diagnozowaniu i leczeniu chorób, wykorzystując algorytmy AI do analizy danych medycznych, takich jak notatki kliniczne, obrazy medyczne i wyniki badań laboratoryjnych

: Wybierz narzędzia AI, które pomagają w diagnozowaniu i leczeniu chorób, wykorzystując algorytmy AI do analizy danych medycznych, takich jak notatki kliniczne, obrazy medyczne i wyniki badań laboratoryjnych Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) : Poszukaj narzędzia do dokumentacji opartego na AI z funkcją NLP, aby lepiej zrozumieć notatki kliniczne, umożliwiając dostawcom opieki zdrowotnej poprawę dokumentacji i śledzenie postępów pacjenta

: Poszukaj narzędzia do dokumentacji opartego na AI z funkcją NLP, aby lepiej zrozumieć notatki kliniczne, umożliwiając dostawcom opieki zdrowotnej poprawę dokumentacji i śledzenie postępów pacjenta Możliwości uczenia maszynowego: Preferuję narzędzia AI dla służby zdrowia, które wykorzystują uczenie maszynowe w celu usprawnienia analityki predykcyjnej, wsparcia diagnostyki we wczesnej scenie i identyfikacji trendów w chorobach przewlekłych

10 najlepszych narzędzi AI w służbie zdrowia

Oto 10 najlepszych narzędzi sztucznej inteligencji w służbie zdrowia, które uznaliśmy za najlepsze dla różnych potrzeb:

### 1. ClickUp (najlepsze do usprawnienia zarządzania projektami w służbie zdrowia)

Jeśli szukasz kompleksowego oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej w celu poprawy wydajności i produktywności, ClickUp to doskonały wybór.

To kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami upraszcza cykl pracy w służbie zdrowia i oferuje zakres funkcji dla automatyzacji zadań , śledzenie czasu, ustawienie celów, współpraca w czasie rzeczywistym, pomoc AI i wiele więcej.

Jego ClickUp Brain Asystent AI optymalizuje zarządzanie dokumentacją medyczną i innymi złożonymi danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej. Dzięki AI Knowledge Manager, narzędzie to pozwala na łatwe i szybkie wyodrębnianie spostrzeżeń z zadań, dokumentów, a nawet ról pracowników.

Na przykład, jeśli potrzebujesz informacji na temat dokumentacji pacjenta lub aktualizacji zasad, ClickUp Brain natychmiast pobiera precyzyjne odpowiedzi, ograniczając komunikację zwrotną.

Dzięki ClickUp AI Project Manager możesz zautomatyzować rutynowe aktualizacje, śledzić postępy w różnych zespołach i skupić się na bardziej złożonych aspektach opieki nad pacjentem.

Funkcja ta pomaga zespołom opieki zdrowotnej w zadaniach związanych ze zgodnością, tworząc elementy działań, ustawiając przypomnienia i zapewniając dotrzymanie krytycznych terminów.

Aby usprawnić dokumentację z dokładnością, ClickUp Brain's AI Writer może pomóc w tworzeniu podsumowań raportów, generowaniu komunikacji z pacjentami, a nawet wypełnianiu rutynowych formularzy.

streszczaj dokumenty, notatki, raporty i rozmowy bez wysiłku za pomocą ClickUp Brain

Zamiast spędzać godziny na powtarzalnych zadaniach pisania, polegaj na ClickUp Brain, aby zachować spójność w dokumentacji pacjentów.

Korzystanie z Narzędzie do zarządzania opieką zdrowotną ClickUp umożliwia efektywną obsługę cykli pracy pacjentów i koordynację działań Teams. Umożliwia przechowywanie wszystkich informacji o pacjentach, wizytach i dokumentach klinicznych w sposób zorganizowany i łatwo dostępny na jednej bezpiecznej platformie.

ClickUp zawiera również funkcje bezpieczeństwa zgodne z HIPAA, dzięki czemu idealnie nadaje się do zachowania poufności danych pacjentów podczas zarządzania wrażliwymi informacjami.

Planowanie jest niezwykle intuicyjne - Teams mogą szybko przypisywać zmiany opiekunów i automatyzować przypomnienia za pomocą prostych narzędzi typu "przeciągnij i upuść".

Wbudowany kalendarz umożliwia przeglądanie i równoważenie obciążenia pracą w różnych działach na pierwszy rzut oka, co ułatwia koordynację harmonogramów i zapobiega przeciążeniu jednego opiekuna.

skutecznie prowadź szczegółową inwentaryzację wszystkich materiałów medycznych za pomocą narzędzia ClickUp Healthcare Management

Narzędzie ClickUp Healthcare Management posiada również funkcję zarządzania zapasami, która jest przydatna do monitorowania materiałów medycznych i zapobiegania niedoborom dzięki niestandardowym bazom danych i aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Oto dlaczego użytkownicy uwielbiają korzystać z tego narzędzia 🚀:

ClickUp zaprojektował solidne, przyjemne w użyciu rozwiązanie, które pasuje do oczekiwanych potrzeb w codziennych operacjach... Szybko odkryjesz, że ClickUp posiada rozwiązania, których oczekiwałeś od innych platform. Zdrowy rozsądek na wyciągnięcie ręki podczas pracy w ClickUp.

Anonimowy użytkownik, szpital i opieka zdrowotna

Wszystkie te możliwości z pewnością sprawiają, że ClickUp jest wszechstronnym rozwiązaniem, dzięki któremu wszystko, od dokumentacji pacjentów po zapasy, jest dobrze zorganizowane i dostępne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustawienie wyczyszczonych celów za pomocą Cele ClickUp i śledź postępy w inicjatywach związanych z opieką zdrowotną, aby zapewnić zgodność celów z wynikami opieki nad pacjentem i standardami regulacyjnymi

Płynna integracja z EHR i narzędziami komunikacyjnymi za pomocą Integracje ClickUp w celu scentralizowania danych pacjentów i usprawnienia współpracy między działami

Śledzenie i rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach, takich jak ocena pacjenta lub dokumentacja, optymalizacja cyklu pracy i poprawa wydajności zespołu z Śledzenie czasu ClickUp Etykieta dla określonych członków zespołu w przypadkach pacjentów, ułatwiająca przekazywanie zadań i zapewniająca odpowiedzialność za krytyczne zadania za pomocą ClickUp Assign Comments Użyj ClickUp Chat do aktualizacji między działami i natychmiastowej komunikacji w ramach zadań, poprawiając czas reakcji i koordynację zespołu



limity ClickUp

Ze względu na wiele funkcji narzędzia, istnieje krzywa uczenia się, chociaż rozszerzona biblioteka samouczków pomaga ułatwić przejście

Aplikacja mobilna, choć oferuje podstawowe funkcje, nie posiada niektórych funkcji dostępnych na pulpicie, co potencjalnie wpływa na wydajność użytkowników w podróży

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. PathAI (najlepsze do poprawy dokładności diagnostycznej w patologii)

via PathAI Jeśli potrzebujesz zaawansowanego narzędzia AI w opiece zdrowotnej, aby zwiększyć precyzję i wydajność diagnostyki, rozważ PathAI.

Dzięki scentralizowanemu archiwum cyfrowemu PathAI znacznie skraca czas poświęcany na ręczne wyszukiwanie danych i ułatwia pracownikom służby zdrowia śledzenie postępów pacjentów lub przygotowywanie się do badań klinicznych.

To oprogramowanie do zarządzania kliniką zawiera również funkcję inteligentnej listy spraw, która nadaje priorytet sprawom na podstawie ich pilności. W ten sposób można skupić się najpierw na pilnych sprawach, skracając czas ich realizacji.

Najlepsze funkcje PathAI

Dostęp do opartej na chmurze platformy do kompleksowego zarządzania obrazami i przypadkami

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do identyfikacji biomarkerów, wspomagających medycynę precyzyjną i wersje próbne leków

Zmniejszenie zmienności w różnych przypadkach poprzez zastosowanie modeli uczenia maszynowego w celu uzyskania spójnych diagnoz

Limity PathAI

Użytkownicy mogą mieć trudności z wdrożeniem ze względu na wysokie koszty operacyjne

Narzędzie nadaje się przede wszystkim do patologii, co ogranicza jego zastosowanie w szerszych obszarach opieki zdrowotnej

Ceny PathAI

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje PathAI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Viz.ai (najlepsze rozwiązanie do wykrywania udarów i koordynacji opieki w czasie rzeczywistym)

via Viz.ai Viz.ai jest przede wszystkim rozpoznawany dzięki wykrywaniu uderzeń i zarządzaniu cyklem pracy w oparciu o AI.

Integruje się ze szpitalami i systemami opieki zdrowotnej w celu analizy tomografii komputerowej w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką identyfikację udarów i natychmiastowe powiadamianie dostawców usług medycznych. Dzięki temu pracownicy medyczni mogą działać szybciej, co znacząco wpływa na wyniki pacjentów.

Narzędzie systemu opieki zdrowotnej pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu. W nagłych przypadkach, szybkie alerty do odpowiednich pracowników służby zdrowia, automatyzacja cyklu pracy w radiologii i łatwa integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną zapewniają płynny przepływ danych pacjenta w całym zespole.

Najlepsze funkcje Viz.ai

Płynna integracja systemów EHR i zapewnienie płynnego dostępu do danych w ramach istniejących systemów

Poprawa koordynacji opieki i ułatwienie komunikacji w teamie oraz planowania opieki nad pacjentem

Efektywne wykorzystanie spostrzeżeń AI w przypadku innych warunków niż udar mózgu

Viz.ai limits

Oferuje ograniczoną kompatybilność z niektórymi systemami, co oznacza, że nie wszystkie EHR integrują się płynnie

Narzędzie ma ograniczone zastosowanie w opiece nad pacjentami bez udaru

Ceny Viz.ai

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Viz.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Tempus (najlepszy dla medycyny precyzyjnej w zarządzaniu chorobami przewlekłymi)

via Tempus Tempus jest jednym z moich najlepszych narzędzi AI dla służby zdrowia. Oferuje dokładną medycynę i precyzyjne spostrzeżenia, które poprawiają opiekę nad pacjentem. Narzędzie gromadzi również informacje o pacjencie z elektronicznej dokumentacji medycznej, obrazowania medycznego i danych genetycznych, pomagając dostawcom opieki zdrowotnej w tworzeniu spersonalizowanych planów leczenia.

Kolejną doskonałą, wartą odnotowania funkcją tego oprogramowanie do zarządzania pacjentami to analityka predykcyjna. Pomaga ona przewidzieć wyniki leczenia takich schorzeń jak rak i inne choroby przewlekłe.

Testy laboratoryjne Tempus dostarczają użytecznych informacji, które są bardzo skuteczne w odkrywaniu leków i monitorowaniu pacjentów.

Najlepsze funkcje Tempus

Możliwość dopasowania badań klinicznych i połączenia pacjentów chorych na raka z odpowiednimi badaniami klinicznymi w oparciu o unikalne biomarkery

Automatyzacja klinicznych cykli pracy i usprawnienie rutynowych zadań za pomocą AI, co poprawia wydajność kliniczną

Wykorzystanie algorytmów AI w celu zminimalizowania błędów w diagnostyce i leczeniu oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów

Tempus limit

Użytkownicy zgłaszali obawy dotyczące prywatności ze względu na przechowywanie ogromnych ilości danych pacjentów

Oferuje limitowany zakres chorób, ponieważ koncentruje się głównie na onkologii i wybranych chorobach przewlekłych

Ceny Tempus

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Tempus

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Nanox.AI (najlepszy do badania wielu warunków przy użyciu danych obrazowych)

via Nanox.AI Aby poprawić wyniki pacjentów dzięki rutynowemu obrazowaniu medycznemu, rozważ Nanox.AI.

Znana wcześniej jako Zebra Medical Vision, firma Nanox.AI jest dostawcą rozbudowanych rozwiązań obrazowania AI skoncentrowanych na wykrywaniu krytycznych warunków zdrowotnych na wczesnej scenie.

Oferuje narzędzia, które pomagają zidentyfikować ukryte zagrożenia, takie jak wapń w tętnicach wieńcowych (CAC) i osteoporoza, często pomijane w standardowych ocenach.

Ponadto, narzędzie to może badać pacjentów podczas rutynowych tomografii komputerowych, wykrywając ryzyko sercowo-naczyniowe bez dodatkowych, kosztownych testów.

To narzędzie AI pozwala pracownikom służby zdrowia podejmować szybsze, proaktywne decyzje dotyczące opieki, znacznie ograniczając późne wykrywanie chorób.

Najlepsze funkcje Nanox.AI

Generowanie wyników CAC z rutynowych skanów CT klatki piersiowej w celu identyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego

Identyfikacja wczesnych objawów osteoporozy za pomocą HealthOST, wsparcie zarządzania zdrowiem kości

Minimalizacja ekspozycji pacjenta na promieniowanie dzięki rutynowym skanom bez kontrastu

limity Nanox.AI

Użytkownicy odnotowali potencjalne wyniki fałszywie dodatnie w określonych przypadkach, co wymaga weryfikacji klinicznej

Jest on ograniczony do określonych warunków, takich jak CAC i osteoporoza, i nie oferuje jeszcze szerszych opcji wykrywania

Ceny Nanox.AI

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Nanox.AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Merative (najlepsza opieka wysokiej jakości dzięki analizie danych)

via Merative Następny na mojej liście jest Merative, wcześniej IBM Watson Health, za swoje najnowocześniejsze rozwiązania AI do podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej i analizy danych.

Platforma jest szczególnie przydatna do poprawy klinicznych cykli pracy i wyników. Jej funkcja Micromedex do wsparcia decyzji klinicznych pozwala na podejmować bezpieczniejsze, bardziej świadome decyzje poprzez dostęp do codziennych aktualizacji informacji o lekach i chorobach.

MarketScan firmy Merative wyróżnił się również w zakresie analizy porównawczej danych dotyczących opieki zdrowotnej. Możliwość ta pozwala ocenić wydajność opieki w różnych populacjach pacjentów i pomaga skutecznie dostosować leczenie.

Najlepsze funkcje Merative

Identyfikacja pacjentów zagrożonych wystąpieniem zdarzeń niepożądanych i zapobieganie negatywnym skutkom dzięki analityce predykcyjnej

Ułatwienie dokładnej diagnostyki dzięki zaawansowanej analizie obrazowania

Dostęp do informacji opartych na dowodach w celu podejmowania decyzji klinicznych

Meratywne limity

Oprogramowanie wymaga znacznego początkowego ustawienia, co może obciążać zasoby IT

Użytkownicy raportowali złożoność w zarządzaniu dużymi ilościami danych medycznych

Różne ceny

Niestandardowy cennik

Różne oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Butterfly Network iQ (najlepszy do szybkiej oceny obrazu w podstawowej opiece zdrowotnej)

via Butterfly Network iQ Butterfly Network iQ to zaawansowana technologia wykorzystywana głównie przez dostawców usług medycznych, takich jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści, a nawet studenci medycyny, do szybkiego obrazowania w ustawieniach point-of-care

To, co czyni ją wyjątkową, to podręczne, jednosondowe urządzenie do ultrasonografii całego ciała. Jest również wysoce przenośny i ma płynne połączenie z aplikacjami mobilnymi w celu obrazowania w czasie rzeczywistym i łatwego przechowywania.

Ponadto funkcje Butterfly iQ obejmują tryby iQ Slice i iQ Fan, poprawiające dokładność podczas rejestrowania złożonych obrazów, szczególnie w obszarach płuc i jamy brzusznej.

Posiada tryb Color Doppler do oceny przepływu krwi, a funkcja NeedleViz upraszcza umieszczanie igły, dzięki czemu procedury są płynniejsze i bezpieczniejsze.

Najlepsze funkcje Butterfly Network iQ

Rejestrowanie wyraźnych obrazów pod wieloma kątami dzięki funkcjom iQ Slice i Fan

Wykonuj płynne oceny płuc i serca w podróży

Zwiększ precyzję diagnostyki dzięki narzędziom AI

Butterfly Network iQ limit

Żywotność baterii sondy może nie zapewnić wsparcia dla dłuższych sesji

Ma ograniczoną dostępność w ustawieniach o niskich zasobach

Ceny Butterfly Network iQ

Sonda dla osób indywidualnych i Teams oraz członkostwo:

Koszt sondy iQ+: $2,699

$2,699 Koszt sondy iQ3: $3,899

$3,899 Technologia podstawowa: 299 USD/rok

299 USD/rok Zaawansowana technologia: 420 USD/rok

420 USD/rok Kliniki: $3,500/rok (5 licencji użytkownika wliczone w cenę)

$3,500/rok (5 licencji użytkownika wliczone w cenę) EMS: Niestandardowa wycena

Sonda Enterprise i członkostwo:

Koszt sondy iQ+: 3 499 USD

3 499 USD Koszt sondy iQ3: $4,699

$4,699 Szkoły medyczne: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Programy rezydencyjne: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Oddziały: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Szpital: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Butterfly Network iQ

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Aidoc (najlepszy dostawca wsparcia dla radiologów opartego na AI)

via Aidoc Aidoc jest jednym z popularnych narzędzi AI dla służby zdrowia, dzięki zaawansowanym ocenom AI w radiologii, które poprawiają opiekę nad pacjentem. Pomaga szybko analizować obrazy medyczne i oznaczać nieprawidłowości.

To narzędzie AI płynnie integruje się z cyklami pracy obrazowania medycznego, umożliwiając radiologom skuteczne ustalanie priorytetów pilnych przypadków. Zautomatyzowane powiadomienia narzędzia pomagają również działać szybciej, zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

Funkcja triażu w czasie rzeczywistym Aidoc okazuje się przydatna w identyfikacji krytycznych warunków, takich jak krwotok, zatorowość płucna i udar. Pomaga również w wydajnej analizie danych pacjenta, zapewniając, że istotne szczegóły nie zostaną przeoczone.

Najlepsze funkcje aplikacji Aidoc

Priorytetyzacja przypadków za pomocą algorytmów AI w celu szybszej diagnozy i skrócenia czasu realizacji

Automatyczna analiza obrazów medycznych w celu identyfikacji pilnych przypadków, zwiększająca bezpieczeństwo pacjentów

Skalowanie w różnych organizacjach opieki zdrowotnej w celu wsparcia szerokiego zakresu warunków medycznych

Aidoc limit

Narzędzie jest ograniczone do określonych typów obrazowania, wymagając oddzielnych rozwiązań dla zadań niezwiązanych z obrazowaniem

Może powodować błędy w niestandardowych przypadkach, zwłaszcza w złożonych warunkach

Ceny Aidoc

Wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Aidoc

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Regard (najlepszy do automatyzacji cykli pracy z dokumentacją medyczną)

via Regard Regard jest odpowiedni, jeśli potrzebujesz narzędzia AI do pomocy w diagnozowaniu warunków medycznych i skrócenia czasu poświęcanego na dokumentację.

Integruje się bezpośrednio z EHR i wykorzystuje AI, aby pomóc lekarzom w szybkiej analizie danych pacjenta. Regard może sugerować diagnozy, generować notatki kliniczne i podkreślać ważne informacje w dokumentacji pacjenta. Pomaga to Teams lepiej skupić się na opiece nad pacjentem.

Możliwości Regard AI Resident są idealne do automatyzacji przeglądów kart i generowania zaleceń diagnostycznych w ciągu kilku minut. To usprawnione podejście pozwala na skuteczniejsze wykrywanie i zarządzanie warunkami przy zwiększonej wydajności operacyjnej.

Najlepsze funkcje Regard

Usprawnienie wsparcia diagnostycznego poprzez analizę zakończonych dokumentacji medycznych i wyróżnienie potencjalnych warunków

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wykrywanie pominiętych diagnoz i przeoczonych informacji

Automatyzacja dokumentacji klinicznej, np. generowanie ustrukturyzowanych notatek klinicznych

Uwaga na limity

Sugestie diagnostyczne narzędzia mogą czasami pomijać subtelne lub rzadkie warunki

Oferuje ograniczoną integrację poza głównymi EHR, co może ograniczać mniejszych dostawców

Uwaga na ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Twill (najlepszy do usprawniania cyfrowych rozwiązań opieki zdrowotnej)

via Twill Twill to jedna z wiodących platform opieki zdrowotnej AI zaprojektowana w celu poprawy opieki nad pacjentem i usprawnienia świadczenia opieki zdrowotnej. Jest znana z adresowania określonych warunków medycznych, koncentrując się na zdrowiu psychicznym pacjentów, ciąży i chorobach przewlekłych.

Jej inteligentna nawigacja skutecznie prowadzi użytkowników do właściwych zasobów we właściwym czasie.

Twill umożliwia również dostęp do dostosowanych interwencji, które promują zdrowsze zachowania. Na przykład, pomaga zarządzać warunkami zdrowia psychicznego poprzez dostarczanie opartych na dowodach narzędzi, które angażują pacjentów i poprawiają ich commit do planów leczenia.

Najlepsze funkcje Twill

Ułatwienie tworzenia spersonalizowanych planów opieki dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdrowotnych

Angażowanie pacjentów poprzez oparte na dowodach interwencje w przypadku chorób przewlekłych

Wykorzystanie spostrzeżeń opartych na AI w celu poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i poprawy wyników leczenia pacjentów

Twill limit

Niestandardowe opcje narzędzia mogą nie odpowiadać wszystkim potrzebom użytkowników

Użytkownicy raportowali niedostępność narzędzia w wielu regionach

Cena Twill

Niestandardowy cennik

Twill oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Poprawa opieki nad pacjentem i zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki ClickUp

Wybór odpowiednich narzędzi AI dla służby zdrowia może wydawać się przytłaczający, a wiele opcji koncentruje się na opiece nad pacjentem, integracji danych i zgodności.

Jednak nasza starannie wyselekcjonowana lista 10 najlepszych narzędzi pozwala z pewnością ocenić rozwiązania dostosowane do zarządzania opieką zdrowotną. Wzięliśmy pod uwagę kluczowe funkcje, znaczące limity, plany cenowe i opinie użytkowników, aby zaoferować najlepsze opcje.

Jeśli szukasz przyjaznej dla użytkownika, kompleksowej platformy do zarządzania projektami w służbie zdrowia, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Jako wszechstronna platforma wydajności, ClickUp oferuje niezbędne funkcje, które upraszczają zarządzanie projektami opieki zdrowotnej, od planowania pacjentów po śledzenie zgodności.

Gotowy na usprawnienie zarządzania opieką zdrowotną?