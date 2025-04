10 najlepszych alternatyw dla Kindle Scribe do wypróbowania

Obecnie notatki można sporządzać za pomocą cyfrowych notatników - a dostępnych jest ich całe mnóstwo.

W rzeczywistości, rynek cyfrowych notatników, według projektu osiągnie wartość 3,82 miliarda dolarów do 2030 roku liczba opcji może wydawać się przytłaczająca. Podczas gdy Kindle Scribe zawojował rynek, postanowiłem zbadać kilka alternatyw.

Po rozszerzeniu badań i praktycznych testach z pomocą mojego zespołu, stworzyłem listę 10 wyjątkowych narzędzi do robienia notatek, które wyróżniają się na tle innych. Każde z nich zapewnia wsparcie dla efektywnego strategie tworzenia notatek , pomagając zachować informacje i pozostać zorganizowanym, ostatecznie zwiększając wydajność.

Czego należy szukać w alternatywach dla Kindle Scribe?

Niezależnie od tego, czy czytasz, szkicujesz, czy przede wszystkim robisz notatki, istnieje urządzenie, które najlepiej nadaje się do każdego zadania. Wybór polega na zrozumieniu i wyważeniu tego, czego najbardziej potrzebujesz - czegoś, co można łatwo zintegrować z istniejącymi narzędziami, zapewniając jednocześnie solidne wrażenia z robienia notatek.

Urządzenia takie jak reMarkable 2 lub Kobo Elipsa wyróżniają się, ale wybór ostatecznie zależy od unikalnego przypadku użycia.

Oto, co było dla mnie najważniejsze podczas poszukiwania odpowiedniej alternatywy:

Podstawowy przypadek użycia: Czy potrzebujesz urządzenia do czytania, rysowania lub robienia notatek? Znajomość odpowiedzi na to pytanie stanowi podstawę wyboru

Kompatybilność: Sprawdź, czy urządzenie dobrze współpracuje z preferowanymi aplikacjami lub usługami w chmurze

Jakość wyświetlacza: Wysoka rozdzielczość i rozmiar ekranu mają znaczenie, zwłaszcza jeśli pracujesz ze szczegółową zawartością

Żywotność baterii: Posiadanie urządzenia, które wytrzyma cały dzień bez konieczności ciągłego ładowania to duży plus

Łatwość obsługi: Intuicyjne oprogramowanie i przyjazne dla użytkownika interfejsy mogą mieć ogromny wpływ na wydajność pracy

Powyższe rozważania pomogły mi wybrać najlepsze tablety z ekranem e-ink.

10 najlepszych alternatyw dla Kindle Scribe do wykorzystania

Teraz, gdy wiemy już, czego szukać w narzędziach do robienia notatek, przyjrzyjmy się kilku opcjom, które pasują do różnych stylów pracy i wyborów stylu życia. Oto 10 narzędzi, z których każde może być świetną alternatywą dla Kindle Scribe.

reMarkable 2 (najlepszy do minimalistycznego pisania bez rozpraszania uwagi)

Jeśli pragniesz prostego, skoncentrowanego pisania, ten czytnik ebooków zrobi na tobie wrażenie. Sprawia wrażenie pomostu między tradycyjnym papierem a cyfrową wygodą.

Chociaż może nie oferować wszystkich dzwonków i gwizdków innych e-czytników, jest idealny dla tych, którzy chcą czytać powieści graficzne i notować myśli. Mogłem to wszystko zrobić bez rozpraszania się, ponieważ żadne powiadomienia ani alerty oparte na aplikacjach nie zakłócały mojego skupienia.

przez reMarkable 2

reMarkable 2 najlepsze funkcje

Konwertuje pismo odręczne na tekst, co okazało się przydatne podczas burzy mózgów

Automatyczna synchronizacja z chmurą reMarkable, dzięki czemu notatki są łatwo dostępne na wszystkich urządzeniach

Oferuje 47 wbudowanych układów stron i notatek samoprzylepnych, które pomagają utrzymać porządek w notatkach służbowych i osobistych

ograniczenia reMarkable 2

Pliki można wyświetlać tylko po zsynchronizowaniu z innymi urządzeniami - nie można ich edytować

Pióro działa z lekkim opóźnieniem, ale po pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego

reMarkable 2 ceny

Tablet: $379

2. Onyx Boox Zakładka Ultra (najlepsza do wielozadaniowości z aplikacjami na Androida)

Onyx Boox Tab Ultra to wyjątkowa hybryda i uważam, że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych tabletów e-ink dostępnych na rynku. Działa na systemie Android, więc mogłem uzyskać dostęp do Google Play i pobrać aplikacje, takie jak e-mail, przeglądarki, a nawet narzędzia zapewniające wydajność - coś, czego nie znajdziesz na większości innych tabletów e-ink.

Jest to solidny wybór, jeśli szukasz czytnika ebooków, który wykracza poza zwykłe czytanie lub robienie notatek.

przez Onyx Boox Zakładka Ultra

Onyx Boox Tab Ultra najlepsze funkcje

Skanowanie dokumentów za pomocą wbudowanej kamery

Praca z różnymi formatami plików, w tym PDF, EPUB i MOBI. Ta elastyczność umożliwia importowanie i dodawanie adnotacji do wielu typów dokumentów, zapewniając dostęp do notatek z różnych źródeł

Wielozadaniowość dzięki korzystaniu z dwóch aplikacji obok siebie

Ograniczenia Onyx Boox Tab Ultra

Wpisywanie lub wprowadzanie zadań może czasami opóźniać się, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania, takiego jak edycja dokumentów

Rozładowuje się szybciej w porównaniu do innych tabletów e-ink ze względu na jego wielozadaniowość

Ceny tabletów Onyx Boox Tab Ultra

Cena początkowa: $649

3. Kobo Elipsa 2E (najlepszy ekologiczny projekt)

Kiedy testowałem Kobo Elipsa 2E, jedną z pierwszych rzeczy, które zwróciły moją uwagę, był nacisk na zrównoważony rozwój. Urządzenie pełni funkcję plastiku pochodzącego w 85% z recyklingu, co od razu przemawia do świadomych ekologicznie użytkowników, takich jak ja.

Tablet e-ink posiada 10,3-calowy wyświetlacz, który sprawdza się zarówno jako czytnik e-booków, jak i urządzenie do robienia notatek.

Chociaż rozdzielczość ekranu (227 PPI) nie jest tak ostra, jak w przypadku innych czytników e-booków, takich jak Kindle Scribe, to jest ona do zrobienia.

przez Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E najlepsze funkcje

Czytanie, pisanie i szkicowanie na przestronnym 10,3-calowym ekranie dotykowym

Regulacja jasności i temperatury kolorów dla bardziej komfortowego czytania

Konwersja pisma odręcznego na tekst i rysowanie lub dodawanie adnotacji do dokumentów bezpośrednio za pomocą notatek online

Kobo Elipsa 2E limity

Czasami powoduje niechciane przewracanie stron podczas szybkiego pisania

Konstrukcja wydaje się mniej premium w porównaniu do metalowych alternatyw

Ceny Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: $399.99 (zawiera Kobo Stylus 2 i SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (najlepsze lekkie urządzenie do robienia notatek)

Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem Fujitsu Quaderno A5, byłem zaskoczony jego lekką konstrukcją i cienkim profilem. To urządzenie jest idealne dla tych, którzy są w ciągłym ruchu. Ważąc zaledwie 240 gramów, jest super przenośne.

Tablet e-ink posiada 10,3-calowy wyświetlacz, który zapewnia komfortowe korzystanie z notatek.

Jednak to, co wyróżniało urządzenie, to organiczne doświadczenie pisania. Tablet dostosowuje grubość linii w zależności od siły nacisku, dzięki czemu pisanie na nim jest bardzo zbliżone do pisania na papierze.

przez Fujitsu Quaderno A5

Najlepsze funkcje Fujitsu Quaderno A5

Wybór szablonów papieru z możliwością dostosowania, w tym w linie, w kratkę i puste strony, które zaspokajają różne style i potrzeby w zakresie notatek

Wyróżnianie, podkreślanie i dodawanie adnotacji z większą precyzją dzięki zaawansowanym funkcjom adnotacji PDF i rozpoznawania tekstu

Zakładki do ważnych stron w notatkach lub dokumentach w celu natychmiastowego dostępu do najważniejszych informacji

Ograniczenia Fujitsu Quaderno A5

Brak bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak konwersja pisma odręcznego na tekst

Urządzenie ogranicza się do wbudowanych funkcji, ponieważ nie ma wsparcia dla aplikacji innych firm

Ceny Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 dolarów (rysik w zestawie)

iPad Pro (najlepszy do wszechstronnej pracy i konsumpcji multimediów)

IPad Pro to wielozadaniowa potęga. Jest o krok wyżej od tradycyjnych tabletów z ekranem e-ink, ponieważ oferuje znacznie więcej niż tylko zapisywanie notatek. Mogłem rysować, edytować wideo i szybko przełączać się między aplikacjami do pracy i rozrywki.

przez Apple

iPad Pro - najlepsze funkcje

Łatwa obsługa notatek, rysowania i profesjonalnych zadań

Niemal zerowe opóźnienia dzięki bezbłędnej konwersji pisma odręcznego na tekst

Żywy i szczegółowy wyświetlacz, idealny do czytania, pisania i projektowania

Tysiące aplikacji do robienia notatek, zwiększania wydajności i pracy twórczej

Ograniczenia iPada Pro

Jedna z najdroższych opcji, zwłaszcza z akcesoriami takimi jak Apple Pencil i Magic Keyboard

Przy intensywnym użytkowaniu czas pracy na baterii może spadać szybciej niż w przypadku dedykowanego tabletu z ekranem e-ink

Ceny iPada Pro

iPad Pro 11 cali: Od 999 USD

Od 999 USD 12,9-calowy iPad Pro: Od $1,299

6. MeeBook (najlepszy dla oszczędnych użytkowników)

Kiedy testowałem MeeBook, byłem zaskoczony tym, jak wiele funkcji oferuje urządzenie w tym przedziale cenowym. Jest to świetna alternatywa, jeśli szukasz czegoś niedrogiego bez zbytniego kompromisu w zakresie podstaw.

10,3-calowy wyświetlacz MeeBooka zapewnia płynne notatki, zwłaszcza w połączeniu z rysikiem.

Chociaż nie ma on tego samego wrażenia premium lub zaawansowanych funkcji, co urządzenia takie jak iPad Pro lub reMarkable 2, to jest to solidny wykonawca, jeśli Twoim głównym zadaniem jest tworzenie niezbędnych cyfrowych notatek.

przez Meebook

Najlepsze funkcje MeeBook

Łatwe zaznaczanie i zapisywanie zmian w plikach PDF

Organizowanie notatek i dokumentów bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm

Dostęp do notatek z wielu urządzeń, ponieważ są one zawsze archiwizowane i aktualizowane

Limity MeeBook

Nie pozwala na korzystanie z aplikacji innych firm, co może ograniczać dodatkowe funkcje

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak konwersja pisma odręcznego na tekst, co może ograniczać jego przydatność dla profesjonalnych użytkowników

Ceny MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 USD (w tym rysik)

7. Supernote (najlepszy dla pisarzy)

Jeśli cenisz sobie płynne, bezsensowne pisanie, Supernote jest twoim rozwiązaniem.

Jego wyróżniającą się funkcją jest samoregenerujący się ekran - gładka powierzchnia daje wrażenie pisania na papierze, a wszelkie zadrapania znikają w ciągu 24 godzin. Ekran nie jest tak responsywny jak w iPadzie Pro, ale jest wystarczający do codziennego sporządzania notatek.

przez Supernote

Najlepsze funkcje Supernote

Ciesz się dłuższym użytkowaniem tego urządzenia, ponieważ działa ono przez tygodnie na jednym ładowaniu

Robienie notatek w dedykowanym środowisku bez rozpraszania uwagi powiadomieniami, kanałami mediów społecznościowych czy reklamami

Synchronizacja z usługami w chmurze, takimi jak Dropbox i OneDrive, dla łatwego dostępu do notatek

Limity Supernote

Limit wbudowanych funkcji, więc brak dostępu do dodatkowego oprogramowania

Ekran odświeża się nieco wolniej w porównaniu do innych urządzeń, co może nieco spowalniać nawigację

Ceny Supernote

Supernote: 299 USD

8. MobiScribe (najlepsze rozwiązanie niestandardowe)

MobiScribe to idealny towarzysz podróży dla każdego, kto potrzebuje lekkiego, przenośnego urządzenia do robienia notatek. Doceniłem jego kompaktową konstrukcję - jest wystarczająco mały, aby wślizgnąć się do torby i niezwykle łatwy do przenoszenia.

Oprogramowanie MobiScribe Origin pozwala na niestandardową konfigurację notatek poprzez dostosowanie rodzaju pióra i organizowanie dokumentów w folderach.

przez MobiScribe

Najlepsze funkcje MobiScribe

Notatki i szybka konwersja na tekst dzięki funkcji rozpoznawania pisma odręcznego

Używaj bez zmęczenia oczu i ciesz się dotykiem przypominającym papier dzięki wyświetlaczowi e-ink

Synchronizacja z Google Drive i Dropbox w celu zapisywania i udostępniania plików

Kilka dni użytkowania na jednym ładowaniu

Limity MobiScribe

Brak wsparcia aplikacji innych firm dla zaawansowanych przypadków użycia

Niska częstotliwość odświeżania podczas nawigacji po większych dokumentach lub plikach PDF

Ceny MobiScribe

MobiScribe Origin: 269 USD

9. Rocketbook (najlepszy w kategorii notatników wielokrotnego użytku)

Rocketbook wyróżnia się konstrukcją wielokrotnego użytku; możesz pisać notatki specjalnym długopisem i wycierać strony wilgotną szmatką do zrobienia. Ta funkcja może być przełomem dla kogoś, kto robi dużo notatek i marnuje papier.

Rocketbook ma strony z siatką punktów, które dają elastyczność do pisania, rysowania lub tworzenia diagramów.

przez Rocketbook

Najlepsze funkcje Rocketbook

Możliwość inteligentnego skanowania w celu łatwego przechwytywania i organizowania odręcznych notatek

Wybieraj spośród różnych szablonów stron, takich jak strony w linie, wykresy i puste strony, a także specjalistyczne szablony do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, planery i inne

Łatwe organizowanie odręcznych notatek online za pomocą niestandardowych kodów QR: to tak, jakbyś miałnotatki samoprzylepne online

Limity Rocketbook

Ograniczony komfort pisania w porównaniu do dedykowanego tabletu e-ink

Wymaga specjalnych piór, które mogą nie zapewniać najbardziej płynnego pisania, jak pióro Kindle Scribe

Ceny Rocketbook

Rocketbook: $34 (zawiera pióro i ściereczkę z mikrofibry)

10. Sony DPT-RP1 (najlepszy dla profesjonalistów)

Po przetestowaniu Sony DPT-RP1 zdałem sobie sprawę, że jest on przeznaczony dla konkretnej grupy odbiorców - tych, którzy regularnie pracują z plikami PDF i dużymi dokumentami.

Ten tablet e-ink ma 13,3-calowy ekran e-ink, co czyni go jednym z największych na rynku. Rozmiar ten jest prawdziwą zaletą podczas czytania szczegółowych raportów lub prac naukowych. Nie trzeba tak często powiększać lub przewijać, zwłaszcza w porównaniu do mniejszych urządzeń e-ink, takich jak Rocketbook lub MobiScribe.

przez Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1 najlepsze funkcje

Płynne pisanie dzięki najnowocześniejszej technologii rysika

Ustawienie konfigurowalnych skrótów dla często używanych funkcji, takich jak dostęp do określonych szablonów lub narzędzi

Widok dwóch dokumentów obok siebie dzięki funkcji podzielonego ekranu. Robienie notatek podczas odwoływania się do innego dokumentu lub porównywanie dwóch notatek

Limity Sony DPT-RP1

Głównie wsparcie dla plików PDF i słaba obsługa innych typów dokumentów

Brak wsparcia dla aplikacji innych firm lub bardziej rozbudowanych funkcji notatek

Ceny Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 USD (model standardowy)

Inne narzędzia do robienia notatek

Choć ClickUp nie jest cyfrowym notatnikiem, wyróżnia się na rynku cyfrowych narzędzi do robienia notatek, jeśli szukasz elastycznego rozwiązania, które płynnie integruje zadania i notatki. ClickUp łączy notatki z solidnym zarządzaniem zadaniami, dzięki czemu idealnie nadaje się do czegoś więcej niż tylko notowania pomysłów. Możesz pisać i tworzyć notatki w stylu, który jest zarówno ustrukturyzowany, jak i swobodny.

Zapoznaj się z niektórymi funkcjami ClickUp, które czynią go profesjonalistą w cyfrowym tworzeniu notatek.

Notatnik ClickUp: Prosty, szybki i dostępny ClickUp Notepad służy najlepiej jako lekkie rozwiązanie do szybkiego zapisywania myśli bez otwierania całego dokumentu lub aplikacji.

To, co natychmiast się wyróżnia, to szybkość i dostępność. Mogę otworzyć notatnik z dowolnego urządzenia - pulpitu lub telefonu komórkowego - i natychmiast się synchronizuje. To płynne doświadczenie pozwala mi zachować mój przepływ nawet podczas przełączania się między urządzeniami.

Organizuj i rób notatki z ClickUp Notepad

Podoba mi się prostota ClickUp Notepad. Nie jest przeładowany funkcjami, co czyni go idealnym rozwiązaniem w chwilach, gdy muszę szybko uchwycić pomysł lub zrobić notatkę listę do zrobienia .

Doceniam również jej integrację z większym ekosystemem ClickUp. Po zanotowaniu notatki mogę szybko przekształcić ją w zadanie lub element działania. Jest to idealne rozwiązanie do utrzymywania wszystkiego w porządku bez konieczności korzystania z wielu aplikacji lub platform.

Kiedyś żyłem z notatek, ale po dwóch dniach oceniania ClickUp wiedziałem, że to jest to rozwiązanie dla mnie > .

Alaina Maracotta, marketing wydarzeń Vida Health

ClickUp Docs: Centralny hub dla wszystkich potrzeb związanych z notatkami ClickUp Docs to moja ulubiona aplikacja do tworzenia bardziej szczegółowych notatek. Wypróbuj go, gdy potrzebujesz przestrzeni do organizowania notatek ze spotkań, pomysłów na projekty, a nawet sesji burzy mózgów. To, co zrobi na tobie wrażenie, to łatwość tworzenia ustrukturyzowanych dokumentów, które nie są tylko statycznymi notatkami, ale interaktywne. Możesz błyskawicznie łączyć zadania, osadzać dokumenty i udostępniać je swojemu zespołowi.

Łatwo rób notatki i współpracuj ze swoim zespołem dzięki ClickUp Docs

Jedną z najważniejszych zalet ClickUp Docs jest współpraca. W przeciwieństwie do innych narzędzi do robienia notatek, mogę zaprosić członków zespołu do edycji, komentowania i rozwijania pomysłów bezpośrednio w dokumencie. To jak posiadanie obszaru roboczego na żywo, w którym pomysły ewoluują w czasie rzeczywistym.

A ponieważ ClickUp Docs w pełni integruje się z innymi funkcjami ClickUp, mogę przypisywać elementy działań bezpośrednio z dokumentu, zamieniając dyskusje w namacalne zadania. Ta funkcja znacznie usprawnia mój cykl pracy.

ClickUp Brain: Rób notatki szybciej i mądrzej

Każdy, kto jest sceptycznie nastawiony do używania AI do robienia notatek, powinien wypróbować ClickUp Brain . Narzędzie do pisania ClickUp AI może pomóc we wszystkim, od podsumowywania długich notatek po sugerowanie sposobów organizowania zawartości.

Kiedy mam mało czasu, ClickUp Brain pomaga mi przyspieszyć pracę, pisząc szkice lub porządkując moje notatki w coś bardziej uporządkowanego.

Notatka wszystkich postępów z ClickUp Brain

To, co najbardziej podoba mi się w ClickUp Brain, to jego intuicyjność. Na przykład, jeśli notuję notatki ze spotkania, mogę poprosić narzędzie o podsumowanie kluczowych punktów lub wygenerowanie elementów działania z dyskusji. A ponieważ aplikacja jest ściśle zintegrowana z ClickUp, syntetyzuje informacje z moich zadań, plików i notatek. W wyniku tego ClickUp Brain dostosowuje wszystkie swoje odpowiedzi do moich potrzeb.

Szablon codziennych notatek ClickUp

Kiedy po raz pierwszy odkryłem aplikację Szablon codziennych notatek ClickUp nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo uprości to mój dzień. To szablon do robienia notatek pomógł mi zorganizować wszystko w jednym miejscu. To nie tylko miejsce do zapisywania notatek - został zaprojektowany tak, aby uporządkować Twój dzień, abyś mógł pozostać skupiony i wydajny.

Szablon codziennych notatek ClickUp

Oto jak szablon mi pomógł:

Strukturyzuje mój dzień: Dzieli mój dzień na możliwe do zarządzania kawałki i dostarcza przestrzeń do refleksji nad moimi osiągnięciami pod koniec dnia

Dzieli mój dzień na możliwe do zarządzania kawałki i dostarcza przestrzeń do refleksji nad moimi osiągnięciami pod koniec dnia Zarządza zadaniami i priorytetami: Pozwala mi śledzić ważne i pilne zadania, kategoryzując je według priorytetów

Pozwala mi śledzić ważne i pilne zadania, kategoryzując je według priorytetów Niestandardowy układ: Pełni funkcję przejrzystego, łatwego do naśladowania formatu, który mogę dostosować do mojego cyklu pracy, w tym sekcje do burzy mózgów inotatki ze spotkań Zwiększa wydajność: Centralizuje wszystkie moje codzienne potrzeby w jednym miejscu, znacznie zwiększając moją ogólną wydajność

Pełni funkcję przejrzystego, łatwego do naśladowania formatu, który mogę dostosować do mojego cyklu pracy, w tym sekcje do burzy mózgów inotatki ze spotkań

ClickUp - Najlepsza aplikacja do robienia notatek dla Twoich zadań

Po zbadaniu i ocenie różnych alternatyw dla Kindle Scribe, zyskałem cenny wgląd w różnorodne opcje zwiększania notatek i wydajności. Każde narzędzie do robienia notatek oferuje unikalne funkcje i korzyści, które zaspokajają określone potrzeby, dzięki czemu wybór odpowiedniego dla siebie jest dość prosty.

Tymczasem, jako osoba ceniąca sobie efektywność i płynną wydajność, gorąco polecam korzystanie z ClickUp jako aplikacja do robienia notatek . Jej różnorodne funkcje i ściśle zintegrowane możliwości sprawiają, że jest to dobry wybór dla każdego, kto chce usprawnić swój cykl pracy. Zarejestruj się w ClickUp aby doświadczyć kompleksowej platformy, która umożliwia efektywne zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, łatwe sporządzanie notatek i bezbłędną współpracę.