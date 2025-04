Jak pisać skuteczne rekomendacje na LinkedIn (+przykłady)

Wielu z nas miało przyjemność pracować z fantastycznymi kolegami, szefami i pracownikami, których chętnie polecilibyśmy na LinkedIn (lub gdziekolwiek indziej, naprawdę).

Ale siadanie do napisania tej rekomendacji nie zawsze jest łatwe. Jak sprawić, by kontakt się wyróżniał, a jednocześnie był autentyczny? Czy powinieneś wymienić wszystkie niesamowite umiejętności, które posiada dana osoba, czy też powinna być ona krótka i słodka?

Podzieliliśmy zadanie napisania rekomendacji na LinkedIn na prosty ośmiostopniowy proces, który możesz zakończyć w około pięć minut (jeśli korzystasz z odpowiedniego narzędzia - więcej na ten temat później). Następnym razem, gdy zostaniesz poproszony o polecenie kogoś, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby stworzyć wiadomość, która przyspieszy karierę twojego kolegi - i zarobi ci w zamian trochę dobrej karmy.

A jako bonus, dołączyliśmy kilka świetnych przykładów rekomendacji na LinkedIn!🌟

Co to jest rekomendacja na LinkedIn?

przez LinkedIn Rekomendacja na LinkedIn to sposób, w jaki jeden profesjonalista może ręczyć za drugiego, podkreślając jego umiejętności, etykę pracy lub doświadczenie we współpracy.

Jest to prosty, ale skuteczny sposób dla współpracowników, klientów lub menedżerów, aby podkreślić czyjeś umiejętności, jednocześnie dając swojemu profilowi dodatkową przewagę, aby przyciągnąć wzrok potencjalnych pracodawców lub klientów.

Rekomendacje te pojawiają się bezpośrednio na profilu LinkedIn odbiorcy i podkreślają cechy, które mogą nie pojawić się w życiorysie. Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa i komunikacja w zespole lub konkretne talenty techniczne, te referencje pomagają budować zaufanie i wiarygodność w profesjonalnej sieci. Jest to szczególnie przydatne, gdy ludzie próbują zmienić swoją karierę lub przywrócić swoje życie zawodowe na właściwe tory .

Jakie są korzyści z rekomendacji na LinkedIn?

Pisanie rekomendacji na LinkedIn pomaga zarówno osobie, którą rekomendujesz, jak i Tobie samemu. dowiedzmy się, w jaki sposób.

Zwiększa ich wiarygodność - i Twoją

Kiedy mówisz coś w stylu: "Sarah zwiększyła rozpoznawalność naszej marki o 40% w ciągu zaledwie sześciu miesięcy", popierasz jej umiejętności prawdziwymi liczbami, czyniąc ją bardziej wiarygodną dla potencjalnych pracodawców.

Jednocześnie udzielenie przemyślanej rekomendacji zwiększa twoją wiarygodność. Pokazuje, że cenisz pracę innych i doceniasz ich mocne strony. Przyszli klienci lub pracodawcy mogą zobaczyć, że jesteś kimś, kto nie tylko dostarcza, ale także dostrzega dobrą pracę innych.

Buduje sieć kontaktów i kształtuje markę osobistą

Udzielenie lub otrzymanie rekomendacji może wzmocnić relacje i otworzyć nowe drzwi. Wyobraź sobie, że napisałeś rekomendację dla byłego kolegi z zespołu. Kilka miesięcy później przedstawił cię on wiceprezesowi dużej firmy technologicznej - okazja, której się nie spodziewałeś.

Rekomendacje odgrywają również kluczową rolę w budowaniu marki osobistej. Kiedy polecasz kogoś takiego jak pan A, jego połączenia prawdopodobnie zauważą twój profil, co zwiększy twoją widoczność.

Potwierdza ich umiejętności i Twoją wiedzę specjalistyczną

Rekomendacje na LinkedIn to coś więcej niż tylko kciuki w górę; dostarczają one prawdziwych przykładów czyichś umiejętności w działaniu.

Na przykład, wyobraź sobie, że kolega napisał:

_Umiejętności analizy danych Amy są wyjątkowe. Wykorzystała segmentację rynku do zidentyfikowania nowego celu demograficznego, w wyniku czego konwersje wzrosły o 25%

Daje to konkretny dowód na doświadczenie Amy i wartość, jaką wnosi.

Co więcej, referencje odzwierciedlają również ciebie. Doceniając czyjś wkład, pokazujesz, że wiesz, jak wygląda praca wysokiej jakości. To nie tylko potwierdza ich umiejętności, ale także pozycjonuje cię jako eksperta w swoim polu.

Sprawia, że jesteś bardziej widoczny i zapewniasz dostawcom przewagę podczas poszukiwania pracy

Profile z rekomendacjami zazwyczaj zajmują wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Oznacza to, że pojawiają się częściej, gdy rekruterzy szukają konkretnej roli.

Ponadto, gdy wystawiasz rekomendację jako znany dostawca w branży, chwaląc umiejętności odbiorcy, daje mu to przewagę nad innymi kandydatami.

Jak napisać skuteczną rekomendację na LinkedIn

Choć brzmi to prosto, rekomendacje na LinkedIn mogą być nieco trudne do sporządzenia. O jakich cechach mówisz? Czy wzmianka o referencjach ma brzmieć wiarygodnie? Jak długa musi być rekomendacja?

Oto przewodnik krok po kroku, który rozwieje wszystkie twoje wątpliwości.

1. Znajdź narzędzie, które pomoże Ci pisać i zarządzać rekomendacjami na LinkedIn

Jeśli chcesz pisać wysokiej jakości, spersonalizowane rekomendacje bezbłędnie, posiadanie odpowiedniego oprogramowania robi różnicę. Znajdź więc narzędzie, które ci w tym pomoże.

Potrzebujesz czegoś, co jest łatwe w użyciu, ma szablony lub AI, które pomagają w pisaniu, pozwala utrzymać wszystko w porządku i dobrze współpracuje z platformami takimi jak LinkedIn.

nasz wybór? ClickUp .

Skorzystaj z funkcji zarządzania dokumentami ClickUp, aby zarządzać swoimi rekomendacjami w jednym miejscu

Ta kompleksowa platforma do zarządzania projektami ma wszystko, czego potrzebujesz, aby uprościć proces pisania rekomendacji i zarządzania nimi - zarówno na LinkedIn, jak i w innych miejscach.

Tworzenie i zapisywanie rekomendacji LinkedIn w ClickUp Docs

Funkcje takie jak Dokumenty ClickUp zapewniają czystą, wolną od rozpraszaczy przestrzeń do tworzenia, edytowania i formatowania rekomendacji z łatwością.

Poproś ClickUp Brain o dostosowanie i dopracowanie Twojego stylu i tonu pisania podczas tworzenia rekomendacji LinkedIn

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest jego asystent AI, ClickUp Brain . Oto, w jaki sposób może sprawić, że Twoje rekomendacje wyróżnią się na tle innych:

Generuje pomysły i sugeruje kluczowe punkty do uwzględnienia w oparciu o rolę i branżę danej osoby

do uwzględnienia w oparciu o rolę i branżę danej osoby Ulepsza język , polecając słowa i zwroty, które sprawią, że rekomendacja będzie miała większy wpływ

, polecając słowa i zwroty, które sprawią, że rekomendacja będzie miała większy wpływ Pomaga analizować kontekst podawany przez dostawcę i spersonalizować go poprzez podkreślenie konkretnych umiejętności i osiągnięć

podawany przez dostawcę i poprzez podkreślenie konkretnych umiejętności i osiągnięć Dostosowuje i dostraja ton, upewniając się, że jest on profesjonalny, a jednocześnie osobisty

ton, upewniając się, że jest on profesjonalny, a jednocześnie osobisty Organizuje strukturę rekomendacji dla maksymalnego efektu, upewniając się, że obejmujesz wszystkie niezbędne elementy

rekomendacji dla maksymalnego efektu, upewniając się, że obejmujesz wszystkie niezbędne elementy Z łatwością radzi sobie z pisaniem wielu rekomendacji, zachowując ich spersonalizowany charakter i spójną jakość

2. Zacznij od pozytywnej notatki z uderzającą linią początkową

Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, czas zacząć pisać. A najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest linia, która przyciąga uwagę i sprawia, że ludzie chcą czytać dalej. W końcu chcesz, aby menedżerowie ds. rekrutacji faktycznie to przeczytali, prawda?

Mocna linia otwierająca:

Przyciąga uwagę i sprawia, że twoja rekomendacja się wyróżnia

i sprawia, że twoja rekomendacja się wyróżnia nadaje pozytywny, profesjonalny ton dla wszystkiego, co nastąpi później

dla wszystkiego, co nastąpi później rozpala ciekawość , sprawiając, że czytelnik chce dowiedzieć się więcej o danej osobie

, sprawiając, że czytelnik chce dowiedzieć się więcej o danej osobie Daje pewien kontekst, szybko ustanawiając powiązanie z daną osobą

Nie należy jednak przesadzać. Otwarcie powinno być imponujące, ale nadal sprawiać wrażenie autentycznego i profesjonalnego. Unikaj przesady lub swobodnego języka, które mogą sprawić, że poczujesz się mniej wiarygodny.

przykład:

"W ciągu moich 15 lat zarządzania teamami technologicznymi, rzadko miałem spotkanie z osobą rozwiązującą problemy tak innowacyjną i zdeterminowaną jak Sarah."

Ten przykład od razu pokazuje doświadczenie i autorytet rekomendującego, jednocześnie podkreślając wyjątkowe umiejętności Sary.

Możesz też wybrać coś bardziej bezpośredniego i jasnego, jak np:

"Jeśli szukasz stratega marketingowego, który zamienia dane w praktyczne spostrzeżenia, John jest twoim facetem."

Podpowiedź ClickUp Brain, jak napisać angażujące rekomendacje LinkedIn w kilka sekund

Jeśli potrzebujesz pomocy, zawsze możesz poprosić ClickUp Brain o zasugerowanie listy mocnych zdań otwierających i kontynuować z najbardziej odpowiednim.

3. Następnie określ swoje powiązania zawodowe z osobą, którą polecasz

"_Skąd znasz tę osobę i dlaczego ją polecasz?"

To właśnie będzie zastanawiać czytelnika.

Kiedy opisujesz, skąd znasz tę osobę, nie tylko pokazujesz, że jesteś wiarygodny - dajesz także czytelnikowi lepsze wyobrażenie o tym, z jakiego punktu widzenia pochodzisz. Dodaje to wagi twojej rekomendacji i czyni ją bardziej autentyczną.

Możesz powiedzieć coś takiego:

"Miałem przyjemność pracować z Emmą przez trzy lata, kiedy była głównym projektantem UX w moim zespole w TechInnovate Inc."

To szybko podsumowuje, jak długo pracowaliście razem i jej rolę, dając czytelnikowi jasny obraz waszych powiązań zawodowych.

Lub:

"Jako bezpośredni przełożony Johna w Global Marketing Solutions w latach 2020-2023 obserwowałem, jak rozwijał się od młodszego copywritera do lidera zespołu zarządzającego naszymi najbardziej prestiżowymi klientami."

To nie tylko wyjaśnia twoje połączenie, ale także podkreśla rozwój Johna, dodając więcej głębi do twojej rekomendacji i pomagając ci płynnie przejść do następnej sekcji.

4. Krótko opisz, jak dana osoba radziła sobie ze swoją rolą i obowiązkami

W tej sekcji mówisz czytelnikowi dokładnie, co dana osoba zrobiła i jak dobrze to zrobiła. Podkreśl kluczowe punkty, takie jak:

Główne obowiązki, które wzięła na siebie

Wszelkie dodatkowe role, do których się przyczynił lub "kapelusze", które nosił

Ocena ich ogólnej wydajności

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby zebrać wszystkie informacje do zrobienia przez pracownika/kolegę, którego polecasz - przed napisaniem rekomendacji na LinkedIn

Jeśli korzystasz z narzędzia takiego jak ClickUp do obsługi procesów zarządzania projektami w Twojej firmie, krok ten staje się znacznie łatwiejszy i dokładniejszy. Zamiast samodzielnie przekopywać się przez dokumentację, pozwól ClickUp Brain zebrać wszystkie kluczowe informacje - takie jak projekty, nad którymi pracowali, wskaźniki realizacji zadań, umiejętności komunikacyjne, a nawet jakość ich pracy.

Jest to szczególnie przydatne w zdalnych lub elastycznych środowiskach pracy gdzie ręczne śledzenie wszystkiego może być trudne. ClickUp Brain pomaga poprzez zebranie wszystkich tych danych, dając jasny widok na to, jak dana osoba wykonywała swoją pracę.

Oto solidny przykład do sprawdzenia:

"Jako nasz Senior Project Manager, Sarah z powodzeniem zarządzała kilkoma projektami klientów o dużej presji, zawsze realizując je przed terminem i w ramach budżetu. Utrzymywała 98% wskaźnik ukończenia zadań na czas, jednocześnie kierując zespołami liczącymi do 15 osób i usprawniając proces zarządzania projektami w firmie."

5. Podkreśl te imponujące umiejętności, które widziałeś na własne oczy

Jasne, osoba, którą rekomendujesz jest inteligentna i utalentowana - ale co tak naprawdę czyni ją wyjątkową?

Zamiast ustawiania oczywistości, zero na 1-2 kluczowych umiejętnościach, które naprawdę ich wyróżniają. Zastanów się, co robi lepiej niż ktokolwiek inny i skoncentruj swoją rekomendację wokół tego.

Na przykład, jeśli twój były asystent wykonawczy ubiega się o rolę kierowniczą, możesz podkreślić jego doświadczenie w kierowaniu wolontariuszami, co jest bardziej istotne niż tylko mówienie o jego umiejętnościach organizacyjnych.

Przed napisaniem rekomendacji warto również skonsultować się z kolegami i sprawdź, czy chcą, abyś omówił konkretne role. W ten sposób rekomendacja nie tylko odzwierciedla ich rzeczywistą pracę, ale także jest zgodna z ich celami zawodowymi, dzięki czemu ma większy wpływ i zapada w pamięć.

6. Wzmianka o kluczowym osiągnięciu, które miało znaczący wpływ na działalność firmy

Teraz nadszedł czas, aby ujawnić showstopper: jedno osiągnięcie lub wkład o maksymalnym wpływie.

Może to być wszystko, od poprowadzenia udanego projektu po usprawnienie procesów lub osiągnięcie istotnych wyników. Skupienie się na wyróżniającym się osiągnięciu sprawia, że twoja rekomendacja jest silniejsza.

Instancja:

"_Podczas wprowadzania naszego produktu na rynek, Emily kierowała zespołem marketingowym i stworzyła kampanię, która zwiększyła naszą sprzedaż o 30% w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Jej strategiczny plan i dbałość o szczegóły były przełomowe dla premiery"

Wygeneruj rekomendację LinkedIn bezpośrednio z raportu z zadania swojego współpracownika za pomocą ClickUp Brain

Po raz kolejny znalezienie takich informacji jest łatwe dzięki ClickUp Brain. Wystarczy poprosić go o przeanalizowanie i wyróżnienie najlepszej pracy pracownika, a otrzymasz ją w ciągu kilku sekund.

7. Dodaj osobisty akcent

Kolejnym krokiem jest dodanie osobistego akcentu do rekomendacji.

To twoja szansa, aby podzielić się tym, jak to jest pracować z daną osobą i dać wgląd w jej osobowość. Pamiętaj tylko, aby mieć na uwadze swoich odbiorców - to, co może być zabawne wśród znajomych, może wzbudzić wątpliwości przyszłych pracodawców!

Osobista notatka może pomóc zespołom rekrutacyjnym przekonać się, że dana osoba jest nie tylko zdolna, ale także przyjemna we współpracy.

Na przykład, możesz powiedzieć:

"Praca z Markiem była zawsze przyjemnością; potrafił z łatwością budować relacje _z zespołem i utrzymywać ich motywację, nawet w napiętych terminach."

Daje to wgląd w jego charakter, jednocześnie podkreślając wartość, jaką wnosi do miejsca pracy.

8. Zakończ solidną rekomendacją

Na koniec zakończ swoją rekomendację krótką i bezpośrednią linią końcową, która pokazuje twoje silne poparcie dla danej osoby. Nie ma tu wiele do zrobienia; wystarczy proste stwierdzenie, które pozostawia trwałe, pozytywne wrażenie.

Coś takiego:

"Z przyjemnością rekomenduję Johna do każdej roli, którą chce - bez wątpienia będzie świetnym dodatkiem do każdego zespołu!"

Dzięki tym krokom i ClickUp jako partnerowi w burzy mózgów i pisaniu, możesz nadać każdej rekomendacji na LinkedIn wyraźny, profesjonalny (ale osobisty) charakter!

Przykłady rekomendacji LinkedIn

Pomimo tego, że właśnie szczegółowo omówiliśmy, jak napisać rekomendację, oto kilka najlepszych przykładów rekomendacji na LinkedIn, z których można czerpać inspirację:

1. Dla współpracownika

emily ma niesamowity talent do przekształcania skomplikowanych danych w praktyczne spostrzeżenia. Pracujemy razem jako analitycy marketingowi w TechGrow od trzech lat, zajmując się kilkoma dużymi projektami

emily zawsze dokłada wszelkich starań, nie tylko analizując liczby, ale także przekształcając je w strategie, które przynoszą wyniki. To, co naprawdę ją wyróżnia, to niesamowita umiejętność dostrzegania trendów, które inni mogliby przeoczyć. Na przykład jej analiza doprowadziła do zmiany produktu, która zwiększyła nasze przychody w czwartym kwartale o 30%!

humor i życzliwość Emily sprawiają, że praca z nią jest przyjemnością - to ona utrzymuje połączenie w naszym zespole, zwłaszcza gdy sprawy stają się gorączkowe. Każda firma byłaby szczęśliwa mając ją i w pełni polecam ją na każdą rolę w marketingu opartym na danych

2. Dla seniorów

praca z Johnem była fantastycznym doświadczeniem w nauce strategicznego myślenia. Jako wiceprezes ds. operacyjnych w InnoTech przeprowadził nasz dział przez poważną transformację cyfrową

to, co wyróżnia Johna, to sposób, w jaki wzmacnia swój zespół; równoważy długoterminowe cele z codziennymi zadaniami, jednocześnie zawsze służąc wsparciem. Wprowadzenie przez niego zwinnych metod zwiększyło naszą wydajność o 40% i poprawiło morale zespołu

ponadto jest niezwykle przystępny. Pomimo pełnienia wysokiej roli, jest dla nas bardzo pomocny mentorem kariery dla wielu z nas. Pod jego kierownictwem rozwinąłem się bardziej niż gdziekolwiek indziej, a każda firma miałaby ogromne szczęście, mając go za lidera

3. Dla menedżera

styl zarządzania Sarah jest naprawdę inspirujący. Jako kierownik projektu w BuildRight Solutions z łatwością poradziła sobie z naszymi najtrudniejszymi projektami w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Sarah bezbłędnie radzi sobie z wieloma zadaniami, wymaganiami klientów i dynamiką zespołu

zawsze wydobywa z każdego to, co najlepsze - wiedząc, jak dopasować zadania do mocnych stron każdej osoby, co prowadzi do 25% wzrostu terminowości zakończonych projektów. Zdobyliśmy nawet kontrakt obejmujący całe miasto, gdy poprowadziła projekt rewitalizacji centrum miasta, mieszcząc się w budżecie i wyprzedzając harmonogram. Ponadto jej doskonałe umiejętności komunikacyjne i polityka otwartych drzwi sprawiają, że jest menedżerem, z którym ludzie naprawdę lubią pracować

gorąco polecam ją na każdą rolę kierowniczą

4. Dla profesjonalisty HR

alex jest profesjonalistą HR, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz, dopóki z nim nie pracowałeś. W ciągu zaledwie roku pracy w GlobalTech przekształcił nasz dział HR w kluczowego gracza w naszym rozwoju. Jako menedżer ds. zasobów ludzkich odnowił nasz proces rekrutacji, wdrożył program odnowy biologicznej i kierował wysiłkami na rzecz różnorodności i integracji

to, co wyróżnia Alexa, to połączenie empatii i decyzji opartych na danych. Jego nowy proces onboardingu zmniejszył rotację o 40%! Ponadto sprawia, że każdy pracownik czuje się wysłuchany i doceniany, z troską podchodząc do delikatnych problemów. Jeśli potrzebujesz niezwykle pomocnego lidera HR, który wspiera wspaniałą kulturę i napędza wyniki, Alex jest dla Ciebie!

5. Dla szefa

lisa jest liderem, który sprawia, że każdego dnia przychodzisz do pracy podekscytowany. Jako CEO TechSpark, przeprowadziła nas przez szybki wzrost i zmiany w branży w ciągu ostatnich czterech lat. Lisa jest nie tylko wizjonerką; jest także praktyczna i wie, jak doprowadzić sprawy do zrobienia. Wyróżnia ją umiejętność równoważenia innowacji z praktycznością

zarządzałem nią, gdy wprowadzaliśmy na rynek nasz flagowy produkt AI, a pod jej kierownictwem nasze przychody podwoiły się z dnia na dzień. Ponadto wspiera pozytywną kulturę firmy, w której każdy czuje się wartościowy. Z całego serca polecam Lisę na każdą kierowniczą rolę!

6. Dla studenta

głód wiedzy i praktyczne podejście Jake'a wyróżniają go na tle innych. Jako jego mentor podczas letniego stażu w DataDrive widziałem, jak radzi sobie ze złożonymi projektami analizy danych jak profesjonalista, mimo że jest dopiero studentem pierwszego roku

szybko stał się kluczowym członkiem naszego zespołu, wnosząc innowacyjne pomysły, które zwiększyły wydajność przetwarzania danych o 15%. Jego umiejętność połączenia teorii z rzeczywistymi zastosowaniami jest imponująca. Końcowy projekt Jake'a - model predykcyjny dla niestandardowych zmian - jest obecnie wykorzystywany w całej firmie. Ponadto jego entuzjazm i umiejętność pracy w zespole sprawiają, że świetnie się z nim pracuje

jest idealny do każdej roli analityka danych na poziomie podstawowym!

7. Dla klienta

praca z Markiem i jego zespołem w GreenGrow była punktem kulminacyjnym mojej kariery konsultingowej. W ciągu ostatniego roku pomogłem im zoptymalizować łańcuch dostaw, a Mark był niesamowitym klientem - bardzo wyczyszczonym z celów i otwartym na nowe pomysły. Dzięki jego przywództwu zmniejszyliśmy ilość odpadów o 30% i zwiększyliśmy wydajność o 25%

podziwiam myślenie przyszłościowe Marka; zawsze szuka sposobów na innowacje. Jeśli myślisz o współpracy z GreenGrow, Mark będzie świetnym współpracownikiem. Gorąco go polecam!

8. Dla freelancera

Rob jest niezależny programista którego potrzebujesz w swoim zespole. Przez ostatnie sześć miesięcy wywarł ogromny wpływ na nasz startup, SnapSell, dzięki swoim imponującym umiejętnościom kodowania. Jego zdolność do przekształcania złożonych koncepcji w funkcjonalne funkcje była dla nas przełomem. Aplikacja internetowa, którą opracował na potrzeby uruchomienia naszego produktu, usprawniła obsługę użytkowników i przyczyniła się do 40% wzrostu liczby rejestracji

rob jest proaktywny w społeczności deweloperów zawsze jest na bieżąco i ma mnóstwo pomysłów. Ponadto jest niezawodny i dotrzymuje terminów bez wysiłku. Nie mogę go wystarczająco polecić - jest fantastycznym partnerem technicznym!

Wskazówki dotyczące ubiegania się o rekomendację na LinkedIn

Ludzie zazwyczaj nie rozdają rekomendacji samodzielnie, co oznacza, że jeśli ich potrzebujesz, musisz o nie poprosić. Oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać do zrobienia tego:

Wybierz odpowiednie osoby , takie, które dobrze znają twoją pracę i mogą opowiedzieć o twoich umiejętnościach i osiągnięciach

, takie, które dobrze znają twoją pracę i mogą opowiedzieć o twoich umiejętnościach i osiągnięciach Kiedy się do nich zwracasz, wspomnij o wspólnych doświadczeniach lub projektach , aby twoja prośba była wyjątkowa

, aby twoja prośba była wyjątkowa Wyczyszczone cele , niezależnie od tego, czy szukasz pracy, zmieniasz karierę, chcesz się rozwijać zawodowo, czy po prostu aktualizujesz swój profil

, niezależnie od tego, czy szukasz pracy, zmieniasz karierę, chcesz się rozwijać zawodowo, czy po prostu aktualizujesz swój profil Przypomnij im o konkretnych projektach lub osiągnięciach, które chciałbyś podkreślić

o konkretnych projektach lub osiągnięciach, które chciałbyś podkreślić Jeśli to pasuje, zaproponuj napisanie rekomendacji dla nich

rekomendacji dla nich Daj im krótkie podsumowanie swojej roli i kluczowych osiągnięć, aby mogli zacząć

swojej roli i kluczowych osiągnięć, aby mogli zacząć Poproś o rekomendacje tuż po zakończeniu udanego projektu, gdy twoja praca jest świeża w ich pamięci

Tworzenie imponujących rekomendacji na LinkedIn za pomocą ClickUp!

Pisanie rekomendacji na LinkedIn może wydawać się czasochłonne, ale nie musi takie być.

Rekomendacje te mogą pomóc Twoim współpracownikom zabłysnąć i przyciągnąć uwagę potencjalnych pracodawców. Dzięki ClickUp, cały proces może stać się 5-minutowym zadaniem!

Użyj ClickUp Docs, aby zanotować swoje przemyślenia, skorzystaj z funkcji zarządzania zadaniami, aby wszystko zorganizować i pozwól ClickUp Brain pomóc Ci zebrać wszelkie szczegóły dotyczące osiągnięć Twojego kolegi. Wszystko po to, aby ułatwić Ci pracę, jednocześnie wspierając kolegów z zespołu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i bez wysiłku pisz rekomendacje na LinkedIn, które trudno zignorować!