Free Szablony do zarządzania pieniędzmi w Excelu w celu optymalizacji wydatków

Oszczędzanie pieniędzy nie musi być żmudnym obowiązkiem. Gotowy do użycia szablon zarządzania pieniędzmi może wiele zmienić.

Korzystanie z szablonu menedżera pieniędzy w programie Microsoft Excel jest popularnym pierwszym krokiem dla większości z nas. Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, przygotowaliśmy 10 najlepszych dostępnych obecnie szablonów Excel.

Omówimy również kilka alternatyw dla ClickUp, potężnego rozwiązania do zarządzania projektami, które może jeszcze bardziej uprościć zarządzanie finansami.

**Co składa się na dobry szablon Excel do zarządzania pieniędzmi?

Szablony Excel do zarządzania pieniędzmi ułatwiają rozpoczęcie budżetowania. Oto pięć kluczowych aspektów, które są niezbędne, aby każdy szablon był skuteczny:

Dostosowanie: Upewnij się, że szablon do budżetowania można dostosować do różnych potrzeb finansowych. Wybierz rozwiązania, które pozwalają dodawać, usuwać lub zmieniać nazwy pól według własnego uznania

Upewnij się, że szablon do budżetowania można dostosować do różnych potrzeb finansowych. Wybierz rozwiązania, które pozwalają dodawać, usuwać lub zmieniać nazwy pól według własnego uznania Przejrzystość: Zadbaj o dobrą strukturę i prostotę szablonu. Wybierz te, które ułatwiają przejrzysty przepływ informacji, takie jak nagłówki, podtytuły i kodowanie kolorami

Zadbaj o dobrą strukturę i prostotę szablonu. Wybierz te, które ułatwiają przejrzysty przepływ informacji, takie jak nagłówki, podtytuły i kodowanie kolorami Wizualizacja: Wybieraj rozwiązania z wizualnymi podsumowaniami, aby przekazać spostrzeżenia. Osadzaj wykresy i diagramy, aby śledzić wzorce wydatków i alokacje budżetowe w celu łatwiejszej analizy trendów

Wybieraj rozwiązania z wizualnymi podsumowaniami, aby przekazać spostrzeżenia. Osadzaj wykresy i diagramy, aby śledzić wzorce wydatków i alokacje budżetowe w celu łatwiejszej analizy trendów Gotowe formuły: Preferuj szablony, które upraszczają wprowadzanie danych i obliczenia, aby zaoszczędzić czas. Korzystaj z formuł i formatów warunkowych, aby automatycznie sumować kwoty, oznaczać rozbieżności lub podkreślać progi budżetowe

Preferuj szablony, które upraszczają wprowadzanie danych i obliczenia, aby zaoszczędzić czas. Korzystaj z formuł i formatów warunkowych, aby automatycznie sumować kwoty, oznaczać rozbieżności lub podkreślać progi budżetowe Bezpieczeństwo danych: Priorytetem są szablony, które umożliwiają ochronę hasłem w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ogranicz dostęp do określonych komórek i włącz regularne tworzenie kopii zapasowych danych, jeśli pracujesz z wieloma zespołami

10 najlepszych szablonów Excel do zarządzania pieniędzmi

Mając na uwadze kluczowe elementy, oto 10 szablonów Excel do zarządzania pieniędzmi, które pomogą ci zacząć:

1. Szablon zarządzania pieniędzmi autorstwa Vertex42

via Vertex42 Vertex42's Money Management Template to rozwiązanie stworzone do wizualizacji finansów na poziomie granularnym.

Zawiera pełne formuł arkusze robocze dla transakcji, celów i raportowania oraz obszerną sekcję pomocy dla bezproblemowego startu.

The Szablon budżetu w Excelu zawiera również dwa arkusze do raportowania ogólnego obrazu oraz sekcję do rejestrowania i śledzenia rachunków.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Korzystaj ze szczegółowych arkuszy, aby monitorować transakcje i ustawić cele finansowe

Porównywanie tygodniowych i miesięcznych budżetów z rzeczywistymi wydatkami, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić więcej

Idealny dla: Osób chcących zyskać kontrolę nad swoimi finansami i usprawnić budżetowanie

2. Podstawowy szablon budżetu osobistego firmy Microsoft

via Microsoft Szablon Basic Personal Budget firmy Microsoft to szybkie rozwiązanie do zarządzania pieniędzmi. Oferuje on wyczyszczone arkusze do śledzenia miesięcznych dochodów i wydatków. Szablon jest również dostawcą arkusza wydatków, w którym można wyszczególnić wydatki i wygenerować ich sumę

Dzięki przejrzystemu układowi i łatwemu w użyciu formatowi, ten szablon do zarządzania pieniędzmi w programie Excel jest idealny dla organizowania finansów na przyszłość.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Łatwe śledzenie przychodów i wydatków dzięki uporządkowanym arkuszom roboczym

Podsumowanie wyników finansowych za pomocą przejrzystych wizualizacji przepływów pieniężnych i wydatków

Idealny dla: Każdy, kto szuka prostego narzędzia do efektywnego zarządzania finansami osobistymi

3. Szablon budżetu uczelni Microsoft

via Microsoft Szablon My College Budget firmy Microsoft został zaprojektowany, aby pomóc studentom w zarządzaniu pieniędzmi. Jedną z jego wyróżniających się funkcji są kolorowe wykresy, które ułatwiają sprawdzenie, na co przeznaczane są pieniądze.

Śledzi miesięczne dochody, wydatki, a nawet wydatki semestralne, aby rejestrować regularne wydatki edukacyjne. W ten sposób możesz zacząć kontrolować swój budżet przez cały rok szkolny.

Świetnie nadaje się do podejmowania i dostosowywania decyzji finansowych bez wpływu na główny cel.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Wykorzystaj atrakcyjne wizualizacje, aby łatwo zoptymalizować miesięczne i semestralne nawyki związane z wydatkami

Ustawienie i monitorowanie celów finansowych ze wskaźnikami postępu dla lepszego budżetowania

Idealne dla: Studenci, którzy chcą zarządzać swoimi finansami przez cały rok akademicki

4. Szablon budżetu wydatków firmy Microsoft

via Microsoft Szablon budżetu wydatków Microsoft jest idealny do planowania wydatków na projekt zawodowy lub osobisty. Dostarcza wszystkich kluczowych informacji na jednej stronie, koncentrując się na zarządzaniu wydatkami.

Szablon ten pomaga rejestrować każdy wydatek i połączyć go z predefiniowaną listą kategorii wydatków.

⭐ Dlaczego go pokochasz

Rejestrowanie każdego wydatku połączonego z kategoriami do śledzenia

Wizualizacja rozbieżności w wydatkach w celu wskazania obszarów do cięcia kosztów

Idealne dla: Profesjonalistów zarządzających projektami lub budżetami osobistymi

5. Prosty szablon budżetu rocznego firmy Microsoft

via Microsoft Następny jest Simple Annual Budget Template by Microsoft, jednostronicowe rozwiązanie, które pozwala uchwycić szczegóły rocznego budżetu. W lewym górnym rogu znajduje się zgrabna tabela podsumowująca sumy i salda.

Szablon zawiera tabele dochodów i wydatków wypełnione wstępnie wypełnionymi formułami. Upraszcza to obliczenia i daje jasny obraz wyników.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Budżetowanie wolne od ludzkich błędów dzięki wstępnie wypełnionym formułom

Trzy paski ilustrujące wyniki finansowe i kluczowe kategorie wydatków

Idealny dla: Każdy, kto szuka kompleksowego rocznego podsumowania finansowego

6. Szablon budżetu wydatków gospodarstwa domowego firmy Microsoft

via Microsoft Chcesz kontrolować udostępniane wydatki domowe? Microsoft's Household Expense Budget Template może sprawić, że życie stanie się prostsze. Zaprojektowano go z myślą o mapowaniu tego, ile współlokatorzy wydają na dom.

Szablon posiada tabelę do zapisywania wydatków, wartości, kto zapłacił i notatek. Posiada również szybki wykres słupkowy, który wizualizuje wydatki współlokatorów

⭐ Dlaczego to pokochasz

Dokumentowanie udostępnianych wydatków gospodarstwa domowego ze szczegółami płatności i notatkami

Śledzenie wkładu każdego ze współlokatorów i zwiększanie odpowiedzialności za pomocą wykresu słupkowego umieszczonego w górnej środkowej części arkusza

Idealny dla: Współlokatorów chcących śledzić i zarządzać udostępnianymi kosztami utrzymania

7. Szablon wizji finansowej firmy Microsoft

via Microsoft Szablon Financial Vision Template by Microsoft jest świetny do wizualizacji jasnych celów oszczędzania. Przedstawia plany i wizję finansową w dwóch przejrzystych krokach.

Pierwszy krok umożliwia zapisanie dochodów, wydatków w podziale na kategorie i oszczędności. W tym miejscu możesz również zanotować swoje obecne wartości i cele. Kolejna sekcja w tym kroku podsumowuje te szczegóły w tabeli i na pasku.

Drugi krok szablonu pełni funkcję tabeli do mapy miesięcznych planów oszczędzania. Obejmuje ona miesięczne cele oszczędzania, łączną wartość, miesięczny podział, datę rozpoczęcia i datę osiągnięcia.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Bądź na bieżąco z postępami dzięki automatycznie obliczanym porównaniom wartości bieżących i celów

Skoncentrowanie się na celach i wysiłkach dzięki uporządkowanej tabeli miesięcznych oszczędności

Idealny dla: Osób skupionych na wizualizacji i osiąganiu swoich aspiracji finansowych

8. Szablon pulpitu wydatków osobistych firmy Microsoft

via Microsoft Z Microsoft's Personal Expenses Dashboard Template dostrzeżenie obszarów do lepszego budżetowania staje się proste. Szablon śledzi wydatki osobiste za pomocą wciągającego, łatwego w użyciu pulpitu. Wyświetla on miesięczne wydatki w kategoriach mieszkaniowych, transportowych i rozrywkowych

Poza tym, szablon posiada dedykowany arkusz z wykresem przestawnym dla przejrzystej wizualizacji wydatków. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie to doskonale nadaje się do wizualnych podsumowań i podejmowania świadomych decyzji finansowych.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Monitorowanie osobistych wydatków za pomocą interaktywnego pulpitu i wykresów przestawnych

Prowadzenie szczegółowego dziennika wydatków dla kompleksowego nadzoru finansowego

Idealne dla: Każdy, kto chce uzyskać wgląd w swoje nawyki związane z wydatkami w celu podejmowania świadomych decyzji

9. Szablon projektu przychodów według Vena

via Vena Szablon Revenue Projection Template by Vena jest przeznaczony do wizualizacji i prognozy zysków po uwzględnieniu wydatków. Zapewnia ustrukturyzowane ramy do wprowadzania szczegółów dotyczących produktów, materiałów, sprzedaży i kosztów produkcji.

Szablon zawiera również wbudowane wykresy trendów, średnie i sumy. Pomaga to w płynnej analizie danych historycznych i tworzeniu jasnych spostrzeżeń. Wraz z najnowszymi osiągnięciami, szablon ten ułatwia tworzenie dokładnych strategii i prognoz.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Wprowadzanie danych dotyczących sprzedaży i kosztów w celu prognozy zysków i wizualizacji trendów finansowych

Analizowanie historycznych wyników za pomocą zintegrowanych wykresów i średnich w celu planowania strategicznego

Idealne dla: Businessu chcącego precyzyjnie prognozować przychody i udoskonalać strategie finansowe.

10. Szablon budżetu tygodniowego Bi by Szablon.net

via Szablon.net Bi Weekly Budget Template firmy Template.net jest przeznaczony do planowania finansów w krótszych okresach.

Każdy arkusz wyświetla cele związane z dochodami i oszczędnościami w górnej części, aby priorytety były jasne. Następnie dostawca zapewnia przestrzeń na wydatki stałe (np. czynsz) i koszty zmienne (np. artykuły spożywcze).

Sekcja podsumowująca przedstawia cele, dochody i wydatki, wraz z wykresem kołowym dla natychmiastowego wglądu w dystrybucję. Sekcja notatek w szablonie pomaga skutecznie śledzić sytuacje ad hoc.

To rozwiązanie jest również dostępne jako Szablon budżetu w Arkuszach Google jeśli potrzebujesz innej platformy.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Planowanie finansów w krótszych odstępach czasu dzięki skoncentrowanym arkuszom tygodniowym i dwutygodniowym

Wizualizacja stałych i zmiennych wydatków za pomocą wykresów słupkowych w celu uzyskania przejrzystych informacji

Idealny dla: Osób chcących częściej zarządzać swoim budżetem w celu lepszej kontroli finansowej

Limity korzystania z Excela do zarządzania pieniędzmi

Excel to potężne narzędzie do obliczeń i analiz. Chociaż jest to przyjazne dla początkujących narzędzie do zarządzania pieniędzmi, Excel nie spełnia swoich funkcji w niektórych aspektach.

Oto kilka wad korzystania z niego jako platformy do zarządzania pieniędzmi:

Współpraca: Brakuje funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i trudno jest zarządzać historiami wersji. Ręczne udostępnianie plików prowadzi do nieporozumień i powielania wpisów

Brakuje funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i trudno jest zarządzać historiami wersji. Ręczne udostępnianie plików prowadzi do nieporozumień i powielania wpisów Śledzenie zadań: Nie wspiera zarządzania zadaniami ani śledzenia postępów. Trudno jest połączyć zadania budżetowe z terminami. Sprawia to, że użytkownicy żonglują priorytetami bez wyraźnej odpowiedzialności

Nie wspiera zarządzania zadaniami ani śledzenia postępów. Trudno jest połączyć zadania budżetowe z terminami. Sprawia to, że użytkownicy żonglują priorytetami bez wyraźnej odpowiedzialności Przypomnienia i alerty: Nie ma wbudowanych alertów do zrobienia płatności rachunków lub przeglądu budżetu, co może prowadzić do opóźnień w płatnościach kart kredytowych i niedopatrzeń finansowych

Nie ma wbudowanych alertów do zrobienia płatności rachunków lub przeglądu budżetu, co może prowadzić do opóźnień w płatnościach kart kredytowych i niedopatrzeń finansowych Ograniczenia integracji: Excel oferuje limit integracji z zewnętrznymi aplikacjami finansowymi lub systemami bankowymi. Brak automatyzacji prowadzi do zwiększenia obciążenia pracą, błędów ludzkich i nieefektywności

Excel oferuje limit integracji z zewnętrznymi aplikacjami finansowymi lub systemami bankowymi. Brak automatyzacji prowadzi do zwiększenia obciążenia pracą, błędów ludzkich i nieefektywności Wizualizacja danych: Mimo wsparcia dla podstawowych wykresów, wizualizacje w Excelu są dość podstawowe w porównaniu do dedykowanych narzędzi finansowych. Nie ma wbudowanych wizualnych spostrzeżeń do zrobienia bardziej intuicyjnego śledzenia nawyków związanych z wydatkami lub celami oszczędnościowymi

Ze względu na te limity, Excel może być uciążliwy dla efektywnego zarządzania pieniędzmi, zwłaszcza w scenariuszach współpracy lub dynamicznego budżetowania.

Alternatywne szablony Excel do zarządzania pieniędzmi

Biorąc pod uwagę te limity, Excel może być czasochłonnym narzędziem do zarządzania pieniędzmi. Szukając alternatywy dla Excela do zarządzania pieniędzmi, należy skupić się na zadaniach, kalendarzach i automatyzacji.

Koniec z zagniataniem liczb w komórkach danych.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji. Jest lepszy niż Excel i wiele innych alternatyw dla Arkuszy Google.

Chcesz wiedzieć jak? Oto krótkie porównanie.

Funkcja ClickUp Excel Zarządzanie zadaniami ✅ Wbudowane zarządzanie zadaniami ze śledzeniem statusu ❌ Limit ręcznego tworzenia i śledzenia zadań Szablony budżetowania ✅ Gotowe do użycia szablony budżetowania dla Teams ✅ Dostępne podstawowe arkusze kalkulacyjne Integracja z kalendarzem ✅ Zintegrowany kalendarz do śledzenia terminów ❌ Wymaga ręcznego ustawienia lub zewnętrznej integracji Automatyzacja ✅ Zautomatyzowane cykle pracy dla zatwierdzeń, przypomnień i aktualizacji ❌ Automatyzacja w ograniczonym zakresie, wymaga VBA lub dodatków Współpraca ✅ Współpraca zespołu w czasie rzeczywistym i komentarze ❌ Ograniczona współpraca i wymaga przechowywania w chmurze Niestandardowe pulpity ✅ Interaktywne pulpity do śledzenia wydatków i budżetów ❌ Niestandardowe pulpity są ograniczone i ręczne Wbudowane cykle pracy do zatwierdzania i przekierowywania ❌ Brak natywnego wsparcia dla przepływów pracy i wymaga ręcznego ustawienia Dostępność ✅ Dostępna na pulpicie, urządzeniach mobilnych i w sieci ❌ Dostęp na pulpicie i w sieci, dostęp mobilny przez chmurę Integracja z innymi narzędziami ✅ Łatwa integracja z narzędziami księgowymi i CRM ❌ Ograniczone integracje i często wymagają narzędzi innych firm Przyjazność dla użytkownika ✅ Intuicyjny interfejs, wymagane minimalne szkolenie ✅ Intuicyjny, ale może mieć stromą krzywą uczenia się

Mając to wyczyszczone, oto kilka alternatywnych szablonów do zarządzania pieniędzmi.

1. Prosty szablon budżetu ClickUp

Prosty szablon budżetu ClickUp

The Prosty szablon budżetu ClickUp jest dość prosty i dogłębny. Rozwiązanie natychmiast zapisuje informacje budżetowe za pomocą 16 wstępnie zaprojektowanych pól niestandardowych.

Ułatwia również śledzenie postępów dzięki dwóm wyczyszczonym statusom zadań, Nowy wpis i Zakończone. Jeśli chcesz skupić się na przychodach i wydatkach, szablon prezentuje skategoryzowane szczegóły w dedykowanych widokach niestandardowych.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołem, czy z rodziną, ClickUp umożliwia przypisywanie zadań, śledzenie czasu i tworzenie zależności.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Skoncentruj się na dochodach, wydatkach, budżecie, a nawet rozwoju gotówki netto dzięki oddzielnym, zorganizowanym i niestandardowym widokom

Błyskawiczna współpraca i praca nad celami budżetowymi dzięki funkcjom edycji na żywo i zarządzania zadaniami

Idealny dla: Osób indywidualnych lub małych teamów, które potrzebują prostego, skategoryzowanego śledzenia budżetu

2. Szablon do zarządzania finansami ClickUp

Szablon do zarządzania finansami ClickUp

Szablon do zarządzania finansami ClickUp ułatwia zarządzanie wszystkimi aspektami działalności firmy. Zawiera wstępnie zaprojektowane listy.

Folder Product wizualizuje ID, wartość sprzedaży i cenę zakupu w celu przeglądu cen materiałów. Ta sekcja zawiera nawet mapę zapasów i szczegóły dotyczące dostawców.

Folder Wydatki obejmuje również wszystkie rodzaje należności, w tym płatności pracowników, zwroty kosztów, zamówienia zakupu i kontakty z dostawcami. Dla wpływów i zysków, przestrzeń sprzedaży śledzi faktury i bieżącą działalność.

Rozwiązanie to pomaga skupić się na terminowych płatnościach i dodatnich zyskach po opodatkowaniu.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Optymalizacja kompleksowych finansów Business dzięki dedykowanym listom i polom danych

Monitorowanie stanu produktów i budżetu dzięki wizualizacji zapasów i śledzeniu wydatków w czasie rzeczywistym

Idealne dla: Małych Businessów, Teamów księgowych i profesjonalistów, którzy chcą usprawnić dowolną działalność lub proces finansowy

3. Szablon budżetu biznesowego ClickUp

Budżet biznesowy ClickUp

Chcesz zoptymalizować koszty ogólne swojego sklepu? The Szablon Budżetu Biznesowego ClickUp'a sprawia, że proces ten nie wymaga wysiłku. Zapewnia efektywne zarządzanie zyskami dzięki wyczyszczonym listom zadań. Szablon zawiera sekcje dotyczące wynagrodzeń, kosztów towarów i sprzedaży.

Lista wynagrodzeń rejestruje imiona i nazwiska pracowników, ich role i miesięczne kwoty na rękę, a nawet zawiera pola na dane menedżera i premie.

Lista wydatków operacyjnych zawiera szczegółowe informacje o wszystkich kosztach. Twój zespół może dodawać nowe elementy za pomocą przyjaznego dla użytkownika formularza dla informacji o wydatkach i zatwierdzających.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Zarządzaj szczegółami wynagrodzeń i wydatków biznesowych za pomocą dedykowanych list dla przejrzystości

Analizuj koszty produktów i dane sprzedaży, aby zapewnić dokładne śledzenie zysków

Idealne dla: Właścicieli Business, którzy chcą mieć przejrzysty widok kosztów ogólnych i przychodów w ujęciu rocznym lub miesięcznym

4. Szablon budżetu osobistego ClickUp

Szablon budżetu osobistego ClickUp

Szablon Budżetu Osobistego ClickUp kształtuje skuteczne nawyki budżetowania. Zawiera przejrzysty przewodnik i szczegółowy samouczek wideo.

Dostępny w rozwiązaniu $$ Due widok przedstawia należności w formacie kalendarza, umożliwiając efektywne śledzenie płatności. Aplikacja posiada również widok Tablicy, który umożliwia wizualizację elementów budżetu według kategorii. Funkcja ta jest idealna do identyfikacji charakteru wydatków.

Jeśli potrzebujesz szczegółowego śledzenia, Widok listy zadań rejestruje plan budżetowy, rzeczywisty i saldo. Umożliwia także rejestrowanie poziomów priorytetów i wydatków jako stałych lub zmiennych.

⭐ Dlaczego warto

Wizualne śledzenie wydatków dzięki widokom kalendarza i tablicy dostosowanym do kategorii budżetowych

Rejestrowanie planów finansowych, danych rzeczywistych i priorytetów w łatwym do naśladowania formacie listy zadań

Idealne dla: Osób, które zaczęły koncentrować się na finansach osobistych i tych, którzy preferują intuicyjne śledzenie oszczędności i wydatków

5. Szablon budżetu na wydarzenie ClickUp

Szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Chcesz uprościć swoje nadchodzące wydarzenia? Wybierz szablon Szablon budżetu na wydarzenia ClickUp . Łączy w sobie finanse i planowanie wydarzenia, aby zebrać wszystkie jego aspekty w jednej przestrzeni.

Lista Venue szablonu zawiera mapę niezbędnych danych kontaktowych i adresów. Grupuje te pola według aktywności, takich jak zakwaterowanie, rozrywka i catering. Oprócz miejsc, szablon zawiera dedykowaną listę kluczowych działań związanych z wydarzeniem i powiązanych z nimi wydatków.

Rozwiązanie zawiera również Listę podsumowującą wydarzenie obejmującą budżet, odbiorców, typ wydarzenia, datę i szczegóły. Widok kalendarza w tej przestrzeni wydarzenia jest idealny do śledzenia oś czasu na pierwszy rzut oka.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Koordynowanie szczegółów miejsca wydarzenia, działań i powiązanych wydatków w ramach kompleksowego budżetu

Skutecznie monitoruj oś czasu i przydziały budżetowe na wydarzenia dzięki funkcji widoku kalendarza

Idealne dla: Teamów zajmujących się planowaniem wydarzeń, które potrzebują scentralizowanej kontroli nad realizacją i finansami

Pomaga:

Wizualizować budżet, w tym wydatki na obsadę/załogę i koszty wynajmu sprzętu

Zaplanować całkowity koszt produkcji filmu, aby zapobiec stratom

Zorganizować wszystkie informacje o projekcie w jednej, wspólnej bazie danych, bez kodowania

6. Szablon budżetu do zarządzania projektami ClickUp

Szablon zarządzania projektami z budżetem ClickUp

Szablon budżetu zarządzania projektami ClickUp jest stworzony do organizowania budżetów od planu do realizacji projektu.

Rozwiązanie zawiera dziewięć pól niestandardowych, które pomagają śledzić rozwój zdefiniowanego budżetu. Oferuje również niestandardowe widoki do wizualizacji postępu zgodnie z fazami projektu i harmonogramami.

Zawiera pola danych, takie jak poziomy priorytetów, osoby przypisane, paski postępu i czas trwania zadania. Szablon ten jest idealny do zarządzania pozostałymi środkami na działanie w czasie rzeczywistym.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Połączenie harmonogramów realizacji projektów i działań związanych z przeglądem finansów z funkcjami śledzenia czasu i kalendarza

Zorganizuj śledzenie wydatków dzięki etapowemu zarządzaniu budżetem projektu

Idealne dla: Kierowników projektów poszukujących możliwości śledzenia budżetu w czasie rzeczywistym w ramach różnych zadań oraz tych, którzy potrzebują prostego interfejsu w swoich szablonach budżetowych

7. Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

Włącz budżetowanie do struktur podziału pracy za pomocą szablonu Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS . To rozwiązanie umożliwia przypisanie wartości budżetowych do każdego zadania projektu. Posiada niestandardowe pola dla sekwencji WBS, poziomów priorytetów i statusów.

Dostępny w szablonie Budget View to przejrzyste podsumowanie dla kierowników i liderów. Pomaga im ocenić, czy zadania mieszczą się w budżecie i zrozumieć odchylenia kosztów.

⭐ Dlaczego warto

Przypisywanie wartości budżetowych do każdego zadania projektu przy zachowaniu przejrzystych sekwencji WBS

Śledzenie kluczowych szczegółów budżetu, takich jak stawki robocizny i rzeczywiste koszty, w wyznaczonym widoku podsumowania

Idealne dla: Złożonych projektów wymagających widoczności budżetu dostosowanej do sekwencji zadań

8. Szablon budżetu marketingowego ClickUp

Szablon budżetu marketingowego ClickUp

The Szablon budżetu marketingowego ClickUp jest niezbędny dla Businessu dążącego do efektywnego kosztowo marketingu. Jego Widok osi czasu umożliwia zespołom śledzenie dokładnej sekwencji projektu, śledzenie i przewidywanie wszystkich wydatków związanych z działalnością. Konfigurowalny moduł śledzenia kosztów monitoruje wydatki i ułatwia alokację zasobów.

Szablon Campaign-specific Expense View maksymalizuje zwrot z inwestycji. Dodatkowo śledzi cele marketingowe i poziomy wpływu, pomagając zespołom optymalizować wysiłki i osiągać skuteczne wyniki.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Monitorowanie wydatków marketingowych i oś czasu kampanii za pomocą zorganizowanego formatu wizualnego z miesięcznym raportowaniem budżetu

Dostęp do wskaźników wydajności w celu udoskonalenia wydatków i zwiększenia skuteczności kampanii

Idealne dla: Teams marketingowych dążących do efektywnych kosztowo i opartych na danych kampanii

9. Szablon raportu wydatków ClickUp

Raportowanie wydatków ClickUp

Potrzebujesz ułatwić zwroty kosztów i uporządkować dokumenty księgowe? Szablon Szablon raportu wydatków ClickUp upraszcza to w kilka sekund.

Szablon ten umożliwia członkom zespołu dokumentowanie istotnych szczegółów, takich jak rodzaje wydatków. Zawiera sekcje tabeli podziału wydatków, przesyłania paragonów i podpisów zatwierdzających.

Teams zajmujący się planowaniem kont mogą również łatwo zintegrować ten szablon z cyklami pracy. Pomaga to skierować dokument do menedżerów w celu szybkiego zatwierdzenia.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Dokumentowanie niezbędnych informacji o wydatkach za pomocą ustrukturyzowanych tabel i przesyłania paragonów. Doskonały organizator rachunków rozwiązanie dla firm każdej wielkości

Wzmocnienie dokumentacji audytowej i procesów zwrotu kosztów dzięki łatwemu do zintegrowania formatowi

Idealne dla: Business z częstymi zwrotami kosztów pracowniczych i wydatków operacyjnych

Zoptymalizowane budżetowanie z ClickUp

Budżetowanie precyzuje cele i zwiększa zarobki. Dzięki odpowiedniemu szablonowi zarządzania pieniędzmi proces ten staje się prostszy i bardziej efektywny.

10 omówionych szablonów Excel stanowi solidny punkt wyjścia do zarządzania finansami. Jednak wady Excela, takie jak podstawowa wizualizacja i brak zarządzania zadaniami, sprawiają, że jest on mniej skuteczny.

Kompleksowe zarządzanie pieniędzmi wymaga zarządzania zadaniami, przypomnień i wizualizacji - wszystkich funkcji, w których ClickUp przoduje. 🌟

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!