Jak śledzić podania o pracę w Excelu?

Czy kiedykolwiek myślałeś o zmianie kariery? Być może chciałeś realizować nową pasję, osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym lub po prostu zacząć od nowa. Być może podjąłeś już decyzję i zacząłeś aplikować, ale teraz gubisz się w sieci ofert pracy i terminów składania aplikacji. Nie jesteś sam.

Według raportu SHRM, tylko 8% kandydatów zakończyło proces rozmowy kwalifikacyjnej.

Winne są nieuporządkowane systemy. Organizowanie, śledzenie i śledzenie podań o pracę to praca sama w sobie.

Istnieje jednak narzędzie, które może być Twoim zaufanym sprzymierzeńcem w tym procesie -Microsoft Excel. Nie chodzi tylko o utrzymanie porządku; chodzi o zapewnienie, że nigdy nie przegapisz okazji do zdobycia wymarzonej pracy.

Ten artykuł poprowadzi Cię przez ustawienie prostego, ale skutecznego narzędzia do śledzenia podań o pracę w Excelu. Zawiera on wskazówki, które pomogą ci zachować porządek, śledzić ważne szczegóły i kontaktować się z rekruterem.

Koncepcja narzędzia do śledzenia podań o pracę

Narzędzie do śledzenia podań o pracę pomaga kategoryzować i organizować podania o pracę oraz być na bieżąco z procesem poszukiwania pracy. Pomaga śledzić wszystkie oferty pracy, na które aplikowałeś, gdzie jesteś w procesie aplikacyjnym i jakie powinny być twoje kolejne kroki.

Cel tego narzędzia jest prosty - upewnić się, że nigdy nie przegapisz terminu, nie zapomnisz śledzić postępów w trakcie poszukiwania pracy.

Tradycyjnie osoby poszukujące pracy polegały na odręcznych notatkach lub prostych Dokumentach Google lub MS Word, aby śledzić oferty pracy, na które aplikowały. Jednak ta metoda często prowadzi do niewykorzystanych szans, zapominania o rozmowach kwalifikacyjnych lub terminach dalszych działań, a także utraty kontaktów.

Z kolei nowoczesne narzędzia do śledzenia aplikacji o pracę oferują bardziej efektywny sposób zarządzania poszukiwaniami. Narzędzia te umożliwiają przechowywanie kluczowych informacji - takich jak nazwy firm, dane kontaktowe, daty rozmów kwalifikacyjnych i terminy składania aplikacji - w jednym miejscu.

Według ankiety przeprowadzonej przez Lincoln College, większość osób poszukujących pracy, które kontaktują się z kandydatami po tygodniu, zwiększa swoje szanse na odpowiedź o 30% .

Nic dziwnego, że wiele nowoczesnych trackerów oferuje funkcje takie jak automatyczne przypomnienia, aktualizacje statusu oznaczone kolorami, Narzędzia AI pomagające w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i płynna integracja z pocztą e-mail, dzięki czemu proces ten jest znacznie płynniejszy.

Excel jako narzędzie do śledzenia podań o pracę

To codzienne narzędzie przekształca się w konfigurowalne i łatwe do aktualizacji narzędzie do śledzenia podań o pracę za pomocą zaledwie kilku poprawek.

Przeanalizujmy, jak efektywnie korzystać z Excela w poszukiwaniu pracy.

Jak używać Excela do śledzenia podań o pracę

Korzystanie z Excela jako narzędzia do śledzenia podań o pracę jest prostsze niż myślisz. W porównaniu do innych oprogramowanie do zarządzania zadaniami, oferuje elastyczność przy minimalnych ustawieniach

Zacznij od utworzenia skoroszytu programu Excel. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Excel, skoroszyt to plik zawierający jeden lub więcej arkuszy kalkulacyjnych. Do zrobienia tego należy uruchomić program Excel, kliknąć Plik, wybrać Nowy i wybrać Pusty skoroszyt. Wykonując kolejne kroki, możesz dostosować ten skoroszyt do swoich potrzeb związanych z poszukiwaniem pracy.

przez Officesmart.com Typowy moduł śledzenia podań o pracę w programie Excel będzie zawierał następujące kolumny:

Tytuł pracy i nazwa firmy: Powinny to być główne kolumny, abyś mógł szybko wyszukiwać oferty pracy

Powinny to być główne kolumny, abyś mógł szybko wyszukiwać oferty pracy Data aplikacji: To pomoże ci śledzić, kiedy aplikowałeś i kiedy należy podjąć dalsze działania

To pomoże ci śledzić, kiedy aplikowałeś i kiedy należy podjąć dalsze działania URL ogłoszenia o pracę: Zachowaj połączony z nim opis stanowiska, aby mieć do niego łatwy dostęp podczas przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych

Zachowaj połączony z nim opis stanowiska, aby mieć do niego łatwy dostęp podczas przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych Status: Aktualizuj tę kolumnę za pomocą scen takich jak "Zaaplikowano", "Zaplanowano rozmowę kwalifikacyjną", "Otrzymano ofertę" lub "Odrzucono"

Aktualizuj tę kolumnę za pomocą scen takich jak "Zaaplikowano", "Zaplanowano rozmowę kwalifikacyjną", "Otrzymano ofertę" lub "Odrzucono" Daty i godziny rozmów kwalifikacyjnych: Uwzględnij je, aby nie dublować rezerwacji i nie zapomnieć o zaplanowanych spotkaniach

Uwzględnij je, aby nie dublować rezerwacji i nie zapomnieć o zaplanowanych spotkaniach Dane kontaktowe menedżera ds. rekrutacji: Posiadanie tych informacji pod ręką ułatwia dalsze działania

Posiadanie tych informacji pod ręką ułatwia dalsze działania Notatki z dalszych działań: Śledzenie, kiedy wysłałeś kolejne e-maile lub zadzwoniłeś do rekruterów, aby utrzymać porządek w komunikacji

Oto jak wygląda typowy arkusz kalkulacyjny Excel do śledzenia aplikacji o pracę:

przez Excel 💡 Pro Tip: Użyj programu Excel szablony arkuszy kalkulacyjnych aby przyspieszyć śledzenie aplikacji o pracę. Te gotowe układy pozwalają zaoszczędzić czas, umożliwiając uporządkowanie kluczowych szczegółów bez konieczności inwestowania czasu w ustawienia.

Wskazówki dotyczące śledzenia podań o pracę w Excelu

Zaniedbany tracker nie pomoże ci zdobyć wymarzonej pracy, więc dbanie o jego aktualność jest kluczem do sukcesu. Oto kilka wskazówek:

Aktualizuj co tydzień : Traktuj swój tracker jak żywy dokument. Za każdym razem, gdy aplikujesz o pracę, posuwasz się naprzód w procesie rozmowy kwalifikacyjnej lub wysyłasz kolejnego e-maila, upewnij się, że twój tracker odzwierciedla te aktualizacje

: Traktuj swój tracker jak żywy dokument. Za każdym razem, gdy aplikujesz o pracę, posuwasz się naprzód w procesie rozmowy kwalifikacyjnej lub wysyłasz kolejnego e-maila, upewnij się, że twój tracker odzwierciedla te aktualizacje Uporządkuj według priorytetów: Niektóre oferty pracy będą miały najwyższy priorytet. Skorzystaj z funkcji sortowania lub filtrowania programu Excel, aby nadać priorytet ofertom pracy, które są bliższe terminu lub bardziej atrakcyjne

przez Excel

Utwórz kopię zapasową : Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest utrata całej swojej ciężkiej pracy. Twórz kopie zapasowe w usługach w chmurze, takich jak Google Drive lub OneDrive

: Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest utrata całej swojej ciężkiej pracy. Twórz kopie zapasowe w usługach w chmurze, takich jak Google Drive lub OneDrive Używaj filtrów lub formatu warunkowego: Pomoże ci to posortować oferty pracy w oparciu o ich priorytet. Dla przykładu, możesz oznaczyć swoje aplikacje kolorami w zależności od sceny, na której się znajdują, np. złożona aplikacja - podświetlona na żółto, zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna - podświetlona na niebiesko, otrzymana oferta - podświetlona na zielono

przez Excel

Ustawienie przypomnień: Chociaż sam Excel nie oferuje przypomnień, można łatwo sparować go z Kalendarzem Google lub innymaplikacjami do planowania aby otrzymywać powiadomienia o ważnych terminach

Możesz również rozważyć wykorzystanie Arkuszy Google w podobny sposób, aby wesprzeć swoje poszukiwania pracy.

Zalety i wady korzystania z Excela jako narzędzia do śledzenia ofert pracy

Korzystanie z Excela jako narzędzia do śledzenia podań o pracę ma swoje zalety, ale nie jest pozbawione wyzwań. Porozmawiajmy najpierw o zaletach:

Elastyczność i możliwości niestandardowe

Excel pozwala na stworzenie narzędzia do śledzenia podań o pracę, które pasuje do twoich unikalnych potrzeb. Możesz niestandardowo dostosować kolumny, aby śledzić to, co jest dla Ciebie najważniejsze, od terminów składania aplikacji po dane kontaktowe menedżera ds. rekrutacji. Ta elastyczność ułatwia dostosowanie narzędzia do strategii poszukiwania pracy.

Opłacalność

Jeśli posiadasz już pakiet Microsoft Office, korzystanie z programu Excel do śledzenia aplikacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jest to proste, przyjazne dla budżetu rozwiązanie, które każdy może wdrożyć.

Znajomość

Większość ludzi dobrze radzi sobie z obsługą programu Excel, dzięki czemu łatwiej jest stworzyć narzędzie do śledzenia bez konieczności uczenia się. Możesz łatwo wprowadzać dane, sortować je i analizować postępy w poszukiwaniu pracy.

Funkcje analizy danych

Wbudowane funkcje programu Excel umożliwiają efektywną analizę danych dotyczących poszukiwania pracy. Możesz tworzyć wykresy w celu wizualizacji statusu aplikacji lub używać formuł do obliczania wskaźników, takich jak średni czas oczekiwania na odpowiedź od pracodawcy.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym wadom, które mogą sprawić, że rozważysz inne rozwiązania Alternatywy programu Excel :

Ograniczona współpraca

Jedną z największych wad Excela są jego ograniczone możliwości współpracy. Chociaż można udostępniać pliki, współpraca w czasie rzeczywistym jest uciążliwa w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do zarządzania zadaniami. Jeśli pracujesz z trenerem kariery lub przyjacielem, będziesz musiał ręcznie informować ich za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany w trackerze.

Brak automatyzacji

Excel wymaga ręcznego wprowadzania i aktualizowania danych, co może pochłaniać cenny czas. Bez automatyzacji, możesz spędzać więcej czasu nad arkuszami kalkulacyjnymi niż do zrobienia wymaganego researchu w poszukiwaniu pracy.

Ryzyko błędów

Ręczne wprowadzanie danych wiąże się z ryzykiem błędu ludzkiego. Literówki, niepoprawne daty lub błędne informacje mogą zepchnąć poszukiwanie pracy z obranego kursu. Nikt nie chce przegapić rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ pomylił datę.

Wdrażanie innych aplikacji do śledzenia ofert pracy

Chociaż Excel jest przydatnym narzędziem do śledzenia aplikacji o pracę, jego limity mogą utrudniać postęp w poszukiwaniu pracy. Potrzeba lepszej współpracy, automatyzacji i aktualizacji w czasie rzeczywistym może być skutecznie zaspokojona poprzez przejście na inne oprogramowanie do śledzenia ofert pracy, takie jak ClickUp. ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które zwiększa wydajność dzięki konfigurowalnym cyklom pracy i współpracy w czasie rzeczywistym. Funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, automatyzacja i rozbudowane integracje upraszczają proces śledzenia aplikacji o pracę, zapewniając, że będziesz na bieżąco z poszukiwaniami pracy.

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp może ci pomóc w powodzeniu zmiany kariery zawodowej :

1. Zarządzanie danymi aplikacji o pracę Widok tabeli ClickUp'a zapewnia widok pojedynczego okna, co czyni go idealnym wyborem dla osób przechodzących z Excela. Utwórz dedykowany widok tabeli w ClickUp, aby zarządzać danymi aplikacji o pracę. ClickUp oferuje również

darmowe szablony baz danych aby dać ci przewagę.

Stwórz idealną bazę danych bez kodu dzięki ClickUp Widok tabeli

Dodaj Pola niestandardowe ClickUp aby uchwycić kluczowe szczegóły, takie jak tytuł stanowiska, nazwa firmy, data aplikacji i daty działań następczych. Ustawienie Niestandardowe statusy zadań takie jak "Złożono aplikację", "Zaplanowano rozmowę kwalifikacyjną" i "Otrzymano ofertę", aby monitorować postęp każdej aplikacji, dając ci jasny przegląd tego, na czym stoisz.

2. Skoncentruj swoje wysiłki na najlepszych możliwościach

Dodaj terminy, aby przypomnieć sobie o ważnych działaniach następczych i terminach. Użyj Śledzenie czasu ClickUp aby rejestrować czas spędzony nad każdą aplikacją, pomagając analizować wysiłki związane z poszukiwaniem pracy i skupiać się na najbardziej obiecujących i poszukiwanych możliwościach.

Śledzenie czasu spędzonego nad każdą aplikacją poprzez śledzenie czasu w ClickUp Time Tracking

3. Automatyzacja cyklu pracy

Skorzystaj z Automatyzacja ClickUp umożliwia ustawienie wyzwalaczy w celu automatycznego przenoszenia wniosków do następnego statusu, wysyłania przypomnień o działaniach następczych lub przydzielania zadań po spełnieniu określonych warunków, zwiększając wydajność.

przykład:

Załóżmy, że masz ustawione Tablica Kanban w ClickUp do śledzenia aplikacji o pracę. Dzięki automatyzacji możesz tworzyć wyzwalacze, które automatycznie przenoszą aplikacje z "Złożonych" do "Zaplanowanych rozmów", gdy tylko otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną - utrzymując porządek bez dodatkowego wysiłku. Możesz nawet ustawić przypomnienia o kolejnych e-mailach, jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi w ciągu tygodnia, dzięki czemu nigdy nie stracisz możliwości śledzenia.

Oszczędzaj czas i bądź na bieżąco, automatyzując swój cykl pracy dzięki ClickUp Automations

4. Przygotowywanie, przechowywanie, edytowanie i zarządzanie aplikacjami Dokumenty ClickUp może pomóc w przygotowaniu listów motywacyjnych, życiorysów i

propozycji pracy dzięki czemu wszystkie dokumenty związane z aplikacją są uporządkowane w jednym miejscu. Możesz również śledzić różne wersje dokumentów, zapewniając sobie dostęp do najnowszych aktualizacji i zmian.

A co najlepsze? Możesz udostępniać te dokumenty osobom, które mogą być wsparciem w poszukiwaniu pracy i współpracować z nimi w czasie rzeczywistym, aby udoskonalić swoje aplikacje.

Rozpocznij płynną współpracę z ClickUp Docs, aby usprawnić przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

5. Przeglądaj różne widoki

Wykorzystaj różne widoki, takie jak Widok tablicy ClickUp lub Widok listy ClickUp aby wizualizować swoje aplikacje w formatach, które odpowiadają Twoim preferencjom. Ta elastyczność pozwala zarządzać poszukiwaniem pracy i znaleźć to, co działa najskuteczniej.

Z łatwością wizualizuj swój postęp w poszukiwaniu pracy za pomocą widoku tablicy ClickUp

6. Wykorzystaj AI do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

Wykorzystaj w pełni ClickUp Brain osobisty asystent ClickUp AI, który ułatwi ci przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Za jego pomocą można generować potencjalne pytania na rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzać burzę mózgów i tworzyć ustrukturyzowane konspekty. Może również pomóc w aktualizacji CV poprzez udostępnianie przykłady formatów CV .

Chcesz być przygotowany na rozmowy kwalifikacyjne? Brain pomoże ci w zorganizowaniu badań na temat firm, dopracowaniu odpowiedzi i zasugeruje sposoby na wyróżnienie się przed menedżerami ds. rekrutacji.

Rozpocznij przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z ClickUp Brain

Przeczytaj również: Wskazówki dotyczące zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej, aby przygotować się do następnej rozmowy kwalifikacyjnej

7. Śledzenie wszystkich aplikacji w jednym miejscu

ClickUp oferuje darmowe szablony, które pomogą Ci zarządzać każdą sceną procesu poszukiwania pracy. Szablon poszukiwania pracy ClickUp został zaprojektowany tak, aby proces aplikacji był zorganizowany i wydajny.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-242.png Szablon poszukiwania pracy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Dzięki szablonowi do poszukiwania pracy ClickUp możesz:

Śledzenie i organizowanie wszystkich podań o pracę w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji

Przechowywać razem ważne dokumenty, takie jak CV, listy motywacyjne i notatki z rozmów kwalifikacyjnych

Ustawić terminy przesłanych aplikacji i działań następczych, aby być na bieżąco z poszukiwaniami pracy

Śledzenie statusu każdej aplikacji, od "Zaaplikowano" do "Zaplanowano rozmowę kwalifikacyjną" i "Otrzymano ofertę"

Można również użyć zaawansowanego Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp aby jeszcze bardziej niestandardowo dostosować proces.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-243.png Łatwy w użyciu szablon poszukiwania pracy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Pobierz szablon /%cta/

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dodawać Niestandardowe Statusy do każdej szansy - takie jak "Rozmowa kwalifikacyjna", "Oferta oczekująca" i "Odrzucona" - i wizualizować je w wygodnym widoku tablicy lub listy

do każdej szansy - takie jak "Rozmowa kwalifikacyjna", "Oferta oczekująca" i "Odrzucona" - i wizualizować je w wygodnym widoku tablicy lub listy Dodaj Niestandardowe Pola , takie jak "Nazwa Firmy", "Pozycja", "Data Aplikacji" i "Ostateczny Termin", aby uzyskać przejrzysty, szczegółowy widok swoich postępów

, takie jak "Nazwa Firmy", "Pozycja", "Data Aplikacji" i "Ostateczny Termin", aby uzyskać przejrzysty, szczegółowy widok swoich postępów Dostęp do 50 gotowych pytań w celu lepszego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

Rejestrowanie i śledzenie ocen Glassdoor dla firm, do których aplikujesz

👀 Fun Fact

Oprócz wsparcia kandydatów w poszukiwaniu pracy, ClickUp wspiera również zespoły HR , pozwalając im skupić się bardziej na wyszukiwaniu, szkoleniu i zatrzymywaniu odpowiednich talentów, a mniej na logistyce.

Centralizuj dane pracowników, twórz i zarządzaj zasadami HR oraz optymalizuj przepływy pracy HR dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

Oto, w jaki sposób Teams HR korzystają z ClickUp, aby zwiększyć wydajność:

Scentralizowane dane HR : Przechowuj informacje o pracownikach, dokumenty i rekordy w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs i zarządzaj nimi za pomocą ponad 15 niestandardowych aplikacji Widoki ClickUp Zarządzanie zadaniami : Śledzenie rekrutacji, onboardingu, ocen wydajności i szkoleń z Zadania ClickUp Śledzenie czasu : Monitorowanie czasu pracy pracowników i projektów w celu efektywnej alokacji zasobów

: Przechowuj informacje o pracownikach, dokumenty i rekordy w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs i zarządzaj nimi za pomocą ponad 15 niestandardowych aplikacji Widoki ClickUp Dostosowywane cykle pracy : Twórz specyficzne dla organizacji przepływy pracy dla rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR

: Twórz specyficzne dla organizacji przepływy pracy dla rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR Współpraca : Usprawnij pracę zespołową dzięki udostępnianiu Przestrzeni, ClickUp Chat i współpracy w czasie rzeczywistym

: Usprawnij pracę zespołową dzięki udostępnianiu Przestrzeni, ClickUp Chat i współpracy w czasie rzeczywistym Raportowanie i analityka : Generowanie raportów dotyczących metryk HR i ich wizualizacja na Pulpity ClickUp Integracja narzędzi : Integracja z systemami płac i śledzenia kandydatów w celu płynnego zarządzania zasobami ludzkimi

: Generowanie raportów dotyczących metryk HR i ich wizualizacja na Pulpity ClickUp

_ClickUp doskonale nadaje się do zarządzania projektami, które mają wiele działań i wymagają monitorowania zasobów ludzkich, ponieważ każdy członek może raportować postęp działań, zarówno w projektach opartych na metodologii zwinnej, jak i wodospadowej Marianela Fernandez konsultant ds. uzdatniania wody w Eco Supplier Panamá

Osiągnij powodzenie w poszukiwaniu pracy z ClickUp

Nigdy nie jest się za starym, aby ustawić sobie kolejny cel lub wyśnić nowe marzenie

Les Brown, mówca motywacyjny

Rozpoczynając swoją podróż w poszukiwaniu pracy, pamiętaj, że każda aplikacja przybliża Cię do nowych możliwości. Stworzenie szablonu Excel do śledzenia aplikacji o pracę może być pomocne. Jednak w miarę postępów w poszukiwaniu pracy Excel może szybko stać się niewystarczający i przytłaczający, ponieważ brakuje mu elastyczności w zarządzaniu zadaniami lub przypomnieniami.

ClickUp oferuje solidniejsze rozwiązanie z funkcjami takimi jak śledzenie zadań, automatyzacja i zarządzanie dokumentami dla każdego aspektu poszukiwania pracy.

Od śledzenia aplikacji po przygotowywanie się do rozmów kwalifikacyjnych, korzystanie z zaawansowanych funkcji ClickUp pozwoli ci być na bieżąco z każdym krokiem w tym procesie.

Bądź o krok bliżej wymarzonej pracy. Wypróbuj ClickUp już dziś!