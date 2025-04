Jak odkrywać spostrzeżenia dzięki analizie niestandardowych potrzeb klientów?

Nie mamy obsesji na punkcie konkurencji; mamy obsesję na punkcie klienta. Zaczynamy od tego, czego potrzebuje klient i pracujemy wstecz

Jeff Bezos, założyciel i prezes wykonawczy Amazon

Ten cytat podkreśla kluczową prawdę: zrozumienie swoich niestandardowych klientów jest kluczowe. To oni są powodem, dla którego działasz w Businessie!

Analiza potrzeb klienta jest kluczowym procesem, który pomaga do zrobienia tego poprzez identyfikację i zrozumienie, czego klienci wymagają lub pragną od produktu lub usługi.

Dowiedz się, jaką wartość najbardziej cenią Twoi odbiorcy - świetne funkcje? Wygoda? Opłacalność? Wsparcie posprzedażowe? - a następnie stwórz doświadczenia, które będą z nimi współgrać.

Gdy już wiesz czego potrzebują Twoi niestandardowi klienci, jesteś w połowie drogi do zaoferowania im produktu lub usługi, którą będą chcieli przyjąć.

Poznajmy podstawowe koncepcje analizy potrzeb klienta i dowiedzmy się, w jaki sposób ClickUp usprawnia ten proces.

Czym są potrzeby klientów?

Potrzeby klientów odnoszą się do konkretnych pragnień lub wymagań, które napędzają zachowania konsumentów. Potrzeby te mogą mieć różny zakres, od potrzeb po bardziej złożone potrzeby emocjonalne i psychologiczne.

💡 Fun Fact: 62% niestandardowych klientów oczekuje, że firmy będą przewidywać ich potrzeby, podczas gdy 73% chce, aby ich unikalne preferencje były zrozumiałe.

Niestandardowe potrzeby klientów są ogólnie podzielone na trzy kategorie.

Potrzeby związane z funkcją: Są to praktyczne atrybuty, takie jak cena, trwałość, jakość i efektywność. Na przykład, klient może wybrać iPhone'a w oparciu o jego technologię multi-touch i wartość w stosunku do ceny Potrzeby społeczne: Są one połączone ze statusem społecznym, dobrą rozpoznawalnością marki lub przynależnością do społeczności. Na przykład luksusowy element, taki jak torba Dior, może oznaczać gust i wyrafinowanie Potrzeby emocjonalne: Czynniki emocjonalne mogą mieć różny zakres, od ekscytacji nowym gadżetem po nostalgię wywołaną znajomą marką. Produkt, który wywołuje pozytywne emocje, tworzy głębsze połączenie z klientem

Korzyści ze zrozumienia niestandardowych potrzeb klienta

Zrozumienie potrzeb klienta prowadzi do niestandardowego podejścia do klienta umożliwiając Businessowi budowanie silnych relacji. Firmy mogą usprawnić rozwój produktów i zwiększyć lojalność klientów, koncentrując się na tych potrzebach.

💡 Fun Fact: Firmy, które zarabiają 1 miliard dolarów rocznie, mogą oczekiwać, że zarobią średnio dodatkowy miliard dolarów rocznie 700 milionów dolarów w ciągu 3 lat inwestowania w doświadczenia niestandardowe.

Skuteczna analiza niestandardowych potrzeb klienta prowadzi do:

świadomego rozwoju produktu

Dogłębne zrozumienie potrzeb klientów umożliwia firmom projektowanie produktów, które są odpowiedzią na ich bolączki i preferencje niestandardową lojalność klientów . Jeśli opinie klientów ujawnią, że mają oni trudności z określoną podstawową funkcją, możesz nadać priorytet ulepszeniom, które poprawią użyteczność.

Skuteczne strategie marketingowe

Jeśli wiesz, czego szukają Twoi niestandardowi klienci, wiesz, jakie strategie marketingowe będą dla nich atrakcyjne. Konsumenci są bardziej skłonni do słuchania komunikatów marketingowych i angażowania się w markę, gdy jest ona wiarygodna, przyciągająca uwagę i odpowiednia.

Zwiększona lojalność klientów

Kiedy klienci wierzą, że konsekwentnie zaspokajasz ich potrzeby, ufają Twojej marce. Na przykład, jeśli firma technologiczna regularnie aktualizuje swoje oprogramowanie w oparciu o opinie użytkowników, klienci są bardziej skłonni pozostać lojalni i polecać ją innym.

Zwiększona przewaga konkurencyjna

Zapewnienie doskonałej obsługi klienta może zapewnić firmie znaczną przewagę konkurencyjną. Gdy dwa produkty są porównywalne, klienci często wybierają lepszą obsługę.

Ludzie chcą czuć się doceniani i wspierani; firmy, które przodują w tej dziedzinie, tworzą lojalne, trwałe relacje. Bycie niestandardowym pomaga wyróżnić Twój Business na tle konkurencji.

Rodzaje niestandardowych potrzeb klientów

Kiedy niestandardowi klienci oceniają produkt, robią to z wielu perspektyw. Perspektywy te często uwypuklają wspólne potrzeby podczas całej podróży klienta.

Oto siedem najważniejszych rodzajów potrzeb klientów.

1. Cena

Klienci poszukują produktów i usług, które zapewniają dobrą wartość. Konkurencyjna cena może być czynnikiem decydującym dla wielu klientów. Mogą oni wybrać tańszą alternatywę.

przykład

Jeśli dwa smartfony oferują podobne funkcje, klienci prawdopodobnie wybiorą tańszą opcję ze względu na lepszą wartość.

2. Łatwa dostępność

Konsumenci cenią towary i usługi, które pomagają im zaoszczędzić czas i wysiłek.

przykład

Internetowe sklepy spożywcze, które oferują dostawę tego samego dnia, są łatwym wyborem dla osób zbyt zajętych, by robić zakupy osobiście. Ułatwienie procesu zakupowego, na przykład poprzez zaoferowanie intuicyjnej aplikacji mobilnej lub strony internetowej, może znacznie zwiększyć zadowolenie klientów.

3. Wizerunek i status

Wielu klientów wybiera produkty na podstawie tego, jak odzwierciedlają one ich wizerunek lub status. Obawy o reputację i strach przed przegapieniem (FOMO) są często siłą napędową popytu na status.

przykład

Klienci, którzy lubią projektować zamożność lub ekskluzywność, przyciągają towary premium, takie jak Gucci i Rolex. Wiele marek buduje cały swój model biznesowy wokół tego pojęcia ekskluzywności i statusu persony użytkowników .

4. Wytrzymałość

Kiedy klient dokonuje zakupu, oczekuje, że będzie on niezawodny i długotrwały.

przykład

Jeśli klient subskrybuje usługę strumieniowego przesyłania dźwięku, oczekuje, że będzie ona działać płynnie i bez zakłóceń, niezależnie od aktualizacji oprogramowania, ruchu sieciowego lub obciążenia użytkownika.

5. Wsparcie

Dostęp do niezawodnej obsługi klienta jest kluczowy dla wielu nabywców.

przykład

Dostawcy oprogramowania, którzy zapewniają całodobową obsługę klienta i rozszerzone zasoby online, zazwyczaj zwiększają lojalność i zaufanie użytkowników. Oprócz rozwiązywania skarg klientów, doskonałe wsparcie poprawia doświadczenia konsumentów z marką.

6. Opieka posprzedażowa

Termin "opieka posprzedażowa" opisuje pomoc i usługi świadczone klientom po dokonaniu zakupu, tak aby napotykali mniej wyzwań związanych z obsługą .

przykład

Zapewnienie bezpłatnej konserwacji przez pierwszy rok to doskonały sposób dla producentów samochodów na zaangażowanie swoich klientów i zdobycie ich biznesu.

7. Skuteczność

Twój klient potrzebuje produktu lub usługi, która jest prosta i łatwa w użyciu i nie wymaga czasu, aby się do niej przyzwyczaić.

przykład

Wiele osób woli MacBooki od innych laptopów, ponieważ oferują one intuicyjny interfejs użytkownika, szybko integrują się z innymi urządzeniami Apple i są bardzo wydajne do użytku osobistego i zawodowego.

Metody przeprowadzania analizy niestandardowych potrzeb klientów

Każdy Business jest wyjątkowy pod względem sposobu, w jaki zaspokaja potrzeby klientów. Podczas gdy niektóre z nich stosują tradycyjne metody, inne przyjmują innowacyjne strategie, aby zrozumieć potrzeby klientów.

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania komunikacją niestandardową które pomaga przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia i poprawy długoterminowych relacji.

Poznajmy niektóre ze sprawdzonych metod analizy potrzeb klienta:

1. Ankiety

Ankiety od dawna są zaufaną metodą zbierania spostrzeżeń od dużych odbiorców, oferując cenne, mierzalne dane dzięki ustrukturyzowanym pytaniom. Dzięki milionom ankiet przeprowadzanych obecnie online, proces ten stał się szybszy, ale nadal wymaga odpowiednich narzędzi do gromadzenia danych i płynnego zarządzania cyklem pracy. Widok formularza ClickUp ułatwia zbieranie i analizowanie opinii niestandardowych klientów. Funkcja ta ma na celu usprawnienie cyklu pracy i poprawę reakcji na niestandardowe potrzeby klientów.

Bez wysiłku zbieraj informacje o klientach za pomocą niestandardowych formularzy ClickUp

Oto kilka wyróżniających się funkcji ClickUp Forms:

Dostosowywane formularze: Dostosuj formularze do opinii o produkcie, ankiet lub przekierowywania potencjalnych klientów, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb

Dostosuj formularze do opinii o produkcie, ankiet lub przekierowywania potencjalnych klientów, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb Dynamiczna logika: Formularze dostosowują się na podstawie odpowiedzi, zapewniając przechwytywanie odpowiednich danych bez przytłaczania użytkowników

Formularze dostosowują się na podstawie odpowiedzi, zapewniając przechwytywanie odpowiednich danych bez przytłaczania użytkowników Natychmiastowe tworzenie zadań: Przekształcanie odpowiedzi z formularzy w możliwe do śledzenia zadania, nad którymi zespół może szybko pracować

Przekształcanie odpowiedzi z formularzy w możliwe do śledzenia zadania, nad którymi zespół może szybko pracować Ulepszony cykl pracy: Automatyczne przypisywanie zadań do odpowiednich członków zespołu w celu szybszego śledzenia i rozwiązywania problemów

The Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp zapewnia, że ankiety są proste do zakończenia i skuteczne w gromadzeniu informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji.

Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp

Skorzystaj z szablonu ankiety opinii o produkcie ClickUp, aby śledzić postęp każdej ankiety, zarządzać nimi poprzez kategoryzowanie i dodawanie określonych atrybutów oraz organizować informacje za pomocą pięciu różnych widoków: Ogólna satysfakcja, Przesłane ankiety, Oceny produktów, Ankieta opinii o produkcie i Przewodnik dla początkujących.

2. Grupy fokusowe

Grupy fokusowe zapewniają cenny wgląd w postawy, pomysły, potrzeby i opinie konsumentów dotyczące marki. Umożliwiają również uzyskanie danych psychograficznych, które ujawniają cechy postaw, wartości, odsetki i powody uczestników, które wpływają na podejmowane przez nich decyzje.

Badanie Szablon analizy potrzeb klienta ClickUp upraszcza proces przeprowadzania szczegółowej oceny zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Ten niestandardowy szablon umożliwia firmom gromadzenie informacji na temat bolączek klientów, organizowanie informacji zwrotnych w wykonalne zadania i opracowywanie planów mających na celu zwiększenie satysfakcji klientów.

Szablon analizy potrzeb klienta ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Efektywnie kategoryzować i dodawać istotne szczegóły, takie jak Link do formularza oceny, Załączniki, Link do danych i Opis projektu

i dodawać istotne szczegóły, takie jak Link do formularza oceny, Załączniki, Link do danych i Opis projektu Dostosować cykl pracy do swoich potrzeb, wykorzystując widoki Listy, Wykresu Gantta, Obciążenia pracą, Kalendarza i inne w celu lepszej wizualizacji i planowania

do swoich potrzeb, wykorzystując widoki Listy, Wykresu Gantta, Obciążenia pracą, Kalendarza i inne w celu lepszej wizualizacji i planowania Analizuj potrzeby klientów za pomocą narzędzi do współpracy, automatycznych przypomnień, zależności zadań i innych funkcji, które usprawniają pracę zespołową i zwiększają wydajność

3. Wywiady

Wywiady są cenną jakościową metodą badawczą, która oferuje głęboki wgląd w potrzeby i preferencje klientów.

Aby jak najlepiej wykorzystać wywiady, ważne jest, aby mieć jasny cel i strukturalny przewodnik. Wybierz uczestników, którzy odzwierciedlają różne punkty widzenia i połącz się z nimi za pomocą odpowiednich kanałów. Używaj pytań otwartych, aby zachęcić do szczerych i szczegółowych odpowiedzi. Szablon formularza opinii ClickUp umożliwia firmom gromadzenie cennych informacji o klientach bez wysiłku. Niestandardowe ankiety pozwalają dostosować pytania do celów klientów, zbierać dane i szybko analizować odpowiedzi klientów.

Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii ClickUp pozwala również na:

Wizualizować dane klienta z siedmioma różnymi niestandardowymi atrybutami, takimi jak dostawca usług, data zakupu, poziom klienta, ogólna ocena i sugestie ulepszeń, do.. analizować niestandardowe opinie klientów Zbieranie opinii za pośrednictwem różnych kanałów (np. e-mail, strona internetowa, w aplikacji itp.)

z siedmioma różnymi niestandardowymi atrybutami, takimi jak dostawca usług, data zakupu, poziom klienta, ogólna ocena i sugestie ulepszeń, do.. analizować niestandardowe opinie klientów Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak Zakończone i Do zrobienia, aby śledzić opinie klientów

z niestandardowymi statusami, takimi jak Zakończone i Do zrobienia, aby śledzić opinie klientów Otwieranie sześciu widoków formularzy w różnych konfiguracjach ClickUp, takich jak widok listy ogólnych rekomendacji, widok listy "Zacznij tutaj", widok tabeli opinii, widok tabeli ocen dostawców, widok tablicy ogólnych rekomendacji i widok tablicy opinii

4. Badanie rynku

Badania rynku są niezbędne dla firm, aby dogłębnie zrozumieć swoich docelowych odbiorców, konkurencję i trendy w branży, kształtując powodzenie strategii marketingowych, sprzedaży i rozwoju. Pulpity ClickUp pomagają przekształcić surowe dane rynkowe w przydatne informacje.

Przekształć swoje projekty w elastyczny pulpit danych dzięki ClickUp Dashboard

Dzięki ClickUp Dashboards możesz:

Centralizować i analizować swoje dane z badań rynkowych w czasie rzeczywistym, od trendów konkurencji po spostrzeżenia klientów

w czasie rzeczywistym, od trendów konkurencji po spostrzeżenia klientów Śledzenie wskaźników wydajności , trendów branżowych i krytycznych wskaźników wzrostu w jednym miejscu, zapewniając, że Twoje strategie są oparte na danych i reagują na zmiany rynkowe

, trendów branżowych i krytycznych wskaźników wzrostu w jednym miejscu, zapewniając, że Twoje strategie są oparte na danych i reagują na zmiany rynkowe Śledzenie czasu i pulpity sprintów do monitorowania godzin pracy zespołu , zapewniając efektywną alokację zasobów do analizy rynku o dużym wpływie na wydajność

, zapewniając efektywną alokację zasobów do analizy rynku o dużym wpływie na wydajność Śledzenie zaangażowania, zasięgu rynkowego i konwersji leadów w celu zwiększenia powodzenia kampanii i bezpośredniego połączenia badań z wynikami biznesowymi

Jesteśmy zdumieni niestandardowymi możliwościami ClickUp i jego integracji. Co najważniejsze, pulpity ClickUp zmieniły nasz proces raportowania. Możemy teraz łatwo monitorować obciążenie pracą, prezentować dane i uzyskać ogólny widok wszystkich naszych projektów

Morey Graham, dyrektor projektu obsługi absolwentów i darczyńców, Wake Forest

Analiza Means-End w niestandardowych potrzebach klienta

Analiza Means-End potrzeb klientów opiera się na założeniu, że ludzie podejmują decyzje zakupowe w oparciu o to, w jaki sposób produkt pomaga im osiągnąć ich cele.

Na przykład, jedna osoba może kupić zegarek ze względu na jego zdolność do wskazywania czasu, podczas gdy inna wybierze go ze względu na stylowy wygląd. Podczas gdy oba zegarki służą temu samemu celowi, jakim jest odmierzanie czasu, ich różne motywacje pokazują, jak złożone są ich potrzeby zachowanie konsumentów i jego analiza może być.

Zasada ta pozwala opracowywać produkty, które są zgodne z wartościami i wzorcami użytkowania konsumentów i napędzają powodzenie rynkowe.

Analiza Means-end identyfikuje powiązania między trzema wymiarami interakcji między produktem a niestandardowym klientem:

Funkcje i wydajność produktu: Konkretne cechy przemawiające do konsumentów Korzyści: Rzeczywiste i postrzegane korzyści, które wpływają na satysfakcję i lojalność Wartości: Unikalne cechy konsumentów - funkcje, cechy fizyczne, finansowe, społeczne i psychologiczne - które umożliwiają docenienie korzyści

Określając ilościowo te elementy, organizacje mogą dostosować ofertę do motywacji konsumentów.

🤔Do zrobienia? Badanie Science Direct dotyczące popularnych smartfonów podkreśla atrybuty takie jak jakość aparatu i żywotność baterii połączone z korzyściami takimi jak połączenie i zadowolenie użytkownika.

Postawy wobec marki i ich wpływ

Nastawienie do marki ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu, ponieważ znacząco wpływa na zachowanie i lojalność konsumentów. Silny, pozytywny wizerunek marki ułatwia niestandardową lojalność klientów i polecenia ustne.

Aby lepiej zrozumieć wpływ nastawienia do marki, warto przyjrzeć się poniższym kluczowym informacjom:

Lojalność klientów: Według CXsnoop,70% oddanych konsumentów wymaga ulepszonych doświadczeń, podkreślając konieczność wprowadzania przez marki innowacji i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb

Według CXsnoop,70% oddanych konsumentów wymaga ulepszonych doświadczeń, podkreślając konieczność wprowadzania przez marki innowacji i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb Mechanizm sprzężenia zwrotnego: PwC stwierdziło, że 82% konsumentów w USA i 74% konsumentów spoza USA chce więcej interakcji międzyludzkich z markami. Nadając priorytet postawom marki i rozumiejąc te podstawowe statystyki, Business może poprawić relacje z klientami, poprawić retencję i ostatecznie napędzać wzrost

PwC stwierdziło, że 82% konsumentów w USA i 74% konsumentów spoza USA chce więcej interakcji międzyludzkich z markami. Nadając priorytet postawom marki i rozumiejąc te podstawowe statystyki, Business może poprawić relacje z klientami, poprawić retencję i ostatecznie napędzać wzrost Wpływ na postrzeganie:94% klientów, którzy mieli pozytywne doświadczenia z Twoją marką poleci ją innym. Pozytywne pozycje marki również zwiększają zaufanie i zaangażowanie

Ciągła ocena potrzeb niestandardowych klientów

Ciągła ocena potrzeb klientów jest niezbędna dla firm, które chcą pozostać istotne i reagować na potrzeby swoich klientów. Proces ten obejmuje regularne gromadzenie i analizowanie opinii klientów w celu zrozumienia zmieniających się potrzeb i preferencji.

Aby skutecznie przeprowadzać ciągłą ocenę, można wdrożyć następujące strategie:

Regularne ankiety: Zbieraj opinie klientów w różnych punktach styku, aby uchwycić ich przemyślenia na temat doświadczeń. Wykorzystaj spostrzeżenia, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wyróżnić powodzenie inicjatyw

Zbieraj opinie klientów w różnych punktach styku, aby uchwycić ich przemyślenia na temat doświadczeń. Wykorzystaj spostrzeżenia, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wyróżnić powodzenie inicjatyw Analityka zaangażowania: Śledzenie wskaźników zaangażowania na różnych platformach w celu wykrycia trendów w zachowaniu klientów. Analiza tych danych ujawnia możliwości ulepszeń i informuje o strategii

Śledzenie wskaźników zaangażowania na różnych platformach w celu wykrycia trendów w zachowaniu klientów. Analiza tych danych ujawnia możliwości ulepszeń i informuje o strategii Pętle informacji zwrotnej: Stwórz kanały informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, takie jak chatboty lub media społecznościowe. Otwarta komunikacja pomaga być na bieżąco z niestandardowymi odczuciami klientów

Stwórz kanały informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, takie jak chatboty lub media społecznościowe. Otwarta komunikacja pomaga być na bieżąco z niestandardowymi odczuciami klientów Wywiady z niestandardowymi klientami: Okresowo przeprowadzaj wywiady z różnorodną grupą klientów, aby uzyskać głębszy wgląd. Dyskusje te wzbogacają zrozumienie i uzupełniają wyniki ilościowe

Nie poprzestawaj na ocenie; wprowadź ją do swojego procesu obsługi klienta! Oprogramowanie do zarządzania projektami obsługi klienta ClickUp pomaga w organizacji i reagowaniu, zapewniając, że żadne prośby klientów nie pozostaną bez odpowiedzi.

Łatwo oddelegowane zadania, niestandardowe cykle pracy i skuteczne ustalanie priorytetów w celu szybkiego rozwiązywania problemów. Ponadto, dzięki ponad 1000 integracji, możesz zautomatyzować cykl pracy i skutecznie usprawnić współpracę w zespole.

Zwiększanie wpływu na biznes poprzez analizę niestandardowych potrzeb klientów

Firmy, które budują emocjonalne połączenia z klientami osiągają 85% wyższy wzrost sprzedaży niż ich konkurenci. Analiza potrzeb klientów ma na celu zrozumienie, czego chcą klienci i jak zaspokoić te potrzeby.

Poznawanie swoich klientów i dostosowywanie się do ich zmieniających się preferencji pozwala zachować konkurencyjność. ClickUp umożliwia usprawnienie analizy potrzeb klientów, dostarczając narzędzia do zbierania informacji zwrotnych, śledzenia spostrzeżeń i usprawniania współpracy.

