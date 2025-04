13 najlepszych alternatyw dla Dysku Google

Dysk Google to najlepsze rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze od wielu lat miliardów na całym świecie i łatwo zrozumieć dlaczego.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i płynna integracja z obszarami roboczymi Google, takimi jak Dokumenty Google, Zdjęcia Google i Arkusze Google, zapewniają dostawcom potężne narzędzia do współpracy, zarządzania dokumentami i łatwego udostępniania. ✨

Jako osoba, która od lat polega na Dysku Google, doceniam jego zdolność do zarządzania moim cyklem pracy i usprawniania pracy zespołowej. Jednak po wypróbowaniu różnych alternatyw znalazłem opcje, które dorównywały, a często przewyższały możliwości Dysku Google.

Opierając się na moich osobistych doświadczeniach i spostrzeżeniach mojego zespołu w ClickUp, przygotowałem listę najlepszych alternatyw dla Google Drive. Opcje te mogą zaspokoić twoje potrzeby biznesowe, oferując jednocześnie zwiększone bezpieczeństwo i wartość

W tym poście szczegółowo omówimy te bezpieczne usługi przechowywania danych w chmurze, podkreślając ich unikalne funkcje, struktury cenowe i sposób, w jaki mogą usprawnić proces udostępniania plików.

Zaczynajmy! 💡

Czego należy szukać w alternatywie dla Dysku Google?

Wybór alternatywy dla Dysku Google wykracza poza proste wyszukiwanie. Oto, na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które spełni Twoje potrzeby:

Obciążenie: Upewnij się, że narzędzie oferuje wystarczającą przestrzeń dyskową w chmurze dla twoich obecnych i przyszłych potrzeb. Jeśli masz do czynienia z dużymi plikami, szukaj rozwiązań z dużą lub nieograniczoną przestrzenią dyskową

Upewnij się, że narzędzie oferuje wystarczającą przestrzeń dyskową w chmurze dla twoich obecnych i przyszłych potrzeb. Jeśli masz do czynienia z dużymi plikami, szukaj rozwiązań z dużą lub nieograniczoną przestrzenią dyskową Funkcje bezpieczeństwa: Wybierz usługi przechowywania danych w chmurze, które zapewniają solidne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Funkcje te chronią pliki i zabezpieczają dane przed nieautoryzowanym dostępem

Wybierz usługi przechowywania danych w chmurze, które zapewniają solidne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Funkcje te chronią pliki i zabezpieczają dane przed nieautoryzowanym dostępem Opcje przechowywania: Zacznij od darmowego planu, jeśli jest dostępny, aby przetestować możliwości usługi, zanim zdecydujesz się na płatny plan

Zacznij od darmowego planu, jeśli jest dostępny, aby przetestować możliwości usługi, zanim zdecydujesz się na płatny plan Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz usługę z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza obsługęorganizowanie plików i folderów. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zmniejsza krzywą uczenia się, umożliwiając szybkie i wydajne rozpoczęcie pracy

Wybierz usługę z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza obsługęorganizowanie plików i folderów. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zmniejsza krzywą uczenia się, umożliwiając szybkie i wydajne rozpoczęcie pracy Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: Sprawdź, czy dostawca oferuje funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w celu ochrony przed utratą danych w wyniku przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia

Sprawdź, czy dostawca oferuje funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w celu ochrony przed utratą danych w wyniku przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia Efektywność kosztowa: Przejrzyj struktury cenowe i znajdź rozwiązanie, które równoważy przystępną cenę z niezbędnymi funkcjami, których potrzebujesz

organizowanie plików za pomocą folderów oznaczonych kolorami w celu szybkiej identyfikacji wizualnej

🌍 Ustawienie dostępu offline do pracy nad dokumentami w dowolnym miejscu i czasie

📄 Tworzenie szablonów dla powtarzających się zadań, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność w projektach

🔔 Ustawienie powiadomień o aktualizacjach dokumentów, aby być na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi przez innych

korzystaj z narzędzia Eksploruj, aby badać tematy i zbierać informacje bezpośrednio w dokumencie

13 alternatyw dla Dysku Google

Oto moja lista 13 najlepszych bezpiecznych alternatyw dla Dysku Google, które oferują solidne zabezpieczenia bez uszczerbku dla funkcji przyjaznych dla użytkownika:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie all-in-one do zarządzania plikami i współpracy)

Zarządzanie projektami ClickUp

Jeśli szukasz solidnej alternatywy dla Dysku Google, która zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie przechowywania danych i procesów współpracy, ClickUp to doskonały wybór. Jako wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, całkowicie zmieniło sposób, w jaki ja i mój zespół pracujemy. To coś więcej niż tylko menedżer zadań - usprawnia wszystko, od podstawowego udostępniania plików po złożone cykle pracy nad projektami.

Integracja ClickUp z Google Drive Integracja ClickUp z Google Drive była przełomem dla mojego zespołu. Dzięki temu

funkcja integracji dysku , można łatwo załączyć pliki z Dysku Google bezpośrednio do zadań, zachowując odpowiednie dokumenty połączone.

Zaoszczędziliśmy niezliczone godziny przeciągając i upuszczając pliki w komentarzach do zadań lub załączając je bezpośrednio do kart zadań. Ponadto możesz tworzyć Dokumenty Google, Arkusze Google lub Slajdy i wyświetlać ich podgląd w ClickUp bez przełączania platform.

Połączone wyszukiwanie

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest Połączone wyszukiwanie ClickUp funkcja, która umożliwia przeszukiwanie dowolnego pliku w całym obszarze roboczym ClickUp, ułatwiając lokalizację plików, zadań i dokumentów.

Co najlepsze? Funkcja ta przeszukuje nawet każdą połączoną aplikację, w tym Dysk Google. Tak więc, jeśli mam pliki rozproszone na Dysku Google, zadania w ClickUp i konwersacje w Slack, mogę użyć Uniwersalnego Wyszukiwania ClickUp, aby szybko znaleźć konkretny dokument przechowywany na Dysku Google - wszystko to bez przełączania się między aplikacjami.

Łatwe łączenie dokumentów z cyklami pracy dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs

Dodatkowo, Dokumenty ClickUp przenosi tworzenie dokumentów i współpracę zespołową na wyższy poziom. Jego wszechstronność - od wiki po mapy drogowe - czyni go potęgą w zarządzaniu plikami, jednocześnie zwiększając wydajność i zwiększając efektywność pracy zespołowej. Mój zespół używa tej funkcji do tworzenia dokumentów z osadzonymi plikami, połączonymi i widżetami, co pomaga nam realizować pomysły bez opóźnień.

To, co uwielbiam w ClickUp Docs, to fakt, że nie służy on tylko do pisania - jest w pełni zintegrowany z zarządzaniem zadaniami. Możesz utworzyć plik baza danych , łączyć dokumenty z zadaniami, przypisywać elementy działań i osadzać pliki, takie jak obrazy, dokumenty z Dysku Google, arkusze kalkulacyjne lub notatki ze spotkań, utrzymując wszystko zorganizowane w jednym miejscu. Taka centralizacja ułatwia nam współpracę i zapewnia wszystkim dostęp do niezbędnych informacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zintegruj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak Slack, Asana i Google Drive za pomocą funkcji Integracje ClickUp aby stworzyć ujednolicony obszar roboczy

Komunikuj się i współpracuj ze swoim zespołem bezpośrednio w ramach zadań lub projektów dzięki ClickUp Chat Efektywnie twórz, przydzielaj i śledź zadania oraz dziel projekty na mniejsze kroki za pomocą Zadania ClickUp Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki Automatyzacja ClickUp aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.

Użyj gotowychSzablony ClickUp aby rozpocząć projekty i zadania bez konieczności zaczynania od zera

LickUp limit

Niektóre integracje mogą wymagać wstępnego ustawienia, co może być czasochłonne

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji pulpitu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za członka obszaru roboczego

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Dropbox (najlepsza usługa przechowywania danych w chmurze dla małych firm)

via Dropbox Dropbox jest jedną z najstarszych bezpiecznych usług przechowywania danych w chmurze na tej liście i wyróżnia się jako niezawodna alternatywa dla Google Drive. Oferuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla większego bezpieczeństwa i automatyczną synchronizację urządzeń, zapewniając stały dostęp do plików.

Funkcja historii wersji pomaga zapobiegać przypadkowej utracie ważnych zmian, a funkcja Paper umożliwia tworzenie, edytowanie i komentowanie dokumentów we współpracy z zespołem. Często używam go do organizowania plików projektów i udostępniania zasobów moim współpracownikom, ponieważ przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że współpraca jest łatwa i wydajna.

Najlepsze funkcje Dropbox

Przechowywanie i pobieranie dokumentów, zdjęć i materiałów wideo w dowolnym miejscu i czasie

Aktualizacja plików na różnych urządzeniach dzięki automatycznej synchronizacji

Twórz kopie zapasowe ważnych danych i chroń je przed przypadkowym usunięciem

Limity Dropbox

Free Plan oferuje tylko 2 GB przestrzeni dyskowej

Ograniczona historia wersji w planie Free

Ceny Dropbox

Plus: $11.99/miesiąc

$11.99/miesiąc Essentials : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Business: 18 USD/użytkownika/miesiąc

18 USD/użytkownika/miesiąc Business Plus: $30/użytkownika/miesiąc

$30/użytkownika/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 27 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 27 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 21 000 recenzji)

3. Box (najlepszy do współpracy nad dokumentami i zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie)

via Box Jeśli chcesz całkowicie zmienić swój system zarządzania zawartością, Box jest świetną alternatywą dla Google Drive. Jego platforma oparta na AI, Intelligent Content Cloud, usprawnia bezpieczną współpracę w całej organizacji.

Z mojego doświadczenia wynika, że Box ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego zarządzania i udostępniania plików mojemu zespołowi z dowolnego miejsca. Silna ochrona danych i narzędzia zwiększające wydajność sprawiają, że jest to cenny atut dla każdego biznesu, dla którego priorytetem jest wydajność i bezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje Box

Integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Google Workspace (Dokumenty Google) i Microsoft 365

Funkcja podpisu elektronicznego do cyfrowego podpisywania dokumentów

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i poziomami dostępu do zmian plików lub komentarzy

Box limits

Zauważalne opóźnienia podczas przesyłania nowych plików spowalniające udostępnianie i współpracę

Niektórzy użytkownicy raportowali, że aplikacja mobilna działa wolno i często się zawiesza

Brak darmowej wersji próbnej dla funkcji na poziomie Enterprise

Cena Box

Business: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Business Plus: $33/miesiąc

$33/miesiąc Enterprise: $47/miesiąc

$47/miesiąc Enterprise Plus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Box

G2: 4,2/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,000+ recenzji)

4. iCloud Drive (najlepszy do synchronizacji plików)

via iCloud Drive iCloud Drive to popularna alternatywa dla Google Drive do synchronizacji plików na wszystkich urządzeniach Apple, dostępna również dla użytkowników Windows. Pomaga on w łatwym dostępie do plików na iPhonie za pośrednictwem aplikacji Pliki, a wszelkie zmiany są natychmiast aktualizowane na Macu i iPadzie. Synchronizacja w czasie rzeczywistym pozwala pracować bez martwienia się o kontrolę wersji.

Istotną zaletą platformy jest jej prostota. Przesyłanie plików jest tak proste, jak kliknięcie ikony chmury, a udostępnianie jest równie łatwe - niezależnie od tego, czy chcę współpracować, czy wysłać kopię, mogę to zrobić za pomocą kilku dotknięć. Ogólnie rzecz biorąc, iCloud Drive zwiększa wydajność i utrzymuje porządek w moich plikach, co czyni go zależnym wyborem dla każdego w ekosystemie Apple.

najlepsze funkcje iCloud Drive

Płynna synchronizacja plików na wszystkich urządzeniach Apple i w systemie Windows

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych urządzeń, dzięki czemu zdjęcia, materiały wideo i dane aplikacji są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne w razie potrzeby

Współpraca w czasie rzeczywistym przy użyciu aplikacji iCloud Paper, która umożliwia wielu użytkownikom jednoczesne tworzenie, edytowanie i komentowanie dokumentów, usprawniając pracę zespołową

Przywracanie usuniętych plików na okres do 30 dni, dzięki czemu nic nie zostanie trwale utracone

limity iCloud Drive

Brak wbudowanego systemu wersjonowania plików, co utrudnia odzyskanie poprzednich wersji dokumentów w przypadku ich nadpisania lub usunięcia

Powolna synchronizacja podczas obsługi dużych plików

Opcja przechowywania danych w chmurze Free jest ograniczona do 5 GB, co może nie zaspokoić potrzeb zaawansowanych użytkowników

Cennik usługi iCloud Drive

50 GB : 0,99 USD/miesiąc

: 0,99 USD/miesiąc 200GB : $2,99/miesiąc

: $2,99/miesiąc 2TB : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc 6TB : $29.99/miesiąc

: $29.99/miesiąc 12TB: $59.99/miesiąc

oceny i recenzje dysku iCloud Drive

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. MEGA (najlepsze do bezpiecznego udostępniania i przechowywania plików)

via MEGA MEGA zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa, w tym kompleksowe szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, dzięki czemu pliki pozostają bezpieczne nawet z MEGA. Jako oprogramowanie do udostępniania plików oferuje rozwiązanie do przechowywania danych, które umożliwia udostępnianie bezpiecznych, chronionych hasłem plików, ułatwiając współpracę z klientem. Dodatkowo, nowi użytkownicy otrzymują 20 GB przestrzeni dyskowej za darmo od samego początku.

Mój zespół uważa funkcje bezpieczeństwa MEGA za niezwykle korzystne dla zachowania poufności. Kompleksowe szyfrowanie i dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewniają nam spokój ducha podczas przechowywania i udostępniania poufnych plików.

Najlepsze funkcje MEGA

Akceptowanie plików od użytkowników MEGA, a nawet innych osób

Przywracanie starszych wersji plików w razie przypadkowych zmian lub usunięcia

Ustawienie terminów ważności i ochrona hasłem udostępnianych plików

MEGA limity

Konta Free mają ograniczone obciążenie transferu

Brak narzędzi do edycji dokumentów Microsoft Office bezpośrednio w chmurze; oznacza to, że użytkownicy muszą pobierać pliki, aby wprowadzić zmiany, co może zakłócić ich cykl pracy

MEGA ceny

Pro Lite: 5,34 USD/miesiąc

Pro I : $10.96/miesiąc

: $10.96/miesiąc Pro II : $21.94/miesiąc

: $21.94/miesiąc Pro III: $32.91/miesiąc

MEGA oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. ownCloud (najlepsze do współpracy i kontroli danych)

via ownCloud ownCloud to darmowa alternatywa dla Google Drive, która synchronizuje pliki między urządzeniami, aktualizując je na bieżąco. Kompleksowe szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych podczas przesyłania.

Ponadto ownCloud pozwala na wspólną edycję dokumentów, umożliwiając pracę w czasie rzeczywistym nad udostępnianymi projektami ze współpracownikami za pośrednictwem Office 365 lub Collabora. To połączenie bezpieczeństwa i współpracy sprawia, że jest to cenne narzędzie dla projektów zespołowych.

najlepsze funkcje ownCloud

Przywracanie poprzednich wersji plików dzięki historii wersji

Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami dzięki wbudowanym narzędziom do edycji

Ustawienie prywatnych połączeń do plików w celu bezpiecznego udostępniania z limitem czasowym

limity własnej chmury

Zaawansowane funkcje są ograniczone do wersji Enterprise

Free Plan nie oferuje obsługi klienta, co może być wadą dla użytkowników potrzebujących pomocy przy ustawieniu lub rozwiązywaniu problemów

CenyownCloud

Community Edition : Free

: Free ownCloud Hosted na Twoim serwerze (Standardowa subskrypcja): Około 5,70 USD/użytkownika/miesiąc

ownCloud Hosted on your Server (subskrypcja Enterprise): Około 17,50 USD/użytkownika/miesiąc

ownCloud Online (Teams - od 1 do 4 użytkowników): $13.92/użytkownika/miesiąc

$13.92/użytkownika/miesiąc ownCloud Online (Pojedynczy użytkownicy): 16,06 USD/użytkownika/miesiąc

oceny i recenzjeownCloud

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

7. Microsoft OneDrive (najlepszy do synchronizacji i przechowywania plików)

via Microsoft OneDrive Jeśli szukasz bezpiecznego rozwiązania do udostępniania plików dla swojego biznesu, które bez wysiłku integruje się z Microsoft 365, rozważ Microsoft OneDrive, solidną alternatywę dla Google Drive. Umożliwia ona efektywne zapisywanie, uzyskiwanie dostępu i zarządzanie plikami na wielu urządzeniach.

Z mojego doświadczenia wynika, że aplikacje OneDrive na pulpit i urządzenia mobilne są niezbędne do płynnego dostępu do plików, niezależnie od tego, czy pracuję przy biurku, czy w podróży. Funkcje synchronizacji w czasie rzeczywistym i odzyskiwania plików pozwoliły utrzymać projekty zespołowe zgodnie z harmonogramem i zachować integralność danych.

Najlepsze funkcje Microsoft OneDrive

Synchronizacja plików na wszystkich urządzeniach, aby zawsze mieć pod ręką ich najnowszą wersję

Wspólna praca nad dokumentami z członkami zespołu i widok aktualizacji w czasie rzeczywistym

Przesyłanie dużych plików do 250 GB jednocześnie

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików z urządzeń mobilnych

Edytuj dokumenty w podróży dzięki aplikacjom mobilnym dla systemów iOS i Android

Limity Microsoft OneDrive

Plan Free nie obejmuje zaawansowanych aplikacji zwiększających wydajność

Wersja Free ma limit przestrzeni dyskowej wynoszący 5 GB, co może być niewystarczające dla użytkowników z większymi plikami lub rozszerzeniem potrzeb w zakresie danych

Ceny usługi Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Plan 1): 5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc (rozliczane rocznie)

$6/miesiąc (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (ponad 9000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12000 recenzji)

8. Nextcloud (najlepszy do zarządzania i przechowywania danych w chmurze)

via Nextcloud Nextcloud to wszechstronna platforma pamięci masowej w chmurze do zarządzania danymi osobistymi i zawodowymi. Jej narzędzia do współpracy umożliwiają edycję dokumentów w czasie rzeczywistym na potrzeby projektów zespołowych i bezproblemowe udostępnianie plików współpracownikom. Dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie typu end-to-end, zapewnia bezpieczne przechowywanie poufnych plików.

Najlepsze funkcje Nextcloud

Synchronizacja plików na różnych urządzeniach z kompatybilnością międzyplatformową

Niestandardowy interfejs z motywami i opcjami brandingu

Bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

limity Nextcloud

Wydajność podczas dużego ruchu na serwerach

Aplikacji komputerowej brakuje funkcji w porównaniu do wersji desktopowej, co może ograniczać funkcjonalność dla niektórych użytkowników

Brak oficjalnej bezpłatnej wersji próbnej dla usług w chmurze; wersja Free jest open-source i może wymagać ręcznego ustawienia, co może być wyzwaniem dla nietechnicznych użytkowników

Cennik Nextcloud

Pojedynczy użytkownicy: 19,26 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

19,26 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Teams: $17.12/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Nextcloud

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

9. Sync.com (najlepszy do udostępniania plików z silnym szyfrowaniem)

via Synchronizacja Sync jest znany głównie z silnych funkcji prywatności i bezpieczeństwa, które sprawiają, że jest to najlepsza alternatywa dla Google Drive. Podobnie jak wiele innych aplikacji z tej listy, Sync oferuje szyfrowanie end-to-end. Jednak w przeciwieństwie do swoich konkurentów, Sync zajmuje bezkompromisowe stanowisko w kwestii bezpieczeństwa, nie pozwalając swojemu zespołowi na widok zawartości, dodając dodatkową warstwę zaufania.

Z mojego doświadczenia wynika, że zaawansowana kontrola udostępniania w Sync jest niezwykle przydatna do zarządzania poufnymi dokumentami. Byłem w stanie ustawić ochronę hasłem i terminy ważności na udostępnianych łączach, zapewniając mi spokój ducha podczas współpracy z moim zespołem nad wrażliwymi projektami.

Najlepsze funkcje Sync.com

Przywracanie poprzednich wersji plików i odzyskiwanie usuniętych do 365 dni

Tworzenie bezpiecznych połączeń o zwiększonej prywatności dla poufnych danychudostępnianie plików Śledzenie aktywności w udostępnianych folderach dzięki szczegółowym dziennikom wydarzeń



Sync.com limit

Synchronizuje pliki tylko z jednym folderem, co wymaga dostosowania istniejącej struktury organizacji plików

Interfejs użytkownika, szczególnie w wersji webowej, jest często opisywany jako niezgrabny, przez co nawigacja jest mniej intuicyjna

Free Plan obejmuje tylko 5 GB przestrzeni dyskowej

Cennik Sync.com

Free Forever

Solo Basic : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Solo Professional : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Teams Standard : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Teams+ Unlimited : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sync.com

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

10. pCloud (najlepszy do synchronizacji plików z wieloma urządzeniami)

via pCloud pCloud to wszechstronne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które pozwala użytkownikom synchronizować pliki między urządzeniami za pośrednictwem aplikacji komputerowej, tworząc wirtualny dysk zapewniający bezpieczny i bezproblemowy dostęp. Platforma posiada opcję publicznego udostępniania linków, co ułatwia wysyłanie plików do klientów, a wbudowane odtwarzacze multimedialne pozwalają użytkownikom na strumieniowe przesyłanie wideo i tworzenie list odtwarzania audio bezpośrednio z chmury.

najlepsze funkcje chmury

Dostęp do dodatkowej przestrzeni dyskowej bez zajmowania lokalnej przestrzeni na urządzeniach

Udostępnianie plików z ochroną hasłem i terminami ważności

Korzystanie z wersjonowania plików, aby cofać się i przywracać starsze wersje plików

limity Chmury

Limit darmowej przestrzeni dyskowej w porównaniu do konkurencji

Brak zintegrowanych narzędzi do współpracy

Free Plan ma limit 10GB (z zadaniami do zakończenia dla pełnej kwoty), co może nie być wystarczające dla zaawansowanych użytkowników

Cennik pCloud

Business : 9,99 USD/mies

: 9,99 USD/mies Business Pro: $19.98/miesiąc

oceny i recenzje chmury pCloud

G2: 4.2/5 (ponad 150 recenzji)

4.2/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 170 recenzji)

11. Koofr (najlepszy do integracji wielu kont pamięci masowej w chmurze)

via Koofr Koofr to rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które integruje wiele kont, takich jak Google Drive, Dropbox i OneDrive, w jednym interfejsie. Umożliwia to użytkownikom dostęp do plików i zarządzanie nimi bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Wspiera również bezpośrednie udostępnianie plików z ochroną hasłem i terminami ważności, zapewniając bezpieczną współpracę nad wrażliwymi projektami. Dla mojego zespołu funkcja ta okazała się korzystna dla zachowania prywatności i integralności udostępnianych plików.

Najlepsze funkcje Koofr

Bezpośrednie zapisywanie zawartości stron internetowych za pomocą rozszerzenia Koofr do Chrome

Podgląd obrazów, wideo i plików PDF bez ich pobierania

Odzyskiwanie usuniętych plików do 7 dni bez korzystania z dodatkowej przestrzeni dyskowej

Koofr limit

Posiada dzienne limity udostępniania publicznego

Spowalnia podczas obsługi dużych plików

Free Plan ma limit 10 GB

Koofr pricing

Free Forever

Briefcase S: $0.54/miesiąc

$0.54/miesiąc Walizka M: $1.07/miesiąc

$1.07/miesiąc Walizka L: $2.14/miesiąc

$2.14/miesiąc Walizka XL: $4.28/miesiąc

$4.28/miesiąc Walizka XXL: $10.70 /miesiąc

$10.70 /miesiąc Walizka 3XL: 21,40 USD/miesiąc

21,40 USD/miesiąc Walizka 5XL: 37,45 USD/miesiąc

Koofr oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

12. Backblaze (najlepszy do przechowywania plików i tworzenia kopii zapasowych)

via Backblaze Backblaze to proste, ekonomiczne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, koncentrujące się na tworzeniu kopii zapasowych i przechowywaniu plików. Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z komputera i zapewnia nieograniczone obciążenie pamięci masowej.

Funkcja kontroli wersji platformy pozwala użytkownikom w razie potrzeby odzyskać starsze wersje plików. Ponadto Backblaze oferuje opcję fizycznego odbioru danych za pośrednictwem dysku twardego USB, co może być szczególnie pomocne podczas przywracania systemu.

Najlepsze funkcje Backblaze

Zapewnienie bezpieczeństwa danych dzięki automatyzacji tworzenia kopii zapasowych

Łatwe przywracanie plików dzięki opcjom takim jak pobieranie plików zip lub fizyczne dyski twarde

Konfiguracja uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dodatkowego bezpieczeństwa

limity Backblaze

Brak wsparcia dla tworzenia kopii zapasowych e-maili z serwerów online, npGmail Domyślne wersjonowanie plików ograniczone do 30 dni



Ceny Backblaze

Pay-As-You-Go: $$$a 6 za TB/miesiąc

$$$a 6 za TB/miesiąc B2 Reserve: 1560 USD za 20 TB/rok

Oceny i recenzje Backblaze

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

4,7/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

13. SpiderOak (najlepszy do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewniania bezpieczeństwa)

via SpiderOak SpiderOak priorytetowo traktuje prywatność i bezpieczeństwo, oferując funkcje takie jak szyfrowanie end-to-end w celu ochrony wrażliwych danych. To sprawia, że jest to dobra alternatywa dla Dysku Google dla osób zarządzających poufnymi plikami lub współpracujących zdalnie.

Doceniam sposób, w jaki SpiderOak pozwala użytkownikom na ustawienie codziennych kopii zapasowych dokumentów roboczych i udostępnianych folderów, zapewniając, że wszystkie zmiany są automatycznie synchronizowane między urządzeniami bez ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje SpiderOak

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych z konfigurowalnymi opcjami harmonogramu

Przywracanie poprzednich wersji dzięki funkcji wersjonowania plików w celu przywrócenia niechcianych zmian

Synchronizacja danych między urządzeniami dzięki wieloplatformowemu wsparciu SpiderOak

Limity SpiderOak

Wysokie ceny w porównaniu do innych usług

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji

Nie oferuje Free Planu ani okresu próbnego dla pełnego doświadczenia; użytkownicy muszą zobowiązać się do zrobienia subskrypcji

Ceny SpiderOak

150 GB: 6 USD/miesiąc

6 USD/miesiąc 400 GB: 11 USD/miesiąc

11 USD/miesiąc 2 TB: $14/miesiąc

$14/miesiąc 5 TB: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SpiderOak

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Zmaksymalizuj bezpieczeństwo i organizację plików dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej usługi przechowywania danych w chmurze jest niezbędny do organizowania i zabezpieczania plików. 🔒

Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach, określenie, która z nich najlepiej spełnia potrzeby biznesowe, może zająć trochę czasu. Powyższe narzędzia oferują solidne funkcje bezpieczeństwa, usprawniają współpracę i usprawniają cykle pracy.

Wśród nich ClickUp jest rozwiązaniem typu all-in-one, które wyróżnia się jako kompleksowa alternatywa dla Google Drive. Płynnie łączy w sobie zarządzanie plikami, współpracę nad zadaniami i bezproblemową integrację z innymi aplikacjami. Dzięki dostosowywanym funkcjom i szablonom dostosowuje się do konkretnego cyklu pracy, ułatwiając zarządzanie projektami i efektywne udostępnianie dokumentów. Zarejestruj się na ClickUp już dziś i zobacz, jak zmienia się sposób współpracy i organizacji Twojego zespołu!