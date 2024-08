Jak korzystać ze sztucznej inteligencji w Dokumentach Google: Przewodnik krok po kroku, przypadki użycia, porady, wskazówki i alternatywy

Czy wiesz, że przeciętny pracownik spędza około pięciu i pół minuty na redagowaniu e-maili? Może się wydawać, że to niewiele. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z nas wysyła około 112 e-maili tygodniowo, te pięć i pół minuty staje się 11 godzin tygodniowo !

To więcej niż zmarnowany dzień pracy na pracownika; to tylko czas spędzony na pisaniu e-maili.

Twoi pracownicy mogą być również zaangażowani w inne powtarzające się czynności, takie jak przygotowywanie raportów, odpowiadanie na memoranda, nagrywanie wiadomości e-mail notatki ze spotkań tworzenie prezentacji, edytowanie kopii marketingowych i wiele więcej!

Czy nie byłoby lepiej, gdyby istniał inteligentny sposób na automatyzację wszystkich tych danych powstania i zarządzania dokumentami?

Dokumenty Google oferują najnowszą innowację - Duet AI. Oto szczegółowe spojrzenie na to, jak korzystać z Duet AI w Dokumentach Google, aby uczynić swoje pracować szybciej i bardziej wydajnie.

Zrozumieć sztuczną inteligencję w Dokumentach Google Narzędzia do pisania są pierwszymi, które przychodzą na myśl podczas omawiania AI w Dokumentach Google. Jednak obszar roboczy Google wykorzystywał AI jeszcze zanim generatywna AI stała się głównym nurtem.

AI sprawiła, że Dokumenty Google stały się bardziej intuicyjne i poprawiły komfort użytkowania. Na przykład automatycznie przygotowuje hierarchiczne kontury dokumentów, aby uprościć nawigację. Podobnie, AI pomogła w automatycznej korekcie błędnie wpisanych słów lub podświetleniu błędów gramatycznych z zalecanymi poprawkami.

Zoom ze środowiska Dokumentów, a przekonasz się, że Gmail ma wsparcie dla funkcji Smart Compose, która kontekstowo przewiduje i automatycznie uzupełnia zdania podczas pisania e-maili. Czat Google doczekał się czegoś podobnego w postaci Inteligentnych Odpowiedzi, oferując odpowiednie odpowiedzi na przychodzące wiadomości. Nawet mapy Google wykorzystują AI do inteligentniejszej nawigacji po trasie.

AI stanowi rdzeń obszaru roboczego Google, a Duet AI ma przenieść go na wyższy poziom.

Co to jest Duet AI w Dokumentach Google?

duet AI ma pięć podstawowych modułów

Zapowiedziany na Google I/O 2023 jako funkcja "Pomóż mi pisać", Duet AI jest najnowszym generatywnym narzędziem AI opracowanym przez Google Workspace Labs. Zasilany przez połączenie generatywnego języka i obrazów, ten asystent AI może generować tekst lub obrazy w oparciu o specyfikę użytkownika podpowiedzi .

Duet AI staje na wysokości zadania, niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć infografiki lub wykresy, czy też generować podsumowania lub decki. Może również udostępniać informacje zwrotne i cenne sugestie w celu usprawnienia procesu twórczego.

Jego wszechstronność jest tak ogromna i ekspansywna, że Google nazywa go potężnym współpracownikiem, który podwaja się jako trener, partner myśli, źródło inspiracji i wzmacniacz wydajności" Aby zachować ten wizerunek, aplikacja jest dostarczana z następującymi pięcioma modułami:

Pomóż mi pisać : Pomoże w tworzeniu zawartości od podstaw

: Pomoże w tworzeniu zawartości od podstaw Pomóż mi organizować : Tworzenie dostosowanych do potrzeb tabel organizacyjnych i harmonogramów w Arkuszach

: Tworzenie dostosowanych do potrzeb tabel organizacyjnych i harmonogramów w Arkuszach Pomóż mi wizualizować : Generuje oryginalne i atrakcyjne wizualizacje dla prezentacji Slides

: Generuje oryginalne i atrakcyjne wizualizacje dla prezentacji Slides Pomóż mi się połączyć : Może pomóc w ustawieniu wysokiej jakości połączeń wideo przez Meet

: Może pomóc w ustawieniu wysokiej jakości połączeń wideo przez Meet Pomóż mi stworzyć aplikację: Do tworzenia aplikacji bez kodu przy użyciu AppSheet

Ponieważ oferta "Pomóż mi pisać" jest bardziej zgodna z Dokumentami Google, skupimy się głównie na niej. Tak więc, idąc dalej, kiedy mówimy o Duet AI, mówimy głównie o funkcji "Pomóż mi pisać" Duet AI.

Zalety Duet AI

Rosnące powodzenie generatywnego Narzędzia AI takie jak ChatGPT i Dall-E jest świadectwem tego, jak dobrze takie innowacje AI usprawniają procesy biznesowe. Oto przegląd tego, czego można się spodziewać po funkcjach Duet opartych na AI:

Jako potężne narzędzie AI do pisania, Duet AI może generować wysokiej wartości i znaczącą zawartość, która odpowiada oczekiwaniom odbiorców, zachowując jednocześnie głos, ton i styl marki

Wygenerowany tekst jest oryginalny, kontekstowy i unikalny. Twoja firma cieszy się absolutną własnością takich kreacji, co czyni te aktywa konkurencyjnym wyróżnikiem

Automatyzacja procesu pisania uwalnia zasoby, aby skupić się na bardziej złożonych lub kreatywnych działaniach. Takie strategicznewykorzystanie zasobów zwiększa wydajność siły roboczej i poprawia morale pracowników

Oprócz generowania zawartości, Duet AI może również przeglądać istniejący tekst, aktualizować go lub dodawać do niego większą wartość, a także konwertować zawartość z jednego formatu na inny. Taka zmiana przeznaczenia zawartości pomaga Businessowi trzymać się swoich celów marketingowych, budowania relacji i angażowania klientów bez angażowania zasobów

Dostosowanie wartości wygenerowanego tekstu zwiększa powodzenie wśród klientów, optymalizacja zasobów zmniejsza koszty oraz poprawia wydajność i rentowność biznesu

Płynna integracja z obszarem roboczym Google pozwoli użytkownikom przełączać się między Dokumentami Google, Spotkaniami, Slajdami, Arkuszami i każdym innym produktem lub usługą bez utraty danych lub skupienia

Getting Started with Duet AI in Dokumenty Google (Rozpoczęcie pracy z Duet AI w Dokumentach Google)

Chociaż Duet AI jest częścią Dokumentów Google, firmy potrzebują konta w obszarze roboczym Google, aby poznać głębię i zakres oferowanych usług. Dawniej znany jako G Suite, obszar roboczy Google to oparty na chmurze pakiet wydajności i współpracy zawierający narzędzia takie jak Gmail, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje itp.

Uwaga: Użytkownicy z osobistymi kontami Google mogą również eksperymentować z możliwościami, funkcjami i produktami AI firmy, rejestrując się w obszarze roboczym Google (Google Workspace Labs)|

Konta osobiste są indywidualnie umieszczane na białej liście

Obszar roboczy Google jest dostępny w następujących planach subskrypcji (podany koszt dotyczy zobowiązań rocznych):

Business Starter : 6 USD za użytkownika miesięcznie

: 6 USD za użytkownika miesięcznie Business Standard : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Business Plus : 18 USD za użytkownika miesięcznie

: 18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Wybierz plan, aby rozpocząć korzystanie z obszaru roboczego Google. Przy kasie nie zapomnij dołączyć dodatku Duet AI w cenie 30 USD za użytkownika, aby uzyskać dostęp do asystenta AI.

Uwaga: Jeśli nie chcesz decydować się na płatną wersję Enterprise, rozważ najpierw zapisanie się na 14-dniową bezpłatną wersję próbną. |

Po dokonaniu zakupu zarejestruj się, aby przetestować nowe generatywne doświadczenia AI w obszarze roboczym Google.

Gratulacje, jesteś gotowy do korzystania z Duet AI!

Jak używać AI w Dokumentach Google do pisania lub przepisywania tekstów

Teraz, gdy masz już swoją zaufaną asystent pisania włączone, oto przewodnik, jak korzystać z AI w Dokumentach Google:

Otwórz nowy plik Dokumentów Google

W lewym górnym rogu pustego arkusza pojawi się ikona magicznej różdżki z komunikatem "pomóż mi pisać"

Kliknij tę ikonę, aby otworzyć okno dialogowe, w którym musisz wprowadzić podpowiedź

Wprowadź podpowiedź i kliknij przycisk "Utwórz"

W ciągu kilku sekund Duet AI wygeneruje tekst na podstawie podpowiedzi

Jeśli jesteś zadowolony z wyniku, wybierz "Wstaw", a zawartość zostanie zaimportowana do pliku Dokumentu Google

Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, wybierz "Ponów próbę" w opcji "Dopracuj", aby wygenerować kolejną wersję roboczą lub wersję

Jeśli chcesz dostosować lub poprawić wygenerowany tekst, wybierz inne opcje w sekcji "Dopracuj" Możesz dostosować ton, podsumować, wypunktować, rozwinąć lub skrócić wygenerowaną zawartość. Możesz nawet zaktualizować podpowiedź lub dodać kontekst poprzez niestandardowe dopracowanie

Pomoc w pisaniu w Dokumentach Google

Powyższe kroki dotyczą tworzenia zawartości od podstaw. Jeśli chcesz przepisać lub edytować istniejącą zawartość, oto jak możesz to zrobić:

Otwórz istniejący plik Dokumentów Google lub skopiuj-wklej zawartość do nowego pliku

Wybierz zdania lubakapity które chcesz edytować

Kliknij prawym przyciskiem myszy i najedź na opcję "Dopracuj zaznaczony tekst". Wybierz korektę, którą chcesz wprowadzić, czyli rozwinięcie, podsumowanie itp.

Wykonaj powyższe kroki, aby skorzystać z funkcji "Pomóż mi pisać" w Gmailu w celu automatycznego uzupełnienia szkicu wiadomości e-mail.

Help Me Write jest również na e-mail

Przypadki użycia narzędzia do pisania Duet AI

"Help Me Write" Duet AI łączy w sobie szybkość, wszechstronność i dokładność. Ta mieszanka sprawia, że jest to wysoce skalowalne rozwiązanie do tworzenia, edytowania, udoskonalania i poprawiania zawartości pisemnej w różnych działach i organizacjach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uruchomieniu narzędzi do pisania opartych na AI, oto kilka przypadków użycia, które mogą Cię zainspirować:

Marketing i sprzedaż

Marketing i sprzedaż to najbardziej znane zastosowania generatywnej AI. W ten sam sposób można wykorzystać Duet AI do:

tworzenia zawartości i copywriting: Tworzenie tekstów marketingowych, postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, reklam i innych materiałów marketingowych na dużą skalę

copywriting: Tworzenie tekstów marketingowych, postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, reklam i innych materiałów marketingowych na dużą skalę Optymalizacja zawartości i repurposing: Optymalizacja istniejącego tekstu pod kątem wyszukiwarek w celu poprawy rankingu. Aktualizowanie wysokowydajnych blogów i przekształcanie zawartości z jednej formy w inną (na przykład studium przypadku w infografikę)

Obsługa klienta

Duet AI w Dokumentach Google może pomóc w następujących działaniach związanych z obsługą klienta:

Kompilowanie bazy wiedzy : Przygotuj bibliotekę pomocnych zasobów i często zadawanych pytań, aby odpowiedzieć na wątpliwości klientów i umożliwić samoobsługę

: Przygotuj bibliotekę pomocnych zasobów i często zadawanych pytań, aby odpowiedzieć na wątpliwości klientów i umożliwić samoobsługę Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wiadomości e-mail: Przygotowywanie szkiców odpowiedzi e-mail na zapytania klientów i bilety wsparcia

Prawo i finanse

Dzięki Duet AI wysoce regulowane branże lub operacje mogą zachować zgodność w następujący sposób:

Raportowanie biznesowe i umowy : Generowanie szczegółowych raportów, kontraktów lub umów - w całości lub w części - przy jednoczesnym podkreśleniu kluczowych informacji dotyczących zgodności, bezpieczeństwa itp.

: Generowanie szczegółowych raportów, kontraktów lub umów - w całości lub w części - przy jednoczesnym podkreśleniu kluczowych informacji dotyczących zgodności, bezpieczeństwa itp. Dokładne fakturowanie: Wykorzystaj Dokumenty Google AI do pobierania danych z Arkuszy Google i automatyzacji fakturowania w celu zwiększenia szybkości, wydajności i dokładności

Rozwój produktu

Twórcy produktów mogą wykorzystać połączenie Duet AI i Dokumentów Google do następujących zastosowań:

Burza mózgów i ideacja : Ponieważ Dokumenty Google są narzędziem do współpracy..edycja dokumentów zbierz Teams do burzy mózgów lub udostępniania sugestii i wykorzystaj wspólne pomysły jako podpowiedzi do napędzania Duet AI

: Ponieważ Dokumenty Google są narzędziem do współpracy..edycja dokumentów zbierz Teams do burzy mózgów lub udostępniania sugestii i wykorzystaj wspólne pomysły jako podpowiedzi do napędzania Duet AI Dokumentacja: Wprowadzaj specyfikacje produktów i inne informacje do podpowiedzi Duet AI, aby generować instrukcje obsługi, ogłoszenia o aktualizacji funkcji, przewodniki po produktach i inne tego typu dokumenty

Badania i rozwój

Niezależnie od tego, czy prowadzisz badania rynku, czy pracujesz nad rozwojem nowego produktu, Duet AI może się przydać, jak pokazano poniżej:

Pisanie tekstów technicznych : Przygotowywanie kompleksowych dokumentów technicznych dotyczących nowych produktów, procesów, łańcuchów wartości, trendów i wzorców i nie tylko

Skrócone podsumowania: Streszczanie wyników badań do minimalnych fragmentów i kluczowych wniosków na potrzeby dyskusji zewnętrznych lub wewnętrznych

Wskazówki i triki usprawniające działanie dzięki Duet AI od Google

Biorąc pod uwagę powyższe przypadki użycia narzędzia do pisania AI w Dokumentach Google, możesz chcieć przetestować jego różne umiejętności, od robienia notatek po dane powstania. Zanim wyruszysz w tę podróż, mamy kilka wskazówek i sztuczek, które pomogą Ci osiągnąć więcej:

Zamiast wpisywać tylko słowa kluczowe lub wiszące frazy, przygotuj swoje podpowiedzi tak, aby były czytane w naturalnym języku - tak, jakbyś wchodził w interakcję z osobą

Zaoferuj Duet AI kontekst dotyczący tego, co chcesz osiągnąć w ramach zadania. Taki kontekst pozwoli jej lepiej pomóc w tworzeniu zawartości o większej wartości

Uwzględnij głos, ton i styl swojej marki podczas udostępniania podpowiedzi Duet AI. Uwzględnij również poziom wiedzy pisarza i odbiorców docelowych, aby zwiększyć zaangażowanie

Jeśli chcesz stworzyć szczegółowe informacje na temat produktu lub usługi, takie jak przewodnik, instrukcja obsługi itp., udostępniaj wszystkie istotne informacje, aby uzyskać bardziej odpowiednią odpowiedź

Podziel swoje zapytania na mniejsze, oddzielne części w przypadku złożonych i wielowarstwowych zapytań. Pozwoli to Duet AI skupić się na jednej rzeczy na raz i dostarczyć bardziej kompleksowe rozwiązania

Unikaj używania dwuznacznego lub niejasnego języka. Podpowiedzi z jasnymi i precyzyjnymi instrukcjami otrzymają lepszą odpowiedź

Limity Duet AI

Duet AI wykazuje ogromny potencjał w odblokowywaniu nowej płaszczyzny wydajności biznesu. Jednak ta podróż nie będzie gładka ze względu na następujące przeszkody:

Google wycenił Duet AI na 30 USD miesięcznie, co stawia go na równi z jego bezpośrednim konkurentem Microsoft Copilot. Tak agresywny model cenowy sprawia, że jest on niedostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw, mimo że firma wskazała przyszłe korekty cen

Nawet dla przedsiębiorstw i firm z głębokimi kieszeniami, Duet AI może nie być tak atrakcyjną ofertą, ponieważ obecnie wykonuje tylko podstawowe generowanie zawartości z ograniczonymi funkcjami edycji

Jako dość nowa technologia, cały zestaw narzędzi Duet AI jest wciąż w toku, z około rokiem szkolenia w świecie rzeczywistym. Spodziewaj się, że będzie on popełniał błędy i pozostanie zawodny, dopóki technologia się nie ustabilizuje

Duet AI nie jest obecnie w stanie poradzić sobie z rzadkimi, nietypowymi lub wyjątkowymi warunkami (przypadkami brzegowymi), co może powodować błędną interpretację kontekstu, generowanie nieodpowiednich wyników i wdrażanie nadmiernej pewności siebie modelu

Duet AI jest podatny na modelowe halucynacje spowodowane brakiem podstaw i faktów, jak każda inna technologia AI. Takie błędy mogą szybko okazać się kosztowne w zastosowaniach Business

Pomimo obiecującego wyglądu, ta słaba wydajność jest powodem, dla którego użytkownicy szukają alternatywy dla Dokumentów Google AI. W końcu nikt nie chce płacić za niewyobrażalną, szablonową zawartość z ograniczonymi możliwościami edycji treści.

Alternatywy dla Dokumentów Google 'Help Me Write' Duet AI

Aplikacja "Help Me Write" Duet AI ma kilka dobrych funkcji, ale mogłaby być lepsza. Na szczęście, ClickUp AI jest tutaj, aby odebrać jej Slack.

ClickUp AI wykonuje różne funkcje

Oto krótki przegląd tego, co ClickUp AI ma do zaoferowania:

Generator zawartości: Twórz różnorodną zawartość, od postów na blogu po warte kliknięcia tematy wiadomości e-mail i nie tylko! Kontroluj zmienne zawartości, takie jak głos marki, czytelność, styl itp. w celu maksymalizacji zaangażowania

Używanie ClickUp AI do generowania sensownych treści

Edytuj i formatuj zawartość: ClickUp AI to Twój copywriter, który tchnie nowe życie w Twoje zasoby zawartości, aby dopracować istniejący tekst, aż uzyskasz najlepszą wersję roboczą. Formatuje zawartość, aby była bardziej czytelna, łatwa do skanowania i zgodna z marką

ClickUp AI może aktualizować tonację nowych i istniejących treści

Summarizer: Generowanie podsumowań dla notatek ze spotkań, aktualizacji zadań, wątków komentarzy, raportów R&D i wielu innych. Te podsumowania zajmują zaledwie kilka sekund i mogą być włączone doDokumenty ClickUp jednym kliknięciem

Twórz podsumowania z dokumentów, wątków czatu i nie tylko

Action items: Konwertuj bieżące notatki, podsumowania i inną dokumentację na hierarchiczne elementy działań. Przedstawiona w formie interaktywnych list do zrobienia i list kontrolnych, ta lista zadań i podzadań pomaga mierzyć i wizualizować postępy

Zamień plany w działania z ClickUp AI

Praca zespołowa: Niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołem, czy indywidualnie we współpracy z samym ClickUp AI, pisanie z ClickUp AI sprawia, że burza mózgów i praca zespołowa są łatwiejsze i bardziej kreatywne

każde zadanie jest wspólne z ClickUp AI_

To tutaj ClickUp AI przebija Duet AI od Google:

Ma bardziej wszechstronne możliwości generowania zawartości, aby podnieść poziom pisania

Jest konkurencyjny cenowo, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla startupów, małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstw

Dostęp do gotowych i wstępnie skonfigurowanych narzędzi AI dla określonych branż i działów

Jest dostarczany w intuicyjnej aplikacji mobilnej, która ułatwia pracę w podróży

Co najważniejsze, ClickUp AI integruje się z platformą ClickUp i jej podstawowymi modułami, takimi jak ClickUp Docs, aby przełożyć dowolną zawartość na wykonalne zadania bez konieczności przełączania platform! Przygotuj się, ustaw i pisz dzięki ClickUp AI .