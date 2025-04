10 najlepszych systemów CRM dla stowarzyszeń zwiększających wydajność i współpracę

Sercem każdego stowarzyszenia są jego członkowie.

Utrzymanie tego pulsu wymaga jednak czegoś więcej niż tylko dobrych chęci. Musisz świadomie śledzić członkostwo, automatyzować pobieranie składek oraz planować wydarzenia i webinaria, pozostając wiernym celowi swojej organizacji.

Spędziłem wiele czasu na testowaniu systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) i ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest system CRM, który działa przeciwko tobie, a nie dla ciebie. Powinieneś być w stanie przechowywać i analizować wszystkie swoje dane - takie jak strategie retencji, możliwości sprzedaży i kampanie marketingowe - w jednej centralnej lokalizacji.

dobra wiadomość?

Wiele opcji oprogramowania CRM zostało specjalnie zaprojektowanych, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem relacjami z klientami.

Ten wpis na blogu przedstawia narzędzia, które faktycznie działają. Zanurzmy się.

Czego należy szukać w CRM dla stowarzyszeń?

Nie wszystkie systemy CRM są sobie równe. Jeśli chcesz narzędzia, które naprawdę pomoże Ci dobrze wykonywać swoją pracę, potrzebujesz czegoś, co zaspokoi unikalne potrzeby związane z prowadzeniem stowarzyszenia.

Ale czego powinieneś szukać?

Opcje dostosowywania: Twoje oprogramowanie CRM powinno umożliwiać dostosowanie pól, cykli pracy i raportów do unikalnej struktury stowarzyszenia i dostosowywać się do jego rozwoju lub zmian

Twoje oprogramowanie CRM powinno umożliwiać dostosowanie pól, cykli pracy i raportów do unikalnej struktury stowarzyszenia i dostosowywać się do jego rozwoju lub zmian Zarządzanie członkami: Wybierz narzędzie, które umożliwia zarządzanie szczegółowymi profilami członków, w tym danymi kontaktowymi, statusem członkostwa, składkami, uczestnictwem w wydarzeniach i innymi preferencjami

Wybierz narzędzie, które umożliwia zarządzanie szczegółowymi profilami członków, w tym danymi kontaktowymi, statusem członkostwa, składkami, uczestnictwem w wydarzeniach i innymi preferencjami Dostępność mobilna: Wybrany system CRM powinien mieć przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs lub dedykowaną aplikację, aby można było uzyskać dostęp do informacji o członkach, aktualizować rekordy lub odpowiadać na zapytania w podróży

Wybrany system CRM powinien mieć przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs lub dedykowaną aplikację, aby można było uzyskać dostęp do informacji o członkach, aktualizować rekordy lub odpowiadać na zapytania w podróży Raportowanie i analityka: Wybierz platformę, która oferuje solidne możliwości raportowania, zapewniając wgląd w trendy członkostwa, frekwencję na wydarzeniach, kondycję finansową i nie tylko

Wybierz platformę, która oferuje solidne możliwości raportowania, zapewniając wgląd w trendy członkostwa, frekwencję na wydarzeniach, kondycję finansową i nie tylko Integracja z innymi narzędziami: Twój CRM powinien płynnie integrować się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak strona internetowa, oprogramowanie księgowe i systemy przetwarzania płatności

Twój CRM powinien płynnie integrować się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak strona internetowa, oprogramowanie księgowe i systemy przetwarzania płatności Integracja z zarządzaniem wydarzeniami: Większość stowarzyszeń organizuje wydarzenia, takie jak konferencje, webinaria i sesje szkoleniowe - wybierz narzędzie CRM, które umożliwia obsługę rejestracji, śledzenie udziału uczestników i zarządzanie działaniami następczymi po wydarzeniu

Bonus: Poznaj 10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich przypadków użycia aby usprawnić cykl pracy i osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku.

10 najlepszych CRM dla stowarzyszeń

1. ClickUp (najlepszy kompleksowy system CRM do zarządzania projektami)

Skuteczne budowanie i pielęgnowanie relacji z członkami ClickUp CRM

ClickUp nie jest typowym CRM; to mocarz zarządzania projektami, który zapewnia elastyczność w budowaniu cykli pracy dopasowanych do wymagań Twojego stowarzyszenia.

Z ClickUp CRM pozwala bez wysiłku wizualizować relacje z członkami i leady. Korzystam z ponad 10 opcji widoku, takich jak tablica Kanban i widok tabeli, aby zarządzać wszystkim, od potencjalnych członków po odnowienia. Mogę szybko sprawdzić stan każdego konta bez przekopywania się przez wiele arkuszy kalkulacyjnych lub narzędzi. Wszystko, czego potrzebuję, jest w jednym miejscu.

ClickUp pozwala wyeliminować silosy i szybko śledzić komunikację dzięki integracji z pocztą e-mail. Wysyłanie aktualizacji projektów, kontaktowanie się z potencjalnymi członkami, a nawet współpraca z zespołem stają się łatwe w jednym hubie.

Ponadto wydajne pulpity ClickUp CRM są pomocne przy analizowaniu zaangażowania i satysfakcji członków.

Ponad 50 widżetów pulpitu pomaga wizualizować trendy i monitorować wskaźniki KPI w różnych działach. Możesz wykorzystać te spostrzeżenia, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, na czym skoncentrować wysiłki, aby zwiększyć wpływ stowarzyszenia, pozyskać kapitał na działania lub sprawdzić klient a niestandardowy klient zaangażowanie.

Raportowanie na platformie uzupełnia jeszcze jedna cenna funkcja: Pola niestandardowe. Umożliwiają one uchwycenie unikalnych szczegółów dotyczących każdego członka lub projektu, od danych geograficznych po historię.

Najlepszą częścią korzystania z ClickUp jest to, że nie trzeba wymyślać koła na nowo. Szablon CRM ClickUp oferuje gotowe ramy do zarządzania kontaktami, odnowieniami i wydarzeniami w jednym miejscu. Siedem statusów zapewnia przejrzystość w trakcie realizacji zadań, a pięć widoków funkcji usprawnia pracę.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Szablon ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Pobierz szablon /%cta/

Aby uzyskać prostsze podejście, sprawdź Prosty szablon CRM firmy ClickUp . Przyjazny dla początkujących, oferuje dodatkowe statusy, widoki i pola niestandardowe, które pomogą Ci w pełni wykorzystać ustawienia CRM.

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp pomaga zachować spójność we wszystkich procesach wewnętrznych. Można go używać do opracowywania propozycji dla członków, tworzenia SOP i budowania wiki w celu uporządkowania krytycznych danych stowarzyszenia

Przypisywanie komentarzy do ClickUp i powiadamiać członków Teams w celu podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zadań wrażliwych czasowo, takich jak zapytania od dostawców lub logistyka wydarzeń

Burza mózgów i tworzenie map drogowych za pomocą Tablice ClickUp dodawanie obrazów, połączonych stron internetowych i możliwych do śledzenia zadań w celu uzyskania bogatszego, bardziej interaktywnego doświadczenia

Użyj Zależności od zadań do definiowania cykli pracy, oznaczając zadania takie jak zatwierdzanie zawartości lub planowanie jako "oczekujące" lub "blokujące", aby zapewnić płynną realizację projektu

Tworzenie tabel z bogatymi danymi i spostrzeżeniami za pomocą ClickUp Brain , organizując złożone informacje - takie jak umowy z dostawcami lub harmonogramy wydarzeń - w przystępne formaty

Ustawienie celów liczbowych za pomocą Cele ClickUp do analizowania postępów, dzieląc mierzalne cele (np. punkty stewardship touch lub frekwencję na wydarzeniach) na możliwe do wykonania kroki

Limity ClickUp

Opanowanie ponad 100 zaawansowanych funkcji może zająć trochę czasu - na szczęście ClickUp oferuje dokumenty pomocy, wersje demonstracyjne i kursy umożliwiające szybką naukę i wdrożenie

ClickUp Brain nie jest objęty planem Free Forever (choć wkrótce zostanie wprowadzona ograniczona bezpłatna wersja próbna)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

2. WildApricot (najlepszy do automatyzacji członkostwa na małą skalę)

przez WildApricot WildApricot to oprogramowanie do zarządzania członkami rozwiązanie, które upraszcza odnawianie członkostwa, rejestrację wydarzeń i płatności przy minimalnym poziomie ustawień. Jest to dobrodziejstwo dla małych stowarzyszeń, w których brakuje czasu.

Jedną z rzeczy, która spodobała mi się w tym narzędziu, jest funkcja integracji e-mail - wysyłanie przypomnień o odnowieniu członkostwa lub zaproszeń na wydarzenia jest łatwe na tej platformie.

Co więcej, wszystkie dane stowarzyszenia są bezpiecznie przechowywane w chmurze, co pozwala na wyszukiwanie, aktualizowanie i udostępnianie bazy danych członków członkom zespołu z dowolnego urządzenia.

Najlepsze funkcje WildApricot

Spersonalizuj swój formularz zgłoszeniowy członka z wieloma poziomami członkostwa, liczbą rabatów i zatwierdzeniami administratora

swój formularz zgłoszeniowy członka z wieloma poziomami członkostwa, liczbą rabatów i zatwierdzeniami administratora Skorzystaj z zaawansowanego wyszukiwania kontaktów , aby znaleźć dokładne informacje o swoich członkach

, aby znaleźć dokładne informacje o swoich członkach Ustawienie różnych podatków od sprzedaży lub VAT - zależnie od lokalizacji członków - i otrzymywanie dokładnych płatności

Limity WildApricot

Nie ma prostej opcji ustawienia i wysłania e-mailem ankiety po wydarzeniu do uczestników, co jest niewygodne

Obsługa klienta może być niestandardowa, niektórzy agenci są kompetentni, podczas gdy inni wymagają wielokrotnych wyjaśnień

Ceny WildApricot

Osobisty: 60 USD/miesiąc za 100 kontaktów

60 USD/miesiąc za 100 kontaktów Grupa: 75$/miesiąc za 250 kontaktów

75$/miesiąc za 250 kontaktów Społeczność: 140 USD/miesiąc za 500 kontaktów

140 USD/miesiąc za 500 kontaktów Profesjonalny: 240$/miesiąc za 2,000 kontaktów

240$/miesiąc za 2,000 kontaktów Sieć: 440 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów

440 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów Enterprise: 530 USD/miesiąc za 15 000 kontaktów

530 USD/miesiąc za 15 000 kontaktów Globalny: 900 USD/miesiąc za 50 000 kontaktów

WildApricot oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (40+ recenzji)

3.9/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

3. MemberClicks (najlepszy dla uproszczonych procesów odnawiania członkostwa)

przez MemberClicks MemberClicks, stworzony dla stowarzyszeń, izb i organizacji non-profit, ma jedną ogromną zaletę: personalizowanie kampanii odnowieniowych, które dostosowują się do zaangażowania członków.

Oznacza to, że to oprogramowanie do zarządzania członkostwem może opracowywać wiadomości i oferty w oparciu o to, jak aktywny lub nieaktywny był członek.

Chcesz zautomatyzować rachunki, potwierdzenia wydarzeń i e-maile z przypomnieniami? Możesz wysyłać ogólne wiadomości e-mail lub wiadomości ukierunkowane. MemberClick jest zgodny z PCI, dzięki czemu przetwarzanie płatności online jest bezpieczne.

Najlepsze funkcje MemberClick

Tworzenie aplikacji członkowskich dla swojej strony internetowej

Natychmiastowa widoczność frekwencji i wydajności wydarzeń w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym

Zdefiniuj cykl pracy przypomnień o składkach, który wysyła członkom automatyczne przypomnienia i e-maile, gdy zbliża się termin ich odnowienia

Limity MemberClicks

Platforma nie jest zbyt przyjazna dla użytkownika i wymaga szkolenia w zakresie nawigacji

Nie akceptuje wszystkich form płatności, co może być frustrujące

Cennik MemberClicks

MC Professional: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik MC Trade: Niestandardowy cennik

MemberClicks oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (45+ recenzji)

3.8/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (450+ recenzji)

4. YourMembership (najlepsze rozwiązanie do projektowania w chmurze i automatyzacji zarządzania stowarzyszeniami)

przez YourMembership Nie myśl o YourMembership jako o kolejnym narzędziu CRM dla stowarzyszeń. Umożliwia ono zarządzanie bazami danych członków, wydarzeniami i kampaniami e-mail oraz budowanie strony internetowej skierowanej do członków bez zatrudniania programisty.

Byłaby to świetna funkcja, gdyby strony internetowe miały kluczowe znaczenie dla zaangażowania członków. Potrzebujesz promocji wydarzenia lub chcesz stworzyć specjalną kampanię dla swoich stowarzyszeń zawodowych i branżowych? Stworzenie intuicyjnej strony internetowej to pestka z YourMembership.

Najlepsze funkcje YourMembership

Generowanie i wysyłanie faktur automatycznie lub za pomocą jednego kliknięcia

Konfigurowanie wielopoziomowych modeli członkostwa, w tym członkostwa indywidualnego i organizacyjnego

Tworzenie niestandardowych ścieżek rejestracji dla uczestników, prelegentów i sponsorów, wyświetlając tylko odpowiednie bilety i sesje wydarzenia

Limity YourMembership

API jest niestandardowe, przez co integracja z podmiotami zewnętrznymi jest trudna i kosztowna

Terminologia jest myląca, a narzędzie używa niestandardowych nazw dla typowych funkcji branżowych

Ceny YourMembership

Niestandardowy cennik

YourMembership oceny i recenzje

G2: 3.3/5 (22+ recenzji)

3.3/5 (22+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (170+ opinii)

5. Cvent (najlepszy do zarządzania wydarzeniami i logistyką na dużą skalę)

przez Cvent Jeśli Twoje stowarzyszenie jest nastawione na organizację wydarzeń, Cvent jest zdecydowanym zwycięzcą. To, co było naprawdę interesujące, to sposób zarządzania każdym aspektem cyklu życia wydarzenia, od niestandardowych formularzy rejestracyjnych po analitykę po wydarzeniu.

Możesz rejestrować uczestników na spotkania osobiste lub automatycznie przechwytywać uczestników na spotkania wirtualne. To oprogramowanie do zarządzania stowarzyszeniami pozwala również automatycznie synchronizować nowych potencjalnych klientów i istniejące kontakty z platformą CRM.

Ponadto zapewnia spójność i spójność w oparciu o posiadany stos technologiczny i Proces CRM .

Cvent najlepsze funkcje

Ułatwianie spotkań między uczestnikami, sponsorami, pracownikami i wystawcami dzięki planowaniu spotkań

Udostępnianie danych członków między zespołami dzięki kompleksowej liście integracji oprogramowania sprzedażowego i marketingowego

Zbieranie na czas informacji zwrotnych w celu zwiększenia ogólnego powodzenia biznesu dzięki narzędziu do tworzenia ankiet premium

Limity Cvent

Niestandardowe ustawienia dla unikalnych wydarzeń mogą być skomplikowane ze względu na ograniczenia Cvent

Nie ma centralnego systemu do zarządzania zleceniami pracy, co stanowi wyzwanie, gdy zaangażowanych jest wielu użytkowników

Ceny Cvent

Professional: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cvent

G2: 4,3/5 (ponad 1800 opinii)

4,3/5 (ponad 1800 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 950 opinii)

6. Naylor Association Solutions (najlepsza w zakresie rozszerzenia potrzeb komunikacyjnych)

przez Naylor Association Solutions Jeśli twoje stowarzyszenie produkuje dużo zawartości (np. czasopisma lub biuletyny dla członków) i chcesz monitorować ich wydajność, Naylor nie zawiedzie.

The Oprogramowanie marketingowe CRM synchronizuje się z biuletynami, publikacjami, a nawet programami reklamowymi, ujawniając, w jaki sposób członkowie wchodzą w interakcję z zawartością. Naylor integruje się również z najlepszymi narzędziami marketingowymi, takimi jak MailChimp, MonkeySurvey i Zoom.

Najlepsze funkcje Naylor Association Solutions

Generowanie przychodów od sponsorów i reklamodawców za pomocą promocji związanych z wydarzeniami i zarządzaniem nimi

Pozycja stowarzyszenia jako lidera dzięki platformie blogowej Naylor i społeczności użytkowników online

Szybka wizualizacja i zrozumienie danych dzięki dynamicznym, gotowym raportom

Limity Naylor Association Solutions

Nie ma opcji scalania zduplikowanych rekordów, co stanowi problem, biorąc pod uwagę nieuchronność wprowadzania duplikatów do dowolnego systemu

Funkcje raportowania i ustawień organizacyjnych ograniczają zarządzanie danymi

Ceny Naylor Association Solutions

Essential: Do 2500 rekordów

Do 2500 rekordów Go: Do 5 000 rekordów

Do 5 000 rekordów Pro: Do 15 000 rekordów

Do 15 000 rekordów Premier: Do 45 000 rekordów

Ceny zaczynają się od 195 USD/miesiąc.

Oceny i recenzje Naylor Association Solutions

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Salesforce (najlepszy do niestandardowych rozwiązań z dogłębnym wglądem w dane)

przez Salesforce Myśl o sprzedaży Strategia CRM i trudno nie pomyśleć o Salesforce.

Ale będziesz zaskoczony, gdy dowiesz się, że może się on przydać stowarzyszeniom w budowaniu relacji z członkami.

Jego niestandardowe pulpity są nieocenione. Możesz pobierać dane w czasie rzeczywistym na temat aktywności członków, udziału w wydarzeniach, a nawet pozyskiwania funduszy i wyświetlać je w jednym miejscu. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla stowarzyszeń o złożonych potrzebach w zakresie danych i dużych bazach członków.

Najlepsze funkcje Salesforce

Twórz niestandardowe systemy zarządzania dla swojego stowarzyszenia z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak raportowanie danych członków i portale dla członków

Korzystanie z interfejsów i pulpitów Salesforce typu "przeciągnij i upuść", aby z łatwością poruszać się po CRM, nawet jeśli nie jesteś obeznany z technologią

Personalizuj wiadomości dla członków za pomocą szablonów e-mail i formularzy ankiet

Limity Salesforce

Powolne prędkości i sporadyczne przestoje zakłócają działanie, szczególnie w przypadku obsługi dużych zbiorów danych

W wersji mobilnej brakuje kluczowych funkcji zarządzania członkostwem, co utrudnia szybkie aktualizacje i zmiany w podróży

Cennik Salesforce

Enterprise: $60/miesiąc za użytkownika

$60/miesiąc za użytkownika Unlimited: $100/miesiąc za użytkownika

$100/miesiąc za użytkownika Einstein 1 for Sales: $300/miesiąc za użytkownika

$300/miesiąc za użytkownika Einstein 1 for Service: 300 USD/miesiąc za użytkownika

Salesforce oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 22 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 22 700 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 500 opinii)

iMIS® (najlepszy pod względem priorytetyzacji danych w czasie rzeczywistym i ujednoliconych widoków dla członków)

przez iMIS® iMIS® to system zarządzania zaangażowaniem, który wspiera zarządzanie stowarzyszeniami, związkami i członkostwem.

Możesz stworzyć ujednolicony widok każdego członka, pobierając wszystko, od udziału w wydarzeniach po historię darowizn. Wbudowana ocena zaangażowania pomaga zidentyfikować, którzy członkowie są bardzo zaangażowani, a którzy mogą być zagrożeni utratą członkostwa.

Myślę, że jest to rodzaj narzędzia, które zapewnia szybki wgląd w działania - bez kłopotów.

iMIS® - najlepsze funkcje

Obsługa wszystkich zadań związanych z finansami i księgowością stowarzyszenia bezpośrednio przez system

Tworzenie niezapomnianych doświadczeń dla członków dzięki elastycznym opcjom cenowym, mikrowitrynom i funkcjom mobilnym

Dostarczenie członkom korzyści w zakresie badań i rozwoju dzięki usprawnionemu uwierzytelnianiu, licencjonowaniu iCertyfikaty CRM Limity iMIS

Chociaż dane są łatwo dostępne, do tworzenia sformatowanych raportów potrzebny jest program do tworzenia raportów innej firmy

Znalezienie określonych funkcji i wykonanie zadań może początkowo stanowić wyzwanie

Ceny iMIS

iMIS® Professional: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe iMIS® Enterprise: $7,200/rok (dla minimum 3 użytkowników)

iMIS® oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (180+ recenzji)

4.1/5 (180+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

9. Aptify (najlepszy skalowalny CRM dla stowarzyszeń z wieloma oddziałami)

przez Aptify Jeśli twoje stowarzyszenie jest rozproszone w różnych regionach, musisz wypróbować Aptify. Posiada on wszystkie odpowiednie narzędzia, pulpity i raportowania, które pomogą ci sprawnie prowadzić skomplikowane operacje

Szczególnie przydatne jest elastyczne zarządzanie składkami w Aptify. Niezależnie od tego, czy zarządzasz członkostwem wielopoziomowym, różnymi cenami dla rozdziałów, czy złożonymi strukturami składek, Aptify radzi sobie z tym z łatwością.

Najlepsze funkcje Aptify

Wsparcie dla członków stowarzyszenia, niezależnie od lokalizacji, z możliwością obsługi wielu języków, walut i stref czasowych

Niestandardowa marka portali skierowanych do członków, aktualizacja i dodawanie modułów - bez konieczności przebudowy podstawowego systemu

Korzystaj z wiodących w branży zabezpieczeń, skalowalności i wydajności natywnych dla chmury, których dostawcą jest Microsoft Azure

Limity Aptify

Zapewnia bardzo niską wydajność, a zadania takie jak uruchamianie list, synchronizowanie kampanii i generowanie raportów zajmują dużo czasu

Często zawiesza się, co prowadzi do utraty danych w przypadku zamknięcia programu

Ceny Aptify

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Aptify

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Personify ThreeSixty (najlepsze do śledzenia długoterminowego zaangażowania członków)

przez Personifikuj ThreeSixty Personify ThreeSixty zasila twój związek z niesamowitym CRM oparty na współpracy rozwiązanie. Byłem zdumiony, widząc, jak system zbiera dane z każdej interakcji - rejestracji na wydarzenie, pobrania zawartości lub darowizny - i łączy je z powrotem z profilem członka.

Personify360 dostarcza dogłębnych informacji potrzebnych do zrozumienia swoich członków.

Najlepsze funkcje Personify ThreeSixty

Łatwe śledzenie postępów kampanii fundraisingowych oraz zebranych i przekazanych środków

Zarządzanie transakcjami, wypłatami, odroczonymi przychodami, odwróceniami i nie tylko przy użyciu standardów GAAP

Tworzenie nowych, prostych i niedrogich produktów na spotkania oraz zarządzanie zarejestrowanymi uczestnikami spotkań

Ograniczenia Personify ThreeSixty

Wymaga użycia kontrolek eBusiness, które są mylące i nieistotne dla zarządzania stowarzyszeniem

Komunikaty o błędach są frustrujące; zmiany muszą być ręcznie przywracane przed opuszczeniem strony, co może spowolnić cykl pracy

Personify ThreeSixty ceny

Niestandardowy cennik

Personify ThreeSixty oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 3.7/5 (25+ recenzji)

Połącz, wspieraj i rozwijaj swoje stowarzyszenie dzięki solidnemu oprogramowaniu CRM

Powodzenie Twojego stowarzyszenia zależy od połączeń, które budujesz, a nie od technologii, z którą się zmagasz.

Odpowiedni CRM powinien zniknąć w tle, po cichu wykonując swoją pracę, abyś mógł skupić się na swojej: angażowaniu członków i rozwijaniu swojej misji. Mamy nadzieję, że omówione przez nas rozwiązania programowe pokażą ci, jak płynne mogą być twoje operacje.

Oczywiście ClickUp przenosi zarządzanie stowarzyszeniem na wyższy poziom dzięki swoim rozszerzonym funkcjom i możliwościom. Wszystko, czego potrzebujesz - projekty, zadania, szablony, AI i automatyzacja - jest w jednym miejscu.

Ale nie wierz mi na słowo. Przekonaj się sam zarejestruj się w ClickUp za darmo dzisiaj.