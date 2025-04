20 statystyk zaangażowania pracowników napędzających rozwój organizacji

Zaangażowani pracownicy są podstawą dobrze prosperującego biznesu. 🚀

Zmotywowani, proaktywni i zaangażowani pracownicy to atut, który sprawia, że Twój Business jest na dobrej drodze do długotrwałego powodzenia.

Pomimo niedawnego dążenia do skoncentrowania się na pracownikach i ich zaangażowaniu, wiele firm nadal nie osiąga tego celu. Dość często dzieje się tak dlatego, że pomijają one punkt działania angażujące pracowników .

Pozwolimy liczbom opowiedzieć resztę historii. Oto kilka otwierających oczy statystyk zaangażowania pracowników, które pomogą zbudować pozytywną kulturę pracy ze zmotywowanymi, zaangażowanymi pracownikami. 📊

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników to poziom emocjonalnego zobowiązania, jakie pracownicy odczuwają wobec swojej organizacji, jej misji, celów, wartości i roli, jaką w niej pełnią.

Zaangażowani pracownicy nie pracują tylko dla wypłaty, ale są autentycznie zainteresowani przyczynianiem się do powodzenia biznesu.

Takie zaangażowanie przekłada się na lepsze morale, wyższą wydajność i wspólne działania.

Na przykład: Maya, szefowa działu rozwoju produktu w firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji, zauważa spadek morale swojego zespołu po miesiącach wypełnionych terminami. Aby temu zaradzić, wprowadza regularne spotkania w celu prowadzenia otwartych dyskusji, uruchamia "piątki wzajemnego uznania" i oferuje elastyczne godziny pracy, aby pomóc zespołowi zregenerować siły i pracować we własnym tempie.

Inicjatywy te szybko podnoszą morale, poprawiają współpracę i zmniejszają wypalenie zawodowe. Proaktywne podejście Mayi do wspierania pozytywnej i angażującej kultury pracy prowadzi do wyższej wydajności i utrzymania zespołu, pokazując, że prawdziwe zaangażowanie wynika z tworzenia środowiska, w którym pracownicy czują się wartościowi. 🌱

Korzyści z wysokiego zaangażowania pracowników

Poprawa wskaźnika zaangażowania pracowników niesie ze sobą szereg korzyści. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Zwiększona koncentracja: Zwiększa wydajność, pomagając tym pracownikom osiągać lepsze wyniki niż ich koledzy, ponieważ lepiej koncentrują się na swojej pracy

Zwiększa wydajność, pomagając tym pracownikom osiągać lepsze wyniki niż ich koledzy, ponieważ lepiej koncentrują się na swojej pracy Zmniejszony wskaźnik wypalenia zawodowego : Zmniejsza uczucie przytłoczenia, sprzyja pozytywnym emocjom i obniża poziom stresu. Prawie 40% zaangażowanych pracowników boryka się z mniejszym wypaleniem w porównaniu do reszty, ponieważ mają wyższy poziom pozytywnych emocji

: Zmniejsza uczucie przytłoczenia, sprzyja pozytywnym emocjom i obniża poziom stresu. Prawie 40% zaangażowanych pracowników boryka się z mniejszym wypaleniem w porównaniu do reszty, ponieważ mają wyższy poziom pozytywnych emocji Pozytywny wizerunek marki : Kultywuje motywację, wspiera środowisko i poprawia reputację firmy

: Kultywuje motywację, wspiera środowisko i poprawia reputację firmy Efektywna współpraca: Zwiększa innowacyjność, zachęca do udostępniania pomysłów i wzmacnia pracę zespołową

20 statystyk dotyczących zaangażowania pracowników

Zapoznajmy się z 20 najlepszymi statystykami dotyczącymi zaangażowania pracowników, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje, abyś mógł w pełni wykorzystać jego zalety! 🤝

1.

77% globalnych pracowników czuje się niezaangażowanych w pracę

Oznacza to, że tylko około 23% pracowników jest zaangażowanych lub nie jest aktywnie niezaangażowanych w pracy. Tak niska liczba aktywnie zaangażowanych pracowników powoduje spadek wydajności, niższe morale i zwiększa prawdopodobieństwo częstego odchodzenia pracowników z pracy.

Oto sposób na zmniejszenie tego odsetka w Twojej firmie.

Ankieta zaangażowania pracowników

Chociaż istnieje wiele podejść do rozwiązania tego problemu, firmy muszą szukać skutecznych rozwiązań, aby usprawnić zaangażowanie. The Szablon zaangażowania pracowników ClickUp to świetne narzędzie do skuteczniejszego pomiaru i poprawy poziomu zaangażowania pracowników.

Niektóre z kluczowych ofert tego szablonu obejmują:

Śledzenie wskaźników zaangażowania w celu identyfikacji mocnych stron pracowników i obszarów wymagających poprawy

Niestandardowe ankiety zaangażowania w celu uchwycenia konkretnych parametrów związanych z pracą, kulturą itp.

Analizowanie wyników za pomocą wbudowanych funkcji raportowania w celu opracowania celowych planów działania

Szablony takie jak te dodają strukturę do sposobu, w jaki firmy angażują swoich pracowników i pozyskują aktywnie niezaangażowanych pracowników.

2. Strategie zaangażowania pracowników oparte na HR poprawiają wyniki poprzez

49% Brak zaangażowania pracowników to powszechny organizacyjny ból głowy, a jego rozwiązanie wymaga skoordynowanego, odgórnego podejścia. Oto dlaczego inicjatywy zaangażowania pracowników prowadzone przez HR mają wykładniczy wpływ: zobacz, jak zwiększyć poziom zaangażowania o 49%!

Teams HR wykorzystują analiza siły roboczej platformy do przeprowadzania analizy SWOT w całej firmie.

Jednocześnie zatrudniają oprogramowanie angażujące pracowników aby dostosować programy zaangażowania, które zaspokoją potrzeby pracowników i kulturę firmy. Ta dwutorowa strategia umożliwia działowi HR wskazanie obszarów problemowych i proaktywne reagowanie na te wyzwania.

W wyniku tego mają one większy wpływ niż sporadyczne, odizolowane próby na poziomie zespołu lub działu!

3. Firmy z wysoce zaangażowanymi pracownikami zauważają

21% skok rentowności

Wysoce zaangażowani pracownicy bezpośrednio przyczyniają się do powodzenia biznesu. Ta korelacja ma sens, biorąc pod uwagę, że zaangażowani pracownicy są bardziej zaangażowani w swoją pracę i wnoszą znaczący wkład w budowanie pozytywnego środowiska pracy.

Prowadzi to do poprawy wydajności organizacji, co maksymalizuje rentowność i poprawia wyniki finansowe.

Statystyki dotyczące zaangażowania pracowników pokazują, że stało się ono kluczowym czynnikiem różnicującym zysk na akcję (EPS) od czasu odbicia gospodarczego w 2009 roku. Firmy z zaangażowanymi pracownikami zyskiwały i zwiększały EPS w szybszym tempie niż ich branżowe odpowiedniki.

Takie zyski są możliwe tylko dzięki skutecznemu usprawnieniu procesu zaangażowania. Najlepszym wyborem jest ClickUp, wszechstronne narzędzie, które zwiększa zyski organizacji poprzez zmianę sposobu pracy.

Śledź wydajność pracowników i usprawniaj informacje dzięki ClickUp dla zasobów ludzkich

Podczas gdy nosi kilka kapeluszy, używając ClickUp dla zasobów ludzkich jest bramą do wysokiego zaangażowania pracowników. Stwórz scentralizowany hub do śledzenia wydajności i zaangażowania pracowników w celu lepszego dostosowania siły roboczej.

Usprawnij proces aplikacji w swojej firmie dzięki szablonom, automatyzacji i niestandardowym statusom, aby zaoszczędzić czas. Takie rozwiązania zwiększające zaangażowanie pozwalają nowym i obecnym pracownikom odnieść powodzenie i zwiększyć zyski firmy!

4. Zaangażowani pracownicy zwiększają wydajność w miejscu pracy poprzez

22% Wysoce zaangażowane jednostki biznesowe przyczyniają się do 22% wzrostu wydajności pracowników. Dzieje się tak, gdy pracownicy czują połączenie ze swoją pracą i misją firmy. W wyniku tego wkładają więcej wysiłku w swoją pracę i wykazują się wyższą wydajnością w codziennych zadaniach.

Śledź i mierz postępy dla wysoce zaangażowanego zespołu dzięki ClickUp

Business może wykorzystać taki wzrost wydajności używając narzędzia do śledzenia wydajności pracowników użyj go, aby ustawić jasne cele, śledzić codzienne postępy i zachować przejrzystość we wszystkich zadaniach. Wynikający z tego system odpowiedzialności i współpracy oferuje dodatkowy wzrost wydajności i zaangażowania pracowników.

5. Brak zaangażowania pracowników kosztuje globalną gospodarkę szacunkowo

8,8 biliona dolarów rocznie

Niezaangażowani pracownicy często wnoszą minimalny wkład, jednocześnie zużywając zasoby. Biorąc pod uwagę ich brak entuzjazmu, obniżoną wydajność, utratę produktywności i absencję, skumulowane straty wynikające z braku zaangażowania pracowników mogą wynieść oszałamiające 8,8 biliona $$ rocznie!

Ten finansowy drenaż ma wpływ na Business każdej wielkości. Organizacje mogą jednak odwrócić tę sytuację, wdrażając strategie zaangażowania pracowników, takie jak regularne przekazywanie informacji zwrotnych, badania satysfakcji , programy uznawania pracowników i inicjatywy rozwoju zawodowego.

Jednocześnie, Business musi tworzyć kulturę pracy, w której priorytetem jest dobre samopoczucie pracowników i lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym.

6. Wysoce zaangażowane Teams widzą

81% różnica w absencji

Firmy z silnym zaangażowaniem pracowników odnotowują 81% spadek absencji. W końcu zaangażowanie pracowników wiąże się ze wsparciem ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Strategie zaangażowania pracowników mogą obejmować efektywne zarządzanie obciążeniem pracą, elastyczne godziny pracy, skupienie się na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, pracę zespołową itp. aby pomóc pracownikom lepiej radzić sobie z obciążeniem pracą i stresem bez doświadczania wypalenia zawodowego.

Takie holistyczne podejście do ich dobrego samopoczucia poprawia satysfakcję z pracy i wskaźniki frekwencji. Pracownicy rzadziej biorą zwolnienia lekarskie i są bardziej zaangażowani w regularne pojawianie się w pracy.

7. Wskaźnik rotacji pracowników wynosi

43% niższy w firmach traktujących zaangażowanie pracowników priorytetowo

Wysoce zaangażowani pracownicy to 87% mniej prawdopodobne na odejście z pracy, co jest kolejnym punktem na naszej liście statystyk dotyczących zaangażowania pracowników - poprawa zaangażowania pracowników obniża rotację pracowników nawet o 43%. Dzieje się tak, ponieważ zaangażowani pracownicy mają większe poczucie połączenia i lojalności wobec celów swojej firmy.

Wynikająca z tego satysfakcja z pracy zmniejsza prawdopodobieństwo ich odejścia, pozwalając firmie zatrzymać talenty na dłużej. Zatrzymanie pracowników pozwala organizacjom zaoszczędzić sporo pieniędzy, które w przeciwnym razie zostałyby przeznaczone na rekrutację, wdrożenie i szkolenie nowych pracowników.

Pro Tip: Wykorzystaj statystyki zaangażowania pracowników do ustalenia realistycznych punktów odniesienia, które odzwierciedlają standardy branżowe. W ten sposób można śledzić postępy organizacji w czasie i ustawić wymierne cele poprawy. 🔍

8.

33% pracowników podaje nudę jako główny powód odejścia z pracy

Nuda jest jednym z głównych czynników, z których wynika rotacja pracowników. W rzeczywistości 33% pracowników podaje ją jako główny powód odejścia z pracy! Dodanie od czasu do czasu nowego wyzwania może sprawić, że pracownicy poczują się zaangażowani i zainspirowani.

Do zrobienia tego utrzyma pracowników na palcach i zapobiegnie poczuciu braku inspiracji lub niedostatecznego wykorzystania. Nowa i ekscytująca praca przyciąga ich odsetki, dzięki czemu jest mniej prawdopodobne, że będą szukać podobnych wyzwań lub rozważać możliwości w nowej pracy.

Rozważ zainwestowanie w oprogramowanie do ankiet pracowniczych aby ocenić poziom zadowolenia pracowników. Narzędzia takie jak ClickUp pozwalają lepiej zrozumieć swoich pracowników, co pomaga stworzyć środowisko zaufania i rozwoju.

Pobierz szablon

Z Szablon opinii o pracownikach ClickUp , można dowiedzieć się, co pracownicy myślą o swoich pozycjach lub zachęcić ich do zasugerowania zmian, które chcieliby zobaczyć.

Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

Zapewnia dostawcom platformę dla pracowników do przedstawiania swoich pomysłów, aby ich menedżerowie mogli je zobaczyć i zrozumieć

Poprawia komunikację między pracownikami w celu lepszej współpracy i uznania w miejscu pracy

Uzyskanie jasnego obrazu nastrojów pracowników i promowanie kultury zmian i pozytywnego nastawienia

Takie szablony pozwalają pracownikom zgłaszać swoje pomysły, a na podstawie ich opinii można zintegrować wyzwania, które im się spodobają.

9. Pracownicy, którzy regularnie robią sobie przerwy, mają

13% większa wydajność

Regularne przerwy pozwalają pracownikom zresetować się, odświeżyć i powrócić do zadań z nowym nastawieniem. Biorąc to pod uwagę, nie jest zaskoczeniem, że robienie przerw zwiększa wydajność pracowników o 13%!

Pomodoro to świetna technika pracy w interwałach. Zachęca ona użytkowników do robienia krótkich, zorganizowanych przerw po intensywnych okresach pracy, aby osiągnąć nowy poziom wydajności.

Spróbuj Interwały Pomodoro przy użyciu ClickUp Brain aby efektywnie zarządzać swoim czasem. Zaplanuj te interwały pracy-przerwy w oparciu o swoje preferencje i styl pracy, aby utrzymać optymalne skupienie bez wypalenia.

10. Szybka informacja zwrotna poprawia wydajność i motywację pracowników o prawie

4x Szybka, konstruktywna informacja zwrotna poprawia wydajność i motywację pracowników prawie czterokrotnie (3,6 razy, jeśli jesteś skrupulatny). Aby to ułatwić, firmy muszą inwestować w szkolenia dla menedżerów, które koncentrują się na przekazywaniu informacji zwrotnych w sposób empatyczny i obiektywny.

Ponadto musi to być połączone z natychmiastowym, wyczyszczonym i kontekstowym przekazywaniem informacji zwrotnych, aby zmniejszyć niepewność i umożliwić szybką korektę kursu.

W tym drugim przypadku warto rozważyć wykorzystanie ClickUp jako narzędzia do oprogramowanie zwrotne . ClickUp pozwala menedżerom i pracownikom rozpocząć znaczącą rozmowę w wielu kanałach.

Uczestnicz w angażujących i znaczących rozmowach lub informacjach zwrotnych za pomocą ClickUp

Instancja, ClickUp Chat to świetny sposób na udostępnianie bezpośrednich opinii w czasie rzeczywistym. Pozostań w stałym połączeniu ze swoimi Teams dzięki ClickUp, który integruje projekty, zadania i dokumenty w celu uzyskania szczegółowych informacji zwrotnych w podróży.

Alternatywnie, użyj funkcji komentarzy lub @wzmianek, aby komunikować się asynchronicznie i z kontekstem.

Zapewnij pracowników, że ich głos ma znaczenie 👏

Te statystyki zaangażowania pracowników służą jako dobre przypomnienie dla liderów i kierowników działów, aby stworzyć odpowiednie warunki dla zwiększenia zaangażowania pracowników. Zaczyna się to od zrozumienia, czy członkowie zespołu czują się docenieni i wspierani.

Po zebraniu informacji zwrotnych pokaż pracownikom, że ich opinie mają bezpośredni wpływ na pozytywne zmiany, pomagając im czuć się postrzeganymi i docenianymi jako istotni współpracownicy w rozwoju firmy.

11.

6 na 10 pracowników czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani, gdy są doceniani przez przełożonych

Prawie 60% pracowników poszukuje uznania ze strony liderów organizacji lub menedżerów. Docenianie osiągnięć i wkładu zespołu lub poszczególnych osób ma ogromny wpływ na zasianie ziarna motywacji.

Prosty gest wiadomość doceniająca pracowników robi różnicę w rozwijaniu lojalności i podnoszeniu morale.

ClickUp ułatwia firmom prowadzenie skutecznego programu doceniania pracowników. Funkcja zarządzania zadaniami pozwala na ustawienie automatycznych przypomnień, które podpowiedzą menedżerom i kierownictwu udostępnianie zachęcających wiadomości i świętowanie kamieni milowych, zapewniając, że żaden wysiłek lub osiągnięcie nie pozostanie niezauważone!

Świętuj małe zwycięstwa 🥳 Uznawanie małych osiągnięć pomaga pracownikom poczuć się docenionymi i dostrzeżonymi. Regularne świętowanie indywidualnych lub zespołowych osiągnięć wzmacnia pozytywną kulturę pracy, w której liczy się każdy wysiłek.

12.

94% pracowników jest bardziej zaangażowanych, jeśli firmy inwestują w ich rozwój zawodowy

Jest to jedna ze statystyk zaangażowania pracowników, która wydaje się bardziej intuicyjnie oczywista. Businessy, które inwestują w rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników, odnotowują wyższy poziom zaangażowania i retencji pracowników.

Pobierz szablon

Rozważ użycie szablonu Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp który przyjmuje bardziej holistyczne podejście do rozwoju pracowników. Pozwala menedżerom na

Tworzenie spersonalizowanych planów rozwoju, które są zgodne z celami pracowników

Śledzenie postępów i planowanie regularnych wizyt kontrolnych

Połączyć rozwój zawodowy z celami firmy

Tworzyć kulturę rozwoju kariery i ciągłego uczenia się

Szablon pozwala na zapewnienie możliwości rozwoju kariery i dostarczenie tego, czego oczekują dostawcy.

Zachęcaj do rozwoju osobistego 🚀

Wsparcie celów zawodowych pracowników poprzez możliwości nauki, warsztaty lub programy mentorskie. Pomaganie im w rozwoju w firmie pokazuje, że inwestujesz w ich powodzenie jako jednostek, a nie tylko jako pracowników.

13. Zaangażowani pracownicy zarabiają

10% wyższa ocena satysfakcji niestandardowych klientów

Powodzenie firmy to nie tylko miara jej przychodów czy rentowności. Obejmuje on również zmienne zewnętrzne, takie jak sposób postrzegania organizacji przez klientów.

Businessy, które koncentrują się na budowaniu zaangażowanych zespołów odnotowują 10% wzrost oceny satysfakcji klientów. Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do zapewniania najwyższej jakości obsługi klienta, utrzymywania pozytywnych relacji z klientami i proaktywnego reagowania na problemy.

Mają połączenie z misją i wizją firmy, co znajduje odzwierciedlenie w komunikacji z klientami. Wynikiem jest lepsza obsługa klienta, bogata w opiekę, komfort i troskę. Wzmacnia to wartość marki i lojalność oraz zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku.

14. Pracownicy, którzy mają "najlepszego przyjaciela" w pracy to

2.5x.) większe prawdopodobieństwo zaangażowania

Chociaż możemy oddzielić naszą pracę od życia osobistego, zawsze potrzebujemy jakiejś formy towarzystwa w pracy. W tym kontekście pracownicy posiadający najlepszego przyjaciela w pracy są 2,5 razy bardziej zaangażowani i oddani swojej roli.

To pokazuje, jak silne połączenie społeczne w pracy jest kluczowym czynnikiem w zaangażowaniu pracowników.

Kultywowanie koleżeństwa w miejscu pracy poprawia współpracę i morale. Łączenie teamów jest jeszcze ważniejsze w zdalnym i hybrydowym środowisku pracy, które jest bardziej podatne na izolację.

Budowanie więzi w Teams 🤗

Statystyki zaangażowania pracowników, takie jak ta, pokazują, jak ważne są więzi zespołowe! Możesz wspierać ducha zespołu, organizując zajęcia integracyjne, wirtualne przerwy na kawę lub osobiste spotkania. Silniejsze połączenia w zespole mogą zwiększyć współpracę i sprawić, że pracownicy poczują się bardziej zakorzenieni w kulturze firmy.

15.

77% pracowników zgłasza wyższy poziom wydajności podczas pracy z domu

Imponujące 77% pracowników zdalnych odnotowuje wyższy poziom wydajności niż pracownicy stacjonarni. Wzrost wydajności może wynikać z mniejszej liczby czynników rozpraszających w biurze, elastycznych godzin pracy i lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Hybrydowa kultura pracy ma się utrzymać, a firmy powinny uczynić pracę zdalną częścią swojej kultury.

Niemniej jednak, problem braku zaangażowania jest wyższy wśród pracowników zdalnych, ze względu na izolację i brak połączenia międzyludzkiego. Właśnie dlatego warto wyposażyć Teams w platformy takie jak ClickUp. ClickUp łączy w pełni zdalnych pracowników i pracowników na miejscu.

16.

95% pracowników doświadcza zmęczenia spotkaniami wideo

Alarmujący wzrost liczby wirtualnych spotkań spowodował, że 95% pracowników doświadcza zmęczenia spotkaniami wideo. Ciągły strumień komunikacji cyfrowej, zwłaszcza gdy uczestnicy muszą mieć włączone kamery, negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne.

Wynikiem tego jest wyczerpanie, wypalenie i brak zaangażowania. Nie zapominajmy również, że częste wirtualne spotkania obniżają wydajność, zwłaszcza gdy pracownicy nie mają wystarczających przerw lub elastyczności. Firmy powinny podejmować celowe wysiłki, aby utrzymać zaangażowanie pracowników zdalnych .

Narzędzia takie jak Widok kalendarza w ClickUp pomaga w utrzymaniu harmonogramów, ustaleniu jasnych oczekiwań i ustawieniu przypomnień, dzięki czemu wirtualne spotkania nie są tak przytłaczające.

17.

85% pracowników czuje się zaangażowanych, gdy komunikacja wewnętrzna jest skuteczna

Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest siłą napędową wysokiego zaangażowania pracowników. Skuteczny plan komunikacji wewnętrznej ułatwia przejrzysty przepływ informacji, wzmacnia zaufanie, nawiązuje współpracę i kultywuje poczucie przynależności.

Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Użyj Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp aby usprawnić ten proces. Pomaga on w

Ustawieniu spójnych kanałów komunikacji między Teams i działami

Ustanowienie harmonogramów komunikacji i regularnych aktualizacji

Śledzenie zadań i przydziałów związanych z komunikacją

Poprawie dopasowania zespołów i zmniejszeniu silosów informacyjnych

Wszechstronny plan komunikacji wewnętrznej utrzymuje wszystkich pracowników na miejscu i zdalnych w pętli.

18. Organizacje skupiające się na świadkach DEI

31% szczęśliwsi pracownicy

Zobowiązanie się do przestrzegania zasad różnorodności, równości i integracji (DEI) wzmacnia głos pracowników . Kiedy Twoi pracownicy czują się wysłuchani i docenieni, będą bardziej zaangażowani i nagrodzą Cię innowacjami.

Pobierz szablon

Użyj Szablon planu działania ClickUp dla DEI aby opracować praktyczny plan spotkania z celami DEI. Szablon ten pozwala Teams na:

Budować szczegółowe strategie DEI i kamienie milowe

Monitorowanie postępów za pomocą osi czasu i przydziału zadań

Zachęcanie do stosowania praktyk integracyjnych w całej organizacji

Tworzenie zróżnicowanego i opartego na współpracy ekosystemu

Taki commit do wartości DEI wzmacnia kulturę firmy.

19. Firmy z kwitnącą kulturą pracy przyciągają

33% wyższy wzrost przychodów

Skoro jesteśmy przy temacie kultury pracy, omówmy również jej wpływ na powodzenie finansowe Businessu. Firmy, które mogą pochwalić się silną, pozytywną kulturą pracy, odnotowują o 33% wyższy wzrost przychodów niż te, które tego nie zrobią.

Zdrowa kultura pracy zwiększa zaangażowanie, wydajność i satysfakcję pracowników, przyczyniając się do wzrostu zysków firmy.

Kultura firmy oparta na ludziach pielęgnuje silne połączenie między pracodawcami i pracownikami, co przekłada się na pozytywne wyniki.

Czytaj więcej: Jak zbudować pozytywną kulturę firmy (z przykładami)

20.

71% menedżerów przypisuje zaangażowanie pracowników do powodzenia organizacji

W tym momencie nie powinno być zaskoczeniem, że zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla powodzenia organizacji. Zaangażowani pracownicy są bardziej proaktywni i zmotywowani do dawania z siebie wszystkiego.

The Plan działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp obejmuje bardziej strategiczne podejście do zaangażowania pracowników. Pomaga w ustawieniu wymiernych celów, śledzeniu inicjatyw związanych z zaangażowaniem pracowników i angażuje kierownictwo w docenianie pracowników.

Czytaj więcej: Jak być świetnym mentorem w pracy: A Guide Drive Employee Engagement for Better Growth in the Workplace (Zwiększanie zaangażowania pracowników dla lepszego rozwoju w miejscu pracy)

Wysokie zaangażowanie pracowników ma ogromny pozytywny wpływ na każde miejsce pracy. Organizacje, które priorytetowo traktują analizę statystyk zaangażowania pracowników i podejmują działania w oparciu o te spostrzeżenia, doświadczają znacznej poprawy wydajności, retencji i ogólnego powodzenia, jak pokazują powyższe dane.

Zaangażowanie pracowników wymaga strategicznego planu i jasnego zrozumienia nastrojów pracowników. Narzędzia takie jak ClickUp pomagają w jasnym rozpoznaniu oczekiwań zespołu, dzięki czemu można podejmować decyzje i wprowadzać zmiany motywujące pracowników do lepszej pracy. Odkryjesz, że ClickUp pomaga realizować cele związane z zaangażowaniem pracowników na więcej niż jeden sposób.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby poznać puls swoich pracowników! ✨