Jak napisać list z dwutygodniowym wypowiedzeniem [szablony w środku]?

Zdecydowałeś się rzucić obecną pracę? To czas mieszanych uczuć, prawda? Możesz być szczęśliwy, że przenosisz się na bardziej zielone pastwiska, ale jednocześnie obawiasz się wysłania e-maila z rezygnacją. Upewnienie się, że odejście jest płynne i profesjonalne jest prawdziwym wyzwaniem.

Musisz powiedzieć o tym swojemu szefowi - i do zrobienia tego w sposób, który pozostawi trwałe pozytywne wrażenie. Dlaczego? Ponieważ zachowanie relacji z firmą ma kluczowe znaczenie, gdy przechodzisz do nowej pracy, czy to ze względu na przyszłe możliwości, referencje, czy po prostu dobrą karmę.

Jak jednak złożyć formalne wypowiedzenie, aby zapewnić sobie i firmie płynne przejście? To właśnie omówimy w tym poście.

Podzielimy się z tobą tym, jak napisać list z dwutygodniowym wypowiedzeniem, wraz z kilkoma praktycznymi wskazówkami i gotowymi do użycia szablonami i narzędziami, które pomogą ci płynnie przejść przez proces rezygnacji.

Zrozumienie dwutygodniowego wypowiedzenia

Dwutygodniowe wypowiedzenie jest formalnym sposobem poinformowania pracodawcy o rezygnacji z obecnej pozycji, dając mu dwa tygodnie na znalezienie zastępstwa i pozwalając na zakończenie obowiązków i zaplanowanie rozmowy kwalifikacyjnej. Pomyśl o tym jak o przekazywaniu pałeczki w sztafecie - nie odchodzisz na miejscu, ale zapewniasz płynne przekazanie zadań następnej osobie.

Choć nie jest to prawnie wymagane, jest to standardowa praktyka i profesjonalna uprzejmość, która pomaga firmie przygotować się na twoje odejście i utrzymuje pozytywną pozycję podczas rozstania.

Ale jak napisać 2-tygodniowe wypowiedzenie? Omówimy to w następnej sekcji.

Jak napisać list z dwutygodniowym wypowiedzeniem

A badanie z 2022 r sugeruje, że tylko 55% dorosłych wręcza swoim pracodawcom list z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Oznacza to, że Menedżerowie HR spędzają dni zarządzając skutkami natychmiastowych rezygnacji.

Rezygnacja bez uprzedzenia może spowodować znaczny chaos w firmie i zrujnować relacje. Aby zapobiec takim sytuacjom i odejść bez palenia mostów, należy formalnie ogłosić swoją rezygnację. Oto kroki, które należy podjąć, aby przygotować profesjonalne dwutygodniowe powiadomienie o rezygnacji.

1. Zwróć się osobiście do przełożonego

Rozpocznij oświadczenie o rezygnacji od imienia i nazwiska odbiorcy, którym zazwyczaj jest przełożony.

Szybka wskazówka: Wzmianka "Dear [Recipient's name]" zamiast "Dear Sir/Ma'am".

Pokazuje to, że uznajesz i cenisz relacje, które z nimi miałeś, zamiast przyjmować ogólne podejście i zapewnia, że opuszczasz firmę z pozytywną notatką.

2. Wyczyszczone oświadczenie o rezygnacji

Następnie przejdź bezpośrednio do głównego tematu - rezygnacji. Upewnij się, że nie owijasz w bawełnę podczas składania wypowiedzenia i zachowaj profesjonalny ton. Krótko poinformuj, że zamierzasz zrezygnować ze swojej pozycji w ciągu dwóch tygodni i wzmiankę o dacie ostatniego dnia pracy.

Przykład

"Piszę, aby poinformować o mojej rezygnacji z pozycji Marketing Managera w XYZ Ltd.. Moim ostatnim dniem pracy będzie [Data rezygnacji]"

3. Wyraź wdzięczność w znaczący sposób

W kolejnym akapicie wyraź swoją wdzięczność dla firmy - wspomnij o możliwościach, teamach, z którymi pracowałeś i doświadczeniach, które pomogły ci się rozwinąć. Możesz również zawrzeć w tym akapicie powód swojej rezygnacji, ale to twój wybór.

Przykład

"Bardzo doceniam możliwości oferowane przez XYZ Ltd.. Praca z utalentowanym zespołem sprawiała mi przyjemność. Jednakże, zaakceptowałem nową możliwość pracy aby rozwijać swoją karierę jako kierownik ds. marketingu"

4. Oferuj pomoc w okresie przejściowym

Kolejnym krokiem jest zaoferowanie pomocy w płynnym przejściu. Poinformuj przełożonego, że zamierzasz wykonywać swoje obowiązki do ostatniego dnia pracy.

Przykład

'I am committed to assist you in the transition. Będę pracować przez następne dwa tygodnie, aby zakończyć projekt. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia w okresie przejściowym"

5. Zdefiniuj ostatnią datę

Określając ostatni dzień pracy w przypadku dwutygodniowego wypowiedzenia, zacznij od odliczenia 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia rezygnacji. Upewnij się tylko, że dzień ten wypada w zwykły dzień roboczy, a nie w weekend lub święto.

Jeśli jesteś w trakcie realizacji dużego projektu, rozważ zaplanowanie odejścia w czasie, aby uniknąć czkawki.

6. Stwórz profesjonalne zamknięcie

Na koniec, formalnie zakończ swój list z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W jednym lub dwóch zdaniach możesz jeszcze raz podziękować firmie za możliwości i wsparcie, złożyć najlepsze życzenia zespołowi i obiecać pomoc w okresie przejściowym.

Przykład

"Proszę, daj mi znać, jak mogę pomóc w okresie przejściowym. Jeszcze raz dziękuję za możliwości. Życzę firmie powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach"

💡 Pro Tip: Aby ułatwić pisanie listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem, możesz skorzystać z szablonów listów motywacyjnych.

ClickUp Docs

Dźwignia Dokumenty ClickUp aby sporządzić i edytować pismo w dokumencie na żywo. Ta funkcja zarządzania dokumentami w ClickUp pakiet do zarządzania projektami oferuje scentralizowane miejsce do organizowania pracy, a dokumenty można zabezpieczyć dzięki prywatności i kontroli dostępu.

Wbudowane szablony i bogate opcje formatu w Docs pomogą ci stworzyć czysty, profesjonalny list rezygnacyjny. Ponadto, ponieważ ClickUp integruje zarządzanie projektami z danymi powstania dokumentu, możesz łatwo śledzić wszelkie powiązane zadania, takie jak kończenie bieżących projektów, odbywanie sesji szkoleniowych lub powiadamianie działu HR, wszystko z poziomu tej samej platformy.

_Napisz pismo z dwutygodniowym wypowiedzeniem w ClickUp Docs

ClickUp Brain ClickUp Brain z drugiej strony, może pomóc w przygotowaniu zawiadomienia o rezygnacji za pomocą prostego podpowiedzi z wykorzystaniem AI. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć wyskakujące okienko AI z obszaru roboczego ClickUp lub wpisać /AI w dokumencie ClickUp i podać podpowiedź w języku naturalnym (patrz przykład poniżej).

Aby uzyskać spersonalizowaną odpowiedź, w podpowiedzi należy podać szczegóły, takie jak imię i nazwisko przełożonego, ostatni dzień pracy itp. Spowoduje to wygenerowanie powiadomienia o rezygnacji, które można dalej edytować w oparciu o własne wymagania.

Generowanie formalnego dwutygodniowego wypowiedzenia za pomocą ClickUp Brain

Wskazówki dotyczące pisania skutecznego dwutygodniowego wypowiedzenia

Łaskawe odejście może ułatwić utrzymanie połączenia ze współpracownikami i przełożonymi, co może sprzyjać dobrej woli po zakończeniu pracy w firmie.

Oto kilka wskazówek, które mogą ci pomóc rzucić pracę na dobrych warunkach.

Bądź bezpośredni, nie niegrzeczny

Wysyłając list z dwutygodniowym wypowiedzeniem, należy zachować zwięzłość i prostotę. Upewnij się jednak, że używasz formalnego tonu i unikasz swobodnej rozmowy, niezależnie od tego, jak przyjazny jest Twój przełożony. Zachowaj szacunek i uprzejmość. Używanie formalnego tonu odzwierciedla profesjonalizm i pokazuje, że szanujesz miejsce pracy, niezależnie od osobistych uczuć.

Bycie bezpośrednim nie oznacza bycia niegrzecznym. Ważne jest, aby jasno wyrazić swoją decyzję, bez podawania zbędnych szczegółów, które mogą prowadzić do nieporozumień lub negatywnych odczuć.

Zachowaj pozytywną pozycję

Niezależnie od tego, czy piszesz e-mail z dwutygodniowym wypowiedzeniem, czy prowadzisz osobistą rozmowę, dojrzałość i pozytywna postawa to podstawa. Unikaj narzekania na konkretne osoby i wdawania się w argumenty. Zamiast tego podziękuj swojemu przełożonemu za wsparcie, wskazówki i możliwości nauki, które pomogą ci iść naprzód.

Dostarcz wyjaśnienie

Pisząc list z dwutygodniowym wypowiedzeniem, możesz pominąć szczegółowe wyjaśnienie swojego odejścia. Możesz jednak zostać zapytany o powód podczas rozmowy z przełożonym. Dostarczenie krótkiego kontekstu jest ważne, ale nie należy przy tym popadać w negatywizm ani ujawniać wrażliwych informacji.

Możesz na przykład wspomnieć, że szukasz nowych możliwości lub szukasz zmiany, aby rozwijać swoją karierę. Pozwoli to skupić się na rozwoju zawodowym, a nie na niezadowoleniu z obecnej roli.

Próbki szablonów listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem

Podczas pisania listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem odczuwanie mieszanych emocji jest normalnym zjawiskiem. Jesteś zdenerwowany, niezręczny i zdezorientowany. W tym czasie wyraźne zapisanie swoich myśli na papierze może wymagać wiele wysiłku.

Pomocne może być skorzystanie z szablonów listów motywacyjnych. Nie musisz stawać przed pustą kartką i pisać listu rezygnacyjnego od zera. Nie musisz też martwić się o popełnienie kosztownych błędów.

Oto kilka szablonów, z których możesz skorzystać:

Simple Resignation Letter by Canva

via Canva The Prosty list rezygnacyjny to konfigurowalny, bordowo-szary szablon formalnego listu rezygnacyjnego, który zaczyna się od adresu nadawcy, po którym następuje treść listu, w tym daty oraz imię i nazwisko odbiorcy oraz dane kontaktowe.

To szablon pisma z dwutygodniowym wypowiedzeniem skupia się przede wszystkim na wyrażeniu wdzięczności za możliwości i doświadczenie. Jego formalnym zamknięciem jest zaoferowanie pomocy w okresie przejściowym.

Nowoczesna próbka listu rezygnacyjnego autorstwa Canva

via Canva The Nowoczesna próbka listu rezygnacyjnego to prosty, ale profesjonalny szablon listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem z turkusową i ciemnozieloną kolorystyką. Ten konfigurowalny szablon jest podobny do powyższego szablonu Canva pod względem zawartości, ale jego układ i kolorystyka są inne. Każdy, kto chce z wdziękiem zrezygnować, może skorzystać z tego szablonu, edytować daty, nazwiska i kontakty, a następnie wysłać go do swojego przełożonego.

Szablon dwutygodniowego wypowiedzenia marketingowego by Templates.net

via Szablon.net The Szablon dwutygodniowego wypowiedzenia marketingowego to gotowy do użycia szablon dla wszystkich pozycji marketingowych. Niezależnie od tego, czy jesteś koordynatorem marketingu, czy menedżerem, możesz łatwo dostosować ten szablon, aby przygotować idealne dwutygodniowe wypowiedzenie.

Najlepsze jest to, że można go pobrać szablon listu rezygnacyjnego w Dokumentach Google formatach Word, PDF i Apple Pages.

List z wypowiedzeniem umowy o pracę by Szablony.net

via Szablon.net The Szablon pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę to szczegółowy list z dwutygodniowym wypowiedzeniem w celu zakończenia relacji zatrudnienia. Ten konfigurowalny szablon zaczyna się od danych adresowych nadawcy i odbiorcy, a następnie informuje o rezygnacji. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać szablon jako plik Word lub PDF i niestandardowo uzupełnić go o swoje imię i nazwisko, datę ostatniej pracy i inne szczegóły.

Dostarczanie dwutygodniowego wypowiedzenia

Niektórzy ludzie wolą dostarczyć list z dwutygodniowym wypowiedzeniem pod koniec dnia pracy, podczas gdy inni wolą poranki. Czy istnieje zatem odpowiedni czas na wysłanie wypowiedzenia? Przedyskutujmy to.

Wybór odpowiedniego momentu

Ogłaszanie rezygnacji podczas spotkania zespołu, na którym przełożony może omawiać niepowodzenie projektu, nie jest idealnym rozwiązaniem. Nie jest też w porządku od niechcenia wypowiadać się na ten temat podczas rozmowy przy chłodnicy wody, nawet jeśli jesteś w przyjaznych stosunkach ze swoim przełożonym.

Oto kilka przykładów "właściwego momentu" na dostarczenie listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem:

Na początku tygodnia : Wręczenie oficjalnego wypowiedzenia w poniedziałek daje przełożonemu tydzień na zaplanowanie odejścia, zastanowienie się nad alternatywnymi rozwiązaniami, przedyskutowanie sytuacji, w której się znalazłeś rozmowę z działem HR i tak dalej

: Wręczenie oficjalnego wypowiedzenia w poniedziałek daje przełożonemu tydzień na zaplanowanie odejścia, zastanowienie się nad alternatywnymi rozwiązaniami, przedyskutowanie sytuacji, w której się znalazłeś rozmowę z działem HR i tak dalej Po zamknięciu krytycznego projektu : Przekazanie wiadomości o odejściu z pracy w trakcie trwania projektu może mieć wpływ na członków zespołu lub współpracowników. Jeśli więc możesz, złóż wypowiedzenie po zakończeniu swoich obowiązków związanych z projektem

: Przekazanie wiadomości o odejściu z pracy w trakcie trwania projektu może mieć wpływ na członków zespołu lub współpracowników. Jeśli więc możesz, złóż wypowiedzenie po zakończeniu swoich obowiązków związanych z projektem W spokojnym okresie : Unikaj przekazywania wiadomości o rezygnacji w okresach szczytu lub wzmożonego ruchu, takich jak zbliżające się terminy projektów. Zapobiegnie to zakłóceniom i pozwoli na płynny przepływ spraw

: Unikaj przekazywania wiadomości o rezygnacji w okresach szczytu lub wzmożonego ruchu, takich jak zbliżające się terminy projektów. Zapobiegnie to zakłóceniom i pozwoli na płynny przepływ spraw W prywatnej rozmowie: Jeśli masz dobre relacje ze swoim przełożonym lub często odbywają się sesje informacji zwrotnej 1:1, poinformuj przełożonego o rezygnacji podczas takich rozmów. Pozwoli to zachować poufność wiadomości i da przełożonemu czas na zaplanowanie działań

Jeśli jednak menedżer nie organizuje częstych spotkań, należy zapytać o jego dostępność i zorganizować spotkanie w celu omówienia rezygnacji.

Przeprowadzenie osobistej rozmowy

Rozmowa twarzą w twarz to najlepszy sposób na ogłoszenie rezygnacji. Spotkaj się więc ze swoim przełożonym osobiście lub nawiąż z nim szybkie połączenie wideo konferencji lub telefonicznie. Przygotuj się na pytania dotyczące wyjazdu i sugestie dotyczące alternatywnych rozwiązań.

💡Szybka notatka: Połącz się ze swoim przełożonym przed podpisaniem nowej umowy o pracę. Pomoże to ocenić alternatywne rozwiązania i dokonać najlepszego wyboru. Dodatkowo, pomoże to uniknąć sytuacji takich jak odrzucenie zaakceptowanej oferty pracy .

Zarządzanie zadaniami w okresie wypowiedzenia

Po wysłaniu listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem to jak dwa tygodnie chodzenia po linie - musisz zrównoważyć zakończenie zadań i przygotowanie się do odejścia. Jeden błąd, taki jak brak komunikacji z zespołem, może zakłócić cały cykl pracy.

W tym miejscu ClickUp może Ci pomóc.

Dzięki narzędziom do zarządzania projektami możesz również śledzić oś czasu zadań i upewnić się, że wszystkie zadania zostaną wykonane w ciągu ostatnich dwóch tygodni pracy w firmie.

efektywne zarządzanie zadaniami z ClickUp Tasks_

Dzięki ClickUp możesz również śledzić oś czasu zadań. Wykresy Gantta w ClickUp mogą pomóc w wizualizacji osi czasu, ustaleniu priorytetów terminów i upewnieniu się, że wszystkie zadania zostaną wykonane w ciągu ostatnich dwóch tygodni pracy w firmie. Wykresy Gantta mogą również pomóc w widoku postępu całego projektu i śledzeniu zależności, aby zapewnić terminową dostawę.

Śledź oś czasu zadań i projektów za pomocą ClickUp Gantt Charts

Dodatkowo, możesz śledzić wydajność projektu za pomocą Pulpity ClickUp aby dostarczyć najlepszą jakość pracy przed odejściem. Te niestandardowe pulpity pomagają w widoku obciążenia pracą zespołu oraz śledzeniu osobistej wydajności i wyników projektów za pomocą kart, wykresów, grafów i list danych.

Śledź wydajność projektu za pomocą ClickUp Dashboards

ClickUp ułatwia również współpracę w czasie rzeczywistym. Możesz użyć Tablica ClickUp do tworzenia map procesów, które pomogą przyspieszyć realizację projektów. Podobnie, korzystając z ClickUp Docs, możesz dokumentować opinie klientów, szczegóły projektu, najlepsze praktyki, materiały referencyjne itp. i udostępniać je swojemu zespołowi, aby sprawy toczyły się nawet podczas Twojej nieobecności.

współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Whiteboards_

To nie wszystko; ClickUp Chat może pomóc scentralizować komunikację i rozmowy w zespole w jednym miejscu. W końcu ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz podczas dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jest marnowanie czasu i energii na przełączanie kontekstów.

Zamień wiadomości w zadania jednym kliknięciem za pomocą ClickUp Chat

Użyj ClickUp Chat, aby połączyć zadania i wiadomości, aby niczego nie przegapić. Możesz informować wszystkich o ważnych ogłoszeniach i aktualizacjach. Możesz także korzystać z AI w czacie, aby uzyskać sugerowane odpowiedzi, podsumować wątki dyskusji i automatycznie tworzyć zadania z czatów.

Szybsze kończenie oczekujących zadań dzięki ClickUp

Pisanie dwutygodniowego wypowiedzenia nie jest obowiązkowe, ale stanowi standardową praktykę. Pomaga ono rozstać się z obecnym pracodawcą w pozytywny i profesjonalny sposób. Poinformowanie firmy o swojej rezygnacji i zaoferowanie pomocy w okresie przejściowym jest jednym z najprostszych sposobów na utrzymanie relacji ze współpracownikami poza pracą.

Jednak zobowiązanie się do płynnego przejścia zgodnie z polityką rezygnacji firmy wymaga zakończenia wszystkich oczekujących zadań i pomocy w krytycznych projektach w ograniczonym okresie. I właśnie w tym ClickUp może pomóc.

ClickUp posiada kilka innych funkcji, które mogą pomóc w zakończeniu trwających i oczekujących projektów w ciągu dwóch tygodni, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów jakości. Funkcje zarządzania zadaniami pozwalają organizować i ustalać priorytety zadań, dzięki czemu można skupić się na elementach o wysokim priorytecie przed wyjazdem. Dokumenty do współpracy pozwalają dokumentować postępy i tworzyć szczegółowe notatki dotyczące przekazania, zapewniając płynne przejście dla każdego, kto przejmie twoje obowiązki.

