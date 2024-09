Free szablony listów z 2-tygodniowym wypowiedzeniem

Przygotowujesz się do przejścia na nową rolę? Chociaż możesz być podekscytowany tym, że Twoja nowa rola rozpocznie się natychmiast, wstrzymaj się! Zanim przejdziesz dalej, musisz najpierw poinformować o tym swoją obecną organizację.

Ale czy istnieje sposób na zakończenie pracy z gracją? Na szczęście jest! Składając formalny list rezygnacyjny z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sprawisz, że to rozstanie będzie mniej bolesne i zachowasz swoją reputację zawodową.

Poinformowanie obecnego pracodawcy i Kierownika działu kadr poinformowanie o swoich planach i zaoferowanie pomocy w płynnym przejściu na inne stanowisko nadaje profesjonalny ton. Pomaga opuścić organizację z pozytywną notatką do rozpocząć nową pracę .

Oto wyselekcjonowana lista szablonów listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, które można niestandardowo dostosować, aby szybko napisać profesjonalny list z dwutygodniowym wypowiedzeniem i zakończyć wszystko pozytywną pozycją.

Co to są szablony listów z 2-tygodniowym wypowiedzeniem?

Szablon listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem to wstępnie sformatowany dokument, który można łatwo niestandardowo dostosować, aby poinformować pracodawców o formalnej rezygnacji. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy, które pomogą ci rzucić pracę z wdziękiem. Zawiera on wszystkie szczegóły wymagane w e-mailu z rezygnacją, takie jak:

Twoje imię i nazwisko oraz obecna pozycja

Data wejścia w życie rezygnacji

Powód zmiany stanowiska

Wdzięczność za możliwość pracy w organizacji

Gotowość do pomocy nowemu pracownikowi w celu ułatwienia przejścia na nowe stanowisko

Napisanie listu rezygnacyjnego przy użyciu szablonu listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem pomaga zaoszczędzić czas, wygląda profesjonalnie i zapewnia, że ważne szczegóły nie zostaną pominięte podczas zapisywania rzeczy na papierze.

**Co składa się na dobry szablon 2-tygodniowego wypowiedzenia?

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zapewnić skuteczny list, który udostępnia wszystkie niezbędne informacje, a jednocześnie jest zwięzły:

Zachowaj prostotę i zwięzłość : Używaj prostego języka i unikaj wchodzenia w szczegóły

: Używaj prostego języka i unikaj wchodzenia w szczegóły Zachowaj profesjonalizm : Nie rozmawiaj długo o powodach rezygnacji. Zawsze omawiaj to osobiście podczas exit interview lub w nieformalnym ustawieniu

: Nie rozmawiaj długo o powodach rezygnacji. Zawsze omawiaj to osobiście podczas exit interview lub w nieformalnym ustawieniu Spersonalizuj list: Nawet jeśli korzystasz z dobrze przygotowanych szablonów listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, nie kopiuj po prostu ich zawartości. Zawsze personalizuj szablon za pomocą konkretnych informacji

Nawet jeśli korzystasz z dobrze przygotowanych szablonów listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, nie kopiuj po prostu ich zawartości. Zawsze personalizuj szablon za pomocą konkretnych informacji Wzmianki o najważniejszych szczegółach : Nie zapomnij o kluczowych elementach listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, w tym o swoim imieniu i nazwisku, pozycji, informacjach o pracodawcy, dacie wejścia w życie i krótkim wyrazie wdzięczności

: Nie zapomnij o kluczowych elementach listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, w tym o swoim imieniu i nazwisku, pozycji, informacjach o pracodawcy, dacie wejścia w życie i krótkim wyrazie wdzięczności Użyj atrakcyjnego wizualnie projektu: Chociaż nie jest to absolutnie konieczne, atrakcyjny wizualnie list robi pozytywne wrażenie

4 najlepsze szablony listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem

Po wysłaniu akceptacja pracy po skontaktowaniu się z nowym przyszłym pracodawcą i uzgodnieniu daty rozpoczęcia pracy, nadszedł czas na złożenie formalnej rezygnacji w miejscu pracy. Standardową praktyką jest napisanie e-maila z dwutygodniowym wypowiedzeniem, informując obecną organizację i kluczowych interesariuszy o swojej decyzji.

Należy to zrobić natychmiast po przyjęciu oferty pracy, aby formalnie rozpocząć okres wypowiedzenia.

Oto kilka przykładów listów z dwutygodniowym wypowiedzeniem, które pomogą ci szybko rozpocząć pracę bez pomijania najdrobniejszych szczegółów.

1. Szablon dwutygodniowej rezygnacji by Canva

via Canva Jeśli chcesz mieć elegancki i dobrze zaprojektowany list z dwutygodniowym wypowiedzeniem, szablon Two Week Resignation by Canva jest świetną opcją.

Jest łatwy w użyciu i można go niestandardowo dostosować za pomocą przyjaznego dla projektantów interfejsu Canva, aby dostosować czcionki, kolory i układ do własnego stylu. Kluczowe funkcje tego szablonu obejmują:

Interfejs "przeciągnij i upuść": Łatwe dodawanie i niestandardowe dodawanie pól tekstowych, obrazów i innych elementów projektu

Łatwe dodawanie i niestandardowe dodawanie pól tekstowych, obrazów i innych elementów projektu Rozbudowana biblioteka: Dostęp do ogromnej kolekcji wstępnie zaprojektowanych szablonów, czcionek i grafik

Dostęp do ogromnej kolekcji wstępnie zaprojektowanych szablonów, czcionek i grafik Funkcje współpracy: Pracuj nad listem rezygnacyjnym z innymi w czasie rzeczywistym

Pracuj nad listem rezygnacyjnym z innymi w czasie rzeczywistym Opcje pobierania: Zapisz swój ostateczny dokument w różnych formatach, w tym PDF, PNG i JPEG, aby móc załączyć go do e-maila z dwutygodniowym wypowiedzeniem

2. Dwutygodniowy szablon pisma o rezygnacji Word by Seek

via Szukaj Jeśli potrzebujesz szablonu listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem bez zbędnych ozdobników, szablon listu z dwutygodniową rezygnacją od Seek jest świetną opcją. Ten dokument Word do pobrania jest czysty i prosty, idealny dla tych, którzy preferują klasyczny wygląd.

Pozwala szybko wypełnić niezbędne informacje, zachowując jednocześnie uprzejmość i profesjonalizm. Szablon posiada doskonałe funkcje, takie jak:

Preformatowana struktura: Szablon nakreśla kluczowe sekcje listu rezygnacyjnego, w tym imię i nazwisko, pozycję, informacje o pracodawcy, datę wejścia w życie i krótkie wyrazy wdzięczności

Szablon nakreśla kluczowe sekcje listu rezygnacyjnego, w tym imię i nazwisko, pozycję, informacje o pracodawcy, datę wejścia w życie i krótkie wyrazy wdzięczności Konfigurowalne pola: Łatwe zastępowanie tekstu zastępczego konkretnymi informacjami

Łatwe zastępowanie tekstu zastępczego konkretnymi informacjami Profesjonalny format: Szablon został zaprojektowany tak, aby wyglądał profesjonalnie i elegancko

Szablon został zaprojektowany tak, aby wyglądał profesjonalnie i elegancko Opcje pobierania: Zapisz ostateczny dokument w różnych formatach Microsoft Word, aby łatwo załączyć go do e-maila lub wydrukować

3. Dokumenty Google Szablon dwutygodniowego listu rezygnacyjnego GDOC

via GDOC Dla tych, którzy preferują Dokumenty Google dla całej swojej dokumentacji, czy to w postaci szablon CV lub szablon listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem, Dokument Google Two Weeks' Resignation Letter Template by GDOC jest doskonałym dostawcą formatu.

Szablon ten umożliwia łatwą współpracę i edycję na różnych urządzeniach, co czyni go praktyczną opcją do szybkich zmian.

Jego prosta konstrukcja zapewnia, że rezygnacja zostanie przekazana w sposób jasny i profesjonalny. Szablon ten spodobał nam się ze względu na jego:

Prostą strukturę : Szablon ma profesjonalny wygląd wyszczególniający informacje, takie jak nazwa firmy, adres, tytuł stanowiska i data rozpoczęcia okresu przejściowego [dzisiejsza data], a kończy się prostym zwrotem końcowym, takim jak "najlepsze życzenia" lub "dziękuję"

: Szablon ma profesjonalny wygląd wyszczególniający informacje, takie jak nazwa firmy, adres, tytuł stanowiska i data rozpoczęcia okresu przejściowego [dzisiejsza data], a kończy się prostym zwrotem końcowym, takim jak "najlepsze życzenia" lub "dziękuję" Edycja w chmurze: Edytuj swój list rezygnacyjny bezpośrednio na koncie Google, umożliwiając dostęp do niego z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Edytuj swój list rezygnacyjny bezpośrednio na koncie Google, umożliwiając dostęp do niego z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym Funkcje współpracy: Pracuj nad listem rezygnacyjnym z innymi w czasie rzeczywistym

Pracuj nad listem rezygnacyjnym z innymi w czasie rzeczywistym Opcje pobierania: Pobierz dokument końcowy w różnych formatach Dokumentów Google, w tym PDF, DOCX i RTF

4. Dokumenty Google Szablon listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem GDOC

via GDOC Innym szablonem dwutygodniowego wypowiedzenia, który przypadł nam do gustu, jest Dokument Google Two Weeks Resignation Notice Template by GDOC. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą mieć łatwy w edycji list rezygnacyjny.

Szablon zapewnia uwzględnienie wszystkich ważnych szczegółów, w tym ostatniego dnia pracy, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego tonu.

To, co czyni go świetnym, to kilka funkcji, takich jak:

Szczegółowa struktura: Szablon zawiera sekcję określającą powody odejścia, co pomaga utrzymać pozytywne powiązania z pracodawcą

Szablon zawiera sekcję określającą powody odejścia, co pomaga utrzymać pozytywne powiązania z pracodawcą Dodatkowe wskazówki: Szablon zawiera wskazówki i sugestie dotyczące napisania profesjonalnego i skutecznego listu rezygnacyjnego

Szablon zawiera wskazówki i sugestie dotyczące napisania profesjonalnego i skutecznego listu rezygnacyjnego Łatwy do pobrania i wydrukowania: Ponieważ nie zawiera zbyt wielu elementów graficznych, możesz pobrać dokument końcowy w różnych formatach Dokumentów Google, w tym PDF, DOCX i RTF, lub po prostu wydrukować, który nie będzie wymagał zbyt wielu poprawek

Przeczytaj również: Jak anulować przyjęcie do pracy?

Tworzenie listów rezygnacyjnych z ClickUp

Pisanie skutecznych listów rezygnacyjnych i składanie wypowiedzeń z dwutygodniowym wyprzedzeniem pokazuje, że jesteś profesjonalistą. Większość pracodawców oczekuje, że zachowasz profesjonalizm i zapewnisz im wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby znaleźć dla ciebie zastępstwo.

Właśnie dlatego ClickUp ułatwia napisanie profesjonalnego listu bez pomijania istotnych szczegółów.

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, które ułatwiają stworzenie spersonalizowanego listu rezygnacyjnego dostosowanego do Twoich potrzeb.

Twórz, edytuj i wyślij swoje dwutygodniowe wypowiedzenie z ClickUp Docs

Twórz atrakcyjną wizualnie dokumentację za pomocą poleceń slash i bogatego formatu tekstu w ClickUp Docs

Pisząc list z dwutygodniowym wypowiedzeniem, większość osób nadal korzysta z prostej aplikacji do tworzenia dokumentacji. Jest ona gotowa do zrobienia, ale brakuje jej zaawansowanych funkcji, które pomogłyby w przygotowaniu atrakcyjnego wizualnie i profesjonalnego pisma z dwutygodniowym wypowiedzeniem. ClickUp Dokumenty wykracza poza proste aplikacje do tworzenia dokumentacji opartej na tekście, dostarczając wszystkich niezbędnych i zaawansowanych narzędzi potrzebnych do stworzenia i pobrania pisma z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Funkcje te sprawiają, że jest to idealne narzędzie do sporządzenia dwutygodniowego wypowiedzenia:

Bogaty format tekstu : Użyj pogrubienia, kursywy, nagłówków, stylu czcionki, koloru i innych opcji formatu, aby uczynić swój list atrakcyjnym wizualnie i profesjonalnym

: Użyj pogrubienia, kursywy, nagłówków, stylu czcionki, koloru i innych opcji formatu, aby uczynić swój list atrakcyjnym wizualnie i profesjonalnym Polecenia z ukośnikiem: Szybkie wstawianie elementów takich jak obrazy, połączone strony i tabele za pomocą prostych poleceń. Pozwala to szybko dodawać wypunktowania, edytować nagłówki lub inne formaty wspierane przez Markdown, dzięki czemu jest idealny nawet dla osób, które nie są tak obeznane z technologią

Szybkie wstawianie elementów takich jak obrazy, połączone strony i tabele za pomocą prostych poleceń. Pozwala to szybko dodawać wypunktowania, edytować nagłówki lub inne formaty wspierane przez Markdown, dzięki czemu jest idealny nawet dla osób, które nie są tak obeznane z technologią Współpraca i komentarze : Chcesz przejrzeć swój list przed wysłaniem? A może uzyskać opinię od zaufanego współpracownika? Udostępnij link do dokumentu tylko do widoku, umożliwiając im dodawanie komentarzy bezpośrednio w dokumencie i współpracę w czasie rzeczywistym

: Chcesz przejrzeć swój list przed wysłaniem? A może uzyskać opinię od zaufanego współpracownika? Udostępnij link do dokumentu tylko do widoku, umożliwiając im dodawanie komentarzy bezpośrednio w dokumencie i współpracę w czasie rzeczywistym Kontrola wersji: Jeśli zaktualizowałeś list rezygnacyjny i chcesz sprawdzić poprzednie opcje, możesz to łatwo zrobić dzięki historii wersji. Pozwala to na porównanie wielu wersji i dokonanie wymaganej aktualizacji w celu wysłania najlepszej możliwej wersji

ClickUp Docs zapewnia wszechstronność w pisaniu, edytowaniu, formatowaniu i wysyłaniu listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem, zapewniając jednocześnie, że jest on dopracowany i profesjonalny.

Użyj ClickUp Brain, aby poprawić lub edytować swoje pismo z dwutygodniowym wypowiedzeniem

Pisz, edytuj i dopracowuj swoje e-maile za pomocą ClickUp Brain, wbudowanego asystenta pisania AI

Dla tych, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w wyrażaniu swoich myśli, ClickUp Brain może wygenerować dopracowany list rezygnacyjny za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi.

Zaawansowany asystent AI wbudowany w ClickUp pomoże ci dopracować zawartość, wykorzystując zaawansowane funkcje pisania AI:

Poprawy tonacji : Użyj funkcji AI, aby dostroić ton swojego listu, zapewniając, że pozostanie on profesjonalny i lekko spersonalizowany, odzwierciedlając twoją unikalną osobowość

: Użyj funkcji AI, aby dostroić ton swojego listu, zapewniając, że pozostanie on profesjonalny i lekko spersonalizowany, odzwierciedlając twoją unikalną osobowość Sprawdzić gramatykę i pisownię : Asystent AI skanuje list w poszukiwaniu błędów gramatycznych lub literówek, zapewniając czysty i dopracowany produkt końcowy

: Asystent AI skanuje list w poszukiwaniu błędów gramatycznych lub literówek, zapewniając czysty i dopracowany produkt końcowy Generowanie zawartości : Chcesz użyć wielu wersji, aby sfinalizować trafny list z dwutygodniowym wypowiedzeniem? Poproś asystenta AI, aby wymyślił całe sekcje i warianty na podstawie podpowiedzi, które dostarczysz. Oszczędza to czas i wysiłek związany z poszukiwaniem wielu wersji i zapewnia najlepszą opcję dla twoich potrzeb

: Chcesz użyć wielu wersji, aby sfinalizować trafny list z dwutygodniowym wypowiedzeniem? Poproś asystenta AI, aby wymyślił całe sekcje i warianty na podstawie podpowiedzi, które dostarczysz. Oszczędza to czas i wysiłek związany z poszukiwaniem wielu wersji i zapewnia najlepszą opcję dla twoich potrzeb Zaawansowane sugestie oparte na AI: Jeśli korzystasz z szablonu listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem, asystent AI oferuje sugestie dotyczące poprawy przepływu, skrócenia długich zdań, a nawet przerobienia niezręcznych zwrotów, aby zapewnić prawidłowe przekazanie wiadomości

Niezależnie od tego, czy chcesz zachować zwięzłość, czy zawrzeć bardziej szczegółowe informacje, możesz łatwo pobrać odpowiednie szczegóły i napisać profesjonalny list rezygnacyjny z dwutygodniowym wypowiedzeniem, nie tracąc ani chwili.

Możesz również poprosić ClickUp Brain o stworzenie listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem od podstaw, zgodnie z podpowiedzią, którą udostępnisz.

Generowanie niestandardowego e-maila z dwutygodniowym wypowiedzeniem za pomocą ClickUp Brain

Co więcej? Użyj go, aby utworzyć zwięzły formularz listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem, który możesz udostępniać jako wiadomość przed opuszczeniem obszaru roboczego Slack lub inne czaty, żegnając się ze wszystkimi kolegami i współpracownikami.

Zachowaj swój 2-tygodniowy list z wypowiedzeniem profesjonalnym za pomocą ClickUp

Odejście z dotychczasowej firmy do nowej jest zawsze trudną decyzją dla większości osób. Nie musisz jednak do tego doprowadzić, paląc mosty z obecnym pracodawcą. Szablon dwutygodniowego wypowiedzenia zapewnia profesjonalizm.

Dzięki ClickUp możesz napisać profesjonalną rezygnację, a także ułatwić sobie przejście na emeryturę. Lista zadań na platformie pomoże w zarządzaniu ostatnimi obowiązkami i zapewni, że wszystko zostanie załatwione po twoim odejściu.

Tak więc, od momentu wysłania listu z dwutygodniowym wypowiedzeniem do ostatniego dnia w firmie, zachowaj profesjonalizm dzięki ClickUp i zapewnij sobie płynne odejście. Zarejestruj się już dziś i odkryj potężne funkcje ClickUp do komunikacji i zarządzania zadaniami.