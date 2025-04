Najlepsze certyfikaty z zakresu pisania tekstów technicznych w 2025 roku

jeśli chcesz zrobić krok naprzód w pisaniu tekstów technicznych, teraz jest na to świetny moment!

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, który chce udoskonalić swoją wiedzę, czy kimś, kto dopiero wkracza na to pole, uzyskanie certyfikatu może zmienić zasady gry.

Pisanie techniczne to wyspecjalizowany formularz, którego celem jest zwięzłe i dokładne przekazywanie złożonych informacji.

Od podręczników i raportów po białe księgi i dokumentację, pisarze techniczni odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu informacji w branżach takich jak technologia, inżynieria, opieka zdrowotna i finanse.

Uzyskanie certyfikatu pisania technicznego może być cennym atutem. Może otworzyć drzwi do nowych możliwości, zwiększyć potencjał zarobkowy i zwiększyć wiarygodność na tym polu.

Sprawdźmy, dlaczego uzyskanie certyfikatu może przyspieszyć twoją karierę i omówmy 10 certyfikatów pisania technicznego, które możesz zdobyć.

Znaczenie certyfikatów z zakresu technicznego pisania tekstów

Według Biuro Statystyki Pracy , pisarze techniczni w USA zarabiają średnio 86 620 USD. Jeśli lubisz wyjaśniać złożone informacje, uwielbiasz ustrukturyzowane pisanie i interesujesz się konkretnym polem technicznym, może to być idealna praca dla Ciebie.

Certyfikaty techniczne świadczą o zaangażowaniu w rozwój zawodowy i zapewniają uznany standard wiedzy specjalistycznej. Uzyskanie tego certyfikatu może być korzystne z wielu powodów.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Rozwój umiejętności: To doskonały sposób na budowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, takich jak komunikacja, badania i edycja. Zdobędziesz również cenną wiedzę, na przykład na temat podstawowych elementów niezbędnych podczas tworzenia dokumentów technicznych, instrukcji lub raportowania

To doskonały sposób na budowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, takich jak komunikacja, badania i edycja. Zdobędziesz również cenną wiedzę, na przykład na temat podstawowych elementów niezbędnych podczas tworzenia dokumentów technicznych, instrukcji lub raportowania Zwiększenie swojej wiarygodności: Uzyskanie certyfikatu renomowanej organizacji lub szkoły świadczy o formalnym uznaniu twoich umiejętności, co może pomóc ci wyróżnić się podczas ubiegania się o pracę w dziale technicznym. To wyraźny znak dla pracodawców, że poważnie podchodzisz do swojego rzemiosła

Uzyskanie certyfikatu renomowanej organizacji lub szkoły świadczy o formalnym uznaniu twoich umiejętności, co może pomóc ci wyróżnić się podczas ubiegania się o pracę w dziale technicznym. To wyraźny znak dla pracodawców, że poważnie podchodzisz do swojego rzemiosła Zdobądź specjalistyczne kwalifikacje: Nawet jeśli masz już dyplom z komunikacji lub języka angielskiego, dodanie certyfikatu z czegoś konkretnego - np. z pisania tekstów medycznych lubdokumentacja techniczna-może wzmocnić twój profil, zwłaszcza jeśli pracujesz jako freelancer. Specjalistyczne referencje ułatwiają potencjalnym klientom dostrzeżenie twojej wiedzy specjalistycznej

Kilka uznanych organizacji oferuje wysoce szanowane certyfikaty dla autorów tekstów technicznych. Organizacje takie jak Society for Technical Communication (STC) i American Medical Writers Association (AMWA) oferują specjalistyczne programy dla różnych pól.

10 najlepszych certyfikatów Technical Writing, które przyspieszą twoją karierę

Nie wszystkie certyfikaty Technical Writing są sobie równe. Właśnie dlatego wyróżniliśmy 10 wyjątkowych, które mogą znacznie poprawić twój rozwój zawodowy.

Poznajmy te możliwości!

1. Certyfikowany kurs Technical Writer prowadzony przez Technical Writer HQ

przez Technical Writer HQ Technical Writer HQ to fantastyczne źródło informacji dla początkujących pisarzy technicznych. Strona ta koncentruje się na oferowaniu certyfikatów i kursów specjalnie dla pisarzy technicznych, a także zapewnia społeczność, w której pisarze mogą się połączyć, udostępniać swoje doświadczenia i szukać porady od rówieśników.

Ten certyfikowany kurs dla technical writerów obejmuje podstawy pisania technicznego i związane z tym role.

Dowiesz się, jak tworzyć skuteczną dokumentację techniczną i opracowywać wysokiej jakości próbki pisania. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia wyróżniającego się CV i tworzenia solidnej obecności w Internecie. Kurs zawiera również wskazówki, które pomogą ci wyróżnić się podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Jeden uczestnik, Ben Wise , udostępnianie,

Chociaż rozpocząłem program z zerowym doświadczeniem, zdałem sobie sprawę, że nauka podstawowych pojęć nie jest tak nie do pokonania, jak początkowo się spodziewałem, o ile włożę wysiłek w naukę. Ten program jest punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich pism technicznych Ben Wise Oto kilka kluczowych tematów poruszonych w kursie:

Analiza odbiorców

Pisanie pod API

Pisanie studiów przypadku

Prowadzenie badań

Wywiady z użytkownikami

Pisanie i edytowanie dokumentacji dla różnych przypadków użycia

Dodatkowo, uzyskasz dostęp do ekskluzywnych wywiadów z profesjonalistami z branży, którzy dostarczą Ci poufnych wskazówek na temat zarządzania projektami. Znajdziesz tu również do pobrania szablony do pisania zawartości aby usprawnić moją pracę.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat z zakresu pisania tekstów technicznych oraz odznakę, którą będziesz mógł zaprezentować na swojej stronie internetowej lub profilu LinkedIn.

Cennik

$299

2. Certyfikowany profesjonalny komunikator techniczny Stowarzyszenia Komunikacji Technicznej (STC)

poprzez Stowarzyszenie Komunikacji Technicznej (STC) Society for Technical Communication (STC) to wyjątkowa społeczność zaprojektowana wyłącznie dla pisarzy technicznych i osób zajmujących się komunikacją. Jest to również najstarsze i największe stowarzyszenie na polu pisania technicznego.

Na przestrzeni lat STC wprowadziło kilka opcji profesjonalnej certyfikacji dla osób zajmujących się komunikacją techniczną. Ich program ma trzy poziomy: Foundation, Practitioner i Expert.

Certyfikacja na poziomie podstawowym (poziom I) jest przeznaczona dla początkujących profesjonalistów. Sprawdza on ogólną wiedzę na temat koncepcji komunikacji technicznej i najlepszych praktyk. Chociaż nie ma ścisłych wymagań wstępnych, zaleca się co najmniej dwa lata odpowiednich studiów lub doświadczenia

jest przeznaczona dla początkujących profesjonalistów. Sprawdza on ogólną wiedzę na temat koncepcji komunikacji technicznej i najlepszych praktyk. Chociaż nie ma ścisłych wymagań wstępnych, zaleca się co najmniej dwa lata odpowiednich studiów lub doświadczenia Practitioner Level Certification (Level II) jest przeznaczony dla specjalistów średniego szczebla. Mierzy on umiejętność stosowania najlepszych praktyk i rozwiązywania złożonych problemów. Najpierw należy zakończyć certyfikację Foundation i przedstawić dowód jej utrzymania. Idealnie byłoby, gdyby kandydaci mieli od dwóch do pięciu lat doświadczenia

jest przeznaczony dla specjalistów średniego szczebla. Mierzy on umiejętność stosowania najlepszych praktyk i rozwiązywania złożonych problemów. Najpierw należy zakończyć certyfikację Foundation i przedstawić dowód jej utrzymania. Idealnie byłoby, gdyby kandydaci mieli od dwóch do pięciu lat doświadczenia Expert Level Certification (Level III) jest przeznaczony dla starszych specjalistów. Ocenia on wiedzę specjalistyczną poprzez zarządzanie złożonymi projektami ocenianymi przez ekspertów branżowych. Aby się do niego zakwalifikować, wymagany jest certyfikat Practitioner i od pięciu do dziesięciu lat doświadczenia

Posiadanie certyfikatu STC może wyróżnić cię na konkurencyjnym polu pisania tekstów technicznych. David Dick, członek STC , notatka,

Certyfikat CPTC był dowodem moich kwalifikacji, a członkostwo w STC świadczyło o moim zaangażowaniu w karierę. Dostałem pracę z pensją wyższą o $20,000, a mój certyfikat CPTC wisi teraz dumnie w moim biurze David Dick , członek STC Cennik

Certyfikacja na poziomie podstawowym (poziom I)

315 USD dla obecnych członków STC

$630 dla osób niebędących członkami

Certyfikacja na poziomie praktyka (poziom II)

443 USD dla obecnych członków STC

$753 dla osób niezrzeszonych

Certyfikacja na poziomie eksperta (poziom III)

Ceny niestandardowe

3. Certyfikacja profesjonalnego pisania tekstów technicznych przez Udemy

za pośrednictwem Udemy Udemy stało się wiodącą platformą edukacyjną, oferującą kursy z różnych dziedzin. Od pisania tekstów technicznych po tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Kurs Professional Technical Writing Certification wprowadzi cię w techniczne zasady pisania i edycji, a także nauczy cię, jak tworzyć kompleksowe dokumenty techniczne i jak edytować teksty techniczne szablony CV i skutecznie napisać swój pierwszy podręcznik użytkownika.

Aby wziąć udział w tym wielokrotnie nagradzanym kursie, będziesz potrzebować komputera z systemem Windows i oprogramowaniem Microsoft Word i Excel (2007 lub 2010). Po zapisaniu się na kurs będziesz mieć dostęp do wszystkich istotnych materiałów i zasobów.

Ceny

$94.36

4. Certyfikat w zakresie pisania technicznego wydany przez Dalhousie University

poprzez Uniwersytet Dalhousie Dalhousie University oferuje wysoko ceniony certyfikat z zakresu pisania tekstów technicznych. Oprócz podstaw, poznasz jak analizować swoich odbiorców, tworzyć jasne dokumenty i pisać atrakcyjne opisy produktów, a także nauczysz się opracowywać dokumenty strategiczne, dzięki czemu ten kurs jest dobrze zaokrąglony.

Kurs ten jest idealny dla pisarzy, inżynierów, menedżerów produktu i każdego, kto napotyka wyzwania komunikacyjne.

Aby uzyskać certyfikat, należy zakończyć cztery kursy: jeden podstawowy kurs pisania technicznego i trzy do wyboru. Każdy kurs kończy się testem lub zadaniem pisemnym oceniającym umiejętności i wiedzę.

Ogromną zaletą tego programu jest jego elastyczność; **możesz uczyć się we własnym tempie. Taka struktura pozwala zrównoważyć studia z życiem zawodowym, jednocześnie zdobywając cenne umiejętności. Aby otrzymać certyfikat, musisz ukończyć ocenę końcową w ciągu czterech lat.

Cennik

2 140 USD (535 USD za kurs)

5. Certyfikowany pisarz medyczny (MWC) przez American Medical Writers Association

poprzez Amerykańskie Stowarzyszenie Pisarzy Medycznych Certyfikat Medical Writer Certified (MWC) jest szanowanym oznaczeniem stworzonym dzięki współpracy między Medical Writing Certification Commission (MWCC) i American Medical Writers Association (AMWA)

Uzyskanie certyfikatu MWC może zwiększyć twoją wiarygodność, pokazując pracodawcom i klientom, że posiadasz solidne zrozumienie podstawowych kompetencji w zakresie pisania tekstów medycznych.

Egzamin MWC jest oferowany dwa razy w roku, dzięki czemu jest dostępny dla zapracowanych profesjonalistów. Podczas egzaminu, który trwa 2,5 godziny i jest przeprowadzany w języku angielskim, zmierzysz się ze 125 pytaniami wielokrotnego wyboru.

Aby pomóc ci się przygotować, Podręcznik dla kandydatów i aplikantów MWC oraz Przewodnik dla kandydatów wyszczególnia pięć domen pisania tekstów medycznych, które obejmuje egzamin: Gromadzenie, Ocenianie, Organizowanie, Interpretowanie i Prezentowanie.

Aby zakwalifikować się do egzaminu, kandydaci muszą spełnić kilka kluczowych kryteriów:

Posiadać tytuł licencjata lub wyższy w dowolnej dyscyplinie

Posiadać co najmniej dwuletnie płatne doświadczenie zawodowe w komunikacji medycznej. Co ważne, doświadczenie to musi koncentrować się konkretnie na pisaniu tekstów medycznych, a nie tekstów związanych z dziedzinami klinicznymi, naukowymi lub innymi

Cennik

$175: Opłata za przesłane zgłoszenie MWC (członkowie AMWA otrzymują rabat w wysokości $25)

$550: Opłata rejestracyjna za egzaminy na terenie USA

6. Certyfikowany Technical Writer Uniwersytetu Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

przez UWEC Kurs Certified Technical Writer oferowany przez University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education to kompleksowy program przeznaczony dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie pisania tekstów technicznych lub rozpocząć karierę na tym polu. Kurs dostarcza praktycznej wiedzy obejmującej podstawy pisania tekstów technicznych.

Jest idealny dla początkujących i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i być na bieżąco ze standardami branżowymi.

W ramach programu uczestnicy dowiedzą się, jak organizować i prezentować złożone informacje w łatwy do zrozumienia sposób, zarówno w przypadku podręczników, systemów pomocy online, jak i raportów technicznych.

Kurs pełni również funkcję lekcji przygotowującej do egzaminu Certified Professional Technical Communicator (CPTC) organizowanego przez Society for Technical Communication (STC).

Ceny

$2,195

7. Kursy certyfikacyjne Coursera dotyczące pisania tekstów technicznych

przez Coursera Coursera to jedna z największych platform e-learningowych, pełniąca funkcję ponad 3000 kursów online i specjalizacji z różnych pól. Wśród jej oferty można znaleźć fantastyczny zakres certyfikatów z zakresu pisania technicznego, które zaspokajają różne potrzeby edukacyjne, od poziomu początkującego do zaawansowanego.

Platforma dostarcza liczne samodzielne, w pełni internetowe kursy koncentrujące się na pisaniu technicznym, dzięki czemu łatwo jest dopasować naukę do swojego harmonogramu. Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności, oto kilka kursów, które warto sprawdzić: Wprowadzenie do pisania tekstów technicznych ? ClickUp to nie tylko narzędzie do pisania z funkcjami zarządzania projektami; to jedno z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność na rynku.

Nie tylko zaczęliśmy pisać artykuły, ale zdecydowaliśmy się robić to na dużą skalę, więc potrzebowaliśmy solidnej platformy, która mogłaby łatwo dostosować się do rosnącej liczby naszych produktów. ClickUp był najlepszym wyborem Cristina Willson , Dyrektor ds. zawartości w Graphite

ClickUp pełni również funkcję bazy wiedzy, dzięki funkcjom takim jak Dokumenty, Tablice i szablony, które płynnie łączą wszystko.

Korzystanie z Dokumenty ClickUp Możesz ustawić jasne cele, nakreślić wymagania dotyczące produktu, dodać badania użytkowników i zachować spójność w całym dokumencie. Najlepsza część? Każdy może wskoczyć, aby dodać komentarze, a kierownicy projektów mogą oznaczać członków zespołu lub przydzielać zadania bezpośrednio w samym dokumencie.

Uzyskaj bogaty format i polecenia slash, aby pracować wydajniej za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs upraszcza również współpracę, dzięki czemu możesz:

Organizować swoją komunikację techniczną i zarządzać nią w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem

Korzystać z kilku opcji formatu, aby podzielić tekst i zwiększyć czytelność. Dzięki konfigurowalnym nagłówkom, kolorom, czcionkom i przestrzeniom między akapitami możesz zapewnić, że Twoja dokumentacja będzie wyglądać na dopracowaną i profesjonalną

Twórz konspekty techniczne w logicznym przepływie dzięki ClickUp Whiteboards

Jeśli potrzebujesz przestrzeni do burzy mózgów lub szkicowania pomysłów, Tablice ClickUp są idealne do zarysowywania myśli, notatek, dodawania wizualizacji i łączenia połączonych zadań. To świetny sposób na wizualizację procesu od początku do końca.

A potem jest ClickUp Brain -AI asystent pisania dla każdego, kto chce zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Dopracuj swoją kopię, zmień ton i styl oraz sprawdź poprawność gramatyczną i ortograficzną dzięki ClickUp Brain

To narzędzie może pomóc w szybkim i łatwym tworzeniu fragmentów, tabel zawartości, a nawet pełnych stron internetowych. Z łatwością radzi sobie z formatem i edycją tekstu oraz może przekształcić złożone informacje techniczne w prosty, przyjazny dla użytkownika język.

To nie wszystko!

Szablony są kolejnym ratunkiem w ClickUp, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumentację techniczną.

Szybko przeprowadź produkt przez proces rozwoju za pomocą szablonu ClickUp Product Brief Document Template

Instancja Szablon dokumentu ClickUp Product Brief to idealne rozwiązanie dla menedżerów produktu. Jest to zakończony dokument, który pomaga zespołom współpracować międzyfunkcyjnie nad rozwojem produktu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Współpracować między teamami nad rozwojem produktu

Przechowywać specyfikacje produktów, informacje zwrotne i powiązane zadania w jednej centralnej lokalizacji

Wyczyszczone cele, rozwiązania i specyfikacje z zachowaniem spójności

Ponieważ ClickUp Doc jest wbudowany, możesz dodawać zagnieżdżone strony wypełnione dodatkowymi informacjami, historiami wersji roboczych i wszystkim innym, czego potrzebujesz. Wszystko można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, od formatu po osadzone połączenia i etykiety dokumentów. Komentarze ClickUp w Dokumentach umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, a nawet przypisywanie komentarzy do członków zespołu w celu uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej. To prosty sposób na śledzenie edycji, opinii i aktualizacji bez utraty czegokolwiek w chaosie.

Szablon ten można dostosować do własnych potrzeb. Zaktualizuj szablon informacji o produkcie, zapisz go jako nowy lub zastosuj zmiany za każdym razem, gdy szablon jest używany.

wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli kiedykolwiek utkniesz lub potrzebujesz inspiracji, skorzystaj z poniższych wskazówek przykłady podpowiedzi do pisania które zapewniają przepływ kreatywności.

Zarządzanie projektami technicznymi za pomocą ClickUp

W związku z tym, że tworzenie treści nabiera coraz większego tempa, inwestycja w certyfikację w zakresie pisania tekstów technicznych może być mądrym posunięciem. Odpowiedni certyfikat nie tylko wyposaża cię w niezbędne umiejętności, ale także zwiększa twoją wiarygodność i otwiera nowe możliwości kariery.

Wybierając program, który jest zgodny z celami i odsetkami, specjaliści od pisania technicznego mogą ustawić się na powodzenie w tym satysfakcjonującym i dynamicznym polu.

A oto partner, który pomoże ci jeszcze bardziej rozwinąć umiejętności pisania technicznego - ClickUp.

Ta wszechstronna platforma umożliwia burzę mózgów na temat konspektu dokumentacji technicznej, zbieranie opinii od współpracowników, integrowanie elementów multimedialnych i korzystanie z ClickUp AI Brain jako asystenta pisania AI.

chcesz zobaczyć różnicę na własne oczy?

Nie musisz wierzyć nam na słowo zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj go za Free!