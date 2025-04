20 najlepszych przykładów systemów zarządzania treścią, które odmienią Twoją zawartość

W przeszłości aktualizacja zawartości strony internetowej wymagała znajomości HTML, CSS lub programowania back-end. Oznaczało to, że marketerzy musieli stale polegać na programistach nawet w przypadku niewielkich zmian.

Popularne systemy zarządzania zawartością, takie jak WordPress i Drupal, ułatwiły pracę dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom, edytorom typu "przeciągnij i upuść" oraz narzędziom WYSIWYG.

Teraz wielu użytkowników w teamach marketingowych może wspólnie tworzyć, edytować i publikować zawartość bez konieczności posiadania umiejętności technicznych. Ale przy tak wielu opcjach na rynku, jak wybrać tę właściwą?

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest CMS i co może zrobić, a także omówimy 20 najlepszych przykładów systemów zarządzania zawartością dla Business. Zaczynajmy. 👇

**Co to jest system zarządzania zawartością (CMS)?

**System zarządzania treścią (CMS) to platforma oprogramowania, która umożliwia łatwe tworzenie, edytowanie i zarządzanie zawartością strony internetowej bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Możesz publikować posty na blogu, dostosowywać układ witryny lub aktualizować witrynę firmy - wszystko za pomocą łatwego w obsłudze pulpitu.

Większość Platformy CMS składają się z dwóch kluczowych części: Aplikacji do zarządzania zawartością, w której tworzysz i zarządzasz zawartością, oraz Aplikacji do dostarczania zawartości, która kontroluje sposób wyświetlania zawartości w witrynie

Oferują one również hosting, ułatwiając zespołowi współpracę i publikowanie aktualizacji bez potrzeby korzystania z usług programistów. Ponadto platformy CMS zawierają narzędzia SEO i funkcje bezpieczeństwa, które pomagają zoptymalizować zawartość i dotrzeć do odbiorców.

Ciekawostka: Według badań ponad 76 milionów stron internetowych korzysta z systemu zarządzania zawartością (CMS). Wśród 1 miliona najpopularniejszych stron internetowych pod względem ruchu, ponad 790 000 jest obsługiwanych przez CMS.

**Czego szukać w systemie zarządzania treścią?

Aby spełnić standardy branżowe, dobry CMS powinien posiadać następujące kluczowe funkcje:

Użyteczność: System powinien być przyjazny dla użytkownika, pozwalając twojemu zespołowi na łatwe zarządzanie zawartością bez umiejętności technicznych, takich jak HTML, CSS i inne. Jeśli jest zbyt skomplikowany, będziesz tracić czas na proste aktualizacje

System powinien być przyjazny dla użytkownika, pozwalając twojemu zespołowi na łatwe zarządzanie zawartością bez umiejętności technicznych, takich jak HTML, CSS i inne. Jeśli jest zbyt skomplikowany, będziesz tracić czas na proste aktualizacje Wszechstronność: Twój CMS powinien obsługiwać różne typy zawartości - czy to posty na blogu, strony produktów, czy portfolio z dużą ilością zdjęć - bez poświęcania wydajności. Dzięki temu będzie on efektywny w miarę rozwoju witryny lub biznesu

Twój CMS powinien obsługiwać różne typy zawartości - czy to posty na blogu, strony produktów, czy portfolio z dużą ilością zdjęć - bez poświęcania wydajności. Dzięki temu będzie on efektywny w miarę rozwoju witryny lub biznesu Bezpieczeństwo: Silne zabezpieczenia są kluczowe. Poszukaj funkcji takich jak uwierzytelnianie użytkowników, regularne aktualizacje i wsparcie SSL, aby chronić swoją witrynę przed wirusami i niechcianymi zagrożeniami

Silne zabezpieczenia są kluczowe. Poszukaj funkcji takich jak uwierzytelnianie użytkowników, regularne aktualizacje i wsparcie SSL, aby chronić swoją witrynę przed wirusami i niechcianymi zagrożeniami Integracje: Dobry CMS powinien łatwo integrować się z innymi narzędziami, takimi jak platformy marketingowe lub systemy płatności. Upewnij się, że ma wsparcie dla wtyczek lub API dla płynnych połączeń

Dobry CMS powinien łatwo integrować się z innymi narzędziami, takimi jak platformy marketingowe lub systemy płatności. Upewnij się, że ma wsparcie dla wtyczek lub API dla płynnych połączeń Wsparcie: Responsywna obsługa klienta to klucz do sukcesu. Będziesz potrzebował pomocy, gdy napotkasz problemy lub będziesz chciał wypróbować nowe funkcje

20 najlepszych systemów zarządzania zawartością

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania treścią (CMS) może mieć ogromne znaczenie. Przy tak wielu dostępnych opcjach, wybór najlepszego dla swoich potrzeb może wydawać się przytłaczający.

Właśnie dlatego wraz z moim zespołem w ClickUp przygotowaliśmy listę 20 najlepszych przykładów systemów zarządzania treścią, które pomogą Ci z łatwością tworzyć, zarządzać i optymalizować swoją obecność w Internecie. Gotowy, aby zagłębić się w temat? 👇

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia danych powstania z narzędziami do zarządzania projektami)

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym" zaprojektowana w celu uproszczenia danych powstania i współpracy zespołowej. Jej różnorodne narzędzia i funkcje pozwalają na płynne zarządzanie zawartością cyfrową. Poznajmy razem jej bogaty zestaw funkcji.

Dokumenty ClickUp

Na przykład, Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie i organizowanie zawartości w centralnym hubie, dzięki czemu twórcy i redaktorzy mogą płynnie współpracować nad dowolnymi projektami związanymi z zawartością.

Dzięki funkcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, komentarze w tekście i historia wersji, Twój zespół może pozostać w zgodzie i śledzić zmiany bez utraty rytmu. Możesz także osadzać zadania, łączyć dokumenty i przypisywać elementy działań bezpośrednio w dokumencie, zapewniając, że wszyscy pozostaną skupieni i wydajni podczas pracy nad swoimi sekcjami.

Zadania ClickUp

Bezproblemowe tworzenie, edytowanie, udostępnianie i sugerowanie zawartości za pomocą ClickUp Docs

Następnie masz Zadania ClickUp funkcja umożliwiająca planowanie, organizowanie i współpracę nad dowolnym projektem marketingowym. Możesz użyć Tasks, aby ustawić idealny proces produkcji zawartości i sprawić, że będzie on płynnie przechodził między Twoimi pisarzami, redaktorami lub zespołem SEO.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz wieloma fragmentami zawartości, czy obsługujesz większe kampanie, Tasks zapewnia wszystko zorganizowane i sprawny przepływ.

Centralizacja komunikacji i zarządzania zadaniami eliminuje wąskie gardła, pozwalając projektom płynnie przechodzić przez każdą scenę, ponieważ twój zespół jest bardziej skoncentrowany na tworzeniu wysokiej jakości zawartości.

Tworzenie zadań ClickUp w celu przydzielania obowiązków, ustawiania terminów i śledzenia postępu prac

Połącz to z Automatyzacja cyklu pracy oparta na AI , a będziesz mieć system zarządzania zawartością, który wykona dużą część pracy za Ciebie. Na przykład, system automatycznie przypisuje artykuł do redaktora w momencie, gdy autor go przesyła.

Możesz także ustawić wyzwalacze dla kolejnych zadań, takich jak powiadamianie zespołu SEO po zatwierdzeniu zawartości, zapewniając przepływ każdego kroku procesu bez ręcznej interwencji.

Automatyzacja ta zapewnia płynny przepływ pracy i eliminuje potrzebę ciągłego nadzoru.

Widok kalendarza ClickUp

Zsynchronizuj zadania związane z zarządzaniem zawartością z ClickUp Calendar View

Ponadto, Widok kalendarza ClickUp pomaga Twoim Teamsom trzymać się harmonogramu publikowania zawartości, edycji i nie tylko. Umożliwia śledzenie i zarządzanie zadaniami związanymi z zarządzaniem zawartością na platformie wizualnej, znacznie poprawiając czytelność.

Możesz także bezpośrednio zaplanować zadania w widoku kalendarza oraz ustawić alerty i przypomnienia, aby nigdy nie przegapić żadnych terminów publikacji lub edycji zawartości.

A jeśli nie chcesz zaczynać wszystkiego od zera, aby stworzyć system zarządzania zawartością z różnymi opcjami ClickUp, możesz polegać na gotowych rozwiązaniach szablony dokumentów . ClickUp posiada bibliotekę ponad 1000 szablonów, dzięki którym tworzenie danych jest dziecinnie proste. Sprawdźmy je.

Szablon zarządzania zawartością ClickUp

Szablon zarządzania treścią ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w organizacji i zarządzaniu danymi powstania projektów.

The Szablon do zarządzania zawartością ClickUp jest jednym z najlepszych pod tym względem. Pomaga zaplanować zadania związane z treścią, takie jak data powstania i publikacja na jednej, ujednoliconej platformie, na której wielu członków zespołu może pracować nad zarządzaniem niesamowitą zawartością.

Ten szablon również:

Oferuje ustrukturyzowany sposób planowania, śledzenia i mierzenia wydajności zawartości, poprawiając koordynację zespołu

Zapewnia widoczność postępów w zakresie zawartości dzięki wbudowanym pulpitom

Utrzymuje spójny format i ułatwia aktualizację lub korektę zawartości

Oszczędza czas dzięki usprawnieniu procesu publikowania, zapewniając szybkie dostarczanie zawartości

ClickUp najlepsze funkcje

Twórz dokumenty do udostępniania i edytuj je w czasie rzeczywistym. Możesz połączyć swoje cykle pracy za pomocą Dokumenty ClickUp aby płynnie współpracować i wprowadzać pomysły w życie wraz z zespołem. Wpisuj zawartość w Dokumentach i pozwól członkom zespołu na żywo sugerować i edytować

Wybierz spośród 100+ automatyzacji, aby usprawnić zarządzanie zawartością i zautomatyzować procesy publikowania, wysyłania e-maili i kampanii marketingowych dzięki Automatyzacja ClickUp . Możesz nawet stworzyć własną automatyzację używając prostego systemu When-Then

Automatyzacja powtarzających się zadań i oszczędność niezliczonych godzin dzięki ClickUp Automations

Usprawnij dane powstania zawartości za pomocą ClickUp Brain , asystenta opartego na AI, do generowania pomysłów, poprawy pisania i usprawnienia procesu od burzy mózgów do ostatecznej edycji

Wykorzystaj ClickUp Brain do tworzenia firmowych baz wiedzy i jako osobistego asystenta zarządzania zawartością

Połącz swoje zadania, dokumenty, automatyzacje i zespoły z Brain, aby zapewnić pracownikom natychmiastowy dostęp do potrzebnej wiedzy. Brain może dostarczać ciągłe aktualizacje postępów w zakresie strategii zarządzania zawartością

Kieruj inicjatywami dotyczącymi zawartości za pomocą Cele ClickUp do ustawienia jasnych celów, śledzenia postępów i pozostania skoncentrowanym od planu do zakończonego projektu

Bądź na bieżąco z każdym zadaniem i utrzymuj płynny przepływ pracy dzięki celom ClickUp

Połącz dane powstania zawartości ze śledzeniem i przydzielaniem zadań w celu wydajnej współpracy i publikacji za pomocą Zadań i Celów

Limity ClickUp

Choć niezwykle użyteczne, głębokie opcje niestandardowe mogą być czasochłonne do prawidłowego ustawienia

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na członka

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszych danych dotyczących powstania zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane, itp.) wraz z tym, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mailową w obie strony, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być wykorzystana do rozważenia i oddelegowania zadań/kolejnych kroków (służąc potrzebie śledzenia i monitorowania naszego cyklu powstania zawartości).

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing, Dartmouth College

2. WordPress (najlepszy do tworzenia przyjaznych dla użytkownika stron internetowych z rozbudowanymi wtyczkami i motywami)

Via: WordPress WordPress jest jedną z najpopularniejszych platform CMS wśród Business. Jest to bardzo elastyczna platforma o otwartym kodzie źródłowym, która jest dość przyjazna dla początkujących użytkowników. W przeciwieństwie do większości systemów zarządzania treścią, jego zakres motywów i wtyczek ułatwia niestandardowe dostosowywanie zawartości, a system edycji bloków zapewnia łatwy sposób edycji blogów i stron internetowych.

Najlepsze funkcje WordPress

Zbuduj dowolną stronę internetową, blog, sklep internetowy lub witrynę portfolio ze sklepem, analityką, biuletynem i integracją z mediami społecznościowymi

Dodawaj funkcje takie jak animacje i dynamiczna personalizacja zawartości bez kodowania, korzystając z tysięcy płatnych i darmowych wtyczek

Uzyskaj przyjazne dla SEO struktury URL, etykiety i kategorie dla całej zawartości

Limity WordPress

Poleganie na wielu kreatorach, wtyczkach i motywach dla niestandardowych doświadczeń CMS może prowadzić do spowolnienia wydajności i zagrożeń bezpieczeństwa

Użytkownicy raportowali, że niektóre wtyczki mogą być niekompatybilne z innymi

Ceny WordPress

Personal: $4/miesiąc

$4/miesiąc Premium: $8/miesiąc

$8/miesiąc Business: $25/miesiąc

$25/miesiąc Handel: $45/miesiąc

$45/miesiąc Enterprise: Od $25,000/rok

Oceny i recenzje WordPress

G2: 4.4/5 (2,500+ recenzji)

4.4/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,900+ recenzji)

Ciekawostka: WordPress ma największy udział w rynku CMS - 62,7%, według badań . Ponadto szacuje się, że na całym świecie istnieje 38 000 000 działających stron internetowych WordPress. Woah!

3. Ghost (najlepszy do tworzenia minimalistycznych, szybkich i przyjaznych dla SEO witryn do publikowania)

Via: Duch Ghost to bezgłowy CMS przeznaczony dla profesjonalnych wydawców. Dostarcza intuicyjny redaktor, który wspiera Markdown, umożliwiając pisarzom skupienie się na zawartości bez rozpraszania uwagi. Oprócz zarządzania zawartością stron internetowych, Ghost oferuje zarządzany hosting w celu uproszczenia procesu ustawień.

Najlepsze funkcje Ghost

Szybkie ładowanie zawartości (do 19 żądań jednocześnie)

Automatyczne generowanie niestandardowych metadanych dla wyszukiwarek i danych strukturalnych dla sieci społecznościowych dzięki szczegółowym mapom witryn XML

Umożliwienie zespołowi pokazania bezpośredniego ROI z content marketingu dzięki wbudowanemu generowaniu leadów i newsletterów e-mail

Ghost limit

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na brak wbudowanej analityki odwiedzin stron lub zachowań użytkowników

Brak bezpośrednich opcji formatu tekstu sformatowanego

Ghost pricing

Starter: $9/miesiąc dla 500 członków

$9/miesiąc dla 500 członków Twórca: $25/miesiąc dla 1000 członków

$25/miesiąc dla 1000 członków Teams: $50/miesiąc dla 1000 członków

$50/miesiąc dla 1000 członków Business: 199 USD/miesiąc dla 10 000 członków

Oceny i recenzje Ghost

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

**Headless CMS to system zarządzania treścią, który oddziela warstwę prezentacji (gdzie zawartość jest prezentowana) od backendu (gdzie zawartość jest zarządzana). Ten typ CMS pozwala zarządzać zawartością w jednym miejscu i być w stanie wdrożyć tę zawartość w dowolnym wybranym kanale cyfrowym.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań

4. Wix (najlepszy dla początkujących, którzy szukają intuicyjnego narzędzia do tworzenia stron internetowych typu "przeciągnij i upuść")

Via: Wix Wix oferuje potężne połączenie systemu zarządzania zawartością i kreatora stron internetowych, zapewniając użytkownikom zakończone rozwiązanie do tworzenia, zarządzania i skalowania ich stron internetowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia rozpoczęcie pracy początkującym.

Najlepsze funkcje Wix

Szybkie i łatwe niestandardowe dostosowywanie zawartości witryny bez użycia kodu

Automatyczne tworzenie wielu stron z jednym projektem połączonym z zawartością za pomocą dynamicznych stron

Wyższa pozycja witryny w wyszukiwarkach dzięki wbudowanym narzędziom SEO

limity Wix

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na powolne ładowanie strony na urządzeniach mobilnych

Podczas dodawania elementów z innego źródła, opcje niestandardowe mogą być ograniczone

Ceny Wix

Light: $17/miesiąc

$17/miesiąc Core: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $36/miesiąc

$36/miesiąc Business Elite: 159$/miesiąc

Oceny i recenzje Wix

G2: 4,2/5 (ponad 1600 recenzji)

4,2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 9,700 recenzji)

5. Squarespace (najlepszy do tworzenia oszałamiających wizualnie stron internetowych z wbudowanymi narzędziami do projektowania)

Via: Squarespace Squarespace jest dobrze znany jako platforma typu "wszystko w jednym" do zarządzania zawartością strony internetowej.

Narzędzie to jest dostawcą ponad 100 szablonów z możliwością dostosowania, wbudowanych funkcji blogowania, możliwości eCommerce i funkcji planowania spotkań dla stron internetowych. Pomaga również śledzić analitykę zawartości, aby odkryć najpopularniejsze posty dzięki ruchowi w witrynie.

Najlepsze funkcje Squarespace

Dostęp do wysokiej jakości, konfigurowalnych szablonów do publikowania wizualnie i strukturalnie solidnej zawartości

Wykorzystaj Squarespace AI jako agencję kreatywną do tworzenia pomysłów na zawartość

Promocja bloga i zwiększanie ruchu dzięki wbudowanym narzędziom SEO, kampaniom e-mail i wbudowanym kontom w mediach społecznościowych

Limity Squarespace

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych nad elementami projektu

Limit elastyczności w zakresie zmian komponentów w już utworzonej witrynie internetowej

Ceny Squarespace

Osobisty: $16/miesiąc

$16/miesiąc Business: $23/miesiąc

$23/miesiąc Handel podstawowy: 28 USD/miesiąc

28 USD/miesiąc Zaawansowany handel: $52/miesiąc

Oceny i recenzje Squarespace

G2: 4.4/5 (ponad 1,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1,000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

6. Joomla (najlepsza dla deweloperów, którzy potrzebują elastyczności i niestandardowych rozszerzeń witryny)

Via: Joomla.org Joomla to elastyczne narzędzie CMS, które równoważy łatwość obsługi i funkcje. Jego podstawowe funkcje obejmują łatwą niestandardową konfigurację, zarządzanie zawartością i profesjonalne wsparcie. Oferuje lokalizację w ponad 70 językach oraz gotowe rozwiązania SEO i SEF (Search Engine Friendly) URL.

Najlepsze funkcje Joomla

Korzystaj z edytora WYSIWYG Joomla, aby edytować zawartość bez znajomości kodowania

Edytuj zawartość podczas jednoczesnego przeglądania witryny, aby uzyskać podgląd w czasie rzeczywistym za pomocą frontendowego systemu edycji Joomla

Dostęp do wbudowanych narzędzi SEO i wtyczek innych firm w celu poprawy rankingów wyszukiwarek

Limity Joomla

Projektowanie niestandardowych stron internetowych bez doświadczenia deweloperskiego może być wyzwaniem

Korzystanie z wielu wtyczek i modułów jednocześnie może powodować konflikty wersji i awarie aktualizacji

Ceny Joomla

Personal: $99/rok

$99/rok Business: 199 USD/rok

199 USD/rok **Agencja:$399/rok

Oceny i recenzje Joomla

G2: 4/5 (380+ ocen)

4/5 (380+ ocen) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 ocen)

7. Drupal (najlepszy dla wysoce skalowalnych, bezpiecznych i złożonych stron internetowych)

Via: Drupal Drupal to CMS o otwartym kodzie źródłowym, często używany do złożonych stron internetowych o dużych potrzebach niestandardowych. Jest niezwykle modułowy i elastyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielu branż, takich jak handel detaliczny, FinTech, podróże, handel elektroniczny i inne. Drupal zapewnia wsparcie dla ponad 100 języków.

Najlepsze funkcje Drupala

Wykorzystaj funkcje Drupal multisite i Content-as-a-Service (CaaS) do kompleksowego zarządzania cyklem życia zawartości cyfrowej

Wykorzystanie dołączonych szablonów i systemu szablonów Twig do elastycznego niestandardowego projektowania

Poprawa dostępności poprzez wykorzystanie ustrukturyzowanych metadanych dla czytników ekranu i zastosowanie narzędzi redakcyjnych w celu zapewnienia dostępności danych powstania zawartości

Limity Krupal

Wiąże się ze stromą krzywą uczenia się i wymaga rozległej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych w celu ustawienia i konserwacji

Regularne aktualizacje mogą być uciążliwe dla administratorów witryny

Ceny Trupal

Free to use

Oceny i recenzje Dropal

G2: 3.8/5 (ponad 400 recenzji)

3.8/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.2/5 (450+ recenzji)

8. Shopify (najlepsze dla sklepów e-commerce z płynnym zarządzaniem zapasami i sprzedażą)

Via: Shopify Shopify jest synonimem biznesu eCommerce. Można go używać do łatwego tworzenia sklepów internetowych i zarządzania nimi. Dzięki Shopify otrzymujesz narzędzia do hostingu, zarządzania zapasami, analityki i kanałów sprzedaży. Możliwości Shopify w zakresie handlu wielokanałowego zapewniają spójną obsługę klienta w każdym miejscu.

Najlepsze funkcje Shopify:

Uproszczenie projektowania sklepu internetowego dzięki sekcjom i blokom edytora stron internetowych

Zoptymalizuj motywy Shopify pod kątem urządzeń mobilnych, aby sklep działał dobrze na wszystkich urządzeniach

Uzyskaj szczegółowe raportowanie sprzedaży, zachowań klientów i informacji marketingowych na wszystkich platformach online

Limity Shopify

Opłaty za transakcje i koszty aplikacji mogą szybko się sumować, co sprawia, że jest to dość drogie rozwiązanie dla małych firm

Brak zaawansowanych narzędzi SEO

Ceny Shopify

Lite: $9/miesiąc

$9/miesiąc Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc **Standardowy:$79/miesiąc

Zaawansowany: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4,4/5 (ponad 4 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 6,400 recenzji)

9. Magento (najlepsze dla zaawansowanych biznesów eCommerce wymagających skalowalności i niestandardowych rozwiązań)

Via: Adobe Commerce Magento, obecnie Adobe Commerce, to rozwiązanie eCommerce z systemem CMS, które pomaga budować unikalne i spersonalizowane doświadczenia B2B i B2C za pośrednictwem sklepów internetowych.

W przeciwieństwie do innych systemów zarządzania treścią, wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania odpowiednich treści i promocji w czasie rzeczywistym oraz zwiększa ogólną wydajność zespołu dzięki narzędziom AI do merchandisingu. Bezgłowy CMS oparty na API pozwala na szybkie niestandardowe zmiany.

Najlepsze funkcje Magento

Zarządzanie zawartością B2B i B2C z poziomu jednego interfejsu

Lokalizacja wszystkich witryn zgodnie z marką, katalogiem, krajem i walutą

Dostęp do nieograniczonej personalizacji dzięki zintegrowanym rozwiązaniom Adobe Experience Cloud

Magento limit

Opłaty CMS za rozwój i utrzymanie mogą wzrosnąć, zwiększając obciążenie kosztami

Preferowany dla firm, które mają wewnętrzny zespół programistów

Ceny Magento

Adobe Commerce Pro: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Usługi zarządzane: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Magento

G2: 4/5 (ponad 500 recenzji)

4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. TYPO3 (najlepszy dla dużych witryn Enterprise z zarządzaniem wielojęzycznym i wieloma witrynami)

Via: t3planet.com TYPO3 to open-source'owy system CMS dla przedsiębiorstw, który rozwija się dzięki swojej rozszerzonej globalnej społeczności. Jego inteligentne system zarządzania zawartością pomaga dostarczać zawartość na wielu platformach cyfrowych i zarządzać nią za pomocą inteligentnych cykli pracy autorów, DAM i SEO.

TYPO3 najlepsze funkcje

Zarządzanie zawartością w nieograniczonej liczbie witryn internetowych przy użyciu wielostanowiskowych i wielojęzycznych możliwości TYPO3, z niestandardowymi lokalizacjami w jednej instalacji

Utrzymywanie spójnych i angażujących doświadczeń użytkowników na wszystkich urządzeniach, kanałach i wśród wszystkich użytkowników

Integracja całego cyfrowego lejka marketingowego w ramach backendu TYPO3 w celu płynnego zarządzania bez ciągłego przełączania systemów

limity TYPO3

Niektórzy użytkownicy zauważyli spadek wydajności na urządzeniach mobilnych

Użytkownicy borykają się z brakiem kompetentnych programistów i dużą liczbą niekompetentnych użytkowników, którzy pracują z TYPO3

Ceny TYPO3

Free Forever

TYPO3 oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (30+ ocen)

3.9/5 (30+ ocen) Capterra: 3.9/5 (25+ ocen)

11. HubSpot CMS (najlepszy do integracji zarządzania zawartością z marketingiem i CRM)

Via: HubSpot HubSpot oferuje oprogramowanie CMS (Content Hub), które koncentruje się na przyciąganiu ruchu, generowaniu leadów i zwiększaniu przychodów. Upraszcza proces tworzenia i zarządzania nowoczesnymi stronami internetowymi Business i posiada kilka przydatnych narzędzi CMS, które mogą być używane również przez osoby nietechniczne.

Jego wyróżniającą funkcją jest łatwa integracja z platformą kliencką HubSpot, co sprawia, że jest to jedyne narzędzie potrzebne do zbudowania strony internetowej, uruchomienia kampanii marketingowych, pozyskiwania potencjalnych klientów i śledzenia potencjalnych klientów z jednego miejsca.

Najlepsze funkcje HubSpot

Integracja z narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi, serwisowymi i CRM z zakresu HubSpot

Tworzenie zawartości i zarządzanie nią za pomocą gotowych szablonów stron i motywów

Dostęp do biblioteki ponad 3500 darmowych i płatnych szablonów z natywnymi modułami "przeciągnij i upuść"

limity HubSpot

Migracja do HubSpot może wiązać się z wyzwaniami, takimi jak duplikacja danych i niekompletne rekordy danych

Użytkownicy często napotykają trudności podczas integracji swoich istniejących stron internetowych z HubSpot, szczególnie w przypadku integracji CRM

Ceny HubSpot

Professional Plan: $300/miesiąc

$300/miesiąc Enterprise Plan: $900/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.5/5 (ponad 1,500 recenzji)

4.5/5 (ponad 1,500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

**Historia systemów zarządzania zawartością rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy Tim Berners-Lee zaproponował internetowy system hipertekstowy HTML, a pod koniec 1990 roku napisał przeglądarkę i oprogramowanie serwera.

12. Contentful (najlepszy do dostarczania zawartości omnichannel z architekturą headless)

Via: Zawartość Contentful standaryzuje i synchronizuje zawartość w jednym miejscu oraz strukturyzuje doświadczenia wielu marek, regionów i kanałów. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest to, że pozwala odwoływać się do całej zawartości cyfrowej, w tym obrazów, tekstów, artykułów itp. w celu utworzenia spójnego wykresu treści.

Najlepsze funkcjeContentful

Współpraca z zespołem w trybie Live Preview w celu lepszej wizualizacji i optymalizacji zawartości

Optymalizacja przeglądania za pomocą gotowych i niestandardowych filtrów

Projektuj i buduj modele zawartości, tworząc typy zawartości za pomocą generatora typów zawartości AI

Limity dotyczące zawartości

Użytkownicy muszą zapoznać się z podejściem opartym na API, co może być zniechęcające dla osób bez silnego zaplecza technicznego

Nie nadaje się do rozszerzenia aplikacji e-commerce, które wymagają wsparcia wielu walut lub zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym

Ceny Contentful

Niestandardowy cennik

Zawartościowe oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

13. Webflow (najlepszy do wizualnego projektowania i uruchamiania stron internetowych bez kodowania)

Via: Webflow Webflow to oparta na chmurze platforma do projektowania SaaS i CMS, która specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania. Może tworzyć atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne blogi, sklepy e-commerce, strony docelowe, strony internetowe i wiele innych.

Jedną z unikalnych funkcji Webflow jest prototypowanie na żywo, które wypełnia lukę między makietami projektowymi a ostateczną witryną w procesie projektowania.

Najlepsze funkcje Webflow

Tworzenie układów stron, elementów wizualnych, stylizacji i interaktywności w witrynie bez użycia kodu

Optymalizacja witryn pod kątem SEO dzięki przekierowaniom 301 i niestandardowym stronom 401

Chroń swoje witryny dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa, takim jak darmowe certyfikaty SSL, filtry anty-DDoS i wsparcie dla witryn chronionych hasłem

Limity Webflow

Model cenowy może być mylący, szczególnie w odniesieniu do limitów planu dla niektórych funkcji

Wraz ze wzrostem liczby elementów CMS powyżej 100, użytkownicy zgłaszają wolniejsze czasy ładowania i spadek wydajności

Ceny Webflow

Ogólne plany witryny

Starter: Free

Free Podstawowy: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc CMS: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Plany witryny eCommerce

Standard: $42/miesiąc

$42/miesiąc Plus: 84 USD/miesiąc

84 USD/miesiąc Zaawansowany: $235/miesiąc

Obszary robocze

Starter: Free

Free Core: $28/miesiąc za licencję

$28/miesiąc za licencję Wzrost: 60 USD/miesiąc za licencję

60 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Freelancer: $24/miesiąc za licencję

$24/miesiąc za licencję Agencja: $42/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Webflow

G2: 4.4/5 (580+ recenzji)

4.4/5 (580+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 240 opinii)

14. Craft CMS (najlepszy do tworzenia bogatych w zawartość stron internetowych z elastycznością dla programistów)

Via: CraftCMS Craft to elastyczny i przyjazny dla użytkownika CMS zbudowany na bazie frameworków i narzędzi open-source. Zawiera chmurę Craft, wewnętrzną skalowalną platformę hostingową.

Posiada mnóstwo unikalnych funkcji, takich jak Matrix in Matrix i Field Instancja. Pierwsza z nich pozwala użytkownikom zarządzać zagnieżdżonymi wpisami zamiast bloków obok kart, list wpisów i innych. Wspiera również ponowne wykorzystanie pól niestandardowych w tym samym układzie pola - każde z własnym uchwytem, instrukcją i warunkami.

Najlepsze funkcje Craft CMS

Definiowanie zawartości za pomocą pól niestandardowych zarządzanych centralnie w Craft

Rozszerz użyteczność Craft za pomocą zakresu wtyczek, takich jak Google Cloud, PayPal, Azure i innych

Zobacz, jak zawartość będzie wyglądać i działać nawet podczas edycji dzięki udostępnianemu podglądowi na żywo

limity Craft CMS

CraftCMS ma znacznie mniejszy wybór wtyczek w porównaniu do WordPressa, co może ograniczać funkcje dla większych lub bardziej złożonych witryn

Generowanie mapy witryny Craft podczas ładowania strony może negatywnie wpływać na wydajność, szczególnie w przypadku witryn z wieloma stronami

Ceny Craft CMS

Solo: Free

Free Teams: 279$/projekt

279$/projekt Pro: 399 USD/projekt

399 USD/projekt Enterprise: Niestandardowy cennik

Craft CMS oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (45+ recenzji)

4.2/5 (45+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

15. Concrete5 (najlepszy do edycji zawartości dla użytkowników nietechnicznych)

Via: concretecms.org Concrete5 to CMS dla projektantów i programistów. Jest wyposażony w potężny i intuicyjny pakiet edycyjny ze wsparciem dla edycji WYSIWYG.

Platforma twierdzi, że jej kompleksowe ustawienie funkcji eliminuje potrzebę rozszerzenia. Ponieważ Concrete5 przypisuje role i grupy w celu kontrolowanego dostępu do poszczególnych bloków tekstu, współpraca jest bardzo łatwa.

Najlepsze funkcje Concrete5

Śledzenie zmian dzięki kompleksowym dziennikom zmian oraz przeglądanie i przywracanie zmian dzięki łatwej kontroli wersji

Precyzyjne dostosowywanie zaawansowanych uprawnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do dowolnych funkcji

Generowanie dynamicznych formularzy dla wpisywanej zawartości z automatycznym zapisywaniem i wersjami roboczymi

limity Concrete5

Limit samouczków i zasobów społeczności może stanowić istotną barierę dla nowych użytkowników

Użytkownicy rozważający przejście z WordPress na Concrete CMS wyrażają obawy dotyczące procesu migracji i tego, czy utracą funkcje

Concrete5 ceny

Plan startowy: $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Business Plan: $19/miesiąc

Concrete5 oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 opinii)

16. Silverstripe (najlepszy do tworzenia skalowalnych stron internetowych z silnymi zabezpieczeniami)

Via: Silverstripe Silverstripe to system zarządzania zawartością (CMS) o otwartym kodzie źródłowym, popularny wśród programistów ze względu na swoją elastyczność i niestandardowe możliwości.

Zbudowany w oparciu o PHP, pozwala na rozszerzenie modyfikacji w celu dostosowania do różnych potrzeb biznesowych. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i silne funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że jest on dostępny zarówno dla programistów, jak i twórców zawartości.

Najlepsze funkcje Silverstripe

Dodatkowe funkcje, takie jak ustawienie plikucykl pracy zatwierdzania zawartości za pomocą wtyczek

Konfigurowanie różnych poziomów dostępu do edycji różnych części witryny

Wyświetlanie struktury hierarchii stron, przenoszenie stron i przesyłanie plików metodą "przeciągnij i upuść

Limity Silverstripe

Nie oferuje wielu opcji wstępnie zaprojektowanych szablonów lub dodatkowych funkcji bez niestandardowych wysiłków

Brak wsparcia społeczności może wpływać na dostępność zasobów

Ceny Silverstripe

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Silverstripe

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

17. DotNetNuke (najlepszy do tworzenia aplikacji na poziomie Enterprise na platformie .NET)

Via: dnnsoftware.com DotNetNuke, powszechnie znany jako DNN, to potężny CMS zbudowany na platformie Microsoft ASP.NET. Został zaprojektowany jako dostawca bezpiecznej i elastycznej platformy do tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami internetowymi.

DNN doskonale nadaje się dla firm, które wymagają solidnej infrastruktury bezpieczeństwa i integracji z innymi technologiami Microsoft.

DotNetNuke najlepsze funkcje

Przypisywanie uprawnień do konkretnego modułu na konkretnej stronie

Zarządzanie setkami lub tysiącami witryn z jednej instancji DNN z funkcją zarządzania wieloma witrynami

Dostęp do setek darmowych i komercyjnych rozszerzeń innych firm dla dodatkowych funkcji

Limity DotNetNuke

Platforma może być zniechęcająca dla nowych użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z frameworkiem ASP.NET

Nie pozwala na zarządzanie niestandardowymi typami zawartości

Ceny DotNetNuke

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DotNetNuke

G2: 4.2/5 (25+ recenzji)

4.2/5 (25+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

18. Sitecore (najlepszy do spersonalizowanych doświadczeń klientów z możliwościami marketingu cyfrowego)

Via: dot.sitecore.com Sitecore to CMS na poziomie Enterprise, który zapewnia spersonalizowane doświadczenia cyfrowe w wielu kanałach.

Łączy w sobie zarządzanie zawartością z zaawansowanymi narzędziami marketingowymi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji, których celem jest zwiększenie zaangażowania klientów. Skalowalność i opcje integracji Sitecore pozwalają firmom tworzyć kompleksowe ekosystemy cyfrowe.

Najlepsze funkcje Sitecore

Tworzenie i uruchamianie spersonalizowanych doświadczeń, które są ukierunkowane na zwiększanie zaangażowania

Praca z najnowszymi frameworkami frontendowymi i zintegrowanym DevOps dla szybszego rozwoju

Dostęp do solidnych opcji niestandardowych, które łatwo integrują się z innymi systemami na poziomie Enterprise

Limity Sitecore

Platforma wymaga specjalistycznych umiejętności do efektywnego zarządzania

Ceny Sitecore

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sitecore

G2: 3.9/5 (380+ recenzji)

3.9/5 (380+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

19. Kentico (najlepsze do zarządzania zarówno zawartością, jak i marketingiem cyfrowym na jednej platformie)

Via: Kentico Kentico to system CMS typu "wszystko w jednym", który dostarcza kompleksowy zestaw funkcji do tworzenia angażujących doświadczeń cyfrowych. Znany z łatwości obsługi i funkcji, Kentico zapewnia wsparcie dla eCommerce, marketingu online i wielojęzycznego zarządzania zawartością.

Sprawia to, że jest to atrakcyjna opcja dla firm, które chcą szybko wdrożyć solidne rozwiązania cyfrowe bez poświęcania jakości lub wydajności.

Najlepsze funkcje Kentico

Obsługa wielokanałowego zarządzania zawartością w wielu witrynach internetowych, mikrowitrynach, aplikacjach, e-mailach i sieciach społecznościowych

Tworzenie stron internetowych w wizualnym Page Builder i przechowywanie zawartości w scentralizowanym Content Hub

Tworzenie zawartości dla wszystkich witryn za pomocą wbudowanego AI i dostarczanie jej w wielu kanałach

Kentico limit

Użytkownicy zauważyli, że oferowane analizy są podstawowe i nie zapewniają dogłębnego wglądu

Ceny Kentico

SaaS

Poziom standardowy: $2,050/miesiąc

$2,050/miesiąc Warstwa zaawansowana: $2,610/miesiąc

Samodzielne zarządzanie

Poziom standardowy: $1,050/miesiąc

$1,050/miesiąc Poziom zaawansowany: $2,110/miesiąc

oceny i recenzje Kentico

G2: 4.4/5 (310+ recenzji)

4.4/5 (310+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (45+ opinii)

20. Strapi (najlepsze do szybkiego tworzenia bezgłowych API)

Via: Strapi Strapi to bezgłowy CMS o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala programistom z łatwością tworzyć API. Zbudowany w JavaScript i w pełni konfigurowalny za pomocą wtyczek, Strapi oferuje programistom elastyczność w budowaniu skalowalnych aplikacji dla konkretnych potrzeb biznesowych.

Jego bezgłowa architektura pozwala na bezproblemową integrację z różnymi technologiami Front-end, co czyni go popularnym wyborem wśród programistów, którzy priorytetowo traktują szybkość i elastyczność w swoich projektach.

Najlepsze funkcje Strapi

Możliwość dostosowania panelu administratora i API oraz rozszerzenia zarządzania zawartością za pomocą niestandardowych wtyczek

Wykorzystanie API z dowolnego klienta (React, Vue, Angular), aplikacji mobilnych, a nawet urządzeń IoT za pomocą REST lub GraphQL

Połączenie baz danych, frameworków frontendowych lub statycznych generatorów stron do wyboru bez uzależnienia od dostawcy

Limity Strapi

Wymagana wiedza programistyczna do ustawienia i konfiguracji

Ograniczone wbudowane możliwości e-commerce, wymagające od użytkowników polegania na wtyczkach innych firm lub niestandardowego rozwoju w celu dodania takich funkcji

Ceny Strapi

Plan deweloperski: $29/miesiąc za projekt

$29/miesiąc za projekt Plan Pro: $99/miesiąc za projekt

$99/miesiąc za projekt Plan Teams: $499/miesiąc za projekt

Strapi oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 180 recenzji)

4.6/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

Najlepsze praktyki przy wdrażaniu CMS

Wdrożenie CMS ma reputację kłopotliwego, szczególnie dla menedżerów ds. marketingu zawartości. Ale nie musi tak być. Dzięki tym najlepszym praktykom można zapewnić płynną integrację i zmaksymalizować potencjał każdego systemu CMS:

Zdefiniuj jasne cele: Zanim jeszcze rozpocznie się faza wdrożenia, nakreśl ogólną strategię dotyczącą zawartości. Określ mierzalne cele, takie jak kamień milowy oglądalności lub obecność na platformie. Pomoże ci to wybrać i dostosować CMS do wsparcia twoich szerszych celów

Zanim jeszcze rozpocznie się faza wdrożenia, nakreśl ogólną strategię dotyczącą zawartości. Określ mierzalne cele, takie jak kamień milowy oglądalności lub obecność na platformie. Pomoże ci to wybrać i dostosować CMS do wsparcia twoich szerszych celów Zorganizuj role związane z zawartością: Wyraźnie zdefiniuj swoje wewnętrzne role, takie jak twórcy zawartości, redaktorzy i wydawcy. Wstępnie zaplanujcykl pracy przy tworzeniu zawartości który jest zgodny ze strukturą zespołu i wdrożyć go za pośrednictwem CMS

Wyraźnie zdefiniuj swoje wewnętrzne role, takie jak twórcy zawartości, redaktorzy i wydawcy. Wstępnie zaplanujcykl pracy przy tworzeniu zawartości który jest zgodny ze strukturą zespołu i wdrożyć go za pośrednictwem CMS Zapewnij szkolenie: Niektóre platformy CMS mają stromą krzywą uczenia się. Upewnij się, że twój zespół dokładnie wie, jak z nich korzystać, aby jak najlepiej wykorzystać swoją inwestycję

Niektóre platformy CMS mają stromą krzywą uczenia się. Upewnij się, że twój zespół dokładnie wie, jak z nich korzystać, aby jak najlepiej wykorzystać swoją inwestycję Przeprowadzenie oceny potrzeb: Oceń swoje obecne i przyszłe potrzeby, takie jak skalowalność i integracja z innymi systemami. Zapobiegnie to nadmiernemu komplikowaniu spraw i pozwoli ci zachować grunt pod nogami

