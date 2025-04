Jak zrobić wykres pączkowy, aby uzyskać efektowne wizualizacje?

Tworzenie przejrzystych, angażujących wizualizacji ma kluczowe znaczenie dla skutecznego prezentowania danych, a jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest użycie wykresu pączkowego.

Jest to mocne narzędzie do wizualizacji informacji, oferujące elegancką i nowoczesną odmianę tradycyjnego wykresu kołowego.

Przyjrzyjmy się, jak stworzyć wykres pączkowy, który uprości dane, a jednocześnie poprawi narrację.

Co to jest wykres pączkowy?

Wykres pączkowy, pisany również jako doughnut chart, wyświetla dane jako proporcjonalne segmenty dysku z wydrążonym środkiem, podobnym do pączka

Patrząc na wykres kołowy, łatwo jest błędnie zinterpretować rozmiar każdego kawałka jako reprezentację całego ciasta.

Zamiast prezentować kategorie jako plasterki, wykresy pączkowe używają łuków, co zwiększa przejrzystość. Chociaż centralny otwór może początkowo wydawać się wyborem projektowym, pomaga widzom uniknąć nieporozumień co do obszaru każdej sekcji.

Ponadto są one proste w tworzeniu i mają nowoczesny wygląd, dzięki czemu wyróżniają się wśród innych wykresów technik wizualizacji .

przez Stackoverflow

Rodzaje wykresów pączkowych

Wykresy pączkowe występują w kilku typach, z których każdy służy określonym celom zależnie od prezentowanych danych. Oto kilka popularnych typów wykresów kołowych:

Prosty wykres pączkowy

Funkcja ta polega na podzieleniu pierścienia na segmenty, z których każdy reprezentuje część danych. Celem jest pokazanie, jak różne części porównują się do całości, przy jednoczesnym zachowaniu czystego i atrakcyjnego wizualnie projektu.

Zazwyczaj wewnątrz pierścienia znajduje się pusty środek, choć czasami można dodać etykiety lub dodatkowe informacje.

Wykres pączkowy z eksplozją

Z drugiej strony, eksplodowany wykres pączkowy idzie o krok dalej. Jest to bardziej zaawansowana wersja prostego wykresu pączkowego, zaprojektowana w celu podkreślenia określonych segmentów.

Ten wykres wyciąga jeden lub więcej segmentów ze środka, wyróżniając te części. Ten typ jest korzystny w przypadku wyróżniania określonych kategorii lub pokazywania hierarchicznych powiązań w danych.

Wizualnie "eksplodujące" części wykresu w naturalny sposób przyciągają uwagę widza do sekcji, które mają największe znaczenie.

Zagnieżdżony wykres pączkowy

Znany również jako wielopoziomowy lub koncentryczny wykres pączkowy, pełni funkcję wielu pierścieni. Każdy pierścień reprezentuje inny poziom danych, umożliwiając bardziej hierarchiczne wyświetlanie informacji.

Ten typ jest korzystny, gdy chcesz pokazać relacje lub podziały w ramach kategorii.

Skumulowany wykres pączkowy

Na tym wykresie każdy segment pączka jest dalej podzielony na podsegmenty, które reprezentują różne części tej samej kategorii.

Ten typ jest przydatny do pokazania, w jaki sposób różne elementy składają się na całość

Wykres pączka z etykietą

Niektóre wykresy pączkowe zawierają etykiety lub wartości wewnątrz lub na zewnątrz segmentów, aby zapewnić dodatkowy kontekst, zwiększając czytelność i interpretację.

Kiedy używać wykresu kołowego?

Wykresy pączkowe są świetnym narzędziem do wizualizacji, ale nie zawsze pasują do każdej wizualizacji danych. Wiedza o tym, kiedy go użyć, może sprawić, że dane będą bardziej przejrzyste i angażujące.

Oto kilka scenariuszy, w których wykres pączkowy jest najlepszym sposobem na przedstawienie danych:

Porównywanie części do całości

Wykresy pączkowe pokazują jak różne części wpływają na cały zestaw danych

przykład

Jeśli pokazujesz udział w rynku kilku firm, każdy segment pączka reprezentuje udział danej firmy. Wykres jasno pokazuje, jaką przestrzeń zajmuje każdy konkurent na rynku, nie przytłaczając widza liczbami.

To wizualne porównanie pomaga odbiorcom szybko zrozumieć proporcje.

Podkreślenie kluczowych kategorii

Rozbity wykres pączkowy jest szczególnie skuteczny przy podkreślaniu konkretnych punktów danych.

przykład

Załóżmy, że prezentujesz wydatki firmy i chcesz zwrócić uwagę na koszty marketingu. Lekko "eksplodując" segment marketingowy z pączka, możesz go wizualnie wyróżnić, zapewniając, że widzowie natychmiast go zauważą.

Jest to szczególnie przydatne w prezentacjach, w których określone punkty danych muszą się wyróżniać, nie tracąc przy tym na aktualności.

Koncentracja na atrakcyjności wizualnej

Czasami dane muszą być prezentowane w sposób informacyjny i estetyczny. Wykresy pączkowe oferują elegancki, nowoczesny wygląd infografik lub prezentacji cyfrowych

przykład

Organizacja non-profit może użyć wykresu pączkowego, aby pokazać, w jaki sposób przydzielane są jej darowizny - jedna sekcja na koszty administracyjne, inna na programy itp. Wydrążony środek może wyświetlać ważną liczbę lub ikonę, zwiększając atrakcyjność wizualną wykresu, jednocześnie koncentrując się na danych.

Unikanie nieporozumień

Wykresy kołowe mogą często prowadzić do błędnej interpretacji, ponieważ widzowie mają tendencję do skupiania się na obszarze każdego plasterka, a nie na wartości, którą reprezentuje. Wykresy kołowe pomagają wyeliminować ten problem, skupiając uwagę na długości każdego łuku, co ułatwia porównywanie wartości

przykład

Projekt wykresu pączkowego pomaga widzom zrozumieć podział czasu spędzonego na różnych działaniach w projekcie bez rozpraszania się ogólnym obszarem każdego segmentu.

Wydrążony środek minimalizuje zamieszanie, umożliwiając bardziej precyzyjne porównywanie danych.

Upraszczanie złożonych danych

Wykresy pączkowe mogą uprościć skomplikowane zestawy danych. Pomagają one zmniejszyć bałagan, koncentrując się na najważniejszych kategoriach bez przytłaczania odbiorców nadmierną ilością szczegółów

przykład

Jeśli prezentujesz wyniki ankiety z wieloma odpowiedziami, wykres pączkowy może podsumować wyniki, ułatwiając widzom przyswojenie informacji.

Przeczytaj również: 25 najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami

Jak stworzyć wykres pączkowy

Podczas gdy Arkusze Google są dobrym rozwiązaniem dla tworzenia wykresów kołowych i pączkowych, ma pewne limity.

Po pierwsze, tworzenie wykresów w podróży może być wyzwaniem. Interfejs jest lepiej zoptymalizowany do użytku na pulpicie, co utrudnia wydajną pracę na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza z dużymi zestawami danych.

Ponadto estetyka wykresów w Arkuszach Google jest ograniczona. Może to być wadą podczas korzystania z nich w prezentacjach lub rozmowach z klientami, ponieważ mogą one nie zapewniać dopracowanego wyglądu. ClickUp to rozwiązanie do zarządzania projektami, które podwaja się jako potężny narzędzie do wizualizacji danych . Nie kończy się na zarządzaniu zadaniami - błyszczy podczas niestandardowego i wizualizowania danych, zwłaszcza podczas konwersji wykresów kołowych na wykresy pączkowe

Istnieje wiele narzędzi do śledzenia czasu, takich jak time tracker, wykresy (kołowe, liniowe, słupkowe), które pomagają w efektywnej obsłudze projektów za pomocą ClickUp._ Chandu Prasad T S , Senior Account Executive w Smallcase Technologies Pvt Ltd

Oto jak można utworzyć wykres pączkowy za pomocą ClickUp:

Krok 1. Zidentyfikuj dane

Zdecyduj, jakie kategorie chcesz reprezentować na wykresie. Na przykład, jeśli śledzisz zadania projektu, kategorie mogą być "Zakończone", "W trakcie", "Oczekujące" itp.

Zbierz wartości numeryczne dla każdej kategorii. Może to być liczba zadań, spędzonych godzin lub inne istotne dane.

W ClickUp możesz wybierać dane z różnych lokalizacji, takich jak Przestrzenie, Foldery lub Listy. Ta elastyczność pozwala dostosować wykres do konkretnych potrzeb.

Krok 2. Wstaw wykres kołowy

Zacznij od utworzenia wykresu kołowego, który później zostanie przekształcony w wykres pączkowy.

Możesz zacząć od otwarcia pliku Pulpit ClickUp , a następnie kliknij + Dodaj kartę i wybierz "Wykres kołowy" z niestandardowych opcji karty.

Kliknij "Wykres kołowy", aby wyświetlić dane w ClickUp Dashboards

Pulpity nawigacyjne ClickUp składają się z wysoce konfigurowalnych kart, które można zaaranżować tak, aby prezentowały dane w dowolny sposób. Utworzenie wykresu pączkowego w ClickUp jest tak proste, jak użycie następujących elementów Niestandardowe karty do wprowadzania i wyświetlania informacji.

Rozbij cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp

Załóżmy na przykład, że zarządzasz obciążeniem pracą zespołu i chcesz podzielić je według statusu - czy zadania są zakończone, w trakcie lub oczekujące.

Po wprowadzeniu zestawu danych ClickUp wyświetli wykres kołowy, który nie tylko przedstawia status zadań, ale także zawiera dodatkowe szczegóły, takie jak etykiety zadań, liczby podzadań i wszelkie wskaźniki zadań, które są blokowane lub oczekujące.

Krok 3. Konwersja na wykres kołowy

Możesz szybko przekonwertować ten wykres kołowy na wykres pączkowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. W ustawieniach wykresu kołowego poszukaj opcji konwersji na wykres pączkowy.

Włącz opcję wykresu pączkowego. Spowoduje to dodanie otworu w środku wykresu kołowego, wyświetlając całkowitą liczbę w środku

Umożliwia łatwą wizualizację danych za pomocą wykresu pączkowego w ClickUp Dashboards

Liczba ta reprezentuje ogólną sumę kategorii, dając szybki obraz danych.

Wykres pączkowy może być tak szczegółowy lub prosty, jak to tylko możliwe. Ten niestandardowy poziom oznacza, że wykres będzie nie tylko przekazywał dane, ale także będzie pasował do ogólnego wyglądu pulpitu lub raportu.

Krok 4. Użyj widoku hierarchicznego

Kolejną funkcją, która sprawia, że wykresy pączkowe są tak przydatne, jest Widok ClickUp Drill-down . Możesz kliknąć dowolny wycinek lub sumę pośrodku, aby dokładniej zbadać konkretne dane kryjące się za tym segmentem

Łatwo modyfikuj lub aktualizuj zadania bezpośrednio na wykresie w celu płynnej edycji za pomocą funkcji drill-down w ClickUp Dashboards

Na przykład, jeśli śledzisz zadania zespołu, możesz przejść w dół, aby zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za które zadanie, ich terminy i jakie postępy zostały poczynione.

Łatwe porządkowanie danych z pól daty w określonym zakresie czasu w celu wizualizacji trendów za pomocą widoku ClickUp Drill-down View

Platforma umożliwia również organizowanie danych według daty za pomocą Pola daty ClickUp w kartach pulpitu nawigacyjnego . Jest to szczególnie pomocne w wizualizacji trendów w czasie, ponieważ można tworzyć wykresy kołowe podkreślające ewolucję określonych działań lub zadań w określonym zakresie czasu.

Krok 5. Zapisywanie i udostępnianie

Gdy wykres będzie gotowy, zapisz go i udostępnij swojemu zespołowi lub interesariuszom, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych wizualizacji danych.

Przykłady przypadków użycia wykresu pączkowego

Potrzebujesz pomysłów na wykorzystanie wykresów pączkowych? Przyjrzyjmy się kilku z nich w poszukiwaniu inspiracji.

Wykresy pączków technicznych

Wykresy kołowe to świeże spojrzenie na klasyczny wykres kołowy, dzięki czemu idealnie nadają się do wizualizacji danych związanych z technologią.

Na przykład, poniżej znajduje się infografika na temat popularnych platform mediów społecznościowych, gdzie wykresy pączkowe mogą podzielić dane demograficzne odbiorców według grup wiekowych

przez Venngage Podobnie, podczas ilustrowania porównań marek laptopów, seria wykresów pączków może wizualnie reprezentować ogólną wielkość branży i trendy.

przez Venngage

Wykresy pączków sprzedaży

Teams sprzedażowe mają do czynienia z przytłaczającą ilością danych. Wykres pączkowy może upakować mnóstwo cennych informacji na małej przestrzeni, co jest idealne dla pulpitu sprzedaży.

Na przykład, wykres może wyświetlać zamknięte transakcje, z każdym typem transakcji pokazanym proporcjonalnie do całości. Pomaga to zespołom szybko zobaczyć ich wyniki, dostrzec luki i podejmować decyzje oparte na danych w celu zwiększenia konwersji.

przez Boldbi

Wykresy produkcji pączków

W produkcji, wykresy pączkowe mogą być potężnym narzędziem do zrozumienia nieefektywności produkcji. Korzystając z tych wykresów, menedżer może wizualizować przyczyny straconego czasu produkcji, takie jak awarie sprzętu, potrzeby konserwacyjne lub niedobory materiałów.

Rozbicie tych problemów na segmenty wykresu pączkowego ułatwia zobaczenie, gdzie koncentrują się problemy i bardziej efektywne przydzielanie zasobów, co może poprawić wydajność.

przez Boldbi

Wykresy pączków finansowych

Dane finansowe mogą być przytłaczające, ale wykresy pączkowe upraszczają je, wyświetlając kategorie, takie jak zapłacone, oczekujące, zaległe i domyślne konta. Daje to zespołom finansowym szybki wgląd w kondycję finansową firmy

przez Boldbi Analitycy mogą natychmiast zobaczyć, gdzie pojawiają się potencjalne problemy i działać proaktywnie, poprawiając zarządzanie przepływem środków pieniężnych i zmniejszając ryzyko finansowe. Jest to prosty, ale skuteczny sposób monitorowania liczb, które mają znaczenie.

Rządowe wykresy pączkowe

Rządowe pulpity nawigacyjne również mogą korzystać z wykresów kołowych, szczególnie w odniesieniu do śledzenia procesów, takich jak wnioski o dotacje.

przez Boldbi Możesz użyć wykresu pączkowego, aby przedstawić procent otrzymanych, zatwierdzonych lub wciąż oczekujących wniosków. Ten rodzaj wizualizacji daje administratorom przegląd na pierwszy rzut oka, pomagając im wykryć nieefektywności i wąskie gardła w systemie.

Dzięki szybkiej identyfikacji miejsc, w których proces zwalnia, mogą oni ponownie przydzielić zasoby i poprawić ogólną wydajność.

Przeczytaj również: 10 przykładów diagramów dla każdego rodzaju projektu

Zalety korzystania z wykresów pączkowych

Od niestandardowych opcji po prostotę, oto zestawienie powodów, dla których wykresy kołowe są doskonałym wyborem dla twojego projektu wykres do zarządzania projektami .

1. Możliwość dostosowania

Jedną z największych zalet wykresów typu donut jest możliwość ich niestandardowego dostosowania. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, nauczycielem czy studentem, możesz dostosować te wykresy do swoich odbiorców i celów

Elastyczność w dostosowywaniu kolorów, etykiet i wyglądu ułatwia prezentowanie złożonych danych w przystępny sposób. Możesz na przykład dopasować schemat kolorów wykresu do swojej marki lub wykorzystać psychologię kolorów, aby wpłynąć na sposób, w jaki widzowie interpretują dane.

Inną przydatną funkcją jest możliwość eksplodowania sekcji wykresu, zwracając uwagę na kluczowe punkty danych i kierując uwagę widza. Ten poziom niestandardowych ustawień może zmienić to, co może być nudnym zestawem danych, w atrakcyjną wizualnie narrację.

2. Przyjazność dla użytkownika

Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie danych, aby stworzyć lub zrozumieć wykres pączkowy. Okrągła konstrukcja naturalnie nadaje się do pokazywania proporcji, co ułatwia zrozumienie nawet złożonych danych. Wykresy pączkowe przekraczają bariery kulturowe i językowe, co czyni je doskonałym narzędziem do globalnej współpracy.

Ponadto, ponieważ są one tak intuicyjne, mogą pomóc w ułatwieniu dyskusji, nawet wśród osób niezaznajomionych z analizą danych

3. Prostota

Najważniejszą zaletą wykresów pączkowych jest ich prostota. Ich minimalistyczny design pozwala widzom natychmiast zrozumieć dane, nawet jeśli mają niewielkie lub żadne doświadczenie w czytaniu wykresów.

Fakt, że wykresy pączkowe mają bardzo niewiele krytycznych elementów, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne pierścienie, segmenty, kafelki i legendy, oznacza również mniejsze obciążenie poznawcze dla widza, co ułatwia przyswajanie informacji na pierwszy rzut oka.

4. Atrakcyjność wizualna

W przeciwieństwie do tradycyjnych wykresów, wykresy pączkowe dają więcej przestrzeni do pracy, pozwalając na kreatywność w układzie i użyciu kolorów. Pusty środek może skutecznie wyświetlać kluczowe liczby lub sumy, poprawiając wygląd i funkcję.

Dobrze zrobiony wykres pączkowy może być elementem prezentacji, pozostawiając niezatarte wrażenie na odbiorcach.

Limity wykresów pączkowych

Chociaż wykresy pączkowe są atrakcyjne wizualnie i praktyczne do wyświetlania niektórych typów danych, mają one kilka limitów, które mogą sprawić, że nie będą one odpowiednie w każdej sytuacji.

1. Nie są idealne dla często zmieniających się danych

Ponieważ projekt jest statyczny, aktualizowanie go w czasie rzeczywistym bez tworzenia wizualnego bałaganu jest trudne. Kiedy próbujesz odświeżyć dane, stałe sekcje mogą stać się nieuporządkowane, przez co wykres jest trudny do odczytania. Okrągły format nie nadaje się również do reprezentowania danych, które często się zmieniają.

Inne formaty, takie jak wykresy liniowe, są często bardziej skuteczne, gdy informacje muszą być szybko aktualizowane.

2. Limit możliwości reprezentowania wielu kategorii

Gdy próbujesz wcisnąć więcej punktów danych, wykres szybko staje się zatłoczony i trudny do interpretacji. Im więcej sekcji zostanie dodanych, tym trudniej będzie zachować przejrzystość, a widzowie mogą mieć trudności z odnalezieniem sensu w nakładających się liniach i etykietach.

W przypadku złożonych zestawów danych z wieloma zmiennymi, prostsze, mniej zagracone alternatywy mogą być bardziej efektywne.

3. Mniej precyzyjny do szczegółowego porównywania danych

Wykresy pączkowe są efektowne wizualnie, ale nie są najlepszą opcją do precyzyjnego porównywania danych

Ponieważ koncentrują się one na ogólnych proporcjach, a nie na konkretnych wartościach, może być trudno dokładnie zmierzyć różnice wielkości między sekcjami. Zaokrąglona konstrukcja utrudnia również pomiar dokładnych wartości procentowych, zwłaszcza w przypadku mniejszych wycinków danych.

Ten brak precyzji może prowadzić do błędnej interpretacji, głównie gdy celem jest porównanie subtelnych różnic między kategoriami.

4. Ograniczenia przestrzeni

Kolejnym limitem jest to, że wykresy pączkowe mogą mieć trudności, gdy przestrzeń jest ograniczona. Ich okrągły układ wymaga dużej ilości miejsca, aby wyraźnie wyświetlać dane, zwłaszcza gdy konieczne jest dołączenie etykiet lub dodatkowych informacji.

W przypadku prezentacji w małych przestrzeniach, takich jak ekrany urządzeń mobilnych lub w gęstych raportach, tekst i segmenty mogą zostać ściśnięte, co utrudnia odczytanie wykresu. To sprawia, że wykres pączkowy jest mniej elastyczny niż wykres słupkowy lub liniowy, które mogą szybko dostosować się do ograniczonej przestrzeni bez utraty przejrzystości.

bonus: Zapoznaj się z tym krótkim przewodnikiem na temat Jak zrobić wykres kołowy w Excelu w kilka minut i uprościć proces raportowania.

Twórz oszałamiające wykresy pączkowe za pomocą ClickUp

Wykresy kołowe są jak nowoczesna, stylowa wersja klasycznego wykresu kołowego i jasne jest, dlaczego są tak popularne. Ich elegancki, minimalistyczny wygląd pasuje do każdego stylu wizualnego. Ich zdolność adaptacji sprawia, że są jeszcze lepsze i można ich używać do prezentowania danych z różnych branż.

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem wykresu w formie pączka, ClickUp ma dla ciebie rozwiązanie.

Możesz nie tylko projektować oszałamiające wykresy pączkowe, ale także zarządzać danymi, usprawniać projekty i automatyzować cykle pracy - wszystko w jednym miejscu.

A co najlepsze? Jest Free! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij optymalizować cały proces!