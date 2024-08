Jak utworzyć wykres kołowy w Arkuszach Google (6 prostych kroków)

Jeśli chcesz wizualnie przedstawić swoje dane, wykres kołowy jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl. Wykres kołowy pomaga przedstawić dane w formacie, który jest łatwy do zrozumienia i pomaga uzyskać jasny obraz każdego ustawienia danych. Pomaga nam to w łatwej analizie i zrozumieniu liczb, co czyni go popularnym wyborem.

Arkusze Google umożliwiają łatwe tworzenie wykresów kołowych, jeśli dane mają format tabeli.

Przyjrzyjmy się, jak to zrobić i jakie niestandardowe opcje są dostępne. Obejmuje to różne elementy, takie jak kształty, wyświetlanie wartości procentowych, dodawanie etykiet lub przekształcanie wykresu w wykres kołowy 3D o innym wyglądzie.

**Co to jest wykres kołowy w Arkuszach Google?

Wykres kołowy to format wizualizacji gdzie zakończony zestaw danych jest reprezentowany jako ciasto, a dane reprezentujące różne czynniki są podzielone na plasterki w celu zilustrowania proporcji liczbowych.

Każdy kawałek tortu reprezentuje procent całości, co ułatwia wizualizację dystrybucji danych na pierwszy rzut oka.

Wykresy kołowe są idealne, gdy cały zestaw danych jest częścią większej grupy lub gdy chcesz pokazać względne rozmiary różnych kategorii w tym samym zestawie danych.

Weźmy przykład kwartalnego raportu wydatków, który przedstawia ogólne wydatki w danym kwartale i obszary, w których te wydatki zostały poniesione.

przez Arkusze Google W tym przypadku posiadanie danych w formacie tabeli może nie dać jasnego obrazu. Ale z wykres kołowy łatwo jest zrozumieć, na które obszary wydajemy najwięcej, bez konieczności zagłębiania się w szczegółowe informacje.

6 kroków do stworzenia wykresu kołowego w Arkuszach Google

Jeśli korzystasz z Arkuszy Google, musisz mieć gotowe ustawienie danych. Po uzyskaniu danych wykonaj te proste kroki, aby przekształcić je w atrakcyjny wizualnie wykres kołowy:

Krok 1: Otwórz Arkusze Google i wprowadź dane

Zacznij od wprowadzenia danych do arkusza. Upewnij się, że dane te są uporządkowane i mają wyraźne etykiety dla każdej kategorii wraz z odpowiadającymi im wartościami.

Na przykład, tworzymy wykres kołowy dla kwartalnych wydatków i mamy listę kategorii wydatków w jednej kolumnie i odpowiadające im kwoty w sąsiedniej kolumnie.

Krok 2: Podświetl swoje dane

Zaznacz dane, które mają zostać wprowadzone do wykresu kołowego. W tym celu:

Przejdź do Arkuszy Google, w których znajdują się dane

Wybierz komórki, dla których chcesz utworzyć wykres kołowy

Notatka: Tylko podświetlone dane zostaną użyte do utworzenia wykresu kołowego, więc upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie pola, które chcesz.

Krok 3: Przejdź do menu "Wstaw "

Przejdź do górnego paska i kliknij opcję "Wstaw" w menu z wybranymi danymi. Spowoduje to otwarcie menu rozwijanego, w którym należy wybrać akcję "Wykres".

Ta czynność spowoduje podpowiedź do pojawienia się redaktora wykresów po prawej stronie ekranu.

Krok 4: Ustawienie wykresu kołowego

Po kliknięciu opcji wykresu, Arkusze Google natychmiast zwizualizują dane w idealnym formacie. W tym przypadku otrzymaliśmy pożądany wykres kołowy.

Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, niestandardowe dostosowanie wykresu przy użyciu danych wybranych w "Edytorze wykresów" jest łatwe.

Po prawej stronie ekranu znajduje się opcja "Ustawienia", w której można uzyskać widok sugerowanych wykresów i przejść do "Wykresu kołowego", jeśli zostanie wyświetlona inna opcja.

Krok 5: Niestandardowy wykres kołowy

Zapoznaj się z opcjami niestandardowymi dostępnymi w edytorze wykresów, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną i przejrzystość wykresu kołowego. Edytuj wykres i modyfikuj kolory, dodaj tytuł, dostosuj legendę i nie tylko.

Kliknij elementy wykresu, które chcesz niestandardowo dostosować, a odpowiednie opcje pojawią się w "Edytorze wykresów"

Krok 6: Finalizacja i wstawienie

Kliknij przycisk "Wstaw" w edytorze wykresów, gdy będziesz zadowolony z wyglądu wykresu kołowego. Ta czynność spowoduje osadzenie wykresu kołowego bezpośrednio w dokumencie Arkuszy Google.

I gotowe!

Wykres kołowy jest gotowy do użycia w arkuszach. Przeciągnij krawędzie wykresu, aby zmienić jego rozmiar lub położenie w arkuszu kalkulacyjnym Google.

**Jak niestandardowy wykres kołowy w Arkuszach Google?

Arkusze Google dostarczają szereg niestandardowych opcji, dzięki którym wizualizacje będą bardziej angażujące i dostosowane do odbiorców.

Zmieniaj kolory, twórz wykresy kołowe 3D, dodawaj legendę, zmieniaj lub dodawaj tytuły i etykiety oraz rób wiele więcej. Znajdziesz je tuż obok wykresu w opcji "Niestandardowe".

W ramach tej opcji dostępne są opcje przedstawione poniżej.

Zmień typ i styl wykresu

Aby zmienić kolory, obramowanie lub kolor tła wykresu, użyj opcji "Styl wykresu" i otwórz kategorię, którą chcesz zmienić.

Utwórz wykres kołowy 3D

Aby utworzyć wykres kołowy 3D, przejdź do opcji ustawień.

Tutaj można zmienić zakres danych wykresu, dodać etykiety i utworzyć wykres kołowy 3D. W tym celu wybierz opcję Wykres kołowy 3D.

Pamiętaj, że wykres 3D często ma ograniczone opcje i może być trudny do odczytania, co czyni go idealnym tylko w określonych sytuacjach.

Dodaj wykres pączków

Wykonaj kroki podane poniżej, aby dodać otwór w kształcie pączka na środku wykresu kołowego.

Przejdź do zakładki Niestandardowy

Wykres kołowy> Wybierz opcję "Otwór na pączka 75%"

Zmień kolory

Arkusze Google oferują różne palety kolorów dla wykresu kołowego. Kliknij na poszczególne wycinki, aby zmienić ich kolory zgodnie z własnymi preferencjami.

Opcje legendy

Przesuń legendę, aby znaleźć optymalne miejsce dla wykresu. Redaktor wykresów umożliwia ustawienie legendy na dole, górze, po lewej lub po prawej stronie wykresu.

Sugerujemy pozostawienie opcji "Auto" w celu optymalnego wykorzystania, chyba że chcesz przenieść ją w określone miejsce na wykresie.

**Jak zrobić wykres kołowy w Arkuszach Google z danymi z wielu arkuszy?

Tworzenie wykresu kołowego z jednego arkusza jest dość proste. Proces ten jest jednak nieco trudniejszy w przypadku korzystania z danych z wielu arkuszy.

Idealną opcją jest zebranie wszystkich danych w jednym arkuszu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takich przypadkach tworzenie wykresu kołowego wymaga nieco innego podejścia do konsolidacji i wizualizacji informacji.

W tym celu kroki są następujące.

Krok 1: Oczyszczenie danych na każdym arkuszu

Aby pracować nad tworzeniem wykresów kołowych z wielu arkuszy, należy rozpocząć od wstępnego oczyszczenia danych. Oczyszczanie danych wymaga upewnienia się, że etykiety, których używamy na wykresie kołowym i wartości mają wspólną cechę.

Na przykład, jeśli musimy dodać dane dotyczące wydatków z innego kwartału, możemy utworzyć osobny arkusz i dodać te dane. Jednak pola danych muszą być zgodne, aby można je było wykorzystać na wykresie kołowym.

Każdy arkusz powinien mieć wyczyszczone etykiety dla kategorii i odpowiadających im wartości.

Krok 2: Utwórz nowy arkusz dla wykresu

Zacznij od dodania nowego arkusza, który posłuży jako lokalizacja dla skonsolidowanego wykresu kołowego. Arkusz ten będzie centralnym punktem gromadzenia danych z wielu arkuszy.

Krok 3: Wykorzystanie formuł do konsolidacji danych

Użyj formuł, aby pobrać dane z poszczególnych arkuszy do nowego arkusza.

Na przykład, jeśli chcesz połączyć dane z komórek od A1 do B11 w Arkuszu1, możesz użyć formuły typu =Arkusz1!A1:B11. Powtórz ten proces dla każdego arkusza, który chcesz uwzględnić na wykresie kołowym.

Krok 4: Oblicz wartości całkowite

Jeśli wykres kołowy jest oparty na wartościach procentowych, warto obliczyć łączną wartość dla każdej kategorii. Użyj formuł takich jak "=SUMA", aby obliczyć sumę wartości dla każdej kategorii w różnych arkuszach.

Krok 5: Podświetlenie i wstawienie wykresu

Po skonsolidowaniu danych w nowym arkuszu, zaznacz odpowiednie komórki zawierające etykiety kategorii i odpowiadające im wartości. Przejdź do menu "Wstaw" i wybierz "Wykres"

Wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji, aby wybrać wykres kołowy i niestandardowy zgodnie z własnymi preferencjami.

I gotowe!

Dostosuj wykres kołowy zgodnie z potrzebami, stosując wcześniej wzmiankowane wskazówki. Dostosuj tytuły, kolory, etykiety i inne elementy, aby zapewnić przejrzystą i atrakcyjną wizualnie reprezentację.

Automatyczna aktualizacja wykresu (opcjonalnie)

Aby wykres kołowy odzwierciedlał zmiany w arkuszach źródłowych w czasie rzeczywistym, rozważ użycie dynamicznych formuł, takich jak IMPORTRANGE lub wbudowanych funkcji Arkuszy Google, aby automatycznie aktualizować skonsolidowane dane.

W ten sposób nie będziesz musiał ręcznie dodawać nowych danych do wykresu; wykres kołowy zostanie automatycznie zaktualizowany po dodaniu nowego arkusza z odpowiednimi punktami danych.

3 Limity tworzenia wykresów kołowych w Arkuszach Google

Tworzenie wykresów kołowych w Arkusze Google może wydawać się łatwe, ale nie jest elastyczne i ma limity. Obejmują one następujące kwestie.

Nie jest łatwo tworzyć on-to-go!

Arkusze Google to pestka, jeśli tworzysz wykres kołowy na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Ale wyobraź sobie, że robisz to na telefonie komórkowym, z dużą ilością danych. Nie jest to zbyt łatwe, prawda?

Dzieje się tak głównie dlatego, że interfejs użytkownika jest lepiej zoptymalizowany do pracy przy biurku niż do pracy w locie. Wprowadzanie zmian lub przeglądanie dokumentów w aplikacji może być łatwe, ale tworzenie i edytowanie ich od zera zdecydowanie nie jest łatwe!

Czasochłonne

Przedstawiony proces jest prosty i w sześciu krokach można łatwo utworzyć i niestandardowy wykres. Ale co z robieniem tego szybko, z dużą ilością danych i dla wielu arkuszy? Arkusze Google mogą nie być idealną opcją do tworzenia wykresów kołowych w takich sytuacjach.

Ograniczona estetyka

Arkusze Google mają ograniczoną estetykę i można łatwo zauważyć wykres kołowy zaprojektowany w Arkuszach Google, jeśli masz doświadczenie i wiedzę. Niestety oznacza to, że te surowe wykresy nie są idealne do wykorzystania w prezentacjach lub rozmowach z klientem.

Biorąc pod uwagę te limity, należy albo zaprojektować wykres oddzielnie, albo zdecydować się na narzędzia, które oferują wiele elementów wizualizacji dla uzyskania doskonałych wyników. Podczas gdy Arkusze Google jest fantastycznym arkuszem kalkulacyjnym online, możesz czuć się ograniczony z powodu wizualizacji danych lub ograniczeń w zarządzaniu projektami.

Twórz wykresy kołowe bez wysiłku z ClickUp

Możesz pobierać dane bezpośrednio z zadań, dokumentów lub pól niestandardowych i tworzyć atrakcyjne wizualnie wykresy kołowe w zaledwie kilku prostych krokach. Ponadto wszelkie aktualizacje danych będą odzwierciedlane na wykresie w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wykres przedstawia dokładne i najnowsze informacje.

Aby dodać wykres kołowy za pomocą ClickUp, dodaj Niestandardowe widżety do Pulpit nawigacyjny ClickUp i utwórz wykres kołowy na podstawie dowolnych danych.

Wykresy kołowe to świetny sposób na pokazanie proporcji, które składają się na całość. Ale chociaż pomaga nam łatwo zrozumieć złożone dane, są chwile, kiedy wykres kołowy może nie być idealną opcją dla twoich potrzeb.

Nie musisz się ograniczać ze względu na limity Arkuszy Google; zamiast tego skorzystaj z alternatyw, takich jak ClickUp.

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, oferujące bogate w funkcje środowisko do wizualizacji danych poprzez jego Pulpity . Narzędzie dostarcza również darmowe szablony wykresów które pomagają wizualizować dane w różnych formatach.

Dzięki ClickUp masz obciążenie do zrobienia następujących rzeczy i nie tylko.