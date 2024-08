Jak stworzyć wykres kołowy w Excelu w kilka minut!

Ludziom łatwiej jest zrozumieć złożone dane, gdy są one prezentowane za pomocą wykresów lub diagramów. Wykresy kołowe są jednymi z najpopularniejszych formatów reprezentacji na przestrzeni lat.

Prawdopodobnie zobaczysz je na blogach, w gazetach, telewizji i prezentacjach w pracy. Microsoft Excel jest jednym z najstarszych i najczęściej używanych programów do tworzenia wykresów kołowych narzędzi do wizualizacji danych do tworzenia wykresów kołowych.

Czym jest wykres kołowy?

Wykres kołowy przedstawia dane lub statystyki w formie wizualnej. Segmenty lub wycinki wykresu kołowego reprezentują część całości. Rozmiar każdego kawałka ciasta odpowiada względnej ilości lub procentowi określonej kategorii w zbiorze danych.

Zapewnia to jasny i zwięzły sposób na przekazanie dystrybucji i powiązań między różnymi elementami tego zbioru danych.

Aby utworzyć wykres kołowy, potrzebne są co najmniej dwie różne wartości, które sumują się do 100% danych.

Wykresy kołowe stają się jednak mniej skuteczne jako wizualizacja danych format, jeśli zbiór danych jest zbyt złożony lub zawiera zbyt wiele zmiennych.

Te wykresy są popularnymi przykładami wykresów kołowych, ponieważ podsumowują rozszerzenie danych w prostej wizualnej formie i nie wymagają wielu wyjaśnień.

Na przykład, są one często używane do reprezentowania różnych kategorii zbioru danych - na przykład dystrybucji populacji zebranej w ramach spisu powszechnego lub liczby osób, które odpowiedziały na ankietę.

Weźmy pierwszy przykład.

Powiedzmy, że zebrałeś informacje na temat biegłości językowej populacji lub dystrybucji grup wiekowych tej populacji w określonej lokalizacji geograficznej. Wykresy kołowe byłyby w tym przypadku najskuteczniejszym sposobem na wizualne przedstawienie każdej z tych informacji.

Wykres kołowy biegłości językowej populacji

Wykres kołowy dystrybucji grup wiekowych w populacji

W drugim przykładzie zbadaj doświadczenia swoich klientów w skali Likerta. Używając różnych kolorów, użyj wykresu kołowego do obliczenia ocen i przedstawienia różnych kategorii.

Wykres kołowy ankiety satysfakcji klienta

Wykres kołowy w zarządzaniu projektami

Wykresy kołowe są przydatne do tworzenia wykresy do zarządzania projektami pokazujące krytyczne informacje o projekcie. Wykresy wyświetlają szczegółowe informacje o tym, kto wykonuje jakie zadanie w zespole i jaki jest czas potrzebny do zrobienia każdej sceny w cyklu projektu. Menedżerowie projektów udostępnianie i interpretowanie informacji za pomocą wykresów kołowych i innych diagramów wizualnych. Pomaga to kierownikom projektów podejmować świadome decyzje w trakcie realizacji projektu.

Otrzymujesz wiele oprogramowanie do zarządzania projektami opcje i Alternatywy programu Excel w Internecie, a każdy z nich jest równie biegły w przekształcaniu danych w efektowne wizualizacje. My jednak przyjrzymy się procesowi tworzenia podstawowego wykresu kołowego w Excelu.

3 proste kroki do stworzenia wykresu kołowego w Excelu

W większości aplikacji arkusza kalkulacyjnego do utworzenia prostego wykresu kołowego potrzebne są dwa dane wejściowe - dwie lub więcej kategorii zbioru danych i liczba powiązana z każdą z nich.

Wykonaj trzy kroki, aby utworzyć wykres kołowy.

Krok 1: Wprowadź dane

Otwórz pusty arkusz w programie Excel i wprowadź kategorie danych oraz liczby lub wartości procentowe dla każdej z nich. Każda kategoria stanie się ostatecznie wycinkiem wykresu kołowego.

Weźmy ten prosty scenariusz zarządzania projektami : zbiór danych reprezentujący procent zakończonych zadań w całym projekcie.

Zbiór danych mógłby wyglądać następująco:

Pamiętaj, że nie możesz mieć nakładających się wartości procentowych lub liczbowych; jeśli musisz przedstawić wartości procentowe, muszą one idealnie sumować się do stu. Ponadto, tylko jedna tabela danych na raz.

Krok 2: Wybierz dane

Podświetl tabelę, którą chcesz umieścić na wykresie kołowym. Ponieważ Excel używa tylko jednej serii danych, wszystkie wartości, które chcesz przedstawić jako plasterki, powinny znajdować się w kolumnie lub wierszu arkusza kalkulacyjnego.

Każda wartość w tej serii będzie odpowiadać plasterkowi na wykresie kołowym.

Istnieje sprytne rozwiązanie do generowania tytułów wykresów w Excelu. Jeśli w zaznaczeniu uwzględnisz etykiety kolumn, etykieta automatycznie pojawi się jako tytuł wykresu. Pamiętaj, że nie możesz edytować tytułu wykresu po jego utworzeniu.

Krok 3: Wstaw wykres kołowy

Po wybraniu tabeli kliknij zakładkę "Wstaw" na wstążce paska narzędzi, a następnie kliknij ikonę wykresu kołowego.

Wybierz odpowiedni styl wykresu kołowego 2D lub 3D. Wykresy kołowe działają w podobny sposób.

Oto profesjonalna wskazówka: Proporcje interpretujemy dokładniej, gdy są płaskie niż w trzech wymiarach. Jeśli jednak chcesz podkreślić konkretny wycinek, być może taki, który jest znacznie bardziej znaczący niż inne, użyj trójwymiarowego wykresu kołowego.

Na potrzeby tego przykładu wybierzmy opcję wykresu kołowego 3D.

Wykres kołowy powinien teraz wyglądać następująco:

Jak edytować lub modyfikować wykres kołowy w programie Excel

Po nauczeniu się tworzenia podstawowego wykresu kołowego w programie Excel, dowiedzmy się, jak niestandardowo modyfikować elementy wykresu.

Wykresy i diagramy w Excelu są wysoce konfigurowalne. Wybierz różne kolory i gradienty dla plasterków, zmień wymiary, utwórz legendę i nie tylko.

Zmiana stylu i koloru wykresu kołowego

Kliknij ikonę pędzla obok wykresu kołowego, aby niestandardowo zmienić jego wygląd. Wybierz jeden z wielu stylów i kolorów, aby stworzyć wykres kołowy, który Ci się podoba.

Zmiana tytułu wykresu

Aby niestandardowo zmienić tytuł wykresu, nie zaznaczaj etykiet kolumn podczas wstawiania wykresu kołowego. Tak jak na zrzucie ekranu poniżej, wybierz wiersze zawierające wartości danych bez etykiet.

Wykres w tym przypadku pojawi się z domyślnym edytowalnym tytułem wykresu.

Teraz kliknij "Tytuł wykresu" w górnej części wykresu kołowego, aby go edytować.

Dodawanie etykiet danych do wykresu kołowego

Po edycji tytułu wykresu, nauczmy się dodawać i formatować etykiety danych dla każdego wycinka wykresu kołowego. Najedź kursorem na wykres kołowy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję "Dodaj etykiety danych".

Teraz wybierz opcję "Dodaj etykiety danych" z listy rozwijanej.

Po wybraniu pojawią się etykiety danych odpowiadające każdemu segmentowi wykresu kołowego. W tym przykładzie będą to wartości procentowe zakończonych projektów.

Dodawanie objaśnień danych do wykresu kołowego

Dodawanie objaśnień danych do wykresu kołowego. Kroki są stosunkowo podobne do dodawania etykiet danych.

Kliknij wykres kołowy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "Dodaj etykiety danych" Z listy rozwijanej wybierz opcję "Dodaj objaśnienia danych".

Objaśnienia będą wyglądać następująco:

Zmiana rozmiaru wykresu kołowego

Zmiana rozmiaru wykresów kołowych jest prosta. Aby dostosować wymiary wykresu, kliknij jeden z rogów i przeciągnij go, aby zmienić jego rozmiar.

Obracanie wykresu kołowego

Aby obrócić wykres kołowy w programie Excel, kliknij wykres kołowy prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Formatuj serie danych"

Po jej wybraniu przejdź do "Opcji serii" i edytuj kąt pierwszego wycinka. Baw się tym, aż znajdziesz najlepszy kąt.

Formatowanie legendy wykresu kołowego

Legenda pomaga czytelnikom zidentyfikować znaczenie każdego wycinka wykresu kołowego i pojawia się domyślnie podczas tworzenia wykresu kołowego w programie Excel.

Aby usunąć legendę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Usuń". Aby zmodyfikować wygląd legendy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Formatuj legendę" Umożliwia to zmianę położenia legendy i formatowanie czcionki zgodnie z własnymi preferencjami.

3 limity tworzenia wykresów kołowych w Excelu

Większość aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych umożliwia tworzenie wykresy kołowe i pączki z tabel. Podczas gdy tworzenie i edytowanie wykresów kołowych w Excelu jest doskonałą umiejętnością, należy pamiętać o kilku wyzwaniach unikalnych dla tego narzędzia.

Podczas pracy z wykresami kołowymi w Excelu występują trzy limity.

Ograniczenie pojedynczej serii danych

Wykresy kołowe w Excelu w większości przypadków zawierają pojedynczą serię danych. Ogranicza to ich przydatność do reprezentowania złożonych zestawów danych, które obejmują wiele serii danych.

W przypadkach, gdy potrzebna jest wizualna reprezentacja różnych zestawów danych, alternatywne typy wykresów, takie jak wykresy słupkowe, oferują większą wszechstronność.

Do tworzenia wykresów słupkowych można użyć programu Excel, ale proces ten jest bardziej skomplikowany.

Wyzwania niestandardowe

Opcje niestandardowe dla wykresów kołowych w Excelu są nieco ograniczone w porównaniu do innych typów wykresów. Dopracowanie takich elementów jak kolory poszczególnych wycinków czy precyzyjne rozmieszczenie etykiet często okazuje się skomplikowane, a nawet niemożliwe.

Excel nie oferuje zbyt dużej elastyczności do zrobienia. Dobrą wiadomością jest jednak to, że narzędzia do tworzenia wykresów kołowych można znaleźć w kilku innych aplikacjach i programach.

Trudności w zarządzaniu etykietami danych

Zarządzanie etykietami danych na wykresach kołowych w Excelu jest trudne, szczególnie w przypadku zatłoczonych wizualizacji.

Automatyczne umieszczanie etykiet w Excelu skutkuje ich nakładaniem się lub problemami z czytelnością, co czasami wymaga dodatkowych ręcznych korekt, aby etykiety były czytelne.

Twórz wykresy kołowe bez wysiłku z ClickUp

Nie ma wątpliwości, że Excel jest doskonałą aplikacją do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, jednak ma on pewne wyjątkowe limity.

ClickUp jest doskonałym narzędziem do tworzenia wykresów kołowych (i innych formatów wizualizacji danych). Możliwość dostosowania i niestandardowe opcje dostępne w ClickUp sprawiają, że jest to wszechstronna alternatywa.

Jak tworzyć wykresy kołowe w ClickUp Pulpity w ClickUp zapewniają przegląd na najwyższym poziomie wszystkich działań w obszarze roboczym.

Pulpity te składają się z wysoce konfigurowalnych kart, które działają jako bloki konstrukcyjne pulpitu. Za pomocą tych niestandardowych kart można szybko utworzyć wykres kołowy danych.

Użyj drążenia w ClickUp Dashboards, aby zmienić lub zaktualizować zadania na wykresie w celu płynnej edycji

Funkcja drążenia umożliwia niestandardowe wyświetlanie kart na pulpicie nawigacyjnym, aby zobaczyć więcej szczegółów. Wprowadzaj zmiany w dowolnej kolumnie, wycinku, segmencie lub punkcie danych na wykresie w pulpicie nawigacyjnym ClickUp, korzystając z funkcji drążenia wykresów kołowych.

Weźmy przykład zestawu danych, który dzieli obciążenie pracą według statusu.

Próbka wykresu kołowego w ClickUp

Obok każdego zadania znajdują się etykiety, liczba podzadań, listy kontrolne i wskaźniki blokowania lub oczekiwania.

Widok osób przypisanych do zadania, termin wykonania i status znajdują się w kolumnach po prawej stronie. ClickUp pozwala zagłębić się w każdy element i znaleźć konkretne informacje.

Kolejną wspaniałą funkcją ClickUp jest możliwość łatwego organizowania danych przechwyconych przez Date Custom Fields w określonym zakresie czasowym w celu wizualizacji trendów na wykresie kołowym.

Wyjdź poza Excel z bardziej wydajnym narzędziem

W przeciwieństwie do Excela, ClickUp pozwala wyjść poza tworzenie wykresów i grafów do prezentacji w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie projektami wykracza poza raportowanie i wizualizację danych. Podczas gdy obsługa Excela i innych arkuszy kalkulacyjnych jest doskonałą umiejętnością, zarządzanie cyklem życia projektu sprowadza się do wyboru odpowiednich narzędzi, które go uzupełniają.

Dzięki pulpitom, automatyzacji, narzędziom do współpracy i wielu innym funkcjom, ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami narzędzie do zarządzania projektami w swoim arsenale.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach ClickUp, umów się na prezentację już dziś.