Arkusze Google (z formułami i funkcjami)

czy formatowanie arkusza kalkulacyjnego Arkuszy Google zajmuje więcej czasu niż powinno?

Dobra wiadomość - opanowanie Arkuszy Google nie musi być kłopotliwe. Przygotowaliśmy przydatny przewodnik, który ułatwi ci życie.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, analitykiem, czy kimś, kto chce usprawnić organizację danych, potraktuj ten blog jako swoją ściągawkę, aby stać się bardziej wydajnym z arkuszami kalkulacyjnymi

Omówimy podstawy Arkuszy Google, kluczowe formuły zwiększające wydajność, a nawet przyjrzymy się pomocnym społecznościom, w których można uzyskać odpowiedzi na pytania.

Gotowy do przejścia przez arkusze? Zaczynajmy!

Arkusze Google - krótkie informacje

Choć bez wątpienia znasz już Arkusze Google, oto krótkie podsumowanie:

Arkusze Google to szeroko stosowane internetowe narzędzie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, które pozwala użytkownikom zarządzać danymi, edytować je i współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje

Obejmuje współpracę w czasie rzeczywistym , automatyczne zapisywanie w chmurze i kompatybilność z różnymi formatami plików, takimi jak .xls, .csv i .PDF

, automatyczne zapisywanie w chmurze i kompatybilność z różnymi formatami plików, takimi jak .xls, .csv i .PDF Ponadto integruje się z innymi usługami Google, takimi jak Formularze Google, i dostarcza solidne narzędzia do wizualizacji i analizy danych

Krótka historia

Arkusze Google powstały jako XL2Web, opracowane przez firmę 2Web Technologies, zanim Google przejął ją w 2006 roku. Początkowo uruchomiony w wersji beta jako Google Labs Spreadsheets, stał się powszechnie dostępny w 2010 roku po tym, jak Google ulepszyło jego funkcje współpracy poprzez przejęcie DocVerse.

W 2012 roku, po zakupie Quickoffice, Google przemianowało narzędzie na Arkusze Google, dodając dostęp mobilny i integrację z innymi usługami Google.

Cena

Arkusze Google są Free do użytku osobistego, z 15 GB przestrzeni dyskowej w chmurze dostarczanej za pośrednictwem Google Drive

Business wymagający więcej przestrzeni dyskowej i zaawansowanych funkcji może subskrybować obszar roboczy Google, zaczynając od 6 USD za użytkownika miesięcznie.

Firmy często sięgają po wszechstronne narzędzia, takie jak Arkusze Google, aby usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę w zespole. Poznajmy kilka praktycznych przypadków użycia, w których Arkusze Google mogą mieć znaczący wpływ na efektywne zarządzanie danymi i zadaniami.

Przypadki użycia Arkuszy Google

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem zespołowym, zajmujesz się finansami, czy zarządzasz zapasami, Arkusze Google mogą uprościć Twój cykl pracy. Poniżej znajdują się niektóre z funkcji tego narzędzia.

Łatwa współpraca : Arkusze Google pozwalają wielu użytkownikom edytować ten sam dokument jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne w zarządzaniu projektami, gdzie współpraca jest kluczem do sukcesu

: Arkusze Google pozwalają wielu użytkownikom edytować ten sam dokument jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne w zarządzaniu projektami, gdzie współpraca jest kluczem do sukcesu Edycja offline : Możesz włączyć edycję offline, pracować nad arkuszem kalkulacyjnym bez połączenia, a wszystkie aktualizacje zostaną automatycznie zsynchronizowane po powrocie do trybu online

: Możesz włączyć edycję offline, pracować nad arkuszem kalkulacyjnym bez połączenia, a wszystkie aktualizacje zostaną automatycznie zsynchronizowane po powrocie do trybu online Kompatybilność : Arkusze Google wspierają szeroki zakres formatów plików, w tym pliki Excel (.xls), CSV i PDF. Możesz płynnie importować, edytować i eksportować dane

: Arkusze Google wspierają szeroki zakres formatów plików, w tym pliki Excel (.xls), CSV i PDF. Możesz płynnie importować, edytować i eksportować dane Wizualizacja danych : Wbudowane narzędzia do tworzenia wykresów, grafów i tabel obrotowych pozwalają łatwo przekształcić surowe dane w znaczące spostrzeżenia. Wizualizacje te można również osadzać w innych dokumentach lub na stronach internetowych w celu ich łatwiejszego udostępniania

: Wbudowane narzędzia do tworzenia wykresów, grafów i tabel obrotowych pozwalają łatwo przekształcić surowe dane w znaczące spostrzeżenia. Wizualizacje te można również osadzać w innych dokumentach lub na stronach internetowych w celu ich łatwiejszego udostępniania Budżetowanie i śledzenie finansów: Możesz tworzyć łatwe w użyciu szablony do zarządzania wydatkami, prognozy budżetów i śledzenia celów finansowych. Wbudowane formuły pomagają w automatyzacji obliczeń, ułatwiając monitorowanie wyników finansowych w czasie

Łatwo nauczyć się podstaw Arkuszy Google - gdy już je opanujesz, możesz tworzyć i organizować arkusze kalkulacyjne dla dużych baz danych jak profesjonalista.

Jak rozpocząć pracę z Arkuszami Google

Rozpoczęcie pracy z Arkuszami Google jest proste, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z narzędzia do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Wykonaj poniższe kroki, aby szybko rozpocząć pracę:

1. Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Zaloguj się na swoje konto Google i przejdź do Dysku Google. Na pulpicie kliknij przycisk "Nowy" w lewym górnym rogu. Pojawi się rozwijana lista - wybierz z niej "Arkusze Google". To wszystko! Masz teraz pusty arkusz kalkulacyjny gotowy do pracy.

2. Poruszanie się po interfejsie

Po otwarciu nowego arkusza zauważysz pasek narzędzi u góry - tuż pod paskiem menu - który zawiera różne narzędzia do formatowania, wstawiania formuł i nie tylko. Sama siatka składa się z pojedynczych komórek, które są podzielone na wiersze (poziome) i kolumny (pionowe). Każda komórka może przechowywać dane, takie jak liczby, tekst lub formuły. Rozpoczynając pracę, zapoznaj się z następującymi popularnymi terminami:

Komórka : Pojedynczy Box w arkuszu kalkulacyjnym, w którym można wprowadzać dane

: Pojedynczy Box w arkuszu kalkulacyjnym, w którym można wprowadzać dane Kolumna : Pionowe ustawienie komórek, oznaczone alfabetycznie (A, B, C itd.)

: Pionowe ustawienie komórek, oznaczone alfabetycznie (A, B, C itd.) Wiersz : Poziomy zestaw komórek, oznaczony etykietą numeryczną (1, 2, 3 itd.)

: Poziomy zestaw komórek, oznaczony etykietą numeryczną (1, 2, 3 itd.) Zakres komórek : Grupa wybranych komórek, na przykład A1.

: Grupa wybranych komórek, na przykład A1. Formuła : Wyrażenie matematyczne używane do wykonywania obliczeń w arkuszu (np. =SUM(A1))

: Wyrażenie matematyczne używane do wykonywania obliczeń w arkuszu (np. =SUM(A1)) Funkcja: Predefiniowane formuły, takie jak SUMA, ŚREDNIA lub LICZBA, które ułatwiają wykonywanie typowych zadań

3. Podstawowy format

Możesz zmieniać style czcionek, dodawać kolory lub stosować pogrubiony format do nagłówków. Aby formatować komórki, wystarczy zaznaczyć komórki, które chcesz zmienić, a następnie użyć opcji na pasku narzędzi. Możesz także dostosować rozmiar kolumn i wierszy, przeciągając granice między nimi.

4. Zapisywanie i udostępnianie arkusza kalkulacyjnego

Nigdy nie będziesz musiał martwić się o utratę swojej pracy, ponieważ arkusz kalkulacyjny automatycznie zapisuje dane. Kiedy będziesz gotowy, po prostu kliknij przycisk "Udostępnij" w prawym górnym rogu. Z tego miejsca możesz przyznać określonym osobom dostęp do widoku lub edycji arkusza, wprowadzając ich adresy e-mail lub udostępniając go jako połączony link.

Przykłady formuł w Arkuszach Google

Rdzeń Arkusze Google to zakres formuł, które mogą automatyzować obliczenia, usprawniać cykl pracy i upraszczać zarządzanie danymi. Wszystkie formuły w Arkuszach zaczynają się od znaku równości (=), po którym następuje funkcja logiczna lub określony warunek.

Poniżej znajduje się 20 praktycznych przypadków użycia różnych formuł.

1. Sumowanie danych (SUM)

Funkcja SUMA jest jedną z najczęściej używanych formuł. Służy do obliczania sum, takich jak dane dotyczące sprzedaży lub wydatków. Formuła dla tej funkcji to: =SUM(A1:A10)

przez Arkusze Google Ta formuła doda wszystkie wartości między A1 i A10 i da ci sumę. Jest to proste, ale niezwykle przydatne, szczególnie w przypadku raportowania finansowego lub zarządzania zapasami.

2. Znajdowanie średniej (AVERAGE)

Funkcja ŚREDNIA oblicza średnią arytmetyczną, która jest przydatna do analizowania trendów lub porównywania wyników w czasie. Na przykład, jeśli masz wyniki egzaminów w komórkach od B1 do B5, użyj formuły: =ŚREDNIA(B1:B5)

Zwróci średnią wartość numeryczną wszystkich wyników. Jest to formuła używana do celów edukacyjnych, analizy danych i planowania finansowego.

3. Zliczanie wpisów (COUNT)

Funkcja COUNT umożliwia zliczanie liczby komórek zawierających wartości numeryczne w danym zakresie. Jest to przydatne do sprawdzania poprawności danych i kontroli jakości. Jeśli chcesz policzyć, ile pozycji sprzedaży znajduje się na liście w kolumnie, użyj: =COUNT(C1:C10)

Ta funkcja zlicza liczbę komórek z liczbami pomiędzy A1 i A10. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych zbiorów danych, w których ręczne liczenie zajęłoby zbyt dużo czasu.

4. Zliczanie niepustych komórek (COUNTA)

Jeśli dane zawierają zarówno tekst, jak i liczby i chcesz policzyć całkowitą liczbę niepustych komórek, użyj COUNTA. Na przykład, aby policzyć, ile komórek na liście nazwisk pracowników jest wypełnionych, użyj: =COUNTA(D1:D10)

Ma to kluczowe znaczenie dla zarządzania zapasami lub sprawdzania, ile wpisów otrzymałeś w formularzu.

5. Liczenie warunkowe (COUNTIF)

COUNTIF jest bardziej zaawansowaną wersją COUNT, ponieważ pozwala na ustawienie warunku liczenia. Na przykład, jeśli chcesz liczyć tylko sprzedaż powyżej 500 USD, możesz użyć: =COUNTIF(E1:E10, ">500")

Ta formuła jest szczególnie przydatna w śledzeniu sprzedaży lub analizowaniu zamówień klientów. Możesz ustawić różne warunki zależnie od tego, co chcesz analizować, np. zliczanie tylko "zakończonych" zadań w arkuszu zarządzania projektami.

6. Sumowanie warunkowe (SUMIF)

Podobnie jak COUNTIF, funkcja SUMIF umożliwia sumowanie danych na podstawie warunku. Jeśli chcesz zsumować całą sprzedaż większą niż 500 USD, użyj: =SUMIF(F1:F10, ">500")

Ta funkcja jest idealna do raportowania finansowego i budżetowania. Przykładowo, osoby zarządzające projektami mogą jej używać do śledzenia wydatków o wysokim priorytecie, automatycznie sumując tylko te wydatki, które przekraczają określony próg.

7. Znajdowanie maksymalnej wartości (MAX)

Formuła MAX pomaga znaleźć najwyższą wartość w danym zakresie. Jest to świetne rozwiązanie do analizy wyników, takich jak identyfikacja najwyższej wartości sprzedaży w danym miesiącu. Użyj formuły: =MAX(G1:G10)

W przypadku porównywania wielu punktów danych, takich jak wydajność zespołu lub sprzedaż w różnych regionach, funkcja MAX szybko wyróżnia najlepsze wyniki lub najlepiej sprzedające się produkty.

8. Znajdowanie wartości minimalnej (MIN)

I odwrotnie, formuła MIN znajduje najmniejszą liczbę w danym zakresie. Na przykład, aby zidentyfikować najniższy wydatek na liście budżetowej, można użyć: =MIN(H1:H10)

Jest to przydatne podczas analizowania obszarów, w których koszty są niskie lub identyfikowania sektorów o słabych wynikach.

9. Łączenie tekstu (CONCATENATE)

CONCATENATE pomaga łączyć tekst z różnych komórek w jedną. Jeśli chcesz połączyć imiona i nazwiska z dwóch kolumn w jedną, możesz użyć: =CONCATENATE(A14, " ", B14)

Jest to świetne narzędzie do porządkowania danych, np. łączenia nazwisk, adresów lub innych pól tekstowych w jedną komórkę na potrzeby raportowania lub baz danych.

10. Dodawanie bieżącej daty (DZISIAJ)

Formuła DZIŚ automatycznie wstawia dzisiejszą datę do komórki i aktualizuje ją codziennie. Na przykład, jeśli chcesz prowadzić dziennik codziennych aktualizacji, możesz użyć: =TODAY()

Jest to prosta formuła, ale jedna z najskuteczniejszych funkcji daty do raportowania z datą, śledzenia terminów lub organizowania codziennego cyklu pracy.

11. Wyszukiwanie wartości (VLOOKUP)

VLOOKUP to jedna z najpotężniejszych funkcji w Arkuszach Google. Umożliwia wyszukiwanie wartości w pierwszej kolumnie zakresu i zwracanie odpowiadającej jej wartości z innej kolumny.

Jest to przydatne do zarządzania Bazy danych Arkuszy Google lub duże ustawienia danych. Na przykład, aby wyszukać cenę produktu z listy: =VLOOKUP("Product1", D1:E10, 2, FALSE)

Za pomocą VLOOKUP można przeszukiwać tysiące wpisów w ciągu kilku sekund, co jest niezbędne do zarządzania zapasami lub bazami danych klientów.

12. Wyszukiwanie poziome (HLOOKUP)

Podobnie jak VLOOKUP, ale dla danych poziomych, HLOOKUP umożliwia wyszukiwanie w wierszu zamiast w kolumnie. Jest to przydatne, gdy dane są zorganizowane w wierszach, a nie kolumnach. Na przykład, aby znaleźć dane sprzedaży w poziomej tabeli, użyj: =HLOOKUP("Sales", A1:F2, 2, FALSE)

przez GeeksforGeeks Jest to świetne rozwiązanie podczas pracy z tabelami porównawczymi lub wskaźnikami wydajności rozłożonymi na kilka pól.

13. Tworzenie list rozwijanych (sprawdzanie poprawności danych)

Dzięki walidacji danych można tworzyć listy rozwijane w komórkach, umożliwiając użytkownikom wybór spośród wstępnie zdefiniowanych opcji. Jest to szczególnie przydatne do zapewnienia spójności danych w formularzach lub narzędziach śledzenia. Na przykład, tworzenie kolumny "Status" do śledzenia projektów:

Proces: Wybierz komórki, przejdź do Dane > Walidacja danych i ustaw opcje (np. "W trakcie", "Zakończone")

Ta funkcja jest idealna do śledzenia zadań, dokumentacji HR lub dowolnego procesu, który wymaga standardowego wprowadzania danych.

14. Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe umożliwia stosowanie kolorów lub stylów formatowania do komórek na podstawie ich zawartości. Można na przykład wyróżnić komórki, w których sprzedaż przekracza określoną liczbę, co ułatwia dostrzeżenie trendów. Do zrobienia tego:

Proces: Wybierz dane, przejdź do Format > Formatowanie warunkowe i ustaw reguły na podstawie kryteriów (np. "większa niż 500").

Formatowanie warunkowe pomaga skutecznie wizualizować trendy danych, umożliwiając badanie wydatków, najlepiej działających produktów, zakończonych projektów itp.

15. Obliczanie płatności pożyczki (PMT)

Funkcja PMT jest świetna do planowania finansowego, ponieważ pomaga obliczyć miesięczne spłaty pożyczki. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się pożyczkami dla firm, czy osobistymi kredytami hipotecznymi, ta formuła upraszcza matematykę. Na przykład, aby obliczyć miesięczne płatności dla pożyczki w wysokości $100,000 z oprocentowaniem 5% rocznie, użyj: =PMT(5%/12, 360, 100000)

Formuła ta jest przydatna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, umożliwiając łatwą prognozę wydatków i zarządzanie budżetem.

16. Dzielenie tekstu (SPLIT)

Funkcja SPLIT umożliwia dzielenie tekstu w komórce na wiele komórek na podstawie separatora (np. przestrzeni lub przecinka). Na przykład, aby podzielić pełne imiona i nazwiska na imiona i nazwiska, użyj: =SPLIT(A1, " ")

Jest to przydatne w sytuacjach takich jak organizowanie listy mailingowej, czyszczenie danych tekstowych lub rozdzielanie opisów produktów na odrębne kategorie.

17. Zaokrąglanie liczb (ROUND)

ROUND umożliwia zaokrąglanie liczb do określonej liczby miejsc po przecinku. Jest to przydatne podczas pracy z danymi finansowymi lub wartościami procentowymi. Na przykład, aby zaokrąglić liczbę w komórce A1 do dwóch miejsc po przecinku, użyj: =ROUND(A1, 2)

Pomaga to zachować spójność, zwłaszcza w raportowaniu, gdzie wymagane są dokładne liczby, ale nadmiar miejsc po przecinku jest zbędny.

18. Instrukcja IF (JEŻELI)

Formuła JEŻELI to funkcja logiczna, która daje jedną wartość, jeśli warunek zwraca prawdę, a drugą wartość, jeśli jest fałszywy. Jest to przydatne do kategoryzowania danych lub wykonywania działań w oparciu o wiele kryteriów. Na przykład, aby oznaczyć sprzedaż jako "Wysoką", jeśli przekracza $$$a i "Niską", jeśli nie, użyj: =IF(A1>500, "Wysoka", "Niska")

Jest to powszechnie używane do raportowania warunkowego i pulpitów, zwłaszcza w analizie finansowej.

19. Łączenie IF z AND/OR

Instrukcje JEŻELI można uczynić jeszcze bardziej wydajnymi, łącząc je z AND lub OR w celu sprawdzenia wielu warunków. Na przykład, jeśli chcesz oznaczyć sprzedaż jako "OK" tylko wtedy, gdy przekracza 500 $, ale jest mniejsza niż 1000 $, użyj: =IF(AND(A1>500, A1<1000), "OK", "Not OK")

Jest to szczególnie przydatne w złożonej analizie danych i raportowaniu, gdzie wiele czynników wpływa na podejmowanie decyzji.

20. Konwersja tekstu na małe litery (LOWER)

Formuła LOWER konwertuje cały tekst w komórce na małe litery. Pomaga to w standaryzacji wpisów tekstu, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych. Na przykład, jeśli masz nazwy pisane wielkimi literami i chcesz przekonwertować je na małe litery, użyj: =LOWER(A1)

Ta formuła jest przydatna do czyszczenia danych tekstowych, szczególnie w przypadku łączenia informacji z wielu źródeł. Notatka: można również połączyć dwa Arkusze Google siebie.

Powyższe 20 formuł Arkuszy Google to dobry początek. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej, społeczności użytkowników to doskonały sposób na zadawanie pytań i uczenie się od ekspertów!

Społeczności użytkowników Arkuszy Google

Istnieje wiele aktywnych społeczności i mistrzów arkuszy kalkulacyjnych gotowych do pomocy i udostępniania swojej wiedzy. Tutaj możesz zadawać pytania, udostępniać wskazówki i odkrywać zaawansowane techniki:

Społeczność Arkuszy Google na Reddicie : Społeczność użytkowników omawiająca porady, sztuczki i formuły

Społeczność pomocy redaktorów Dokumentów Google : Oficjalne forum Google poświęcone Arkuszom i innym obszarom roboczym Google

Arkusze Google to potężne narzędzie, ale wiąże się z nim wiele wyzwań. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie one są.

Arkusze Google - wyzwania i limity

Pomimo swojej wszechstronności, Arkusze Google mają pewne ograniczenia. Jednym z najczęstszych problemów jest wydajność; Arkusze mogą spowolnić lub przestać reagować podczas obsługi bardzo dużych zestawów danych (zazwyczaj ponad 5 milionów komórek).

Ponadto, choć Arkusze Google świetnie nadają się do współpracy, brakuje im zaawansowanych funkcji analizy danych dostępnych w innych aplikacjach arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel.

Ponadto, funkcje offline Arkuszy Google są ograniczone - choć dostępne, niektóre funkcje mogą nie działać bez aktywnego połączenia z Internetem.

Wyzwania te sprawiają, że Arkusze Google są idealne do małych i średnich zadań, ale mniej nadają się do intensywnej analizy danych.

Alternatywy dla Arkuszy Google

