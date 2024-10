Jak zoptymalizować zarządzanie wykorzystaniem zasobów w opiece zdrowotnej?

Momenty w życiu, w których potrzebujesz pomocy medycznej, zwykle nie są sytuacjami idealnymi. A czasami labirynt opieki zdrowotnej tylko pogarsza sytuację. Bieganie między dostawcami usług medycznych, zespołami administracyjnymi, ośrodkami chirurgii ambulatoryjnej, firmami ubezpieczeniowymi, aptekami, dostawcami technologii itp. może być obciążające. A próba uzyskania skutecznej i ukierunkowanej na wyniki opieki nad pacjentem może wydawać się przeskakiwaniem przez różne obręcze.

Solidne zarządzanie wykorzystaniem w opiece zdrowotnej może usprawnić niektóre z tych procesów dla pracowników służby zdrowia i osób poszukujących opieki. Jeśli zostanie dobrze wykonane, może odegrać kluczową rolę w poprawie ogólnego doświadczenia dla wszystkich zaangażowanych i poprawić wyniki pacjentów.

**Co to jest zarządzanie wykorzystaniem?

Zarządzanie wykorzystaniem w opiece zdrowotnej to ustawienie procesów stosowanych w celu zapewnienia konieczności, wydajności i opłacalności świadczenia usług opieki zdrowotnej.

W a badanie dotyczące roli zarządzania utylizacją w opiece zdrowotnej badacze stwierdzają

>> "Zarządzanie utylizacją opiera się na stopniowym gromadzeniu doświadczeń i danych, które sugerują, że zewnętrznie stosowane oceny adekwatności proponowanych usług medycznych mogą konstruktywnie wpływać na sposób świadczenia opieki, a w konsekwencji pomóc w ograniczeniu kosztów opieki zdrowotnej"

Krótka historia zarządzania utylizacją

Ale najpierw mała lekcja historii.

W erze po depresji w Stanach Zjednoczonych prywatne ubezpieczenia stały się najpopularniejszym sposobem finansowania opieki zdrowotnej. W tym czasie pojawiło się kilka kluczowych trendów.

Koszty opieki zdrowotnej gwałtownie wzrosły. W latach 50. w rządzie federalnym pojawiły się obawy związane z rosnącymi kosztami, co skłoniło go do podjęcia działań w kierunku kontroli kosztów

W latach 60-tych nastąpiło zaangażowanie pracodawców, gdzie różne duże organizacje - które płaciły za ubezpieczenie - wdrożyły własne programy zarządzania wykorzystaniem świadczeń pracowniczych

Z drugiej strony, badania wykazały, że kilka zalecanych procedur medycznych lub zabiegów było niepotrzebnych. Było to postrzegane jako duży współpracownik przyczyniający się do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej. Edukacja pacjentów stała się kluczową częścią świadczenia usług medycznych

W wyniku tego konsumenci, płatnicy zewnętrzni i dostawcy ubezpieczeń potrzebowali dokładnego procesu, aby upewnić się, że wszystkie usługi są niezbędne, odpowiednie i opłacalne

W wyniku tego powstało zarządzanie wykorzystaniem opieki zdrowotnej, jakie znamy dzisiaj.

Ważność zarządzania utylizacją

Zasadniczo zarządzanie wykorzystaniem jest procesem obiektywnej oceny decyzji dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej. Jest to ważne z różnych powodów, takich jak:

Kontrola kosztów: Koszty opieki zdrowotnej wzrosły dramatycznie, odkąd ubezpieczenie stało się de facto modelem. Wymusza to kontrolę niepotrzebnych hospitalizacji, badań i procedur, czego wynikiem jest zarządzanie utylizacją.

Ciągła ocena: Świadczenie usług opieki zdrowotnej wymaga pewnego poziomu nadzoru, który oferuje zarządzanie utylizacją. Ocenia decyzje w trakcie całego procesu, zapewniając ciągłe uczenie się i doskonalenie.

Koordynacja opieki: Z wieloma interesariuszami zaangażowanymi w proces świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie utylizacją służy jako punkt koordynacji opieki nad pacjentami.

Zaawansowana technologia: Nowoczesna technologia umożliwiła tańsze i dokładniejsze sposoby przechwytywania i analizowania danych na dużą skalę. Prosta integracja z oprogramowanie do zarządzania kliniką sprawiają, że przeglądy są wydajne, opłacalne i skalowalne.

Jako bardzo krytyczny proces, różne organizacje stosują różne podejścia do zarządzania utylizacją. Zobaczmy, w jaki sposób.

Rodzaje zarządzania utylizacją w opiece zdrowotnej

Zasadniczo zarządzanie utylizacją dzieli się na trzy rodzaje: Przegląd retrospektywny, przegląd równoległy i przegląd prospektywny.

Przegląd retrospektywny

Zarządzanie utylizacją rozpoczęło się od procesu retrospektywnego, w którym recenzenci analizują dane historyczne w celu oceny adekwatności opieki świadczonej pacjentowi. Po tym, jak usługa została dostarczona, recenzenci sprawdzają:

Reklaracje pod kątem wszelkich błędów w rozliczeniach, oszustw, nadmiernego wykorzystania itp.

pod kątem wszelkich błędów w rozliczeniach, oszustw, nadmiernego wykorzystania itp. Dokumentację medyczną pod kątem stosowności leczenia, przestrzegania standardów, zgodności z przepisami itp.

pod kątem stosowności leczenia, przestrzegania standardów, zgodności z przepisami itp. Wzorce w celu zrozumienia wykorzystania i potencjału profilaktycznych usług opieki zdrowotnej

Współbieżny przegląd

Równoległy przegląd ma miejsce podczas świadczenia usług. W tym czasie menedżerowie przypadków monitorują bieżącą opiekę, aby upewnić się, że pozostaje ona odpowiednia i konieczna. Obejmuje to:

Zarządzanie przypadkami i koordynację w celu zapewnienia pacjentom właściwej opieki we właściwym czasie

i koordynację w celu zapewnienia pacjentom właściwej opieki we właściwym czasie przeglądy długości pobytu w celu zapewnienia, że pobyt jest uzasadniony klinicznie

w celu zapewnienia, że pobyt jest uzasadniony klinicznie planowanie wypisu i działania następcze w razie potrzeby

Przegląd prospektywny

Przeglądy prospektywne są nowszym zjawiskiem. Jest to predykcyjny rodzaj procesu zarządzania utylizacją przeprowadzany przed świadczeniem usług medycznych. Dostawcy ubezpieczeń oceniają proponowane opcje leczenia i wstępnie je autoryzują. Przeglądy prospektywne są głównie dwojakiego rodzaju.

Pre-autoryzacja : Ocena i zatwierdzanie określonych procedur w celu dopasowania ich do potrzeb medycznych pacjenta i kryteriów polisy ubezpieczeniowej

: Ocena i zatwierdzanie określonych procedur w celu dopasowania ich do potrzeb medycznych pacjenta i kryteriów polisy ubezpieczeniowej Przegląd przyjęcia: Ocena, czy przyjęcie do szpitala jest konieczne lub klinicznie uzasadnione w ramach systemu płatności prospektywnych dla pacjentów hospitalizowanych

Należy zauważyć, że te trzy rodzaje zarządzania utylizacją nie wykluczają się wzajemnie. Ubezpieczyciele mogą wykonać jeden lub więcej z nich dla każdego przypadku, aby zapewnić dokładność i skuteczność.

Na przykład, mogą oni przeprowadzać równoległe przeglądy procedury z uprzednią autoryzacją, aby upewnić się, że jest ona wykonywana zgodnie z planem. Lub, po retrospektywnym przeglądzie pooperacyjnym, ubezpieczyciel może sporządzić przyszłe plany dalszych procedur.

Oto dlaczego może to być korzystne.

Korzyści z efektywnego zarządzania wykorzystaniem

Podstawowym celem zarządzania utylizacją w opiece zdrowotnej jest ograniczenie kosztów. Jednak oferuje ono znacznie więcej korzyści dla pacjentów, dostawców opieki zdrowotnej, firm ubezpieczeniowych i pracodawców/płatników zewnętrznych.

Dostarczanie odpowiedniej opieki medycznej

Mimo że nacisk kładziony jest na kontrolę kosztów, utylizacja koncentruje się na zapewnieniu, że dostarczana opieka zdrowotna jest odpowiednia i niezbędna. W wyniku tego pacjenci są lepiej obsługiwani w dłuższej perspektywie, co prowadzi do lepszych wyników zdrowotnych.

Eliminacja marnotrawstwa usług

Zarządzanie utylizacją działa jako podwójna kontrola konieczności medycznej i skuteczności usług. Zapobiega również niepotrzebnemu kierowaniu pacjentów do drogich specjalistów, na badania itp. Zachęca lekarzy i dostawców usług medycznych do wybierania ścieżek leczenia o większym prawdopodobieństwie powodzenia przy niższych kosztach.

Zmniejszenie liczby odrzuconych wniosków

Zasady zarządzania wykorzystaniem wymagają od dostawców opieki zdrowotnej składania zakończonych, dokładnych i dobrze popartych wniosków, które są mniej narażone na odmowę ze strony ubezpieczycieli. Gwarantuje to, że pacjenci otrzymają należne im świadczenia zdrowotne.

Podejmowanie decyzji opartych na danych

Dzięki postępowi w dziedzinie dużych zbiorów danych i technologii analitycznych, zarządzanie utylizacją zapewnia, że decyzje dotyczące usług medycznych są dokładne i obiektywne. Umożliwia to ubezpieczycielom i dostawcom opieki zdrowotnej podejmowanie lepszych decyzji dla pacjenta i lepsze zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej.

Standaryzacja decyzji

Oparte na dowodach wytyczne i kryteria stosowane przez ubezpieczycieli pomagają standaryzować decyzje dotyczące świadczenia usług. Zapewnia to konsumentom/pacjentom spójne i w dużej mierze przewidywalne usługi.

Mimo całego swojego znaczenia i korzyści, zarządzanie utylizacją nie jest pozbawione wyzwań.

Wyzwania i limity związane z zarządzaniem utylizacją

Pierwszym i najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi system opieki zdrowotnej w odniesieniu do zarządzania utylizacją, jest pomiędzy kosztami a jakością.

Koszt a jakość

Podczas gdy zarządzanie utylizacją koncentruje się na kontroli kosztów, nie powinno to odbywać się kosztem jakości usług. Odmowa świadczenia usług w celu kontroli kosztów może negatywnie wpłynąć na wyniki pacjentów. Margines błędu w takich przypadkach jest niezwykle niski. Znalezienie właściwej równowagi jest ogromnym i krytycznym wyzwaniem.

Praca administratora

Dobre zarządzanie utylizacją wymaga danych, na podstawie których można podejmować decyzje. Zbieranie tych danych od różnych interesariuszy, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i analizowanie ich może być żmudne. Wszelkie błędy w dokumentacji mogą również prowadzić do odmowy lub opóźnień.

Wyzwanie związane z danymi i ogromem jego skali nie może być rozwiązane poprzez ręczne wysiłki.

Opóźnienia i niezadowolenie pacjentów

Zatwierdzenia ubezpieczeniowe i wstępne autoryzacje mają krytyczne znaczenie czasowe.

Dla pacjenta nawet najmniejsze opóźnienie może być krytyczne. Czas oczekiwania jest frustrujący. Retrospektywne przeglądy mogą prowadzić do odrzucenia wniosku, zmuszając pacjenta do zapłaty z własnej kieszeni.

Zarządzanie wykorzystaniem może wydawać się niepotrzebną ingerencją w zespół medyczny. Mogą oni mieć wrażenie, że kwestionujesz ich autonomię. Skomplikowany proces przesłanych wniosków może zabierać personelowi medycznemu cenny czas, dodatkowo go frustrując.

Czynniki etyczne

Istnieje fundamentalny konflikt odsetków między kosztami a jakością w opiece zdrowotnej. Zachęty finansowe związane ze zmniejszeniem liczby roszczeń mogą mieć wpływ na potrzeby medyczne pacjenta.

Istnieją również obawy etyczne dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i poufności wrażliwych informacji o pacjentach.

Ograniczenia technologiczne

Zarządzanie użytkowaniem jest procesem wymagającym dużej ilości danych. Technologia, oprogramowanie i infrastruktura chmury potrzebne do tych zaawansowanych systemów analitycznych mogą być zaporowe dla małych Businessów, zmuszając je do wykonywania tych czynności ręcznie. Wiąże się to oczywiście z problemami skalowalności, nieefektywności i opóźnień.

Z drugiej strony, większość dzisiejszych systemów technicznych jest podzielona na silosy z różnymi strukturami danych, co sprawia, że czyszczenie i wstępne przetwarzanie jest bolesne.

Kilka z tych wyzwań można pokonać dzięki jasnemu i dokładnemu procesowi zarządzania utylizacją.

Jak stworzyć proces zarządzania utylizacją

Stworzenie solidnego programu zarządzania utylizacją wymaga strategicznego podejścia i kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami.

1. Definiowanie celów zarządzania utylizacją

W swojej organizacji jasno określ cele swoich wysiłków w zakresie zarządzania utylizacją. Uwzględnij zakres zarządzania utylizacją w różnych usługach i grupach pacjentów.

Jeśli głównym celem jest ograniczenie kosztów, zastanów się nad kompromisami, na które jesteś gotów pójść, aby osiągnąć ten cel. Następnie podziel go na zagnieżdżone cele, takie jak minimalizacja ponownych przyjęć lub zwiększenie wyników CSAT wśród pacjentów.

Cele, śledzenie postępów i wiele więcej w jednym miejscu

Cele, śledzenie postępów i wiele więcej w jednym miejscu

2. Ustawienie jednoznacznych wytycznych dotyczących zarządzania utylizacją

Są to kryteria, na podstawie których podejmowane są decyzje. Ustawienie tych wytycznych w jasny sposób zapewnia spójność doświadczeń pacjenta i dostawców usług. Utrzymuje również jakość usług.

Stwórz mapę krok po kroku dla każdego procesu, który musisz wykonać

Podejście skoncentrowane na pacjencie, priorytetowe traktowanie jego preferencji i potrzeb

Przydziel odpowiedzialność odpowiednim osobom za każdą część procesu

Rozważ każdą małą możliwość i ustaw dla niej wytyczne. Na przykład, jeśli dokumentujesz proces autoryzacji, narysuj dokładny schemat blokowy

jakkolwiek skomplikowany jest proces, narysuj go

3. Zbuduj zespół i pozwól mu działać

Procesy zarządzania wykorzystaniem wymagają wielu osób. Zbierz więc multidyscyplinarny zespół i upewnij się, że dobrze ze sobą współpracują.

Rekrutacja: Zatrudnij ekspertów i profesjonalistów, takich jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy opieki itp. Pomocne może być, jeśli mają oni już doświadczenie w zarządzaniu utylizacją.

Przydziel zadania: Jasno określ role i obowiązki każdej osoby. Na przykład, wnioski o uprzednią autoryzację muszą być przesyłane przez lekarzy, podczas gdy menedżerowie przypadków przeprowadzają przeglądy.

Użyj Zadania ClickUp jako twój oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej aby skonsolidować wszystkie informacje dotyczące opieki nad pacjentem i roszczeń. Użyj pól niestandardowych, aby śledzić potrzebne dane. Na przykład, jeśli chcesz śledzić readmisje, ustaw to jako niestandardowe pole rozwijane lub typ zadania.

Użyj niestandardowych statusów, aby odzwierciedlić swój cykl pracy. Bezpiecznie udostępniaj te widoki zadań odpowiednim interesariuszom w celu uzyskania recenzji, danych wejściowych, komentarzy itp.

Wirtualny obszar roboczy i dostęp do danych dla organizacji ochrony zdrowia

Współpraca: Zaproś różnych interesariuszy, aby przyzwyczaili się do platformy współpracy. Zachęć ich do korzystania z Tablic, Map myśli, Czatów, Komentarzy, Clipów itp. w ClickUp, aby skutecznie komunikować się w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Pokaż im najlepsze praktyki przyspieszania podejmowania decyzji poprzez współpracę.

Szkolenie: Prowadź ciągłe programy szkoleniowe dla wszystkich członków zespołu. Prowadź aktualny rejestr najnowszych procedur, procesów opartych na dowodach, wytycznych i najlepszych praktyk. Używaj Dokumenty ClickUp do zarządzania i publikowania tych informacji. Bezpieczne udostępnianie danych i kontrola dostępu z centralnego pulpitu administratora.

Tworzenie Listy kontrolne zadań ClickUp aby zapewnić spójność realizacji procesu. Twórz szablony z niestandardowych list kontrolnych i automatycznie stosuj je do każdego zadania zgodnie z potrzebami.

4. Ustawienie efektywnego zarządzania danymi

Program zarządzania utylizacją wymaga solidnych podstaw w postaci danych. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Zidentyfikuj potrzebne dane: Możesz potrzebować wskaźników, takich jak wskaźniki przyjęć, wskaźniki readmisji, proponowane procedury medyczne, koszt na przypadek itp. Ustaw pola niestandardowe, aby śledzić wszystkie te dane.

Automatyzacja zadań: Ustaw automatyzacje ClickUp do wykonywania obliczeń, wyzwalania przypomnień itp. w celu poprawy wykorzystanie zasobów .

Na przykład automatyzacja cyklu pracy w celu obliczenia kosztu na przypadek w przypadku zmiany statusu.

Twórz pulpity: Ustaw pulpity ClickUp w oparciu o metryki, które są dla Ciebie ważne. Niestandardowe widżety umożliwiają śledzenie wskaźników w czasie rzeczywistym i wprowadzanie odpowiednich zmian.

Śledzenie wskaźników zarządzania utylizacją

5. Regularna ponowna ocena

Nawet najlepsze procesy muszą dostosowywać się do zmian i ewoluować wraz z upływem czasu. Ustaw więc procesy ciągłego doskonalenia.

Regularnie monitoruj kluczowe wskaźniki

Zbieraj informacje zwrotne od wszystkich interesariuszy, pacjentów, dostawców usług, personelu administracyjnego itp. UżywajFormularze ClickUp aby zautomatyzować ten proces i zintegrować z nim informacje zwrotne

Zintegruj zewnętrzne źródła danych w celu uzyskania kontekstowej i całościowej widoczności. Na przykład, jeśli przechowujesz kopie swoich polityk w Google Drive lub Dropbox, zintegruj je z ClickUp w celu bezpiecznego, uniwersalnego wyszukiwania

Oceniaj swoje procesy i polityki pod kątem zgodności ze zmieniającymi się ramami regulacyjnymi w zakresie opieki zdrowotnej, farmacji, technologii i prywatności danych

Na podstawie dokonanych ustaleń usprawnij procesy. Używaj dobrych oprogramowanie do zarządzania pacjentami i ustawienie płynnych doświadczeń.

Jeśli przytłacza Cię sama skala tego działania, rozumiemy to.

Przykłady zarządzania wykorzystaniem

Zarządzanie wykorzystaniem to złożony i wyrafinowany proces, który wymaga dużych teamów do skutecznego wdrożenia. Oto kilka przykładów mniejszych procesów, od których warto zacząć.

Przykład przeglądu retrospektywnego

Zarządzanie wykorzystaniem jest nieodłącznym elementem każdej procedury chirurgicznej. Podczas przeglądu recenzent przeprowadzi następujące czynności:

Zalecenia : Podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub wstrzymaniu roszczeń

: Podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub wstrzymaniu roszczeń Przegląd dokumentacji medycznej : Ocena danych z podsumowania wypisu, rehabilitacji, zaleceń lekarza itp.

: Ocena danych z podsumowania wypisu, rehabilitacji, zaleceń lekarza itp. Przegląd danych roszczeń: Analiza formularza roszczenia w celu zrozumienia stosowności leczenia, identyfikacji niepotrzebnych procedur, zbyt długiego pobytu w szpitalu itp.

Przykład przeglądu bieżącego

Przeglądy równoległe mają miejsce, gdy kierownik ds. opieki wykonuje obowiązki związane z zarządzaniem utylizacją w trakcie przyjmowania leków. Obejmuje to:

Monitorowanie : Organizowanie usług rehabilitacyjnych, leków, regularnego monitorowania lub badań kontrolnych w celu zapobiegania ponownym hospitalizacjom

: Organizowanie usług rehabilitacyjnych, leków, regularnego monitorowania lub badań kontrolnych w celu zapobiegania ponownym hospitalizacjom Zarządzanie przypadkami: Koordynacja opieki w celu zapewnienia pacjentom właściwej opieki we właściwym czasie

Koordynacja opieki w celu zapewnienia pacjentom właściwej opieki we właściwym czasie Przeglądy długości pobytu: Sprawdzanie statusu pobytu w szpitalu każdego dnia, aby upewnić się, że jest on uzasadniony klinicznie

Sprawdzanie statusu pobytu w szpitalu każdego dnia, aby upewnić się, że jest on uzasadniony klinicznie Planowanie wypisu: Współpraca z teamami opiekuńczymi w celu koordynacji planu wypisu i ciągłości opieki w razie potrzeby

Przykład przeglądu prospektywnego

Procedura, taka jak rezonans magnetyczny lub biopsja, często wymaga wstępnej autoryzacji firmy ubezpieczeniowej. W takich przypadkach proces jest następujący:

Zatwierdzenie/odmowa : Jeśli wszystkie kryteria są spełnione, menedżer przypadku zatwierdza wniosek. Jeśli nie, może zalecić alternatywne metody leczenia

: Jeśli wszystkie kryteria są spełnione, menedżer przypadku zatwierdza wniosek. Jeśli nie, może zalecić alternatywne metody leczenia Wniosek : Zespół medyczny składa wniosek

: Zespół medyczny składa wniosek Ocena: Menedżer przypadku analizuje wcześniejsze dane pacjenta i jego bieżące potrzeby pod kątem standardów medycznych i wytycznych polityki

Oprócz powyższych, rozwija się kilka nowych podejść do wykorzystania.

Trendy w zarządzaniu utylizacją

Branża opieki zdrowotnej ewoluuje w trzech wymiarach: Relacje z pacjentami, modele opieki i postęp technologiczny.

Relacje z pacjentami

Edukacja pacjentów staje się coraz ważniejsza na całym świecie. Pacjenci słusznie pytają o dokładny charakter i konsekwencje udzielanej im opieki. Dlatego też, oprócz dostawcy opieki zdrowotnej, jeśli ubezpieczyciel jest zaangażowany w podejmowanie decyzji, pacjenci domagają się również przejrzystego informowania o swoich decyzjach.

wyprzedź ten trend poprzez:

Angażowanie pacjenta w sposób znaczący i empatyczny od samego początku

Tworzenie kultury przejrzystości w organizacji, która rozciąga się również na pacjenta

Ustawienie narzędzi i pulpitów w celu podejmowania obiektywnych i skutecznych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem

Opieka oparta na wartościach

Wyłaniający się model oparty na wartości nadaje priorytet proaktywnemu i zapobiegawczemu podejściu do opieki zdrowotnej. Zaleca regularne kontrole, monitorowanie, dobre samopoczucie psychiczne itp. w celu zminimalizowania liczby przyjęć do szpitala, przy jednoczesnej poprawie wyników zdrowotnych.

Dla pacjentów, którzy wybrali ten model, ubezpieczyciele opracowują polityki obejmujące perspektywiczne zarządzanie wykorzystaniem, aby zminimalizować koszty opieki, a także składki ubezpieczeniowe.

włączenie opieki opartej na wartościach poprzez:

Wzmocnienie polityki opieki profilaktycznej

Budowanie podstaw opartych na danych dla przeglądów perspektywicznych

Przeprojektowanie opieki i zachęcanie do stosowania odpowiednich wskaźników

Postęp technologiczny

Technologia medyczna i dane dotyczące zdrowia rozwinęły się wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat. Wraz ze wzrostem popularności urządzeń wearables i trackerów, ubezpieczyciele mogą się wiele nauczyć. Wykorzystanie technologii przez:

Gromadzenie, czyszczenie, standaryzację i wykorzystywanie wszystkich dostępnych danych

Korzystanie z zaawansowanej analityki i modeli prewencyjnych do zarządzania utylizacją

Automatyzację procesów, które nie wymagają ludzkiego wglądu

Ustaw niezachwiane podstawy technologiczne dla swojej organizacji opieki zdrowotnej

Po pandemii COVID krajobraz opieki zdrowotnej uległ zmianie. Znaczenie zdrowia psychicznego stało się wyraźniejsze (nawet w miejscach pracy). Profilaktyczna opieka zdrowotna jest obecnie priorytetem dla większości. Monitorowanie wskaźników zdrowotnych za pomocą urządzeń ubieralnych lub testów w domu jest teraz tabelą.

Zmiany te dają ubezpieczycielom niesamowitą szansę na optymalizację wykorzystania, a także wyników pacjentów. Aby wykorzystać tę szansę, organizacje zarządzające utylizacją potrzebują odpowiednich narzędzi.

Oprogramowanie zgodne z HIPAA zapewnia zakończoną kontrolę nad danymi i doświadczeniami pacjentów. Umożliwia połączenie różnych interesariuszy bez wysiłku, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym. Pomaga zespołom opieki analizować dane i podejmować decyzje, które nadają priorytet opiece nad pacjentem.

Usprawnienie procesów zarządzania utylizacją.

Usprawnienie procesów zarządzania utylizacją. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .