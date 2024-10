Azure DevOps vs. Jira: Co będzie najlepsze w 2024 roku?

Kierownicy projektów i inżynierowie często debatują nad wyborem narzędzia do zarządzania projektami. Azure DevOps i Jira, częściej niż nie, są częścią tej listy.

Oczywiście deweloperzy uwielbiają Azure DevOps za jego płynną integrację z ich cyklami pracy, podczas gdy kierownicy projektów są wierni znanym z Jira zwinnym tablicom.

Jest to klasyczny przypadek przeciągania liny między narzędziami. 🪢

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, znasz trudność w podejmowaniu decyzji między tymi dwiema opcjami. W tym blogu omówimy Azure DevOps vs. Jira, abyś mógł śmiało wybrać tę, która zasługuje na miejsce w twoim zestawie narzędzi. 🎯

**Co to jest Azure DevOps?

Via: Microsoft Azure DevOps to oparta na chmurze platforma firmy Microsoft, która jest wyposażona w narzędzia do planowania, kodowania, testowania i wdrażania wysokiej jakości aplikacji.

Platforma typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) oferuje kompleksowe Cykl pracy DevOps który obejmuje cały cykl życia oprogramowania. Usługa Azure DevOps umożliwia wydajną współpracę dzięki zintegrowanym funkcjom, które usprawniają komunikację między deweloperami, menedżerami projektów i współpracownikami.

Ponadto można wybierać między pełnym pakietem narzędzi lub ręcznie wybierać usługi, które pasują do bieżącego cyklu pracy - wszystkie są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub klienta zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE).

Funkcje Azure DevOps

Usługa Azure DevOps łączy w sobie zakres narzędzi, które stanowią wsparcie dla tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami. Obejmuje wszystko, od planowania i współpracy po automatyzację kompilacji i wdrożeń, pomagając zespołom pracować wydajniej.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom usługi Azure DevOps. 👇

Funkcja #1: Kompleksowy zestaw narzędzi

Repozytoria w usłudze Azure DevOps

Azure DevOps oferuje zakres usług, które pomogą Ci przejść przez cykl rozwoju. Każda z nich oferuje odrębną funkcję.

Oto niektóre z oferowanych usług:

Azure Tablica do dostarczania pakietu narzędzi Agile do wsparcia planowania i śledzenia pracy, defektów kodu oraz wsparcia przy użyciu metod Kanban i Scrum

do dostarczania pakietu narzędzi Agile do wsparcia planowania i śledzenia pracy, defektów kodu oraz wsparcia przy użyciu metod Kanban i Scrum Azure Repos dostawca repozytoriów Git lub Team Foundation Version Control (TFVC) do kontroli źródła kodu. Oznacza to, że zespoły programistów mogą łatwo śledzić zmiany wprowadzane do kodu w czasie, co usprawnia współpracę

Azure Pipelines do kompilowania i wydawania usług ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) aplikacji

do kompilowania i wydawania usług ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) aplikacji Azure Test Plans do testowania aplikacji, oferując kompleksowe rozwiązanie do testowania eksploracyjnego i ciągłego

do testowania aplikacji, oferując kompleksowe rozwiązanie do testowania eksploracyjnego i ciągłego Azure Artifacts do udostępniania pakietów takich jak Maven, npm, NuGet i innych z publicznych i prywatnych źródeł. Funkcja ta ułatwia dystrybucję i korzystanie z aplikacji

Przeczytaj również: 10 najlepszych generatywnych narzędzi AI dla zespołów DevOps

Funkcja #2: Szybkie wdrażanie aplikacji i zwinność

Przegląd potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w usłudze Azure DevOps

Usługa Azure DevOps pomaga w szybszym wdrażaniu aplikacji dzięki zaawansowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i Automatyzacja DevOps funkcje. Można wdrażać bezpośrednio z tego samego kodu źródłowego, co upraszcza proces dla administratorów IT.

Ponadto zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu i ogranicza ilość pracy wykonywanej ręcznie. Oznacza to, że Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę ważne - na szybkim i skutecznym spotkaniu z potrzebami Businessu.

Funkcja #3: Lepsza współpraca w miejscu pracy i zarządzanie projektami

Integracja Azure DevOps z usługą Microsoft Teams

Usługa Azure DevOps ułatwia pracę zespołową. Wystarczy kilka kliknięć, aby zespoły mogły udostępniać pliki, pracować nad tym samym kodem i śledzić zmiany w różnych aplikacjach. Usprawnia to komunikację i zwiększa wydajność.

Oferuje również prosty sposób zarządzania projektami. Teams mogą śledzić błędy, ustawiać terminy, przydzielać zadania i być na bieżąco z priorytetami - wszystko w jednym miejscu.

Funkcja #4: Skalowalność i elastyczna integracja

Microsoft Azure DevOps rozwija się wraz z Tobą. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym, czy dużym projektem, skaluje się bez wysiłku, wykorzystując moc chmury Azure.

Ponadto platforma Azure jest elastyczna i niezależna od platformy. Można ją zintegrować z używanymi już narzędziami open source i innych firm, aby uzyskać to, co najlepsze z obu światów - ulubione narzędzia i ekosystem Microsoft.

Ceny usługi Azure DevOps

Free Forever

Plan podstawowy: 6 USD za użytkownika/miesiąc (Free dla pierwszych 5 użytkowników)

6 USD za użytkownika/miesiąc (Free dla pierwszych 5 użytkowników) Plan podstawowy + testowy: $52 za użytkownika/miesiąc

**Co to jest Jira?

Via: Atlassian Jira to oprogramowanie firmy Atlassian do zarządzania projektami i śledzenia problemów. Jest ono przeznaczone głównie dla teamów programistycznych. Nie jest jednak ograniczone do technologii; wiele branż używa go do różnych funkcji biznesowych.

Elastyczna i konfigurowalna platforma tego narzędzia zapewnia wsparcie dla zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban. Pomaga teamom w planowaniu sprintów, zarządzaniu backlogami i wizualizacji cykli pracy poprzez tablice przedstawiające status zadań.

Jira umożliwia przekształcanie dużych pomysłów w mniejsze, łatwe w zarządzaniu zadania. Pomaga organizować pracę, ustawiać kamienie milowe, dopasowywać zadania do celów, otrzymywać sugestie oparte na AI i współpracować ze zdalnymi teamami w czasie rzeczywistym.

Funkcje Jira

Jira oferuje szereg funkcji zaprojektowanych, aby pomóc zespołom w utrzymaniu dobrej organizacji i wydajności. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, śledzisz postępy, czy współpracujesz z zespołem, Jira ma narzędzia, które zapewniają płynne działanie.

Przyjrzyjmy się funkcjom Jira. 👇

Funkcja #1: Konfigurowalne cykle pracy

Tworzenie i aktualizowanie cyklu pracy w systemie Jira

Jira umożliwia tworzenie cykli pracy dopasowanych do unikalnych potrzeb zespołu. Narzędzia typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają definiowanie i dostosowywanie cykli pracy, ustawienie reguł, wyzwalaczy i warunków, które pasują do procesów.

Jeśli wolisz zacząć od początku, możesz skorzystać z jednego z gotowych szablonów Jira, aby od razu rozpocząć pracę. Dzięki temu przepływ pracy będzie zgodny z podejściem zespołu.

Funkcja #2: Elastyczne śledzenie problemów

Logowanie i rejestrowanie problemów przy użyciu oprogramowania Jira

Śledzenie problemów w oprogramowaniu Jira jest proste. Można tworzyć, edytować, przydzielać i ustalać priorytety zadań, a następnie dodawać komentarze i załączać pliki w razie potrzeby.

Jira pozwala kategoryzować pracę za pomocą różnych typów problemów, takich jak błędy, zadania lub podzadania. Dodatkowo posiada niestandardowe pola, etykiety i filtry, które dodają więcej informacji i kontekstu do problemów, ułatwiając ich znalezienie.

Funkcja #3: Zaawansowane raportowanie i analityka

Tworzenie niestandardowych pulpitów w systemie Jira

Jira pozwala pominąć żmudne zadanie pisania długich raportów dotyczących wydajności zespołu. Wbudowane pulpity i raporty wykonują całą pracę do zrobienia za Ciebie, oferując wgląd w wykresy burndown, wykresy prędkości, raporty sprintów i inne.

Dzięki gadżetom, wykresom i opcjom filtrowania można tworzyć raporty pozwalające śledzić postępy i jakość pracy zespołu. Jira integruje się również z innymi narzędziami, takimi jak Confluence, Bitbucket i Power BI, aby zwiększyć możliwości raportowania i analizy.

Funkcja #4: Rozbudowany i zróżnicowany rynek

Przeglądaj najlepsze aplikacje i wtyczki dla Jira

Jira oferuje szereg aplikacji i wtyczek, które zwiększają jej funkcjonalność i użyteczność. Rozszerzenia te można znaleźć w Atlassian Marketplace, w kategoriach takich jak śledzenie czasu, automatyzacja, testowanie, raportowanie i nie tylko.

Ponadto można zintegrować aplikacje współpracujące z innymi narzędziami, takimi jak Salesforce, Slack i Gmail, co pozwala niestandardowo dostosować i zoptymalizować Jira pod kątem unikalnych potrzeb zespołu.

Ceny Jira

Free forever: dla 10 użytkowników

dla 10 użytkowników Standardowy: 7,16 USD za użytkownika/miesiąc

7,16 USD za użytkownika/miesiąc Premium: $12.48 za użytkownika/miesiąc

$12.48 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Przeczytaj także: 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Jira dla Agile Teams

Jira vs. Azure DevOps: Porównanie funkcji

Azure DevOps i Jira to najlepsze rozwiązania do zarządzania projektami w zakresie tworzenia aplikacji, ale zaspokajają one różne potrzeby.

Azure DevOps oferuje pełny zestaw narzędzi do wszystkiego, od planowania i kodowania po testowanie i wydawanie oprogramowania. Jest to świetne rozwiązanie dla Teams, które potrzebują platformy typu "wszystko w jednym" z wbudowanymi Potoki DevOps które usprawniają automatyzację CI/CD.

Z drugiej strony, Jira to wszechstronne narzędzie firmy Atlassian, które koncentruje się na zarządzaniu projektami. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów Agile, które chcą z łatwością śledzić zadania, błędy i projekty. Elastyczność Jira sprawia, że jest to idealne rozwiązanie nie tylko do tworzenia oprogramowania.

Porównajmy dogłębnie ich funkcje.

Funkcja Azure DevOps Jira Idealne rozwiązanie dla zespołów programistycznych potrzebujących kompleksowych rozwiązań dla projektów programistycznych. Zaprojektowane głównie dla zespołów programistycznych, ale wystarczająco wszechstronne dla różnych branż Kluczowe możliwości Oferuje zakończony zestaw narzędzi DevOps do planowania, kodowania, testowania i wdrażania Wsparcie zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban do efektywnego zarządzania projektami Umożliwia definiowanie cykli pracy za pomocą narzędzi "przeciągnij i upuść" i wstępnie zaprojektowanych szablonów Umożliwia niestandardowe przepływy pracy dostosowane do potrzeb zespołu, z biblioteką szablonów Współpraca Bezproblemowa integracja z Microsoft Teams w celu usprawnienia pracy zespołowej i komunikacji Dostawca narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, w tym komentarzy i powiadomień Wdrażanie i CI/CD Funkcje zaawansowanej automatyzacji CI/CD w celu uproszczenia wdrażania aplikacji Nie koncentruje się głównie na wdrażaniu, ale może integrować się z narzędziami CI/CD do śledzenia problemów Raportowanie i analityka Oferuje pulpity nawigacyjne i narzędzia do raportowania w celu monitorowania postępów w całym cyklu życia aplikacji Dostarcza potężne możliwości raportowania i analityki, w tym konfigurowalne pulpity Opcje integracji Elastyczna integracja z narzędziami open-source i innych firm Rozbudowany rynek z aplikacjami do śledzenia czasu, automatyzacji i integracji z innymi narzędziami

Funkcja #1: Zarządzanie kodem źródłowym

Azure DevOps

Azure DevOps zapewnia wbudowane repozytoria Git i kontrolę wersji (zarówno Git, jak i TFVC-Team Foundation Version Control), dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów programistycznych.

Jira

Chociaż Jira nie obejmuje zarządzania kodem źródłowym po wyjęciu z pudełka, można ją zintegrować z platformami takimi jak GitHub i Bitbucket.

🏆 Zwycięzca: Azure DevOps za zintegrowane narzędzia do zarządzania kodem źródłowym.

Funkcja #2: Identyfikowalność

Azure DevOps

Usługa Azure DevOps umożliwia śledzenie każdego kroku projektu od początku do końca. Jest to idealne rozwiązanie dla teamów, które potrzebują widoczności postępu prac i powiązań.

Jira

Jira ma ograniczone możliwości śledzenia. Śledzenie wersji lub sprawdzanie, które zadania są połączone z wdrożeniami, wymaga ręcznego wysiłku. Aby je zobaczyć, należy przesłać żądanie, co może zająć trochę czasu.

🏆 Zwycięzca: Azure DevOps za doskonałe funkcje śledzenia.

Funkcja #3: Niestandardowe i zwinne raportowanie

Azure DevOps

Oferuje podstawowe niestandardowe funkcje, ale nie oferuje zaawansowanych opcji. Nie posiada raportowania specyficznego dla agile.

Jira

Jira oferuje zaawansowane możliwości personalizacji, w tym cykle pracy i pola. Wyróżnia się również zakresem raportów agile, które zapewniają zespołom szczegółowy wgląd w postępy.

🏆 Zwycięzca: Jira oferuje lepsze możliwości niestandardowe i zwinne raportowanie.

Funkcja #4: Możliwości integracji i dostępność mobilna

Azure DevOps

Bezproblemowo integruje się z usługami Microsoft i oferuje ograniczone integracje innych firm. Ponadto dostawca zapewnia mobilny dostęp do pracy w podróży.

Jira

Jira wspiera szeroki zakres integracji za pośrednictwem Atlassian Marketplace, umożliwiając Teams łatwe połączenie różnych narzędzi. Oferuje również solidne aplikacje mobilne dla użytkowników systemów iOS i Android.

🏆 Zwycięzca: Jira za szerszy zakres integracji i lepsze wrażenia mobilne.

Jira vs. Azure DevOps na Reddit

Aby ułatwić ci wybór, udaliśmy się na Reddit, aby zrozumieć powszechny konsensus w tej debacie. Podczas wyszukiwania Azure DevOps vs. Jira w serwisie Reddit znajdziesz opinie użytkowników na temat obu rozwiązań w różnych przypadkach.

Wielu użytkowników preferuje Azure DevOps ze względu na jego prostotę i łatwość użycia. Sugerują oni wdrożenie tego narzędzia, jeśli zespół programistów korzysta już z platformy Azure do zarządzania infrastrukturą.

Wolę Azure. Czuję, że ma lepszy interfejs użytkownika i ogólną użyteczność, nawet jeśli jest mniej "elastyczny" niż Jira Azure DevOps jest moim zdaniem o wiele bardziej elastyczny i łatwiejszy w użyciu niż Jira. Możesz zrobić o wiele więcej i nie będziesz musiał klikać, aby znaleźć różne rzeczy

Użytkownicy

Uważam, że Azure DevOps jest o wiele łatwiejszy w użyciu - wręcz go uwielbiam. Niestandardowe widoki, raportowanie, pulpity, cykle pracy, interfejs użytkownika itp. były o wiele lepsze niż w przypadku Jiry

Użytkownicy powiedzieli

Jira to Atlassian, więc ma dobre połączenie z Confluence, Trello itp., ale ADO ma natywną kompatybilność z narzędziami takimi jak Visual Studio (nie tak ważne, jeśli kodujesz w Javie, ale jeśli w C# - może być całkiem przydatne!), a także narzędziami Azure.

Niektórzy użytkownicy

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Azure DevOps vs. Jira

Jira to świetny wybór do konfigurowalnego i elastycznego zarządzania projektami, podczas gdy Azure ma doskonałe zintegrowane narzędzia do tworzenia oprogramowania. Co jednak, jeśli Twój Teams potrzebuje obu tych funkcji?

Przedstawiamy ClickUp -narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje to, co najlepsze z obu światów. Ta solidna alternatywa dla Azure DevOps i Jira to elastyczna platforma typu "wszystko w jednym", która obsługuje wszystko, od cykli pracy programistycznej po operacje biznesowe.

Podczas gdy Jira i Azure DevOps mają przyjazny dla użytkownika interfejs, intuicyjny projekt ClickUp ułatwia zespołom jego wdrożenie. Jego konfigurowalne funkcje upraszczają procesy, usprawniają współpracę i dostosowują się do każdego Zarządzanie projektami DevOps styl bez większych kłopotów.

ClickUp's One-Up #1: Zwinne funkcje

Przejmij kontrolę nad cyklem życia produktu i połącz swoje zespoły dzięki zwinnemu rozwiązaniu ClickUp

The Zwinne rozwiązanie ClickUp wyposaża Twój zespół we wszystko, co potrzebne do usprawnienia cyklu pracy. Łączy śledzenie projektów, dokumentację i współpracę w jednym miejscu, dzięki czemu utrzymanie płynności pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Spint

Efektywne zarządzanie zwinnymi przepływami pracy dzięki ClickUp Sprints ClickUp Sprints pomaga usprawnić planowanie sprintów, umożliwiając ustawienie jasnych osi czasu, przypisywanie punktów fabuły do wysiłku związanego z zadaniem i ustalanie priorytetów pracy, dzięki czemu Twój zespół dokładnie wie, na czym ma się skupić.

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby proces sprintu był zorganizowany i łatwy w zarządzaniu od początku do końca.

Możesz również dostosować ustawienia sprintu do sposobu pracy swojego zespołu. Ta elastyczność pomaga organizować zadania w sposób, który pasuje do twojego cyklu pracy, utrzymując wszystkich w zgodzie z celami projektu podczas każdego sprintu.

Widok Tablicy

Upewnij się, że sprinty przebiegają płynnie dzięki widokowi tablicy ClickUp

Widok Widok tablicy ClickUp to świetne rozwiązanie dla zespołów Agile, które chcą mieć przejrzysty, wizualny sposób zarządzania projektami. Wykorzystuje prosty, oparty na kartach układ, w którym zadania przechodzą przez różne sceny, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, co jest w trakcie postępu i co jeszcze musi zostać zrobione.

Tablicę można niestandardowo dostosować do różnych statusów zadań, przypisać członków zespołu, ustawić terminy i załączyć pliki - wszystko w jednym miejscu. Dzięki łatwym funkcjom przeciągania i upuszczania, widok tablicy pozwala zespołowi śledzić postępy, dzięki czemu może on płynnie pracować w każdym sprincie.

Śledzenie czasu

Dodaj szacowany czas do zadań projektu za pomocą ClickUp Project Time Tracking ClickUp Śledzenie czasu projektu dobrze sprawdza się w zespołach Agile. Możesz rejestrować czas bezpośrednio w swoich zadaniach, co daje jasny obraz tego, dokąd zmierza wysiłek. Niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży, śledzenie czasu z dowolnego urządzenia zapewnia, że wszyscy pozostają odpowiedzialni, co ma kluczowe znaczenie dla planu sprintu i retrospektyw.

Wpisy czasu można również niestandardowo dostosowywać, dodając notatki i kategoryzując je, co ułatwia sprawdzenie, w jaki sposób czas jest zgodny z harmonogramem Cele i zadania DevOps .

Pulpity

Stwórz kartę prędkości sprintu w ClickUp Dashboards, aby wizualizować wydajność zespołu w wielu sprintach ClickUp Dashboards są potężnym narzędziem dla zespołów Agile, które chcą efektywnie zarządzać swoimi projektami i sprintami.

Dzięki funkcjom takim jak raportowanie sprintów i metryki, można korzystać z różnych wykresów - takich jak burndown, burnup, skumulowany przepływ i prędkość - w celu śledzenia postępów i wydajności zespołu.

ClickUp integruje się również natywnie z GitHub, GitLab i Bitbucket, łącząc commity, gałęzie i pull requesty bezpośrednio z zadaniami. Integracja ta pomaga utrzymać wszystko w połączeniu i zachęca do nastawienia na współwłasność, sprawiając, że dane zespołu są dostępne i łatwe do zrozumienia.

Możliwości AI

Podpowiedź ClickUp Brain, aby podsumować notatki ze spotkania, aby zaoszczędzić czas i zagwarantować, że wszyscy pozostaną przy tym, co zostało omówione ClickUp Brain to oparty na AI asystent zaprojektowany w celu uproszczenia zarządzania projektami dla zespołów Agile.

Dzięki funkcjom takim jak automatyzacja planowania i dokumentacji, ClickUp Brain może generować mapy drogowe produktów, tworzyć plany testów i projekty specyfikacji technicznych, oszczędzając cenny czas.

Usprawnia również procesy spotkań, pomagając w tworzeniu agend, podsumowując notatki i upewniając się, że wszystkie kluczowe punkty zostały uwzględnione, co jest przydatne podczas planowania sprintów i retrospektyw.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w DevOps (Przypadki użycia i narzędzia)

ClickUp's One-Up #2: Szablon rozwoju oprogramowania

The Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp dostarcza zespołowi programistów wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnej współpracy, łącząc zespoły produktowe, projektowe i inżynieryjne w jednej przestrzeni.

Prowadzi przez całą mapę drogową produktu, od powstania do zakończenia, umożliwiając dostarczanie funkcji produktu i naprawianie błędów przy użyciu zwinnych metod Scrum lub Kanban.

Podczas korzystania z szablonu zobaczysz dedykowane sekcje do zarządzania funkcjami produktu i poprawkami błędów. Obszary te ułatwiają śledzenie projektów rozwoju oprogramowania, przypisywanie obowiązków i ustawianie terminów.

Możesz także tworzyć historie użytkowników i kryteria akceptacji, aby wyjaśnić wymagania, zapewniając, że to, co dostarczasz, spełnia oczekiwania wszystkich.

Pobierz szablon

ClickUp's One up #3: Szablon Kanban dla rozwoju oprogramowania

The Szablon ClickUp Kanban dla rozwoju oprogramowania to świetne narzędzie dla teamów programistycznych, których celem jest zwiększenie wydajności, produktywności i współpracy.

Dostarcza wizualny system zarządzania cyklem pracy, w którym zadania są reprezentowane jako karty przechodzące przez różne sceny procesu rozwoju. Wystarczy śledzić kartę, aby zobaczyć, jak postępuje zadanie.

Szablon ten pełni również funkcję limitów pracy w toku (WIP) i śledzenia czasu cyklu, pomagając zespołowi zarządzać obciążeniami pracą i skupiać się na tym, co ważne.

Pobierz szablon

Przejmij kontrolę nad swoimi zwinnymi cyklami pracy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami (Azure DevOps vs. Jira) ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Twojego zespołu. Azure DevOps jest idealny, jeśli potrzebujesz wbudowanych funkcji CI/CD, podczas gdy Jira wyróżnia się w zwinnym zarządzaniu projektami dzięki niestandardowym opcjom.

ClickUp wspiera Cię, jeśli potrzebujesz platformy typu "wszystko w jednym".

Łączy ona w sobie najlepsze cechy obu rozwiązań, zapewniając elastyczne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklami pracy deweloperskiej, śledzenia sprintów i nie tylko. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekształć swoje wysiłki związane z zarządzaniem projektami!